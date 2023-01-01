Как называется первое время на работе: испытательный срок и другие термины

Для кого эта статья:

Новые сотрудники и кандидаты на работу, ищущие информацию о правилах и терминах трудового законодательства.

Специалисты по HR и менеджеры, занимающиеся процессами адаптации и обучения новых сотрудников.

Юридические консультанты и адвокаты, работающие в сфере трудового права. Первые шаги на новой работе подобны прыжку в неизвестность: новые задачи, коллектив, правила игры. Но знаете ли вы, как правильно называется это стартовое время? Испытательный срок или адаптационный период? А может, пробный период? Непонимание терминологии нередко приводит к юридическим недоразумениям и неправильным ожиданиям. Разберемся в терминах, чтобы ваш путь от новичка до полноценного сотрудника был максимально прозрачным и защищенным с правовой точки зрения. 🔎

Первый период работы в компании имеет несколько официальных названий, каждое из которых отражает определенные аспекты этого процесса. Ключевыми терминами, применяемыми в профессиональной среде, являются: испытательный срок, адаптационный период, период вхождения в должность и пробный период. Каждое понятие имеет свои нюансы и область применения.

Испытательный срок — официальный термин, закрепленный в Трудовом кодексе РФ, который обозначает период проверки сотрудника на соответствие поручаемой работе. Этот термин имеет юридическую силу и определяет особый статус работника с точки зрения трудового законодательства.

Адаптационный период — понятие из сферы HR, описывающее время, которое необходимо сотруднику для привыкания к новой рабочей среде, коллективу и корпоративной культуре. В отличие от испытательного срока, этот термин не имеет строгой юридической регламентации.

Давайте рассмотрим, чем отличаются эти и другие термины в профессиональном контексте:

Термин Юридический статус Основной фокус Кто инициирует Испытательный срок Закреплен в ТК РФ (ст. 70-71) Проверка профессиональных навыков Работодатель Адаптационный период Не имеет юридической силы Интеграция в команду и культуру HR-департамент Период вхождения в должность Используется в корпоративных документах Освоение должностных обязанностей Непосредственный руководитель Пробный период Неофициальный термин Общая оценка сотрудника Используется в корпоративном сленге

Важно понимать разницу между этими понятиями, поскольку они определяют различные аспекты начала трудовой деятельности. Испытательный срок имеет четкие юридические последствия, в то время как остальные термины в большей степени отражают процесс интеграции сотрудника в компанию. 📊

Елена Михайлова, HR-директор Однажды ко мне обратилась новая сотрудница в слезах. «Меня уволили с испытательного срока без объяснения причин!» — сказала она. При анализе ситуации выяснилось, что формально испытательный срок ей не устанавливали — в трудовом договоре об этом не было ни слова. Руководитель просто использовал термин «испытательный» в переписке, имея в виду период адаптации. Мы провели срочную встречу с руководителем и юристом компании. Поскольку юридически испытательный срок не был установлен, сотрудницу не могли уволить по статье о неудовлетворительном результате испытания. Это был серьезный урок для всех: необходимо четко разграничивать юридические понятия и корпоративный сленг, особенно в документах и коммуникациях с сотрудниками.

За путаницей терминов часто скрываются серьезные юридические последствия. Например, если испытательный срок не зафиксирован в трудовом договоре, то юридически считается, что сотрудник принят без испытания, даже если руководитель или HR-менеджер используют этот термин в устной коммуникации.

Испытательный срок: правовые аспекты и особенности

Испытательный срок — это юридически закрепленный период, в течение которого работодатель оценивает способность сотрудника выполнять свои профессиональные обязанности, а сотрудник определяет, подходит ли ему данная работа. Этот период регламентируется статьями 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ключевые правовые аспекты испытательного срока:

Обязательное документальное оформление — условие об испытании должно быть прописано в трудовом договоре и приказе о приеме на работу

— условие об испытании должно быть прописано в трудовом договоре и приказе о приеме на работу Ограничения по продолжительности — не может превышать трех месяцев для рядовых сотрудников и шести месяцев для руководящих должностей

— не может превышать трех месяцев для рядовых сотрудников и шести месяцев для руководящих должностей Категории работников, которым нельзя устанавливать испытательный срок — беременные женщины, несовершеннолетние лица, выпускники учебных заведений, принятые на работу по специальности в течение года после окончания обучения, и другие

— беременные женщины, несовершеннолетние лица, выпускники учебных заведений, принятые на работу по специальности в течение года после окончания обучения, и другие Особый порядок увольнения — работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив работника за три дня и указав причины неудовлетворительного результата испытания

В 2025 году действуют следующие нормативы по максимальной продолжительности испытательного срока:

Категория сотрудников Максимальный срок испытания Правовое основание Рядовые сотрудники 3 месяца Ст. 70 ТК РФ Руководители организаций и их заместители, главные бухгалтеры и их заместители, руководители филиалов 6 месяцев Ст. 70 ТК РФ Сотрудники, принимаемые на срок до 2 месяцев Испытание не устанавливается Ст. 70 ТК РФ Государственные служащие От 1 до 12 месяцев ФЗ "О государственной гражданской службе РФ"

Испытательный срок имеет особенности и с точки зрения оплаты труда. По закону, работник на испытательном сроке должен получать полную заработную плату согласно штатному расписанию, то есть пониженные ставки оплаты труда в этот период незаконны. 💰

Однако есть важное отличие: при неудовлетворительном прохождении испытания работодатель может расторгнуть трудовой договор без выплаты выходного пособия, предупредив сотрудника за три дня. Работник также имеет право расторгнуть трудовой договор досрочно, предупредив работодателя за три дня.

