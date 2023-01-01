Как называется работа без оформления: термины и правовые риски

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, рассматривающие неофициальные формы трудоустройства

Работодатели, использующие или планирующие использовать неофициальные методы найма

Люди, интересующиеся правовыми аспектами трудовых отношений и самозанятости Рынок труда полон возможностей — и не все они предполагают подписание официального трудового договора. "Работа без бумажек", "шабашка", "калым", "работа по-черному" — эти понятия знакомы многим, но немногие осознают юридические последствия таких отношений. В 2025 году, когда цифровизация сделала прозрачным практически каждый аспект экономики, неофициальное трудоустройство остаётся рискованной игрой, где ставки высоки как для работодателя, так и для работника. Разберемся в терминологии неформальной занятости и оценим реальные риски такого сотрудничества. ??

Терминология работы без официального оформления

В профессиональной и разговорной среде существует множество терминов, описывающих трудовые отношения без надлежащего юридического оформления. Каждый термин имеет свои нюансы и часто используется в определенном контексте. ??

Термин Определение Область применения Неформальная занятость Трудовые отношения, не оформленные в соответствии с законодательством Юридическая терминология, статистика Работа в теневом секторе Трудовая деятельность, скрытая от официального учета и налогообложения Экономические исследования, аналитика "Серая" зарплата Частичная выплата вознаграждения без отражения в официальной документации Бизнес-среда, повседневная речь "Черная" зарплата Выплата всего вознаграждения без оформления и налоговых отчислений Бизнес-среда, повседневная речь Фиктивное трудоустройство Оформление документов без фактического выполнения работы Юридическая практика, аудит Трудоустройство "по устной договоренности" Работа на основе устного соглашения без юридического оформления Малый бизнес, сезонные работы

Отдельно стоит рассмотреть понятие "самозанятость", которое при неправильном применении может стать формой скрытого трудового отношения. В отличие от официального оформления самозанятости, когда человек регистрируется как плательщик налога на профессиональный доход, нелегальная самозанятость — это предоставление услуг без уплаты налогов и без регистрации своего статуса. ??

В ежедневной речи часто встречаются и более разговорные термины:

Калым — разовая работа без официального оформления, часто связанная с физическим трудом

— разовая работа без официального оформления, часто связанная с физическим трудом Шабашка — подработка, чаще всего временная или сезонная, без оформления документов

— подработка, чаще всего временная или сезонная, без оформления документов Халтура — изначально означала побочный заработок, теперь часто ассоциируется с работой низкого качества

— изначально означала побочный заработок, теперь часто ассоциируется с работой низкого качества Работа "за нал" — труд с оплатой наличными без официального оформления

Мария Петрова, трудовой консультант К нам обратился Сергей, который 3 года работал в строительной компании "по устной договоренности". Когда произошел несчастный случай на стройке, и он получил травму, работодатель просто перестал выходить на связь. Больничный никто не оплатил, компенсации не было. Мы попытались восстановить его права, но столкнулись с почти непреодолимым препятствием — отсутствием доказательств трудовых отношений. Даже свидетельские показания коллег не помогли, поскольку они сами боялись потерять работу. В итоге Сергей потратил полгода на суды, но добился лишь минимальной компенсации, а работодателю выписали незначительный штраф. Если бы отношения были оформлены официально, он получил бы полное страховое возмещение и оплату больничного.

Правовой статус неоформленного труда

С точки зрения законодательства Российской Федерации, неоформленный труд находится вне правового поля. Трудовой кодекс РФ (ст. 16) устанавливает, что трудовые отношения возникают на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК РФ. ??

Неофициальное трудоустройство нарушает сразу несколько законодательных норм:

Трудовой кодекс РФ (ст. 67): требует письменного оформления трудовых отношений не позднее трех рабочих дней с момента фактического допуска к работе

Налоговый кодекс РФ: обязывает работодателя удерживать и перечислять НДФЛ с заработной платы сотрудников

Закон "Об обязательном пенсионном страховании": требует регистрации работников в системе пенсионного страхования

Кодекс об административных правонарушениях (ст. 5.27): устанавливает ответственность за нарушение трудового законодательства

Важно понимать: даже при отсутствии письменного договора, фактическое допущение человека к работе считается заключением трудового договора. Это означает, что работник теоретически может доказать наличие трудовых отношений и потребовать их официального оформления. ??

По состоянию на 2025 год, в России по разным оценкам от 15 до 25 миллионов человек работают без официального оформления. Это существенная часть экономики, которая остается "в тени". Тенденция к усилению контроля со стороны государственных органов за неформальной занятостью продолжает расти.

Признак трудовых отношений Как может быть доказан в суде Регулярность выплат Банковские выписки, свидетельские показания Подчинение правилам внутреннего распорядка Пропуска, записи камер наблюдения, свидетельские показания Выполнение конкретной трудовой функции Переписка, рабочие материалы, отчеты Предоставление рабочего места Фотографии, видео, документы с указанием места работы Использование оборудования работодателя Документы о передаче, свидетельские показания

Стоит отметить, что согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 №15, суд может признать отношения трудовыми при наличии характерных признаков трудовых отношений, даже если они были оформлены как гражданско-правовые. ??

Риски для работника при трудоустройстве без документов

Отсутствие официального оформления создает для работника множество рисков, которые могут проявиться как немедленно, так и в долгосрочной перспективе. Рассмотрим основные из них. ??

Отсутствие социальных гарантий : неоформленный сотрудник не имеет права на оплачиваемый отпуск, больничный, декретный отпуск, выходное пособие при увольнении

: неоформленный сотрудник не имеет права на оплачиваемый отпуск, больничный, декретный отпуск, выходное пособие при увольнении Нестабильность дохода : работодатель может в любой момент изменить условия оплаты или прекратить выплаты без последствий для себя

: работодатель может в любой момент изменить условия оплаты или прекратить выплаты без последствий для себя Незащищенность при несчастных случаях : отсутствие возможности получить страховые выплаты при производственной травме

: отсутствие возможности получить страховые выплаты при производственной травме Пенсионные потери : отсутствие страховых взносов в пенсионный фонд означает потерю стажа и будущей пенсии

: отсутствие страховых взносов в пенсионный фонд означает потерю стажа и будущей пенсии Проблемы с получением кредитов : банки требуют подтверждения официального дохода

: банки требуют подтверждения официального дохода Сложности при выезде за границу : невозможность подтвердить стабильный доход при получении визы

: невозможность подтвердить стабильный доход при получении визы Налоговые риски: теоретически гражданин обязан самостоятельно декларировать любые доходы и платить с них налоги

Особо стоит отметить долгосрочные последствия в виде потери пенсионных накоплений. По данным ПФР за 2024 год, каждый год неофициальной работы со средней зарплатой в 60 000 рублей приводит к потере примерно 1200 рублей ежемесячной пенсии в будущем. ??

Алексей Соколов, адвокат по трудовым спорам Ко мне обратилась Елена, которая проработала 5 лет менеджером в торговой компании без оформления. Заработную плату ей выдавали "в конверте", обещая оформить "потом". Когда она забеременела, руководство просто сказало: "Извини, декрет не оплачиваем, место не сохраняем". Фактически её уволили одним днем без компенсаций. Мы подали иск в суд о признании трудовых отношений. Ключевым доказательством стала корпоративная переписка, где руководитель давал Елене поручения и обсуждал рабочие вопросы, а также показания бывших коллег, которые подтвердили её постоянную работу. Суд занял нашу сторону, обязал компанию оформить трудовую книжку задним числом и выплатить все положенные пособия. Однако процесс занял почти год, и все это время Елена оставалась без дохода и социальных выплат.

При анализе рисков важно учитывать и психологический аспект: постоянный стресс из-за нестабильности положения может негативно сказаться на здоровье и работоспособности. По данным исследований психологов труда, работники без официального оформления испытывают на 32% больше тревожности, чем их официально трудоустроенные коллеги. ??

Ответственность работодателя за неофициальный найм

Работодатели, практикующие неофициальное трудоустройство, подвергают себя значительным правовым и финансовым рискам. Законодательство предусматривает суровые санкции для нарушителей трудового и налогового законодательства. ??

Основные виды ответственности для работодателей за неофициальное трудоустройство:

Административная ответственность : штрафы за нарушение трудового законодательства (до 100 000 рублей за каждого неоформленного работника для юридических лиц)

: штрафы за нарушение трудового законодательства (до 100 000 рублей за каждого неоформленного работника для юридических лиц) Налоговая ответственность : доначисление неуплаченных налогов (НДФЛ, страховые взносы), штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы, пени

: доначисление неуплаченных налогов (НДФЛ, страховые взносы), штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы, пени Уголовная ответственность: при крупном масштабе нарушений или систематическом характере (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) — до 6 лет лишения свободы

По данным Федеральной налоговой службы, в 2024 году было выявлено более 150 000 случаев неофициального трудоустройства, что привело к доначислению налогов и штрафов на сумму свыше 45 миллиардов рублей. ??

