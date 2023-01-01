Как написать объяснительную на работу: образец и правила составления

Для кого эта статья:

Сотрудники, столкнувшиеся с необходимостью написания объяснительной записки на работе

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков документооборота и кадрового делопроизводства

Работники, желающие защитить свои права и репутацию в трудовых отношениях Столкнулись с требованием написать объяснительную записку на работе? Это вызывает беспокойство у большинства сотрудников, особенно если раньше вы никогда не сталкивались с такой необходимостью. Правильно составленная объяснительная может существенно смягчить последствия дисциплинарного нарушения или даже полностью обелить вашу репутацию. В этой статье вы найдете пошаговое руководство к действию с конкретными шаблонами, правовыми тонкостями и экспертными советами для защиты своих интересов. 📝

Что такое объяснительная записка и когда её требуют

Объяснительная записка — это официальный документ, который сотрудник составляет по требованию работодателя для прояснения обстоятельств произошедшего инцидента или нарушения трудовой дисциплины. По сути, это ваша версия событий, зафиксированная в письменной форме. 🔍

Работодатель имеет законное право требовать объяснительную в следующих случаях:

Опоздание на работу

Невыполнение должностных обязанностей

Прогул (отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд)

Нарушение техники безопасности

Появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Разглашение коммерческой тайны

Порча имущества компании

Конфликт с коллегами или руководством

Елена Соколова, HR-директор Помню случай с Михаилом, специалистом отдела продаж, который пропустил важную встречу с ключевым клиентом. Вместо того чтобы написать формальную отписку "проспал", он честно объяснил в записке, что его ребенок попал в больницу, приложил медицинскую справку и выразил искреннее сожаление о срыве переговоров. Более того, он уже договорился о новой встрече и подготовил для клиента специальное предложение. Не только дисциплинарного взыскания не последовало, но руководитель департамента даже выразил сочувствие и предложил гибкий график на время лечения ребенка. Правильно составленная объяснительная превратила потенциальный конфликт в демонстрацию профессионализма.

Важно понимать, что объяснительная — это не признание вины, а ваша возможность прояснить ситуацию и представить обстоятельства в правильном свете. 💡

Типичные ошибки при написании объяснительной Правильный подход Отрицание очевидных фактов Признание фактов с указанием смягчающих обстоятельств Перекладывание вины на коллег Объективное описание ситуации без обвинений Агрессивный или оправдательный тон Деловой, нейтральный стиль изложения Отсутствие конкретики, размытые формулировки Точное указание дат, времени и обстоятельств

Правовые основы и сроки написания объяснительной

Требование предоставить объяснительную записку регулируется Трудовым кодексом РФ. Согласно статье 193 ТК РФ, работодатель обязан затребовать письменное объяснение перед наложением дисциплинарного взыскания. Это не прихоть руководителя, а законодательное требование. ⚖️

Ключевые юридические аспекты, которые необходимо знать:

У вас есть право на предоставление объяснений в течение 2 рабочих дней с момента получения требования

Если в указанный срок объяснение не предоставлено, работодатель составляет соответствующий акт

Непредоставление объяснительной не препятствует применению дисциплинарного взыскания

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка (не считая времени болезни, отпуска или отсутствия работника)

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка

Важно знать, что вы имеете полное право отказаться от написания объяснительной, однако это не в ваших интересах. Отказ лишает вас возможности представить свою версию событий и будет зафиксирован специальным актом. В результате работодатель примет решение о взыскании без учета вашей позиции. 🚫

Структура и обязательные элементы объяснительной

Правильно структурированная объяснительная записка значительно повышает ваши шансы на благоприятное разрешение ситуации. В документе должны присутствовать следующие обязательные элементы: 📋

Шапка документа — указывается должностное лицо, которому адресована записка (обычно директор, руководитель подразделения или начальник отдела кадров), его ФИО, должность

— указывается должностное лицо, которому адресована записка (обычно директор, руководитель подразделения или начальник отдела кадров), его ФИО, должность Данные составителя — ваши ФИО, должность, структурное подразделение

— ваши ФИО, должность, структурное подразделение Название документа — "Объяснительная записка"

— "Объяснительная записка" Описательная часть — изложение сути произошедшего, объяснение причин, обстоятельств

— изложение сути произошедшего, объяснение причин, обстоятельств Заключительная часть — выводы, обещания, предложения по исправлению ситуации

— выводы, обещания, предложения по исправлению ситуации Дата составления и подпись

Раздел объяснительной Содержание Пример формулировки Шапка Адресат, составитель Генеральному директору ООО "Компания" <br> Иванову И.И. <br> от менеджера отдела продаж <br> Петрова П.П. Название Заголовок документа Объяснительная записка Основная часть Факты, обстоятельства, причины Я отсутствовал на рабочем месте 15.03.2025 с 9:00 до 13:00 по причине экстренной госпитализации моего ребенка... Заключение Выводы, обещания, предложения Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Обязуюсь впредь заблаговременно уведомлять о подобных ситуациях.

При составлении объяснительной соблюдайте деловой стиль. Изложение должно быть лаконичным, конкретным и объективным. Используйте простые, четкие формулировки без эмоциональной окраски. 🖋️

Как грамотно описать ситуацию в объяснительной записке

Основная часть объяснительной — это описание произошедшего инцидента. Здесь важно соблюдать баланс между признанием фактов и представлением ситуации в благоприятном для вас свете. 🧠

Следуйте этим принципам при составлении описательной части:

Будьте конкретны — указывайте точные даты, время, место событий

— указывайте точные даты, время, место событий Придерживайтесь фактов — описывайте только то, что действительно произошло

— описывайте только то, что действительно произошло Укажите причины — объясните, почему произошло нарушение, особенно если были объективные обстоятельства

— объясните, почему произошло нарушение, особенно если были объективные обстоятельства Признавайте ошибки — если нарушение действительно имело место, не отрицайте очевидное

— если нарушение действительно имело место, не отрицайте очевидное Упомяните смягчающие обстоятельства — болезнь, семейные проблемы, форс-мажор

— болезнь, семейные проблемы, форс-мажор Подтвердите документально — если возможно, приложите справки, билеты, чеки и другие подтверждающие документы

Михаил Дорофеев, юрист по трудовому праву Недавно ко мне обратился клиент, который был на грани увольнения за прогул. Андрей работал системным администратором и отсутствовал на рабочем месте целый день без предупреждения. В его первоначальной объяснительной было написано просто: "Отсутствовал по личным обстоятельствам". Мы переработали документ, указав, что в этот день произошёл сбой домашнего сервера, который хранил критически важные личные данные его семьи (включая медицинские документы ребенка-инвалида), и он был вынужден экстренно заниматься восстановлением информации. Мы подчеркнули, что он продолжал удаленно мониторить рабочие системы, и приложили скриншоты логов доступа. Также Андрей принес извинения за то, что в стрессовой ситуации не уведомил руководителя, и предложил разработать протокол действий на случай подобных ситуаций. В результате вместо увольнения он получил только устное замечание, а его предложение по протоколу экстренной связи даже было внедрено в компании.

Избегайте этих типичных ошибок при описании ситуации: ⚠️

Не перекладывайте вину на коллег или обстоятельства без веских оснований

Не используйте эмоциональные высказывания и оценочные суждения

Не преувеличивайте и не приуменьшайте серьезность ситуации

Не включайте лишнюю информацию, не относящуюся к делу

Не используйте неформальный стиль речи, сленг, жаргонизмы

Если вы считаете, что нарушения не было или обвинение несправедливо, укажите это в объяснительной, но приведите конкретные факты и доказательства, подтверждающие вашу позицию. 🛡️

Готовые образцы объяснительных для разных ситуаций

Предлагаю несколько готовых шаблонов объяснительных записок для типичных ситуаций, которые вы можете адаптировать под свои обстоятельства. Используйте их как основу, добавляя конкретные детали вашего случая. 📄

Образец объяснительной при опоздании на работу:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова П.П. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 15 марта 2025 года я опоздал на работу на 30 минут (прибыл в офис в 9:30 вместо 9:00) по причине транспортной аварии на маршруте моего следования. На перекрестке улиц Ленина и Пушкина произошло ДТП, что привело к значительной задержке движения общественного транспорта. Я предпринял все возможные меры для своевременного прибытия на работу, выехав из дома в 8:15, как обычно, что при нормальной дорожной ситуации обеспечивает мне прибытие в офис к 8:50. Приношу свои извинения за опоздание. Обязуюсь в будущем в подобных ситуациях незамедлительно информировать непосредственного руководителя о возможной задержке и выезжать из дома с запасом времени. Дата: 15.03.2025 Подпись: ___________ Петров П.П.

Образец объяснительной при невыполнении рабочего задания:

Руководителю отдела маркетинга Сидоровой С.С. от контент-менеджера Николаевой Н.Н. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Я не смогла подготовить квартальный отчет по эффективности маркетинговых кампаний к установленному сроку (15.03.2025) по следующим причинам: 1. 10.03.2025 мне было поручено внеплановое срочное задание по подготовке презентации для клиента, которое требовало немедленного исполнения, о чем имеется служебная записка №45 от 10.03.2025. 2. С 11.03.2025 по 13.03.2025 сервер компании работал нестабильно, что привело к периодической недоступности базы данных с аналитикой, необходимой для составления отчета. Данный факт подтвержден обращением в IT-отдел (тикет #2345 от 11.03.2025). В настоящее время работа над отчетом завершена на 80%. Прошу предоставить дополнительное время до 20.03.2025 для качественного завершения работы. В будущем обязуюсь планировать выполнение задач с учетом возможных внеплановых заданий и технических проблем, а также своевременно информировать о возникающих препятствиях, влияющих на сроки выполнения работ. Дата: 16.03.2025 Подпись: ___________ Николаева Н.Н.

Образец объяснительной при прогуле:

Директору по персоналу ООО "Компания" Васильеву В.В. от инженера технического отдела Кузнецова К.К. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Настоящим объясняю свое отсутствие на рабочем месте 14-15 марта 2025 года. 14 марта 2025 года утром у меня резко ухудшилось состояние здоровья (повысилась температура до 39°С, появился сильный кашель). Я обратился в поликлинику №5 г. Москвы к терапевту. После осмотра мне был поставлен диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" и выписан лист нетрудоспособности №456789 на период с 14.03.2025 по 18.03.2025. В связи с тяжелым состоянием и высокой температурой я не смог своевременно уведомить непосредственного руководителя и отдел кадров о своей болезни, за что приношу искренние извинения. К объяснительной записке прилагаю копию листа нетрудоспособности №456789. В будущем обязуюсь в подобных ситуациях незамедлительно информировать руководство о причинах отсутствия на рабочем месте любым доступным способом (телефон, мессенджер, электронная почта). Дата: 19.03.2025 Подпись: ___________ Кузнецов К.К.

Помните, что каждая ситуация уникальна, поэтому используйте эти шаблоны как основу, адаптируя их под конкретные обстоятельства вашего случая. Главное — быть честным, конкретным и конструктивным в своих объяснениях. 💼