Как берется больничный на работе: подробная инструкция для сотрудников

HR-специалисты и руководители, стремящиеся улучшить информированность сотрудников о процедурах оформления больничных листов Каждый работник рано или поздно сталкивается с необходимостью "уйти на больничный". И если для опытных сотрудников эта процедура привычна, то новички часто испытывают настоящий стресс: куда обращаться, кому звонить, как правильно оформить документы и, самое главное, не потерять в зарплате? Разбираемся в тонкостях процесса оформления временной нетрудоспособности и предлагаем четкую пошаговую инструкцию, которая избавит вас от лишних волнений и поможет сосредоточиться на восстановлении здоровья 🩺

Оформление больничного на работе: что нужно знать

Больничный лист (официально — листок нетрудоспособности) — это документ, подтверждающий временную нетрудоспособность работника и его право на освобождение от работы, а также на получение пособия на этот период. В 2025 году оформление больничного возможно в двух форматах: электронном и бумажном, хотя электронный формат становится всё более распространенным 📲

Временная нетрудоспособность может наступить по разным причинам:

Болезнь или травма самого работника

Необходимость ухода за больным членом семьи

Карантин

Беременность и роды

Протезирование с помещением в стационар

Долечивание в санаторно-курортных учреждениях

Оформление больничного листа происходит исключительно в медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию. Важно знать, что обратиться к врачу нужно как можно раньше, желательно в первый день заболевания.

Вид больничного Кто выдает Особенности Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) Медицинская организация с подключением к системе ФСС Создается в электронном виде, работнику сообщают только номер Бумажный листок нетрудоспособности Медицинская организация Выдается на руки пациенту, требует заполнения работодателем Больничный по уходу за ребенком Педиатр или семейный врач Имеет ограничения по срокам в зависимости от возраста ребенка

С 2022 года электронные больничные стали основным видом документа, подтверждающего нетрудоспособность. При оформлении ЭЛН врач заполняет все необходимые данные в специальной системе, а работнику сообщает только номер больничного. Этот номер необходимо передать работодателю — никаких бумаг приносить не нужно.

Анна Петрова, ведущий HR-специалист В моей практике был показательный случай с новым сотрудником Максимом, который заболел в первый месяц работы. Он так волновался, что, несмотря на высокую температуру, приехал на работу с больничным листом, боясь "неправильно оформить" документы. Руководитель отправил его домой лечиться, а мы провели небольшой инструктаж. Максим был искренне удивлен, насколько просто оформляется больничный: достаточно было сообщить номер ЭЛН и дату закрытия. История показывает, как важно доносить до новых сотрудников информацию о таких базовых процессах — это экономит нервы всем и помогает сосредоточиться на здоровье, а не на бюрократии.

Как правильно сообщить работодателю о болезни

Основное правило при наступлении нетрудоспособности — своевременно уведомить работодателя. Это не только вопрос этики, но и прямая обязанность сотрудника. Правильное информирование поможет избежать недоразумений и сохранить рабочие отношения 🤝

Алгоритм действий при наступлении болезни:

Позвоните своему непосредственному руководителю в первый же день болезни, желательно до начала рабочего дня Объясните ситуацию и примерно оцените, как долго вы можете отсутствовать Уточните порядок коммуникации на период болезни (как часто выходить на связь) При необходимости передайте неотложные рабочие вопросы коллегам После посещения врача сообщите номер больничного листа

Важно понимать: вы не обязаны сообщать детали своего диагноза, это конфиденциальная информация. Достаточно просто уведомить о факте болезни и предполагаемом сроке отсутствия.

Способ уведомления Преимущества Недостатки Телефонный звонок Личный контакт, возможность обсудить рабочие вопросы Может быть неудобно при сильном недомогании Сообщение в корпоративном мессенджере Удобно, остается письменное подтверждение Менее официально, может не подходить для формальных организаций Электронное письмо Официальный способ, есть документальное подтверждение Может затеряться среди других писем Уведомление через коллег Подходит в экстренных ситуациях Информация может быть передана неточно

В крупных компаниях часто разработаны внутренние регламенты, определяющие порядок уведомления о болезни. Обязательно ознакомьтесь с такими документами еще до наступления болезни — обычно они размещаются во внутренних информационных системах или выдаются при трудоустройстве.

Если вы заболели в период отпуска, вам также необходимо сообщить об этом работодателю, так как больничный лист, оформленный в период отпуска, дает право на продление или перенос неиспользованных дней отпуска. Не упускайте эту возможность — это ваше законное право 📝

Необходимые документы и сроки оформления больничного

Правильное оформление документов при временной нетрудоспособности — залог своевременного получения пособия. Рассмотрим подробно, какие документы необходимы и какие сроки следует соблюдать в 2025 году 📅

Для получения больничного листа в медицинском учреждении вам потребуются:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

СНИЛС — особенно важен при оформлении электронного больничного

Если вы оформляете больничный по уходу за ребенком или другим членом семьи, дополнительно понадобятся документы, подтверждающие родство.

Игорь Соколов, начальник отдела кадров Помню случай с сотрудницей, которая работала в нашей компании всего две недели, когда её ребенок серьезно заболел. Она была в панике, думая, что ей откажут в больничном из-за короткого стажа работы. Я объяснил, что право на больничный возникает с первого дня работы, просто сумма выплаты будет рассчитываться с учетом имеющегося страхового стажа. Она получила больничный по уходу за ребенком на 10 дней. Хотя пособие было не максимальным (всего 60% из-за небольшого общего стажа), но факт его получения в первый месяц работы был для неё приятным сюрпризом. Это хорошо иллюстрирует важность знания своих трудовых прав с самого начала работы.

При посещении врача будьте готовы предоставить информацию о своем работодателе: официальное название организации, ИНН. Эти данные необходимы для корректного оформления электронного больничного листа.

Важные сроки при оформлении больничного:

Больничный лист можно оформить в день обращения к врачу Задним числом больничный может быть оформлен только в исключительных случаях и не более чем на 3 дня Максимальный непрерывный срок больничного листа при большинстве заболеваний — 15 дней При необходимости продления сроком более 15 дней решение принимает врачебная комиссия Номер ЭЛН нужно сообщить работодателю желательно в течение 1-2 дней после получения

Максимальные сроки больничного листа различаются в зависимости от заболевания, социального статуса работника и других факторов. Например, больничный по уходу за ребенком до 7 лет можно оформить на весь период его болезни, но не более чем на 60 календарных дней в году.

При закрытии больничного листа вам необходимо:

Получить у врача информацию о закрытии больничного (при ЭЛН номер не меняется)

Сообщить работодателю дату закрытия больничного и дату выхода на работу

При бумажном больничном — принести заполненный лист в организацию не позднее 6 месяцев после закрытия (хотя рекомендуется сделать это как можно быстрее)

Оплата больничного: расчет и получение выплат

Одним из ключевых вопросов при оформлении больничного является размер пособия, которое сотрудник получит за период нетрудоспособности. Понимание механизма расчета поможет правильно планировать бюджет и избежать недоразумений 💰

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) и зависит от нескольких факторов:

Страховой стаж работника

Средний заработок за предыдущие два года

Причина нетрудоспособности

Продолжительность больничного

Размер пособия в зависимости от страхового стажа составляет:

При стаже 8 лет и более — 100% среднего заработка

При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

При стаже менее 5 лет — 60% среднего заработка

Для расчета среднего заработка берутся доходы за предыдущие два календарных года до года наступления нетрудоспособности. Если в этот период вы не работали или ваш доход был меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то пособие будет рассчитываться исходя из МРОТ.

Важные нюансы при расчете пособия:

Существует максимальный размер среднедневного заработка для расчета пособия (устанавливается ежегодно) Первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, остальные дни — ФСС При больничном по уходу за ребенком или другим членом семьи все дни оплачивает ФСС Если нетрудоспособность наступила в результате травмы на производстве или профзаболевания, пособие составляет 100% среднего заработка независимо от стажа

Формула расчета пособия:

Пособие = Средний дневной заработок × % в зависимости от стажа × Количество дней болезни

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: сумма заработка за два предыдущих года ÷ 730 (или 731, если был високосный год).

Страховой стаж Процент оплаты Пример расчета (при среднем дневном заработке 2500 руб. и больничном на 10 дней) Менее 5 лет 60% 2500 × 0,6 × 10 = 15 000 руб. От 5 до 8 лет 80% 2500 × 0,8 × 10 = 20 000 руб. 8 лет и более 100% 2500 × 1,0 × 10 = 25 000 руб.

Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности:

Работодатель должен передать сведения в ФСС в течение 3 рабочих дней после получения информации о закрытии больничного

ФСС перечисляет пособие напрямую работнику в течение 10 календарных дней после получения сведений от работодателя

Выплата производится на банковский счет, указанный работником

Если вы считаете, что пособие рассчитано неправильно, вы имеете право обратиться в бухгалтерию вашей организации, а затем в территориальное отделение ФСС для проверки расчетов 🔍

Возвращение на работу: действия после больничного

Грамотное завершение периода временной нетрудоспособности так же важно, как и его правильное оформление. Разберемся, какие шаги необходимо предпринять при возвращении на работу после болезни 🏃‍♂️

Последовательность действий при возвращении на работу:

Заранее (желательно за день) сообщите непосредственному руководителю о дате вашего выхода В первый рабочий день предъявите бумажный больничный лист в отдел кадров или бухгалтерию (если он оформлялся в бумажном виде) При оформлении ЭЛН достаточно сообщить о завершении лечения и выходе на работу Ознакомьтесь с изменениями, произошедшими за время вашего отсутствия При необходимости оформите заявление о продлении сроков выполнения рабочих задач, если они приходились на период болезни

Если после болезни вам требуется особый режим работы (например, неполный рабочий день или временный перевод на более легкую работу), вы можете предоставить медицинское заключение с соответствующими рекомендациями. Работодатель обязан их учесть в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Частые вопросы, возникающие при выходе с больничного:

Можно ли выйти на работу раньше срока, указанного в больничном? Нет, это нарушение режима лечения и может привести к проблемам с оплатой пособия.

Должен ли работодатель предоставить "день адаптации" после длительной болезни? Законодательно это не предусмотрено, но многие компании идут навстречу, особенно после серьезных заболеваний.

Могут ли уволить работника сразу после больничного? По общему правилу — да, но есть категории работников, защищенных от увольнения (например, беременные женщины).

Влияет ли больничный на расчет отпускных? Период болезни исключается из расчетного периода для отпускных, что может повлиять на их размер.

При возвращении после длительного больничного рекомендуется:

Заранее ознакомиться с накопившейся рабочей корреспонденцией

Выделить первый день для восстановления рабочих контактов и "вхождения в курс дела"

Составить план работы, учитывающий необходимость постепенного наращивания нагрузки

Обсудить с руководителем приоритетность задач и скорректировать сроки их выполнения

Помните, что после болезни организму требуется время для полного восстановления. Разумное планирование рабочей нагрузки поможет избежать рецидива и сохранить здоровье 🌿