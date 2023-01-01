Как продавать на Wildberries: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Новички и предприниматели, желающие начать продажи на маркетплейсе Wildberries

Люди, интересующиеся электронной коммерцией и интернет-маркетингом

Специалисты и бизнесмены, желающие улучшить свои навыки в области продвижения товаров онлайн Wildberries — площадка с ежемесячной аудиторией более 160 миллионов пользователей и оборотом, превышающим триллион рублей. Неудивительно, что многие предприниматели стремятся покорить этот маркетплейс. Но вход на WB может показаться лабиринтом для новичка: регистрация, документы, карточки товаров, логистика, комиссии — от обилия информации голова идёт кругом. Я разложу процесс на простые шаги, чтобы вы могли запустить продажи на Wildberries без стресса и лишних затрат. 🚀

Регистрация продавца на Wildberries: первые шаги

Регистрация на Wildberries — фундамент вашего бизнеса на маркетплейсе. Этот процесс стал значительно проще в 2025 году, но по-прежнему требует внимательности. 📝

Для начала перейдите на официальный сайт Wildberries для поставщиков (sellers.wildberries.ru) и нажмите кнопку "Стать продавцом". Система предложит выбрать форму регистрации: как физическое лицо, самозанятый, ИП или юридическое лицо.

Анна Дмитриева, руководитель отдела по работе с маркетплейсами Когда я регистрировалась на Wildberries три года назад, процесс занял почти неделю. Приходилось отправлять документы по почте и ждать одобрения. Сейчас всё изменилось кардинально. Недавно помогала клиенту с регистрацией — уложились в 2 часа от создания аккаунта до полного доступа к личному кабинету. Ключевой момент: подготовьте все документы заранее и проверьте качество сканов. Однажды клиент получил отказ из-за нечитаемой печати на договоре, и пришлось начинать всё сначала. Проверяйте каждый документ перед загрузкой — это сэкономит вам нервы и время.

После выбора формы регистрации вам нужно заполнить анкету с основными данными:

ФИО и контактная информация

Данные документа, удостоверяющего личность

Реквизиты банковского счета для получения выплат

Информация о товарах, которые планируете продавать

Важно: с 2025 года Wildberries требует подтверждения телефона через систему двухфакторной аутентификации и верификацию через Госуслуги для российских продавцов, что значительно повышает безопасность аккаунта. 🔐

После заполнения анкеты система предложит загрузить необходимые документы, подтверждающие ваш статус и право на продажу товаров. Обычно модерация занимает от 1 до 3 рабочих дней, но нередки случаи одобрения за несколько часов.

Тип продавца Срок регистрации Сложность процесса Необходимые документы Физлицо 1-2 дня Низкая Паспорт, ИНН Самозанятый 1-2 дня Низкая Паспорт, справка о регистрации НПД ИП 2-3 дня Средняя Паспорт, свидетельство ИП, ИНН Юрлицо 3-5 дней Высокая Учредительные документы, ИНН, ОГРН

После одобрения заявки вы получите доступ к личному кабинету продавца. Здесь вам нужно будет:

Настроить профиль продавца, указав информацию о бренде Подключить электронный документооборот (ЭДО) Выбрать схему работы с маркетплейсом (FBO или FBS) Ознакомиться с правилами площадки и комиссиями

Заключительный этап регистрации — подписание электронного договора с Wildberries. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если у вас её нет, можно оформить через аккредитованные удостоверяющие центры. Стоимость КЭП варьируется от 1500 до 5000 рублей, срок действия — 1 год. 💼

Документы и требования для старта продаж на маркетплейсе

Корректная подготовка документации — ключевой момент для беспроблемного старта на Wildberries. Требования к документам различаются в зависимости от вашего статуса и категории товаров. 📋

Базовый пакет документов для всех категорий продавцов включает:

Документы, подтверждающие правовой статус (паспорт, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Банковские реквизиты для получения выплат

Сертификаты соответствия на товары (для определенных категорий)

Документы, подтверждающие права на товарные знаки (если применимо)

Дополнительные требования вступают в силу в зависимости от категории товаров. Например, для продажи косметики понадобится декларация о соответствии ТР ТС, для детских товаров — сертификат соответствия ТР ТС, для электроники — сертификаты соответствия техническому регламенту.

С 2025 года Wildberries ужесточил требования к новым продавцам, особенно в категориях с высоким риском контрафакта. Для брендовой одежды, электроники и косметики потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение товара:

Договоры с поставщиками или производителями

Таможенные декларации для импортных товаров

Сертификаты производителя, если вы являетесь официальным представителем

Важно: подавайте документы в высоком разрешении и строго в форматах PDF или JPG. Нечеткие сканы или неправильные форматы приведут к отказу в регистрации. 🔍

Финансовые требования для старта на Wildberries также претерпели изменения. В 2025 году площадка ввела градацию входных условий в зависимости от категории товаров:

Категория товаров Минимальная сумма поставки Комиссия WB Дополнительные требования Одежда и обувь 50 000 руб. 15-25% Маркировка "Честный знак" Косметика 100 000 руб. 18-25% Декларация ТР ТС Электроника 150 000 руб. 15-20% Сертификаты соответствия Товары для дома 30 000 руб. 15-22% –

Помимо официальных документов, Wildberries обращает внимание на историю вашего бизнеса. Новым продавцам рекомендуется:

Иметь активные страницы в социальных сетях, подтверждающие деятельность Предоставить ссылки на другие торговые площадки, где вы уже продаете товары Подготовить портфолио продукции с качественными фотографиями

Эти дополнительные материалы не являются обязательными, но значительно повышают шансы на быстрое одобрение заявки и могут привести к получению лучших условий сотрудничества. 🏆

Создание и оформление карточек товаров на Вайлдберриз

Карточка товара — это ваша витрина на Wildberries, от качества которой напрямую зависят продажи. Грамотно оформленная карточка способна увеличить конверсию в 3-5 раз по сравнению с небрежно заполненной. 📊

В 2025 году Wildberries существенно обновил требования к карточкам товаров, внедрив алгоритмы искусственного интеллекта для ранжирования. Теперь качественный контент влияет не только на конверсию, но и на позиции в выдаче.

Максим Игоревич, контент-менеджер маркетплейсов Мой клиент продавал детские игрушки, но столкнулся с катастрофически низкими продажами несмотря на конкурентную цену. Проанализировав карточки, я обнаружил, что фотографии были сделаны на смартфон при плохом освещении, а описания содержали лишь базовую информацию. Мы провели профессиональную фотосессию с участием детей, добавили видео распаковки и игрового процесса, а также переписали описания с акцентом на пользу для развития ребенка. Результат превзошел ожидания — за первый месяц после обновления карточек продажи выросли в 8 раз! Главный вывод: вкладывайтесь в качество контента с самого начала, это самая выгодная инвестиция для новичка на маркетплейсе.

Ключевые элементы продающей карточки товара на Wildberries:

Название товара (до 120 символов) — должно содержать основные ключевые слова и важные характеристики. Оптимальная структура: [Бренд] + [Тип товара] + [Ключевые характеристики] + [Целевая аудитория]. Фотографии (минимум 6 шт.) — первое фото должно показывать товар на белом фоне, остальные — демонстрировать товар с разных ракурсов, в использовании, детали и комплектацию. Видео (рекомендуется) — короткие ролики до 15 секунд, демонстрирующие товар в действии, повышают конверсию на 32%. Описание — структурированный текст, раскрывающий преимущества товара, особенности использования и решаемые проблемы покупателя. Характеристики — полный список технических параметров, размеров, материалов и других специфических особенностей товара.

С 2025 года Wildberries ввел новую функцию "Расширенное описание" с возможностью HTML-форматирования. Это позволяет создавать структурированные тексты с выделением, списками и таблицами, что значительно улучшает восприятие информации. 🖋️

При заполнении карточки товара обратите особое внимание на атрибуты и характеристики. Именно по ним работает фильтрация в каталоге Wildberries. Чем точнее заполнены атрибуты, тем больше вероятность, что ваш товар будет показан релевантной аудитории.

Важно рекомендации для оптимизации карточек товаров:

Используйте профессиональные фотографии размером не менее 1000x1000 пикселей

Включайте в название и описание поисковые запросы, которые вводят покупатели

Добавляйте информацию о размерной сетке для одежды и обуви

Указывайте все варианты цветов и размеров в соответствующих полях

Регулярно обновляйте контент с учетом сезонности и трендов

Отдельного внимания заслуживает заполнение полей с габаритами и весом товара. Эти данные используются для расчета стоимости логистики и влияют на итоговую цену для покупателя. Неточное указание размеров может привести к дополнительным расходам при приемке товара на склад. 📦

Организация логистики и отгрузки товаров на склады WB

Логистика — один из самых сложных аспектов работы с Wildberries, но правильно выстроенные процессы могут стать вашим конкурентным преимуществом. В 2025 году площадка предлагает две основные модели работы с поставщиками: FBO (Fulfillment by Operator) и FBS (Fulfillment by Seller). 🚚

Сравнение моделей работы с Wildberries:

FBO (товары на складе WB) — вы отправляете товары на склады Wildberries, а маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку заказов.

— вы отправляете товары на склады Wildberries, а маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку заказов. FBS (отгрузка со своего склада) — вы храните товары на собственном складе и самостоятельно упаковываете заказы, а Wildberries забирает их и доставляет покупателям.

Для новичков рекомендуется начинать с модели FBO, так как она проще в реализации и требует меньше операционных ресурсов. При этом комиссия Wildberries за FBO обычно выше, чем за FBS.

Процесс отгрузки товаров на склады Wildberries включает несколько этапов:

Создание поставки в личном кабинете Формирование отгрузочных документов (упаковочные листы, этикетки) Маркировка товаров штрихкодами Wildberries Упаковка согласно требованиям маркетплейса Транспортировка на распределительный центр

С 2025 года Wildberries ввел новую систему приоритизации обработки поставок в зависимости от рейтинга продавца. Чем выше ваш рейтинг, тем быстрее будет обрабатываться поставка. Рейтинг формируется на основе нескольких факторов: качество товаров, своевременность поставок, отсутствие штрафов и объем продаж. 🌟

Важный аспект логистики — правильная упаковка товаров. Wildberries предъявляет строгие требования к маркировке и упаковке поставок:

Каждая единица товара должна иметь уникальный штрихкод

Товары должны быть сгруппированы по артикулам

Хрупкие товары требуют дополнительной защитной упаковки

На коробах должны быть наклеены этикетки с информацией о поставке

Несоблюдение требований к упаковке может привести к отказу в приемке товара или штрафам. Внимательно изучите инструкции по упаковке для вашей категории товаров в личном кабинете. 📝

Стоимость логистики на Wildberries состоит из нескольких компонентов:

Компонент FBO FBS Примечания Доставка на склад WB За счет продавца За счет продавца Можно использовать услуги логистических партнеров WB Хранение товаров Платное (от 2 руб/день за ед.) Бесплатно (хранение у продавца) Стоимость зависит от габаритов и сезона Комплектация заказов Включена в комиссию За счет продавца При FBS требуется собственный персонал Доставка покупателю Включена в комиссию Включена в комиссию Стоимость зависит от региона

Для оптимизации логистических расходов рекомендуется:

Анализировать статистику продаж для определения оптимального объема поставок

Использовать услуги логистических партнеров Wildberries для снижения затрат на доставку

Отслеживать остатки товаров на складах и своевременно пополнять запасы

Комбинировать FBO и FBS для разных категорий товаров в зависимости от оборачиваемости

Отдельное внимание стоит уделить системе контроля качества Wildberries. При приемке товаров на склад проводится выборочная проверка на соответствие заявленным характеристикам. В случае обнаружения брака или несоответствий, товар может быть возвращен поставщику с начислением штрафа. 🔍

Продвижение на Вайлдберриз: как выделиться среди конкурентов

Попав на Wildberries, вы оказываетесь в океане конкуренции — более 250 000 активных продавцов борются за внимание покупателей. Чтобы не утонуть, нужна эффективная стратегия продвижения. 🏆

Wildberries предлагает несколько инструментов для продвижения товаров:

Рекламная кампания (РК) — платное размещение товаров в поисковой выдаче и категориях. Поисковая оптимизация — настройка карточек товаров для лучшего ранжирования в органическом поиске. Акции и скидки — участие в промо-мероприятиях маркетплейса. Внешнее продвижение — привлечение трафика из внешних источников.

Рекламная кампания (РК) — самый быстрый способ получить первые продажи. В 2025 году Wildberries кардинально изменил рекламный кабинет, добавив новые форматы размещения и инструменты аналитики. Основные типы рекламных кампаний:

Поисковая реклама — показ товаров по конкретным поисковым запросам.

— показ товаров по конкретным поисковым запросам. Реклама в каталоге — размещение товаров на первых позициях в категории.

— размещение товаров на первых позициях в категории. Баннерная реклама — показ баннеров на главной странице и в категориях.

— показ баннеров на главной странице и в категориях. Рекомендательные блоки — размещение в блоках "Похожие товары" и "С этим покупают".

Для новичков оптимально начинать с поисковой рекламы, так как она обеспечивает наиболее целевой трафик. Бюджет на старте может быть минимальным — от 1000 рублей в день достаточно для тестирования и получения первых данных. 💰

Важно понимать, что алгоритмы Wildberries учитывают не только ставки в рекламе, но и качество карточек товаров, историю продаж и отзывы покупателей. Поэтому комплексный подход к продвижению даст наилучший результат.

Поисковая оптимизация на Wildberries имеет свои особенности:

Используйте релевантные ключевые слова в названии и описании товара

Заполняйте все возможные характеристики и атрибуты

Добавляйте качественные фото и видео, увеличивающие время на странице

Собирайте положительные отзывы и оперативно отвечайте на вопросы покупателей

Акции и скидки — мощный инструмент для увеличения продаж на Wildberries. Маркетплейс регулярно проводит промо-мероприятия, в которых можно принять участие через личный кабинет продавца. Наиболее эффективные типы акций:

Сезонные распродажи (Black Friday, Новый год, 8 марта)

Тематические акции по категориям товаров

Ежедневные и еженедельные скидки

Промо-коды и купоны для покупателей

Для новых продавцов Wildberries предлагает специальную программу "Первые продажи", которая включает льготные условия участия в рекламных кампаниях и повышенную видимость товаров в первые 30 дней после регистрации. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! 🚀

Внешнее продвижение становится все более важным фактором успеха на Wildberries. Привлечение трафика из внешних источников не только увеличивает продажи, но и улучшает ранжирование товаров в органической выдаче. Эффективные каналы внешнего продвижения:

Социальные сети и мессенджеры

Контентные платформы (YouTube, Дзен)

Тематические форумы и сообщества

Influencer-маркетинг (работа с блогерами)

При разработке стратегии продвижения важно учитывать сезонность и тренды. Анализируйте статистику запросов в инструментах аналитики Wildberries и корректируйте свою стратегию в зависимости от изменений спроса. 📈