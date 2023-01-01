К какой категории работников относится кладовщик: классификация

Правильная классификация должности кладовщика — вопрос, который регулярно вызывает затруднения у HR-специалистов и руководителей. Кто такой кладовщик с точки зрения трудового законодательства? К какой категории персонала его отнести при составлении штатного расписания? Какие нормативные документы регулируют его деятельность? От ответов на эти вопросы зависит корректное оформление трудовых отношений, определение условий труда и предоставление положенных льгот. Разберемся в тонкостях классификации этой распространенной, но часто неверно категоризируемой должности. ??

В организационной структуре любого предприятия персонал принято делить на определенные категории. Кладовщик — сотрудник, ответственный за прием, хранение и выдачу товарно-материальных ценностей — относится к категории вспомогательного персонала. Однако для полного понимания его статуса необходимо рассмотреть несколько официальных классификаций. ??

Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), кладовщик имеет код 12759 и относится к должностям служащих. При этом следует различать две близкие, но разные позиции:

Кладовщик — служащий, занимающийся учетом, хранением и выдачей товарно-материальных ценностей

Заведующий складом — руководитель низшего звена, отвечающий за организацию работы склада

В контексте Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) кладовщик классифицируется как служащий и может иметь разряды от 1 до 3 в зависимости от уровня квалификации, сложности склада и номенклатуры хранимых ценностей.

Категория персонала Примеры должностей Отношение кладовщика к категории Административно-управленческий Директор, начальник отдела, менеджер Не относится Основной производственный Рабочие, непосредственно создающие продукцию Не относится Вспомогательный Кладовщики, грузчики, уборщики, водители Относится Обслуживающий Работники столовой, медпункта, охраны Не относится

В современной бизнес-практике кладовщик часто включается в категорию логистического персонала, особенно в крупных торговых и производственных компаниях. Однако с точки зрения трудового законодательства и кадрового делопроизводства кладовщик относится именно к вспомогательному персоналу, обеспечивающему бесперебойную работу основного производства.

Елена Соколова, руководитель отдела кадров Когда в нашу производственную компанию пришла проверка из трудовой инспекции, мы получили замечание по классификации кладовщиков. В штатном расписании мы отнесли их к категории основного производственного персонала, что было некорректно. Инспектор пояснил, что кладовщики не участвуют непосредственно в производственном процессе, а обеспечивают его, поэтому должны быть классифицированы как вспомогательный персонал. Нам пришлось переработать все документы, включая положение об оплате труда. Сейчас все кладовщики правильно классифицированы как вспомогательный персонал, что влияет на расчет премий и некоторые аспекты режима работы.

Правовой статус кладовщика в трудовом законодательстве

Правовой статус кладовщика определяется несколькими нормативными документами, которые регламентируют его права, обязанности и положение в структуре предприятия. Основополагающим документом является Трудовой кодекс РФ, который не выделяет кладовщиков в отдельную категорию, но устанавливает общие принципы трудовых отношений. ??

С точки зрения трудового законодательства, статус кладовщика определяется следующими факторами:

Отнесение к категории материально-ответственных лиц (согласно ст. 244 ТК РФ)

Включение в перечень работников с нормальными условиями труда (отсутствие в списках вредных или опасных производств)

Обязательное заключение письменного трудового договора

Возможность полной или частичной материальной ответственности

Важно отметить, что с кладовщиком обязательно заключается договор о полной материальной ответственности, так как данная должность включена в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности (утв. Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85).

Нормативный документ Положения, касающиеся кладовщиков Трудовой кодекс РФ Общие положения о трудовых отношениях, материальной ответственности (ст. 243-244) Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 Включение в перечень должностей с полной материальной ответственностью ОКПДТР (ОК 016-94) Код 12759, отнесение к категории служащих Профстандарт "Кладовщик" (утв. приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 772н) Требования к квалификации, знаниям и навыкам

В 2020 году был утвержден профессиональный стандарт "Кладовщик", который окончательно определил профессиональную принадлежность данной категории работников. Согласно этому документу, основная цель вида профессиональной деятельности кладовщика — организация и учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складе. Профстандарт устанавливает необходимые знания, умения и трудовые функции кладовщиков разных уровней квалификации.

Таким образом, с правовой точки зрения кладовщик является:

Сотрудником из категории служащих

Материально-ответственным лицом

Работником с нормальными условиями труда (если иное не указано в результатах специальной оценки условий труда)

Вспомогательным персоналом организации

Кладовщик как вспомогательный персонал организации

В организационной структуре предприятий кладовщик традиционно относится к вспомогательному персоналу. Эта классификация основана на функциональной роли кладовщика, который не участвует непосредственно в производстве товаров или оказании услуг, но обеспечивает бесперебойную работу основных подразделений. ??

Вспомогательный персонал — это работники, которые не принимают прямого участия в основном производственном процессе, но обеспечивают его нормальное функционирование. К этой категории относятся:

Работники складского хозяйства (кладовщики, грузчики, комплектовщики)

Сотрудники транспортного отдела (водители, экспедиторы)

Технический персонал (уборщики, дворники, ремонтники)

Сотрудники хозяйственных служб (снабженцы, завхозы)

Основные признаки, по которым кладовщик относится к вспомогательному персоналу:

Не создает напрямую добавленную стоимость продукции Обеспечивает сохранность и учет товарно-материальных ценностей Поддерживает логистические процессы внутри организации Обслуживает потребности основных производственных подразделений

В крупных логистических центрах и на складских комплексах, где хранение и обработка товаров является основным видом деятельности, кладовщики могут быть отнесены к основному персоналу. Однако это скорее исключение, чем правило. В большинстве производственных, торговых и сервисных компаний кладовщики относятся именно к вспомогательному персоналу.

Михаил Петров, HR-директор В нашей производственной компании долгое время существовала путаница с отнесением кладовщиков к определенной категории персонала. При расчете производительности труда одни руководители включали их в основной персонал, другие — в вспомогательный. Это приводило к искажению статистики и проблемам при бюджетировании фонда оплаты труда. Мы провели аудит организационной структуры и должностных функций, четко определив, что кладовщики, несмотря на их важность, являются вспомогательным персоналом. Это позволило унифицировать подход к оценке эффективности подразделений и более точно планировать численность разных категорий работников. Теперь при составлении штатного расписания и расчете ключевых показателей все кладовщики однозначно классифицируются как вспомогательный персонал.

Оформление трудовых отношений с кладовщиком

Оформление трудовых отношений с кладовщиком имеет ряд особенностей, связанных с его классификацией как материально-ответственного лица и представителя вспомогательного персонала. Грамотное документальное оформление — залог отсутствия проблем при проверках контролирующих органов и в случае возникновения спорных ситуаций. ??

Основной пакет документов для оформления кладовщика включает:

Трудовой договор с указанием должности "Кладовщик" и соответствующих должностных обязанностей Договор о полной материальной ответственности Должностная инструкция кладовщика Приказ о приеме на работу (унифицированная форма Т-1 или самостоятельно разработанная форма) Личная карточка работника (форма Т-2)

Особое внимание следует уделить должностной инструкции кладовщика. В ней необходимо четко прописать:

Подчиненность (обычно кладовщик подчиняется заведующему складом или начальнику отдела логистики)

Функциональные обязанности по приему, хранению, учету и выдаче ТМЦ

Требования к ведению складского учета и оформлению документации

Ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей

Порядок проведения инвентаризаций и участие в них

При оформлении трудового договора с кладовщиком важно указать следующие моменты:

Трудовая функция (должность "Кладовщик" с указанием разряда, если применимо)

Условия труда на рабочем месте (по результатам специальной оценки условий труда)

Режим труда и отдыха, включая сменность работы, если склад функционирует круглосуточно

Условия оплаты труда, включая премии и доплаты

Обязанность заключения договора о полной материальной ответственности

Что касается договора о полной материальной ответственности, он заключается в письменной форме и является обязательным для кладовщика, поскольку данная должность включена в перечень должностей, с которыми может заключаться такой договор (согласно Постановлению Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85).

При приеме на работу кладовщика рекомендуется провести вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и ознакомить сотрудника с правилами внутреннего трудового распорядка. Также полезно разработать программу стажировки на рабочем месте, особенно если кладовщик будет работать с специфическим товаром или использовать складскую технику.

Льготы и особенности труда в категории кладовщиков

Кладовщик как представитель вспомогательного персонала имеет определенные особенности в организации труда и может претендовать на ряд льгот и компенсаций в зависимости от специфики работы. Понимание этих особенностей поможет работодателям правильно организовать рабочий процесс и соблюсти требования законодательства. ???

В большинстве случаев кладовщики работают в нормальных условиях труда и имеют стандартный набор социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Однако в некоторых ситуациях их труд может иметь специфические условия:

Особенность труда Льготы и компенсации Нормативное обоснование Работа с вредными веществами (химические склады, склады ГСМ) Дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, сокращенная продолжительность рабочей недели Ст. 92, 117, 147 ТК РФ Работа в холодильных камерах (продуктовые склады) Специальная одежда, регламентированные перерывы для обогрева, доплаты за вредные условия труда Результаты СОУТ, ст. 147 ТК РФ Сменный график работы (круглосуточные склады) Доплата за ночные часы, особый порядок учета рабочего времени Ст. 103, 154 ТК РФ Работа с тяжестями Ограничения по подъему тяжестей, обеспечение средствами механизации Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н

Для кладовщиков, работающих в особых условиях, должна быть проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), результаты которой могут стать основанием для предоставления дополнительных льгот и компенсаций.

Важные аспекты в организации труда кладовщиков:

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — в зависимости от специфики хранимых товаров Организация обучения безопасным методам работы, особенно при использовании погрузочно-разгрузочной техники Регулярные медицинские осмотры для кладовщиков, работающих с пищевыми продуктами или вредными веществами Оборудование рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда Обеспечение средствами механизации для перемещения тяжелых грузов

Отдельного внимания заслуживает вопрос ограничения труда женщин на должности кладовщика. Согласно Приказу Минтруда России от 18.07.2019 № 512н, для женщин установлены предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей вручную: 15 кг при чередовании с другой работой и 10 кг при постоянной работе с тяжестями. При превышении этих норм работодатель обязан обеспечить механизацию труда.

Для кладовщиков, работающих с продуктами питания, дополнительно действуют требования санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное наличие медицинской книжки и регулярное прохождение санитарного минимума.

При определении категории кладовщика в контексте льгот и компенсаций работодателю следует руководствоваться:

Результатами специальной оценки условий труда

Спецификой хранимых товарно-материальных ценностей

Наличием тяжелых и вредных факторов в работе

Особенностями графика работы (сменность, ночные часы)

Важно помнить, что предоставление льгот и компенсаций кладовщикам должно быть документально оформлено в соответствии с требованиями трудового законодательства. Это необходимо как для защиты прав работников, так и для подтверждения обоснованности расходов работодателя при налоговых проверках.