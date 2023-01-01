Инфографика для маркетплейсов: Wildberries, Avito и другие
Для кого эта статья:
- Для владельцев малых и средних бизнесов, торгующих на маркетплейсах
- Для маркетологов и специалистов по контенту, занимающихся созданием визуального контента
Для студентов и слушателей курсов по интернет-маркетингу, желающих повысить свои навыки в визуализации продуктов
Цифры кричат: 90% информации, которую обрабатывает мозг, — визуальная! 📊
И для маркетплейсов, где решение о покупке принимается за 3-7 секунд, это золотое правило. Пока конкуренты зарываются в длинные описания, вы можете выстрелить продажами благодаря грамотной инфографике. Wildberries, Avito, Ozon — у каждой платформы свои секреты визуального воздействия на покупателя. Разложу по полочкам, как превратить сухие данные о товаре в магнит для кошельков, и почему правильная инфографика стала не роскошью, а необходимостью для выживания бренда на маркетплейсах в 2025 году.
Почему инфографика влияет на продажи на маркетплейсах
Мозг человека обрабатывает изображения в 60 000 раз быстрее, чем текст. И это не просто интересный факт из нейробиологии — это ключ к вашим продажам на маркетплейсах. На площадках с миллионами товаров покупатель принимает решение о клике за доли секунды, и качественная инфографика становится решающим фактором.
В 2025 году маркетплейсы переполнены. На Wildberries ежедневно появляется более 300 000 новых карточек товаров, а на Avito — около 150 000 объявлений. В такой конкурентной среде визуальная коммуникация работает эффективнее текстовой по нескольким причинам:
- ⏱️ Экономия времени покупателя — инфографика позволяет мгновенно получить ключевую информацию о товаре
- 🔍 Прозрачность данных — визуализированные характеристики вызывают больше доверия
- 🧠 Лучшее запоминание — пользователи запоминают 80% того, что видят, против 20% того, что читают
- 🔄 Снижение числа возвратов — наглядная демонстрация размеров, функций и особенностей товара
Статистика маркетплейсов подтверждает эффективность инфографики:
|Маркетплейс
|Рост конверсии с инфографикой
|Снижение возвратов
|Wildberries
|+32%
|-24%
|Ozon
|+27%
|-19%
|Avito
|+41%
|-31%
|СберМегаМаркет
|+23%
|-15%
Антон Михайлов, руководитель отдела аналитики
Мой клиент продавал товары для дома на Wildberries с 2022 года. Продажи были стабильными, но не впечатляющими — около 350 000 рублей в месяц. В январе 2024 года мы решили полностью переработать контент карточек, сделав акцент на инфографику. Я разработал для него серию информативных баннеров, показывающих размеры товаров в сравнении с человеком, таблицы характеристик и пошаговые схемы использования.
Результат превзошёл ожидания — за первый же месяц продажи выросли на 47%, достигнув 514 500 рублей. Но настоящий прорыв произошёл через 3 месяца. После анализа поведения покупателей мы усовершенствовали инфографику, добавив сравнение с конкурентами и увеличив наглядность преимуществ. Это дало рост до 780 000 рублей ежемесячной выручки. Что особенно важно — количество возвратов сократилось с 12% до 3,5%, что значительно улучшило экономику бизнеса и рейтинг товаров на площадке.
Интересно, что алгоритмы маркетплейсов учитывают не только наличие инфографики, но и время, которое пользователь проводит, рассматривая карточку товара. Чем дольше изучаются изображения, тем выше оценивается релевантность предложения, что позитивно влияет на ранжирование.
Особенности визуализации данных для Wildberries
Wildberries — платформа со своей уникальной экосистемой и особыми требованиями к визуальному контенту. В 2025 году алгоритмы WB стали значительно умнее и теперь отдают предпочтение карточкам с продуманной инфографикой, которая решает конкретные задачи покупателя.
Ключевые особенности эффективной инфографики на Wildberries:
- 🎯 Оптимальные размеры — 1000×1000 пикселей для основного изображения и строгий контроль качества при масштабировании
- 📱 Мобильная адаптация — 73% покупателей WB используют смартфоны, поэтому все элементы должны быть читаемы на малых экранах
- 🔢 Правило первых трёх изображений — они должны быть самодостаточными и передавать ключевую информацию о товаре
- 🚫 Отсутствие лишнего текста — алгоритмы WB понижают рейтинг карточек с перегруженными текстом изображениями
Wildberries выделяет несколько типов инфографики, которые показывают максимальную эффективность:
|Тип инфографики
|Влияние на конверсию
|Оптимальное количество
|Размерная сетка
|+35%
|1-2 шт.
|Сравнительные таблицы
|+27%
|1 шт.
|Инструкции по применению
|+41%
|1-3 шт.
|Визуализация преимуществ
|+38%
|2-3 шт.
Для категории товаров со сложными техническими характеристиками (электроника, бытовая техника) данные лучше представлять в виде компактных схем с понятными иконками. На Wildberries отлично работает сравнение "до/после" и наглядная демонстрация результата использования.
Важно учитывать, что в 2025 году Wildberries ввёл систему автоматической модерации инфографики с использованием ИИ, который отслеживает:
- Соотношение текста и изображений
- Читаемость шрифтов
- Соответствие заявленных характеристик реальным данным
- Качество и релевантность визуального контента
При создании инфографики для Wildberries помните: покупатель должен получить максимум полезной информации при минимальных когнитивных усилиях. Используйте контрастные цвета, понятные иконки и минималистичный дизайн. В 2025 году средний покупатель WB тратит около 4,2 секунды на просмотр одного изображения — за это время он должен получить всю необходимую информацию.
Создание эффективной инфографики для Авито
Avito как C2C площадка предъявляет иные требования к визуальной коммуникации. Здесь важен не столько бренд, сколько прозрачность предложения и доверие между продавцом и покупателем. Инфографика на Авито решает принципиально другие задачи, чем на классических маркетплейсах.
На Авито эффективная инфографика фокусируется на следующих аспектах:
- 🧐 Подлинность товара — визуальные доказательства оригинальности и состояния
- 📏 Точные размеры и масштабирование — особенно важно для мебели и крупногабаритных товаров
- 🛠️ Детализация дефектов или особенностей — честная визуализация всех нюансов
- 🏆 Выгоды предложения — сравнение с рыночной ценой и аналогами
Елена Соколова, контент-стратег маркетплейсов
Наш клиент занимался продажей восстановленной техники Apple на Avito. Продажи шли, но конверсия из просмотров в звонки составляла всего 3,7%. Проанализировав ситуацию, я обнаружила ключевую проблему: недостаток доверия. Потенциальные покупатели боялись приобретать б/у технику.
Мы разработали специальную серию инфографик, которая включала:
- Детализированные фото каждого устройства с увеличенным изображением серийного номера и кодов подлинности
- Таблицу с результатами диагностики каждого устройства
- Сравнительную схему состояния аккумулятора (% от нового)
- Визуализацию экономии по сравнению с новым устройством
Первые результаты появились уже через неделю. Конверсия возросла до 12,8%, а время от публикации до продажи сократилось с 6-7 дней до 2-3. Особенно меня поразило то, что покупатели стали реже торговаться — достоверная инфографика убеждала их в справедливости цены. Через месяц клиент увеличил оборот на 215% без дополнительных вложений в рекламу.
В отличие от Wildberries, на Авито работает принцип "больше значит лучше" — чем больше качественных визуальных материалов вы предоставляете, тем выше доверие. При этом критически важна последовательность изображений:
- Первое изображение должно быть общим и привлекательным
- Второе-третье — демонстрирует товар с разных ракурсов
- Четвертое-пятое — инфографика с ключевыми характеристиками
- Остальные — детализация, сравнение, инструкция по использованию
Avito запустил в 2024 году функцию "Визуальные метрики объявления", которая позволяет оценить эффективность каждой инфографики. Алгоритм отслеживает, какие изображения пользователи рассматривают дольше всего и на каких принимают решение о контакте с продавцом.
Мои рекомендации для создания эффективной инфографики на Авито в 2025 году:
- Используйте реальные фотографии товара как основу для инфографики
- Добавляйте измерительные линейки или предметы для масштаба
- Создавайте "паспорт товара" с визуализацией всех характеристик
- Применяйте геотеги и локальные референсы для усиления релевантности
- Внедряйте QR-коды с дополнительной информацией или видеообзорами
Отличия в требованиях к графике на разных площадках
Каждый маркетплейс имеет свои технические и контентные требования к инфографике. Игнорирование этих особенностей может привести не только к снижению продаж, но и к штрафам или блокировке товаров. Рассмотрим ключевые отличия между популярными платформами в 2025 году.
- 🛍️ Wildberries — категорический запрет на контактную информацию в инфографике, строгие требования к размерам (1000×1000 px), ограничение на количество текста
- 📦 Ozon — более лояльное отношение к тексту в инфографике, поддержка 3D-визуализаций, требование к обязательной визуализации размерной сетки
- 📱 Avito — отсутствие жестких технических требований, но высокая значимость аутентичных фотографий и честной визуализации состояния
- 🏪 Яндекс.Маркет — предпочтение минималистичным инфографикам с акцентом на сравнение характеристик, поддержка интерактивных элементов
- 🛒 СберМегаМаркет — требование к обязательному наличию инфографики о производителе и условиях эксплуатации, поддержка AR-визуализаций
Разница в технических параметрах может существенно влиять на качество отображения вашей инфографики:
|Маркетплейс
|Оптимальный размер
|Максимальный вес файла
|Предпочтительный формат
|Wildberries
|1000×1000 px
|5 MB
|JPG
|Ozon
|1200×1200 px
|10 MB
|PNG, JPG
|Avito
|Min 640×480 px
|20 MB
|JPG, PNG
|Яндекс.Маркет
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов