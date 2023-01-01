Как называется человек который устраивается на работу: термины и отличия

Для кого эта статья:

Соискатели и кандидаты на вакантные позиции.

HR-специалисты и рекрутеры.

Студенты и начинающие специалисты в сфере управления персоналом. Правильная терминология в сфере трудоустройства играет ключевую роль в эффективной коммуникации между работодателями и теми, кто ищет работу. Путаница в понятиях может не только создать неловкую ситуацию при собеседовании, но и повлиять на восприятие профессионализма обеих сторон. Знание точных определений и контекста использования терминов "соискатель", "кандидат", "претендент" и других обозначений помогает сформировать грамотный диалог и избежать недопонимания на всех этапах процесса найма. ?? Давайте разберемся, какие термины существуют и когда их уместно применять.

Как называется человек, который устраивается на работу

Человек, который находится в процессе поиска и устройства на работу, может называться по-разному в зависимости от стадии процесса трудоустройства и контекста. Общепринятой терминологией в сфере HR и рекрутмента являются следующие обозначения:

Соискатель — человек, который активно ищет работу и отправляет резюме

— человек, который активно ищет работу и отправляет резюме Кандидат — человек, которого уже рассматривают на конкретную позицию

— человек, которого уже рассматривают на конкретную позицию Претендент — человек, претендующий на определенную должность

— человек, претендующий на определенную должность Аппликант — человек, заполнивший заявку на вакансию (от англ. applicant)

— человек, заполнивший заявку на вакансию (от англ. applicant) Потенциальный сотрудник — человек на финальных стадиях отбора

Каждый из этих терминов имеет свои нюансы употребления и обычно используется на определенном этапе процесса найма. Важно понимать эти различия для точного позиционирования себя в профессиональной коммуникации. ??

Для удобства восприятия различий между основными терминами представлю их в сравнительной таблице:

Термин Этап трудоустройства Контекст использования Соискатель Начальный Активный поиск работы, рассылка резюме Кандидат Промежуточный Прохождение отбора, собеседований Претендент Продвинутый Конкурс на конкретную должность Аппликант Начальный/Промежуточный Формальное заполнение заявки на позицию

Алексей Романов, HR-директор Однажды я проводил собеседование с кандидатом на позицию HR-менеджера. Во время разговора я заметил, что он постоянно путается в терминологии — называл себя то "аппликантом", то "претендентом", то "соискателем", причем в неверных контекстах. Когда дело дошло до обсуждения его профессиональных знаний и опыта работы с кандидатами, стало очевидно, что путаница в базовых терминах отражает недостаточное понимание HR-процессов в целом. Несмотря на хорошее резюме, этот фактор стал решающим — человек, который не может точно оперировать основными понятиями своей профессиональной сферы, вряд ли сможет эффективно управлять процессами найма. Этот случай показал мне, насколько важно владение правильной терминологией даже для базовой профессиональной коммуникации.

Соискатель и кандидат: основные термины в процессе найма

Термины "соискатель" и "кандидат" часто используются взаимозаменяемо, однако между ними существуют важные отличия, которые стоит учитывать в профессиональной коммуникации. ??

Соискатель (job seeker) — это человек, который находится в активном поиске работы. Этот термин применяется к людям на начальном этапе трудоустройства, когда они:

Составляют и рассылают резюме

Ищут вакансии на специализированных платформах

Откликаются на объявления о работе

Заполняют анкеты в компаниях

Соискатель еще не привязан к конкретной вакансии или работодателю — он рассматривает различные варианты трудоустройства.

Кандидат (candidate) — это человек, который уже прошел предварительный отбор и рассматривается работодателем на конкретную должность. Термин используется, когда:

Резюме человека отобрано рекрутером для дальнейшего рассмотрения

Соискатель приглашен на собеседование

Человек проходит различные этапы отбора (тестирование, интервью)

Идет оценка профессиональных качеств для конкретной позиции

Таким образом, каждый кандидат изначально был соискателем, но не каждый соискатель становится кандидатом. Переход от статуса соискателя к кандидату означает, что человек прошел первичный отбор и вступил в более активную фазу взаимодействия с потенциальным работодателем. ??

Претендент на должность: когда используется этот термин

Термин "претендент" имеет особое значение в контексте трудоустройства и используется в более конкурентных или формальных ситуациях. ?? В отличие от соискателя или кандидата, претендент — это человек, который явно заявляет о своем желании занять определенную должность и активно конкурирует за нее с другими кандидатами.

Слово "претендент" происходит от латинского "praetendere", что означает "стремиться к чему-либо". В контексте трудоустройства термин подчеркивает направленность усилий человека на получение конкретной позиции.

Ситуации, когда уместно использование термина "претендент":

Конкурсный отбор на престижную или руководящую должность

Выборные должности (например, в научных или общественных организациях)

Ситуации, где необходимо формальное утверждение кандидатуры

Случаи, когда несколько финалистов соревнуются за одну позицию

В официальных документах или при описании процедуры отбора часто используется именно термин "претендент", особенно когда речь идет о высоких должностях или позициях с особыми требованиями. Например, "претендент на должность генерального директора" звучит более формально и подчеркивает значимость позиции, чем "кандидат на должность генерального директора".

Характеристика Соискатель Кандидат Претендент Степень активности Ищет варианты Рассматривается Конкурирует Формальность термина Нейтральный Стандартный Формальный Привязка к должности Общий поиск Конкретная вакансия Строго определенная позиция Контекст использования Повседневный Профессиональный Официально-деловой

Марина Соколова, карьерный консультант В моей практике был показательный случай с клиентом, который активно искал работу в сфере высшего менеджмента. На одном из коучинговых сессий он упомянул, что чувствует себя "просто соискателем" в глазах рекрутеров, хотя претендует на позицию финансового директора. Я предложила ему изменить не только самовосприятие, но и язык коммуникации с потенциальными работодателями. Вместо "я соискатель на позицию финансового директора" мы переформулировали его позиционирование на "я претендент на должность финансового директора с 15-летним опытом управления финансами в международных компаниях". Эта небольшая, но значимая корректировка в терминологии привела к заметным изменениям: рекрутеры стали воспринимать его серьезнее, а сам клиент почувствовал больше уверенности на собеседованиях. Через два месяца он получил предложение от крупной компании именно на ту должность, на которую претендовал.

Аппликант и другие профессиональные обозначения

Термин "аппликант" (от англ. applicant — заявитель) постепенно входит в профессиональный лексикон российских HR-специалистов, хотя используется реже, чем более традиционные "соискатель" или "кандидат". ?? Этот термин имеет узкоспециализированное значение и обычно применяется в следующих контекстах:

В международных компаниях с англоязычной корпоративной культурой

При описании формализованных процессов подачи заявки на вакансию

В ситуациях, когда человек заполняет официальную анкету или форму

В IT-сфере и стартапах, где английская терминология используется чаще

Аппликант — это человек, который официально заявил о своем желании получить определенную должность путем заполнения соответствующей заявки или формы. Этот термин подчеркивает формальную сторону процесса трудоустройства.

Помимо рассмотренных ранее, в профессиональной сфере HR и рекрутмента используются и другие специализированные термины:

Job seeker — прямой англоязычный аналог термина "соискатель"

— прямой англоязычный аналог термина "соискатель" Prospect — перспективный кандидат, с которым рекрутер установил первичный контакт

— перспективный кандидат, с которым рекрутер установил первичный контакт Финалист — кандидат, дошедший до заключительного этапа отбора

— кандидат, дошедший до заключительного этапа отбора Шорт-лист кандидатов — ограниченный список отобранных претендентов

— ограниченный список отобранных претендентов Потенциальный сотрудник — кандидат на финальной стадии, которому готовятся сделать предложение

— кандидат на финальной стадии, которому готовятся сделать предложение Оффер-холдер — человек, получивший предложение о работе, но еще не подписавший трудовой договор

В 2025 году в профессиональной HR-среде также набирают популярность новые термины, отражающие современные тенденции в сфере трудоустройства:

Удаленный кандидат — соискатель, проходящий все этапы отбора дистанционно

— соискатель, проходящий все этапы отбора дистанционно Пассивный талант — специалист, не ищущий работу активно, но открытый к интересным предложениям

— специалист, не ищущий работу активно, но открытый к интересным предложениям Кандидат с гибридным форматом — претендент на должность с частично удаленным режимом работы

— претендент на должность с частично удаленным режимом работы Кросс-функциональный соискатель — человек, претендующий на позиции в разных областях благодаря разностороннему опыту

Понимание различных профессиональных обозначений помогает более точно позиционировать себя в процессе трудоустройства и грамотно взаимодействовать с HR-специалистами. ??

Правильное использование терминов на разных этапах поиска

Корректное применение терминологии на различных этапах поиска работы создает основу для эффективной коммуникации и профессионального позиционирования. Каждый этап трудоустройства имеет свою специфику, которая отражается в используемых терминах. ???

Рассмотрим, какие термины уместно использовать на разных стадиях процесса поиска работы:

Этап 1: Активный поиск вакансий — на этой стадии человек является соискателем (job seeker). Он составляет резюме, изучает предложения на рынке труда и отправляет отклики на вакансии.

— на этой стадии человек является соискателем (job seeker). Он составляет резюме, изучает предложения на рынке труда и отправляет отклики на вакансии. Этап 2: Отправка заявки на конкретную вакансию — здесь человек становится аппликантом (applicant), так как формально заявляет о своем интересе к конкретной позиции.

— здесь человек становится аппликантом (applicant), так как формально заявляет о своем интересе к конкретной позиции. Этап 3: Предварительный отбор резюме рекрутером — соискатель, чье резюме было отобрано для дальнейшего рассмотрения, приобретает статус кандидата (candidate).

— соискатель, чье резюме было отобрано для дальнейшего рассмотрения, приобретает статус кандидата (candidate). Этап 4: Прохождение собеседований и тестирований — человек остается кандидатом, но при наличии конкуренции за должность может именоваться претендентом (applicant for a position).

— человек остается кандидатом, но при наличии конкуренции за должность может именоваться претендентом (applicant for a position). Этап 5: Финальный отбор — успешно прошедший все этапы отбора кандидат становится финалистом или потенциальным сотрудником.

— успешно прошедший все этапы отбора кандидат становится финалистом или потенциальным сотрудником. Этап 6: Получение предложения о работе — человек, получивший оффер, именуется оффер-холдером до момента подписания трудового договора.

— человек, получивший оффер, именуется оффер-холдером до момента подписания трудового договора. Этап 7: Подписание трудового договора — с этого момента человек становится сотрудником, работником или специалистом компании.

Для самопрезентации в различных ситуациях рекомендуется использовать следующие обороты:

В резюме и сопроводительном письме: "Я соискатель с опытом работы в..."

На собеседовании: "Как кандидат на данную должность, я хотел бы подчеркнуть..."

При заполнении официальных анкет: "Претендент на должность..." или "Аппликант..."

В деловой переписке после получения оффера: "Как будущий сотрудник компании, я..."

Грамотное использование профессиональной терминологии создает благоприятное впечатление и демонстрирует понимание процессов трудоустройства. Это особенно важно для позиций, связанных с деловой коммуникацией, HR или менеджментом. ??