Как называют людей, которые работают удаленно – 8 популярных терминов
Терминология удаленной занятости превратилась в настоящий лингвистический лабиринт. Заметили, как много названий существует для тех, кто работает не в офисе? Путаница между понятиями "фрилансер", "удаленщик", "digital nomad" и другими часто вызывает недопонимание в коммуникациях между заказчиками и исполнителями. Разберемся, как правильно называть людей, работающих вне офиса, и какой смысл скрывается за каждым термином – это поможет точнее позиционировать себя на рынке труда и увереннее вести переговоры. 📱💻
Как называют людей, которые работают удаленно: 8 терминов
Рынок удаленной работы развивается стремительными темпами, и вместе с ним эволюционирует терминология. По прогнозам аналитиков, к 2025 году около 36,2 миллиона американцев будут работать удаленно — это на 87% больше, чем до пандемии. Такой рост требует четкого понимания используемых терминов. Рассмотрим восемь наиболее распространенных названий для специалистов, работающих вне традиционного офиса.
- Удаленщик — сотрудник компании, работающий дистанционно на постоянной основе, но входящий в штат организации.
- Фрилансер — независимый специалист, самостоятельно находящий проекты и не привязанный к одной компании.
- Remote worker — международный термин, обозначающий любого сотрудника, работающего удаленно.
- Digital nomad — человек, совмещающий работу и путешествия, не привязанный к конкретному месту жительства.
- Аутсорсер — специалист или компания, выполняющая отдельные функции для заказчика на постоянной основе.
- Контрактор — привлеченный специалист, работающий по срочному договору над конкретным проектом.
- Телеработник — официальный термин, используемый в трудовом законодательстве для обозначения дистанционных сотрудников.
- Виртуальный сотрудник — работник, выполняющий свои обязанности полностью в цифровом пространстве.
Каждый термин отражает специфический аспект удаленной работы — статус занятости, географическую мобильность или характер договорных отношений. Понимание нюансов поможет точнее идентифицировать свою роль и находить общий язык с потенциальными работодателями или клиентами.
|Термин
|Трудовой статус
|Уровень автономии
|Привязка к работодателю
|Удаленщик
|Штатный сотрудник
|Средний
|Высокая
|Фрилансер
|Самозанятый/ИП
|Высокий
|Отсутствует
|Аутсорсер
|Зависит от контракта
|Средний
|Средняя
|Контрактор
|Временный сотрудник
|Средний
|Временная
Анна Сергеева, HR-директор
Когда я начинала заниматься подбором удаленного персонала в 2018 году, мы постоянно сталкивались с путаницей в терминах. Кандидаты называли себя фрилансерами, хотя искали постоянную удаленную работу, а работодатели публиковали вакансии для "удаленщиков", подразумевая разовые проекты без оформления.
Однажды мы потеряли ценного разработчика из-за этой путаницы. В job offer мы указали "позиция контрактора с возможностью удаленной работы", а кандидат решил, что речь идет о временном проекте, хотя мы предлагали постоянную работу по гражданско-правовому договору. С тех пор я всегда детально объясняю, что конкретно подразумевается под каждым термином в контексте нашей компании.
Фрилансеры и удаленщики: в чем отличия этих понятий
Термины "фрилансер" и "удаленщик" часто используют как синонимы, что приводит к недопониманию при поиске работы или сотрудников. Давайте разграничим эти понятия и выясним их ключевые различия.
Фрилансер — независимый специалист, который самостоятельно находит проекты, определяет условия работы и не входит в штат какой-либо организации. Термин происходит от английского "freelancer" (свободный копьеносец) — так в Средневековье называли наемных воинов. Современные фрилансеры работают с несколькими клиентами одновременно, самостоятельно планируют рабочее время и несут полную ответственность за качество своей работы.
Удаленщик (или дистанционный сотрудник) — штатный работник компании, который выполняет свои обязанности вне офиса. Ключевое отличие: удаленщик официально трудоустроен в одной организации, получает стабильную заработную плату, имеет фиксированный график и подчиняется корпоративным правилам.
Согласно исследованиям, проведенным в 2023 году, 70% удаленных сотрудников имеют официальное трудоустройство, тогда как 85% фрилансеров работают как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Эта разница в статусе влияет на налогообложение, социальные гарантии и характер взаимоотношений с заказчиком.
|Критерий
|Фрилансер
|Удаленщик
|Юридические отношения
|ГПХ/самозанятый/ИП
|Трудовой договор
|Количество заказчиков
|Несколько одновременно
|Один работодатель
|Регулярность выплат
|По проектам/этапам
|Фиксированная зарплата
|График работы
|Гибкий, самостоятельный
|Часто регламентированный
|Социальные гарантии
|Отсутствуют или минимальны
|Полный соцпакет
Важно понимать, что выбор между статусом фрилансера и удаленного сотрудника зависит от личных предпочтений, профессиональных целей и потребностей в стабильности. Фрилансеры ценят свободу и разнообразие проектов, но сталкиваются с нестабильностью доходов и отсутствием социальных гарантий. Удаленщики получают защищенность трудовым законодательством и стабильность, но имеют меньше свободы в выборе задач и организации рабочего времени.