Частые юридические ошибки при установлении испытательного срока:

Установление испытательного срока задним числом или "неформально", без фиксации в трудовом договоре

Продление испытательного срока по инициативе работодателя (это запрещено законом)

Установление испытания для категорий работников, которым оно не может быть установлено по закону

Увольнение без письменного предупреждения за 3 дня или без указания конкретных причин неудовлетворительного результата

Адаптационный период: процесс вхождения в коллектив

Адаптационный период представляет собой время, в течение которого новый сотрудник приспосабливается к организационной культуре, коллективу и своим должностным обязанностям. В отличие от испытательного срока, этот термин не имеет строгого юридического определения и используется преимущественно в HR-практике.

Ключевые компоненты адаптационного периода:

Профессиональная адаптация — освоение профессиональных навыков и знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей

— освоение профессиональных навыков и знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей Социальная адаптация — установление межличностных отношений с коллегами, руководителем и пакет team-building мероприятий

— установление межличностных отношений с коллегами, руководителем и пакет team-building мероприятий Организационная адаптация — ознакомление с корпоративной культурой, правилами, процедурами и структурой компании

— ознакомление с корпоративной культурой, правилами, процедурами и структурой компании Психофизиологическая адаптация — привыкание к условиям труда, режиму работы и отдыха, уровню психологической нагрузки

Адаптационный период обычно включает целый комплекс мероприятий: онбординг (процесс введения в компанию), назначение наставника, обучающие программы, регулярные встречи с руководителем и HR-специалистами. Многие компании разрабатывают детальный адаптационный план для каждого нового сотрудника. 🗓️

Дмитрий Соколов, руководитель отдела адаптации персонала Недавно мы провели эксперимент в нашей компании с 200 новыми сотрудниками. Одна половина проходила стандартный испытательный срок без структурированной программы адаптации, вторая — по детально разработанному адаптационному плану с наставничеством, обучением и регулярной обратной связью. Результаты поразили даже нас: в группе с адаптационной программой только 7% сотрудников ушли в течение первых трех месяцев, тогда как в контрольной группе этот показатель достиг 23%. Более того, производительность труда сотрудников с программой адаптации достигла целевых показателей на 4-6 недель раньше. Этот кейс убедительно доказал руководству, что инвестиции в структурированную адаптацию окупаются в кратчайшие сроки.

Исследования показывают, что качественная адаптация напрямую влияет на удержание персонала и скорость выхода на оптимальную производительность. По данным Society for Human Resource Management, сотрудники с хорошо организованной программой адаптации достигают полной производительности на 50% быстрее.

Структура эффективной программы адаптации включает следующие этапы:

Преадаптация — начинается после принятия предложения о работе, но до фактического выхода (знакомство с документами, получение базовой информации о компании) Первый день — знакомство с офисом, коллегами, получение необходимого оборудования и доступов Первая неделя — погружение в должностные обязанности, корпоративную культуру, бизнес-процессы Первый месяц — более глубокое погружение в проекты, начало самостоятельной работы под наблюдением наставника Первые три месяца — полное погружение в рабочий процесс, оценка результатов, корректировка целей

Важно отметить, что адаптационный период часто совпадает по времени с испытательным сроком, но это разные понятия. Испытательный срок фокусируется на оценке профессиональных качеств сотрудника, в то время как адаптация нацелена на его интеграцию в компанию.

Альтернативные термины для начального периода работы

Помимо испытательного срока и адаптационного периода, в профессиональной сфере используются и другие термины для обозначения начального этапа работы сотрудника. Каждый из них имеет свои нюансы и контекст применения. Рассмотрим наиболее распространенные альтернативные термины. 🔤

Период вхождения в должность — термин, который часто используется в корпоративной практике для обозначения времени, необходимого сотруднику для полного освоения должностных обязанностей. Этот термин делает акцент на профессиональной составляющей и часто применяется к руководящим позициям. Обычно для этого периода разрабатывается план вхождения в должность с конкретными задачами и KPI.

Пробный период — неофициальный термин, используемый как синоним испытательного срока преимущественно в устной коммуникации. Юридически этот термин не закреплен в трудовом законодательстве, поэтому его использование в официальных документах нежелательно, так как может привести к неоднозначному толкованию.

Онбординг (от англ. "onboarding") — современный термин, обозначающий комплексный процесс введения нового сотрудника в компанию. Он включает знакомство с корпоративной культурой, ценностями, структурой организации, а также практические аспекты работы. В отличие от адаптации, онбординг часто начинается еще до официального трудоустройства и имеет более структурированный характер.

Период интеграции — термин, используемый для описания процесса включения нового сотрудника в рабочую среду компании. Он охватывает как профессиональные аспекты, так и социальную адаптацию, но делает больший акцент на вливании сотрудника в существующие бизнес-процессы.

Сравнение альтернативных терминов по различным параметрам:

Термин Фокус внимания Типичная продолжительность Где чаще используется Период вхождения в должность Освоение профессиональных обязанностей 1-6 месяцев Корпоративный сектор, госслужба Пробный период Общая оценка сотрудника 1-3 месяца Малый и средний бизнес, неформальное общение Онбординг Комплексное введение в компанию От нескольких дней до 1 года Современные компании, IT-сектор, международные корпорации Период интеграции Включение в бизнес-процессы 2-4 месяца Корпоративный сектор, консалтинг

Интересно, что в различных индустриях и организационных культурах преобладают разные термины. Например, в IT-компаниях чаще говорят об онбординге, в консалтинговых фирмах — о периоде интеграции, а в государственных структурах — о периоде вхождения в должность.

Также существуют специализированные термины, характерные для отдельных профессиональных областей:

Ординатура — в медицине, период практической подготовки врача

— в медицине, период практической подготовки врача Стажировка — обучение на рабочем месте для получения профессиональных навыков

— обучение на рабочем месте для получения профессиональных навыков Интернатура — в некоторых профессиях (медицина, юриспруденция), первичная специализация после получения базового образования

— в некоторых профессиях (медицина, юриспруденция), первичная специализация после получения базового образования Испытательная практика — в силовых структурах и специальных службах

— в силовых структурах и специальных службах Период врабатывания — в производственной сфере

В современных HR-практиках наблюдается тенденция к использованию более позитивных и развивающих терминов вместо оценочных. Например, вместо "испытательного срока" всё чаще используют "период адаптации" или "программу онбординга", что психологически создает более комфортную атмосферу для нового сотрудника.

Права и обязанности сторон в первое время работы

Независимо от того, как называется начальный период работы, и работник, и работодатель имеют определенные права и обязанности, установленные трудовым законодательством и корпоративными нормами. Четкое понимание этих аспектов помогает избежать конфликтов и недопонимания. ⚖️

Права работника в период испытательного срока:

Получение полной заработной платы, установленной трудовым договором (без снижения на основании испытательного срока)

Все социальные гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством (отпуск, больничный и т.д.)

Получение необходимой информации и материалов для выполнения рабочих обязанностей

Расторжение трудового договора по собственному желанию с предупреждением за 3 дня (во время испытательного срока) вместо стандартных 2 недель

Право на справедливую и объективную оценку результатов испытания

Обязанности работника:

Добросовестное выполнение трудовых обязанностей, определенных трудовым договором и должностной инструкцией

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и безопасности

Бережное отношение к имуществу работодателя

Выполнение установленных показателей и критериев оценки во время испытания

Своевременное информирование работодателя о препятствиях для качественного выполнения работы

Права работодателя:

Оценка профессиональных и деловых качеств работника

Требование выполнения трудовых обязанностей в соответствии с договором и должностной инструкцией

Установление адекватных критериев оценки результатов испытания

Расторжение трудового договора при неудовлетворительном результате испытания с предупреждением за 3 дня и указанием причин

Досрочное признание работника выдержавшим испытание

Обязанности работодателя:

Предоставление работы, обусловленной трудовым договором

Обеспечение безопасных условий труда

Выплата заработной платы в полном объеме и в установленные сроки

Предоставление необходимых для работы материалов, оборудования и информации

Объективная оценка результатов испытания на основании заранее установленных критериев

Документальное оформление результатов испытания

Стоит отметить особенности взаимоотношений сторон в различные периоды начала работы:

В период испытательного срока акцент делается на проверке профессиональных навыков и соответствия работника должности. Важно документально фиксировать все достижения и недочеты сотрудника, поскольку при увольнении работодателю придется обосновывать причины неудовлетворительного результата.

В адаптационный период фокус смещается на интеграцию и поддержку сотрудника. Работодатель обычно назначает наставника, проводит обучение и регулярные встречи для обсуждения прогресса.

В период вхождения в должность важно четко обозначить ключевые показатели эффективности (KPI) и предоставить сотруднику все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.

Наиболее распространенные нарушения прав сотрудника в начальный период работы:

Установление заниженной заработной платы на период испытательного срока

Необоснованное увольнение без указания конкретных причин неудовлетворительного результата испытания

Продление испытательного срока по инициативе работодателя

Установление испытательного срока для категорий работников, которым он не может быть установлен по закону

Отказ в предоставлении больничного или отпуска во время испытательного срока

Для эффективного прохождения начального периода работы рекомендуется:

Работнику: запросить четкие критерии оценки успешности прохождения испытательного срока, регулярно получать обратную связь от руководителя, вести дневник достижений

Работодателю: разработать четкий план адаптации, назначить наставника, проводить регулярные встречи для обсуждения прогресса, своевременно предоставлять обратную связь