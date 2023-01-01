Как называется заявление на работу: все о резюме и документах

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и желающие улучшить свои документы для трудоустройства

Студенты и выпускники, которые только начинают свою карьеру и нуждаются в понимании форматов резюме и CV

Профессионалы, желающие обновить или адаптировать свои документы для новых вакансий и карьерных возможностей Поиск работы начинается с правильных документов, но путаница в терминологии может стоить вам карьерных возможностей! Согласно исследованиям HH.ru за 2023 год, 68% резюме отклоняются не из-за недостатка квалификации, а из-за некорректной подачи информации. Мир рекрутинга имеет свой язык, и мы разберем все нюансы: что такое резюме, CV, сопроводительное письмо и заявление о приеме на работу. Овладев этими знаниями, вы увеличите шансы получить желаемую должность минимум на 30% 📝💼

Как называется заявление на работу: разбор терминологии

При поиске работы соискатели сталкиваются с множеством терминов, которые иногда используются как синонимы, хотя имеют разные значения. Давайте внесем ясность в этот терминологический лабиринт 🧩

Резюме — краткое описание вашего профессионального опыта, навыков и образования. Это основной документ при поиске работы в России и большинстве стран мира.

CV (Curriculum Vitae) — расширенная версия резюме, содержащая подробное описание карьерного пути, научной деятельности, публикаций. Распространён в академической среде и при подаче на высокие позиции.

Заявление о приеме на работу — официальный документ, который составляется по стандартной форме и подается работодателю после положительного решения о найме. Это часть юридического оформления трудовых отношений.

Сопроводительное письмо — документ, дополняющий резюме, в котором вы объясняете, почему заинтересованы в конкретной позиции и компании, а также как ваш опыт соответствует требованиям вакансии.

Название документа Назначение Когда используется Резюме Представить ключевую информацию о профессиональном пути При отклике на вакансию CV Предоставить подробную профессиональную биографию Для академических позиций, высоких должностей Заявление о приеме Юридическое оформление намерения работать После предложения о работе Сопроводительное письмо Объяснить мотивацию и соответствие требованиям При отклике вместе с резюме

Анна Королева, директор по персоналу Недавно ко мне обратился талантливый разработчик Михаил, который долго не мог найти работу. Изучив его документы, я обнаружила, что он называл свое резюме "заявлением на работу" и отправлял его в формате официального документа с реквизитами и подписью. Такой формат сбивал с толку рекрутеров – они ожидали увидеть современное структурированное резюме. Мы переработали документ, акцентировав внимание на профессиональных достижениях, используя ключевые слова из требований к вакансиям. Через две недели Михаил получил три предложения о работе! Правильное понимание терминологии и форматов документов оказалось решающим фактором.

Резюме vs CV: ключевые различия в заявлениях на работу

Хотя резюме и CV (Curriculum Vitae) часто воспринимаются как синонимы, между ними существуют принципиальные различия, которые важно понимать при поиске работы в России и за рубежом 📄

Объем информации : Резюме обычно занимает 1-2 страницы, CV может быть значительно объемнее (3+ страниц)

: Резюме обычно занимает 1-2 страницы, CV может быть значительно объемнее (3+ страниц) Целевая аудитория : Резюме нацелено на коммерческие компании, CV больше подходит для академической среды и научных организаций

: Резюме нацелено на коммерческие компании, CV больше подходит для академической среды и научных организаций Фокус содержания : Резюме акцентирует внимание на релевантных достижениях для конкретной позиции, CV представляет полную картину карьеры

: Резюме акцентирует внимание на релевантных достижениях для конкретной позиции, CV представляет полную картину карьеры Кастомизация: Резюме часто адаптируют под конкретную вакансию, CV обычно остается более стабильным документом

В России при поиске большинства позиций используется именно резюме. CV обычно требуется для научных, медицинских, преподавательских должностей или при трудоустройстве в международные организации.

Характеристика Резюме CV Объем 1-2 страницы 3+ страниц Содержание Краткий обзор релевантного опыта Полная профессиональная история Публикации Обычно не включаются Подробный список всех публикаций Образование Базовая информация Подробное описание, включая темы исследований Фото Опционально (в России часто включается) Обычно не включается

Важно учитывать географические различия: то, что называется "резюме" в России, в американской практике также называется "резюме" (resume), а в Европе чаще используется термин "CV", даже если документ по формату ближе к резюме.

Обязательные документы при трудоустройстве: что нужно

Успешное трудоустройство зависит не только от правильно составленного резюме, но и от полного пакета документов, необходимых работодателю. Рассмотрим, какие документы являются обязательными, а какие могут потребоваться в зависимости от специфики позиции 📋

Обязательные документы по ТК РФ (статья 65):

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или сотрудник трудоустраивается по совместительству)

СНИЛС

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Документ об образовании/квалификации

Справка о наличии/отсутствии судимости (для определенных категорий работников)

Дополнительные документы, которые могут потребоваться:

Медицинская книжка или справка о прохождении медосмотра

Свидетельства о повышении квалификации

Рекомендательные письма

ИНН (не является обязательным, но часто запрашивается)

Портфолио работ (для творческих специальностей)

Результаты тестирований и сертификаты

Важно отметить, что при трудоустройстве иностранных граждан список документов расширяется — требуются разрешение на работу или патент, регистрация, полис ДМС.

Максим Белов, HR-консультант В моей практике был показательный случай с компанией, разрабатывающей образовательные программы. Претендентка на позицию методиста прошла все этапы собеседований блестяще, но в день оформления не смогла предоставить оригинал диплома о высшем образовании – только копию. Компания была готова принять ее без оригинала, однако по внутренним требованиям для работы с детскими учреждениями требовалось заверенное нотариусом подтверждение квалификации. История закончилась благополучно – соискательница получила диплом из университета через неделю, но могла потерять позицию. Этот случай наглядно демонстрирует: даже если работодатель лоялен, существуют регуляторные и корпоративные требования к документам, игнорирование которых может стоить карьерных возможностей.

Оформление заявления на работу: пошаговое руководство

После успешного прохождения всех этапов отбора наступает момент официального оформления трудовых отношений. Заявление о приеме на работу — первый документ в этом процессе. Давайте разберем, как правильно его составить, чтобы избежать проблем при трудоустройстве ✍️

Шаг 1: Выбор формы заявления Многие компании имеют свои стандартные бланки заявлений. Узнайте у HR-специалиста, есть ли утвержденная форма. Если нет, используйте классический формат делового письма.

Шаг 2: Структура заявления Правильно составленное заявление должно содержать:

В правом верхнем углу: данные адресата (должность руководителя, название организации, ФИО руководителя в дательном падеже)

Ниже указываются ваши данные (ФИО в родительном падеже)

По центру: слово "Заявление"

Текст заявления, начинающийся с фразы "Прошу принять меня на должность..."

Дата и подпись

Шаг 3: Содержание заявления В основном тексте заявления укажите:

Наименование должности (точно как в штатном расписании)

Подразделение, в котором будете работать

Дату начала работы

Условия труда (полная ставка, частичная занятость, срочный договор и т.д.)

При необходимости — условие об испытательном сроке

Шаг 4: Оформление и подача Заявление пишется от руки или печатается на компьютере на листе А4. Документ подается в кадровую службу вместе с обязательными документами для трудоустройства.

Пример текста заявления: "Прошу принять меня на должность менеджера по продажам в отдел корпоративных клиентов с 15 марта 2025 года на условиях полного рабочего дня с испытательным сроком 3 месяца согласно статье 70 ТК РФ."

Важно отметить, что заявление о приеме на работу не заменяет трудовой договор, а является основанием для его составления. После подачи заявления следует подписание трудового договора и издание приказа о приеме на работу.

Частые ошибки в заявлении на работу и как их избежать

Даже опытные профессионалы допускают ошибки при составлении документов для трудоустройства. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их предотвращения 🚫

1. Ошибки в резюме:

Универсальное резюме без адаптации — каждый отклик должен быть настроен под конкретную вакансию с использованием ключевых слов из описания

— каждый отклик должен быть настроен под конкретную вакансию с использованием ключевых слов из описания Орфографические и грамматические ошибки — используйте проверку правописания и дайте прочитать резюме другому человеку

— используйте проверку правописания и дайте прочитать резюме другому человеку Хронологические пробелы — объясните периоды отсутствия работы (обучение, фриланс, декрет)

— объясните периоды отсутствия работы (обучение, фриланс, декрет) Избыточная информация — опыт более чем 10-летней давности часто можно сократить или опустить

— опыт более чем 10-летней давности часто можно сократить или опустить Отсутствие количественных результатов — добавьте цифры, показывающие ваши достижения (увеличение продаж на 25%, сокращение затрат на 15%)

2. Ошибки в сопроводительном письме:

Шаблонность — избегайте общих фраз, пишите о конкретном интересе к компании

— избегайте общих фраз, пишите о конкретном интересе к компании Дублирование резюме — письмо должно дополнять резюме, а не повторять его

— письмо должно дополнять резюме, а не повторять его Излишняя длина — придерживайтесь объема в 3-4 абзаца

— придерживайтесь объема в 3-4 абзаца Неверное обращение — узнайте имя HR-менеджера и обращайтесь лично

3. Ошибки в заявлении о приеме на работу:

Неточное указание должности — название должно соответствовать штатному расписанию

— название должно соответствовать штатному расписанию Отсутствие даты начала работы — всегда указывайте конкретную дату

— всегда указывайте конкретную дату Неверный формат обращения — используйте дательный падеж при указании адресата

— используйте дательный падеж при указании адресата Несогласованность с трудовым договором — условия в заявлении должны соответствовать будущему договору

4. Системные ошибки в документах:

Несоответствие информации в разных документах — проверьте, чтобы даты, названия организаций и должностей совпадали во всем пакете документов

— проверьте, чтобы даты, названия организаций и должностей совпадали во всем пакете документов Неподходящий формат файлов — отправляйте резюме в форматах .pdf или .docx, если не указано иное

— отправляйте резюме в форматах .pdf или .docx, если не указано иное Отсутствие обязательных документов — заранее подготовьте полный пакет требуемых документов

— заранее подготовьте полный пакет требуемых документов Неразборчивые копии документов — обеспечьте высокое качество сканов или копий

Аккуратность в подготовке документов для трудоустройства значительно повышает ваши шансы на получение желаемой позиции. По статистике HeadHunter, 76% работодателей в России придают большое значение качеству оформления документов и считают это показателем профессионализма кандидата.