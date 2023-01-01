Из-за чего могут уволить по статье: все законные основания в ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, интересующиеся своими правами в трудовых отношениях

HR-менеджеры и специалисты по управлению персоналом

Юристы и студенты юридических специальностей, изучающие трудовое право Фраза «уволен по статье» вызывает у большинства работников тревогу и замешательство. Этот термин часто используется как страшилка в коллективах, хотя многие даже не представляют, какие конкретно правовые основания за ним стоят. Между тем, уволить сотрудника «просто так» нельзя – для этого нужны веские причины, четко прописанные в Трудовом кодексе РФ. Давайте разберемся, какие основания для увольнения предусмотрены законом в 2025 году, и как отличить законное увольнение от произвола работодателя. ??

Что такое увольнение по статье: юридический разбор

Термин «увольнение по статье» в профессиональной юридической среде употребляется редко. Корректнее говорить об увольнении по инициативе работодателя, которое регламентируется статьей 81 Трудового кодекса РФ. Именно она содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке.

Отличительная особенность такого увольнения – наличие вины работника, зафиксированной документально. Это не просто сокращение штата или ликвидация предприятия. Речь идет о нарушениях, которые сотрудник допустил, и которые делают невозможным продолжение трудовых отношений.

Важно понимать, что «увольнение по статье» имеет серьезные последствия для дальнейшей карьеры:

Запись в трудовой книжке содержит конкретную статью ТК РФ

При трудоустройстве новый работодатель видит причину предыдущего увольнения

На рынке труда такой работник часто воспринимается как «проблемный»

В некоторых случаях это может стать препятствием для трудоустройства в определенных сферах

Антон Викторович, юрист по трудовому праву: «Ко мне обратился программист Сергей, которого уволили с формулировкой «за прогул». При анализе документов выяснилось, что в день предполагаемого прогула Сергей находился на удаленной работе и даже участвовал в видеоконференции с руководством. Работодатель, желая избавиться от неугодного сотрудника, неправильно трактовал его отсутствие в офисе как прогул, хотя в трудовом договоре предусматривалась возможность удаленной работы. После подачи иска в суд увольнение было признано незаконным, Сергея восстановили в должности с компенсацией вынужденного прогула и морального вреда».

Для правильной квалификации увольнения необходимо понимать разницу между увольнением по инициативе работодателя и по другим основаниям:

Вид увольнения Особенности Последствия По инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) Требуется доказательство вины работника, соблюдение процедуры Негативная запись в трудовой книжке, возможные трудности при последующем трудоустройстве По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) Добровольное решение обеих сторон, часто с выплатой компенсации Нейтральная запись, не влияет на карьеру По собственному желанию (ст. 80 ТК РФ) Инициатива работника, предупреждение за 2 недели Нейтральная запись, не влияет на карьеру

Основания для увольнения по инициативе работодателя

Статья 81 ТК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым работодатель может уволить сотрудника. Рассмотрим основные из них с учетом актуальной судебной практики 2025 года. ??

Ликвидация организации или прекращение деятельности ИП (п. 1 ст. 81 ТК РФ) – работодатель должен доказать факт ликвидации и уведомить сотрудников не менее чем за 2 месяца.

(п. 1 ст. 81 ТК РФ) – работодатель должен доказать факт ликвидации и уведомить сотрудников не менее чем за 2 месяца. Сокращение численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) – необходимо соблюсти сложную процедуру с учетом преимущественного права на оставление на работе и предложением вакансий.

(п. 2 ст. 81 ТК РФ) – необходимо соблюсти сложную процедуру с учетом преимущественного права на оставление на работе и предложением вакансий. Несоответствие работника занимаемой должности (п. 3 ст. 81 ТК РФ) – устанавливается по результатам аттестации и только при невозможности перевода на другую работу.

(п. 3 ст. 81 ТК РФ) – устанавливается по результатам аттестации и только при невозможности перевода на другую работу. Смена собственника имущества организации (п. 4 ст. 81 ТК РФ) – касается только руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.

(п. 4 ст. 81 ТК РФ) – касается только руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ) – при наличии дисциплинарного взыскания.

(п. 5 ст. 81 ТК РФ) – при наличии дисциплинарного взыскания. Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81 ТК РФ) – включает прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение охраняемой тайны и другие.

(п. 6 ст. 81 ТК РФ) – включает прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение охраняемой тайны и другие. Совершение виновных действий с материальными ценностями (п. 7 ст. 81 ТК РФ) – утрата доверия к работникам, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности.

(п. 7 ст. 81 ТК РФ) – утрата доверия к работникам, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности. Аморальный проступок работника образовательной сферы (п. 8 ст. 81 ТК РФ).

(п. 8 ст. 81 ТК РФ). Принятие необоснованного решения руководителем (п. 9 ст. 81 ТК РФ) – если это повлекло ущерб имуществу организации.

(п. 9 ст. 81 ТК РФ) – если это повлекло ущерб имуществу организации. Представление подложных документов при заключении трудового договора (п. 11 ст. 81 ТК РФ).

Особое внимание стоит обратить на некоторые категории работников, которых нельзя уволить по инициативе работодателя (за исключением ликвидации организации):

Беременные женщины

Женщины с детьми до 3 лет

Одинокие матери с детьми до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет)

Работники в период временной нетрудоспособности и отпуска

Грубые нарушения трудовых обязанностей: разбор случаев

Пункт 6 статьи 81 ТК РФ выделяет особую категорию нарушений, которые считаются грубыми и могут стать основанием для увольнения даже при однократном совершении. Рассмотрим каждое из них с учетом последней судебной практики. ??

