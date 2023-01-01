Как написать заявление на подработку: образец и пошаговая инструкция

Студенты и специалисты, интересующиеся карьерным ростом и управлением кадровыми процессами Официальное оформление дополнительной работы — это не просто формальность, а юридическая необходимость, защищающая интересы как работника, так и работодателя. Грамотно составленное заявление на подработку — ваш первый шаг к легальному увеличению заработка без рисков и недоразумений. По статистике, более 65% трудовых споров связаны именно с неправильным оформлением дополнительной занятости. Разберём пошагово, как составить заявление так, чтобы оно гарантированно было одобрено, и какие юридические нюансы необходимо учесть в 2025 году. ??

Особенности заявления на подработку: основные правила

Заявление на подработку — официальный документ, с помощью которого сотрудник уведомляет работодателя о своём желании выполнять дополнительную работу. Прежде чем приступить к его составлению, необходимо понять принципиальные отличия между разными видами дополнительной занятости. ??

Вид дополнительной работы Характеристика Требования к оформлению Внутреннее совместительство Выполнение работы у того же работодателя за пределами рабочего времени Требуется заключение отдельного трудового договора Совмещение должностей Выполнение дополнительных обязанностей в течение рабочего дня Оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору Расширение зоны обслуживания Увеличение объёма работы по той же должности Требуется согласие работника и приказ Увеличение объёма работ Временное увеличение трудовой нагрузки Оформляется дополнительным соглашением

При составлении заявления необходимо учитывать следующие ключевые правила:

Конкретность формулировок — чётко указывайте должность, подразделение и период, в течение которого планируете выполнять дополнительную работу

— чётко указывайте должность, подразделение и период, в течение которого планируете выполнять дополнительную работу Ссылка на законодательство — указание в тексте заявления статей ТК РФ (ст. 60.1, 60.2, 151) придаёт документу юридический вес

— указание в тексте заявления статей ТК РФ (ст. 60.1, 60.2, 151) придаёт документу юридический вес Согласование с руководителем — предварительное обсуждение вопроса с непосредственным начальником повышает шансы на одобрение

— предварительное обсуждение вопроса с непосредственным начальником повышает шансы на одобрение Обоснование компетенций — краткое указание на квалификацию или опыт, позволяющие выполнять дополнительную работу

Елена Карпова, HR-директор Однажды ко мне обратился IT-специалист, желавший дополнительно работать в качестве тренера корпоративного университета. Его первое заявление было отклонено из-за некорректных формулировок — он не указал график работы и конкретный период. Мы переработали документ, добавив чёткие временные рамки и детали подработки: «внутреннее совместительство на должности тренера по направлению Java-разработка с занятостью не более 10 часов в неделю в вечернее время по вторникам и четвергам». После этих уточнений заявление было одобрено руководством. Важно понимать: чем конкретнее ваша формулировка, тем меньше вопросов она вызовет у работодателя.

Избегайте типичных ошибок при составлении заявления:

Размытые формулировки («прошу разрешить подработку в свободное время»)

Отсутствие указания конкретного вида дополнительной работы

Игнорирование условий оплаты труда

Нечёткое определение временных рамок подработки

Правовые основы оформления подработки в организации

Право на дополнительную работу закреплено в российском трудовом законодательстве и регламентируется несколькими ключевыми статьями. Понимание правовой базы поможет грамотно оформить отношения и защитить свои интересы. ??

Статья 60.1 ТК РФ — регулирует работу по совместительству, определяя её как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время

— регулирует работу по совместительству, определяя её как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время Статья 60.2 ТК РФ — описывает процедуру совмещения профессий (должностей), определяя его как выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определённой трудовым договором, дополнительной работы

— описывает процедуру совмещения профессий (должностей), определяя его как выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определённой трудовым договором, дополнительной работы Статья 151 ТК РФ — устанавливает порядок оплаты при совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника

— устанавливает порядок оплаты при совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника Статья 282 ТК РФ — содержит особенности работы по совместительству

Согласно актуальным изменениям в трудовом законодательстве, в 2025 году действуют следующие ограничения:

Параметр Внутреннее совместительство Совмещение должностей Максимальная продолжительность работы Не более 4 часов в день и 20 часов в неделю В пределах рабочего времени Необходимость медосмотра Требуется при работе с вредными условиями Не требуется дополнительный Оплата труда Пропорционально отработанному времени Доплата по соглашению сторон Запреты и ограничения Запрещено для водителей, несовершеннолетних, работников вредных производств Без существенных ограничений

Важные юридические аспекты, которые следует учитывать при оформлении подработки:

Требуется письменное согласие работника на выполнение дополнительной работы

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив работодателя в письменной форме за три дня

Работодатель может досрочно отменить поручение, также предупредив за три дня

При внутреннем совместительстве необходимо заключение отдельного трудового договора

Отпуск по совмещаемой должности предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Дмитрий Соколов, юрист по трудовому праву В моей практике был случай, когда сотрудница бухгалтерии подала заявление на внутреннее совместительство в должности кадрового делопроизводителя. Документ был составлен правильно, однако работодатель оформил отношения как «совмещение» и не заключил отдельный трудовой договор. Через полгода возник спор о переработке — женщина фактически работала по 12 часов. При разбирательстве выяснилось, что нарушен порядок оформления именно из-за неверной трактовки понятий «совместительство» и «совмещение». Компании пришлось компенсировать сотруднице переработку за весь период. Мораль: четко указывайте в заявлении вид дополнительной работы и требуйте соответствующего оформления документов.

Структура заявления на подработку: пошаговое руководство

Грамотно составленное заявление повышает шансы на его одобрение. Рассмотрим подробно каждый элемент структуры и правила его оформления. ??

Шапка документа В правом верхнем углу указываются должность и ФИО руководителя в дательном падеже

Под этими данными — ваши должность и ФИО в родительном падеже

Пример: «Генеральному директору ООО «Компания» Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П.» Наименование документа По центру листа пишется слово «Заявление»

Точка после слова не ставится Основной текст Начинается со слова «Прошу»

Четко указывается вид дополнительной работы (совместительство, совмещение и т.д.)

Указывается конкретная должность или работа

Определяется период выполнения дополнительной работы

При необходимости указываются условия оплаты

Пример: «Прошу разрешить мне внутреннее совместительство на должности оператора call-центра с 01.06.2025 по 31.08.2025 с оплатой согласно штатному расписанию» Обоснование (опционально) Можно указать наличие необходимой квалификации

Сослаться на опыт выполнения подобной работы

Пример: «Имею опыт работы в данной должности 2 года, прошёл курс повышения квалификации по направлению "Телефонные продажи" в 2024 году» Указание на правовую базу Рекомендуется сослаться на соответствующие статьи ТК РФ

Пример: «На основании ст. 60.1 ТК РФ» Дата и подпись Дата составления заявления (число, месяц, год)

Личная подпись с расшифровкой (фамилия и инициалы)

Особенности оформления в зависимости от вида дополнительной работы:

Для внутреннего совместительства : указать чёткий график работы за пределами основного рабочего времени

: указать чёткий график работы за пределами основного рабочего времени Для совмещения должностей : отметить, что работа будет выполняться в течение основного рабочего времени

: отметить, что работа будет выполняться в течение основного рабочего времени Для расширения зоны обслуживания : указать конкретный объём дополнительной работы

: указать конкретный объём дополнительной работы Для исполнения обязанностей временно отсутствующего сотрудника: указать фамилию замещаемого сотрудника и причину его отсутствия

Практические рекомендации по оформлению:

Используйте деловой стиль изложения

Избегайте сокращений (кроме общепринятых)

Печатайте текст на компьютере или пишите разборчивым почерком

Проверьте документ на наличие ошибок и опечаток

Сделайте копию заявления для себя и попросите поставить отметку о принятии на вашем экземпляре

Образец заявления на подработку с комментариями

Ниже приведён универсальный образец заявления на подработку, который можно адаптировать под конкретную ситуацию. Проанализируем каждый элемент документа и дадим рекомендации по его заполнению. ??

Генеральному директору ООО «Прогресс» Сидорову С.С. от менеджера по продажам Ивановой И.И. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу разрешить мне внутреннее совместительство на должности контент-менеджера с 01.06.2025 по 31.12.2025 с оплатой согласно штатному расписанию. Дополнительную работу буду выполнять за пределами основного рабочего времени, не более 20 часов в неделю. Имею необходимую квалификацию и опыт работы с контентом. Прошу оформить трудовые отношения в соответствии со статьей 60.1 ТК РФ. 15.05.2025 Подпись /Иванова И.И./

Комментарии к элементам заявления:

Адресат и заявитель: Указаны корректно, с использованием правильных падежей. Важно точно указать должность руководителя, имеющего право принимать решение по вашему заявлению Наименование документа: Выделено заглавными буквами и расположено по центру, что соответствует деловому стилю Тип дополнительной работы: Чётко указан вид – «внутреннее совместительство», что имеет юридическое значение Временные рамки: Конкретно обозначен период работы с указанием даты начала и окончания Оплата труда: Содержится ссылка на штатное расписание, что позволяет избежать недоразумений с размером оплаты График работы: Указано, что работа будет выполняться за пределами основного рабочего времени, с соблюдением ограничений по часам Квалификация: Добавлено упоминание о наличии необходимых навыков, что повышает шансы на одобрение Правовая основа: Включена ссылка на соответствующую статью ТК РФ Дата и подпись: Оформлены в соответствии с требованиями делопроизводства

Варианты формулировок для разных типов дополнительной работы:

Для совмещения должностей : «Прошу разрешить мне совмещение должностей с выполнением обязанностей секретаря в течение основного рабочего времени с 01.06.2025 по 31.08.2025 с установлением доплаты в размере 30% от оклада»

: «Прошу разрешить мне совмещение должностей с выполнением обязанностей секретаря в течение основного рабочего времени с 01.06.2025 по 31.08.2025 с установлением доплаты в размере 30% от оклада» Для расширения зоны обслуживания : «Прошу поручить мне расширение зоны обслуживания с выполнением дополнительного объёма работ по ведению отчётности отдела маркетинга с 01.06.2025 до приёма постоянного сотрудника»

: «Прошу поручить мне расширение зоны обслуживания с выполнением дополнительного объёма работ по ведению отчётности отдела маркетинга с 01.06.2025 до приёма постоянного сотрудника» Для замещения временно отсутствующего работника: «Прошу поручить мне исполнение обязанностей бухгалтера Петровой П.П. на период её отпуска по уходу за ребёнком с 01.06.2025 с установлением доплаты в размере 50% от оклада отсутствующего работника»

Практические советы по подаче заявления:

Подавайте заявление не менее чем за 5-7 рабочих дней до предполагаемого начала дополнительной работы

Предварительно обсудите вопрос с непосредственным руководителем

Подготовьте аргументы в пользу вашей подработки (например, повышение эффективности процессов, экономия для компании, уникальные навыки)

При передаче заявления в отдел кадров убедитесь, что оно зарегистрировано в журнале входящей документации

Сохраните копию заявления с отметкой о принятии

Ответы на частые вопросы о заявлении на подработку

Рассмотрим наиболее распространенные вопросы, которые возникают при оформлении заявления на подработку, и дадим на них исчерпывающие ответы. ??

Вопрос: Обязательно ли получать согласие работодателя на подработку у другого работодателя? Ответ: По общему правилу, вы не обязаны уведомлять основного работодателя о внешнем совместительстве, если иное не предусмотрено трудовым договором или законодательством. Однако существуют категории работников, для которых требуется согласование, например, государственные и муниципальные служащие, руководители организаций, педагогические работники.

Вопрос: Какой максимальный объём времени можно работать по совместительству? Ответ: Согласно ст. 284 ТК РФ, продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю. В дни, когда вы свободны от основной работы, можно работать полный день, но в пределах месячной нормы рабочего времени.

Вопрос: Нужно ли заключать отдельный трудовой договор при внутреннем совместительстве? Ответ: Да, обязательно. Статья 60.1 ТК РФ устанавливает, что работа по совместительству выполняется на условиях отдельного трудового договора. При совмещении должностей достаточно дополнительного соглашения к основному трудовому договору.

Вопрос: Может ли работодатель отказать в просьбе о подработке? Ответ: Да, работодатель имеет право отказать в разрешении на внутреннее совместительство или совмещение должностей. Однако отказ должен быть обоснованным (например, несоответствие квалификации, нарушение ограничений для отдельных категорий работников, организационные причины).

Вопрос: Как оформить заявление, если я хочу работать по совместительству только на период отпуска другого сотрудника? Ответ: В этом случае в заявлении следует указать: «Прошу разрешить мне внутреннее совместительство на должности (название должности) на период отпуска (ФИО сотрудника) с (дата) по (дата)». Важно конкретизировать временные рамки.

Вопрос: Нужно ли мне каждый год подавать новое заявление на подработку? Ответ: Если в вашем первоначальном заявлении и оформленных на его основе документах указан конкретный срок работы, то по его истечении нужно подавать новое заявление. Если срок не указан, то дополнительная работа считается бессрочной до момента её прекращения.

Вопрос: Могу ли я отказаться от дополнительной работы, если она стала слишком обременительной? Ответ: Да, согласно ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ, работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три рабочих дня.

Вопрос: Как указать в заявлении желаемый размер доплаты за дополнительную работу? Ответ: Вы можете указать конкретную сумму или процент от оклада, например: «...с установлением доплаты в размере 15 000 рублей» или «...с доплатой в размере 30% от должностного оклада». Однако окончательный размер доплаты определяется по соглашению с работодателем.

Вопрос: Нужно ли проходить дополнительный медосмотр при оформлении внутреннего совместительства? Ответ: Если работа по совместительству связана с вредными или опасными условиями труда, то прохождение предварительного медицинского осмотра обязательно. В остальных случаях дополнительный медосмотр не требуется.

Вопрос: Положен ли мне дополнительный отпуск по совмещаемой должности? Ответ: При совмещении должностей дополнительный отпуск не предоставляется. При внутреннем совместительстве ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, причём его продолжительность рассчитывается пропорционально отработанному времени.