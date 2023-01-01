Как начать продажи: первые шаги

Для кого эта статья:

Новички в сфере продаж, только начинающие карьеру

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков продаж

Профессионалы, желающие систематизировать свой подход к продажам и привлечению клиентов Первые шаги в продажах могут определить всю вашу дальнейшую карьеру. Статистика показывает, что 68% новичков уходят из продаж в первый год — и не потому, что им не хватает таланта, а потому что они не знают, с чего начать. Я работаю с сотнями начинающих продавцов ежегодно, и знаю: успех в этой сфере строится на системном подходе, а не на врожденной коммуникабельности. В 2025 году методы продаж эволюционировали, но фундаментальные принципы остались неизменными. Давайте разберем пошаговую стратегию, которая поможет вам избежать типичных ловушек и построить прочный фундамент вашей карьеры в продажах. 🚀

Как начать продажи: с чего стартовать новичку

Прежде чем делать первый звонок клиенту, необходимо заложить прочный фундамент. Начните с детального изучения продукта или услуги, которую вы будете продавать. Согласно исследованиям 2025 года, 73% клиентов ценят экспертность продавца выше, чем любые другие качества. Не просто выучите характеристики, а поймите, какие проблемы клиента решает ваш продукт.

Следующий шаг — анализ целевой аудитории. Определите, кто ваш идеальный клиент, какие у него боли, потребности и возражения. Это позволит вам говорить на его языке и предлагать действительно ценные решения. Создайте портрет клиента, включая демографические данные, психографические характеристики и модели принятия решений.

Этап подготовки Действия Результат Изучение продукта Освоить характеристики, преимущества, отличия от конкурентов Уверенность в разговоре, ответы на технические вопросы Анализ рынка Исследовать конкурентов, тренды, ценовую политику Понимание позиционирования и уникальности предложения Составление скриптов Подготовить структуру разговора, ключевые вопросы, ответы на возражения Снижение стресса, повышение эффективности коммуникации Практика Ролевые игры, тренировки с коллегами, запись и анализ разговоров Отработка навыков до автоматизма

Третий важный элемент — разработка вашей личной стратегии продаж. Определите ключевые точки контакта с клиентом, подготовьте скрипты для различных ситуаций, сформулируйте уникальное торговое предложение. Важно не просто копировать чужие методики, а адаптировать их под свой стиль общения и продукт.

Практические шаги для старта:

Установите ежедневные KPI: количество звонков, встреч, отправленных предложений

Создайте систему учета контактов и результатов (используйте даже базовый Excel на начальном этапе)

Найдите наставника среди опытных продавцов

Изучите процесс принятия решений вашими клиентами

Подготовьте презентационные материалы

Наконец, помните, что успешные продажи базируются на системности. Разработайте четкую воронку продаж, разбивая процесс на измеримые этапы: от первого контакта до завершения сделки. На старте используйте правило 30/30/30/10: 30% времени на поиск потенциальных клиентов, 30% на встречи и звонки, 30% на отработку возражений и 10% на закрытие сделок. 📊

Психология успешных продаж для начинающих

Психология — это 80% успеха в продажах. Умение установить контакт, создать доверие и провести клиента через процесс принятия решения определяет ваш результат больше, чем характеристики продукта. Ключевой принцип современных продаж — переход от манипуляции к консультированию.

Александр Петров, тренер по продажам с 12-летним стажем

Помню своего первого успешного ученика, Дмитрия. Он пришел в продажи из IT, был замкнутым и боялся общения с клиентами. Первые две недели были катастрофой — ноль продаж. Мы выявили проблему: он пытался "впихнуть" продукт, не понимая потребностей клиента. Мы полностью изменили подход. Вместо того, чтобы начинать разговор с презентации, Дмитрий стал задавать открытые вопросы: "Какие задачи вы решаете?", "Что вызывает наибольшие трудности?", "Как вы пытались решить эту проблему раньше?". Через месяц его результаты выросли на 340%. Клиенты чувствовали, что он действительно заинтересован в решении их проблем, а не просто в продаже. Главный урок: продажа начинается не с рассказа о продукте, а с глубокого понимания клиента.

Ключевые психологические принципы для начинающих продавцов:

Принцип взаимности : предложите клиенту ценность до попытки продажи (полезная информация, консультация, демоверсия)

: предложите клиенту ценность до попытки продажи (полезная информация, консультация, демоверсия) Социальное доказательство : используйте отзывы, кейсы и истории успеха других клиентов

: используйте отзывы, кейсы и истории успеха других клиентов Дефицит : подчеркивайте ограниченность предложения по времени или количеству

: подчеркивайте ограниченность предложения по времени или количеству Последовательность : помогите клиенту сделать сначала небольшой шаг, затем более значимый

: помогите клиенту сделать сначала небольшой шаг, затем более значимый Авторитетность: демонстрируйте экспертность в предметной области

Важнейший навык — активное слушание. Исследования показывают, что успешные продавцы говорят только 30% времени, остальные 70% они слушают клиента. Задавайте открытые вопросы, которые начинаются с "Что", "Как", "Почему". Делайте паузы после вопросов, давая клиенту время на размышление.

Научитесь распознавать психологические триггеры принятия решений. У каждого клиента есть доминирующий мотив покупки: безопасность, выгода, удобство, престиж, новизна. Определив ключевой мотив, адаптируйте свою презентацию под него.

Не менее важно управлять собственным психологическим состоянием. Продажи — эмоционально требовательная профессия с частыми отказами. Используйте техники управления стрессом: медитацию, визуализацию успеха, аффирмации, физическую активность. 🧠

Поиск и привлечение первых клиентов: эффективные методы

Первые клиенты — самые сложные, но и самые ценные. Они не только дают вам практический опыт, но и становятся источником отзывов и рекомендаций. В 2025 году существует множество каналов привлечения, но не все одинаково эффективны для новичков.

Начните с самого доступного ресурса — вашего ближнего круга. Составьте список из 100 контактов (друзья, родственники, бывшие коллеги) и просто сообщите им о вашем новом продукте или услуге. Не просите их купить, просите о рекомендациях: "Кого ты знаешь, кому может быть интересен этот продукт?"

Канал привлечения Эффективность для новичка Стоимость Скорость результата Личные рекомендации Высокая Бесплатно Средняя Холодные звонки Средняя Время + телефония Быстрая Социальные сети Средняя Время + возможная реклама Средняя Networking-мероприятия Высокая Стоимость участия Средняя Контент-маркетинг Низкая на старте Время Медленная Партнерские программы Средняя % от продаж Средняя

Холодные звонки остаются эффективным инструментом, несмотря на распространенное мнение об их неактуальности. Они позволяют быстро получить обратную связь и отточить навыки презентации. Для успешных холодных звонков:

Подготовьте структурированный скрипт, но не читайте его дословно

Исследуйте компанию перед звонком

Звоните в оптимальное время (вторник-четверг, 10:00-11:30 или 14:00-16:00)

Цель первого звонка — не продажа, а назначение встречи или следующего звонка

Делайте минимум 20-30 звонков ежедневно

Networking-мероприятия — отличный способ установить личный контакт с потенциальными клиентами. Выбирайте профильные конференции, выставки, бизнес-завтраки. Подготовьте короткую, но яркую презентацию себя и своего предложения (elevator pitch) — 30-секундное описание, чем вы можете быть полезны.

Мария Сорокина, руководитель отдела продаж

У меня был стажер Артем, продававший b2b-решения для интернет-магазинов. Традиционные методы не работали — холодные звонки давали конверсию менее 1%. Мы решили попробовать нестандартный подход. Артем проанализировал ozon и другие интернет-площадки, выбрал 50 магазинов с признаками проблем, которые решал наш продукт. Вместо звонков он сделал персонализированный аудит для каждого из них — короткий отчет с конкретными проблемами и потенциальными решениями. Затем отправил эти отчеты с сопроводительным письмом: "Я проанализировал ваш магазин и нашел несколько возможностей для роста продаж на 15-20%. Вот часть рекомендаций бесплатно, остальное могу рассказать при встрече". Результат превзошел все ожидания: 23 из 50 магазинов согласились на демонстрацию, 11 стали клиентами. Этот кейс доказывает: предоставление ценности до продажи — мощный инструмент привлечения первых клиентов.

Для эффективного поиска клиентов создайте систему лидогенерации с элементами автоматизации. Даже простая таблица с отслеживанием источников, конверсии и стоимости привлечения клиентов поможет сфокусировать усилия на наиболее эффективных каналах. 🔍

Ключевые инструменты для старта в продажах

Правильный набор инструментов может значительно ускорить ваш прогресс в продажах. В 2025 году технологии становятся ключевым конкурентным преимуществом даже для начинающих продавцов. Важно подобрать инструменты, которые будут соответствовать вашим задачам, но не перегрузят рабочий процесс излишней сложностью.

Начните с базового набора, который поможет структурировать работу:

CRM-система (Customer Relationship Management) — даже простейшая, вроде бесплатной версии HubSpot или Bitrix24, поможет систематизировать взаимодействия с клиентами

(Customer Relationship Management) — даже простейшая, вроде бесплатной версии HubSpot или Bitrix24, поможет систематизировать взаимодействия с клиентами Инструменты для проведения презентаций — Zoom, Google Meet с функционалом демонстрации экрана

— Zoom, Google Meet с функционалом демонстрации экрана Почтовый клиент с функцией отслеживания открытий — например, Mailtrack для Gmail

— например, Mailtrack для Gmail Инструменты аналитики — начните с Google Analytics и постепенно расширяйте набор

— начните с Google Analytics и постепенно расширяйте набор Программы для записи звонков — помогут анализировать разговоры и улучшать навыки коммуникации

Не менее важны инструменты для самообучения и профессионального роста. Создайте свою "библиотеку продавца", включающую:

Книги о продажах и психологии (в электронном или аудиоформате для удобства)

Подкасты о продажах (SalesHacker, Make It Happen)

Обучающие каналы на YouTube

Специализированные онлайн-курсы

Шаблоны коммерческих предложений и презентаций

В современных продажах критически важно использовать инструменты исследования рынка и конкурентов. Они помогут лучше понимать контекст, в котором работает ваш потенциальный клиент, и предлагать более релевантные решения:

SimilarWeb — для анализа трафика и стратегии конкурентов

— для анализа трафика и стратегии конкурентов Google Alerts — для отслеживания упоминаний компаний и ключевых персон

— для отслеживания упоминаний компаний и ключевых персон LinkedIn Sales Navigator — для исследования профилей потенциальных клиентов

— для исследования профилей потенциальных клиентов SpyFu — для анализа ключевых слов и рекламных стратегий конкурентов

Для практического освоения инструментов следуйте принципу "от простого к сложному". Начните с базового функционала, постепенно добавляя более продвинутые возможности. Например, в CRM сначала освойте добавление контактов и базовое отслеживание статусов сделок, затем переходите к автоматизации и аналитике.

Помните: инструменты должны экономить ваше время, а не отнимать его. Регулярно оценивайте эффективность используемых решений. Если инструмент не приносит измеримой пользы через месяц использования, пересмотрите необходимость его применения. 🛠️

Преодоление страха отказа и развитие навыков продавца

Страх отказа — главный барьер для 92% начинающих продавцов. Парадоксально, но отказы — это неотъемлемая часть процесса продаж и показатель того, что вы действительно работаете. Среднестатистический продавец получает 8-10 отказов до первой успешной сделки, поэтому важно научиться воспринимать их правильно.

Первый шаг — изменение отношения к отказам. Воспринимайте их не как личный провал, а как источник данных и возможность для улучшения. После каждого отказа задавайте себе три вопроса:

Что я узнал о клиенте или рынке из этого взаимодействия?

Какой навык мне нужно улучшить, исходя из этого опыта?

Что я сделаю иначе в следующий раз?

Второй шаг — систематическая работа над навыками, которые снижают вероятность отказа:

Активное слушание — практикуйте технику "повторения услышанного" и задавания уточняющих вопросов

— практикуйте технику "повторения услышанного" и задавания уточняющих вопросов Выявление потребностей — разработайте структуру вопросов от общих к деталям

— разработайте структуру вопросов от общих к деталям Работа с возражениями — создайте библиотеку ответов на 5-7 самых распространенных возражений

— создайте библиотеку ответов на 5-7 самых распространенных возражений Навыки презентации — запишите видео своей презентации и проанализируйте его

— запишите видео своей презентации и проанализируйте его Эмоциональный интеллект — учитесь распознавать невербальные сигналы клиентов

Установите реалистичные ожидания от начала карьеры. Составьте план с ежедневными, еженедельными и ежемесячными целями. Начните с минимальных показателей и постепенно повышайте планку. Важна не амбициозность целей, а их систематическое достижение.

Развитие навыков требует структурированного подхода. Используйте модель сознательной практики:

Фаза Действия Время Обучение Изучение техник, чтение, просмотр обучающих материалов 20% Практика Ролевые игры, реальные продажи, отработка скриптов 30% Анализ Разбор звонков, встреч, прослушивание записей 20% Корректировка Внесение изменений в подход на основе анализа 15% Обратная связь Получение фидбека от наставников, клиентов, коллег 15%

Один из эффективных методов ускорения роста — найти наставника. Это может быть коллега с большим опытом, руководитель или внешний консультант. Регулярные сессии с наставником помогут избежать типичных ошибок и получить персонализированные рекомендации.

Помните о важности ментального здоровья. Продажи — эмоционально затратная профессия, и без правильного подхода к самовосстановлению высок риск выгорания. Включите в свой режим:

Ежедневные практики для снятия напряжения (медитация, физическая активность)

Регулярный отдых и полное отключение от рабочих вопросов

"Ритуалы успеха" для празднования достижений (даже небольших)

Общение с единомышленниками и обмен опытом

Наконец, помните главное правило развития в продажах: рост происходит за пределами зоны комфорта, но не в зоне паники. Ставьте себе задачи, которые требуют усилий, но достижимы при должном старании. Систематически увеличивайте сложность задач, осваивая новые территории постепенно. 🔄