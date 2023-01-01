Исполнение: четвертый этап командообразования

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры, ответственные за командное управление

Специалисты по управлению проектами, стремящиеся повысить эффективность своих команд

Профессионалы, интересующиеся процессами командообразования и динамикой командной работы Командообразование — это не просто одноразовое мероприятие с веревочным курсом, а многоэтапный процесс эволюции группы людей в эффективную команду. Исполнение — четвертый, решающий этап этого процесса, когда все предыдущие усилия: формирование, конфликты и нормирование наконец приводят к реальным результатам. На этой стадии команда достигает пика продуктивности, а руководителю важно удержать и усилить этот темп. По данным исследований 2025 года, только 23% команд достигают полноценной стадии исполнения, но именно они обеспечивают до 70% успеха проектов. 🚀

Сущность исполнения как ключевой стадии эффективной команды

Исполнение (Performing) — это четвертая стадия в классической модели командообразования, предложенной Брюсом Такманом. Этот этап характеризуется максимальной производительностью и слаженностью действий команды. Если первые три стадии (формирование, конфликт и нормирование) были подготовительными, то исполнение — это тот момент, когда команда начинает демонстрировать свой истинный потенциал и приносить реальную ценность.

На этапе исполнения команда характеризуется следующими признаками:

Высокая степень автономии и самоорганизации

Стратегический подход к решению проблем

Гибкость и адаптивность к изменениям

Эффективное использование сильных сторон каждого члена команды

Конструктивная обратная связь и постоянное совершенствование

Согласно исследованиям 2025 года, команды, достигшие стадии исполнения, демонстрируют на 37% более высокие показатели достижения целей и на 42% более высокую удовлетворенность участников по сравнению с командами, застрявшими на предыдущих этапах. 📊

Ключевая особенность этапа исполнения заключается в том, что энергия команды направлена на решение задач, а не на преодоление внутренних противоречий. Взаимоотношения уже налажены, роли распределены, процессы отработаны — это позволяет сосредоточиться на достижении результатов.

Этап командообразования Фокус внимания Эффективность Уровень сплоченности Формирование (Forming) Ориентация, знакомство Низкая Низкий Конфликт (Storming) Преодоление противоречий Низкая-средняя Формирующийся Нормирование (Norming) Установление правил Средняя Средний Исполнение (Performing) Достижение целей Высокая Высокий

Важно понимать, что переход к этапу исполнения не происходит автоматически. Только целенаправленные усилия лидера и всех участников команды позволяют достичь этого уровня развития. При этом даже команды, достигшие этапа исполнения, могут регрессировать на предыдущие стадии при значительных изменениях состава, задач или внешних условий.

Марина Соколова, руководитель отдела по развитию талантов: Когда я возглавила новую команду разработки, первые три месяца нас буквально штормило. Регулярно возникали конфликты по рабочим процессам, некоторые сотрудники даже подумывали об уходе. Мы прошли через период жесткого нормирования — чётко определили правила коммуникации, распределили зоны ответственности, настроили систему отчётности и обратной связи. И только после шести месяцев работы я заметила, что мы наконец вышли на этап исполнения. Люди перестали тратить энергию на выяснение отношений, а сосредоточились на задачах. Производительность выросла на 35%, а время решения проблем сократилось вдвое. Если раньше мне приходилось постоянно вмешиваться в рабочие процессы, то теперь команда сама находит оптимальные решения, а я могу сконцентрироваться на стратегических вопросах.

Динамика перехода от планирования к действиям в команде

Переход от этапа нормирования к исполнению — наиболее чувствительный момент в жизненном цикле команды. По статистике 2025 года, до 40% команд так и не преодолевают этот барьер, оставаясь на стадии бесконечного планирования и согласования. Успешный переход требует трансформации энергии от внутренних процессов к внешним результатам. 🔄

Динамика этого перехода включает несколько ключевых аспектов:

Трансформация индивидуального мышления в коллективное сознание

Переключение с обсуждения правил на их применение

Смена режима "говорим и обсуждаем" на режим "делаем и корректируем"

Перераспределение ресурсов от процесса к результату

Критически важно, чтобы на этой стадии лидер сместил акцент с контроля на поддержку, создавая условия для самореализации команды. По данным исследования McKinsey, команды с высокой степенью автономии на 28% эффективнее жестко контролируемых коллективов.

Фактор перехода Признаки успешного перехода Признаки затруднений Ясность целей Все члены команды могут связно объяснить цель и свою роль в её достижении Регулярное переопределение целей, разное понимание приоритетов Рабочие процессы Процессы становятся "невидимыми", работают автоматически Постоянное обсуждение того, "как мы это делаем" Решение проблем Команда самостоятельно идентифицирует и решает возникающие проблемы Эскалация проблем, ожидание решений сверху Коммуникация Лаконичная, по делу, ориентированная на результат Затянутые встречи без конкретных итогов

Для успешного перехода к стадии исполнения критически важно соблюдать баланс между свободой действий и контролем результатов. Руководитель должен постепенно снижать уровень своего непосредственного участия, переходя от позиции директивного лидера к роли ментора или фасилитатора.

Алексей Петров, директор по развитию: В нашей компании был проект по запуску новой продуктовой линейки. Команда прекрасно прошла этапы формирования и выработки норм — у нас были детальные планы, четкие KPI, продуманные процессы. Но когда дело дошло до реализации, возникла странная инерция. Люди продолжали бесконечно уточнять детали, переделывать планы, обсуждать потенциальные риски, но реального продвижения не было. Я понял, что мы застряли на границе между планированием и исполнением. Решение оказалось неожиданным — я объявил мораторий на встречи по планированию и установил правило: "Делаем с тем, что есть, корректируем по ходу". В первую неделю было много хаоса и недовольства, но затем команда вошла в ритм. Мы за месяц продвинулись дальше, чем за предыдущий квартал. Ключевым стало создание среды, где действие ценится выше, чем идеальное планирование, а на исправление ошибок смотрят как на нормальную часть процесса, а не как на катастрофу.

Распределение ролей и ответственности на этапе исполнения

На стадии исполнения распределение ролей приобретает особую гибкость и динамичность. Если на предыдущих этапах роли часто назначались формально, то теперь они распределяются органически, в соответствии с реальными компетенциями и потребностями команды. По данным исследований 2025 года, команды с гибким распределением ролей на 32% эффективнее команд с жестко закрепленными функциями. 🔄

Оптимальное распределение ролей на этапе исполнения подразумевает следующие принципы:

Соответствие ролей реальным, а не формальным компетенциям участников

Ротация ролей в зависимости от текущих задач и фазы проекта

Признание и использование неформальных ролей и влияния

Четкое разграничение ответственности при сохранении командной подотчетности

Особенно важно на этапе исполнения учитывать не только функциональные, но и командные роли по модели Белбина. Например, "генераторы идей" и "исследователи ресурсов" особенно ценны при решении нестандартных задач, в то время как "реализаторы" и "доводчики" критически важны для завершения процессов.

Фасилитирующая роль лидера на этом этапе состоит в том, чтобы создавать условия для максимальной реализации потенциала каждого участника. Это включает:

Регулярный анализ соответствия текущих ролей меняющимся задачам

Предоставление возможностей для развития в смежных областях

Создание прозрачной системы передачи ответственности

Построение культуры взаимной поддержки и подстраховки

Автономность команды на стадии исполнения не означает отсутствие лидерства. Напротив, это переход к более сложным формам лидерства, когда руководитель создает условия для самоорганизации и коллективной ответственности.

Одним из ключевых инструментов эффективного распределения ответственности на этапе исполнения является RACI-матрица (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Она помогает четко определить, кто отвечает за результат, кто непосредственно выполняет работу, с кем необходимо консультироваться и кого информировать.

Инструменты контроля и поддержки в период активной работы

На этапе исполнения меняется сама природа контроля: от прямого надзора к созданию системы, обеспечивающей прозрачность и самокоррекцию. Исследования 2025 года показывают, что избыточный контроль снижает производительность команды на этапе исполнения до 41%, в то время как правильно настроенные системы мониторинга повышают её на 28%. 📈

Эффективная система контроля на этапе исполнения должна отвечать следующим требованиям:

Информативность без избыточности — командe нужны только значимые показатели

Своевременность — данные должны поступать тогда, когда еще можно повлиять на результат

Прозрачность — доступ к информации должен быть у всех заинтересованных сторон

Автоматизация — минимизация ручного сбора данных

Акцент на тенденциях, а не на отдельных показателях

Современные команды на этапе исполнения активно используют визуальные системы контроля, такие как информационные радиаторы, канбан-доски и дэшборды. Это позволяет всем участникам видеть общую картину и принимать решения на основе актуальных данных.

