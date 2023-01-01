Инженер по нормированию труда: ключевые задачи и обязанности
Для кого эта статья:
- Специалисты в области управления персоналом и производственных процессов.
- Студенты и молодые специалисты, рассматривающие карьеру инженера по нормированию труда.
Руководители предприятий, заинтересованные в оптимизации трудовых процессов и повышении эффективности.
На производственных предприятиях часто возникают ситуации, когда сотрудники либо перегружены работой, либо не выполняют норму. Это прямой путь к финансовым потерям и снижению конкурентоспособности бизнеса. Инженер по нормированию труда — тот специалист, который способен найти баланс между возможностями персонала и требованиями производства. В 2025 году эта профессия становится все более востребованной, поскольку компании стремятся оптимизировать затраты и повысить эффективность. Разберемся, какие ключевые обязанности выполняет этот специалист и почему его роль так важна для современного бизнеса. ??
Кто такой инженер по нормированию труда: основная роль
Инженер по нормированию труда — это специалист, который занимается анализом, оценкой и установлением обоснованных норм затрат рабочего времени на выполнение различных производственных операций. Фактически этот человек определяет, сколько времени должно занимать выполнение той или иной работы при соблюдении технологии и требований к качеству.
В задачи инженера-нормировщика входит не только установление норм, но и контроль за их выполнением, анализ причин отклонений и разработка мероприятий по повышению производительности труда. Это специалист, который находится на пересечении интересов работников и работодателя, обеспечивая баланс между достаточной интенсивностью труда и сохранением здоровья сотрудников.
Александр Петров, главный инженер по нормированию труда
Когда я пришел на металлургический комбинат, руководство жаловалось на постоянные срывы сроков выполнения заказов и перерасход фонда оплаты труда. Первое, что я сделал — провел хронометраж основных операций. Выяснилось, что на одном участке нормы были явно завышены (люди получали премии практически "ни за что"), а на другом — нереалистично занижены, из-за чего работники постоянно не успевали и качество страдало. После корректировки нормативов производительность выросла на 23%, а текучесть кадров снизилась вдвое — просто потому, что требования стали справедливыми и прозрачными.
Основная роль инженера по нормированию труда направлена на решение следующих стратегических задач:
- Оптимизация трудовых процессов для повышения эффективности производства
- Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов
- Создание объективной базы для расчета заработной платы и материального стимулирования
- Выявление резервов повышения производительности труда
- Сокращение непроизводительных затрат рабочего времени
В отличие от других специалистов в области управления персоналом, инженер по нормированию труда фокусируется именно на количественных показателях и временных затратах. Это технический специалист, который должен глубоко понимать производственные процессы, технологии и требования к качеству продукции.
|Критерий
|Инженер по нормированию труда
|HR-менеджер
|Технолог производства
|Основной фокус
|Трудозатраты и нормы выработки
|Подбор и развитие персонала
|Технологический процесс
|Ключевые инструменты
|Хронометраж, фотография рабочего дня
|Собеседования, оценка компетенций
|Технологические карты, схемы
|Результат работы
|Нормативы, расценки, планы
|Укомплектованный штат, обучение
|Технологические инструкции
|Требуемое образование
|Техническое + экономическое
|Управленческое, психологическое
|Техническое по профилю
В 2025 году роль инженера по нормированию труда приобретает новое значение в связи с автоматизацией производства и внедрением систем искусственного интеллекта. Теперь этот специалист не только устанавливает нормы для людей, но и определяет оптимальные параметры работы человеко-машинных систем, что требует дополнительных компетенций в области цифровых технологий. ??
Ключевые задачи: оценка и анализ производительности
Центральное место в работе инженера по нормированию труда занимает комплекс задач, связанных с оценкой и анализом производительности. Это фундамент, на котором строится вся система нормирования на предприятии.
Прежде всего, инженер-нормировщик занимается изучением затрат рабочего времени с помощью специальных методов: хронометража, фотографии рабочего дня, моментных наблюдений. На основе полученных данных он выявляет потери рабочего времени и определяет их причины.
- Проведение хронометражных наблюдений для определения продолжительности операций
- Анализ структуры рабочего времени и выявление непроизводительных затрат
- Изучение влияния различных факторов на производительность труда
- Оценка эффективности использования оборудования во взаимосвязи с трудовыми затратами
- Сравнительный анализ достигнутых показателей с нормативными и лучшими отраслевыми практиками
Важно отметить, что современный инженер по нормированию труда не просто фиксирует фактические показатели, но и применяет аналитические методы для выявления резервов повышения производительности. Он исследует причинно-следственные связи между условиями труда, технологией производства и достигаемыми результатами.
Наталья Соколова, ведущий специалист по нормированию труда
На швейной фабрике мы столкнулись с проблемой: одинаковые операции выполнялись с разной скоростью в разных сменах. Я провела детальный анализ, включая видеосъемку рабочих процессов, и обнаружила, что дело было не в работниках, а в организации пространства. В одной смене материалы располагались так, что швеям приходилось делать лишние движения. Простая перестановка элементов рабочего места позволила сократить время операции на 18%. Но самое удивительное – уменьшилась и утомляемость персонала, потому что исчезли неудобные повороты корпуса. Вот яркий пример того, как нормирование труда не только повышает эффективность, но и улучшает условия работы.
Анализ производительности включает несколько последовательных этапов:
- Сбор фактических данных о трудозатрах и выработке
- Обработка и систематизация полученной информации
- Сравнение с нормативными показателями
- Выявление отклонений и их причин
- Разработка рекомендаций по оптимизации
Для эффективного выполнения этих задач инженер-нормировщик должен владеть современными методами исследования трудовых процессов и уметь использовать специализированное программное обеспечение. В 2025 году всё большее распространение получают системы цифрового мониторинга, которые позволяют собирать данные о производительности в режиме реального времени. ??
|Метод анализа
|Применение
|Преимущества
|Ограничения
|Хронометраж
|Измерение продолжительности повторяющихся операций
|Высокая точность, выявление микродвижений
|Трудоемкость, субъективность наблюдателя
|Фотография рабочего дня
|Изучение всех затрат времени в течение смены
|Комплексность, выявление потерь времени
|Большие затраты на проведение
|Метод моментных наблюдений
|Статистический анализ структуры рабочего времени
|Экономичность, возможность изучения большого количества рабочих мест
|Меньшая точность для коротких операций
|Самофотография
|Регистрация затрат времени самим работником
|Массовость, охват всех сотрудников
|Возможны искажения данных
|Цифровой мониторинг
|Автоматический сбор данных через датчики и системы
|Непрерывность, объективность, точность
|Высокая стоимость внедрения, технические ограничения
Обязанности инженера-нормировщика на предприятии
Функционал инженера по нормированию труда на предприятии обширен и охватывает весь цикл работ, связанных с установлением, внедрением и контролем норм труда. Рассмотрим конкретные обязанности, которые возлагаются на этого специалиста.
Разработка и внедрение нормативов — ключевая часть работы инженера-нормировщика. На основе проведенных исследований и анализа он устанавливает технически обоснованные нормы времени, выработки, обслуживания и численности персонала. Важно, чтобы эти нормативы были реалистичными, но при этом стимулировали повышение производительности труда.
- Разработка норм труда для различных категорий работников
- Формирование технически обоснованных норм выработки
- Расчет необходимой численности персонала для производственных участков
- Определение нормативов обслуживания оборудования
- Создание и поддержание в актуальном состоянии нормативной базы предприятия
Важной обязанностью является также участие в организации и совершенствовании оплаты труда. Инженер-нормировщик разрабатывает тарифные сетки, определяет сдельные расценки, участвует в формировании положений о премировании. Его расчеты ложатся в основу системы материального стимулирования работников.
В 2025 году особое значение приобретает работа по оптимизации бизнес-процессов. Инженер по нормированию анализирует существующие рабочие процедуры и предлагает способы их совершенствования с целью снижения трудозатрат и повышения эффективности. Это требует тесного взаимодействия с технологами, конструкторами и другими специалистами предприятия.
Также в функции инженера-нормировщика входит:
- Подготовка проектов приказов и распоряжений по вопросам нормирования труда
- Разработка форм документации по учету выработки и трудозатрат
- Консультирование руководителей подразделений по вопросам нормирования
- Проведение разъяснительной работы среди персонала о системе нормирования
- Мониторинг выполнения установленных норм и анализ причин отклонений
На современных предприятиях инженер по нормированию труда часто участвует в проектах по цифровой трансформации производства. Он помогает внедрять автоматизированные системы учета рабочего времени и производительности, а также адаптирует нормативы к новым технологическим условиям. ??
В зависимости от размера предприятия, обязанности могут варьироваться. В крупных компаниях обычно существует целый отдел нормирования, где специалисты могут фокусироваться на отдельных направлениях, в то время как в малом бизнесе инженер-нормировщик выполняет весь комплекс работ, часто совмещая эти функции с другими обязанностями.
Методы работы при расчете трудовых нормативов
Успешная работа инженера по нормированию труда невозможна без владения специализированными методами расчета трудовых нормативов. Эти методики представляют собой научно обоснованные подходы к определению необходимых затрат времени на выполнение различных операций.
Аналитические методы нормирования базируются на детальном изучении трудового процесса с разделением его на составные элементы и последующим анализом каждого из них. Эти методы обеспечивают высокую точность и объективность результатов, но требуют значительных временных затрат на проведение исследований.
В практике нормирования труда выделяют следующие основные методы:
- Аналитически-исследовательский — основан на непосредственном изучении затрат времени путем хронометража и фотографии рабочего дня
- Аналитически-расчетный — использует готовые нормативы времени на типовые элементы операций
- Метод микроэлементного нормирования — расчленяет операции на простейшие движения с известной продолжительностью
- Опытно-статистический — базируется на анализе данных о фактических затратах времени за прошедшие периоды
- Метод сравнения и аналогии — предполагает установление норм на основе сходных операций с известными нормативами
В 2025 году возрастает роль цифровых инструментов в нормировании труда. Специализированное программное обеспечение позволяет не только автоматизировать расчеты, но и моделировать различные варианты организации трудового процесса, выбирая оптимальные решения. Искусственный интеллект способен анализировать большие массивы данных о производительности и предлагать корректировки нормативов на основе выявленных закономерностей. ??
Рассмотрим типичную последовательность действий при расчете норм времени:
- Изучение технологического процесса и условий выполнения работы
- Разделение операции на элементы (трудовые приемы, действия, движения)
- Проведение хронометражных наблюдений или использование нормативных материалов
- Определение нормы подготовительно-заключительного времени
- Расчет времени на обслуживание рабочего места и личные надобности
- Суммирование всех элементов и получение общей нормы времени
- Проверка рассчитанной нормы в реальных условиях
Отдельно стоит отметить важность учета факторов, влияющих на трудоемкость операций. К ним относятся технические характеристики оборудования, физико-химические свойства материалов, условия труда, квалификация работников и другие параметры. Современный инженер-нормировщик должен уметь оценивать степень влияния каждого фактора и вносить соответствующие коррективы в расчеты.
Для повышения эффективности работы используются справочники нормативов времени, в которых содержатся типовые элементы операций с установленной продолжительностью. Это позволяет значительно ускорить процесс нормирования для стандартных работ.
Навыки и образование для успешной карьеры в нормировании
Профессия инженера по нормированию труда требует специфического набора навыков и знаний, которые формируются как в процессе получения образования, так и через практический опыт. Рассмотрим, что необходимо для успешной карьеры в этой области.
Базовое образование для инженера-нормировщика обычно включает техническую и экономическую подготовку. Оптимальным вариантом является специализация "Экономика и организация производства" или "Управление персоналом" с уклоном в нормирование труда. Однако на практике в эту профессию приходят специалисты с различным базовым образованием, дополнительно осваивая необходимые методики.
- Высшее образование в области экономики труда, инженерии или менеджмента
- Курсы повышения квалификации по нормированию труда
- Сертификация по управлению производительностью
- Программы по промышленному инжинирингу
- Обучение работе со специализированным программным обеспечением
Ключевые профессиональные компетенции инженера по нормированию труда включают:
- Знание методик нормирования и умение их применять на практике
- Понимание технологических процессов в соответствующей отрасли
- Навыки работы с измерительными инструментами и приборами
- Умение анализировать большие массивы данных и выявлять закономерности
- Владение специализированным программным обеспечением для нормирования
Не менее важны и личностные качества, которые помогают эффективно выполнять обязанности инженера-нормировщика. К ним относятся аналитический склад ума, внимательность к деталям, способность к систематизации информации, объективность в оценках и коммуникабельность для взаимодействия с работниками разных уровней.
В 2025 году особую ценность приобретают цифровые навыки, связанные с анализом данных и работой с автоматизированными системами нормирования. Инженеры-нормировщики, владеющие методами машинного обучения и искусственного интеллекта для оптимизации трудовых процессов, будут особенно востребованы на рынке труда. ??
Карьерный путь в нормировании труда может развиваться в нескольких направлениях:
|Карьерная ступень
|Основные обязанности
|Требуемый опыт
|Уровень зарплаты (2025)
|Младший инженер по нормированию
|Сбор данных, проведение хронометража, оформление документации
|0-2 года
|70 000 – 90 000 руб.
|Инженер по нормированию труда
|Разработка норм, анализ трудозатрат, оптимизация процессов
|2-5 лет
|90 000 – 120 000 руб.
|Ведущий/старший инженер
|Управление проектами по нормированию, разработка методик
|5-8 лет
|120 000 – 170 000 руб.
|Руководитель отдела нормирования
|Стратегическое планирование, управление командой
|От 8 лет
|170 000 – 250 000 руб.
|Директор по операционной эффективности
|Интеграция нормирования в общую систему управления
|От 10 лет
|От 250 000 руб.
Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда инженеру-нормировщику необходимо постоянно обновлять свои знания, следить за новыми методиками и технологиями в своей области. Участие в профессиональных сообществах, посещение отраслевых конференций и изучение специализированной литературы помогут оставаться в курсе актуальных тенденций.
Инженер по нормированию труда — профессия, находящаяся на пересечении инженерного искусства и экономической науки. В руках этого специалиста сосредоточены инструменты, позволяющие найти оптимальный баланс между производительностью и человеческими возможностями. При грамотном подходе нормирование становится не механизмом давления на работников, а способом создания справедливой и прозрачной системы организации труда, где каждый понимает, что от него требуется и как оценивается его вклад. В этом и заключается истинная ценность профессии — помогать предприятиям становиться эффективнее, сохраняя человеческое лицо.
Инга Козина
редактор про рынок труда