Инфографика для маркетплейсов: Wildberries, Avito и другие
Инфографика для маркетплейсов: Wildberries, Avito и другие

#Визуализация данных  #Инфографика МП  #Маркетплейс фото  
Для кого эта статья:

  • Для владельцев малых и средних бизнесов, торгующих на маркетплейсах
  • Для маркетологов и специалистов по контенту, занимающихся созданием визуального контента

  • Для студентов и слушателей курсов по интернет-маркетингу, желающих повысить свои навыки в визуализации продуктов

    Цифры кричат: 90% информации, которую обрабатывает мозг, — визуальная! 📊

И для маркетплейсов, где решение о покупке принимается за 3-7 секунд, это золотое правило. Пока конкуренты зарываются в длинные описания, вы можете выстрелить продажами благодаря грамотной инфографике. Wildberries, Avito, Ozon — у каждой платформы свои секреты визуального воздействия на покупателя. Разложу по полочкам, как превратить сухие данные о товаре в магнит для кошельков, и почему правильная инфографика стала не роскошью, а необходимостью для выживания бренда на маркетплейсах в 2025 году.

Почему инфографика влияет на продажи на маркетплейсах

Мозг человека обрабатывает изображения в 60 000 раз быстрее, чем текст. И это не просто интересный факт из нейробиологии — это ключ к вашим продажам на маркетплейсах. На площадках с миллионами товаров покупатель принимает решение о клике за доли секунды, и качественная инфографика становится решающим фактором.

В 2025 году маркетплейсы переполнены. На Wildberries ежедневно появляется более 300 000 новых карточек товаров, а на Avito — около 150 000 объявлений. В такой конкурентной среде визуальная коммуникация работает эффективнее текстовой по нескольким причинам:

  • ⏱️ Экономия времени покупателя — инфографика позволяет мгновенно получить ключевую информацию о товаре
  • 🔍 Прозрачность данных — визуализированные характеристики вызывают больше доверия
  • 🧠 Лучшее запоминание — пользователи запоминают 80% того, что видят, против 20% того, что читают
  • 🔄 Снижение числа возвратов — наглядная демонстрация размеров, функций и особенностей товара

Статистика маркетплейсов подтверждает эффективность инфографики:

Маркетплейс Рост конверсии с инфографикой Снижение возвратов
Wildberries +32% -24%
Ozon +27% -19%
Avito +41% -31%
СберМегаМаркет +23% -15%

Антон Михайлов, руководитель отдела аналитики

Мой клиент продавал товары для дома на Wildberries с 2022 года. Продажи были стабильными, но не впечатляющими — около 350 000 рублей в месяц. В январе 2024 года мы решили полностью переработать контент карточек, сделав акцент на инфографику. Я разработал для него серию информативных баннеров, показывающих размеры товаров в сравнении с человеком, таблицы характеристик и пошаговые схемы использования.

Результат превзошёл ожидания — за первый же месяц продажи выросли на 47%, достигнув 514 500 рублей. Но настоящий прорыв произошёл через 3 месяца. После анализа поведения покупателей мы усовершенствовали инфографику, добавив сравнение с конкурентами и увеличив наглядность преимуществ. Это дало рост до 780 000 рублей ежемесячной выручки. Что особенно важно — количество возвратов сократилось с 12% до 3,5%, что значительно улучшило экономику бизнеса и рейтинг товаров на площадке.

Интересно, что алгоритмы маркетплейсов учитывают не только наличие инфографики, но и время, которое пользователь проводит, рассматривая карточку товара. Чем дольше изучаются изображения, тем выше оценивается релевантность предложения, что позитивно влияет на ранжирование.

Особенности визуализации данных для Wildberries

Wildberries — платформа со своей уникальной экосистемой и особыми требованиями к визуальному контенту. В 2025 году алгоритмы WB стали значительно умнее и теперь отдают предпочтение карточкам с продуманной инфографикой, которая решает конкретные задачи покупателя.

Ключевые особенности эффективной инфографики на Wildberries:

  • 🎯 Оптимальные размеры — 1000×1000 пикселей для основного изображения и строгий контроль качества при масштабировании
  • 📱 Мобильная адаптация — 73% покупателей WB используют смартфоны, поэтому все элементы должны быть читаемы на малых экранах
  • 🔢 Правило первых трёх изображений — они должны быть самодостаточными и передавать ключевую информацию о товаре
  • 🚫 Отсутствие лишнего текста — алгоритмы WB понижают рейтинг карточек с перегруженными текстом изображениями

Wildberries выделяет несколько типов инфографики, которые показывают максимальную эффективность:

Тип инфографики Влияние на конверсию Оптимальное количество
Размерная сетка +35% 1-2 шт.
Сравнительные таблицы +27% 1 шт.
Инструкции по применению +41% 1-3 шт.
Визуализация преимуществ +38% 2-3 шт.

Для категории товаров со сложными техническими характеристиками (электроника, бытовая техника) данные лучше представлять в виде компактных схем с понятными иконками. На Wildberries отлично работает сравнение "до/после" и наглядная демонстрация результата использования.

Важно учитывать, что в 2025 году Wildberries ввёл систему автоматической модерации инфографики с использованием ИИ, который отслеживает:

  • Соотношение текста и изображений
  • Читаемость шрифтов
  • Соответствие заявленных характеристик реальным данным
  • Качество и релевантность визуального контента

При создании инфографики для Wildberries помните: покупатель должен получить максимум полезной информации при минимальных когнитивных усилиях. Используйте контрастные цвета, понятные иконки и минималистичный дизайн. В 2025 году средний покупатель WB тратит около 4,2 секунды на просмотр одного изображения — за это время он должен получить всю необходимую информацию.

Создание эффективной инфографики для Авито

Avito как C2C площадка предъявляет иные требования к визуальной коммуникации. Здесь важен не столько бренд, сколько прозрачность предложения и доверие между продавцом и покупателем. Инфографика на Авито решает принципиально другие задачи, чем на классических маркетплейсах.

На Авито эффективная инфографика фокусируется на следующих аспектах:

  • 🧐 Подлинность товара — визуальные доказательства оригинальности и состояния
  • 📏 Точные размеры и масштабирование — особенно важно для мебели и крупногабаритных товаров
  • 🛠️ Детализация дефектов или особенностей — честная визуализация всех нюансов
  • 🏆 Выгоды предложения — сравнение с рыночной ценой и аналогами

Елена Соколова, контент-стратег маркетплейсов

Наш клиент занимался продажей восстановленной техники Apple на Avito. Продажи шли, но конверсия из просмотров в звонки составляла всего 3,7%. Проанализировав ситуацию, я обнаружила ключевую проблему: недостаток доверия. Потенциальные покупатели боялись приобретать б/у технику.

Мы разработали специальную серию инфографик, которая включала:

  1. Детализированные фото каждого устройства с увеличенным изображением серийного номера и кодов подлинности
  2. Таблицу с результатами диагностики каждого устройства
  3. Сравнительную схему состояния аккумулятора (% от нового)
  4. Визуализацию экономии по сравнению с новым устройством

Первые результаты появились уже через неделю. Конверсия возросла до 12,8%, а время от публикации до продажи сократилось с 6-7 дней до 2-3. Особенно меня поразило то, что покупатели стали реже торговаться — достоверная инфографика убеждала их в справедливости цены. Через месяц клиент увеличил оборот на 215% без дополнительных вложений в рекламу.

В отличие от Wildberries, на Авито работает принцип "больше значит лучше" — чем больше качественных визуальных материалов вы предоставляете, тем выше доверие. При этом критически важна последовательность изображений:

  1. Первое изображение должно быть общим и привлекательным
  2. Второе-третье — демонстрирует товар с разных ракурсов
  3. Четвертое-пятое — инфографика с ключевыми характеристиками
  4. Остальные — детализация, сравнение, инструкция по использованию

Avito запустил в 2024 году функцию "Визуальные метрики объявления", которая позволяет оценить эффективность каждой инфографики. Алгоритм отслеживает, какие изображения пользователи рассматривают дольше всего и на каких принимают решение о контакте с продавцом.

Мои рекомендации для создания эффективной инфографики на Авито в 2025 году:

  • Используйте реальные фотографии товара как основу для инфографики
  • Добавляйте измерительные линейки или предметы для масштаба
  • Создавайте "паспорт товара" с визуализацией всех характеристик
  • Применяйте геотеги и локальные референсы для усиления релевантности
  • Внедряйте QR-коды с дополнительной информацией или видеообзорами

Отличия в требованиях к графике на разных площадках

Каждый маркетплейс имеет свои технические и контентные требования к инфографике. Игнорирование этих особенностей может привести не только к снижению продаж, но и к штрафам или блокировке товаров. Рассмотрим ключевые отличия между популярными платформами в 2025 году.

  • 🛍️ Wildberries — категорический запрет на контактную информацию в инфографике, строгие требования к размерам (1000×1000 px), ограничение на количество текста
  • 📦 Ozon — более лояльное отношение к тексту в инфографике, поддержка 3D-визуализаций, требование к обязательной визуализации размерной сетки
  • 📱 Avito — отсутствие жестких технических требований, но высокая значимость аутентичных фотографий и честной визуализации состояния
  • 🏪 Яндекс.Маркет — предпочтение минималистичным инфографикам с акцентом на сравнение характеристик, поддержка интерактивных элементов
  • 🛒 СберМегаМаркет — требование к обязательному наличию инфографики о производителе и условиях эксплуатации, поддержка AR-визуализаций

Разница в технических параметрах может существенно влиять на качество отображения вашей инфографики:

Маркетплейс Оптимальный размер Максимальный вес файла Предпочтительный формат
Wildberries 1000×1000 px 5 MB JPG
Ozon 1200×1200 px 10 MB PNG, JPG
Avito Min 640×480 px 20 MB JPG, PNG
Яндекс.Маркет
Владимир Чернов

дизайнер маркетплейсов

Свежие материалы
PM в IT: как стать директором оркестра цифровых проектов
25 августа 2025
IT-медицина: как построить карьеру на стыке технологий и здоровья
25 августа 2025
Топ-10 бесплатных ресурсов для изучения Data Science: от нуля до профи
25 августа 2025

Загрузка...