Помимо прямых финансовых санкций, работодатели с выявленными нарушениями сталкиваются с дополнительными последствиями:

Внесение в реестр недобросовестных работодателей

Повышенное внимание со стороны контролирующих органов

Ограничения на участие в государственных закупках

Репутационные потери, снижающие привлекательность для квалифицированных сотрудников

Приостановление деятельности организации на срок до 90 дней

Отдельно стоит отметить риски для индивидуальных предпринимателей: в случае признания отношений трудовыми в судебном порядке ИП может быть обязан не только выплатить все полагающиеся работнику суммы, но и компенсировать моральный вред, размер которого определяется судом. ?????

С 2023 года ФНС активно использует систему "АСК НДС-2" и другие инструменты аналитики больших данных для выявления расхождений между реальным количеством сотрудников и официально оформленными работниками. Алгоритмы анализируют данные о пропусках, корпоративной связи, использовании рабочего оборудования и даже заказах в корпоративных столовых, сопоставляя их с официальной отчетностью. ??

Альтернативы работе без оформления

Существует несколько легальных альтернатив неофициальному трудоустройству, позволяющих минимизировать налоговую нагрузку и административные барьеры, сохраняя при этом юридическую защищенность. ??

Регистрация в качестве самозанятого : подходит для фрилансеров и специалистов, работающих с несколькими заказчиками; налоговая ставка составляет всего 4-6%

: подходит для фрилансеров и специалистов, работающих с несколькими заказчиками; налоговая ставка составляет всего 4-6% Индивидуальное предпринимательство : оптимально для систематической деятельности с более высоким доходом; доступны различные системы налогообложения (УСН, патент)

: оптимально для систематической деятельности с более высоким доходом; доступны различные системы налогообложения (УСН, патент) Договор гражданско-правового характера (ГПХ) : подходит для выполнения конкретных задач или проектов; сохраняет базовую защиту при меньшей налоговой нагрузке, чем трудовой договор

: подходит для выполнения конкретных задач или проектов; сохраняет базовую защиту при меньшей налоговой нагрузке, чем трудовой договор Неполная занятость : официальное трудоустройство на часть ставки с сохранением всех социальных гарантий

: официальное трудоустройство на часть ставки с сохранением всех социальных гарантий Работа в статусе удаленного сотрудника: полноценное трудоустройство с возможностью работать из любой точки

Сравнение различных форм легального оформления работы:

Форма оформления Налоговая нагрузка Социальные гарантии Сложность оформления Трудовой договор 13% НДФЛ + страховые взносы (30% от работодателя) Полный пакет (отпуск, больничный, пенсия) Средняя Самозанятость 4-6% от дохода Минимальные (добровольные взносы) Низкая (через приложение) ИП на УСН "Доходы" 6% от оборота + фиксированные взносы Базовые (пенсионные накопления) Средняя Договор ГПХ 13% НДФЛ + страховые взносы (27.1% от заказчика) Ограниченные (только больничный) Низкая Неполная занятость 13% НДФЛ + страховые взносы (30% от работодателя) Полные, пропорциональные ставке Средняя

Для правильного выбора формы оформления трудовых отношений необходимо учитывать следующие факторы:

Регулярность получения дохода

Количество источников дохода

Необходимость социальных гарантий

Долгосрочные планы относительно пенсии

Потребность в подтверждении дохода (для кредитов, виз)

В 2025 году популярность получила модель "комбинированной занятости", когда человек официально трудоустроен на неполную ставку, что обеспечивает базовые социальные гарантии, а дополнительный доход получает как самозанятый. Это позволяет сохранить баланс между защищенностью и налоговой оптимизацией. ??

Стоит отметить и растущую тенденцию перехода на электронные трудовые договоры и дистанционное оформление, что значительно упрощает процесс легализации трудовых отношений даже для временных и проектных работ. Цифровизация трудовых отношений делает официальное оформление доступнее и снижает административную нагрузку как на работодателя, так и на работника. ??