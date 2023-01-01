Как оформить студента на практику: руководство для работодателей

Студенты и учебные заведения, заинтересованные в организации практического обучения. Привлечение студентов на практику — стратегически верное решение для бизнеса, заинтересованного в долгосрочном кадровом планировании. Однако многие руководители откладывают запуск программ стажировок из-за опасений, связанных с бюрократическими сложностями. Действительно, оформление студентов требует понимания ряда юридических нюансов и правильного документооборота. В этой статье мы разберем пошаговый алгоритм легального приема практикантов, который сэкономит ваше время и минимизирует риски. 🎓

Правовые основы оформления студенческой практики

Прием студентов на практику регламентируется несколькими ключевыми нормативными документами, знание которых убережет вас от потенциальных правовых проблем. Основополагающим документом является Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ), статья 13 которого определяет общие правила организации практической подготовки обучающихся. 📚

Кроме того, работодателям необходимо учитывать:

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ №885/390 от 5 августа 2020 года)

Трудовой кодекс РФ (при оплачиваемой практике)

Образовательные стандарты конкретных специальностей

Локальные нормативные акты учебного заведения

В 2025 году особое внимание уделяется соблюдению требований к практической подготовке студентов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что стало актуально после массового перехода на смешанный формат работы.

Вид практики Правовое регулирование Особенности оформления Учебная практика ФЗ «Об образовании», ФГОС Без заключения трудового договора Производственная практика ФЗ «Об образовании», ФГОС, ТК РФ (опционально) Возможно с заключением срочного трудового договора Преддипломная практика ФЗ «Об образовании», ФГОС, ТК РФ (опционально) Часто с оформлением трудовых отношений

Важный момент: организация вправе самостоятельно определять, будет ли практика оплачиваемой. При неоплачиваемой практике трудовой договор не заключается, достаточно договора с учебным заведением. Если же вы решили выплачивать студенту вознаграждение, необходимо заключить срочный трудовой договор согласно ст. 59 ТК РФ.

Елена Соколова, руководитель отдела развития персонала В нашей IT-компании мы долго избегали приема студентов на практику из-за опасений, связанных с юридическими сложностями. Особенно нас пугала ответственность за студентов и необходимость оформления множества документов. Переломный момент наступил, когда один из интернов, нанятых через стороннюю программу, показал исключительные результаты. Мы решили создать собственную программу практик и обратились за юридической консультацией. Оказалось, что процесс гораздо проще, чем мы думали! Ключевым для нас стало понимание разницы между неоплачиваемой и оплачиваемой практикой — это принципиально разные схемы оформления. Для себя мы выбрали модель с оплатой, но на неполный рабочий день (4 часа), что оптимально распределяет нагрузку для студентов. Сейчас 30% наших junior-разработчиков — бывшие практиканты. Убедившись в юридической безопасности процесса, мы получили доступ к потрясающему кадровому ресурсу.

Необходимые документы для приема студента на практику

Документальное оформление студентов на практику требует внимания к деталям. Подготовка полного комплекта документов не только снижает юридические риски, но и структурирует процесс практики, делая его более эффективным для всех сторон. 📝

Базовый пакет документов включает:

Договор о практической подготовке — заключается между организацией и учебным заведением. Этот документ определяет общие условия организации практики, права и обязанности сторон. Направление на практику — выдается учебным заведением и содержит информацию о студенте, сроках и программе практики. Приказ о приеме на практику — внутренний документ компании, регламентирующий зачисление студента, назначение наставника и определение рабочего места. Программа практики — документ, разработанный учебным заведением, содержащий цели, задачи и планируемые результаты практики. Индивидуальное задание — детализирует круг вопросов и задач, которые студент должен изучить и выполнить в ходе практики.

Для оплачиваемой практики дополнительно потребуются:

Срочный трудовой договор

Приказ о приеме на работу по форме Т-1

Личная карточка сотрудника по форме Т-2

Согласие родителей (для несовершеннолетних)

Медицинская справка (при необходимости)

По окончании практики необходимо оформить:

Характеристику на студента

Отчет о прохождении практики (подписывается руководителем практики от организации)

Приказ об окончании практики

При оплачиваемой практике — приказ об увольнении и полный расчет

Актуальное требование 2025 года — все документы для оформления практики могут быть подписаны электронной подписью, что существенно ускоряет процесс, особенно при сотрудничестве с иногородними учебными заведениями. 🖋️

Этапы оформления студента-практиканта в организации

Процесс оформления студента на практику логически разделяется на несколько последовательных этапов. Четкое следование этому алгоритму минимизирует административные сложности и создает основу для эффективного взаимодействия. 🔄

Подготовительный этап Согласование с учебным заведением условий проведения практики

Определение подразделения и наставника для студента

Разработка программы практики совместно с представителем учебного заведения

Согласование графика работы с учетом учебного расписания студента Юридическое оформление Заключение договора с учебным заведением

Подготовка и подписание приказа о приеме студента на практику

Оформление необходимых кадровых документов (при оплачиваемой практике) Адаптация и инструктаж Проведение вводного инструктажа по ТБ и корпоративным правилам

Ознакомление с рабочим местом и коллективом

Выдача необходимых доступов и ресурсов для работы Сопровождение практики Регулярные встречи с наставником для контроля выполнения программы

Промежуточная оценка результатов практики

Корректировка задач при необходимости Завершение практики Оценка результатов практики

Оформление необходимых итоговых документов

Обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества

Этап Ответственное лицо Результат этапа Приблизительные сроки Подготовительный HR-менеджер План практики, назначенный наставник 1-2 недели до начала практики Юридическое оформление HR-менеджер, юрист Полный комплект документов 3-5 рабочих дней Адаптация Наставник, специалист по ТБ Готовность студента к работе 1-3 рабочих дня Сопровождение Наставник Выполнение программы практики Весь период практики Завершение Наставник, HR-менеджер Документы об окончании практики 1-3 рабочих дня

Важно отметить, что с 2025 года многие учебные заведения предлагают цифровизированные платформы для отслеживания прогресса студентов на практике. Интеграция с такими системами может существенно упростить административную нагрузку и повысить прозрачность процесса. 💻

Особенности оформления неоплачиваемой практики

Неоплачиваемая практика имеет свою специфику оформления и предоставляет определенные преимущества для работодателей. При этом важно соблюдать правовые нормы и этические принципы, чтобы такой формат был выгоден всем сторонам. ⚖️

Ключевые особенности организации неоплачиваемой практики:

Не требует заключения трудового договора, достаточно договора с учебным заведением

Не возникает обязательств по начислению заработной платы, уплате страховых взносов

Не нужно вносить записи в трудовую книжку

Работодатель не принимает на себя полный объем обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством

Однако работодателю необходимо обеспечить:

Безопасные условия прохождения практики

Проведение обязательных инструктажей

Создание необходимых условий для выполнения программы практики

Назначение компетентного руководителя практики

Алексей Михайлов, директор по персоналу Когда мы запустили программу неоплачиваемых стажировок в нашем маркетинговом агентстве, мы столкнулись с неожиданной проблемой. Первая группа из пяти студентов, принятых на практику, продемонстрировала крайне низкую мотивацию. Трое из них посещали офис нерегулярно, а двое остальных выполняли поручения формально, без инициативы. Анализируя ситуацию, мы поняли свою ошибку: отсутствие финансового вознаграждения мы не компенсировали другими стимулами. Для следующего потока мы полностью пересмотрели подход, сохранив формат неоплачиваемой практики, но внедрив систему бонусов: Каждый студент получил реальный проект с возможностью включить его в портфолио Мы ввели конкурентную систему рейтингования, где лучший практикант получал предложение о работе Организовали еженедельные мастер-классы от ведущих специалистов компании Обеспечили каждого практиканта сертификатом с детальной характеристикой приобретенных навыков Результат превзошел ожидания — мотивация группы была невероятно высокой, а бизнес получил несколько отличных готовых проектов без финансовых затрат.

Важно знать, что согласно последним изменениям в законодательстве, даже при неоплачиваемой практике работодатель обязан оформить студента на время практики по договору ГПХ для обеспечения страхования от несчастных случаев. 🛡️

Юридически корректная формулировка целей неоплачиваемой практики должна включать:

Освоение студентом практических навыков по специальности

Закрепление теоретических знаний

Сбор материалов для учебных работ

Знакомство с профессиональной средой

Для многих студентов даже неоплачиваемая практика становится ценным опытом, если она грамотно организована и ориентирована на реальное обучение, а не на выполнение рутинных задач, не связанных с их специальностью.

Организация эффективной работы со студентом-практикантом

Правильное юридическое оформление — лишь первый шаг к успешной практике. Не менее важно грамотно организовать работу студента, чтобы практика принесла реальную пользу как компании, так и практиканту. 🚀

Базовые принципы эффективной организации практики:

Четкая постановка целей и задач — студент должен понимать, чего от него ожидают и какие навыки он должен приобрести. Назначение компетентного наставника — идеально, если это будет сотрудник, заинтересованный в развитии молодых специалистов. Детальный план практики — разбейте весь период на этапы с конкретными результатами. Баланс рутинных и развивающих задач — практикант должен видеть реальную работу, но также получать вызовы для роста. Регулярная обратная связь — еженедельные сессии для обсуждения успехов и сложностей.

В 2025 году особенно актуальными становятся гибридные форматы практики, совмещающие очное присутствие и удаленную работу. Это требует дополнительных инструментов контроля и коммуникации:

Использование специализированных платформ для трекинга задач (Jira, Trello, Notion)

Ежедневные короткие созвоны для синхронизации (15-минутные stand-up митинги)

Четкие дедлайны и измеримые результаты для каждой задачи

Доступ к корпоративным базам знаний и учебным материалам

Продуктивная практика — это всегда баланс между реальной пользой для бизнеса и образовательной ценностью для студента. Помните, что главная цель практики — подготовка будущего специалиста, а не получение бесплатной рабочей силы. 🎯

Вот несколько стратегий для максимальной пользы от работы со студентами:

Метод постепенного усложнения — начинайте с простых задач, постепенно переходя к более сложным проектам.

— начинайте с простых задач, постепенно переходя к более сложным проектам. Ротация между отделами — позволяет студенту получить более полное представление о бизнес-процессах компании.

— позволяет студенту получить более полное представление о бизнес-процессах компании. Работа над реальными проектами — пусть даже не критически важными для бизнеса, но требующими применения профессиональных навыков.

— пусть даже не критически важными для бизнеса, но требующими применения профессиональных навыков. Возможность инициативы — поощряйте предложения по улучшению процессов от студентов, они часто видят ситуацию свежим взглядом.

— поощряйте предложения по улучшению процессов от студентов, они часто видят ситуацию свежим взглядом. Командная работа — включение практиканта в реальные рабочие группы помогает быстрее адаптироваться к профессиональной среде.

К завершению практики стоит провести итоговую оценку работы студента. Это полезно как для образовательного учреждения, так и для вашей компании, если вы рассматриваете возможность дальнейшего сотрудничества с практикантом. 📊