Нарушение Что подразумевается Как доказывается Прогул Отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд без уважительных причин Табель учета рабочего времени, акт об отсутствии, объяснительная записка Появление в состоянии опьянения Алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение Медицинское освидетельствование, акт о нахождении в состоянии опьянения, свидетельские показания Разглашение охраняемой законом тайны Персональные данные, коммерческая, государственная тайна Доказательства разглашения, подписанное обязательство о неразглашении Хищение или умышленное повреждение имущества Кража, порча имущества работодателя или других лиц Акт инвентаризации, судебное решение, материалы полиции Нарушение требований охраны труда Повлекшее тяжкие последствия или создавшее угрозу их наступления Акт о несчастном случае, заключение комиссии по охране труда

Мария Дмитриевна, руководитель HR-отдела: «В нашей компании работал специалист Андрей, который занимал должность в финансовом отделе. В его обязанности входила работа с конфиденциальной информацией о клиентах и контрагентах. Однажды служба безопасности обнаружила, что Андрей переслал на свою личную почту базу данных с контактами и условиями договоров ключевых клиентов. После проведения служебного расследования мы установили, что Андрей вел переговоры с конкурирующей компанией о трудоустройстве и планировал использовать эти данные на новом месте работы. Несмотря на его высокую квалификацию и отсутствие предыдущих нарушений, компания была вынуждена уволить сотрудника по подпункту «в» пункта 6 статьи 81 ТК РФ за разглашение коммерческой тайны. Андрей пытался оспорить увольнение в суде, но проиграл дело, так как при приеме на работу подписывал соглашение о неразглашении и был ознакомлен с положением о коммерческой тайне».

При рассмотрении споров о законности увольнения за однократное грубое нарушение суды обращают внимание на следующие аспекты:

Был ли факт нарушения документально зафиксирован и доказан

Соблюдена ли процедура привлечения к дисциплинарной ответственности

Соразмерно ли наказание тяжести совершенного проступка

Учтены ли смягчающие обстоятельства (предшествующая работа, семейное положение и др.)

Статистика судебных разбирательств за 2024-2025 годы показывает, что около 65% увольнений за прогул признаются законными, в то время как увольнения за появление в состоянии опьянения оспариваются успешнее – около 40% таких решений работодателей отменяются судами из-за процедурных нарушений и недостаточной доказательной базы.

Процедура увольнения: что должен соблюсти работодатель

Даже при наличии законных оснований для увольнения работодатель обязан строго соблюдать установленную процедуру. Нарушение процедуры может привести к признанию увольнения незаконным, даже если факт нарушения работником трудовой дисциплины был доказан. ??

Основные этапы процедуры увольнения по статье 81 ТК РФ:

Фиксация нарушения – составление актов, сбор доказательств, свидетельских показаний Запрос письменных объяснений у работника (ст. 193 ТК РФ) – работодатель обязан затребовать письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней объяснение не предоставлено, составляется соответствующий акт Соблюдение сроков – дисциплинарное взыскание в виде увольнения должно быть применено не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения Учет тяжести проступка и обстоятельств, при которых он был совершен Издание приказа об увольнении с указанием конкретного пункта статьи 81 ТК РФ Ознакомление работника с приказом под роспись (в случае отказа составляется соответствующий акт) Выдача трудовой книжки и расчет в последний день работы

Особые случаи, требующие дополнительных действий:

При увольнении за прогул – должен быть составлен акт об отсутствии на рабочем месте

При увольнении за появление в состоянии опьянения – желательно проведение медицинского освидетельствования

При увольнении члена профсоюза – учет мотивированного мнения профсоюзного органа (ст. 373 ТК РФ)

При увольнении за несоответствие – проведение аттестации в соответствии с установленным порядком

С 2023 года работодатель также обязан вносить сведения об увольнении в электронную трудовую книжку через систему «Работа в России» или напрямую в ПФР, что создает дополнительную ответственность за корректное оформление процедуры увольнения.

Как защитить свои права при незаконном увольнении

Если вы считаете, что увольнение произведено с нарушением трудового законодательства, у вас есть возможность защитить свои права. Важно действовать оперативно и грамотно. ??

Шаги по защите прав при незаконном увольнении:

Соберите доказательства нарушений – копии всех документов, связанных с увольнением (приказы, объяснительные, акты), свидетельские показания коллег Обратитесь в трудовую инспекцию – подайте жалобу на действия работодателя (срок рассмотрения – 30 дней) Подайте иск в суд – срок обращения в суд составляет 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки Рассмотрите возможность досудебного урегулирования – через медиацию или с привлечением профсоюза

В исковом заявлении можно требовать:

Восстановления на работе

Оплаты времени вынужденного прогула

Компенсации морального вреда

Изменения формулировки основания увольнения

Распространенные нарушения со стороны работодателей, которые могут стать основанием для признания увольнения незаконным:

Отсутствие запроса письменных объяснений у работника

Нарушение сроков применения дисциплинарного взыскания

Несоразмерность наказания тяжести проступка

Увольнение работника в период временной нетрудоспособности или отпуска

Неучет мнения профсоюзного органа при увольнении члена профсоюза

Отсутствие доказательств совершения проступка

Увольнение беременных женщин или других защищенных категорий работников

Согласно статистике Верховного Суда РФ за 2024 год, около 40% трудовых споров о восстановлении на работе разрешаются в пользу работников. Чаще всего причиной отмены решения об увольнении становятся именно процедурные нарушения со стороны работодателя.

При подготовке к судебному разбирательству рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту по трудовому праву, который поможет правильно сформулировать исковые требования и собрать необходимые доказательства.