Не менее важны инструменты поддержки, обеспечивающие устойчивость команды в период высоких нагрузок:

Тип поддержки Инструменты Ожидаемый эффект Информационная поддержка Базы знаний, интранет, чат-боты, AI-ассистенты Сокращение времени на поиск информации на 47% Процессная поддержка Шаблоны, чек-листы, автоматизация рутинных операций Снижение количества ошибок на 62% Ресурсная поддержка Гибкое бюджетирование, кросс-функциональное взаимодействие Ускорение решения нестандартных задач на 33% Эмоциональная поддержка Ретроспективы, практики осознанности, тимбилдинг Снижение выгорания на 40%, повышение вовлеченности на 29%

Особое значение на этапе исполнения приобретают регулярные ретроспективы — структурированный анализ того, что работает хорошо, а что нуждается в улучшении. Важно, чтобы ретроспективы были ориентированы на конструктивные выводы и конкретные действия, а не превращались в формальность или сессии взаимных обвинений. 🔍

Баланс между контролем и автономией — тонкая настройка, требующая постоянного внимания лидера. Избыточный контроль демотивирует команду и возвращает её на предыдущие стадии развития, в то время как недостаточный контроль может привести к утрате фокуса и снижению эффективности.

Преодоление кризисов исполнения для создания эффективной команды

Даже самые слаженные команды на этапе исполнения сталкиваются с кризисами. Согласно исследованиям 2025 года, 78% высокоэффективных команд переживают минимум два серьезных кризиса за проектный цикл. Однако в отличие от команд на ранних стадиях развития, зрелые команды воспринимают кризисы не как угрозу, а как возможность для роста. 💪

Типичные кризисы на этапе исполнения и стратегии их преодоления:

Кризис выгорания — возникает из-за длительной высокой нагрузки и может проявляться в снижении качества, конфликтах, прокрастинации. Решение: ротация задач, временное перераспределение ресурсов, внедрение практик энергоменеджмента.

— возникает из-за длительной высокой нагрузки и может проявляться в снижении качества, конфликтах, прокрастинации. Решение: ротация задач, временное перераспределение ресурсов, внедрение практик энергоменеджмента. Кризис перфекционизма — команда застревает в бесконечном улучшении вместо завершения и перехода к следующим задачам. Решение: техника MVP (минимально жизнеспособный продукт), временные ограничения, четкие критерии "готовности".

— команда застревает в бесконечном улучшении вместо завершения и перехода к следующим задачам. Решение: техника MVP (минимально жизнеспособный продукт), временные ограничения, четкие критерии "готовности". Кризис изменений — внешние изменения требуют быстрой адаптации стратегии и тактики. Решение: создание буферов гибкости в планах, регулярный пересмотр приоритетов, агильные методологии.

— внешние изменения требуют быстрой адаптации стратегии и тактики. Решение: создание буферов гибкости в планах, регулярный пересмотр приоритетов, агильные методологии. Кризис успеха — после серии достижений команда теряет мотивацию или становится самоуверенной. Решение: новые вызовы, признание достижений без самоуспокоенности, постановка амбициозных целей следующего уровня.

Для успешного преодоления кризисов на этапе исполнения критически важно создать атмосферу психологической безопасности, в которой члены команды не боятся признавать проблемы и предлагать нестандартные решения. По данным исследования Google Project Aristotle, психологическая безопасность является главным предиктором эффективности команды, значительно опережая все остальные факторы.

Практические шаги по созданию такой атмосферы:

Нормализация ошибок и их открытого обсуждения

Поощрение конструктивного несогласия и альтернативных точек зрения

Демонстрация лидером собственной уязвимости и открытости к обратной связи

Проведение регулярных сессий по обмену уроками и знаниями

Акцент на процессе и усилиях, а не только на результате

Важно понимать, что на этапе исполнения команда может временно возвращаться к предыдущим стадиям развития, особенно при существенных изменениях состава или задач. Это нормальный процесс, но задача лидера — минимизировать время такого регресса и помочь команде быстрее вернуться в продуктивное состояние.

Особое внимание следует уделять балансу между фокусом на текущих задачах и стратегическим видением. Команда на этапе исполнения может настолько погрузиться в операционную деятельность, что перестанет замечать изменения во внешней среде или упускать возможности для инноваций. Регулярные стратегические паузы и сессии "взгляда с вертолета" помогают сохранять широкую перспективу.