Как называют людей, которые работают удаленно – 8 популярных терминов

Терминология удаленной занятости превратилась в настоящий лингвистический лабиринт. Заметили, как много названий существует для тех, кто работает не в офисе? Путаница между понятиями "фрилансер", "удаленщик", "digital nomad" и другими часто вызывает недопонимание в коммуникациях между заказчиками и исполнителями. Разберемся, как правильно называть людей, работающих вне офиса, и какой смысл скрывается за каждым термином – это поможет точнее позиционировать себя на рынке труда и увереннее вести переговоры. 📱💻

Рынок удаленной работы развивается стремительными темпами, и вместе с ним эволюционирует терминология. По прогнозам аналитиков, к 2025 году около 36,2 миллиона американцев будут работать удаленно — это на 87% больше, чем до пандемии. Такой рост требует четкого понимания используемых терминов. Рассмотрим восемь наиболее распространенных названий для специалистов, работающих вне традиционного офиса.

Удаленщик — сотрудник компании, работающий дистанционно на постоянной основе, но входящий в штат организации. Фрилансер — независимый специалист, самостоятельно находящий проекты и не привязанный к одной компании. Remote worker — международный термин, обозначающий любого сотрудника, работающего удаленно. Digital nomad — человек, совмещающий работу и путешествия, не привязанный к конкретному месту жительства. Аутсорсер — специалист или компания, выполняющая отдельные функции для заказчика на постоянной основе. Контрактор — привлеченный специалист, работающий по срочному договору над конкретным проектом. Телеработник — официальный термин, используемый в трудовом законодательстве для обозначения дистанционных сотрудников. Виртуальный сотрудник — работник, выполняющий свои обязанности полностью в цифровом пространстве.

Каждый термин отражает специфический аспект удаленной работы — статус занятости, географическую мобильность или характер договорных отношений. Понимание нюансов поможет точнее идентифицировать свою роль и находить общий язык с потенциальными работодателями или клиентами.

Термин Трудовой статус Уровень автономии Привязка к работодателю Удаленщик Штатный сотрудник Средний Высокая Фрилансер Самозанятый/ИП Высокий Отсутствует Аутсорсер Зависит от контракта Средний Средняя Контрактор Временный сотрудник Средний Временная

Анна Сергеева, HR-директор Когда я начинала заниматься подбором удаленного персонала в 2018 году, мы постоянно сталкивались с путаницей в терминах. Кандидаты называли себя фрилансерами, хотя искали постоянную удаленную работу, а работодатели публиковали вакансии для "удаленщиков", подразумевая разовые проекты без оформления. Однажды мы потеряли ценного разработчика из-за этой путаницы. В job offer мы указали "позиция контрактора с возможностью удаленной работы", а кандидат решил, что речь идет о временном проекте, хотя мы предлагали постоянную работу по гражданско-правовому договору. С тех пор я всегда детально объясняю, что конкретно подразумевается под каждым термином в контексте нашей компании.

Фрилансеры и удаленщики: в чем отличия этих понятий

Термины "фрилансер" и "удаленщик" часто используют как синонимы, что приводит к недопониманию при поиске работы или сотрудников. Давайте разграничим эти понятия и выясним их ключевые различия.

Фрилансер — независимый специалист, который самостоятельно находит проекты, определяет условия работы и не входит в штат какой-либо организации. Термин происходит от английского "freelancer" (свободный копьеносец) — так в Средневековье называли наемных воинов. Современные фрилансеры работают с несколькими клиентами одновременно, самостоятельно планируют рабочее время и несут полную ответственность за качество своей работы.

Удаленщик (или дистанционный сотрудник) — штатный работник компании, который выполняет свои обязанности вне офиса. Ключевое отличие: удаленщик официально трудоустроен в одной организации, получает стабильную заработную плату, имеет фиксированный график и подчиняется корпоративным правилам.

Согласно исследованиям, проведенным в 2023 году, 70% удаленных сотрудников имеют официальное трудоустройство, тогда как 85% фрилансеров работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Эта разница в статусе влияет на налогообложение, социальные гарантии и характер взаимоотношений с заказчиком.

Критерий Фрилансер Удаленщик Юридические отношения ГПХ/самозанятый/ИП Трудовой договор Количество заказчиков Несколько одновременно Один работодатель Регулярность выплат По проектам/этапам Фиксированная зарплата График работы Гибкий, самостоятельный Часто регламентированный Социальные гарантии Отсутствуют или минимальны Полный соцпакет

Важно понимать, что выбор между статусом фрилансера и удаленного сотрудника зависит от личных предпочтений, профессиональных целей и потребностей в стабильности. Фрилансеры ценят свободу и разнообразие проектов, но сталкиваются с нестабильностью доходов и отсутствием социальных гарантий. Удаленщики получают защищенность трудовым законодательством и стабильность, но имеют меньше свободы в выборе задач и организации рабочего времени.

