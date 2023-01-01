Инфографика для маркетплейсов: как сделать и использовать?

Для кого эта статья:

Владельцы и маркетологи интернет-магазинов, работающие на маркетплейсах

Дизайнеры и студенты, интересующиеся созданием инфографики

Специалисты по e-commerce, стремящиеся повысить эффективность продаж с помощью визуального контента Визуальный контент правит миром онлайн-торговли, а инфографика становится тайным оружием успешных маркетплейсов. В мире, где 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной, а внимание пользователя удерживается не дольше 8 секунд, грамотно созданная инфографика способна увеличить конверсию до 36%. Представьте: ваши сложные данные о товаре превращаются в понятные визуальные истории, которые покупатели не просто просматривают, а действительно запоминают и на основе которых принимают решения о покупке. 🚀

Что такое инфографика для маркетплейсов и зачем она нужна

Инфографика для маркетплейсов — это визуальное представление информации о товарах, услугах или бренде, созданное для быстрого и эффективного донесения ключевых сообщений до покупателя. В контексте электронной коммерции инфографика выполняет роль цифрового продавца-консультанта, который за считанные секунды объясняет потенциальному покупателю все преимущества продукта. 📊

Согласно исследованиям, люди запоминают только 20% того, что читают, но около 80% того, что видят. Это фундаментальное свойство человеческого восприятия делает инфографику незаменимым инструментом для повышения эффективности онлайн-продаж.

Показатель Карточка товара без инфографики Карточка товара с инфографикой Время, проведенное на странице 35 секунд 2 минуты 15 секунд Процент конверсии 2.3% 4.5% Частота возвратов товара 12% 5% Уровень понимания свойств товара 65% 93%

Инфографика на маркетплейсе решает следующие задачи:

Повышает скорость принятия решений — покупатель быстрее понимает, подходит ли ему товар

— покупатель быстрее понимает, подходит ли ему товар Сокращает количество возвратов — клиент лучше понимает, что именно он приобретает

— клиент лучше понимает, что именно он приобретает Выделяет товар среди конкурентов — качественная визуализация моментально привлекает внимание

— качественная визуализация моментально привлекает внимание Снижает нагрузку на службу поддержки — основные вопросы уже раскрыты в визуальном формате

— основные вопросы уже раскрыты в визуальном формате Повышает органический трафик — инфографика часто используется в социальных сетях и других каналах

Мария Климова, руководитель отдела маркетинга Когда мы запустили новую линейку товаров для дома, продажи были средними, несмотря на конкурентное ценообразование и хорошее качество. После полного ребрендинга карточек товаров с внедрением инфографики о материалах, размерах и способах использования, наши продажи выросли на 78% за первый же месяц. Особенно эффективной оказалась инфографика с наглядной демонстрацией размеров продукта в сравнении со знакомыми предметами — это резко снизило процент возвратов. Клиенты перестали писать "оказалось меньше/больше, чем я ожидал".

Типы инфографики для эффективных продаж на маркетплейсах

Выбор правильного типа инфографики напрямую влияет на ее эффективность. Для маркетплейсов критически важно подобрать формат, который наилучшим образом представит конкретный товар или категорию. 🛒

Сравнительная инфографика — позволяет наглядно сопоставить характеристики различных моделей товара или вашего продукта с конкурентами (если это разрешено правилами площадки)

— позволяет наглядно сопоставить характеристики различных моделей товара или вашего продукта с конкурентами (если это разрешено правилами площадки) Процессная инфографика — демонстрирует последовательность использования товара или показывает процесс производства, что особенно важно для авторских изделий

— демонстрирует последовательность использования товара или показывает процесс производства, что особенно важно для авторских изделий Инфографика с размерами и масштабом — решает одну из самых больших проблем онлайн-шоппинга: непонимание реальных габаритов товара

— решает одну из самых больших проблем онлайн-шоппинга: непонимание реальных габаритов товара Структурная инфографика — раскрывает состав продукта, особенно эффективна для косметики, продуктов питания, БАДов

— раскрывает состав продукта, особенно эффективна для косметики, продуктов питания, БАДов Инфографика-инструкция — объясняет, как собрать, настроить или использовать товар

— объясняет, как собрать, настроить или использовать товар Статистическая инфографика — представляет цифровые данные, например, результаты тестирования или рейтинги

При выборе типа инфографики для маркетплейса всегда отталкивайтесь от главной боли покупателя. Для электроники это может быть непонимание технических характеристик, для одежды — сомнения в размере, для косметики — вопросы о составе и эффективности.

Категория товаров Оптимальный тип инфографики Ключевой элемент для включения Электроника Сравнительная, технологическая Визуализация технических преимуществ, сравнение с предыдущими моделями Одежда и обувь Размерная, инструкционная Таблица размеров с привязкой к реальным параметрам, способы комбинирования Косметика Структурная, результативная Состав продукта, визуализация результатов до/после Мебель Размерная, контекстная Визуализация в интерьере, схема сборки, реальные габариты Продукты питания Питательная, процессная Пищевая ценность, способы приготовления, происхождение ингредиентов

Как создать качественную инфографику для маркетплейсов онлайн

Создание эффективной инфографики для маркетплейса — это процесс, требующий стратегического подхода. Независимо от вашего уровня дизайнерских навыков, следование определенному алгоритму позволит создать визуализацию, которая действительно повысит продажи. 🎯

Алексей Федоров, дизайнер контента для e-commerce Мой худший опыт работы с инфографикой для маркетплейса случился, когда клиент настоял на включении абсолютно всей информации о продукте в одно изображение. Мы создали перегруженный визуал, который, как оказалось, большинство пользователей даже не пытались изучить — он вызывал когнитивную перегрузку. После полного редизайна с фокусом на 3-5 ключевых преимуществах, конверсия выросла на 42%. Этот случай научил меня золотому правилу инфографики для маркетплейсов: один слайд — одна ключевая мысль. Лучше сделать галерею из нескольких простых и понятных изображений, чем одно перегруженное.

Пошаговый процесс создания инфографики для маркетплейса:

Анализируйте целевую аудиторию и контекст покупки — определите, какие вопросы чаще всего возникают у покупателей этой категории товаров Определите ключевые сообщения — выделите 3-5 основных преимуществ или характеристик товара, которые влияют на решение о покупке Соберите необходимые данные — цифры, спецификации, сравнения, которые будут визуализированы Создайте иерархию информации — расположите данные от наиболее важных к второстепенным Выберите правильный формат — учитывайте требования маркетплейса к размерам и форматам изображений Разработайте визуальный стиль — используйте цвета и элементы, соответствующие вашему бренду, но соблюдайте ограничения площадки Создайте прототип — набросок инфографики с основными элементами Разработайте финальную версию — используя выбранные инструменты Протестируйте результат — проверьте, насколько понятна ваша инфографика людям, не знакомым с продуктом Оптимизируйте и публикуйте — внесите корректировки по результатам тестирования и загрузите на маркетплейс

При создании инфографики для маркетплейса критически важно соблюдать технические требования площадки. Например, в 2025 году Wildberries рекомендует размеры 1000×1000 пикселей, Ozon предпочитает соотношение сторон 9:16, а для Яндекс.Маркет оптимальным является соотношение 16:9.

Инструменты и сервисы для разработки инфографики

Выбор подходящего инструмента для создания инфографики — один из ключевых факторов успеха. В 2025 году существует множество решений, подходящих для пользователей с разным уровнем навыков и бюджетом. 🛠️

Профессиональные графические редакторы:

Adobe Illustrator — профессиональный векторный редактор, предоставляющий максимальную гибкость в создании инфографики любой сложности

— профессиональный векторный редактор, предоставляющий максимальную гибкость в создании инфографики любой сложности Affinity Designer — мощный альтернативный векторный редактор с однократной оплатой вместо подписки

— мощный альтернативный векторный редактор с однократной оплатой вместо подписки CorelDRAW — профессиональное программное обеспечение с богатым набором инструментов для создания инфографики

Онлайн-сервисы с шаблонами:

Canva Pro — интуитивно понятный онлайн-редактор с тысячами готовых шаблонов для маркетплейсов

— интуитивно понятный онлайн-редактор с тысячами готовых шаблонов для маркетплейсов Piktochart — специализированный сервис для создания инфографики с богатой библиотекой элементов

— специализированный сервис для создания инфографики с богатой библиотекой элементов Visme — платформа с интерактивными элементами для создания динамичной инфографики

— платформа с интерактивными элементами для создания динамичной инфографики Infogram — отличный выбор для создания инфографики с акцентом на данные и аналитику

Специализированные решения для маркетплейсов:

XSPACE — платформа для создания визуального контента для e-commerce с возможностью 3D-визуализации товаров

— платформа для создания визуального контента для e-commerce с возможностью 3D-визуализации товаров Sellerly — набор инструментов для оптимизации контента на маркетплейсах с функциями анализа эффективности визуалов

— набор инструментов для оптимизации контента на маркетплейсах с функциями анализа эффективности визуалов PickFu — сервис для быстрого A/B-тестирования инфографики перед публикацией на маркетплейсе

Для технически сложных товаров может потребоваться создание 3D-моделей или анимированной инфографики. В этом случае стоит обратить внимание на такие инструменты как:

Blender — бесплатное открытое ПО для 3D-моделирования и анимации

— бесплатное открытое ПО для 3D-моделирования и анимации Cinema 4D — профессиональное ПО для 3D-моделирования с относительно пологой кривой обучения

— профессиональное ПО для 3D-моделирования с относительно пологой кривой обучения After Effects — программа для создания анимированной инфографики и визуальных эффектов

Стратегии внедрения инфографики для продвижения товаров

Создание качественной инфографики — только половина дела. Критически важно правильно интегрировать визуальный контент в стратегию продаж на маркетплейсе, чтобы максимизировать его эффективность. 💼

Стратегические подходы к внедрению инфографики на маркетплейсах:

A/B тестирование различных форматов — разработайте несколько вариантов инфографики и отслеживайте, какие из них дают наилучшие результаты по конверсии Последовательное раскрытие информации — распределите информацию по нескольким слайдам в логической последовательности, соответствующей воронке продаж Сезонное обновление инфографики — адаптируйте визуальный контент под сезонные события, праздники или специальные предложения Кросс-промо через инфографику — используйте визуализацию для показа сопутствующих товаров и увеличения среднего чека Социальное доказательство — интегрируйте в инфографику реальные отзывы, рейтинги и достижения продукта

Ключевые метрики для оценки эффективности инфографики на маркетплейсе:

Метрика Что измеряет Как интерпретировать Конверсия в покупку Процент посетителей, совершивших покупку Рост показателя после внедрения инфографики указывает на её эффективность Время, проведённое на странице Длительность взаимодействия с карточкой товара Увеличение времени может свидетельствовать о большей вовлечённости Частота возвратов Процент возвращаемых товаров Снижение указывает на лучшее понимание товара пользователями благодаря инфографике CTR дополнительных изображений Частота клика на галерею с инфографикой Высокий показатель говорит о привлекательности визуалов Средний чек Средняя стоимость заказа Рост может указывать на успешное кросс-промо через инфографику

При разработке стратегии внедрения инфографики для маркетплейсов в 2025 году необходимо учитывать особенности мобильного использования — более 76% покупок на маркетплейсах совершается с мобильных устройств. Это означает, что инфографика должна быть оптимизирована для маленьких экранов, иметь четкую структуру и крупные элементы.

Для максимальной эффективности визуального контента на маркетплейсе также важно систематически анализировать поведение пользователей с помощью тепловых карт и других инструментов аналитики. Это позволит выявить, какие элементы инфографики привлекают наибольшее внимание, и сосредоточиться на их развитии в будущих итерациях.