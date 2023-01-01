Как стать QA-специалистом без затрат: бесплатное обучение с нуля

Для кого эта статья:

Начинающие специалисты, желающие войти в IT-сферу без значительных финансовых затрат

Люди, планирующие карьеру в тестировании программного обеспечения

Студенты и самоучки, интересующиеся бесплатными образовательными ресурсами и способами создания портфолио Желание войти в IT-сферу без крупных финансовых вложений вполне реализуемо, особенно когда речь идёт о профессии тестировщика. Эта роль часто становится идеальной стартовой точкой для начинающих специалистов, предоставляя возможность получать от 60 000 рублей уже на первых позициях. Что особенно привлекательно – освоить эту специальность можно полностью бесплатно, используя правильно подобранные ресурсы и систематический подход. В этом руководстве я подробно расскажу, как шаг за шагом стать квалифицированным QA-специалистом без затрат, используя проверенные бесплатные инструменты и стратегии самообучения. 🚀

Путь в QA: бесплатные ресурсы для старта с нуля

Вход в профессию тестировщика не требует специального образования или глубоких технических знаний, что делает её доступной практически для каждого. Ключ к успешному старту – грамотно спланированное самообразование, опирающееся на качественные бесплатные ресурсы. 📚

Начните свой путь с формирования базового понимания, что такое тестирование программного обеспечения:

Изучите онлайн-документацию ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) – это международный стандарт знаний в тестировании

– это международный стандарт знаний в тестировании Прочитайте классическую книгу "Тестирование Дот Ком" Романа Савина (доступна в бесплатных электронных библиотеках)

Подпишитесь на YouTube-каналы по тестированию, например: "QA Life", "Artsiom Rusau QA Life", "Лёша Маршал"

Присоединитесь к сообществам тестировщиков в Telegram и на профильных форумах

Важно структурировать свое обучение по этапам, не пытаясь охватить все сразу. Вот оптимальная последовательность для новичка:

Этап Что изучать Бесплатные ресурсы 1. Основы тестирования Теория, виды тестирования, жизненный цикл ПО Документация ISTQB, статьи на Habr, YouTube 2. Техническая база HTML/CSS, основы SQL, клиент-серверная архитектура freeCodeCamp, w3schools, Codecademy 3. Инструменты Системы багтрекинга, DevTools, Postman Официальная документация, учебные проекты GitHub 4. Практика Тестирование реальных приложений Crowdtesting платформы, open source проекты

Мария Соколова, QA Lead с 7-летним опытом Пять лет назад я работала офис-менеджером с зарплатой 35 000 рублей и постоянно думала о смене профессии. Однажды наткнулась на статью о тестировщиках и решила попробовать. У меня не было денег на курсы, поэтому начала с YouTube и бесплатных материалов. Каждый день после работы уделяла 2-3 часа обучению: сначала теория, потом практика на открытых проектах. Через три месяца создала простое портфолио с тест-кейсами и отчетами о багах, которые нашла. На собеседованиях честно рассказывала о самообучении и демонстрировала конкретные навыки. Спустя 23 отклика получила первое предложение – джуниор QA с зарплатой 45 000 рублей. Сейчас возглавляю команду тестирования. Ключевой момент – я не просто потребляла информацию, а сразу применяла её на практике.

Необходимые навыки тестировщика и где их освоить

Для успешного старта в профессии тестировщика необходимо овладеть определенным набором навыков, каждый из которых можно освоить бесплатно. Рассмотрим ключевые компетенции и ресурсы для их развития. 🔍

Технические навыки:

Основы HTML/CSS – изучите на freeCodeCamp или HTML Academy (бесплатный раздел)

– изучите на freeCodeCamp или HTML Academy (бесплатный раздел) SQL-запросы – освойте через интерактивные уроки на SQLBolt или SQLZoo

– освойте через интерактивные уроки на SQLBolt или SQLZoo HTTP-протокол – разберитесь с основами на MDN Web Docs

– разберитесь с основами на MDN Web Docs Клиент-серверная архитектура – изучите через статьи на Habr и официальную документацию

– изучите через статьи на Habr и официальную документацию Git-основы – пройдите курс на GitHub Learning Lab

Профессиональные навыки:

Составление тест-кейсов – практикуйтесь на открытых шаблонах TestRail (демо-версия)

– практикуйтесь на открытых шаблонах TestRail (демо-версия) Ведение баг-репортов – работайте с бесплатными версиями Jira или Trello

– работайте с бесплатными версиями Jira или Trello Тестовая документация – изучайте стандарты IEEE и ISO через открытую документацию

– изучайте стандарты IEEE и ISO через открытую документацию Техники тестирования – освойте через электронные книги (например, "How to Break Software" James Whittaker)

Инструменты тестировщика:

DevTools – изучите через официальную документацию Google Chrome

– изучите через официальную документацию Google Chrome Postman – используйте бесплатную версию и обучающие видео на YouTube

– используйте бесплатную версию и обучающие видео на YouTube Jira/Confluence – работайте с бесплатными версиями для малых команд

– работайте с бесплатными версиями для малых команд Charles/Fiddler – освойте через пробные версии и обучающие статьи

Важно понимать, что каждый навык имеет разную степень важности в зависимости от типа тестирования, которым вы планируете заниматься:

Тип тестировщика Критически важные навыки Дополнительные навыки Ручной тестировщик Тест-кейсы, баг-репорты, техники тестирования Базовое понимание SQL, DevTools Тестировщик API HTTP, Postman, JSON/XML, SQL Основы программирования, сетевые протоколы Мобильный тестировщик Специфика мобильных ОС, эмуляторы Основы Java/Kotlin/Swift Автоматизатор Программирование, Selenium, фреймворки тестирования CI/CD, Docker, паттерны проектирования

Для начинающих оптимальный путь – сначала освоить ручное тестирование и постепенно наращивать технические компетенции. Так вы сможете быстрее найти первую работу и развиваться дальше, уже получая зарплату. 💼

Лучшие бесплатные курсы QA с сертификатами

Структурированное обучение через курсы даёт значительное преимущество перед хаотичным самообразованием. К счастью, существуют качественные бесплатные программы, позволяющие не только освоить профессию, но и получить подтверждающие сертификаты для резюме. 🎓

Антон Кравченко, HR-менеджер в IT-компании Когда мы набираем джуниор-тестировщиков, наличие сертификата от уважаемой платформы всегда выделяет кандидата среди прочих. Это сигнализирует о серьезном подходе и говорит о том, что человек прошел полный цикл обучения. Особенно ценится, когда соискатель может не просто показать "корочку", а рассказать о реальных проектах и задачах, которые решал в процессе обучения. На последнем наборе мы взяли двух самоучек, которые прошли бесплатные курсы Stepik и Яндекс.Практикума. Один из них сейчас в топ-3 производительных сотрудников отдела. Что меня впечатлило – они не просто прошли курсы, но создали на их основе собственные мини-проекты: один тестировал API популярного сервиса и документировал свои находки, второй создал набор автотестов для открытого проекта на GitHub.

Вот список лучших бесплатных курсов, по завершении которых вы получите сертификат:

Stepik: "Тестирование ПО: подготовка к сертификации ISTQB Foundation" – охватывает базовые концепции, методы и техники тестирования

– охватывает базовые концепции, методы и техники тестирования edX: "Software Testing Fundamentals" – курс от ведущих университетов с международным признанием

– курс от ведущих университетов с международным признанием Яндекс.Практикум: "Основы тестирования" – бесплатный вводный модуль с практическими заданиями

– бесплатный вводный модуль с практическими заданиями TestAutomationU – платформа с набором бесплатных курсов от базового до продвинутого уровня

– платформа с набором бесплатных курсов от базового до продвинутого уровня LinkedIn Learning – доступ на 1 месяц бесплатно, можно успеть пройти несколько курсов по тестированию

– доступ на 1 месяц бесплатно, можно успеть пройти несколько курсов по тестированию GeekBrains: "Основы тестирования ПО" – бесплатный вводный курс с сертификатом

Дополнительно можно получить сертификаты от разработчиков инструментов:

Postman API Testing – официальный бесплатный курс с сертификатом

– официальный бесплатный курс с сертификатом TestRail Fundamentals – базовый курс по работе с системой управления тестированием

– базовый курс по работе с системой управления тестированием ISTQB Foundation Level Syllabus – хоть сам экзамен платный, все материалы для подготовки бесплатны

При выборе курса обращайте внимание на следующие критерии:

Актуальность материала (не старше 2-3 лет) Наличие практических заданий и проектов Отзывы выпускников, особенно тех, кто нашел работу Узнаваемость сертификата у работодателей Возможность задавать вопросы (форумы, сообщества)

Оптимальная стратегия – пройти один базовый курс полностью, а затем дополнять знания специализированными мини-курсами по конкретным инструментам или методикам. Такой подход позволит быстрее перейти к практике, не застревая на бесконечном теоретическом обучении. ⚙️

Практика тестирования: создаем портфолио без затрат

Теоретические знания без практического опыта мало что значат для работодателей. Создание убедительного портфолио – критический шаг, который выделит вас среди других начинающих тестировщиков. И для этого не требуется коммерческий опыт или платные инструменты. 🛠️

Вот несколько эффективных способов получить реальную практику и сформировать портфолио тестировщика без финансовых вложений:

Тестирование open-source проектов – найдите проекты на GitHub, отчитывайтесь о найденных ошибках, предлагайте улучшения

– найдите проекты на GitHub, отчитывайтесь о найденных ошибках, предлагайте улучшения Crowdtesting платформы – uTest, TestBirds, Test IO предлагают реальные проекты для тестирования

– uTest, TestBirds, Test IO предлагают реальные проекты для тестирования Создание собственного проекта для тестирования – документируйте все этапы: от требований до тест-кейсов и отчетов

– документируйте все этапы: от требований до тест-кейсов и отчетов Участие в баг-баунти программах – тестируйте безопасность веб-приложений и сайтов, получайте официальное признание

– тестируйте безопасность веб-приложений и сайтов, получайте официальное признание Тестирование бета-версий популярных приложений – многие компании ищут добровольцев для бета-тестирования

Какие артефакты должны входить в портфолио начинающего тестировщика:

Тест-планы – демонстрируют ваше стратегическое мышление и умение планировать Чек-листы и тест-кейсы – показывают методичность и внимание к деталям Баг-репорты – демонстрируют навыки документирования и описания проблем Тест-репорты – показывают умение анализировать и представлять результаты Автоматизированные тесты (если вы осваиваете автоматизацию) – демонстрируют технические навыки

Для создания и хранения портфолио используйте бесплатные инструменты:

GitHub/GitLab – для хранения документации и кода

Google Docs/Sheets – для создания тестовой документации

Trello/Notion – для организации и визуализации вашей работы

Jira (бесплатная версия) – для создания профессиональных баг-репортов

При работе над портфолио важно следовать профессиональным стандартам:

Артефакт Что включить Чего избегать Тест-кейс Предусловия, шаги, ожидаемый результат, критерии успеха Неконкретные шаги, субъективные критерии Баг-репорт ID, приоритет, среда, шаги воспроизведения, фактический и ожидаемый результаты, вложения (скриншоты) Эмоциональные оценки, отсутствие деталей воспроизведения Тест-план Объем тестирования, стратегия, ресурсы, график, риски Нереалистичные сроки, отсутствие приоритизации Чек-лист Категории, подкатегории, статус, комментарии Слишком общие пункты, отсутствие логической структуры

Помните: качество важнее количества. Лучше иметь 3-5 хорошо проработанных проектов, чем десяток поверхностных. Каждый проект в портфолио должен демонстрировать конкретные навыки и вашу методологию тестирования. 📊

От самоучки до специалиста: стратегия поиска первой работы

Даже с качественным бесплатным обучением и впечатляющим портфолио найти первую работу тестировщиком может быть непросто. Успех зависит от грамотно выстроенной стратегии поиска и презентации себя работодателям. 🎯

Ключевые шаги для успешного трудоустройства самоучки:

Создание профессионального резюме Подчеркивайте не отсутствие опыта, а наличие конкретных навыков

Включите ссылки на ваше портфолио и профили GitHub/GitLab

Добавьте информацию о пройденных курсах с сертификатами

Опишите свои проекты как реальный опыт работы, указывая технологии и результаты Поиск релевантных вакансий Фокусируйтесь на позициях Junior QA, Trainee QA, Intern QA

Используйте платформы HeadHunter, Хабр Карьера, LinkedIn

Ищите компании с программами стажировок для начинающих

Рассматривайте небольшие стартапы и региональные IT-компании Активное нетворкинг Посещайте бесплатные IT-митапы и конференции

Участвуйте в профессиональных сообществах тестировщиков

Задавайте вопросы опытным QA-специалистам в Telegram-каналах

Рассказывайте о своем пути обучения в соцсетях и профильных форумах Подготовка к собеседованию Изучите типичные вопросы на QA-собеседованиях

Подготовьте рассказ о своих проектах в формате STAR (Ситуация, Задача, Действие, Результат)

Практикуйте решение тестовых заданий на whiteboard

Будьте готовы продемонстрировать свое портфолио и объяснить решения

Эффективные каналы поиска первой работы для начинающих тестировщиков:

Telegram-каналы: "QA Jobs", "QA Вакансии", "Работа для тестировщиков"

"QA Jobs", "QA Вакансии", "Работа для тестировщиков" Специализированные ресурсы: GetQA, QA.guru Jobs, TestingJobs

GetQA, QA.guru Jobs, TestingJobs Программы стажировок: Яндекс.Стажировки, SberGraduate, Tinkoff Start

Яндекс.Стажировки, SberGraduate, Tinkoff Start Хакатоны и IT-соревнования: участие может привести к предложениям работы

участие может привести к предложениям работы Волонтерство: предложите бесплатное тестирование местным некоммерческим организациям

При подготовке к собеседованию необходимо учитывать типичные "подводные камни" и вопросы для начинающих тестировщиков:

Тема вопроса На что обратить внимание Техники тестирования Подготовьте примеры применения граничных значений, эквивалентного разделения, исследовательского тестирования Работа с требованиями Расскажите, как анализируете требования и выявляете потенциальные проблемы SQL-запросы Будьте готовы написать базовые SELECT, JOIN, WHERE запросы HTTP-методы и коды Объясните разницу между GET/POST, значение основных кодов ответа Тест-кейсы Покажите примеры составленных вами тест-кейсов, объясните их структуру

И наконец, ключевые рекомендации для успешного трудоустройства:

Не бойтесь откликаться на вакансии, даже если вы соответствуете не всем требованиям

Упор делайте на желание учиться и развиваться в компании

Будьте готовы к тому, что первая работа может быть с невысокой зарплатой – это инвестиция в будущее

Рассматривайте удалённые вакансии – они расширяют географию поиска

Не отчаивайтесь после отказов – в среднем начинающий специалист получает работу после 15-20 собеседований

Важно понимать: самостоятельное обучение – не недостаток, а преимущество, демонстрирующее вашу целеустремленность, самоорганизацию и мотивацию. Правильно представив свой путь самообразования, вы повысите шансы на успешное трудоустройство. 💼