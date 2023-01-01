Инженер по нормированию труда: ключевые задачи и обязанности

Руководители предприятий, заинтересованные в оптимизации трудовых процессов и повышении эффективности. На производственных предприятиях часто возникают ситуации, когда сотрудники либо перегружены работой, либо не выполняют норму. Это прямой путь к финансовым потерям и снижению конкурентоспособности бизнеса. Инженер по нормированию труда — тот специалист, который способен найти баланс между возможностями персонала и требованиями производства. В 2025 году эта профессия становится все более востребованной, поскольку компании стремятся оптимизировать затраты и повысить эффективность. Разберемся, какие ключевые обязанности выполняет этот специалист и почему его роль так важна для современного бизнеса. ??

Кто такой инженер по нормированию труда: основная роль

Инженер по нормированию труда — это специалист, который занимается анализом, оценкой и установлением обоснованных норм затрат рабочего времени на выполнение различных производственных операций. Фактически этот человек определяет, сколько времени должно занимать выполнение той или иной работы при соблюдении технологии и требований к качеству.

В задачи инженера-нормировщика входит не только установление норм, но и контроль за их выполнением, анализ причин отклонений и разработка мероприятий по повышению производительности труда. Это специалист, который находится на пересечении интересов работников и работодателя, обеспечивая баланс между достаточной интенсивностью труда и сохранением здоровья сотрудников.

Александр Петров, главный инженер по нормированию труда

Когда я пришел на металлургический комбинат, руководство жаловалось на постоянные срывы сроков выполнения заказов и перерасход фонда оплаты труда. Первое, что я сделал — провел хронометраж основных операций. Выяснилось, что на одном участке нормы были явно завышены (люди получали премии практически "ни за что"), а на другом — нереалистично занижены, из-за чего работники постоянно не успевали и качество страдало. После корректировки нормативов производительность выросла на 23%, а текучесть кадров снизилась вдвое — просто потому, что требования стали справедливыми и прозрачными.

Основная роль инженера по нормированию труда направлена на решение следующих стратегических задач:

Оптимизация трудовых процессов для повышения эффективности производства

Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов

Создание объективной базы для расчета заработной платы и материального стимулирования

Выявление резервов повышения производительности труда

Сокращение непроизводительных затрат рабочего времени

В отличие от других специалистов в области управления персоналом, инженер по нормированию труда фокусируется именно на количественных показателях и временных затратах. Это технический специалист, который должен глубоко понимать производственные процессы, технологии и требования к качеству продукции.

Критерий Инженер по нормированию труда HR-менеджер Технолог производства Основной фокус Трудозатраты и нормы выработки Подбор и развитие персонала Технологический процесс Ключевые инструменты Хронометраж, фотография рабочего дня Собеседования, оценка компетенций Технологические карты, схемы Результат работы Нормативы, расценки, планы Укомплектованный штат, обучение Технологические инструкции Требуемое образование Техническое + экономическое Управленческое, психологическое Техническое по профилю

В 2025 году роль инженера по нормированию труда приобретает новое значение в связи с автоматизацией производства и внедрением систем искусственного интеллекта. Теперь этот специалист не только устанавливает нормы для людей, но и определяет оптимальные параметры работы человеко-машинных систем, что требует дополнительных компетенций в области цифровых технологий. ??

Ключевые задачи: оценка и анализ производительности

Центральное место в работе инженера по нормированию труда занимает комплекс задач, связанных с оценкой и анализом производительности. Это фундамент, на котором строится вся система нормирования на предприятии.

Прежде всего, инженер-нормировщик занимается изучением затрат рабочего времени с помощью специальных методов: хронометража, фотографии рабочего дня, моментных наблюдений. На основе полученных данных он выявляет потери рабочего времени и определяет их причины.

Проведение хронометражных наблюдений для определения продолжительности операций

Анализ структуры рабочего времени и выявление непроизводительных затрат

Изучение влияния различных факторов на производительность труда

Оценка эффективности использования оборудования во взаимосвязи с трудовыми затратами

Сравнительный анализ достигнутых показателей с нормативными и лучшими отраслевыми практиками

Важно отметить, что современный инженер по нормированию труда не просто фиксирует фактические показатели, но и применяет аналитические методы для выявления резервов повышения производительности. Он исследует причинно-следственные связи между условиями труда, технологией производства и достигаемыми результатами.

Наталья Соколова, ведущий специалист по нормированию труда

На швейной фабрике мы столкнулись с проблемой: одинаковые операции выполнялись с разной скоростью в разных сменах. Я провела детальный анализ, включая видеосъемку рабочих процессов, и обнаружила, что дело было не в работниках, а в организации пространства. В одной смене материалы располагались так, что швеям приходилось делать лишние движения. Простая перестановка элементов рабочего места позволила сократить время операции на 18%. Но самое удивительное – уменьшилась и утомляемость персонала, потому что исчезли неудобные повороты корпуса. Вот яркий пример того, как нормирование труда не только повышает эффективность, но и улучшает условия работы.

Анализ производительности включает несколько последовательных этапов:

Сбор фактических данных о трудозатрах и выработке Обработка и систематизация полученной информации Сравнение с нормативными показателями Выявление отклонений и их причин Разработка рекомендаций по оптимизации

Для эффективного выполнения этих задач инженер-нормировщик должен владеть современными методами исследования трудовых процессов и уметь использовать специализированное программное обеспечение. В 2025 году всё большее распространение получают системы цифрового мониторинга, которые позволяют собирать данные о производительности в режиме реального времени. ??

Метод анализа Применение Преимущества Ограничения Хронометраж Измерение продолжительности повторяющихся операций Высокая точность, выявление микродвижений Трудоемкость, субъективность наблюдателя Фотография рабочего дня Изучение всех затрат времени в течение смены Комплексность, выявление потерь времени Большие затраты на проведение Метод моментных наблюдений Статистический анализ структуры рабочего времени Экономичность, возможность изучения большого количества рабочих мест Меньшая точность для коротких операций Самофотография Регистрация затрат времени самим работником Массовость, охват всех сотрудников Возможны искажения данных Цифровой мониторинг Автоматический сбор данных через датчики и системы Непрерывность, объективность, точность Высокая стоимость внедрения, технические ограничения

Обязанности инженера-нормировщика на предприятии

Функционал инженера по нормированию труда на предприятии обширен и охватывает весь цикл работ, связанных с установлением, внедрением и контролем норм труда. Рассмотрим конкретные обязанности, которые возлагаются на этого специалиста.

Разработка и внедрение нормативов — ключевая часть работы инженера-нормировщика. На основе проведенных исследований и анализа он устанавливает технически обоснованные нормы времени, выработки, обслуживания и численности персонала. Важно, чтобы эти нормативы были реалистичными, но при этом стимулировали повышение производительности труда.

Разработка норм труда для различных категорий работников

Формирование технически обоснованных норм выработки

Расчет необходимой численности персонала для производственных участков

Определение нормативов обслуживания оборудования

Создание и поддержание в актуальном состоянии нормативной базы предприятия

Важной обязанностью является также участие в организации и совершенствовании оплаты труда. Инженер-нормировщик разрабатывает тарифные сетки, определяет сдельные расценки, участвует в формировании положений о премировании. Его расчеты ложатся в основу системы материального стимулирования работников.

В 2025 году особое значение приобретает работа по оптимизации бизнес-процессов. Инженер по нормированию анализирует существующие рабочие процедуры и предлагает способы их совершенствования с целью снижения трудозатрат и повышения эффективности. Это требует тесного взаимодействия с технологами, конструкторами и другими специалистами предприятия.

Также в функции инженера-нормировщика входит:

Подготовка проектов приказов и распоряжений по вопросам нормирования труда Разработка форм документации по учету выработки и трудозатрат Консультирование руководителей подразделений по вопросам нормирования Проведение разъяснительной работы среди персонала о системе нормирования Мониторинг выполнения установленных норм и анализ причин отклонений

На современных предприятиях инженер по нормированию труда часто участвует в проектах по цифровой трансформации производства. Он помогает внедрять автоматизированные системы учета рабочего времени и производительности, а также адаптирует нормативы к новым технологическим условиям. ??

В зависимости от размера предприятия, обязанности могут варьироваться. В крупных компаниях обычно существует целый отдел нормирования, где специалисты могут фокусироваться на отдельных направлениях, в то время как в малом бизнесе инженер-нормировщик выполняет весь комплекс работ, часто совмещая эти функции с другими обязанностями.

Методы работы при расчете трудовых нормативов

Успешная работа инженера по нормированию труда невозможна без владения специализированными методами расчета трудовых нормативов. Эти методики представляют собой научно обоснованные подходы к определению необходимых затрат времени на выполнение различных операций.

Аналитические методы нормирования базируются на детальном изучении трудового процесса с разделением его на составные элементы и последующим анализом каждого из них. Эти методы обеспечивают высокую точность и объективность результатов, но требуют значительных временных затрат на проведение исследований.

В практике нормирования труда выделяют следующие основные методы:

Аналитически-исследовательский — основан на непосредственном изучении затрат времени путем хронометража и фотографии рабочего дня

Аналитически-расчетный — использует готовые нормативы времени на типовые элементы операций

Метод микроэлементного нормирования — расчленяет операции на простейшие движения с известной продолжительностью

Опытно-статистический — базируется на анализе данных о фактических затратах времени за прошедшие периоды

Метод сравнения и аналогии — предполагает установление норм на основе сходных операций с известными нормативами

В 2025 году возрастает роль цифровых инструментов в нормировании труда. Специализированное программное обеспечение позволяет не только автоматизировать расчеты, но и моделировать различные варианты организации трудового процесса, выбирая оптимальные решения. Искусственный интеллект способен анализировать большие массивы данных о производительности и предлагать корректировки нормативов на основе выявленных закономерностей. ??

Рассмотрим типичную последовательность действий при расчете норм времени:

Изучение технологического процесса и условий выполнения работы Разделение операции на элементы (трудовые приемы, действия, движения) Проведение хронометражных наблюдений или использование нормативных материалов Определение нормы подготовительно-заключительного времени Расчет времени на обслуживание рабочего места и личные надобности Суммирование всех элементов и получение общей нормы времени Проверка рассчитанной нормы в реальных условиях

Отдельно стоит отметить важность учета факторов, влияющих на трудоемкость операций. К ним относятся технические характеристики оборудования, физико-химические свойства материалов, условия труда, квалификация работников и другие параметры. Современный инженер-нормировщик должен уметь оценивать степень влияния каждого фактора и вносить соответствующие коррективы в расчеты.

Для повышения эффективности работы используются справочники нормативов времени, в которых содержатся типовые элементы операций с установленной продолжительностью. Это позволяет значительно ускорить процесс нормирования для стандартных работ.

Навыки и образование для успешной карьеры в нормировании

Профессия инженера по нормированию труда требует специфического набора навыков и знаний, которые формируются как в процессе получения образования, так и через практический опыт. Рассмотрим, что необходимо для успешной карьеры в этой области.

Базовое образование для инженера-нормировщика обычно включает техническую и экономическую подготовку. Оптимальным вариантом является специализация "Экономика и организация производства" или "Управление персоналом" с уклоном в нормирование труда. Однако на практике в эту профессию приходят специалисты с различным базовым образованием, дополнительно осваивая необходимые методики.

Высшее образование в области экономики труда, инженерии или менеджмента

Курсы повышения квалификации по нормированию труда

Сертификация по управлению производительностью

Программы по промышленному инжинирингу

Обучение работе со специализированным программным обеспечением

Ключевые профессиональные компетенции инженера по нормированию труда включают:

Знание методик нормирования и умение их применять на практике Понимание технологических процессов в соответствующей отрасли Навыки работы с измерительными инструментами и приборами Умение анализировать большие массивы данных и выявлять закономерности Владение специализированным программным обеспечением для нормирования

Не менее важны и личностные качества, которые помогают эффективно выполнять обязанности инженера-нормировщика. К ним относятся аналитический склад ума, внимательность к деталям, способность к систематизации информации, объективность в оценках и коммуникабельность для взаимодействия с работниками разных уровней.

В 2025 году особую ценность приобретают цифровые навыки, связанные с анализом данных и работой с автоматизированными системами нормирования. Инженеры-нормировщики, владеющие методами машинного обучения и искусственного интеллекта для оптимизации трудовых процессов, будут особенно востребованы на рынке труда. ??

Карьерный путь в нормировании труда может развиваться в нескольких направлениях:

Карьерная ступень Основные обязанности Требуемый опыт Уровень зарплаты (2025) Младший инженер по нормированию Сбор данных, проведение хронометража, оформление документации 0-2 года 70 000 – 90 000 руб. Инженер по нормированию труда Разработка норм, анализ трудозатрат, оптимизация процессов 2-5 лет 90 000 – 120 000 руб. Ведущий/старший инженер Управление проектами по нормированию, разработка методик 5-8 лет 120 000 – 170 000 руб. Руководитель отдела нормирования Стратегическое планирование, управление командой От 8 лет 170 000 – 250 000 руб. Директор по операционной эффективности Интеграция нормирования в общую систему управления От 10 лет От 250 000 руб.

Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда инженеру-нормировщику необходимо постоянно обновлять свои знания, следить за новыми методиками и технологиями в своей области. Участие в профессиональных сообществах, посещение отраслевых конференций и изучение специализированной литературы помогут оставаться в курсе актуальных тенденций.