Remote worker и digital nomad: международные термины

С глобализацией рынка труда англоязычные термины все чаще используются для обозначения различных форматов удаленной работы. Два наиболее популярных термина — "remote worker" и "digital nomad" — имеют четкие отличия и отражают разные образы жизни и подходы к организации труда.

Remote worker (удаленный работник) — это широкое понятие, охватывающее любого специалиста, который выполняет рабочие обязанности вне традиционного офиса. Этот термин не указывает на статус занятости или местоположение — remote worker может быть штатным сотрудником, контрактором или фрилансером, работающим из дома, коворкинга или любого другого места.

По данным исследования Global Workplace Analytics, к 2025 году 70% рабочей силы в мире будет работать удаленно хотя бы пять дней в месяц. Компании активно внедряют политику Remote-First, где удаленная работа становится основной, а не опциональной моделью.

Digital nomad (цифровой кочевник) — специфическая категория удаленных работников, для которых характерно постоянное перемещение между странами и городами при сохранении профессиональной деятельности. Ключевая особенность digital nomad — сочетание работы и путешествий, отсутствие привязки к конкретному месту жительства.

Согласно отчету MBO Partners, количество американских digital nomads выросло с 7,3 миллиона в 2019 году до 15,5 миллиона в 2023 году. Такой рост связан не только с техническими возможностями удаленной работы, но и с появлением специальных виз для цифровых кочевников в таких странах как Эстония, Хорватия, Португалия и Таиланд.

Основные различия между remote worker и digital nomad:

Образ жизни: remote worker может вести оседлый образ жизни, работая из дома или локального коворкинга; digital nomad регулярно меняет локации.

remote worker может вести оседлый образ жизни, работая из дома или локального коворкинга; digital nomad регулярно меняет локации. Правовой статус: remote worker часто имеет стабильную налоговую резидентность; digital nomad вынужден решать сложные вопросы с визами и налогообложением в разных странах.

remote worker часто имеет стабильную налоговую резидентность; digital nomad вынужден решать сложные вопросы с визами и налогообложением в разных странах. Профессиональная деятельность: remote worker может работать в любой сфере, допускающей удаленный формат; digital nomad тяготеет к полностью автономным профессиям (программирование, дизайн, копирайтинг, онлайн-преподавание).

Дмитрий Волков, IT-консультант Я прошел путь от обычного remote worker до полноценного digital nomad, и это кардинально изменило мое восприятие работы. Начинал как штатный программист российской компании в 2019 году, работая из дома. Имел стабильный график с 10 до 19 и созвонами по расписанию. В 2021 году решил попробовать жизнь digital nomad — первым пунктом стал Бали. Компания разрешила, но с условием сохранения доступности в рабочие часы по московскому времени. Балансировать между часовыми поясами оказалось сложно: приходилось работать вечером и ночью, что снижало качество отдыха. Через полгода перешел на фриланс, что позволило планировать работу гибко и выбирать проекты с учетом моего образа жизни. Последние два года я успел поработать из десяти стран, сформировав пул постоянных клиентов, которые ценят результат, а не мое местонахождение или график. Ключевой вывод: статус digital nomad требует не только технической возможности работать удаленно, но и специфического подхода к построению карьеры.

Аутсорсеры и контракторы на удаленной работе

Термины "аутсорсер" и "контрактор" часто вызывают путаницу, особенно в контексте удаленной работы. Однако между ними существуют принципиальные различия в характере взаимоотношений с заказчиком, длительности сотрудничества и организационной структуре.

Аутсорсер (от англ. outsourcer) — это специалист или компания, выполняющая определенные функции или процессы, которые организация-заказчик передает на внешнее обслуживание. Ключевая особенность аутсорсинга — долгосрочный характер сотрудничества, часто без фиксированного конечного результата.

Типичные примеры аутсорсинговых услуг включают:

IT-поддержку и администрирование систем

Бухгалтерское и юридическое сопровождение

HR-функции (рекрутинг, кадровое делопроизводство)

Обслуживание клиентов (колл-центр, техподдержка)

Маркетинговые процессы (SMM, контент-маркетинг, SEO)

Контрактор (от англ. contractor) — специалист, привлекаемый для выполнения конкретной задачи или проекта на ограниченный срок. Контрактор работает по срочному договору (контракту), который четко определяет объем работ, сроки и ожидаемые результаты.

По данным исследования Staffing Industry Analysts, рынок контракторов растет на 15% ежегодно, что отражает тенденцию к проектной организации труда. К 2025 году до 40% корпоративных бюджетов на персонал будет тратиться на контракторов и временных специалистов.

Сравнение аутсорсеров и контракторов в контексте удаленной работы:

Параметр Аутсорсер Контрактор Тип задач Регулярные, повторяющиеся функции Конкретный проект или комплекс работ Длительность сотрудничества Долгосрочное, часто бессрочное Ограниченное сроками проекта Интеграция в процессы Высокая, часто с доступом к системам Ограниченная, фокус на результате Модель оплаты Регулярные платежи (ежемесячно) По этапам или результатам работы Организационная структура Часто компания со своим штатом Обычно индивидуальный специалист

Важно отметить, что в удаленном формате работа аутсорсеров и контракторов имеет определенную специфику. Для эффективного сотрудничества необходимы:

Детальные технические задания и спецификации

Четкие KPI и метрики эффективности

Регулярные статус-митинги и отчетность

Защищенные каналы передачи данных и информации

Системы контроля доступа к корпоративным ресурсам

При выборе между статусом аутсорсера и контрактора стоит учитывать характер вашей экспертизы и предпочитаемый формат работы. Аутсорсинг подходит для специалистов, ценящих стабильность и предсказуемость задач. Контракторство привлекательно для тех, кто предпочитает разнообразие проектов и четкие временные рамки.

Телеработники и виртуальные сотрудники в цифровую эпоху

Термины "телеработник" и "виртуальный сотрудник" имеют специфические значения и контексты применения, которые отражают эволюцию удаленной работы и официальную терминологию в этой области.

Телеработник — официальный термин, закрепленный в трудовом законодательстве многих стран, включая Россию. Слово происходит от греческого "теле" (далеко) и отражает суть дистанционной работы — выполнение трудовых обязанностей на расстоянии от работодателя.

В Трудовом кодексе РФ используется понятие "дистанционный работник", которое по смыслу эквивалентно термину "телеработник". Согласно статье 312.1 ТК РФ, дистанционной работой является выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Юридические аспекты статуса телеработника в России включают:

Обязательное заключение трудового договора в письменной форме

Определение порядка и сроков обеспечения работника необходимым оборудованием

Установление режима рабочего времени и времени отдыха

Регламентацию способов взаимодействия работодателя и работника

Порядок предоставления отпусков и оформления больничных

Виртуальный сотрудник — более современный термин, применяемый к работникам, чья деятельность полностью осуществляется в цифровом пространстве. В отличие от телеработника, виртуальный сотрудник может не иметь официального трудоустройства и часто работает с несколькими заказчиками одновременно.

Интересно, что термин "виртуальный сотрудник" все чаще используется также для обозначения цифровых ассистентов и ИИ-помощников, которые автоматизируют часть рабочих процессов. По прогнозам Gartner, к 2025 году до 50% задач административного персонала будет выполняться с помощью виртуальных ассистентов и ИИ-решений.

Сравнение телеработника и виртуального сотрудника:

Правовой статус: телеработник имеет трудовые отношения, закрепленные договором; виртуальный сотрудник может работать по различным моделям сотрудничества.

телеработник имеет трудовые отношения, закрепленные договором; виртуальный сотрудник может работать по различным моделям сотрудничества. Организация труда: телеработник часто следует корпоративным правилам и процедурам; виртуальный сотрудник имеет большую автономию.

телеработник часто следует корпоративным правилам и процедурам; виртуальный сотрудник имеет большую автономию. Технологическая интеграция: телеработник использует корпоративные системы; виртуальный сотрудник часто применяет собственные инструменты и процессы.

телеработник использует корпоративные системы; виртуальный сотрудник часто применяет собственные инструменты и процессы. Географический охват: телеработник обычно работает в пределах одной страны из юридических соображений; виртуальный сотрудник может сотрудничать с заказчиками по всему миру.

В законодательстве многих стран происходит актуализация терминологии в сфере удаленной работы. Например, в 2023 году в российское трудовое право введено понятие "дистанционный работник с гибким графиком", что отражает стремление адаптировать нормативную базу к современным реалиям труда.

При составлении резюме или портфолио важно учитывать контекст использования терминов. В юридической документации предпочтительно использование официальных терминов ("дистанционный работник", "телеработник"), тогда как в профессиональных сообществах и при коммуникации с международными клиентами уместнее современные понятия ("виртуальный сотрудник", "remote specialist").