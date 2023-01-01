Как могут уволить пенсионера с работы без согласия: законные основания

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работающие пенсионеры, которые могут столкнуться с увольнением

Юристы и специалисты по трудовому праву, заинтересованные в актуальных вопросах законодательства

Вопрос "Могут ли уволить пенсионера без его согласия?" возникает у многих работающих граждан старшего возраста. Статус пенсионера не гарантирует дополнительной защиты от увольнения — работодатели имеют законные механизмы для прекращения трудовых отношений с сотрудниками любого возраста. Однако знание своих прав и понимание законных оснований для увольнения помогут либо защититься от неправомерных действий, либо получить полагающиеся компенсации. Разберём детально, в каких случаях работодатель может уволить пенсионера без его согласия и как защитить свои права при таких обстоятельствах.

Законные основания для увольнения пенсионера без согласия

Трудовой кодекс РФ не выделяет пенсионеров в отдельную категорию работников при решении вопросов увольнения. Это означает, что к ним применяются те же законные основания для расторжения трудового договора, что и к остальным сотрудникам. Законодательство предусматривает несколько ситуаций, когда работодатель вправе уволить пенсионера без получения его согласия. ??

Основные законные основания для увольнения пенсионера без его согласия:

Ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ст. 81 ТК РФ)

Сокращение численности или штата работников (ст. 81 ТК РФ)

Несоответствие работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81 ТК РФ)

Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания (ст. 81 ТК РФ)

Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, появление на работе в состоянии опьянения и т.д.) (ст. 81 ТК РФ)

Совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия (ст. 81 ТК РФ)

Совершение работником аморального поступка, несовместимого с продолжением работы (для определенных категорий работников) (ст. 81 ТК РФ)

Антон Северский, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Михаил Петрович, 67 лет, проработавший бухгалтером в крупной компании более 10 лет. Его уведомили о сокращении должности в связи с оптимизацией штата. Клиент был уверен, что его сократили из-за возраста, однако анализ документации показал, что работодатель действительно упразднил целый отдел и предложил всем сотрудникам (независимо от возраста) вакантные должности. Михаил Петрович от предложенной должности отказался, считая ее неприемлемой по уровню зарплаты. В этом случае увольнение было признано законным, и мы сосредоточились на получении максимальных выплат: двухмесячного выходного пособия и компенсации за дополнительный третий месяц через службу занятости. В результате клиент получил полный пакет компенсаций, предусмотренных законом при сокращении.

При сокращении штата работодатель обязан учитывать преимущественное право на оставление на работе. Согласно ст. 179 ТК РФ, при равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается:

Работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией

Семейным работникам при наличии двух или более иждивенцев

Лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком

Работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание

Инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий

Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы

Важно отметить, что пенсионный возраст сам по себе не является преимуществом при решении вопроса о сокращении, но и не может служить основанием для увольнения. Решение должно приниматься исключительно на основе деловых качеств работника. ??

Основание увольнения Статья ТК РФ Необходимость согласия работника Особенности для пенсионеров Ликвидация организации п.1 ч.1 ст.81 Не требуется Общие правила для всех работников Сокращение штата п.2 ч.1 ст.81 Не требуется Статус пенсионера не даёт преимуществ Несоответствие должности п.3 ч.1 ст.81 Не требуется Требуется аттестация Неоднократное нарушение трудовых обязанностей п.5 ч.1 ст.81 Не требуется Должны быть предшествующие взыскания Однократное грубое нарушение п.6 ч.1 ст.81 Не требуется Требуется документальное подтверждение

Общие причины увольнения работников независимо от возраста

Существует ряд универсальных оснований для увольнения, которые применяются ко всем категориям работников, включая пенсионеров. Рассмотрим наиболее распространенные из них подробнее: ??

1. Ликвидация организации или прекращение деятельности ИП При ликвидации предприятия трудовые отношения прекращаются со всеми сотрудниками без исключения. Работодатель обязан уведомить персонал не менее чем за два месяца до предстоящего увольнения, выплатить выходное пособие и, при необходимости, компенсацию за третий месяц трудоустройства.

2. Сокращение численности или штата Процедура сокращения должна проводиться с соблюдением определённых правил: уведомление не менее чем за два месяца, предложение всех имеющихся вакантных должностей, учёт преимущественного права на оставление на работе. Простое желание избавиться от пожилых сотрудников не может служить законным основанием для сокращения.

