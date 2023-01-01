Как называют человека который часто меняет работу: 5 терминов

Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры

Специалисты по управлению персоналом

Кандидаты с опытом частой смены работы Рынок труда трансформируется с невероятной скоростью, а вместе с ним меняется и отношение к специалистам, которые не задерживаются долго на одном месте. Каждый HR-специалист и рекрутер сталкивается с резюме, где опыт работы напоминает пеструю мозаику из коротких периодов занятости. Как же профессионально называют людей с такой карьерной траекторией? Давайте разберем пять ключевых терминов, которые помогут не только правильно идентифицировать таких кандидатов, но и глубже понять их мотивацию и потенциал. 🔍

Терминология в HR-сфере постоянно эволюционирует, отражая изменения на рынке труда. Человека, который регулярно меняет место работы, характеризуют разными терминами — от нейтральных до откровенно негативных. Понимание этих определений помогает специалистам по подбору персонала грамотно интерпретировать резюме и оценивать кандидатов. 👔

Термин Происхождение Оттенок значения Применимость в HR Джоб-хоппер Англоязычный термин (job hopper) Нейтральный/негативный Широко используется в профессиональной среде Летун Русский профессиональный сленг Негативный Часто используется в неформальном общении Профессиональный номад Современная HR-терминология Нейтральный/позитивный Растущая популярность в прогрессивных компаниях Карьерный стратег Бизнес-психология Позитивный Используется в контексте целенаправленного развития Перебежчик Разговорная речь Негативный Используется редко, преимущественно в традиционных отраслях

Каждый из этих терминов несет определенную смысловую нагрузку и контекст. Например, в технологических отраслях частая смена работы может восприниматься как норма и даже преимущество, тогда как в более консервативных сферах, таких как банковское дело или государственная служба, тот же паттерн может вызывать вопросы.

Интересно, что восприятие частой смены работы значительно изменилось за последние десятилетия. По данным исследования Linkedin за 2023 год, миллениалы меняют работу в среднем каждые 2,8 года, что почти вдвое чаще, чем представители поколения X (4,5 года) и втрое чаще бумеров (8,2 года).

Джоб-хоппер и современный взгляд на частую смену работы

"Джоб-хоппер" (от англ. job hopper — буквально "прыгун по работам") — термин, прочно вошедший в профессиональный лексикон HR-специалистов по всему миру. Эта концепция пришла с западного рынка труда и постепенно укоренилась в российской HR-практике. 🌎

Анастасия Воронцова, руководитель отдела подбора персонала Три года назад к нам пришел кандидат на должность маркетолога. Его резюме было полно коротких периодов работы — нигде больше года. Мой первый инстинкт был отклонить его кандидатуру как типичного "джоб-хоппера". Однако во время интервью выяснилось, что каждая смена позиции была стратегическим шагом: от работы с малым бизнесом до корпоративного сектора, от локальных кампаний до международных проектов. Он целенаправленно собирал разнообразный опыт и компетенции, которые сделали его выдающимся специалистом. Сейчас он руководит нашим маркетинговым отделом и привнес множество инновационных идей благодаря своему разностороннему опыту.

В 2024-2025 годах отношение к джоб-хопперам претерпело значительные изменения. Если раньше частая смена работы воспринималась почти исключительно негативно, то теперь многие компании видят в этом и позитивные стороны:

Адаптивность — джоб-хопперы быстрее приспосабливаются к новым условиям и корпоративным культурам

— джоб-хопперы быстрее приспосабливаются к новым условиям и корпоративным культурам Разнообразный опыт — работа в разных компаниях позволяет накопить богатый профессиональный багаж

— работа в разных компаниях позволяет накопить богатый профессиональный багаж Сетевой капитал — широкий круг профессиональных контактов в разных организациях

— широкий круг профессиональных контактов в разных организациях Актуальные навыки — необходимость постоянно проходить собеседования стимулирует поддерживать квалификацию на высоком уровне

— необходимость постоянно проходить собеседования стимулирует поддерживать квалификацию на высоком уровне Устойчивость к стрессу — опыт прохождения периодов адаптации формирует высокую стрессоустойчивость

Однако многие компании по-прежнему настороженно относятся к кандидатам с историей частой смены работы. По данным исследования HeadHunter за 2024 год, 42% российских работодателей считают частую смену работы негативным фактором при оценке кандидатов, хотя этот показатель снизился с 58% в 2019 году.

Специалисты по подбору персонала сейчас больше внимания уделяют причинам смены работы, а не самому факту перемещения. Ключевой вопрос: была ли смена работы реактивной (бегство от проблем) или проактивной (движение к новым возможностям)? Ответ на этот вопрос зачастую определяет восприятие джоб-хоппера как перспективного или проблемного сотрудника.

От "летуна" до "карьериста": негативные и позитивные термины

Термины, описывающие людей с частой сменой работы, имеют различные эмоциональные окраски — от явно негативных до откровенно позитивных. Понимание этих нюансов помогает HR-специалистам формировать более объективное мнение о кандидатах и избегать предубеждений. 🏆

Негативные термины часто используются в традиционных компаниях с консервативной корпоративной культурой:

"Летун" — русскоязычный эквивалент джоб-хоппера, имеющий явный негативный подтекст. Подразумевает безответственность и отсутствие лояльности.

— русскоязычный эквивалент джоб-хоппера, имеющий явный негативный подтекст. Подразумевает безответственность и отсутствие лояльности. "Перебежчик" — термин, намекающий на предательство интересов работодателя. Чаще используется, когда сотрудник уходит к конкурентам.

— термин, намекающий на предательство интересов работодателя. Чаще используется, когда сотрудник уходит к конкурентам. "Непостоянный сотрудник" — подчеркивает отсутствие стабильности и ненадежность.

— подчеркивает отсутствие стабильности и ненадежность. "Карьерный турист" — человек, который "осматривает достопримечательности" в компаниях, не задерживаясь надолго.

В противовес негативным, существуют и позитивные определения, которые чаще звучат в прогрессивных организациях и стартапах:

"Карьерный стратег" — человек, который осознанно выстраивает свой профессиональный путь через различный опыт.

— человек, который осознанно выстраивает свой профессиональный путь через различный опыт. "Агент изменений" — специалист, привносящий новые идеи и практики из разных корпоративных культур.

— специалист, привносящий новые идеи и практики из разных корпоративных культур. "Собиратель опыта" — профессионал, целенаправленно накапливающий разнообразные навыки и экспертизу.

— профессионал, целенаправленно накапливающий разнообразные навыки и экспертизу. "Профессиональный исследователь" — человек, изучающий разные бизнес-модели и организационные структуры изнутри.

Фактор оценки Негативная интерпретация Позитивная интерпретация Частота смены работы Неспособность адаптироваться и строить долгосрочные отношения Стремление к разнообразному опыту и профессиональному росту Короткий срок пребывания на позиции Недостаток ответственности и приверженности Быстрое освоение обязанностей и поиск новых вызовов Переход между отраслями Отсутствие фокуса и глубины знаний Междисциплинарный подход и широкий кругозор Работа в компаниях-конкурентах Разглашение конфиденциальной информации Понимание рынка и лучших практик в отрасли

Максим Соколов, карьерный консультант Ко мне обратился клиент, которого на собеседованиях постоянно называли "летуном". За пять лет он сменил четыре компании, и это становилось серьезным препятствием при поиске новой работы. Мы провели глубокий анализ его карьерной истории и переформатировали резюме, акцентировав внимание на приобретенных навыках и достижениях на каждой позиции. На собеседованиях мы подготовили его рассказывать о своем пути как о "карьерной стратегии" с четкими целями и критериями успеха для каждого этапа. В результате негативное восприятие сменилось заинтересованностью. Через месяц он получил предложение от компании, где его опыт работы в разных бизнес-моделях был воспринят как ключевое преимущество.

Важно понимать, что одна и та же карьерная траектория может интерпретироваться по-разному в зависимости от отрасли, организационной культуры и личного опыта оценивающего. В технологическом секторе, где инновации происходят стремительно, частая смена работы может восприниматься как норма, в то время как в государственных структурах или регулируемых отраслях это может вызывать вопросы.

По данным CareerBuilder за 2025 год, 57% работодателей сейчас готовы нанимать кандидатов с историей частой смены работы, если те могут продемонстрировать значимые достижения на каждой позиции и четко объяснить причины перемещений.

Профессиональный номад: новое определение мобильности в карьере

Термин "профессиональный номад" входит в лексикон HR-специалистов как ответ на изменяющуюся реальность рынка труда. Этот термин имеет более нейтральный и даже позитивный оттенок, отражая новую парадигму карьерного развития в эпоху глобализации и цифровой трансформации. 🌍

Профессиональные номады — это специалисты, которые:

Осознанно выбирают мобильность как карьерную стратегию

Фокусируются на накоплении разнообразного опыта и компетенций

Активно ищут проекты и компании, соответствующие их ценностям и амбициям

Адаптируются к различным корпоративным культурам и бизнес-процессам

Часто имеют междисциплинарные навыки и опыт работы в разных отраслях

Термин "номад" (от фр. nomade — кочевник) особенно точно отражает характер современной карьерной мобильности. Как древние кочевые племена перемещались в поисках лучших пастбищ и ресурсов, так и современные профессионалы мигрируют между проектами, компаниями и даже странами в поисках оптимальных условий для своего развития.

Исследование Deloitte за 2025 год показывает, что среди профессионалов до 35 лет более 67% идентифицируют себя как "карьерных номадов", готовых менять работодателя каждые 2-3 года ради профессионального роста, новых вызовов или более привлекательных условий труда.

Ключевые характеристики профессиональных номадов в сравнении с традиционными карьеристами:

Аспект Традиционная карьера Номадическая карьера Лояльность К организации К профессии и личным целям Показатель успеха Вертикальный рост внутри компании Накопление разнообразного опыта и компетенций Безопасность Стабильность в одной организации Востребованность навыков на рынке труда Обучение Формальное, структурированное Непрерывное, междисциплинарное, через практику Отношение к изменениям Стремление к стабильности Поиск новых возможностей и вызовов

Профессиональные номады представляют особый интерес для инновационных компаний, стремящихся к быстрому росту и трансформации. Такие специалисты часто выступают "опылителями идей", перенося лучшие практики от одной организации к другой и способствуя кросс-индустриальным инновациям.

В то же время номадический подход к карьере требует от специалиста развитых мета-навыков:

Высокой адаптивности и гибкости

Умения быстро выстраивать рабочие отношения

Способности к экспресс-обучению и самостоятельному освоению новых областей

Развитого эмоционального интеллекта для быстрого понимания особенностей новой команды

Навыков самопрезентации и продвижения своей экспертизы

Для HR-специалистов важно понимать, что профессиональные номады могут привнести свежий взгляд и ценный опыт в организацию, но требуют особого подхода к мотивации и удержанию. Фокус должен смещаться с долгосрочных карьерных планов внутри компании на возможность реализации значимых проектов и приобретения ценных навыков.

Психология частой смены работы и что она говорит о соискателе

Частая смена работы может быть обусловлена различными психологическими факторами, понимание которых помогает специалистам по подбору персонала делать более точные прогнозы относительно потенциальной эффективности кандидата. Психологический профиль человека, часто меняющего работу, не универсален и может варьироваться в зависимости от мотивации и обстоятельств. 🧠

Психологи выделяют несколько основных типов мотивации к частой смене работы:

Рост и развитие — стремление к новым знаниям и компетенциям, поиск более сложных задач

— стремление к новым знаниям и компетенциям, поиск более сложных задач Неудовлетворенность — недовольство условиями труда, культурой или руководством

— недовольство условиями труда, культурой или руководством Избегание сложностей — уход от конфликтных ситуаций или проблемных задач

— уход от конфликтных ситуаций или проблемных задач Поиск внешних стимулов — погоня за более высокой зарплатой или статусными позициями

— погоня за более высокой зарплатой или статусными позициями Адаптация к личным обстоятельствам — переезды, семейная ситуация, здоровье

Исследование Journal of Vocational Behavior за 2024 год показывает, что частая смена работы по причинам «роста и развития» коррелирует с высокой результативностью в будущем, в то время как смена работы из-за «избегания сложностей» является предиктором подобного поведения и в новой организации.

Важно отличать реактивные и проактивные паттерны смены работы:

Реактивный паттерн (тревожный сигнал) Проактивный паттерн (позитивный индикатор) Уход при первых признаках сложностей Смена работы после достижения значимых результатов Расплывчатые или противоречивые объяснения причин ухода Четкая артикуляция причин смены работы, связанная с карьерными целями Критика предыдущих работодателей Уважительное отношение к опыту в предыдущих компаниях Отсутствие видимого профессионального роста при смене позиций Последовательное наращивание ответственности и компетенций Фокус на внешних факторах (зарплата, условия, статус) Фокус на содержании работы и возможностях для развития

Елена Капустина, организационный психолог Я провела исследование среди сотрудников IT-компаний, которые за последние 5 лет сменили 3 и более мест работы. Выяснилось, что существуют два совершенно разных психологических профиля "часто меняющих работу". Первый тип — "Искатели возможностей" — последовательно двигаются к своим карьерным целям, используя каждую новую позицию как ступень роста. Они тщательно выбирают проекты, которые помогут им расширить портфолио навыков, и уходят, когда исчерпывают возможности для развития. Второй тип — "Убегающие от проблем" — меняют работу при первых признаках сложностей, не справляясь с вызовами. Интересно, что 78% "Искателей" демонстрируют высокую эффективность на новом месте, тогда как среди "Убегающих" этот показатель составляет лишь 23%. Ключевое различие можно выявить на собеседовании, задавая вопросы о конкретных достижениях и спрашивая не только о причинах ухода, но и о том, что кандидат ценил в предыдущих местах работы.

Личностные черты, часто встречающиеся у профессиональных "номадов":

Высокая способность к адаптации — умение быстро приспосабливаться к новым условиям

— умение быстро приспосабливаться к новым условиям Толерантность к неопределенности — комфортное существование в ситуациях с неясным исходом

— комфортное существование в ситуациях с неясным исходом Открытость новому опыту — интерес к различным задачам и способам работы

— интерес к различным задачам и способам работы Самостоятельность — способность действовать автономно, без постоянного руководства

— способность действовать автономно, без постоянного руководства Низкая потребность в безопасности — готовность рисковать ради новых возможностей

При оценке кандидатов с историей частой смены работы HR-специалистам рекомендуется:

Анализировать продолжительность работы в контексте достижений на каждой позиции

Выявлять паттерны — существуют ли закономерности в смене мест работы

Обращать внимание на прогрессию сложности и ответственности при смене позиций

Проверять рекомендации, фокусируясь на причинах ухода и достигнутых результатах

Использовать поведенческие интервью для выявления мотивации к смене работы

По данным PwC за 2025 год, 72% менеджеров по найму персонала при оценке кандидатов с историей частой смены работы в первую очередь обращают внимание на соотношение продолжительности работы и значимости достигнутых результатов, а не просто на срок пребывания в компании.