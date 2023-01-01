Как отмечается командировка в табеле учета рабочего времени: коды и правила

Для кого эта статья:

Специалисты по кадровому учету и HR-менеджеры

Руководители и менеджеры, принимающие решения о командировках

Бухгалтеры, занимающиеся расчетом заработной платы и налоговым учетом Ошибки в оформлении командировок в табеле учета рабочего времени могут обернуться серьезными финансовыми последствиями для компании и недоплатами сотрудникам. По данным инспекций труда, неправильное применение кодов командировок входит в топ-5 нарушений при ведении кадрового учета. Знание точных буквенных и цифровых обозначений, понимание нюансов заполнения табеля при различных сценариях командировок — это не просто формальность, а важный элемент защиты интересов как работодателя, так и командированного работника. ??

Правовое регулирование отметок командировок в табеле

Отражение командировок в табеле учета рабочего времени регламентируется несколькими ключевыми нормативными актами. Основополагающим документом является Трудовой кодекс РФ, статья 166 которого определяет саму суть служебной командировки как поездки работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Форма и порядок ведения табеля установлены Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, которым утверждены унифицированные формы первичной учетной документации:

Форма Т-12 – комбинированная форма, включающая учет рабочего времени и расчет оплаты труда

Форма Т-13 – упрощенная форма, предназначенная только для учета рабочего времени

Особенности направления работников в командировки определяются Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки". Этот документ устанавливает порядок оформления командировочных документов и определяет статус дней командировки как рабочих дней, подлежащих оплате.

В 2022-2025 годах произошли изменения в законодательстве, отменившие обязательное оформление командировочных удостоверений, однако это не повлияло на принципы отражения командировок в табеле. При этом работодатель обязан:

Правильно указывать код командировки в табеле

Учитывать все дни командировки, включая выходные и праздничные дни

Отражать время в пути как часть командировки

Правильно оформлять документальное основание для внесения отметок в табель

Законодательство также предусматривает особые условия для командировок в выходные дни. Согласно статье 153 ТК РФ, работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере. Поэтому в табеле необходимо корректно отмечать командировочные дни, выпадающие на выходные.

Следует помнить, что локальные нормативные акты организации могут устанавливать дополнительные правила учета командировок, но они не должны противоречить положениям ТК РФ и других федеральных нормативных актов. ??

Елена Викторова, главный специалист по кадровому учету В моей практике был случай, когда компания попала на штраф в 50 000 рублей из-за неправильного оформления командировок в табеле. Руководство отправило сотрудника в Хабаровск на выставку, а в табеле дни командировки отметили как обычные рабочие дни кодом "Я". При проверке трудовая инспекция запросила документы по командировкам за год, и несоответствие было выявлено. Оказалось, что специалист по кадрам просто не знал о необходимости использования специального кода "К". После этого случая мы разработали подробную инструкцию по оформлению табеля и провели обучение всех ответственных сотрудников.

Буквенные и цифровые коды для обозначения командировок

Для корректного отражения командировок в табеле учета рабочего времени используются специальные буквенные и цифровые обозначения. Правильное применение этих кодов обеспечивает достоверный учет и корректное начисление заработной платы.

Буквенный код Цифровой код Значение Применение К 06 Служебная командировка Основной код для отражения всех дней командировки ОК 07 Командировка с обучением Используется при направлении на обучение с отрывом от работы КВ 06 Командировка в выходной день Применяется, если организация использует расширенную кодировку КП 06 Командировка в праздничный день Дополнительный код, используемый некоторыми организациями

Основной код "К" (06) является универсальным и применяется для обозначения всех дней нахождения работника в командировке, включая дни в пути. При этом важно понимать следующие нюансы:

Буквенный код "К" является предпочтительным для большинства организаций из-за своей наглядности

Цифровой код "06" может использоваться при автоматизированной обработке данных табеля

Организация вправе использовать как буквенные, так и цифровые обозначения, что должно быть закреплено в локальных нормативных актах

Коды "ОК", "КВ" и "КП" являются вспомогательными и их использование остается на усмотрение работодателя

В 2025 году многие организации используют расширенные кодировки для более детального учета командировок. Например, код "КМ" может применяться для обозначения международных командировок, а "КД" – для длительных командировок сроком более 30 дней. Такие дополнительные коды должны быть закреплены в Положении о табельном учете или другом локальном нормативном акте организации.

При использовании электронных систем учета рабочего времени (1С, SAP, "Босс-Кадровик" и др.) коды командировок могут автоматически преобразовываться системой в соответствии с настройками программы. В этом случае важно убедиться, что настройки соответствуют требованиям законодательства и внутренним регламентам компании.

Независимо от выбранного способа кодирования, основное правило остается неизменным: код командировки должен однозначно идентифицировать отсутствие работника на рабочем месте именно по причине командировки, а не по иным основаниям. ??

Особенности заполнения табеля при командировках

Заполнение табеля учета рабочего времени при командировках имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для корректного отражения рабочего времени и последующего расчета заработной платы.

Прежде всего, в табеле отмечаются все календарные дни командировки, включая дни отъезда, возвращения и нахождения в пути. В каждой клетке, соответствующей дню командировки, проставляется буквенный код "К" или цифровой "06". Помимо кода, в табеле указывается количество часов. Здесь возможны следующие варианты:

Для рабочих дней указывается продолжительность рабочего дня, установленная правилами внутреннего трудового распорядка (обычно 8 часов)

Для дней отъезда и возвращения также указывается полный рабочий день, независимо от фактически отработанного времени

Для выходных и праздничных дней в командировке также проставляется код "К", но количество часов может не указываться

Если сотрудник работал в выходные или праздничные дни во время командировки, это должно быть подтверждено документально (отчетом о командировке, служебной запиской) и отражено в табеле дополнительным кодом, например "РВ" (работа в выходной день).

Особое внимание следует уделить сотрудникам с неполным рабочим днем или сменным графиком работы. Для них в табеле указывается фактическая продолжительность рабочего времени согласно их индивидуальному графику.

При длительных командировках табель может заполняться поэтапно. В первой половине месяца отмечаются фактические дни командировки, а во второй – проставляется код "К" на основании предполагаемой продолжительности командировки. После возвращения сотрудника в табель вносятся корректировки при необходимости.

Ситуация Код в табеле Часы Особенности оплаты Рабочий день в командировке К 8 100% среднего заработка День отъезда/возвращения К 8 100% среднего заработка Выходной день в командировке (без работы) К – 100% среднего заработка Выходной день в командировке (с работой) К/РВ фактические часы работы Двойная оплата или одинарная оплата + доп. день отдыха Командировка с заболеванием К/Б – Больничный лист оплачивается на общих основаниях

Важно помнить, что все дни командировки, включая выходные и праздничные, оплачиваются по среднему заработку, рассчитанному в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Это правило действует независимо от того, работал ли сотрудник фактически в эти дни или нет. ???

Сложные случаи оформления командировок в табеле

На практике часто возникают нестандартные ситуации, требующие особого подхода к оформлению командировок в табеле учета рабочего времени. Рассмотрим наиболее распространенные сложные случаи и рекомендации по их корректному отражению.

Заболевание сотрудника во время командировки

Если работник заболел в командировке, дни болезни, подтвержденные больничным листом, отмечаются в табеле кодом "Б" (19). При этом командировка не прерывается, а продлевается на количество дней нетрудоспособности. После выздоровления сотрудник продолжает выполнять служебное задание, и эти дни снова отмечаются кодом "К". В табеле это будет выглядеть как последовательность кодов: К-К-К-Б-Б-К-К.

Отзыв из командировки

При необходимости досрочного отзыва работника из командировки издается соответствующий приказ. В табеле дни фактического нахождения в командировке отмечаются кодом "К", а дни после возвращения – в соответствии с фактическим использованием рабочего времени (обычно "Я" – явка).

Командировка с работой в выходные дни

Если сотрудник работал в выходные дни во время командировки, это должно быть отражено в табеле двумя способами:

Использование двойной кодировки: К/РВ (06/03), где РВ – работа в выходной день

Использование отдельного кода "КВ" (командировка в выходной день), если такой код предусмотрен локальными актами организации

Работа в выходной день в командировке должна быть документально подтверждена (приказ о привлечении к работе в выходной день, отчет о командировке) и оплачивается в повышенном размере или компенсируется дополнительным днем отдыха.

Командировка с переходом на следующий месяц

Если командировка начинается в одном месяце, а заканчивается в другом, в табеле текущего месяца отмечаются фактические дни командировки до конца месяца. В табеле следующего месяца продолжается отметка кодом "К" с первого числа до даты окончания командировки.

Однодневные командировки

Командировки продолжительностью один день также отмечаются кодом "К", но имеют особенности в оплате – суточные в таких случаях обычно не выплачиваются (если иное не предусмотрено локальными актами). В табеле однодневная командировка отображается одной отметкой "К" с указанием количества часов согласно рабочему графику.

Командировка в режиме удаленной работы

В 2025 году актуальна ситуация, когда сотрудник направляется в командировку, но фактически работает дистанционно. В этом случае в табеле используется двойная кодировка: К/ДР (командировка/дистанционная работа), что позволяет учесть особый характер выполнения служебного задания.

Междугородние поездки без командировочного статуса

Особое внимание следует уделить разграничению командировок и служебных поездок, которые не считаются командировками (например, поездки работников, работа которых имеет разъездной характер). Такие поездки отмечаются кодом "Я" (явка), а не "К". ??

Алексей Морозов, начальник отдела кадров В нашей компании произошел показательный случай с неправильным оформлением командировки главного инженера. Он был направлен в Краснодар на 5 дней, но во время командировки заболел, пробыл на больничном 3 дня и после выздоровления продолжил выполнение задания еще 2 дня. Специалист по табельному учету не знал, как правильно оформить этот случай, и отметил все дни кодом "К". При начислении зарплаты сотрудник получил меньше положенного, так как дни болезни должны были оплачиваться по больничному листу, а не по среднему заработку. Пришлось делать перерасчет и корректировать табель задним числом, что вызвало массу вопросов от бухгалтерии. После этого мы разработали чек-лист по сложным случаям командировок и провели обучение для всех табельщиков.

Документальное сопровождение командировок в табеле

Правильное оформление командировок в табеле учета рабочего времени невозможно без надлежащего документального сопровождения. Набор документов, подтверждающих факт командировки и служащих основанием для внесения соответствующих отметок в табель, включает:

1. Приказ о направлении работника в командировку

Основным документом, на основании которого делаются отметки в табеле, является приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку. Он может оформляться по унифицированной форме Т-9 (для одного работника) или Т-9а (для группы работников). В приказе обязательно указываются:

ФИО и должность командируемого сотрудника

Место командировки (организация, населенный пункт)

Сроки командировки с указанием даты начала и окончания

Цель командировки

Источник финансирования расходов

Приказ должен быть подписан руководителем организации и доведен до сведения работника под подпись. Копия приказа передается лицу, ответственному за ведение табеля.

2. Служебное задание (при необходимости)

Хотя с 2015 года служебное задание (форма Т-10) и командировочное удостоверение (форма Т-10а) не являются обязательными документами, многие организации продолжают их использовать для более детального описания целей и результатов командировки. Служебное задание может служить дополнительным обоснованием для отметок в табеле, особенно при работе в выходные дни.

3. Проездные документы

Билеты на транспорт (авиа, ж/д, автобус) служат документальным подтверждением фактических дат отъезда и возвращения из командировки. Эти даты должны соответствовать датам, отмеченным в табеле кодом "К". В случае расхождений между датами в приказе и фактическими датами поездки необходимо внести соответствующие изменения в приказ или оформить служебную записку, объясняющую причины расхождений.

4. Документы о проживании

Счета из гостиницы, квитанции об оплате жилья также служат косвенным подтверждением сроков командировки и могут использоваться для уточнения периода, который должен быть отмечен в табеле кодом "К".

5. Отчет о командировке

После возвращения из командировки работник обычно составляет отчет о выполнении служебного задания. Этот документ особенно важен для подтверждения факта работы в выходные или праздничные дни во время командировки, что влияет на оплату и отражение в табеле.

6. Документы для внесения изменений в табель

В случае непредвиденных обстоятельств (продление командировки, досрочное возвращение, заболевание) могут потребоваться дополнительные документы:

Приказ о продлении/сокращении срока командировки

Больничный лист при заболевании в командировке

Служебная записка с обоснованием изменения сроков

Приказ о привлечении к работе в выходной день во время командировки

Для систематизации документооборота, связанного с командировками, многие организации ведут журнал учета командировок, где регистрируются все командировки сотрудников с указанием реквизитов приказов и фактических сроков. Это позволяет лицу, ответственному за ведение табеля, иметь оперативный доступ к информации о командировках и правильно отражать их в учете рабочего времени.

Важно отметить, что все документы, связанные с командировками, должны храниться в организации не менее 5 лет, а при наличии споров – до окончательного решения вопроса. ??