3. Несоответствие занимаемой должности Увольнение по данному основанию возможно только после проведения аттестации, подтверждающей недостаточную квалификацию работника. Важно отметить, что возраст не может рассматриваться как фактор, влияющий на профессиональные навыки и компетенции.

4. Дисциплинарные нарушения К ним относятся:

Систематическое неисполнение трудовых обязанностей при наличии взысканий

Прогул (отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд)

Появление на работе в состоянии алкогольного или иного опьянения

Разглашение охраняемой законом тайны

Хищение или умышленное повреждение имущества

Нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия

5. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон К таким обстоятельствам относятся:

Призыв работника на военную службу

Восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу

Признание работника полностью нетрудоспособным

Смерть работника или работодателя-физического лица

Чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению трудовых отношений

Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения обязанностей

Важно помнить, что все процедуры увольнения должны строго соответствовать Трудовому кодексу. Любое отклонение от установленного порядка может быть основанием для признания увольнения незаконным и восстановления работника на прежней должности через суд. ??

Нарушение при увольнении Возможные последствия для работодателя Что может требовать работник Несоблюдение процедуры увольнения Восстановление работника, оплата вынужденного прогула Восстановление, компенсация морального вреда Отсутствие законных оснований Восстановление работника, административная ответственность Восстановление, выплата среднего заработка за время вынужденного прогула Нарушение сроков уведомления Дополнительные компенсации работнику Компенсация за период несоблюдения срока уведомления Непредложение вакансий при сокращении Признание увольнения незаконным Восстановление на работе или на предложенной должности Дискриминация по возрасту Административная и уголовная ответственность Восстановление, компенсация морального вреда, обращение в прокуратуру

Особенности процедуры увольнения пенсионеров по ТК РФ

Хотя специальных норм, регламентирующих увольнение пенсионеров, в Трудовом кодексе нет, существуют определенные особенности, которые необходимо учитывать как работникам, так и работодателям. ????

Увольнение по инициативе пенсионера Важное преимущество работников пенсионного возраста — возможность уволиться без двухнедельной отработки. Согласно части 3 статьи 80 ТК РФ, пенсионеры по старости имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в любой момент, указав в заявлении дату увольнения. Работодатель не вправе отказать в увольнении или требовать отработки.

Особенности сокращения пенсионеров При сокращении штата или численности работников процедура увольнения пенсионеров должна проводиться в общем порядке:

Уведомление о предстоящем увольнении не менее чем за 2 месяца

Предложение всех имеющихся вакантных должностей

Учет преимущественного права на оставление на работе

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка

Сохранение среднего заработка на период трудоустройства до 2 месяцев (в исключительных случаях — до 3 месяцев)

Важный нюанс: если пенсионер получает пенсию по старости, это не лишает его права на получение пособия при сокращении. Пенсия и выходное пособие — это разные выплаты, имеющие различную правовую природу. ??

Увольнение в связи с несоответствием должности Для увольнения пенсионера по причине несоответствия занимаемой должности работодатель должен:

Провести аттестацию с соблюдением всех процедурных требований

Документально подтвердить несоответствие работника занимаемой должности

Предложить все имеющиеся вакантные должности, соответствующие квалификации работника или нижестоящие

Получить письменный отказ от предложенных вакансий

При этом важно понимать, что возраст сам по себе не может являться критерием несоответствия должности. Оценке подлежат исключительно деловые качества и профессиональные навыки работника. ??

Елена Васильева, адвокат по трудовым спорам Ко мне обратилась Надежда Ивановна, 63 года, работавшая специалистом отдела кадров в частной компании. После внедрения новой CRM-системы руководство инициировало аттестацию сотрудников. Надежду Ивановну признали не соответствующей должности из-за "недостаточного владения компьютерными технологиями" и уволили по п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ. При анализе документов выяснилось, что обучение работе с новой системой проводилось формально, без учета особенностей восприятия информации людьми старшего возраста, а критерии оценки на аттестации не соответствовали должностным обязанностям. Мы подали иск о восстановлении на работе, указав на нарушения процедуры аттестации и дискриминационный характер увольнения. Суд признал увольнение незаконным. Надежда Ивановна была восстановлена в должности с выплатой компенсации за вынужденный прогул, а компания провела для неё индивидуальное обучение работе с новой системой.

Оформление увольнения пенсионера Документальное оформление увольнения пенсионера происходит по общим правилам:

Издание приказа об увольнении с указанием основания и ссылкой на соответствующую статью ТК РФ Ознакомление работника с приказом под подпись Внесение записи в трудовую книжку Окончательный расчет в последний день работы Выдача трудовой книжки и других документов, связанных с работой

Независимо от основания увольнения, работодатель обязан выплатить пенсионеру компенсацию за неиспользованный отпуск и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным договором. ??

Как защитить свои права при неправомерном увольнении

Если вы считаете, что увольнение было проведено с нарушением закона, существуют эффективные способы защиты своих прав. Действовать следует решительно и оперативно, поскольку сроки обжалования ограничены. ??

Сроки обращения за защитой прав Согласно статье 392 ТК РФ, работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки. Пропуск этого срока может затруднить восстановление прав, хотя при наличии уважительных причин суд может его восстановить.

Досудебное урегулирование Перед обращением в суд рекомендуется попытаться урегулировать спор мирным путем:

Направить работодателю письменную претензию с указанием нарушений и требований

Обратиться в комиссию по трудовым спорам (если такая создана в организации)

Подать жалобу в Государственную инспекцию труда

Обратиться в прокуратуру (особенно в случаях дискриминации по возрасту)

Подготовка к судебному разбирательству Если досудебное урегулирование не дало результатов, необходимо тщательно подготовиться к судебному процессу:

Собрать доказательства неправомерности увольнения (приказы, уведомления, переписка, свидетельские показания) Подготовить исковое заявление с четким изложением фактов нарушения прав и конкретными требованиями Рассчитать сумму материальных требований (средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда) По возможности, проконсультироваться с юристом, специализирующимся на трудовом праве

Что можно требовать в суде При неправомерном увольнении работник вправе требовать:

Восстановления на работе

Выплаты среднего заработка за все время вынужденного прогула

Компенсации морального вреда

Оплаты расходов на юридическую помощь

В некоторых случаях — привлечения работодателя к административной ответственности

Документы, которые могут подтвердить незаконность увольнения:

Трудовой договор

Приказ об увольнении

Трудовая книжка

Должностная инструкция

Справки о размере заработной платы

Документы, подтверждающие квалификацию и опыт работы

Заявления, жалобы, обращения к работодателю

Медицинские документы (если увольнение связано со здоровьем)

Электронная переписка, аудио- и видеозаписи (если они получены законным путем)

Помните, что защита трудовых прав пенсионеров в суде освобождена от уплаты государственной пошлины, что делает судебный способ защиты более доступным. ?????

Компенсации и гарантии для пенсионеров при увольнении

Независимо от основания увольнения, пенсионеры имеют право на определенные компенсации и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Понимание этих прав поможет обеспечить получение всех положенных выплат. ??

Общие выплаты при любом основании увольнения При увольнении по любому основанию работник-пенсионер должен получить:

Заработную плату за отработанный период

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Иные выплаты, предусмотренные трудовым или коллективным договором

Важно: все причитающиеся суммы должны быть выплачены в последний день работы. За задержку выплат работодатель несет материальную ответственность в виде процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки.

Компенсации при увольнении по сокращению штата При увольнении в связи с сокращением численности или штата пенсионеру положены:

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка

Сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не более двух месяцев

В исключительных случаях — сохранение среднего заработка на третий месяц по решению службы занятости

Компенсация за досрочное уведомление (если работодатель предложил уволиться до истечения двухмесячного срока предупреждения)

Выплаты при ликвидации организации При ликвидации организации компенсации аналогичны выплатам при сокращении штата. Дополнительно может быть предусмотрена компенсация за досрочное расторжение трудового договора по соглашению сторон.

Дополнительные гарантии, предусмотренные коллективным договором Во многих организациях коллективным договором или локальными нормативными актами предусмотрены дополнительные гарантии для увольняемых пенсионеров:

Единовременные выплаты за многолетний добросовестный труд

Повышенные размеры выходных пособий

Дополнительные компенсации при увольнении по сокращению штата

Материальная помощь бывшим работникам-пенсионерам

Особенности налогообложения выплат при увольнении Различные выплаты при увольнении имеют разный налоговый режим:

Заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск облагаются НДФЛ в общем порядке

Выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства не подлежат налогообложению в пределах трехкратного размера среднего месячного заработка

Компенсации, установленные коллективным договором, могут не облагаться налогом в зависимости от их характера и размера

Чтобы не потерять положенные выплаты, пенсионерам рекомендуется внимательно изучить трудовой и коллективный договоры, а также ознакомиться с локальными нормативными актами организации, регулирующими вопросы увольнения и компенсационных выплат. ??