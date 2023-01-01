IT-стажировка в МТС: путь к карьере в мире технологий

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники технических направлений, заинтересованные в стажировке в IT.

Специалисты, стремящиеся развить свою карьеру в области информационных технологий.

Люди, ищущие информацию о возможностях стажировок и карьерного роста в крупных IT-компаниях. Первый шаг в карьере айтишника — самый важный, и стажировка в МТС может стать тем золотым билетом, который откроет двери в мир высоких технологий и стабильного профессионального роста. В 2025 году IT-стажировки в МТС — это не просто строчка в резюме, а реальный шанс попасть в команду одного из технологических лидеров России, получить конкурентную зарплату и перспективы дальнейшего трудоустройства. Статистика показывает: 73% успешных IT-специалистов начинали именно со стажировок в крупных компаниях, а МТС трудоустраивает до 65% своих стажеров на постоянные позиции. ??

Программы IT-стажировок в МТС: направления и возможности

МТС предлагает широкий спектр IT-стажировок, адаптированных под различные профессиональные интересы и карьерные амбиции. Главный принцип компании — стажировка должна давать реальный опыт работы над действующими проектами, а не бесконечное заваривание кофе или выполнение рутинных задач. В 2025 году МТС существенно расширила программы стажировок, реагируя на возрастающую потребность в IT-специалистах разных направлений.

Ключевые программы IT-стажировок МТС включают:

МТС Digital — флагманская программа для разработчиков, тестировщиков, аналитиков и дизайнеров. Продолжительность: 6 месяцев с возможностью продления.

— специализированная программа для аналитиков данных и начинающих дата-сайентистов. Продолжительность: 4-6 месяцев. МТС Cloud Solutions — стажировка для специалистов, интересующихся облачными технологиями и инфраструктурой. Продолжительность: 6 месяцев.

— программа для будущих специалистов по информационной безопасности. Продолжительность: 6-9 месяцев. МТС Product Management — стажировка для тех, кто хочет освоить продуктовый подход в IT. Продолжительность: 6 месяцев.

Название программы Направления Продолжительность Формат работы Оплата (?/месяц) МТС Digital Frontend, Backend, Mobile, QA, BI, UX/UI 6 месяцев Гибридный (3/2) 60 000 – 90 000 МТС Data Science Data Analysis, ML, Big Data 4-6 месяцев Гибридный (3/2) 70 000 – 100 000 МТС Cloud Solutions DevOps, SRE, Cloud Architecture 6 месяцев Гибридный (3/2) 65 000 – 95 000 МТС Cybersecurity Security Analysis, Pentesting, Audit 6-9 месяцев Офисный (5/0) 80 000 – 110 000 МТС Product Management Product Management, Analytics 6 месяцев Гибридный (4/1) 70 000 – 90 000

Что отличает IT-стажировку в МТС от других компаний:

Ротация между проектами — возможность поработать в разных командах и определить наиболее интересное направление;

Александр Новиков, руководитель направления разработки в МТС Digital В 2023 году к нам пришел стажер Дмитрий — третьекурсник из МФТИ. Парень без опыта коммерческой разработки, но с хорошей алгоритмической базой. За первые два месяца он освоил наш стек и начал вносить реальный вклад в проект модернизации биллинговой системы. Ключевую роль сыграла его способность быстро учиться и не бояться задавать вопросы. Через полгода стажировки Дмитрий получил оффер на позицию Junior Developer с зарплатой вдвое выше стажерской. Сейчас, спустя полтора года, он уже возглавляет мини-команду из трех разработчиков. Такие кейсы не редкость — мы активно инвестируем в стажеров, которые демонстрируют потенциал.

Требования к кандидатам на IT-стажировку в МТС

МТС предъявляет высокие, но реалистичные требования к кандидатам на IT-стажировку. Компания ищет не только технически подкованных студентов, но и тех, кто разделяет ценности корпоративной культуры и демонстрирует потенциал профессионального роста. ??

Базовые требования к кандидатам на IT-стажировку в МТС:

Образование — студенты 3-4 курсов или выпускники технических специальностей (информатика, программирование, математика, физика и смежные направления);

Специфические требования по направлениям стажировок:

Направление Hard skills Дополнительные навыки Проектный опыт Backend-разработка Java/Kotlin, Python, Go, C#; SQL/NoSQL; REST API Понимание ООП, паттернов проектирования, Git Желателен учебный/pet проект Frontend-разработка HTML/CSS, JavaScript, TypeScript, React/Angular/Vue Адаптивная верстка, работа с API Портфолио с 1-2 проектами Тестирование (QA) Понимание SDLC, типов тестирования, Python/Java для автотестов Работа с баг-трекерами, SQL Не обязателен Data Science Python, R, SQL, библиотеки для анализа данных Статистика, ML-алгоритмы Учебные проекты/соревнования DevOps Linux, скриптовые языки, Docker, CI/CD Сетевые технологии, безопасность Опыт настройки окружений

Важно отметить, что МТС не требует глубокого коммерческого опыта от стажеров — компания готова инвестировать в обучение перспективных кандидатов. Однако наличие портфолио, участие в хакатонах, открытые проекты на GitHub или вклад в open-source значительно повышают шансы на успешное прохождение отбора.

Что может стать вашим конкурентным преимуществом при отборе:

Профильная специализация — если ваше образование напрямую связано с выбранным направлением стажировки;

Процесс отбора и особенности прохождения стажировки

Отбор на IT-стажировку в МТС — многоступенчатый процесс, разработанный для выявления не только технических навыков, но и потенциала, культурного соответствия и способности к профессиональному росту. Понимание этого процесса значительно повышает шансы на успешное прохождение всех этапов. ??

Стандартный процесс отбора включает следующие этапы:

Подача заявки — заполнение формы на официальном сайте карьеры МТС с прикреплением резюме и сопроводительного письма; Скрининг резюме — первичный отбор кандидатов по формальным критериям и соответствию базовым требованиям; Техническое тестирование — онлайн-задания для проверки базовых технических знаний и навыков программирования; Техническое интервью — собеседование с техническими специалистами для глубокой оценки профессиональных компетенций; HR-интервью — оценка soft skills, мотивации и соответствия корпоративной культуре; Финальный отбор — принятие решения о приглашении на стажировку.

Весь процесс отбора обычно занимает от 2 до 4 недель в зависимости от направления и сезона. МТС проводит набор стажеров дважды в год: основной весенний набор (февраль-март) и дополнительный осенний (сентябрь-октябрь).

Мария Светлова, HR-менеджер программы стажировок Помню случай с Анной, студенткой 4 курса, которая дважды пыталась попасть на нашу стажировку в направлении Data Science. Первый раз она не прошла техническое интервью — не хватило практических навыков работы с реальными данными. Но Анна не опустила руки: за полгода она прошла специализированный курс, участвовала в соревнованиях на Kaggle, создала несколько проектов для портфолио. Когда она пришла во второй раз, разница была колоссальной. На техническом интервью она не только безупречно отвечала на вопросы, но и предлагала нестандартные решения задач. Сейчас Анна — ведущий дата-сайентист в одном из ключевых проектов МТС. Этот случай отлично показывает: мы ценим не только текущие навыки, но и настойчивость, целеустремленность и способность к быстрому развитию.

Особенности прохождения IT-стажировки в МТС:

Адаптационный период — первые 2-4 недели посвящены знакомству с компанией, командой и проектами. Проводятся вводные тренинги и инструктажи.

Важные нюансы прохождения стажировки:

Оформление — стажеры оформляются по срочному трудовому договору со всеми соответствующими социальными гарантиями;

Типичные ошибки кандидатов, которых стоит избегать:

Переоценка своих технических навыков в резюме — все заявленные компетенции будут проверены;

Недостаточная подготовка к техническому интервью — необходимо повторить базовые алгоритмы и структуры данных;

Отсутствие реальных примеров работы — даже учебные проекты лучше, чем их полное отсутствие;

Неспособность объяснить свою мотивацию — рекрутеры хотят видеть осознанный выбор компании и направления;

Неготовность к командной работе — это ключевой аспект корпоративной культуры МТС.

Карьерные перспективы после IT-стажировки в МТС

Стажировка в IT-подразделении МТС — это не просто временная работа, а стартовая площадка для построения долгосрочной карьеры в одной из ведущих технологических компаний России. Статистика трудоустройства после стажировки в МТС значительно выше среднерыночных показателей — до 65% успешных стажеров получают предложение о постоянной работе. ??

Карьерные треки после IT-стажировки в МТС:

Технический трек — от junior-специалиста до ведущего инженера, архитектора и технического директора;

Особенности карьерного развития в МТС:

Стартовая позиция Средний срок роста Следующая ступень Зарплатный прирост Ключевые требования для роста Junior Developer 12-18 месяцев Middle Developer 40-60% Самостоятельность, технический рост, инициатива Junior QA 12-15 месяцев Middle QA 30-50% Автоматизация, понимание бизнес-процессов Junior Analyst 12-18 месяцев Middle Analyst 35-55% Бизнес-понимание, системное мышление Junior Data Scientist 15-20 месяцев Middle Data Scientist 50-70% Решение сложных аналитических задач, ML-компетенции Junior DevOps 12-18 месяцев Middle DevOps 40-60% Автоматизация, безопасность, масштабирование

Что влияет на карьерный рост после стажировки:

Производительность — качество и скорость выполнения рабочих задач;

Программы поддержки развития сотрудников в МТС:

Индивидуальный план развития (ИПР) — составляется для каждого сотрудника с учетом его карьерных целей;

Реальные истории успеха выпускников программы стажировок МТС показывают, что компания действительно инвестирует в перспективных сотрудников. Многие нынешние руководители IT-направлений в МТС начинали свой путь именно со стажировки. Компания регулярно публикует кейсы карьерного роста бывших стажеров на своем карьерном портале и в социальных сетях, что служит дополнительной мотивацией для новых кандидатов.