Remote worker и digital nomad: международные термины
С глобализацией рынка труда англоязычные термины все чаще используются для обозначения различных форматов удаленной работы. Два наиболее популярных термина — "remote worker" и "digital nomad" — имеют четкие отличия и отражают разные образы жизни и подходы к организации труда.
Remote worker (удаленный работник) — это широкое понятие, охватывающее любого специалиста, который выполняет рабочие обязанности вне традиционного офиса. Этот термин не указывает на статус занятости или местоположение — remote worker может быть штатным сотрудником, контрактором или фрилансером, работающим из дома, коворкинга или любого другого места.
По данным исследования Global Workplace Analytics, к 2025 году 70% рабочей силы в мире будет работать удаленно хотя бы пять дней в месяц. Компании активно внедряют политику Remote-First, где удаленная работа становится основной, а не опциональной моделью.
Digital nomad (цифровой кочевник) — специфическая категория удаленных работников, для которых характерно постоянное перемещение между странами и городами при сохранении профессиональной деятельности. Ключевая особенность digital nomad — сочетание работы и путешествий, отсутствие привязки к конкретному месту жительства.
Согласно отчету MBO Partners, количество американских digital nomads выросло с 7,3 миллиона в 2019 году до 15,5 миллиона в 2023 году. Такой рост связан не только с техническими возможностями удаленной работы, но и с появлением специальных виз для цифровых кочевников в таких странах как Эстония, Хорватия, Португалия и Таиланд.
Основные различия между remote worker и digital nomad:
- Образ жизни: remote worker может вести оседлый образ жизни, работая из дома или локального коворкинга; digital nomad регулярно меняет локации.
- Правовой статус: remote worker часто имеет стабильную налоговую резидентность; digital nomad вынужден решать сложные вопросы с визами и налогообложением в разных странах.
- Профессиональная деятельность: remote worker может работать в любой сфере, допускающей удаленный формат; digital nomad тяготеет к полностью автономным профессиям (программирование, дизайн, копирайтинг, онлайн-преподавание).
Дмитрий Волков, IT-консультант
Я прошел путь от обычного remote worker до полноценного digital nomad, и это кардинально изменило мое восприятие работы. Начинал как штатный программист российской компании в 2019 году, работая из дома. Имел стабильный график с 10 до 19 и созвонами по расписанию.
В 2021 году решил попробовать жизнь digital nomad — первым пунктом стал Бали. Компания разрешила, но с условием сохранения доступности в рабочие часы по московскому времени. Балансировать между часовыми поясами оказалось сложно: приходилось работать вечером и ночью, что снижало качество отдыха.
Через полгода перешел на фриланс, что позволило планировать работу гибко и выбирать проекты с учетом моего образа жизни. Последние два года я успел поработать из десяти стран, сформировав пул постоянных клиентов, которые ценят результат, а не мое местонахождение или график. Ключевой вывод: статус digital nomad требует не только технической возможности работать удаленно, но и специфического подхода к построению карьеры.
Аутсорсеры и контракторы на удаленной работе
Термины "аутсорсер" и "контрактор" часто вызывают путаницу, особенно в контексте удаленной работы. Однако между ними существуют принципиальные различия в характере взаимоотношений с заказчиком, длительности сотрудничества и организационной структуре.
Аутсорсер (от англ. outsourcer) — это специалист или компания, выполняющая определенные функции или процессы, которые организация-заказчик передает на внешнее обслуживание. Ключевая особенность аутсорсинга — долгосрочный характер сотрудничества, часто без фиксированного конечного результата.
Типичные примеры аутсорсинговых услуг включают:
- IT-поддержку и администрирование систем
- Бухгалтерское и юридическое сопровождение
- HR-функции (рекрутинг, кадровое делопроизводство)
- Обслуживание клиентов (колл-центр, техподдержка)
- Маркетинговые процессы (SMM, контент-маркетинг, SEO)
Контрактор (от англ. contractor) — специалист, привлекаемый для выполнения конкретной задачи или проекта на ограниченный срок. Контрактор работает по срочному договору (контракту), который четко определяет объем работ, сроки и ожидаемые результаты.
По данным исследования Staffing Industry Analysts, рынок контракторов растет на 15% ежегодно, что отражает тенденцию к проектной организации труда. К 2025 году до 40% корпоративных бюджетов на персонал будет тратиться на контракторов и временных специалистов.
Сравнение аутсорсеров и контракторов в контексте удаленной работы:
|Параметр
|Аутсорсер
|Контрактор
|Тип задач
|Регулярные, повторяющиеся функции
|Конкретный проект или комплекс работ
|Длительность сотрудничества
|Долгосрочное, часто бессрочное
|Ограниченное сроками проекта
|Интеграция в процессы
|Высокая, часто с доступом к системам
|Ограниченная, фокус на результате
|Модель оплаты
|Регулярные платежи (ежемесячно)
|По этапам или результатам работы
|Организационная структура
|Часто компания со своим штатом
|Обычно индивидуальный специалист
Важно отметить, что в удаленном формате работа аутсорсеров и контракторов имеет определенную специфику. Для эффективного сотрудничества необходимы:
- Детальные технические задания и спецификации
- Четкие KPI и метрики эффективности
- Регулярные статус-митинги и отчетность
- Защищенные каналы передачи данных и информации
- Системы контроля доступа к корпоративным ресурсам
При выборе между статусом аутсорсера и контрактора стоит учитывать характер вашей экспертизы и предпочитаемый формат работы. Аутсорсинг подходит для специалистов, ценящих стабильность и предсказуемость задач. Контракторство привлекательно для тех, кто предпочитает разнообразие проектов и четкие временные рамки.
Телеработники и виртуальные сотрудники в цифровую эпоху
Термины "телеработник" и "виртуальный сотрудник" имеют специфические значения и контексты применения, которые отражают эволюцию удаленной работы и официальную терминологию в этой области.
Телеработник — официальный термин, закрепленный в трудовом законодательстве многих стран, включая Россию. Слово происходит от греческого "теле" (далеко) и отражает суть дистанционной работы — выполнение трудовых обязанностей на расстоянии от работодателя.
В Трудовом кодексе РФ используется понятие "дистанционный работник", которое по смыслу эквивалентно термину "телеработник". Согласно статье 312.1 ТК РФ, дистанционной работой является выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Юридические аспекты статуса телеработника в России включают:
- Обязательное заключение трудового договора в письменной форме
- Определение порядка и сроков обеспечения работника необходимым оборудованием
- Установление режима рабочего времени и времени отдыха
- Регламентацию способов взаимодействия работодателя и работника
- Порядок предоставления отпусков и оформления больничных
Виртуальный сотрудник — более современный термин, применяемый к работникам, чья деятельность полностью осуществляется в цифровом пространстве. В отличие от телеработника, виртуальный сотрудник может не иметь официального трудоустройства и часто работает с несколькими заказчиками одновременно.
Интересно, что термин "виртуальный сотрудник" все чаще используется также для обозначения цифровых ассистентов и ИИ-помощников, которые автоматизируют часть рабочих процессов. По прогнозам Gartner, к 2025 году до 50% задач административного персонала будет выполняться с помощью виртуальных ассистентов и ИИ-решений.
Сравнение телеработника и виртуального сотрудника:
- Правовой статус: телеработник имеет трудовые отношения, закрепленные договором; виртуальный сотрудник может работать по различным моделям сотрудничества.
- Организация труда: телеработник часто следует корпоративным правилам и процедурам; виртуальный сотрудник имеет большую автономию.
- Технологическая интеграция: телеработник использует корпоративные системы; виртуальный сотрудник часто применяет собственные инструменты и процессы.
- Географический охват: телеработник обычно работает в пределах одной страны из юридических соображений; виртуальный сотрудник может сотрудничать с заказчиками по всему миру.
В законодательстве многих стран происходит актуализация терминологии в сфере удаленной работы. Например, в 2023 году в российское трудовое право введено понятие "дистанционный работник с гибким графиком", что отражает стремление адаптировать нормативную базу к современным реалиям труда.
При составлении резюме или портфолио важно учитывать контекст использования терминов. В юридической документации предпочтительно использование официальных терминов ("дистанционный работник", "телеработник"), тогда как в профессиональных сообществах и при коммуникации с международными клиентами уместнее современные понятия ("виртуальный сотрудник", "remote specialist").
Терминология удаленной работы продолжит эволюционировать вместе с технологиями и формами занятости. Понимание различий между фрилансерами, удаленщиками, digital nomads и другими категориями специалистов не просто вопрос лингвистической точности — это инструмент для эффективной коммуникации и построения успешной карьеры в цифровом пространстве. Правильное позиционирование себя на рынке труда, четкое понимание юридических нюансов каждого формата работы и осознание собственных предпочтений помогут выбрать оптимальную модель удаленной занятости. Независимо от того, какой термин вы используете для самоидентификации, важно помнить: за каждым понятием стоят конкретные права, обязанности и ожидания, которые формируют вашу профессиональную реальность.
Инна Брагина
консультант по самозанятости