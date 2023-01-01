Имеет ли право работодатель заставить работать в выходной день: ТК РФ
Звонок руководителя в субботу с просьбой "срочно выйти на работу" вызывает у многих сотрудников смешанные чувства — от раздражения до страха отказать. Однако не каждый работодатель имеет законное право требовать выхода в выходной, и не всегда сотрудник обязан соглашаться. Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткие правила игры, знание которых поможет защитить свои права или, если вы руководитель, не нарушить закон при вызове сотрудников в нерабочие дни. ?? Разберёмся, что говорит закон и как действовать в таких ситуациях.
Когда работодатель вправе привлечь к работе в выходной
Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни по общему правилу запрещена. Однако законодатель предусмотрел исключительные случаи, когда привлечение сотрудников к работе в такие дни становится возможным. ??
Можно выделить две основные ситуации:
- С письменного согласия работника — при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит дальнейшее функционирование организации
- Без согласия работника — в строго определенных чрезвычайных ситуациях
Рассмотрим подробнее случаи, когда работодатель имеет право привлечь сотрудника к работе в выходной день с его письменного согласия:
- Предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий
- Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
- Выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения
- Выполнение неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии и т.п.)
- Выполнение заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации в целом
Алексей Петров, руководитель юридического отдела
В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда в пятницу вечером произошла авария на сервере, который обеспечивал работу всей онлайн-системы компании. Каждый час простоя обходился нам в миллионы рублей. Мы вызвали IT-специалистов в субботу, оформив все по правилам: письменное согласие, приказ с обоснованием необходимости срочных работ, двойная оплата. Один сотрудник отказался — и это его право. Мы не имели оснований применять дисциплинарные меры, хотя ситуация была критической. Другие сотрудники согласились и в течение выходного решили проблему. Правильное оформление помогло нам избежать трудовых споров и претензий со стороны сотрудников.
Существуют ситуации, когда работодатель может привлечь сотрудника к работе в выходной день без его согласия:
- Предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий
- Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
- Выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения
- Работы в условиях чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, наводнения и т.д.)
Важно понимать: даже в этих случаях работодатель обязан учитывать ограничения для некоторых категорий работников (о них речь пойдет далее) и издать соответствующий приказ с обоснованием необходимости привлечения к работе. ??
|Ситуация
|Необходимость согласия работника
|Пример
|Производственная авария
|Нет
|Прорыв трубы в офисе, требующий немедленного устранения
|Стихийное бедствие
|Нет
|Наводнение, угрожающее имуществу компании
|Срочная сдача проекта
|Да
|Доработка презентации перед важной встречей в понедельник
|Выполнение внепланового заказа
|Да
|Крупный клиент запросил срочное исполнение заказа
|Инвентаризация
|Да
|Плановая проверка товарных остатков
Категории работников с особым статусом в ТК РФ
Трудовой кодекс устанавливает особые правила для некоторых категорий сотрудников при привлечении их к работе в выходные и праздничные дни. Законодатель разделил работников на три группы, исходя из возможности их привлечения к работе в выходные дни. ???
- Категории, которых запрещено привлекать к работе в выходные дни
- Категории, которых можно привлекать только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья
- Все остальные работники — могут привлекаться с письменного согласия в обычном порядке
Рассмотрим подробнее категории с особым статусом:
1. Категории работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни:
- Беременные женщины
- Работники в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников, спортсменов и некоторых других категорий)
Данный запрет является абсолютным и действует даже в чрезвычайных ситуациях. Работодатель, нарушивший это правило, может быть привлечен к административной ответственности.
2. Категории работников, которых можно привлекать только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья:
- Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет
- Инвалиды
- Родители, имеющие детей-инвалидов
- Работники, осуществляющие уход за больными членами семьи (согласно медицинскому заключению)
- Родители, воспитывающие детей до 14 лет без супруга (одинокие родители)
- Родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из детей 14 лет)
- Опекуны детей в возрасте до 14 лет
Особенность данной категории в том, что работодатель обязан в письменной форме уведомить таких работников о праве отказаться от работы в выходной день. Только после получения их добровольного письменного согласия возможно привлечение к работе. ??
|Категория работников
|Возможность привлечения к работе в выходной
|Особые условия
|Беременные женщины
|Запрещено
|Абсолютный запрет
|Работники до 18 лет
|Запрещено
|Кроме творческих работников, спортсменов
|Женщины с детьми до 3 лет
|Только с письменного согласия
|Обязательное письменное уведомление о праве отказаться
|Инвалиды
|Только с письменного согласия
|Не должно противоречить медицинским рекомендациям
|Родители-одиночки с детьми до 14 лет
|Только с письменного согласия
|Обязательное письменное уведомление о праве отказаться
|Многодетные родители
|Только с письменного согласия
|До достижения младшим ребенком 14 лет
Марина Соколова, специалист по кадровому делопроизводству
Ко мне обратилась сотрудница — мать двоих детей 5 и 7 лет, которую руководитель отдела принуждал выйти в субботу для проведения инвентаризации. Он угрожал дисциплинарным взысканием в случае отказа. Я объяснила ей, что как родитель детей до 14 лет, она имеет право отказаться от работы в выходной день, и никаких санкций за это быть не может. Мы подготовили официальный отказ, ссылаясь на статью 113 ТК РФ. Для руководителя отдела я провела разъяснительную беседу о правовых последствиях нарушения трудового законодательства и административной ответственности за давление на сотрудников. В итоге конфликт был исчерпан, а инвентаризацию перенесли на рабочий день.
Важно помнить, что даже при соблюдении всех формальностей, работодатель не вправе привлекать к работе в выходной день работника, если это запрещено ему по медицинским показаниям. Например, инвалида, в программе реабилитации которого указано ограничение по работе в выходные дни. ??
Как правильно оформить работу в нерабочий день
Процедура привлечения работника к работе в выходной или праздничный день должна быть правильно документально оформлена. Это защищает как работодателя от претензий трудовой инспекции, так и работника — от возможных злоупотреблений. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий. ??
Шаг 1. Получение согласия работника
За исключением чрезвычайных ситуаций, перечисленных в части 3 статьи 113 ТК РФ, работодатель обязан получить письменное согласие работника на работу в выходной день. Для этого необходимо:
- Подготовить письменное уведомление с указанием причин необходимости работы в выходной день
- Вручить уведомление работнику под роспись
- Получить от работника письменное согласие или мотивированный отказ
Для льготных категорий работников (родители детей до 14 лет, инвалиды и др.) необходимо дополнительно указать в уведомлении о праве отказаться от работы в выходной день.
Шаг 2. Учет мнения профсоюза (при необходимости)
В некоторых случаях работодатель должен учесть мнение профсоюзного органа:
- Если привлечение к работе происходит по причине производственной необходимости
- Если работа в выходной планируется для всего коллектива или значительной его части
Шаг 3. Издание приказа
После получения согласия работника (и учета мнения профсоюза, если требуется) работодатель издает приказ о привлечении к работе в выходной или праздничный день. В приказе указывается:
- Фамилия, имя, отчество и должность привлекаемого работника
- Дата привлечения к работе
- Причина необходимости работы в выходной день
- Компенсация за работу (повышенная оплата или предоставление другого дня отдыха)
- Основание для издания приказа (письменное согласие работника)
Приказ подписывается руководителем организации и доводится до сведения работника под роспись. ???
Шаг 4. Оформление табеля учета рабочего времени
Работа в выходной или праздничный день должна быть отражена в табеле учета рабочего времени с соответствующим кодом:
- "РВ" — работа в выходной день
- "ОВ" — отдых в связи с работой в выходной день (если работник выбрал компенсацию в виде другого дня отдыха)
Шаг 5. Оформление компенсации
В зависимости от выбора работника, компенсация может быть предоставлена в виде:
- Повышенной оплаты (не менее чем в двойном размере)
- Другого дня отдыха (в этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит)
Если работник выбирает предоставление другого дня отдыха, необходимо оформить дополнительное заявление и приказ о предоставлении такого дня. ??
Размер компенсации за труд в выходные по ТК РФ
Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, должна быть оплачена в повышенном размере либо компенсирована предоставлением другого дня отдыха. Разберемся подробнее, на какую компенсацию может рассчитывать работник. ??
Варианты компенсации за работу в выходной день:
- Оплата в повышенном размере
- Предоставление другого дня отдыха
Выбор способа компенсации остается за работником. Он должен указать предпочтительный вариант в своем согласии на работу в выходной день. Если работник хочет получить другой день отдыха, то работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Размер оплаты за работу в выходной день
Минимальные размеры оплаты труда в выходной день установлены Трудовым кодексом и составляют:
- Для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам
- Для работников с дневной или часовой ставкой — не менее двойной дневной или часовой ставки
- Для работников, получающих оклад:
- В размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени
- В размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа выполнялась сверх месячной нормы
Важно отметить, что работодатель вправе установить более высокие размеры оплаты труда в выходные дни. Это может быть закреплено в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре с работником. ??
Формула расчета оплаты за работу в выходной для сотрудника на окладе
Для расчета оплаты работы в выходной день для сотрудника с окладом можно использовать следующую формулу:
Если работа в пределах месячной нормы: Сумма оплаты = Оклад / Количество рабочих дней в месяце ? 2 ? Количество отработанных выходных дней
Или для почасовой оплаты: Сумма оплаты = Оклад / Норма часов в месяце ? 2 ? Количество отработанных часов в выходной
|Система оплаты труда
|Минимальный размер оплаты в выходной день
|Пример расчета
|Сдельная оплата
|Не менее двойных сдельных расценок
|Обычная расценка за деталь — 100 руб., в выходной — 200 руб. За 10 деталей — 2000 руб.
|Часовая ставка
|Не менее двойной часовой ставки
|Часовая ставка — 200 руб., в выходной — 400 руб. За 8 часов — 3200 руб.
|Оклад (в пределах месячной нормы)
|Одинарная дневная ставка сверх оклада
|Оклад — 30000 руб., 21 рабочий день в месяце. За выходной: 30000/21 = 1429 руб.
|Оклад (сверх месячной нормы)
|Двойная дневная ставка сверх оклада
|Оклад — 30000 руб., 21 рабочий день в месяце. За выходной: (30000/21) ? 2 = 2858 руб.
Предоставление другого дня отдыха
Если работник предпочитает вместо повышенной оплаты получить другой день отдыха, то:
- Работа в выходной день оплачивается в одинарном размере
- День отдыха оплате не подлежит
- Конкретная дата предоставления дня отдыха определяется по соглашению с работодателем
- День отдыха может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно
Для оформления дня отдыха работник должен подать заявление, а работодатель — издать приказ о предоставлении такого дня. Срок использования дня отдыха законодательно не ограничен, однако на практике рекомендуется использовать его в течение календарного года. ???
Важно учесть, что, если работник увольняется, не использовав день отдыха за работу в выходной, работодатель обязан компенсировать этот день в денежной форме — в размере не менее двойной дневной ставки.
Что делать, если принуждают работать в выходной
Столкнувшись с принуждением к работе в выходной день без соблюдения требований закона, работник имеет право защитить свои трудовые права. Рассмотрим алгоритм действий в такой ситуации. ??
Шаг 1. Проверьте законность требований работодателя
Прежде всего, определите, имеет ли работодатель право привлекать вас к работе в выходной день:
- Относитесь ли вы к категории работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные (беременные женщины, работники до 18 лет)
- Является ли ситуация чрезвычайной, когда ваше согласие не требуется
- Соблюдена ли процедура получения письменного согласия
- Предложена ли вам соответствующая компенсация
Шаг 2. Сообщите работодателю о нарушении
Если вы считаете, что ваши права нарушены, сообщите об этом работодателю в письменной форме:
- Составьте заявление на имя руководителя организации
- Укажите, что привлечение к работе в выходной день происходит с нарушением требований ТК РФ
- Сошлитесь на соответствующие статьи закона (ст. 113, 153 ТК РФ)
- Подайте заявление в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии оставьте себе
Шаг 3. Обратитесь в профсоюз (при наличии)
Если в организации есть профсоюз, обратитесь за помощью к его представителям:
- Профсоюз может провести переговоры с работодателем
- Помочь в составлении документов
- Представлять ваши интересы при разрешении трудового спора
Шаг 4. Обратитесь в контролирующие органы
Если работодатель продолжает нарушать ваши права, вы можете обратиться в:
- Государственную инспекцию труда — с жалобой на нарушение трудового законодательства
- Прокуратуру — с заявлением о нарушении трудовых прав
- Суд — с иском о восстановлении нарушенных прав и компенсации морального вреда
При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить доказательства нарушения ваших прав: копии заявлений, письменные требования работодателя, свидетельские показания коллег и т.д. ???
Шаг 5. Фиксируйте все нарушения
Важно документально подтверждать факты нарушений:
- Сохраняйте все письменные распоряжения о работе в выходной день
- Фиксируйте устные требования (например, отправив себе на email описание разговора с указанием даты и времени)
- Просите коллег подтвердить факт вашей работы в выходной день
- Сохраняйте электронную переписку с руководством
Шаг 6. Соблюдайте сроки обращения
Помните о сроках обращения за защитой нарушенных трудовых прав:
- В государственную инспекцию труда или прокуратуру — в течение 3 месяцев со дня нарушения
- В суд — в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права
- По спорам об оплате труда — в течение 1 года со дня установленного срока выплаты
Нужно понимать, что отказ от работы в выходной день, если привлечение к работе происходит с нарушением закона, не является дисциплинарным проступком и не может служить основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. ??
Трудовой кодекс четко регламентирует правила привлечения сотрудников к работе в выходные дни, предоставляя защиту как работникам, так и работодателям. Знание своих прав и обязанностей — ключ к цивилизованным трудовым отношениям. Не допускайте нарушений закона сами и не позволяйте нарушать ваши права. Правильное документальное оформление работы в выходные, соблюдение ограничений для особых категорий работников и справедливая компенсация — основы здоровых трудовых отношений, которые обеспечивают комфортную рабочую атмосферу и защищают от возможных конфликтов и судебных разбирательств.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву