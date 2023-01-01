Как продавать на Wildberries: пошаговая инструкция для новичков#Карточки WB #Маркетплейс фото
Для кого эта статья:
- Новички и предприниматели, желающие начать продажи на маркетплейсе Wildberries
- Люди, интересующиеся электронной коммерцией и интернет-маркетингом
Специалисты и бизнесмены, желающие улучшить свои навыки в области продвижения товаров онлайн
Wildberries — площадка с ежемесячной аудиторией более 160 миллионов пользователей и оборотом, превышающим триллион рублей. Неудивительно, что многие предприниматели стремятся покорить этот маркетплейс. Но вход на WB может показаться лабиринтом для новичка: регистрация, документы, карточки товаров, логистика, комиссии — от обилия информации голова идёт кругом. Я разложу процесс на простые шаги, чтобы вы могли запустить продажи на Wildberries без стресса и лишних затрат. 🚀
Регистрация продавца на Wildberries: первые шаги
Регистрация на Wildberries — фундамент вашего бизнеса на маркетплейсе. Этот процесс стал значительно проще в 2025 году, но по-прежнему требует внимательности. 📝
Для начала перейдите на официальный сайт Wildberries для поставщиков (sellers.wildberries.ru) и нажмите кнопку "Стать продавцом". Система предложит выбрать форму регистрации: как физическое лицо, самозанятый, ИП или юридическое лицо.
Анна Дмитриева, руководитель отдела по работе с маркетплейсами Когда я регистрировалась на Wildberries три года назад, процесс занял почти неделю. Приходилось отправлять документы по почте и ждать одобрения. Сейчас всё изменилось кардинально. Недавно помогала клиенту с регистрацией — уложились в 2 часа от создания аккаунта до полного доступа к личному кабинету. Ключевой момент: подготовьте все документы заранее и проверьте качество сканов. Однажды клиент получил отказ из-за нечитаемой печати на договоре, и пришлось начинать всё сначала. Проверяйте каждый документ перед загрузкой — это сэкономит вам нервы и время.
После выбора формы регистрации вам нужно заполнить анкету с основными данными:
- ФИО и контактная информация
- Данные документа, удостоверяющего личность
- Реквизиты банковского счета для получения выплат
- Информация о товарах, которые планируете продавать
Важно: с 2025 года Wildberries требует подтверждения телефона через систему двухфакторной аутентификации и верификацию через Госуслуги для российских продавцов, что значительно повышает безопасность аккаунта. 🔐
После заполнения анкеты система предложит загрузить необходимые документы, подтверждающие ваш статус и право на продажу товаров. Обычно модерация занимает от 1 до 3 рабочих дней, но нередки случаи одобрения за несколько часов.
|Тип продавца
|Срок регистрации
|Сложность процесса
|Необходимые документы
|Физлицо
|1-2 дня
|Низкая
|Паспорт, ИНН
|Самозанятый
|1-2 дня
|Низкая
|Паспорт, справка о регистрации НПД
|ИП
|2-3 дня
|Средняя
|Паспорт, свидетельство ИП, ИНН
|Юрлицо
|3-5 дней
|Высокая
|Учредительные документы, ИНН, ОГРН
После одобрения заявки вы получите доступ к личному кабинету продавца. Здесь вам нужно будет:
- Настроить профиль продавца, указав информацию о бренде
- Подключить электронный документооборот (ЭДО)
- Выбрать схему работы с маркетплейсом (FBO или FBS)
- Ознакомиться с правилами площадки и комиссиями
Заключительный этап регистрации — подписание электронного договора с Wildberries. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если у вас её нет, можно оформить через аккредитованные удостоверяющие центры. Стоимость КЭП варьируется от 1500 до 5000 рублей, срок действия — 1 год. 💼
Документы и требования для старта продаж на маркетплейсе
Корректная подготовка документации — ключевой момент для беспроблемного старта на Wildberries. Требования к документам различаются в зависимости от вашего статуса и категории товаров. 📋
Базовый пакет документов для всех категорий продавцов включает:
- Документы, подтверждающие правовой статус (паспорт, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)
- Банковские реквизиты для получения выплат
- Сертификаты соответствия на товары (для определенных категорий)
- Документы, подтверждающие права на товарные знаки (если применимо)
Дополнительные требования вступают в силу в зависимости от категории товаров. Например, для продажи косметики понадобится декларация о соответствии ТР ТС, для детских товаров — сертификат соответствия ТР ТС, для электроники — сертификаты соответствия техническому регламенту.
С 2025 года Wildberries ужесточил требования к новым продавцам, особенно в категориях с высоким риском контрафакта. Для брендовой одежды, электроники и косметики потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение товара:
- Договоры с поставщиками или производителями
- Таможенные декларации для импортных товаров
- Сертификаты производителя, если вы являетесь официальным представителем
Важно: подавайте документы в высоком разрешении и строго в форматах PDF или JPG. Нечеткие сканы или неправильные форматы приведут к отказу в регистрации. 🔍
Финансовые требования для старта на Wildberries также претерпели изменения. В 2025 году площадка ввела градацию входных условий в зависимости от категории товаров:
|Категория товаров
|Минимальная сумма поставки
|Комиссия WB
|Дополнительные требования
|Одежда и обувь
|50 000 руб.
|15-25%
|Маркировка "Честный знак"
|Косметика
|100 000 руб.
|18-25%
|Декларация ТР ТС
|Электроника
|150 000 руб.
|15-20%
|Сертификаты соответствия
|Товары для дома
|30 000 руб.
|15-22%
|–
Помимо официальных документов, Wildberries обращает внимание на историю вашего бизнеса. Новым продавцам рекомендуется:
- Иметь активные страницы в социальных сетях, подтверждающие деятельность
- Предоставить ссылки на другие торговые площадки, где вы уже продаете товары
- Подготовить портфолио продукции с качественными фотографиями
Эти дополнительные материалы не являются обязательными, но значительно повышают шансы на быстрое одобрение заявки и могут привести к получению лучших условий сотрудничества. 🏆
Создание и оформление карточек товаров на Вайлдберриз
Карточка товара — это ваша витрина на Wildberries, от качества которой напрямую зависят продажи. Грамотно оформленная карточка способна увеличить конверсию в 3-5 раз по сравнению с небрежно заполненной. 📊
В 2025 году Wildberries существенно обновил требования к карточкам товаров, внедрив алгоритмы искусственного интеллекта для ранжирования. Теперь качественный контент влияет не только на конверсию, но и на позиции в выдаче.
Максим Игоревич, контент-менеджер маркетплейсов Мой клиент продавал детские игрушки, но столкнулся с катастрофически низкими продажами несмотря на конкурентную цену. Проанализировав карточки, я обнаружил, что фотографии были сделаны на смартфон при плохом освещении, а описания содержали лишь базовую информацию. Мы провели профессиональную фотосессию с участием детей, добавили видео распаковки и игрового процесса, а также переписали описания с акцентом на пользу для развития ребенка. Результат превзошел ожидания — за первый месяц после обновления карточек продажи выросли в 8 раз! Главный вывод: вкладывайтесь в качество контента с самого начала, это самая выгодная инвестиция для новичка на маркетплейсе.
Ключевые элементы продающей карточки товара на Wildberries:
- Название товара (до 120 символов) — должно содержать основные ключевые слова и важные характеристики. Оптимальная структура: [Бренд] + [Тип товара] + [Ключевые характеристики] + [Целевая аудитория].
- Фотографии (минимум 6 шт.) — первое фото должно показывать товар на белом фоне, остальные — демонстрировать товар с разных ракурсов, в использовании, детали и комплектацию.
- Видео (рекомендуется) — короткие ролики до 15 секунд, демонстрирующие товар в действии, повышают конверсию на 32%.
- Описание — структурированный текст, раскрывающий преимущества товара, особенности использования и решаемые проблемы покупателя.
- Характеристики — полный список технических параметров, размеров, материалов и других специфических особенностей товара.
С 2025 года Wildberries ввел новую функцию "Расширенное описание" с возможностью HTML-форматирования. Это позволяет создавать структурированные тексты с выделением, списками и таблицами, что значительно улучшает восприятие информации. 🖋️
При заполнении карточки товара обратите особое внимание на атрибуты и характеристики. Именно по ним работает фильтрация в каталоге Wildberries. Чем точнее заполнены атрибуты, тем больше вероятность, что ваш товар будет показан релевантной аудитории.
Важно рекомендации для оптимизации карточек товаров:
- Используйте профессиональные фотографии размером не менее 1000x1000 пикселей
- Включайте в название и описание поисковые запросы, которые вводят покупатели
- Добавляйте информацию о размерной сетке для одежды и обуви
- Указывайте все варианты цветов и размеров в соответствующих полях
- Регулярно обновляйте контент с учетом сезонности и трендов
Отдельного внимания заслуживает заполнение полей с габаритами и весом товара. Эти данные используются для расчета стоимости логистики и влияют на итоговую цену для покупателя. Неточное указание размеров может привести к дополнительным расходам при приемке товара на склад. 📦
Организация логистики и отгрузки товаров на склады WB
Логистика — один из самых сложных аспектов работы с Wildberries, но правильно выстроенные процессы могут стать вашим конкурентным преимуществом. В 2025 году площадка предлагает две основные модели работы с поставщиками: FBO (Fulfillment by Operator) и FBS (Fulfillment by Seller). 🚚
Сравнение моделей работы с Wildberries:
- FBO (товары на складе WB) — вы отправляете товары на склады Wildberries, а маркетплейс берет на себя хранение, упаковку и доставку заказов.
- FBS (отгрузка со своего склада) — вы храните товары на собственном складе и самостоятельно упаковываете заказы, а Wildberries забирает их и доставляет покупателям.
Для новичков рекомендуется начинать с модели FBO, так как она проще в реализации и требует меньше операционных ресурсов. При этом комиссия Wildberries за FBO обычно выше, чем за FBS.
Процесс отгрузки товаров на склады Wildberries включает несколько этапов:
- Создание поставки в личном кабинете
- Формирование отгрузочных документов (упаковочные листы, этикетки)
- Маркировка товаров штрихкодами Wildberries
- Упаковка согласно требованиям маркетплейса
- Транспортировка на распределительный центр
С 2025 года Wildberries ввел новую систему приоритизации обработки поставок в зависимости от рейтинга продавца. Чем выше ваш рейтинг, тем быстрее будет обрабатываться поставка. Рейтинг формируется на основе нескольких факторов: качество товаров, своевременность поставок, отсутствие штрафов и объем продаж. 🌟
Важный аспект логистики — правильная упаковка товаров. Wildberries предъявляет строгие требования к маркировке и упаковке поставок:
- Каждая единица товара должна иметь уникальный штрихкод
- Товары должны быть сгруппированы по артикулам
- Хрупкие товары требуют дополнительной защитной упаковки
- На коробах должны быть наклеены этикетки с информацией о поставке
Несоблюдение требований к упаковке может привести к отказу в приемке товара или штрафам. Внимательно изучите инструкции по упаковке для вашей категории товаров в личном кабинете. 📝
Стоимость логистики на Wildberries состоит из нескольких компонентов:
|Компонент
|FBO
|FBS
|Примечания
|Доставка на склад WB
|За счет продавца
|За счет продавца
|Можно использовать услуги логистических партнеров WB
|Хранение товаров
|Платное (от 2 руб/день за ед.)
|Бесплатно (хранение у продавца)
|Стоимость зависит от габаритов и сезона
|Комплектация заказов
|Включена в комиссию
|За счет продавца
|При FBS требуется собственный персонал
|Доставка покупателю
|Включена в комиссию
|Включена в комиссию
|Стоимость зависит от региона
Для оптимизации логистических расходов рекомендуется:
- Анализировать статистику продаж для определения оптимального объема поставок
- Использовать услуги логистических партнеров Wildberries для снижения затрат на доставку
- Отслеживать остатки товаров на складах и своевременно пополнять запасы
- Комбинировать FBO и FBS для разных категорий товаров в зависимости от оборачиваемости
Отдельное внимание стоит уделить системе контроля качества Wildberries. При приемке товаров на склад проводится выборочная проверка на соответствие заявленным характеристикам. В случае обнаружения брака или несоответствий, товар может быть возвращен поставщику с начислением штрафа. 🔍
Продвижение на Вайлдберриз: как выделиться среди конкурентов
Попав на Wildberries, вы оказываетесь в океане конкуренции — более 250 000 активных продавцов борются за внимание покупателей. Чтобы не утонуть, нужна эффективная стратегия продвижения. 🏆
Wildberries предлагает несколько инструментов для продвижения товаров:
- Рекламная кампания (РК) — платное размещение товаров в поисковой выдаче и категориях.
- Поисковая оптимизация — настройка карточек товаров для лучшего ранжирования в органическом поиске.
- Акции и скидки — участие в промо-мероприятиях маркетплейса.
- Внешнее продвижение — привлечение трафика из внешних источников.
Рекламная кампания (РК) — самый быстрый способ получить первые продажи. В 2025 году Wildberries кардинально изменил рекламный кабинет, добавив новые форматы размещения и инструменты аналитики. Основные типы рекламных кампаний:
- Поисковая реклама — показ товаров по конкретным поисковым запросам.
- Реклама в каталоге — размещение товаров на первых позициях в категории.
- Баннерная реклама — показ баннеров на главной странице и в категориях.
- Рекомендательные блоки — размещение в блоках "Похожие товары" и "С этим покупают".
Для новичков оптимально начинать с поисковой рекламы, так как она обеспечивает наиболее целевой трафик. Бюджет на старте может быть минимальным — от 1000 рублей в день достаточно для тестирования и получения первых данных. 💰
Важно понимать, что алгоритмы Wildberries учитывают не только ставки в рекламе, но и качество карточек товаров, историю продаж и отзывы покупателей. Поэтому комплексный подход к продвижению даст наилучший результат.
Поисковая оптимизация на Wildberries имеет свои особенности:
- Используйте релевантные ключевые слова в названии и описании товара
- Заполняйте все возможные характеристики и атрибуты
- Добавляйте качественные фото и видео, увеличивающие время на странице
- Собирайте положительные отзывы и оперативно отвечайте на вопросы покупателей
Акции и скидки — мощный инструмент для увеличения продаж на Wildberries. Маркетплейс регулярно проводит промо-мероприятия, в которых можно принять участие через личный кабинет продавца. Наиболее эффективные типы акций:
- Сезонные распродажи (Black Friday, Новый год, 8 марта)
- Тематические акции по категориям товаров
- Ежедневные и еженедельные скидки
- Промо-коды и купоны для покупателей
Для новых продавцов Wildberries предлагает специальную программу "Первые продажи", которая включает льготные условия участия в рекламных кампаниях и повышенную видимость товаров в первые 30 дней после регистрации. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! 🚀
Внешнее продвижение становится все более важным фактором успеха на Wildberries. Привлечение трафика из внешних источников не только увеличивает продажи, но и улучшает ранжирование товаров в органической выдаче. Эффективные каналы внешнего продвижения:
- Социальные сети и мессенджеры
- Контентные платформы (YouTube, Дзен)
- Тематические форумы и сообщества
- Influencer-маркетинг (работа с блогерами)
При разработке стратегии продвижения важно учитывать сезонность и тренды. Анализируйте статистику запросов в инструментах аналитики Wildberries и корректируйте свою стратегию в зависимости от изменений спроса. 📈
Каждый продавец на Wildberries рано или поздно сталкивается с необходимостью расширять свои знания в области маркетинга. Чтобы выделиться среди конкурентов, недостаточно просто выставить товар — нужно комплексно управлять его продвижением. Если вы чувствуете потребность в систематизации своих знаний и развитии новых навыков, самое время задуматься о карьере в этой сфере. Запуск бизнеса на маркетплейсе — прекрасный первый шаг к освоению интернет-маркетинга как профессии. Ваш опыт уже сейчас формирует основу для дальнейшего роста.
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов