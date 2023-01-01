Инфографика для маркетплейсов: Wildberries, Avito и другие

Для кого эта статья:

Для владельцев малых и средних бизнесов, торгующих на маркетплейсах

Для маркетологов и специалистов по контенту, занимающихся созданием визуального контента

Для студентов и слушателей курсов по интернет-маркетингу, желающих повысить свои навыки в визуализации продуктов Цифры кричат: 90% информации, которую обрабатывает мозг, — визуальная! 📊 # Визуализация данных # Инфографика МП # Маркетплейс фото

И для маркетплейсов, где решение о покупке принимается за 3-7 секунд, это золотое правило. Пока конкуренты зарываются в длинные описания, вы можете выстрелить продажами благодаря грамотной инфографике. Wildberries, Avito, Ozon — у каждой платформы свои секреты визуального воздействия на покупателя. Разложу по полочкам, как превратить сухие данные о товаре в магнит для кошельков, и почему правильная инфографика стала не роскошью, а необходимостью для выживания бренда на маркетплейсах в 2025 году.

Почему инфографика влияет на продажи на маркетплейсах

Мозг человека обрабатывает изображения в 60 000 раз быстрее, чем текст. И это не просто интересный факт из нейробиологии — это ключ к вашим продажам на маркетплейсах. На площадках с миллионами товаров покупатель принимает решение о клике за доли секунды, и качественная инфографика становится решающим фактором.

В 2025 году маркетплейсы переполнены. На Wildberries ежедневно появляется более 300 000 новых карточек товаров, а на Avito — около 150 000 объявлений. В такой конкурентной среде визуальная коммуникация работает эффективнее текстовой по нескольким причинам:

⏱️ Экономия времени покупателя — инфографика позволяет мгновенно получить ключевую информацию о товаре

— инфографика позволяет мгновенно получить ключевую информацию о товаре 🔍 Прозрачность данных — визуализированные характеристики вызывают больше доверия

— визуализированные характеристики вызывают больше доверия 🧠 Лучшее запоминание — пользователи запоминают 80% того, что видят, против 20% того, что читают

— пользователи запоминают 80% того, что видят, против 20% того, что читают 🔄 Снижение числа возвратов — наглядная демонстрация размеров, функций и особенностей товара

Статистика маркетплейсов подтверждает эффективность инфографики:

Маркетплейс Рост конверсии с инфографикой Снижение возвратов Wildberries +32% -24% Ozon +27% -19% Avito +41% -31% СберМегаМаркет +23% -15%

Антон Михайлов, руководитель отдела аналитики

Мой клиент продавал товары для дома на Wildberries с 2022 года. Продажи были стабильными, но не впечатляющими — около 350 000 рублей в месяц. В январе 2024 года мы решили полностью переработать контент карточек, сделав акцент на инфографику. Я разработал для него серию информативных баннеров, показывающих размеры товаров в сравнении с человеком, таблицы характеристик и пошаговые схемы использования. Результат превзошёл ожидания — за первый же месяц продажи выросли на 47%, достигнув 514 500 рублей. Но настоящий прорыв произошёл через 3 месяца. После анализа поведения покупателей мы усовершенствовали инфографику, добавив сравнение с конкурентами и увеличив наглядность преимуществ. Это дало рост до 780 000 рублей ежемесячной выручки. Что особенно важно — количество возвратов сократилось с 12% до 3,5%, что значительно улучшило экономику бизнеса и рейтинг товаров на площадке.

Интересно, что алгоритмы маркетплейсов учитывают не только наличие инфографики, но и время, которое пользователь проводит, рассматривая карточку товара. Чем дольше изучаются изображения, тем выше оценивается релевантность предложения, что позитивно влияет на ранжирование.

Особенности визуализации данных для Wildberries

Wildberries — платформа со своей уникальной экосистемой и особыми требованиями к визуальному контенту. В 2025 году алгоритмы WB стали значительно умнее и теперь отдают предпочтение карточкам с продуманной инфографикой, которая решает конкретные задачи покупателя.

Ключевые особенности эффективной инфографики на Wildberries:

🎯 Оптимальные размеры — 1000×1000 пикселей для основного изображения и строгий контроль качества при масштабировании

— 1000×1000 пикселей для основного изображения и строгий контроль качества при масштабировании 📱 Мобильная адаптация — 73% покупателей WB используют смартфоны, поэтому все элементы должны быть читаемы на малых экранах

— 73% покупателей WB используют смартфоны, поэтому все элементы должны быть читаемы на малых экранах 🔢 Правило первых трёх изображений — они должны быть самодостаточными и передавать ключевую информацию о товаре

— они должны быть самодостаточными и передавать ключевую информацию о товаре 🚫 Отсутствие лишнего текста — алгоритмы WB понижают рейтинг карточек с перегруженными текстом изображениями

Wildberries выделяет несколько типов инфографики, которые показывают максимальную эффективность:

Тип инфографики Влияние на конверсию Оптимальное количество Размерная сетка +35% 1-2 шт. Сравнительные таблицы +27% 1 шт. Инструкции по применению +41% 1-3 шт. Визуализация преимуществ +38% 2-3 шт.

Для категории товаров со сложными техническими характеристиками (электроника, бытовая техника) данные лучше представлять в виде компактных схем с понятными иконками. На Wildberries отлично работает сравнение "до/после" и наглядная демонстрация результата использования.

Важно учитывать, что в 2025 году Wildberries ввёл систему автоматической модерации инфографики с использованием ИИ, который отслеживает:

Соотношение текста и изображений

Читаемость шрифтов

Соответствие заявленных характеристик реальным данным

Качество и релевантность визуального контента

При создании инфографики для Wildberries помните: покупатель должен получить максимум полезной информации при минимальных когнитивных усилиях. Используйте контрастные цвета, понятные иконки и минималистичный дизайн. В 2025 году средний покупатель WB тратит около 4,2 секунды на просмотр одного изображения — за это время он должен получить всю необходимую информацию.

Создание эффективной инфографики для Авито

Avito как C2C площадка предъявляет иные требования к визуальной коммуникации. Здесь важен не столько бренд, сколько прозрачность предложения и доверие между продавцом и покупателем. Инфографика на Авито решает принципиально другие задачи, чем на классических маркетплейсах.

На Авито эффективная инфографика фокусируется на следующих аспектах:

🧐 Подлинность товара — визуальные доказательства оригинальности и состояния

— визуальные доказательства оригинальности и состояния 📏 Точные размеры и масштабирование — особенно важно для мебели и крупногабаритных товаров

— особенно важно для мебели и крупногабаритных товаров 🛠️ Детализация дефектов или особенностей — честная визуализация всех нюансов

— честная визуализация всех нюансов 🏆 Выгоды предложения — сравнение с рыночной ценой и аналогами

Елена Соколова, контент-стратег маркетплейсов Наш клиент занимался продажей восстановленной техники Apple на Avito. Продажи шли, но конверсия из просмотров в звонки составляла всего 3,7%. Проанализировав ситуацию, я обнаружила ключевую проблему: недостаток доверия. Потенциальные покупатели боялись приобретать б/у технику. Мы разработали специальную серию инфографик, которая включала: Детализированные фото каждого устройства с увеличенным изображением серийного номера и кодов подлинности Таблицу с результатами диагностики каждого устройства Сравнительную схему состояния аккумулятора (% от нового) Визуализацию экономии по сравнению с новым устройством Первые результаты появились уже через неделю. Конверсия возросла до 12,8%, а время от публикации до продажи сократилось с 6-7 дней до 2-3. Особенно меня поразило то, что покупатели стали реже торговаться — достоверная инфографика убеждала их в справедливости цены. Через месяц клиент увеличил оборот на 215% без дополнительных вложений в рекламу.

В отличие от Wildberries, на Авито работает принцип "больше значит лучше" — чем больше качественных визуальных материалов вы предоставляете, тем выше доверие. При этом критически важна последовательность изображений:

Первое изображение должно быть общим и привлекательным Второе-третье — демонстрирует товар с разных ракурсов Четвертое-пятое — инфографика с ключевыми характеристиками Остальные — детализация, сравнение, инструкция по использованию

Avito запустил в 2024 году функцию "Визуальные метрики объявления", которая позволяет оценить эффективность каждой инфографики. Алгоритм отслеживает, какие изображения пользователи рассматривают дольше всего и на каких принимают решение о контакте с продавцом.

Мои рекомендации для создания эффективной инфографики на Авито в 2025 году:

Используйте реальные фотографии товара как основу для инфографики

Добавляйте измерительные линейки или предметы для масштаба

Создавайте "паспорт товара" с визуализацией всех характеристик

Применяйте геотеги и локальные референсы для усиления релевантности

Внедряйте QR-коды с дополнительной информацией или видеообзорами

Отличия в требованиях к графике на разных площадках

Каждый маркетплейс имеет свои технические и контентные требования к инфографике. Игнорирование этих особенностей может привести не только к снижению продаж, но и к штрафам или блокировке товаров. Рассмотрим ключевые отличия между популярными платформами в 2025 году.

🛍️ Wildberries — категорический запрет на контактную информацию в инфографике, строгие требования к размерам (1000×1000 px), ограничение на количество текста

— категорический запрет на контактную информацию в инфографике, строгие требования к размерам (1000×1000 px), ограничение на количество текста 📦 Ozon — более лояльное отношение к тексту в инфографике, поддержка 3D-визуализаций, требование к обязательной визуализации размерной сетки

— более лояльное отношение к тексту в инфографике, поддержка 3D-визуализаций, требование к обязательной визуализации размерной сетки 📱 Avito — отсутствие жестких технических требований, но высокая значимость аутентичных фотографий и честной визуализации состояния

— отсутствие жестких технических требований, но высокая значимость аутентичных фотографий и честной визуализации состояния 🏪 Яндекс.Маркет — предпочтение минималистичным инфографикам с акцентом на сравнение характеристик, поддержка интерактивных элементов

— предпочтение минималистичным инфографикам с акцентом на сравнение характеристик, поддержка интерактивных элементов 🛒 СберМегаМаркет — требование к обязательному наличию инфографики о производителе и условиях эксплуатации, поддержка AR-визуализаций

Разница в технических параметрах может существенно влиять на качество отображения вашей инфографики: