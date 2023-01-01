Имеет ли право работодатель заставить работать в выходной день: ТК РФ

Для кого эта статья:

Сотрудники, желающие знать свои права при работе в выходные дни

Работодатели и HR-специалисты, ответственные за соблюдение трудового законодательства

Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся нюансами регулирования труда Звонок руководителя в субботу с просьбой "срочно выйти на работу" вызывает у многих сотрудников смешанные чувства — от раздражения до страха отказать. Однако не каждый работодатель имеет законное право требовать выхода в выходной, и не всегда сотрудник обязан соглашаться. Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткие правила игры, знание которых поможет защитить свои права или, если вы руководитель, не нарушить закон при вызове сотрудников в нерабочие дни. ?? Разберёмся, что говорит закон и как действовать в таких ситуациях.

Когда работодатель вправе привлечь к работе в выходной

Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни по общему правилу запрещена. Однако законодатель предусмотрел исключительные случаи, когда привлечение сотрудников к работе в такие дни становится возможным. ??

Можно выделить две основные ситуации:

С письменного согласия работника — при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит дальнейшее функционирование организации

— при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит дальнейшее функционирование организации Без согласия работника — в строго определенных чрезвычайных ситуациях

Рассмотрим подробнее случаи, когда работодатель имеет право привлечь сотрудника к работе в выходной день с его письменного согласия:

Предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий

Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества

Выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения

Выполнение неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии и т.п.)

Выполнение заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации в целом

Алексей Петров, руководитель юридического отдела В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда в пятницу вечером произошла авария на сервере, который обеспечивал работу всей онлайн-системы компании. Каждый час простоя обходился нам в миллионы рублей. Мы вызвали IT-специалистов в субботу, оформив все по правилам: письменное согласие, приказ с обоснованием необходимости срочных работ, двойная оплата. Один сотрудник отказался — и это его право. Мы не имели оснований применять дисциплинарные меры, хотя ситуация была критической. Другие сотрудники согласились и в течение выходного решили проблему. Правильное оформление помогло нам избежать трудовых споров и претензий со стороны сотрудников.

Существуют ситуации, когда работодатель может привлечь сотрудника к работе в выходной день без его согласия:

Предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий

Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества

Выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения

Работы в условиях чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, наводнения и т.д.)

Важно понимать: даже в этих случаях работодатель обязан учитывать ограничения для некоторых категорий работников (о них речь пойдет далее) и издать соответствующий приказ с обоснованием необходимости привлечения к работе. ??

Ситуация Необходимость согласия работника Пример Производственная авария Нет Прорыв трубы в офисе, требующий немедленного устранения Стихийное бедствие Нет Наводнение, угрожающее имуществу компании Срочная сдача проекта Да Доработка презентации перед важной встречей в понедельник Выполнение внепланового заказа Да Крупный клиент запросил срочное исполнение заказа Инвентаризация Да Плановая проверка товарных остатков

Категории работников с особым статусом в ТК РФ

Трудовой кодекс устанавливает особые правила для некоторых категорий сотрудников при привлечении их к работе в выходные и праздничные дни. Законодатель разделил работников на три группы, исходя из возможности их привлечения к работе в выходные дни. ???

Категории, которых запрещено привлекать к работе в выходные дни

Категории, которых можно привлекать только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья

Все остальные работники — могут привлекаться с письменного согласия в обычном порядке

Рассмотрим подробнее категории с особым статусом:

1. Категории работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни:

Беременные женщины

Работники в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников, спортсменов и некоторых других категорий)

Данный запрет является абсолютным и действует даже в чрезвычайных ситуациях. Работодатель, нарушивший это правило, может быть привлечен к административной ответственности.

2. Категории работников, которых можно привлекать только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья:

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет

Инвалиды

Родители, имеющие детей-инвалидов

Работники, осуществляющие уход за больными членами семьи (согласно медицинскому заключению)

Родители, воспитывающие детей до 14 лет без супруга (одинокие родители)

Родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из детей 14 лет)

Опекуны детей в возрасте до 14 лет

Особенность данной категории в том, что работодатель обязан в письменной форме уведомить таких работников о праве отказаться от работы в выходной день. Только после получения их добровольного письменного согласия возможно привлечение к работе. ??

Категория работников Возможность привлечения к работе в выходной Особые условия Беременные женщины Запрещено Абсолютный запрет Работники до 18 лет Запрещено Кроме творческих работников, спортсменов Женщины с детьми до 3 лет Только с письменного согласия Обязательное письменное уведомление о праве отказаться Инвалиды Только с письменного согласия Не должно противоречить медицинским рекомендациям Родители-одиночки с детьми до 14 лет Только с письменного согласия Обязательное письменное уведомление о праве отказаться Многодетные родители Только с письменного согласия До достижения младшим ребенком 14 лет

Марина Соколова, специалист по кадровому делопроизводству Ко мне обратилась сотрудница — мать двоих детей 5 и 7 лет, которую руководитель отдела принуждал выйти в субботу для проведения инвентаризации. Он угрожал дисциплинарным взысканием в случае отказа. Я объяснила ей, что как родитель детей до 14 лет, она имеет право отказаться от работы в выходной день, и никаких санкций за это быть не может. Мы подготовили официальный отказ, ссылаясь на статью 113 ТК РФ. Для руководителя отдела я провела разъяснительную беседу о правовых последствиях нарушения трудового законодательства и административной ответственности за давление на сотрудников. В итоге конфликт был исчерпан, а инвентаризацию перенесли на рабочий день.

Важно помнить, что даже при соблюдении всех формальностей, работодатель не вправе привлекать к работе в выходной день работника, если это запрещено ему по медицинским показаниям. Например, инвалида, в программе реабилитации которого указано ограничение по работе в выходные дни. ??

Как правильно оформить работу в нерабочий день

Процедура привлечения работника к работе в выходной или праздничный день должна быть правильно документально оформлена. Это защищает как работодателя от претензий трудовой инспекции, так и работника — от возможных злоупотреблений. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий. ??

Шаг 1. Получение согласия работника

За исключением чрезвычайных ситуаций, перечисленных в части 3 статьи 113 ТК РФ, работодатель обязан получить письменное согласие работника на работу в выходной день. Для этого необходимо:

Подготовить письменное уведомление с указанием причин необходимости работы в выходной день

Вручить уведомление работнику под роспись

Получить от работника письменное согласие или мотивированный отказ

Для льготных категорий работников (родители детей до 14 лет, инвалиды и др.) необходимо дополнительно указать в уведомлении о праве отказаться от работы в выходной день.

Шаг 2. Учет мнения профсоюза (при необходимости)

В некоторых случаях работодатель должен учесть мнение профсоюзного органа:

Если привлечение к работе происходит по причине производственной необходимости

Если работа в выходной планируется для всего коллектива или значительной его части

Шаг 3. Издание приказа

После получения согласия работника (и учета мнения профсоюза, если требуется) работодатель издает приказ о привлечении к работе в выходной или праздничный день. В приказе указывается:

Фамилия, имя, отчество и должность привлекаемого работника

Дата привлечения к работе

Причина необходимости работы в выходной день

Компенсация за работу (повышенная оплата или предоставление другого дня отдыха)

Основание для издания приказа (письменное согласие работника)

Приказ подписывается руководителем организации и доводится до сведения работника под роспись. ???

Шаг 4. Оформление табеля учета рабочего времени

Работа в выходной или праздничный день должна быть отражена в табеле учета рабочего времени с соответствующим кодом:

"РВ" — работа в выходной день

"ОВ" — отдых в связи с работой в выходной день (если работник выбрал компенсацию в виде другого дня отдыха)

Шаг 5. Оформление компенсации

В зависимости от выбора работника, компенсация может быть предоставлена в виде:

Повышенной оплаты (не менее чем в двойном размере)

Другого дня отдыха (в этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит)

Если работник выбирает предоставление другого дня отдыха, необходимо оформить дополнительное заявление и приказ о предоставлении такого дня. ??

Размер компенсации за труд в выходные по ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, должна быть оплачена в повышенном размере либо компенсирована предоставлением другого дня отдыха. Разберемся подробнее, на какую компенсацию может рассчитывать работник. ??

Варианты компенсации за работу в выходной день:

Оплата в повышенном размере

Предоставление другого дня отдыха

Выбор способа компенсации остается за работником. Он должен указать предпочтительный вариант в своем согласии на работу в выходной день. Если работник хочет получить другой день отдыха, то работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Размер оплаты за работу в выходной день

Минимальные размеры оплаты труда в выходной день установлены Трудовым кодексом и составляют:

Для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам

— не менее чем по двойным сдельным расценкам Для работников с дневной или часовой ставкой — не менее двойной дневной или часовой ставки

— не менее двойной дневной или часовой ставки Для работников, получающих оклад :

: В размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени

В размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа выполнялась сверх месячной нормы

Важно отметить, что работодатель вправе установить более высокие размеры оплаты труда в выходные дни. Это может быть закреплено в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре с работником. ??

Формула расчета оплаты за работу в выходной для сотрудника на окладе

Для расчета оплаты работы в выходной день для сотрудника с окладом можно использовать следующую формулу:

Если работа в пределах месячной нормы: Сумма оплаты = Оклад / Количество рабочих дней в месяце ? 2 ? Количество отработанных выходных дней

Или для почасовой оплаты: Сумма оплаты = Оклад / Норма часов в месяце ? 2 ? Количество отработанных часов в выходной

Система оплаты труда Минимальный размер оплаты в выходной день Пример расчета Сдельная оплата Не менее двойных сдельных расценок Обычная расценка за деталь — 100 руб., в выходной — 200 руб. За 10 деталей — 2000 руб. Часовая ставка Не менее двойной часовой ставки Часовая ставка — 200 руб., в выходной — 400 руб. За 8 часов — 3200 руб. Оклад (в пределах месячной нормы) Одинарная дневная ставка сверх оклада Оклад — 30000 руб., 21 рабочий день в месяце. За выходной: 30000/21 = 1429 руб. Оклад (сверх месячной нормы) Двойная дневная ставка сверх оклада Оклад — 30000 руб., 21 рабочий день в месяце. За выходной: (30000/21) ? 2 = 2858 руб.

Предоставление другого дня отдыха

Если работник предпочитает вместо повышенной оплаты получить другой день отдыха, то:

Работа в выходной день оплачивается в одинарном размере

День отдыха оплате не подлежит

Конкретная дата предоставления дня отдыха определяется по соглашению с работодателем

День отдыха может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно

Для оформления дня отдыха работник должен подать заявление, а работодатель — издать приказ о предоставлении такого дня. Срок использования дня отдыха законодательно не ограничен, однако на практике рекомендуется использовать его в течение календарного года. ???

Важно учесть, что, если работник увольняется, не использовав день отдыха за работу в выходной, работодатель обязан компенсировать этот день в денежной форме — в размере не менее двойной дневной ставки.

Что делать, если принуждают работать в выходной

Столкнувшись с принуждением к работе в выходной день без соблюдения требований закона, работник имеет право защитить свои трудовые права. Рассмотрим алгоритм действий в такой ситуации. ??

Шаг 1. Проверьте законность требований работодателя

Прежде всего, определите, имеет ли работодатель право привлекать вас к работе в выходной день:

Относитесь ли вы к категории работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные (беременные женщины, работники до 18 лет)

Является ли ситуация чрезвычайной, когда ваше согласие не требуется

Соблюдена ли процедура получения письменного согласия

Предложена ли вам соответствующая компенсация

Шаг 2. Сообщите работодателю о нарушении

Если вы считаете, что ваши права нарушены, сообщите об этом работодателю в письменной форме:

Составьте заявление на имя руководителя организации

Укажите, что привлечение к работе в выходной день происходит с нарушением требований ТК РФ

Сошлитесь на соответствующие статьи закона (ст. 113, 153 ТК РФ)

Подайте заявление в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии оставьте себе

Шаг 3. Обратитесь в профсоюз (при наличии)

Если в организации есть профсоюз, обратитесь за помощью к его представителям:

Профсоюз может провести переговоры с работодателем

Помочь в составлении документов

Представлять ваши интересы при разрешении трудового спора

Шаг 4. Обратитесь в контролирующие органы

Если работодатель продолжает нарушать ваши права, вы можете обратиться в:

Государственную инспекцию труда — с жалобой на нарушение трудового законодательства

— с жалобой на нарушение трудового законодательства Прокуратуру — с заявлением о нарушении трудовых прав

— с заявлением о нарушении трудовых прав Суд — с иском о восстановлении нарушенных прав и компенсации морального вреда

При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить доказательства нарушения ваших прав: копии заявлений, письменные требования работодателя, свидетельские показания коллег и т.д. ???

Шаг 5. Фиксируйте все нарушения

Важно документально подтверждать факты нарушений:

Сохраняйте все письменные распоряжения о работе в выходной день

Фиксируйте устные требования (например, отправив себе на email описание разговора с указанием даты и времени)

Просите коллег подтвердить факт вашей работы в выходной день

Сохраняйте электронную переписку с руководством

Шаг 6. Соблюдайте сроки обращения

Помните о сроках обращения за защитой нарушенных трудовых прав:

В государственную инспекцию труда или прокуратуру — в течение 3 месяцев со дня нарушения

В суд — в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права

По спорам об оплате труда — в течение 1 года со дня установленного срока выплаты

Нужно понимать, что отказ от работы в выходной день, если привлечение к работе происходит с нарушением закона, не является дисциплинарным проступком и не может служить основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. ??