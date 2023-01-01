Как написать заявление об уходе: образец и правила оформления

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для работников, планирующих увольнение и желающих правильно оформить заявление об увольнении.

Для специалистов в области HR, интересующихся процессами увольнения и кадровым документооборотом.

Для людей, задумывающихся о смене работы и ищущих информацию о правовых аспектах увольнения. Решение уйти с работы — это важный шаг, требующий не только эмоциональной готовности, но и документального оформления. Правильно составленное заявление об увольнении — ваша гарантия того, что процесс пройдёт гладко, без юридических осложнений и лишних нервов. Даже если вы уверены в своём решении на 100%, отсутствие грамотно составленного документа может привести к неожиданным проблемам: отказу работодателя, затягиванию процесса и даже финансовым потерям. 🧾 Давайте разберемся, как оформить этот важный документ правильно.

Заявление об уходе: правила и требования к оформлению

Заявление об увольнении по собственному желанию — это официальный документ, который инициирует процедуру прекращения трудовых отношений по инициативе работника. Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, этот документ является обязательным юридическим основанием для оформления увольнения сотрудника.

Для правильного оформления заявления необходимо придерживаться ряда требований:

Заявление пишется от руки или печатается на компьютере на листе формата А4

Документ должен быть подписан лично работником (факсимиле или электронная подпись не допускаются)

Заявление адресуется руководителю организации (генеральному директору, президенту компании и т.д.)

Текст должен четко выражать намерение работника расторгнуть трудовой договор

Необходимо указать дату, с которой сотрудник желает прекратить трудовые отношения

Написанное заявление необходимо зарегистрировать в канцелярии или отделе кадров организации. Оптимально подготовить документ в двух экземплярах: один передается работодателю, а на втором сотрудник получает отметку о принятии с указанием входящего номера и даты.

Способ подачи заявления Особенности Юридическая сила Личная подача в отдел кадров Наиболее надежный способ с получением отметки о принятии Полная Отправка по почте (заказное письмо с уведомлением) Подходит при удаленной работе или невозможности личного присутствия Полная (при наличии уведомления о вручении) Передача через коллег или руководителя Неформальный способ, требующий дополнительного подтверждения Ограниченная (возможны споры о дате получения) Электронная почта Допустим только при наличии соответствующего пункта в трудовом договоре Ограниченная (требуется электронная подпись)

Важно помнить, что некорректно оформленное заявление может стать причиной отказа в принятии документа или задержки процедуры увольнения. Поэтому стоит уделить особое внимание оформлению данного документа. 📝

Ольга Петрова, кадровый консультант Однажды ко мне обратился клиент Дмитрий, который дважды пытался уволиться из компании, но каждый раз получал отказ в принятии заявления под надуманными предлогами. Руководитель не хотел отпускать ценного сотрудника и искал любые зацепки. Мы составили юридически безупречное заявление, указав точную дату увольнения с учетом двухнедельной отработки, и отправили его заказным письмом с уведомлением о вручении. Когда уведомление вернулось, у Дмитрия появилось документальное подтверждение того, что работодатель получил заявление. В итоге компания была вынуждена оформить увольнение в указанный срок, а Дмитрий избежал неприятного конфликта.

Структура и обязательные элементы заявления об увольнении

Грамотное составление заявления об увольнении требует соблюдения определенной структуры. Каждый элемент имеет свое значение и должен быть составлен в соответствии с требованиями делового документооборота. ✍️

Корректно оформленное заявление должно содержать следующие обязательные элементы:

Шапка документа – включает информацию о получателе (должность руководителя, наименование организации, ФИО руководителя) и отправителе (ФИО работника, должность, подразделение) Наименование документа – по центру листа пишется слово «Заявление» Содержательная часть – формулировка просьбы об увольнении с указанием основания (по собственному желанию) Дата увольнения – конкретная календарная дата, с которой прекращаются трудовые отношения Дата составления заявления – важна для исчисления сроков отработки Подпись работника – с расшифровкой (инициалы и фамилия)

В зависимости от конкретной ситуации в заявлении могут присутствовать дополнительные элементы:

Просьба об увольнении без отработки с указанием причины (например, поступление в образовательное учреждение)

Ссылка на статью Трудового кодекса (например, при увольнении в порядке перевода – статья 77, пункт 5 ТК РФ)

Просьба о компенсации неиспользованного отпуска

Информация о необходимости предоставления документов при увольнении (справки о доходах, копии трудовой книжки и т.д.)

Максим Соколов, юрист по трудовому праву На практике я часто сталкиваюсь с типичной ошибкой: сотрудники пишут в заявлении «прошу уволить меня по собственному желанию через две недели». Такая формулировка создает юридическую неопределенность, поскольку не указывает точную дату увольнения. В одном из случаев моя клиентка Анна использовала такую формулировку, и работодатель намеренно затянул процесс, считая две недели не с даты подачи заявления, а с момента его визирования руководителем, который «случайно» обнаружил документ лишь через неделю. В результате Анна была вынуждена работать на семь дней дольше запланированного. С тех пор я всегда рекомендую указывать конкретную календарную дату увольнения, например: «Прошу уволить меня по собственному желанию 15 мая 2025 года».

Юридические сроки подачи заявления и отзыва заявления

Соблюдение законодательно установленный сроков — ключевой момент при увольнении по собственному желанию. Понимание этих временных рамок позволит вам грамотно спланировать процесс расторжения трудовых отношений и избежать конфликтных ситуаций. ⏱️

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, работник обязан предупредить работодателя о своем намерении уволиться в следующие сроки:

Стандартный срок предупреждения – не менее чем за две недели до предполагаемой даты увольнения

– не менее чем за две недели до предполагаемой даты увольнения Сокращенный срок для руководителей организации – не менее чем за один месяц (если иное не установлено трудовым договором)

– не менее чем за один месяц (если иное не установлено трудовым договором) Срок предупреждения при увольнении в период испытательного срока – не менее трех календарных дней

– не менее трех календарных дней Срок при срочном трудовом договоре сроком до двух месяцев – не менее трех календарных дней

Отсчет срока предупреждения начинается на следующий день после получения работодателем заявления об увольнении. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Особого внимания заслуживает процедура отзыва заявления об увольнении. Согласно закону, работник вправе отозвать свое заявление в любое время до истечения срока предупреждения. Однако существуют ситуации, когда отзыв заявления невозможен:

Ситуация Возможность отзыва заявления Юридическое обоснование До истечения срока предупреждения, при отсутствии приглашенного работника на эту должность Возможен ч. 4 ст. 80 ТК РФ После оформления приказа об увольнении Невозможен ч. 4 ст. 80 ТК РФ При наличии письменного приглашения другого работника, которому нельзя отказать в заключении трудового договора Невозможен ч. 4 ст. 80 ТК РФ В последний день работы до момента фактического прекращения трудовых отношений Возможен (на усмотрение работодателя) Судебная практика

Отзыв заявления должен быть оформлен письменно. Достаточно составить короткое заявление в свободной форме с указанием намерения продолжить трудовые отношения и отозвать ранее поданное заявление об увольнении.

Образец заявления об увольнении с комментариями

Представляю универсальный образец заявления об увольнении, который соответствует всем требованиям трудового законодательства и деловой переписки. Ниже приведен пример с пояснениями к каждому структурному элементу. 📄

Верхний правый угол (шапка):

Генеральному директору ООО "Горизонт" Петрову И.С. от менеджера по продажам отдела корпоративных клиентов Ивановой Анны Павловны

Центральная часть (наименование документа):

Заявление

Основной текст:

Прошу уволить меня по собственному желанию 17 мая 2025 года в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

Дата составления и подпись:

3 мая 2025 г. ___/ Иванова А.П.

Комментарии к элементам заявления:

Шапка документа содержит правильное наименование должности руководителя и организации, а также полные данные о работнике, включая должность и подразделение. Наименование документа четко идентифицирует тип документа – «Заявление». Основная часть содержит однозначную формулировку просьбы об увольнении с указанием конкретной даты и ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Дата составления позволяет определить срок отсчета двухнедельного периода предупреждения. Подпись с расшифровкой придает документу юридическую силу.

При необходимости в заявление могут быть внесены дополнительные формулировки. Например:

Для увольнения без отработки: "Прошу уволить меня по собственному желанию 5 мая 2025 года без отработки в связи с невозможностью продолжения работы по причине зачисления в образовательное учреждение (прилагаю копию справки о зачислении)".

При увольнении в порядке перевода: "Прошу уволить меня 17 мая 2025 года в порядке перевода в ООО «Новые технологии» согласно статье 77 пункту 5 Трудового кодекса Российской Федерации (на основании письма-приглашения от 28.04.2025 №125)".

С просьбой о документах: "Прошу при увольнении выдать мне справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за текущий период 2025 года и справку о среднем заработке за последние три месяца работы".

Правильно составленное заявление об увольнении минимизирует риски возникновения споров с работодателем и обеспечивает соблюдение ваших прав при прекращении трудовых отношений. 👍

Особые случаи: увольнение в отпуске и без отработки

Стандартный порядок увольнения предполагает отработку двухнедельного срока, однако существуют ситуации, когда процесс расторжения трудового договора имеет особенности. Рассмотрим наиболее распространенные случаи. 🔍

Увольнение во время нахождения в отпуске

Трудовое законодательство не запрещает работнику подать заявление об увольнении, находясь в ежегодном оплачиваемом или любом другом отпуске. В этом случае действуют следующие особенности:

Заявление можно направить работодателю по почте заказным письмом с уведомлением или передать через доверенное лицо

Отсчет срока предупреждения начинается с даты получения заявления работодателем, а не с момента выхода работника из отпуска

Датой увольнения может быть любой день, в том числе приходящийся на период отпуска

Если отпуск заканчивается раньше истечения двухнедельного срока предупреждения, работник обязан выйти на работу и отработать оставшиеся дни

Важно помнить, что при увольнении во время отпуска неиспользованные дни отпуска подлежат компенсации, а за использованные сверх положенного времени может быть произведен удержание из заработной платы.

Увольнение без отработки двухнедельного срока

Законом предусмотрены случаи, когда работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, без стандартной двухнедельной отработки:

Невозможность продолжения работы в связи с зачислением в образовательное учреждение Выход на пенсию Нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного или трудового договора Необходимость ухода за ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет Необходимость ухода за больным членом семьи согласно медицинскому заключению Переезд в другую местность Перевод супруга на работу в другую местность

Помимо обязательных случаев, работник и работодатель могут достичь соглашения об увольнении без отработки. Такая договоренность может быть оформлена как резолюцией на заявлении, так и отдельным соглашением сторон.

Практические рекомендации для особых случаев:

При увольнении без отработки в заявлении необходимо указать конкретную причину и приложить подтверждающие документы (справка о зачислении в вуз, медицинское заключение и т.д.)

При увольнении во время отпуска стоит указать в заявлении актуальные контактные данные для связи

Рекомендуется запросить расчет компенсации за неиспользованный отпуск перед подачей заявления

При возникновении разногласий относительно возможности увольнения без отработки полезно обратиться в трудовую инспекцию за разъяснениями

Грамотное оформление увольнения в особых случаях поможет избежать недопониманий и конфликтов, сохранить профессиональные отношения с бывшим работодателем и получить все положенные выплаты в полном объеме. 👨‍💼