Как написать заявление за свой счет на 3 дня: образец и пример

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие взять отпуск за свой счет

Специалисты в области кадрового делопроизводства и HR

Лица, интересующиеся трудовым законодательством и правами работников Столкнулись с необходимостью взять несколько дней отпуска, но не хотите тратить драгоценные дни оплачиваемого отдыха? Оформление отпуска за свой счет — идеальное решение для коротких отлучек по личным делам. Однако неправильно составленное заявление может привести к задержкам в его рассмотрении или даже отказу. В этой статье мы разберем пошаговый процесс составления заявления на отпуск без содержания на 3 дня, предоставим готовый шаблон и рассмотрим все юридические тонкости этой процедуры. Больше никаких ошибок и недопониманий с руководством! 📝

Что такое отпуск за свой счет и когда его оформляют

Отпуск без сохранения заработной платы (он же отпуск за свой счет) — это период, на который сотрудник освобождается от выполнения трудовых обязанностей по личным причинам, причем за время отсутствия заработная плата не начисляется. Правовой основой для этого является статья 128 Трудового кодекса РФ, которая регламентирует порядок и условия предоставления такого отпуска.

Стоит понимать, что существует два принципиально разных случая оформления отпуска за свой счет:

Когда работодатель обязан предоставить отпуск без содержания (для определенных категорий сотрудников)

Когда предоставление такого отпуска — право, а не обязанность работодателя

Случаи обязательного предоставления Категория сотрудников Максимальная продолжительность Рождение ребенка, свадьба, смерть близкого родственника Все работники До 5 календарных дней По семейным обстоятельствам Работающие пенсионеры по возрасту До 14 календарных дней в году По семейным обстоятельствам Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении До 14 календарных дней в году По личным обстоятельствам Работающие инвалиды До 60 календарных дней в году Для сдачи вступительных экзаменов в вузы Поступающие в высшие учебные заведения До 15 календарных дней

В остальных случаях решение о предоставлении отпуска за свой счет принимает работодатель. Наиболее частые причины, по которым сотрудники оформляют отпуск за свой счет на 3 дня, включают:

Решение неотложных личных вопросов

Необходимость посещения государственных учреждений

Семейные обстоятельства, не требующие длительного отсутствия

Решение медицинских вопросов (не требующих больничного)

Продление основного отпуска на несколько дней

Елена Соколова, HR-директор Помню случай, когда наш сотрудник Андрей срочно понадобилось уехать на три дня для оформления документов на наследство. Время поджимало, а с заявлением возникли сложности — он никогда раньше не брал отпуск за свой счет и не знал, как правильно его оформить. Первая версия заявления была составлена неверно: отсутствовала конкретная дата начала отпуска, не было указано точное количество дней. Из-за этих ошибок возникла задержка в согласовании, а времени оставалось все меньше. Мы разработали простой шаблон заявления с четкой структурой и всеми необходимыми пунктами. Андрей быстро заполнил новое заявление, руководитель подписал его в тот же день, и сотрудник успел решить все свои вопросы вовремя. После этого случая шаблон заявления на отпуск за свой счет стал стандартом в нашей компании, что заметно сократило время на оформление документов и исключило типичные ошибки.

Правила написания заявления на отпуск за свой счет

Заявление на отпуск без сохранения заработной платы должно соответствовать определенным требованиям, чтобы быть принятым работодателем. Правильно составленное заявление не только ускорит процесс его рассмотрения, но и поможет избежать возможных проблем в будущем. 📋

Основные требования к заявлению на отпуск за свой счет:

Официальный стиль изложения — деловой и лаконичный

— деловой и лаконичный Четкая структура — все элементы должны быть на своих местах

— все элементы должны быть на своих местах Конкретные даты — точное указание начала и окончания отпуска

— точное указание начала и окончания отпуска Указание причины — при необходимости, особенно для случаев обязательного предоставления

— при необходимости, особенно для случаев обязательного предоставления Наличие подписи — заявление подписывается лично работником

Хотя стандартной формы заявления на отпуск за свой счет нет, важно придерживаться общепринятой структуры. Документ должен содержать следующие элементы:

Элемент заявления Что указывать Пример Шапка Должность, ФИО руководителя, наименование организации, ФИО и должность заявителя Генеральному директору ООО "Альфа" Иванову И.И. от менеджера Петрова П.П. Наименование документа Слово "Заявление" по центру ЗАЯВЛЕНИЕ Текст заявления Просьба о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с указанием сроков Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 3 календарных дня с 10.03.2025 по 12.03.2025 включительно. Причина (при необходимости) Личные обстоятельства или иная причина ...в связи с семейными обстоятельствами. Дата составления Дата написания заявления 05.03.2025 Подпись Личная подпись заявителя Петров П.П. (подпись)

Важно понимать, что заявление нужно подавать заблаговременно, чтобы у руководителя было время для принятия решения. Рекомендуется оформлять такие документы не менее чем за 3-5 рабочих дней до предполагаемого отпуска, если, конечно, ситуация не экстренная.

Структура и образец заявления на 3 дня за свой счет

Теперь разберем пошагово, как составить заявление на отпуск за свой счет на 3 дня, с детальным рассмотрением каждого элемента. Я предлагаю вам не только образец, но и пояснения, которые помогут адаптировать шаблон под особенности вашей организации. ✍️

Шаг 1: Оформление шапки заявления В правом верхнем углу листа указываем:

Должность руководителя, имеющего право предоставить отпуск (обычно это директор, генеральный директор или начальник отдела кадров)

Полное наименование организации (как в учредительных документах)

ФИО руководителя в дательном падеже

Слово "от"

Вашу должность и ФИО в родительном падеже

Шаг 2: Название документа По центру строки пишем слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" прописными буквами.

Шаг 3: Основной текст С новой строки, с отступом, начинаем основной текст: "Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 3 (три) календарных дня с [дата начала] по [дата окончания] включительно."

Обратите внимание на следующие важные моменты:

Количество дней указываем и цифрами, и прописью в скобках

Тип дней обязательно указываем (календарные, а не рабочие)

Даты пишем полностью, например: "с 15 марта 2025 года по 17 марта 2025 года"

Добавляем слово "включительно", чтобы был четко определен последний день отпуска

Шаг 4: Указание причины (при необходимости) Если вы относитесь к категориям лиц, которым работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, или считаете, что причина может повлиять на положительное решение, укажите ее: "в связи с [указать причину]."

Примеры формулировок причин:

"в связи с семейными обстоятельствами"

"в связи с необходимостью решения личных вопросов"

"в связи с регистрацией брака" (если это ваш случай)

"в связи с рождением ребенка" (если это ваш случай)

Шаг 5: Дата и подпись В левой части листа ставим дату составления заявления, в правой — подпись с расшифровкой (инициалы и фамилия).

Вот полный образец заявления на отпуск за свой счет на 3 дня:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 3 (три) календарных дня с 10 марта 2025 года по 12 марта 2025 года включительно в связи с семейными обстоятельствами. 05.03.2025 Петров П.П.

Важные нюансы при оформлении заявления на отпуск

Несмотря на кажущуюся простоту, при оформлении заявления на отпуск за свой счет существует ряд нюансов, которые могут повлиять на решение работодателя и дальнейшее взаимодействие. Рассмотрим самые важные моменты, о которых стоит помнить. ⚠️

Антон Ветров, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, сотрудница крупной компании, с проблемой: ей отказали в предоставлении отпуска за свой счет на 3 дня, хотя причина была уважительной — необходимость сопровождать пожилую мать на медицинское обследование. Изучив ситуацию, я обнаружил, что в заявлении она неверно сформулировала причину, указав просто "по семейным обстоятельствам". Мы составили новое заявление, где конкретизировали причину как "необходимость сопровождения близкого родственника (матери) на медицинское обследование", приложив копию направления на обследование с датами. Такая формулировка и документальное подтверждение сделали причину более весомой для работодателя, и повторное заявление было удовлетворено. Этот случай наглядно показывает, что правильная формулировка и подтверждение причины могут иметь решающее значение.

1. Сроки подачи заявления Как уже упоминалось, заявление нужно подать заранее. Но что делать, если возникла экстренная ситуация? В таком случае:

Уведомите руководителя или HR-специалиста о ситуации как можно быстрее (по телефону, мессенджеру)

Объясните причину срочности

По возможности направьте скан заявления по электронной почте

После возвращения предоставьте оригинал заявления

2. Документальное подтверждение причины В некоторых случаях работодатель может запросить документы, подтверждающие указанную вами причину отпуска:

При регистрации брака — копию приглашения из ЗАГСа или справку о подаче заявления

При рождении ребенка — свидетельство о рождении

В случае смерти родственника — свидетельство о смерти

Для обучения — справку из учебного заведения

Если причина относится к личной или семейной сфере и не требует обязательного предоставления отпуска по закону, обычно документальное подтверждение не требуется.

3. Возможность отказа Важно понимать, что если вы не относитесь к категориям работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, он вправе отказать в вашей просьбе. Причинами отказа могут быть:

Производственная необходимость

Отсутствие замены на время вашего отпуска

Сжатые сроки выполнения проекта

Большое количество уже отсутствующих сотрудников

4. Альтернативные варианты Если вам отказали в отпуске за свой счет, рассмотрите следующие альтернативы:

Перенос дат отпуска на более удобное для компании время

Оформление части ежегодного оплачиваемого отпуска

Использование накопленных отгулов

Договоренность об удаленной работе в эти дни (если возможно)

5. Влияние на трудовой стаж Многие сотрудники не знают, что отпуск без сохранения заработной платы влияет на исчисление трудового стажа. Согласно статье 121 ТК РФ, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

Это значит, что если в течение года вы берете более 14 дней отпуска за свой счет, дата вашего следующего ежегодного оплачиваемого отпуска может сдвинуться.

6. Отзыв заявления Если ваши планы изменились и отпуск больше не нужен, вы можете отозвать свое заявление до начала отпуска. Для этого составляется заявление об отзыве предыдущего заявления с указанием его даты и сути.

Например: "Прошу считать недействительным мое заявление от 05.03.2025 о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с 10.03.2025 по 12.03.2025 в связи с изменением обстоятельств."

7. Оформление на работе После подачи заявления и его согласования работодателем должен быть издан соответствующий приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Вот как проходит процедура:

Вы подаете заявление непосредственному руководителю

Руководитель визирует заявление и передает в отдел кадров

Отдел кадров готовит приказ по форме Т-6

Руководитель организации подписывает приказ

Вас знакомят с приказом под подпись

Готовый шаблон заявления на отпуск за свой счет

Для вашего удобства предлагаю готовый универсальный шаблон заявления на отпуск без сохранения заработной платы на 3 дня, который можно легко адаптировать под ваши конкретные обстоятельства. Этот шаблон соответствует всем требованиям трудового законодательства и принятым стандартам оформления деловых документов. 📄

Вот пустой шаблон, который вы можете использовать:

______________________________________ (должность руководителя) ______________________________________ (наименование организации) ______________________________________ (ФИО руководителя в дат. падеже) от _________________________________ (должность работника) ______________________________________ (ФИО работника в род. падеже) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 3 (три) календарных дня с _________________ по _________________ включительно в связи с _______________________________. ______________ ______________ (дата) (подпись)

Инструкция по заполнению:

В шапке вместо подчеркиваний укажите ваши данные и данные руководителя. В основном тексте впишите точные даты начала и окончания отпуска. Укажите причину отпуска (если считаете нужным). Поставьте дату составления заявления и вашу подпись.

При выборе формулировки причины отпуска учитывайте следующие рекомендации:

Будьте лаконичны, но информативны

Избегайте чрезмерно личных подробностей

Если причина входит в перечень обязательных для предоставления отпуска, четко укажите ее

При необходимости приложите подтверждающие документы

Примеры формулировок причин отпуска:

Категория причины Формулировка Подтверждающие документы (при необходимости) Личные дела "в связи с личными обстоятельствами" Обычно не требуются Семейные события "в связи с семейными обстоятельствами" Обычно не требуются Регистрация брака "в связи с регистрацией брака" Приглашение из ЗАГСа, справка о подаче заявления Рождение ребенка "в связи с рождением ребенка" Свидетельство о рождении Смерть родственника "в связи со смертью близкого родственника" Свидетельство о смерти Медицинские причины "в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования" Направление на обследование Учеба "в связи с необходимостью подготовки к экзаменам" Справка из учебного заведения

После того как заявление заполнено, проверьте его на наличие опечаток и ошибок. Убедитесь, что даты указаны правильно и точно соответствуют трем календарным дням. Например, если вы указываете период с 15.03.2025 по 17.03.2025, проверьте по календарю, что это действительно 3 дня.

Заявление готовится в одном экземпляре. Однако рекомендуется сделать копию, на которой кадровый работник или руководитель поставит отметку о принятии документа. Эта копия остается у вас как подтверждение факта подачи заявления.

Такой подход к оформлению отпуска за свой счет позволит избежать недоразумений и обеспечит соблюдение всех формальностей, что особенно важно при кратковременном отсутствии на работе в течение 3 дней. 🗓️