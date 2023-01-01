Инфографика для маркетплейсов: как сделать и использовать?
Для кого эта статья:
- Владельцы и маркетологи интернет-магазинов, работающие на маркетплейсах
- Дизайнеры и студенты, интересующиеся созданием инфографики
Специалисты по e-commerce, стремящиеся повысить эффективность продаж с помощью визуального контента
Визуальный контент правит миром онлайн-торговли, а инфографика становится тайным оружием успешных маркетплейсов. В мире, где 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной, а внимание пользователя удерживается не дольше 8 секунд, грамотно созданная инфографика способна увеличить конверсию до 36%. Представьте: ваши сложные данные о товаре превращаются в понятные визуальные истории, которые покупатели не просто просматривают, а действительно запоминают и на основе которых принимают решения о покупке. 🚀
Что такое инфографика для маркетплейсов и зачем она нужна
Инфографика для маркетплейсов — это визуальное представление информации о товарах, услугах или бренде, созданное для быстрого и эффективного донесения ключевых сообщений до покупателя. В контексте электронной коммерции инфографика выполняет роль цифрового продавца-консультанта, который за считанные секунды объясняет потенциальному покупателю все преимущества продукта. 📊
Согласно исследованиям, люди запоминают только 20% того, что читают, но около 80% того, что видят. Это фундаментальное свойство человеческого восприятия делает инфографику незаменимым инструментом для повышения эффективности онлайн-продаж.
|Показатель
|Карточка товара без инфографики
|Карточка товара с инфографикой
|Время, проведенное на странице
|35 секунд
|2 минуты 15 секунд
|Процент конверсии
|2.3%
|4.5%
|Частота возвратов товара
|12%
|5%
|Уровень понимания свойств товара
|65%
|93%
Инфографика на маркетплейсе решает следующие задачи:
- Повышает скорость принятия решений — покупатель быстрее понимает, подходит ли ему товар
- Сокращает количество возвратов — клиент лучше понимает, что именно он приобретает
- Выделяет товар среди конкурентов — качественная визуализация моментально привлекает внимание
- Снижает нагрузку на службу поддержки — основные вопросы уже раскрыты в визуальном формате
- Повышает органический трафик — инфографика часто используется в социальных сетях и других каналах
Мария Климова, руководитель отдела маркетинга
Когда мы запустили новую линейку товаров для дома, продажи были средними, несмотря на конкурентное ценообразование и хорошее качество. После полного ребрендинга карточек товаров с внедрением инфографики о материалах, размерах и способах использования, наши продажи выросли на 78% за первый же месяц. Особенно эффективной оказалась инфографика с наглядной демонстрацией размеров продукта в сравнении со знакомыми предметами — это резко снизило процент возвратов. Клиенты перестали писать "оказалось меньше/больше, чем я ожидал".
Типы инфографики для эффективных продаж на маркетплейсах
Выбор правильного типа инфографики напрямую влияет на ее эффективность. Для маркетплейсов критически важно подобрать формат, который наилучшим образом представит конкретный товар или категорию. 🛒
- Сравнительная инфографика — позволяет наглядно сопоставить характеристики различных моделей товара или вашего продукта с конкурентами (если это разрешено правилами площадки)
- Процессная инфографика — демонстрирует последовательность использования товара или показывает процесс производства, что особенно важно для авторских изделий
- Инфографика с размерами и масштабом — решает одну из самых больших проблем онлайн-шоппинга: непонимание реальных габаритов товара
- Структурная инфографика — раскрывает состав продукта, особенно эффективна для косметики, продуктов питания, БАДов
- Инфографика-инструкция — объясняет, как собрать, настроить или использовать товар
- Статистическая инфографика — представляет цифровые данные, например, результаты тестирования или рейтинги
При выборе типа инфографики для маркетплейса всегда отталкивайтесь от главной боли покупателя. Для электроники это может быть непонимание технических характеристик, для одежды — сомнения в размере, для косметики — вопросы о составе и эффективности.
|Категория товаров
|Оптимальный тип инфографики
|Ключевой элемент для включения
|Электроника
|Сравнительная, технологическая
|Визуализация технических преимуществ, сравнение с предыдущими моделями
|Одежда и обувь
|Размерная, инструкционная
|Таблица размеров с привязкой к реальным параметрам, способы комбинирования
|Косметика
|Структурная, результативная
|Состав продукта, визуализация результатов до/после
|Мебель
|Размерная, контекстная
|Визуализация в интерьере, схема сборки, реальные габариты
|Продукты питания
|Питательная, процессная
|Пищевая ценность, способы приготовления, происхождение ингредиентов
Как создать качественную инфографику для маркетплейсов онлайн
Создание эффективной инфографики для маркетплейса — это процесс, требующий стратегического подхода. Независимо от вашего уровня дизайнерских навыков, следование определенному алгоритму позволит создать визуализацию, которая действительно повысит продажи. 🎯
Алексей Федоров, дизайнер контента для e-commerce
Мой худший опыт работы с инфографикой для маркетплейса случился, когда клиент настоял на включении абсолютно всей информации о продукте в одно изображение. Мы создали перегруженный визуал, который, как оказалось, большинство пользователей даже не пытались изучить — он вызывал когнитивную перегрузку. После полного редизайна с фокусом на 3-5 ключевых преимуществах, конверсия выросла на 42%. Этот случай научил меня золотому правилу инфографики для маркетплейсов: один слайд — одна ключевая мысль. Лучше сделать галерею из нескольких простых и понятных изображений, чем одно перегруженное.
Пошаговый процесс создания инфографики для маркетплейса:
- Анализируйте целевую аудиторию и контекст покупки — определите, какие вопросы чаще всего возникают у покупателей этой категории товаров
- Определите ключевые сообщения — выделите 3-5 основных преимуществ или характеристик товара, которые влияют на решение о покупке
- Соберите необходимые данные — цифры, спецификации, сравнения, которые будут визуализированы
- Создайте иерархию информации — расположите данные от наиболее важных к второстепенным
- Выберите правильный формат — учитывайте требования маркетплейса к размерам и форматам изображений
- Разработайте визуальный стиль — используйте цвета и элементы, соответствующие вашему бренду, но соблюдайте ограничения площадки
- Создайте прототип — набросок инфографики с основными элементами
- Разработайте финальную версию — используя выбранные инструменты
- Протестируйте результат — проверьте, насколько понятна ваша инфографика людям, не знакомым с продуктом
- Оптимизируйте и публикуйте — внесите корректировки по результатам тестирования и загрузите на маркетплейс
При создании инфографики для маркетплейса критически важно соблюдать технические требования площадки. Например, в 2025 году Wildberries рекомендует размеры 1000×1000 пикселей, Ozon предпочитает соотношение сторон 9:16, а для Яндекс.Маркет оптимальным является соотношение 16:9.
Инструменты и сервисы для разработки инфографики
Выбор подходящего инструмента для создания инфографики — один из ключевых факторов успеха. В 2025 году существует множество решений, подходящих для пользователей с разным уровнем навыков и бюджетом. 🛠️
Профессиональные графические редакторы:
- Adobe Illustrator — профессиональный векторный редактор, предоставляющий максимальную гибкость в создании инфографики любой сложности
- Affinity Designer — мощный альтернативный векторный редактор с однократной оплатой вместо подписки
- CorelDRAW — профессиональное программное обеспечение с богатым набором инструментов для создания инфографики
Онлайн-сервисы с шаблонами:
- Canva Pro — интуитивно понятный онлайн-редактор с тысячами готовых шаблонов для маркетплейсов
- Piktochart — специализированный сервис для создания инфографики с богатой библиотекой элементов
- Visme — платформа с интерактивными элементами для создания динамичной инфографики
- Infogram — отличный выбор для создания инфографики с акцентом на данные и аналитику
Специализированные решения для маркетплейсов:
- XSPACE — платформа для создания визуального контента для e-commerce с возможностью 3D-визуализации товаров
- Sellerly — набор инструментов для оптимизации контента на маркетплейсах с функциями анализа эффективности визуалов
- PickFu — сервис для быстрого A/B-тестирования инфографики перед публикацией на маркетплейсе
Для технически сложных товаров может потребоваться создание 3D-моделей или анимированной инфографики. В этом случае стоит обратить внимание на такие инструменты как:
- Blender — бесплатное открытое ПО для 3D-моделирования и анимации
- Cinema 4D — профессиональное ПО для 3D-моделирования с относительно пологой кривой обучения
- After Effects — программа для создания анимированной инфографики и визуальных эффектов
Стратегии внедрения инфографики для продвижения товаров
Создание качественной инфографики — только половина дела. Критически важно правильно интегрировать визуальный контент в стратегию продаж на маркетплейсе, чтобы максимизировать его эффективность. 💼
Стратегические подходы к внедрению инфографики на маркетплейсах:
- A/B тестирование различных форматов — разработайте несколько вариантов инфографики и отслеживайте, какие из них дают наилучшие результаты по конверсии
- Последовательное раскрытие информации — распределите информацию по нескольким слайдам в логической последовательности, соответствующей воронке продаж
- Сезонное обновление инфографики — адаптируйте визуальный контент под сезонные события, праздники или специальные предложения
- Кросс-промо через инфографику — используйте визуализацию для показа сопутствующих товаров и увеличения среднего чека
- Социальное доказательство — интегрируйте в инфографику реальные отзывы, рейтинги и достижения продукта
Ключевые метрики для оценки эффективности инфографики на маркетплейсе:
|Метрика
|Что измеряет
|Как интерпретировать
|Конверсия в покупку
|Процент посетителей, совершивших покупку
|Рост показателя после внедрения инфографики указывает на её эффективность
|Время, проведённое на странице
|Длительность взаимодействия с карточкой товара
|Увеличение времени может свидетельствовать о большей вовлечённости
|Частота возвратов
|Процент возвращаемых товаров
|Снижение указывает на лучшее понимание товара пользователями благодаря инфографике
|CTR дополнительных изображений
|Частота клика на галерею с инфографикой
|Высокий показатель говорит о привлекательности визуалов
|Средний чек
|Средняя стоимость заказа
|Рост может указывать на успешное кросс-промо через инфографику
При разработке стратегии внедрения инфографики для маркетплейсов в 2025 году необходимо учитывать особенности мобильного использования — более 76% покупок на маркетплейсах совершается с мобильных устройств. Это означает, что инфографика должна быть оптимизирована для маленьких экранов, иметь четкую структуру и крупные элементы.
Для максимальной эффективности визуального контента на маркетплейсе также важно систематически анализировать поведение пользователей с помощью тепловых карт и других инструментов аналитики. Это позволит выявить, какие элементы инфографики привлекают наибольшее внимание, и сосредоточиться на их развитии в будущих итерациях.
Инфографика для маркетплейсов — это не просто красивые картинки, а мощный инструмент увеличения продаж, который говорит на языке вашего покупателя. Правильно разработанные визуалы сокращают путь пользователя от интереса к покупке, превращая сложную информацию в мгновенно воспринимаемые образы. Помните: в контексте перенасыщенного информацией онлайн-мира выигрывает не тот, кто предоставляет больше всего данных, а тот, кто делает их максимально доступными для понимания. Инвестируйте в качественную инфографику сегодня, чтобы завтра увидеть рост конверсии, снижение возвратов и укрепление лояльности к вашему бренду.
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов