Как оформить студента на практику: руководство для работодателей
Привлечение студентов на практику — стратегически верное решение для бизнеса, заинтересованного в долгосрочном кадровом планировании. Однако многие руководители откладывают запуск программ стажировок из-за опасений, связанных с бюрократическими сложностями. Действительно, оформление студентов требует понимания ряда юридических нюансов и правильного документооборота. В этой статье мы разберем пошаговый алгоритм легального приема практикантов, который сэкономит ваше время и минимизирует риски. 🎓
Правовые основы оформления студенческой практики
Прием студентов на практику регламентируется несколькими ключевыми нормативными документами, знание которых убережет вас от потенциальных правовых проблем. Основополагающим документом является Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ), статья 13 которого определяет общие правила организации практической подготовки обучающихся. 📚
Кроме того, работодателям необходимо учитывать:
- Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ №885/390 от 5 августа 2020 года)
- Трудовой кодекс РФ (при оплачиваемой практике)
- Образовательные стандарты конкретных специальностей
- Локальные нормативные акты учебного заведения
В 2025 году особое внимание уделяется соблюдению требований к практической подготовке студентов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что стало актуально после массового перехода на смешанный формат работы.
|Вид практики
|Правовое регулирование
|Особенности оформления
|Учебная практика
|ФЗ «Об образовании», ФГОС
|Без заключения трудового договора
|Производственная практика
|ФЗ «Об образовании», ФГОС, ТК РФ (опционально)
|Возможно с заключением срочного трудового договора
|Преддипломная практика
|ФЗ «Об образовании», ФГОС, ТК РФ (опционально)
|Часто с оформлением трудовых отношений
Важный момент: организация вправе самостоятельно определять, будет ли практика оплачиваемой. При неоплачиваемой практике трудовой договор не заключается, достаточно договора с учебным заведением. Если же вы решили выплачивать студенту вознаграждение, необходимо заключить срочный трудовой договор согласно ст. 59 ТК РФ.
Елена Соколова, руководитель отдела развития персонала
В нашей IT-компании мы долго избегали приема студентов на практику из-за опасений, связанных с юридическими сложностями. Особенно нас пугала ответственность за студентов и необходимость оформления множества документов. Переломный момент наступил, когда один из интернов, нанятых через стороннюю программу, показал исключительные результаты.
Мы решили создать собственную программу практик и обратились за юридической консультацией. Оказалось, что процесс гораздо проще, чем мы думали! Ключевым для нас стало понимание разницы между неоплачиваемой и оплачиваемой практикой — это принципиально разные схемы оформления. Для себя мы выбрали модель с оплатой, но на неполный рабочий день (4 часа), что оптимально распределяет нагрузку для студентов.
Сейчас 30% наших junior-разработчиков — бывшие практиканты. Убедившись в юридической безопасности процесса, мы получили доступ к потрясающему кадровому ресурсу.
Необходимые документы для приема студента на практику
Документальное оформление студентов на практику требует внимания к деталям. Подготовка полного комплекта документов не только снижает юридические риски, но и структурирует процесс практики, делая его более эффективным для всех сторон. 📝
Базовый пакет документов включает:
- Договор о практической подготовке — заключается между организацией и учебным заведением. Этот документ определяет общие условия организации практики, права и обязанности сторон.
- Направление на практику — выдается учебным заведением и содержит информацию о студенте, сроках и программе практики.
- Приказ о приеме на практику — внутренний документ компании, регламентирующий зачисление студента, назначение наставника и определение рабочего места.
- Программа практики — документ, разработанный учебным заведением, содержащий цели, задачи и планируемые результаты практики.
- Индивидуальное задание — детализирует круг вопросов и задач, которые студент должен изучить и выполнить в ходе практики.
Для оплачиваемой практики дополнительно потребуются:
- Срочный трудовой договор
- Приказ о приеме на работу по форме Т-1
- Личная карточка сотрудника по форме Т-2
- Согласие родителей (для несовершеннолетних)
- Медицинская справка (при необходимости)
По окончании практики необходимо оформить:
- Характеристику на студента
- Отчет о прохождении практики (подписывается руководителем практики от организации)
- Приказ об окончании практики
- При оплачиваемой практике — приказ об увольнении и полный расчет
Актуальное требование 2025 года — все документы для оформления практики могут быть подписаны электронной подписью, что существенно ускоряет процесс, особенно при сотрудничестве с иногородними учебными заведениями. 🖋️
Этапы оформления студента-практиканта в организации
Процесс оформления студента на практику логически разделяется на несколько последовательных этапов. Четкое следование этому алгоритму минимизирует административные сложности и создает основу для эффективного взаимодействия. 🔄
Подготовительный этап
- Согласование с учебным заведением условий проведения практики
- Определение подразделения и наставника для студента
- Разработка программы практики совместно с представителем учебного заведения
- Согласование графика работы с учетом учебного расписания студента
Юридическое оформление
- Заключение договора с учебным заведением
- Подготовка и подписание приказа о приеме студента на практику
- Оформление необходимых кадровых документов (при оплачиваемой практике)
Адаптация и инструктаж
- Проведение вводного инструктажа по ТБ и корпоративным правилам
- Ознакомление с рабочим местом и коллективом
- Выдача необходимых доступов и ресурсов для работы
Сопровождение практики
- Регулярные встречи с наставником для контроля выполнения программы
- Промежуточная оценка результатов практики
- Корректировка задач при необходимости
Завершение практики
- Оценка результатов практики
- Оформление необходимых итоговых документов
- Обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества
|Этап
|Ответственное лицо
|Результат этапа
|Приблизительные сроки
|Подготовительный
|HR-менеджер
|План практики, назначенный наставник
|1-2 недели до начала практики
|Юридическое оформление
|HR-менеджер, юрист
|Полный комплект документов
|3-5 рабочих дней
|Адаптация
|Наставник, специалист по ТБ
|Готовность студента к работе
|1-3 рабочих дня
|Сопровождение
|Наставник
|Выполнение программы практики
|Весь период практики
|Завершение
|Наставник, HR-менеджер
|Документы об окончании практики
|1-3 рабочих дня
Важно отметить, что с 2025 года многие учебные заведения предлагают цифровизированные платформы для отслеживания прогресса студентов на практике. Интеграция с такими системами может существенно упростить административную нагрузку и повысить прозрачность процесса. 💻
Особенности оформления неоплачиваемой практики
Неоплачиваемая практика имеет свою специфику оформления и предоставляет определенные преимущества для работодателей. При этом важно соблюдать правовые нормы и этические принципы, чтобы такой формат был выгоден всем сторонам. ⚖️
Ключевые особенности организации неоплачиваемой практики:
- Не требует заключения трудового договора, достаточно договора с учебным заведением
- Не возникает обязательств по начислению заработной платы, уплате страховых взносов
- Не нужно вносить записи в трудовую книжку
- Работодатель не принимает на себя полный объем обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством
Однако работодателю необходимо обеспечить:
- Безопасные условия прохождения практики
- Проведение обязательных инструктажей
- Создание необходимых условий для выполнения программы практики
- Назначение компетентного руководителя практики
Алексей Михайлов, директор по персоналу
Когда мы запустили программу неоплачиваемых стажировок в нашем маркетинговом агентстве, мы столкнулись с неожиданной проблемой. Первая группа из пяти студентов, принятых на практику, продемонстрировала крайне низкую мотивацию. Трое из них посещали офис нерегулярно, а двое остальных выполняли поручения формально, без инициативы.
Анализируя ситуацию, мы поняли свою ошибку: отсутствие финансового вознаграждения мы не компенсировали другими стимулами. Для следующего потока мы полностью пересмотрели подход, сохранив формат неоплачиваемой практики, но внедрив систему бонусов:
- Каждый студент получил реальный проект с возможностью включить его в портфолио
- Мы ввели конкурентную систему рейтингования, где лучший практикант получал предложение о работе
- Организовали еженедельные мастер-классы от ведущих специалистов компании
- Обеспечили каждого практиканта сертификатом с детальной характеристикой приобретенных навыков
Результат превзошел ожидания — мотивация группы была невероятно высокой, а бизнес получил несколько отличных готовых проектов без финансовых затрат.
Важно знать, что согласно последним изменениям в законодательстве, даже при неоплачиваемой практике работодатель обязан оформить студента на время практики по договору ГПХ для обеспечения страхования от несчастных случаев. 🛡️
Юридически корректная формулировка целей неоплачиваемой практики должна включать:
- Освоение студентом практических навыков по специальности
- Закрепление теоретических знаний
- Сбор материалов для учебных работ
- Знакомство с профессиональной средой
Для многих студентов даже неоплачиваемая практика становится ценным опытом, если она грамотно организована и ориентирована на реальное обучение, а не на выполнение рутинных задач, не связанных с их специальностью.
Организация эффективной работы со студентом-практикантом
Правильное юридическое оформление — лишь первый шаг к успешной практике. Не менее важно грамотно организовать работу студента, чтобы практика принесла реальную пользу как компании, так и практиканту. 🚀
Базовые принципы эффективной организации практики:
- Четкая постановка целей и задач — студент должен понимать, чего от него ожидают и какие навыки он должен приобрести.
- Назначение компетентного наставника — идеально, если это будет сотрудник, заинтересованный в развитии молодых специалистов.
- Детальный план практики — разбейте весь период на этапы с конкретными результатами.
- Баланс рутинных и развивающих задач — практикант должен видеть реальную работу, но также получать вызовы для роста.
- Регулярная обратная связь — еженедельные сессии для обсуждения успехов и сложностей.
В 2025 году особенно актуальными становятся гибридные форматы практики, совмещающие очное присутствие и удаленную работу. Это требует дополнительных инструментов контроля и коммуникации:
- Использование специализированных платформ для трекинга задач (Jira, Trello, Notion)
- Ежедневные короткие созвоны для синхронизации (15-минутные stand-up митинги)
- Четкие дедлайны и измеримые результаты для каждой задачи
- Доступ к корпоративным базам знаний и учебным материалам
Продуктивная практика — это всегда баланс между реальной пользой для бизнеса и образовательной ценностью для студента. Помните, что главная цель практики — подготовка будущего специалиста, а не получение бесплатной рабочей силы. 🎯
Вот несколько стратегий для максимальной пользы от работы со студентами:
- Метод постепенного усложнения — начинайте с простых задач, постепенно переходя к более сложным проектам.
- Ротация между отделами — позволяет студенту получить более полное представление о бизнес-процессах компании.
- Работа над реальными проектами — пусть даже не критически важными для бизнеса, но требующими применения профессиональных навыков.
- Возможность инициативы — поощряйте предложения по улучшению процессов от студентов, они часто видят ситуацию свежим взглядом.
- Командная работа — включение практиканта в реальные рабочие группы помогает быстрее адаптироваться к профессиональной среде.
К завершению практики стоит провести итоговую оценку работы студента. Это полезно как для образовательного учреждения, так и для вашей компании, если вы рассматриваете возможность дальнейшего сотрудничества с практикантом. 📊
Студенческая практика — это не просто социальная ответственность бизнеса или выполнение формальностей. Это стратегически важный инструмент для построения кадрового резерва и поиска талантов на самых ранних этапах. Компании, выстроившие эффективные процессы работы со студентами, получают значительное преимущество в конкурентной борьбе за лучших специалистов. Грамотно организованный процесс оформления и сопровождения практики требует временных инвестиций на старте, но в перспективе создает надежный канал привлеченияmotivированных сотрудников, уже знакомых с вашей корпоративной культурой и бизнес-процессами.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву