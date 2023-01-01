Как можно взять отпуск: 7 законных способов по ТК РФ – инструкция

Юристы и консультанты по трудовому праву, стремящиеся разобраться в специфике оформления отпусков Мечтаете об отпуске, но не знаете, как правильно его оформить? Или работодатель отказывает в законном отдыхе? Трудовой кодекс РФ предусматривает минимум семь разных способов взять отпуск, о которых многие даже не догадываются. От плановых ежегодных выходных до специальных категорий отпусков для особых случаев — законодательство защищает ваше право на отдых. Рассмотрим все легальные варианты и научимся грамотно оформлять отпускные дни даже в самых сложных ситуациях ???

Базовые способы оформления отпуска по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ гарантирует каждому работающему по трудовому договору право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Стандартная продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней. Рассмотрим основные способы оформления отпуска, предусмотренные законодательством.

Отпуск по графику отпусков — самый распространённый и простой способ. График отпусков составляется работодателем с учётом пожеланий сотрудников и утверждается не позднее 15 декабря года, предшествующего тому, в котором планируется отпуск (ст. 123 ТК РФ). График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Право на отпуск в первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев непрерывной работы (ст. 122 ТК РФ). По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск по заявлению до истечения 6 месяцев работы обязан быть предоставлен некоторым категориям работников (ст. 122 ТК РФ): Женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Работникам в возрасте до 18 лет

Работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до 3 месяцев

В других случаях, предусмотренных федеральными законами Разделение отпуска на части допускается по соглашению между работником и работодателем (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Способ оформления отпуска Правовое основание Особенности По графику отпусков Ст. 123 ТК РФ Обязателен для обеих сторон, утверждается до 15 декабря По истечении 6 месяцев работы Ст. 122 ТК РФ Первый отпуск у нового работодателя До истечения 6 месяцев (льготные категории) Ст. 122 ТК РФ Обязательное предоставление для особых категорий Разделение на части Ст. 125 ТК РФ Одна часть не менее 14 дней

Марина Соколова, руководитель отдела кадров

За 12 лет работы в HR я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда сотрудники не понимают, как правильно оформить отпуск. Помню случай с Анной, маркетологом с испытательным сроком. Она попросила отпуск после 4 месяцев работы, но думала, что ей откажут. Я объяснила, что по закону она имеет полное право на отпуск, хотя 6 месяцев ещё не прошло. Мы оформили заявление, рассчитали пропорциональное количество дней, и она спокойно улетела на свадьбу сестры. Часто люди просто не знают своих прав и боятся просить то, что им положено по закону.

Перенос отпуска возможен в исключительных случаях, когда предоставление отпуска в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации (ст. 124 ТК РФ). При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Для оформления ежегодного отпуска необходимо:

Подать заявление на отпуск (если дата отпуска соответствует графику, заявление не обязательно, но рекомендуется) Дождаться приказа о предоставлении отпуска (форма Т-6 или Т-6а) Получить отпускные выплаты (не позднее чем за 3 дня до начала отпуска)

Важно помнить, что непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещено. Также запрещается непредоставление отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными/опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ) ??

Как взять отпуск вне графика: законные основания

Иногда возникают ситуации, когда отпуск необходим срочно, а в графике отпусков он запланирован на другое время. Законодательство предусматривает несколько оснований для получения отпуска вне утверждённого графика.

1. Отпуск по соглашению сторон

Самый простой способ — достичь договорённости с работодателем. Трудовой кодекс не запрещает изменять график отпусков по взаимному согласию работника и работодателя. Для этого необходимо подать заявление с указанием желаемых дат и получить одобрение руководства.

2. Льготные категории работников

Некоторые категории сотрудников имеют право на отпуск в удобное для них время, независимо от графика отпусков:

Работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ)

Женщины перед отпуском по беременности и родам или после него (ст. 260 ТК РФ)

Работники, усыновившие ребёнка в возрасте до 3 месяцев (ст. 122 ТК РФ)

Мужья в период нахождения их жён в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ)

Родители, имеющие трёх и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ)

Ветераны боевых действий, инвалиды войны и некоторые другие категории граждан (согласно федеральным законам)

3. Отзыв из отпуска с последующей компенсацией

Если вы уже находитесь в отпуске, но вынуждены выйти на работу раньше срока, то неиспользованные дни должны быть предоставлены в удобное для вас время в течение текущего рабочего года или присоединены к отпуску следующего года (ст. 125 ТК РФ). Важно: отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.

4. Непредвиденные обстоятельства и семейные причины

При наличии веских причин (болезнь близкого родственника, срочная необходимость решения личных вопросов) можно обратиться к работодателю с просьбой о предоставлении отпуска вне графика. Хотя законодательно работодатель не обязан удовлетворять такую просьбу, многие компании идут навстречу сотрудникам в сложных жизненных ситуациях.

5. Отпуск с последующим увольнением

Если вы планируете увольняться, можно взять накопленные дни отпуска непосредственно перед увольнением (ст. 127 ТК РФ). При этом датой увольнения будет считаться последний день отпуска. Важно: заявление об увольнении можно отозвать до начала отпуска, но не во время него.

Алексей Петров, юрист по трудовому праву

Клиентка Ирина столкнулась с категорическим отказом работодателя в предоставлении отпуска вне графика, несмотря на то, что она являлась матерью троих детей младше 12 лет. Мы составили официальное заявление со ссылкой на статью 262.2 ТК РФ, гарантирующую ей право на отпуск в удобное время. После вручения документа под подпись с угрозой обращения в трудовую инспекцию, работодатель немедленно изменил своё решение. Многие компании просто рассчитывают на юридическую неграмотность сотрудников, но достаточно одной ссылки на конкретную статью закона, чтобы ситуация кардинально изменилась. Знание своих прав — главное оружие работника.

Категория работников Правовое основание Условия предоставления отпуска Несовершеннолетние работники ст. 267 ТК РФ В любое удобное время Беременные женщины ст. 260 ТК РФ Перед или после отпуска по беременности и родам Многодетные родители (3+ детей до 12 лет) ст. 262.2 ТК РФ В удобное время по выбору работника Супруги военнослужащих ФЗ "О статусе военнослужащих" Одновременно с отпуском супруга-военнослужащего Почётные доноры ФЗ "О донорстве крови" В удобное время по выбору работника

При оформлении отпуска вне графика составьте аргументированное заявление, приложите подтверждающие документы (если есть) и попытайтесь лично обсудить ситуацию с руководителем. Если вы относитесь к льготной категории, обязательно укажите конкретную статью ТК РФ, дающую вам право на внеплановый отпуск ??

Особые виды отпусков и как их правильно оформить

Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска, Трудовой кодекс предусматривает несколько особых видов отпусков, которые можно использовать в различных жизненных ситуациях.

1. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ)

Этот вид отпуска предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

Участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году

Работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в году

Родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей — до 14 календарных дней в году

Работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году

В случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней

Для оформления: подайте заявление с указанием причины и продолжительности отпуска, приложите подтверждающие документы (свидетельство о смерти, свидетельство о рождении и т.д.).

2. Учебный отпуск (ст. 173-176 ТК РФ)

Предоставляется работникам, совмещающим работу с получением образования. Условия предоставления:

Наличие справки-вызова из образовательного учреждения

Получение образования соответствующего уровня впервые

Образовательное учреждение должно иметь государственную аккредитацию

Продолжительность учебного отпуска зависит от уровня образования и цели (сессия, государственные экзамены, защита диплома).

Для оформления: предоставьте справку-вызов и напишите заявление. Учебный отпуск предоставляется с сохранением среднего заработка.

3. Отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ)

Предоставляется женщинам на основании листка нетрудоспособности:

70 дней до родов и 70 дней после родов (при нормальном течении беременности)

70 дней до родов и 86 дней после родов (при осложнённых родах)

84 дня до родов и 110 дней после родов (при многоплодной беременности)

Для оформления: предоставьте листок нетрудоспособности и напишите заявление. Отпуск оплачивается в размере 100% среднего заработка.

4. Отпуск по уходу за ребёнком (ст. 256 ТК РФ)

Предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. Может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребёнка, бабушкой, дедушкой или другим родственником, фактически осуществляющим уход за ребёнком.

Для оформления: напишите заявление и предоставьте свидетельство о рождении ребёнка.

5. Дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116-119 ТК РФ)

Предоставляется определённым категориям работников:

Занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда

Имеющим особый характер работы

С ненормированным рабочим днём

Работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Для оформления: подайте заявление в обычном порядке. Дополнительный отпуск может быть присоединён к основному или использован отдельно.

6. Отпуск для санаторно-курортного лечения

Если у вас есть медицинские показания и путёвка на санаторно-курортное лечение, вы можете обратиться к работодателю с просьбой предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. Работодатель не обязан удовлетворить такую просьбу, но многие идут навстречу, особенно если предоставлены все подтверждающие документы.

Для оформления: подайте заявление с приложленной санаторно-курортной картой и путёвкой.

7. Творческий отпуск (ст. 173.1 ТК РФ)

Предоставляется работникам для завершения диссертации, написания учебников и в других случаях, предусмотренных законодательством. Условия и порядок предоставления определяются коллективным договором или локальными нормативными актами.

Для всех видов особых отпусков важно соблюдать сроки подачи заявления и предоставлять полный пакет подтверждающих документов. Это увеличит шансы на положительное решение работодателя и поможет избежать проблем с оформлением ??

Действия при отказе в предоставлении отпуска

Столкнулись с отказом работодателя предоставить положенный по закону отпуск? Не спешите опускать руки! Существует алгоритм действий, который поможет защитить ваши трудовые права.

Шаг 1: Выясните причину отказа

Попросите работодателя письменно обосновать причину отказа в предоставлении отпуска. Законными основаниями для переноса отпуска могут быть:

Производственная необходимость (с письменного согласия работника)

Временная нетрудоспособность работника

Исполнение работником государственных обязанностей

Однако полный отказ в предоставлении отпуска, предусмотренного графиком или положенного по закону льготным категориям, является нарушением трудового законодательства.

Шаг 2: Подайте письменное заявление

Составьте заявление на отпуск в двух экземплярах. Укажите правовые основания (статьи ТК РФ), по которым вам положен отпуск. Заявление должно быть зарегистрировано работодателем (отметка о принятии на вашем экземпляре). Если работодатель отказывается принимать заявление, отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении.

Шаг 3: Обратитесь в трудовую инспекцию

Если работодатель продолжает необоснованно отказывать в предоставлении отпуска, подайте жалобу в Государственную инспекцию труда. К жалобе приложите:

Копию заявления на отпуск

Документы, подтверждающие право на отпуск (для льготных категорий)

Копию графика отпусков (если отпуск предусмотрен графиком)

Письменный отказ работодателя (если есть)

Жалобу можно подать лично, по почте или через портал "Онлайнинспекция.рф". Срок рассмотрения обращения — 30 дней.

Шаг 4: Обратитесь в прокуратуру

Параллельно с обращением в трудовую инспекцию можно подать жалобу в прокуратуру. Прокуратура обязана рассмотреть обращение в течение 30 дней и принять меры прокурорского реагирования.

Шаг 5: Подайте исковое заявление в суд

Если предыдущие меры не дали результата, обратитесь в районный суд по месту нахождения работодателя. Исковое заявление должно содержать:

Сведения о нарушении ваших трудовых прав

Требование об обязании работодателя предоставить отпуск

Требование о компенсации морального вреда

При обращении в суд по трудовым спорам работники освобождаются от уплаты госпошлины (ст. 393 ТК РФ).

Важные нюансы при защите права на отпуск:

Фиксируйте все коммуникации с работодателем (сохраняйте письма, делайте аудиозаписи переговоров с предупреждением об этом) Привлекайте свидетелей, которые могут подтвердить факт отказа в предоставлении отпуска Соблюдайте сроки обращения в суд: 3 месяца со дня, когда узнали о нарушении права (ст. 392 ТК РФ) Не поддавайтесь давлению: угрозы увольнением за требование законного отпуска неправомерны

Помните, что отказ в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными/опасными условиями труда, является грубым нарушением трудового законодательства и влечёт административную ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ) ???

Документальное оформление различных видов отпуска

Правильное документальное оформление отпуска — гарантия соблюдения ваших прав и избежания проблем как для работника, так и для работодателя. Рассмотрим пакет документов для каждого вида отпуска и особенности их оформления.

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск

Необходимые документы:

Заявление работника (если отпуск предоставляется вне графика)

Приказ о предоставлении отпуска (форма Т-6 или Т-6а)

Записка-расчёт о предоставлении отпуска (форма Т-60)

Личная карточка работника (форма Т-2) с отметкой об отпуске

Сроки оформления: приказ должен быть издан не позднее чем за 2 недели до начала отпуска, а отпускные выплачены не позднее чем за 3 дня до его начала.

2. Отпуск без сохранения заработной платы

Необходимые документы:

Заявление работника с указанием причины и продолжительности отпуска

Документы, подтверждающие причину (свидетельство о смерти, свидетельство о рождении и т.д.)

Приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы

Отметка в личной карточке работника

Особенность: в приказе необходимо указать, что отпуск предоставляется без сохранения заработной платы, с указанием причины.

3. Учебный отпуск

Необходимые документы:

Заявление работника

Справка-вызов из образовательного учреждения

Приказ о предоставлении учебного отпуска

Записка-расчёт (если отпуск оплачиваемый)

Справка-подтверждение из учебного заведения (после окончания отпуска)

Особенность: работник обязан после окончания учебного отпуска предоставить справку-подтверждение. В противном случае время отсутствия может быть признано прогулом.

4. Отпуск по беременности и родам

Необходимые документы:

Заявление работницы

Листок нетрудоспособности

Приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам

Документы для назначения пособия

Особенность: отпуск предоставляется суммарно, независимо от фактической даты родов.

5. Отпуск по уходу за ребёнком

Необходимые документы:

Заявление работника

Свидетельство о рождении ребёнка

Справка с места работы другого родителя о том, что отпуск не предоставлялся

Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком

Заявление о назначении пособия

Особенность: работник имеет право работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия.

6. Дополнительный оплачиваемый отпуск

Необходимые документы:

Заявление работника

Документы, подтверждающие право на дополнительный отпуск (результаты СОУТ, трудовой договор с указанием особых условий и т.д.)

Приказ о предоставлении дополнительного отпуска

Записка-расчёт

Особенность: в приказе необходимо указать основание предоставления дополнительного отпуска (статья ТК РФ, пункт коллективного договора и т.д.).

Образец заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск:

Директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней с 10.08.2025 по 23.08.2025. 25.07.2025 Подпись

При оформлении любого вида отпуска важно соблюдать сроки подачи документов и получать подтверждение их принятия. Храните копии всех документов, связанных с отпуском, в течение всего срока работы у данного работодателя.

В случае электронного документооборота убедитесь, что документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и соответствуют требованиям законодательства о цифровых документах ??