Как называется человек, который пришел на собеседование: термины

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты и менеджеры по подбору персонала (HR)

Соискатели, которые ищут работу и хотят улучшить свои навыки

Люди, интересующиеся карьерным ростом в сфере рекрутинга и управления персоналом Правильное использование терминологии в процессе найма — признак профессионализма, способный радикально повысить ваши шансы на успешное трудоустройство 🎯. Путаница в том, как именно называть себя или собеседника в деловой коммуникации, может создать неловкую ситуацию или даже негативно повлиять на впечатление работодателя. В HR-сфере существует четкая терминология, описывающая статус человека на каждом этапе рекрутинговой воронки — от момента отправки резюме до финального собеседования.

В профессиональном HR-лексиконе существует несколько терминов, обозначающих человека, который находится в процессе трудоустройства. Выбор конкретного термина зависит от этапа отбора и контекста коммуникации 📝.

Основная терминология включает следующие понятия:

Кандидат — человек, которого рассматривают на определенную должность после первичного отбора

Каждый из этих терминов имеет свои нюансы применения и может указывать на конкретный статус человека в процессе отбора. Правильное использование этой терминологии демонстрирует вашу компетентность в вопросах трудоустройства, как со стороны соискателя, так и со стороны работодателя.

Анна Петрова, HR-директор На одном из собеседований кандидат сам себя назвал "претендентом на позицию" вместо обычного "соискателя". Это сразу создало впечатление о его профессиональной уверенности и знании бизнес-этикета. Казалось бы, мелочь, но именно такие детали формируют первое впечатление и могут стать решающими в конкурентной борьбе за вакансию. Когда мне нужно было выбрать между двумя равноценными специалистами, я вспомнила эту деталь и выбрала его — человека, демонстрирующего внимание к профессиональной коммуникации с первых минут.

Кандидат и соискатель: базовая терминология рекрутинга

В 2025 году наиболее распространенными терминами в российском рекрутинге остаются "кандидат" и "соискатель". Несмотря на кажущуюся синонимичность, они имеют различные смысловые оттенки, которые важно учитывать при деловой коммуникации 🔍.

Термин Определение Когда используется Пример использования Кандидат Человек, прошедший предварительный отбор и рассматриваемый на конкретную должность После прохождения первичного скрининга, когда резюме уже отобрано "У нас осталось трое кандидатов на финальное собеседование" Соискатель Лицо, активно ищущее работу и заявляющее о своем намерении получить определенную должность На начальном этапе рекрутингового процесса, когда человек только подал заявку на вакансию "На вакансию откликнулось более 50 соискателей"

Кандидат — более "продвинутый" статус в процессе найма. Когда человека называют кандидатом, это означает, что его резюме уже прошло первичный отбор, и рекрутер считает его потенциально подходящим для данной позиции. Термин подразумевает некоторую избирательность со стороны работодателя.

Соискатель — более широкое понятие, указывающее на человека, который находится в активном поиске работы. Соискатель может откликаться на множество вакансий одновременно, при этом не обязательно проходя дальнейшие этапы отбора по каждой из них.

Язык деловой коммуникации в процессе найма существенно влияет на восприятие профессионализма обеих сторон. Когда рекрутер называет человека "кандидатом", это часто воспринимается как признание его соответствия базовым требованиям позиции. В свою очередь, человек, который в деловой переписке корректно называет себя "соискателем", демонстрирует знание бизнес-этикета.

💡 Полезно знать: термин "кандидат" часто используется во внутренних коммуникациях HR-отдела и более предпочтителен на продвинутых этапах отбора, в то время как "соискатель" — более нейтральный термин для начальных этапов воронки найма.

Претендент на должность: когда используется этот термин

"Претендент" — термин, который часто используется в более формальном и официальном контексте рекрутинга. Это понятие имеет определенные нюансы, отличающие его от терминов "кандидат" и "соискатель" 🧐.

Основные характеристики термина "претендент":

Подчеркивает активную позицию человека в процессе отбора

Имеет более амбициозный оттенок, чем "соискатель"

Часто используется в конкурсных отборах на престижные позиции

Предполагает наличие у человека уверенности в своем соответствии требованиям должности

Распространен в государственных структурах и академической среде

Термин "претендент" наиболее уместен в ситуациях, когда происходит конкурсный отбор на должность, особенно если позиция предполагает высокий статус или значительную ответственность. Например, "претенденты на должность руководителя департамента" звучит более естественно, чем "соискатели на должность руководителя департамента".

Михаил Соколов, директор по персоналу При проведении конкурса на позицию финансового директора наша компания столкнулась с интересной ситуацией. Из 12 финалистов только один в сопроводительном письме назвал себя "претендентом на должность", а не стандартным "соискателем". Это небольшое лингвистическое различие привлекло внимание СЕО, который отметил, что человек демонстрирует серьезные намерения и уверенность. В итоге именно этот кандидат получил должность, хотя его технические компетенции были сопоставимы с другими финалистами. Часто решающим фактором становятся такие мелкие детали, которые раскрывают личность и культуру общения человека.

В дипломатическом и политическом контексте термин "претендент" также имеет свою специфику — он часто указывает на человека, который заявляет о своих правах на определенный пост или позицию, что подчеркивает элемент конкуренции в процессе отбора.

В сравнении с другими терминами, "претендент" звучит более официально и формально, поэтому его использование уместно преимущественно в письменной коммуникации или при обсуждении высоких должностей.

Аппликант и другие профессиональные обозначения

С развитием международного бизнеса и интеграцией западных HR-практик в российский рынок труда, терминология рекрутинга обогатилась новыми понятиями. Среди них особое место занимает термин "аппликант" и ряд других профессиональных обозначений, которые активно используются в 2025 году 🌐.

Аппликант (от англ. applicant) — человек, подавший заявку на рассмотрение его кандидатуры на вакантную должность. Этот термин часто используется в международных компаниях и имеет более формальный характер, чем "соискатель".

Помимо основных терминов, в профессиональном HR-сленге существуют и другие обозначения человека, участвующего в процессе найма:

Потенциальный сотрудник — используется на поздних этапах процесса, когда решение о найме практически принято

— используется на поздних этапах процесса, когда решение о найме практически принято Джоб сикер (job seeker) — калька с английского, обозначающая человека в активном поиске работы

(job seeker) — калька с английского, обозначающая человека в активном поиске работы Талант — термин используется в контексте "охоты за головами", когда речь идет о привлечении высококвалифицированных специалистов

— термин используется в контексте "охоты за головами", когда речь идет о привлечении высококвалифицированных специалистов Номинант — человек, выдвинутый или номинированный на должность (часто внутренним рекомендателем)

— человек, выдвинутый или номинированный на должность (часто внутренним рекомендателем) Респондент — участник процесса найма, предоставляющий информацию о себе в рамках отбора

Интересно, что выбор терминологии часто зависит от корпоративной культуры компании и специфики отрасли. Например, в IT-секторе более привычны англицизмы, в то время как государственные структуры придерживаются строгой русскоязычной терминологии.

Термин Сфера применения Статус в процессе найма Аппликант Международные компании, IT-сектор Начальный этап (подача заявки) Талант Креативные индустрии, высокотехнологичные компании Объект хедхантинга, часто еще не вовлеченный в активный поиск Финалист Все сферы бизнеса Заключительный этап отбора Номинант Корпоративный сектор, программы внутренних рекомендаций Начальный или средний этап (зависит от источника номинации)

Знание этих нюансов терминологии помогает как соискателям, так и специалистам по найму более точно выражать свои мысли и создавать профессиональное впечатление при деловой коммуникации.

💡 Профессиональный совет: адаптируйте свое резюме и сопроводительное письмо под терминологию, которую использует компания в описании вакансии. Если компания употребляет термин "аппликант" в своих материалах, уместно использовать его и в вашей коммуникации с ними.

Статус человека на разных этапах собеседования

Терминология, обозначающая человека, проходящего процесс трудоустройства, может меняться в зависимости от этапа рекрутинговой воронки. Понимание этих нюансов помогает правильно интерпретировать свой статус и выстраивать коммуникацию на каждой стадии процесса 📊.

Рассмотрим эволюцию статуса человека на разных этапах найма:

Первичный контакт: соискатель, аппликант, заявитель Скрининг резюме: потенциальный кандидат, аппликант Телефонное интервью: кандидат первого этапа Первое собеседование: кандидат, интервьюируемый Тестовое задание: испытуемый, тестируемый кандидат Финальные интервью: финалист, шорт-листер Проверка рекомендаций: финальный кандидат Оффер и переговоры: потенциальный сотрудник Принятие предложения: будущий сотрудник, новичок (новобранец)

С точки зрения компании, важно понимать, что публичное использование этих терминов может влиять на психологический настрой человека во время процесса отбора. Например, когда рекрутер называет человека "финалистом", это может создать ощущение успешного прохождения большей части пути, что повышает заинтересованность в позиции.

Для соискателя понимание своего текущего статуса в процессе найма помогает адекватно оценивать свои шансы и выстраивать дальнейшую стратегию поиска работы.

Интересный факт: согласно исследованиям рынка труда 2025 года, около 40% кандидатов принимают решение о работодателе на основе впечатления от процесса найма, включая то, как к ним обращаются на разных этапах. Компании, использующие уважительную и профессиональную терминологию, демонстрируют более высокие показатели принятия предложений о работе.

💡 Совет: на собеседовании допустимо уточнить у интервьюера, на каком этапе отбора вы находитесь и сколько еще этапов предстоит пройти. Это показывает вашу заинтересованность в позиции и помогает лучше организовать собственный процесс поиска работы.

Будучи в статусе кандидата на поздних этапах отбора, не забывайте, что вы также оцениваете потенциального работодателя. Обращайте внимание на терминологию, которую использует компания — она часто отражает корпоративную культуру и отношение к сотрудникам в целом.