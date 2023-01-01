logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Инфографика для маркетплейсов: как сделать и использовать?
Перейти

#Визуализация данных  #Маркетинговая аналитика  #Инфографика МП  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Владельцы и маркетологи интернет-магазинов, работающие на маркетплейсах
  • Дизайнеры и студенты, интересующиеся созданием инфографики

  • Специалисты по e-commerce, стремящиеся повысить эффективность продаж с помощью визуального контента

    Визуальный контент правит миром онлайн-торговли, а инфографика становится тайным оружием успешных маркетплейсов. В мире, где 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной, а внимание пользователя удерживается не дольше 8 секунд, грамотно созданная инфографика способна увеличить конверсию до 36%. Представьте: ваши сложные данные о товаре превращаются в понятные визуальные истории, которые покупатели не просто просматривают, а действительно запоминают и на основе которых принимают решения о покупке. 🚀

Что такое инфографика для маркетплейсов и зачем она нужна

Инфографика для маркетплейсов — это визуальное представление информации о товарах, услугах или бренде, созданное для быстрого и эффективного донесения ключевых сообщений до покупателя. В контексте электронной коммерции инфографика выполняет роль цифрового продавца-консультанта, который за считанные секунды объясняет потенциальному покупателю все преимущества продукта. 📊

Согласно исследованиям, люди запоминают только 20% того, что читают, но около 80% того, что видят. Это фундаментальное свойство человеческого восприятия делает инфографику незаменимым инструментом для повышения эффективности онлайн-продаж.

Показатель Карточка товара без инфографики Карточка товара с инфографикой
Время, проведенное на странице 35 секунд 2 минуты 15 секунд
Процент конверсии 2.3% 4.5%
Частота возвратов товара 12% 5%
Уровень понимания свойств товара 65% 93%

Инфографика на маркетплейсе решает следующие задачи:

  • Повышает скорость принятия решений — покупатель быстрее понимает, подходит ли ему товар
  • Сокращает количество возвратов — клиент лучше понимает, что именно он приобретает
  • Выделяет товар среди конкурентов — качественная визуализация моментально привлекает внимание
  • Снижает нагрузку на службу поддержки — основные вопросы уже раскрыты в визуальном формате
  • Повышает органический трафик — инфографика часто используется в социальных сетях и других каналах

Мария Климова, руководитель отдела маркетинга

Когда мы запустили новую линейку товаров для дома, продажи были средними, несмотря на конкурентное ценообразование и хорошее качество. После полного ребрендинга карточек товаров с внедрением инфографики о материалах, размерах и способах использования, наши продажи выросли на 78% за первый же месяц. Особенно эффективной оказалась инфографика с наглядной демонстрацией размеров продукта в сравнении со знакомыми предметами — это резко снизило процент возвратов. Клиенты перестали писать "оказалось меньше/больше, чем я ожидал".

Типы инфографики для эффективных продаж на маркетплейсах

Выбор правильного типа инфографики напрямую влияет на ее эффективность. Для маркетплейсов критически важно подобрать формат, который наилучшим образом представит конкретный товар или категорию. 🛒

  • Сравнительная инфографика — позволяет наглядно сопоставить характеристики различных моделей товара или вашего продукта с конкурентами (если это разрешено правилами площадки)
  • Процессная инфографика — демонстрирует последовательность использования товара или показывает процесс производства, что особенно важно для авторских изделий
  • Инфографика с размерами и масштабом — решает одну из самых больших проблем онлайн-шоппинга: непонимание реальных габаритов товара
  • Структурная инфографика — раскрывает состав продукта, особенно эффективна для косметики, продуктов питания, БАДов
  • Инфографика-инструкция — объясняет, как собрать, настроить или использовать товар
  • Статистическая инфографика — представляет цифровые данные, например, результаты тестирования или рейтинги

При выборе типа инфографики для маркетплейса всегда отталкивайтесь от главной боли покупателя. Для электроники это может быть непонимание технических характеристик, для одежды — сомнения в размере, для косметики — вопросы о составе и эффективности.

Категория товаров Оптимальный тип инфографики Ключевой элемент для включения
Электроника Сравнительная, технологическая Визуализация технических преимуществ, сравнение с предыдущими моделями
Одежда и обувь Размерная, инструкционная Таблица размеров с привязкой к реальным параметрам, способы комбинирования
Косметика Структурная, результативная Состав продукта, визуализация результатов до/после
Мебель Размерная, контекстная Визуализация в интерьере, схема сборки, реальные габариты
Продукты питания Питательная, процессная Пищевая ценность, способы приготовления, происхождение ингредиентов

Как создать качественную инфографику для маркетплейсов онлайн

Создание эффективной инфографики для маркетплейса — это процесс, требующий стратегического подхода. Независимо от вашего уровня дизайнерских навыков, следование определенному алгоритму позволит создать визуализацию, которая действительно повысит продажи. 🎯

Алексей Федоров, дизайнер контента для e-commerce

Мой худший опыт работы с инфографикой для маркетплейса случился, когда клиент настоял на включении абсолютно всей информации о продукте в одно изображение. Мы создали перегруженный визуал, который, как оказалось, большинство пользователей даже не пытались изучить — он вызывал когнитивную перегрузку. После полного редизайна с фокусом на 3-5 ключевых преимуществах, конверсия выросла на 42%. Этот случай научил меня золотому правилу инфографики для маркетплейсов: один слайд — одна ключевая мысль. Лучше сделать галерею из нескольких простых и понятных изображений, чем одно перегруженное.

Пошаговый процесс создания инфографики для маркетплейса:

  1. Анализируйте целевую аудиторию и контекст покупки — определите, какие вопросы чаще всего возникают у покупателей этой категории товаров
  2. Определите ключевые сообщения — выделите 3-5 основных преимуществ или характеристик товара, которые влияют на решение о покупке
  3. Соберите необходимые данные — цифры, спецификации, сравнения, которые будут визуализированы
  4. Создайте иерархию информации — расположите данные от наиболее важных к второстепенным
  5. Выберите правильный формат — учитывайте требования маркетплейса к размерам и форматам изображений
  6. Разработайте визуальный стиль — используйте цвета и элементы, соответствующие вашему бренду, но соблюдайте ограничения площадки
  7. Создайте прототип — набросок инфографики с основными элементами
  8. Разработайте финальную версию — используя выбранные инструменты
  9. Протестируйте результат — проверьте, насколько понятна ваша инфографика людям, не знакомым с продуктом
  10. Оптимизируйте и публикуйте — внесите корректировки по результатам тестирования и загрузите на маркетплейс

При создании инфографики для маркетплейса критически важно соблюдать технические требования площадки. Например, в 2025 году Wildberries рекомендует размеры 1000×1000 пикселей, Ozon предпочитает соотношение сторон 9:16, а для Яндекс.Маркет оптимальным является соотношение 16:9.

Инструменты и сервисы для разработки инфографики

Выбор подходящего инструмента для создания инфографики — один из ключевых факторов успеха. В 2025 году существует множество решений, подходящих для пользователей с разным уровнем навыков и бюджетом. 🛠️

Профессиональные графические редакторы:

  • Adobe Illustrator — профессиональный векторный редактор, предоставляющий максимальную гибкость в создании инфографики любой сложности
  • Affinity Designer — мощный альтернативный векторный редактор с однократной оплатой вместо подписки
  • CorelDRAW — профессиональное программное обеспечение с богатым набором инструментов для создания инфографики

Онлайн-сервисы с шаблонами:

  • Canva Pro — интуитивно понятный онлайн-редактор с тысячами готовых шаблонов для маркетплейсов
  • Piktochart — специализированный сервис для создания инфографики с богатой библиотекой элементов
  • Visme — платформа с интерактивными элементами для создания динамичной инфографики
  • Infogram — отличный выбор для создания инфографики с акцентом на данные и аналитику

Специализированные решения для маркетплейсов:

  • XSPACE — платформа для создания визуального контента для e-commerce с возможностью 3D-визуализации товаров
  • Sellerly — набор инструментов для оптимизации контента на маркетплейсах с функциями анализа эффективности визуалов
  • PickFu — сервис для быстрого A/B-тестирования инфографики перед публикацией на маркетплейсе

Для технически сложных товаров может потребоваться создание 3D-моделей или анимированной инфографики. В этом случае стоит обратить внимание на такие инструменты как:

  • Blender — бесплатное открытое ПО для 3D-моделирования и анимации
  • Cinema 4D — профессиональное ПО для 3D-моделирования с относительно пологой кривой обучения
  • After Effects — программа для создания анимированной инфографики и визуальных эффектов

Стратегии внедрения инфографики для продвижения товаров

Создание качественной инфографики — только половина дела. Критически важно правильно интегрировать визуальный контент в стратегию продаж на маркетплейсе, чтобы максимизировать его эффективность. 💼

Стратегические подходы к внедрению инфографики на маркетплейсах:

  1. A/B тестирование различных форматов — разработайте несколько вариантов инфографики и отслеживайте, какие из них дают наилучшие результаты по конверсии
  2. Последовательное раскрытие информации — распределите информацию по нескольким слайдам в логической последовательности, соответствующей воронке продаж
  3. Сезонное обновление инфографики — адаптируйте визуальный контент под сезонные события, праздники или специальные предложения
  4. Кросс-промо через инфографику — используйте визуализацию для показа сопутствующих товаров и увеличения среднего чека
  5. Социальное доказательство — интегрируйте в инфографику реальные отзывы, рейтинги и достижения продукта

Ключевые метрики для оценки эффективности инфографики на маркетплейсе:

Метрика Что измеряет Как интерпретировать
Конверсия в покупку Процент посетителей, совершивших покупку Рост показателя после внедрения инфографики указывает на её эффективность
Время, проведённое на странице Длительность взаимодействия с карточкой товара Увеличение времени может свидетельствовать о большей вовлечённости
Частота возвратов Процент возвращаемых товаров Снижение указывает на лучшее понимание товара пользователями благодаря инфографике
CTR дополнительных изображений Частота клика на галерею с инфографикой Высокий показатель говорит о привлекательности визуалов
Средний чек Средняя стоимость заказа Рост может указывать на успешное кросс-промо через инфографику

При разработке стратегии внедрения инфографики для маркетплейсов в 2025 году необходимо учитывать особенности мобильного использования — более 76% покупок на маркетплейсах совершается с мобильных устройств. Это означает, что инфографика должна быть оптимизирована для маленьких экранов, иметь четкую структуру и крупные элементы.

Для максимальной эффективности визуального контента на маркетплейсе также важно систематически анализировать поведение пользователей с помощью тепловых карт и других инструментов аналитики. Это позволит выявить, какие элементы инфографики привлекают наибольшее внимание, и сосредоточиться на их развитии в будущих итерациях.

Инфографика для маркетплейсов — это не просто красивые картинки, а мощный инструмент увеличения продаж, который говорит на языке вашего покупателя. Правильно разработанные визуалы сокращают путь пользователя от интереса к покупке, превращая сложную информацию в мгновенно воспринимаемые образы. Помните: в контексте перенасыщенного информацией онлайн-мира выигрывает не тот, кто предоставляет больше всего данных, а тот, кто делает их максимально доступными для понимания. Инвестируйте в качественную инфографику сегодня, чтобы завтра увидеть рост конверсии, снижение возвратов и укрепление лояльности к вашему бренду.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую роль играет инфографика для маркетплейсов?
1 / 5

Владимир Чернов

дизайнер маркетплейсов

Свежие материалы
Технологии в банках: как IT трансформирует финансовый сектор
25 августа 2025
Python для начинающих: основы языка, синтаксис, примеры кода
25 августа 2025
7 прорывных технологий 2025: как инновации трансформируют бизнес
25 августа 2025

Загрузка...