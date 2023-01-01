Имеет ли право работодатель заставить работать в выходной день: ТК РФ

#Трудовое право  #ТК РФ  #Рабочие дни  
Для кого эта статья:

  • Сотрудники, желающие знать свои права при работе в выходные дни
  • Работодатели и HR-специалисты, ответственные за соблюдение трудового законодательства

  • Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся нюансами регулирования труда

    Звонок руководителя в субботу с просьбой "срочно выйти на работу" вызывает у многих сотрудников смешанные чувства — от раздражения до страха отказать. Однако не каждый работодатель имеет законное право требовать выхода в выходной, и не всегда сотрудник обязан соглашаться. Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткие правила игры, знание которых поможет защитить свои права или, если вы руководитель, не нарушить закон при вызове сотрудников в нерабочие дни. ?? Разберёмся, что говорит закон и как действовать в таких ситуациях.

Когда работодатель вправе привлечь к работе в выходной

Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни по общему правилу запрещена. Однако законодатель предусмотрел исключительные случаи, когда привлечение сотрудников к работе в такие дни становится возможным. ??

Можно выделить две основные ситуации:

  • С письменного согласия работника — при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит дальнейшее функционирование организации
  • Без согласия работника — в строго определенных чрезвычайных ситуациях

Рассмотрим подробнее случаи, когда работодатель имеет право привлечь сотрудника к работе в выходной день с его письменного согласия:

  • Предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий
  • Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
  • Выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения
  • Выполнение неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии и т.п.)
  • Выполнение заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации в целом

Алексей Петров, руководитель юридического отдела

В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда в пятницу вечером произошла авария на сервере, который обеспечивал работу всей онлайн-системы компании. Каждый час простоя обходился нам в миллионы рублей. Мы вызвали IT-специалистов в субботу, оформив все по правилам: письменное согласие, приказ с обоснованием необходимости срочных работ, двойная оплата. Один сотрудник отказался — и это его право. Мы не имели оснований применять дисциплинарные меры, хотя ситуация была критической. Другие сотрудники согласились и в течение выходного решили проблему. Правильное оформление помогло нам избежать трудовых споров и претензий со стороны сотрудников.

Существуют ситуации, когда работодатель может привлечь сотрудника к работе в выходной день без его согласия:

  • Предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий
  • Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
  • Выполнение работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения
  • Работы в условиях чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, наводнения и т.д.)

Важно понимать: даже в этих случаях работодатель обязан учитывать ограничения для некоторых категорий работников (о них речь пойдет далее) и издать соответствующий приказ с обоснованием необходимости привлечения к работе. ??

Ситуация Необходимость согласия работника Пример
Производственная авария Нет Прорыв трубы в офисе, требующий немедленного устранения
Стихийное бедствие Нет Наводнение, угрожающее имуществу компании
Срочная сдача проекта Да Доработка презентации перед важной встречей в понедельник
Выполнение внепланового заказа Да Крупный клиент запросил срочное исполнение заказа
Инвентаризация Да Плановая проверка товарных остатков
Категории работников с особым статусом в ТК РФ

Трудовой кодекс устанавливает особые правила для некоторых категорий сотрудников при привлечении их к работе в выходные и праздничные дни. Законодатель разделил работников на три группы, исходя из возможности их привлечения к работе в выходные дни. ???

  • Категории, которых запрещено привлекать к работе в выходные дни
  • Категории, которых можно привлекать только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья
  • Все остальные работники — могут привлекаться с письменного согласия в обычном порядке

Рассмотрим подробнее категории с особым статусом:

1. Категории работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни:

  • Беременные женщины
  • Работники в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников, спортсменов и некоторых других категорий)

Данный запрет является абсолютным и действует даже в чрезвычайных ситуациях. Работодатель, нарушивший это правило, может быть привлечен к административной ответственности.

2. Категории работников, которых можно привлекать только с их письменного согласия и если это не запрещено им по состоянию здоровья:

  • Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет
  • Инвалиды
  • Родители, имеющие детей-инвалидов
  • Работники, осуществляющие уход за больными членами семьи (согласно медицинскому заключению)
  • Родители, воспитывающие детей до 14 лет без супруга (одинокие родители)
  • Родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из детей 14 лет)
  • Опекуны детей в возрасте до 14 лет

Особенность данной категории в том, что работодатель обязан в письменной форме уведомить таких работников о праве отказаться от работы в выходной день. Только после получения их добровольного письменного согласия возможно привлечение к работе. ??

Категория работников Возможность привлечения к работе в выходной Особые условия
Беременные женщины Запрещено Абсолютный запрет
Работники до 18 лет Запрещено Кроме творческих работников, спортсменов
Женщины с детьми до 3 лет Только с письменного согласия Обязательное письменное уведомление о праве отказаться
Инвалиды Только с письменного согласия Не должно противоречить медицинским рекомендациям
Родители-одиночки с детьми до 14 лет Только с письменного согласия Обязательное письменное уведомление о праве отказаться
Многодетные родители Только с письменного согласия До достижения младшим ребенком 14 лет

Марина Соколова, специалист по кадровому делопроизводству

Ко мне обратилась сотрудница — мать двоих детей 5 и 7 лет, которую руководитель отдела принуждал выйти в субботу для проведения инвентаризации. Он угрожал дисциплинарным взысканием в случае отказа. Я объяснила ей, что как родитель детей до 14 лет, она имеет право отказаться от работы в выходной день, и никаких санкций за это быть не может. Мы подготовили официальный отказ, ссылаясь на статью 113 ТК РФ. Для руководителя отдела я провела разъяснительную беседу о правовых последствиях нарушения трудового законодательства и административной ответственности за давление на сотрудников. В итоге конфликт был исчерпан, а инвентаризацию перенесли на рабочий день.

Важно помнить, что даже при соблюдении всех формальностей, работодатель не вправе привлекать к работе в выходной день работника, если это запрещено ему по медицинским показаниям. Например, инвалида, в программе реабилитации которого указано ограничение по работе в выходные дни. ??

Как правильно оформить работу в нерабочий день

Процедура привлечения работника к работе в выходной или праздничный день должна быть правильно документально оформлена. Это защищает как работодателя от претензий трудовой инспекции, так и работника — от возможных злоупотреблений. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий. ??

Шаг 1. Получение согласия работника

За исключением чрезвычайных ситуаций, перечисленных в части 3 статьи 113 ТК РФ, работодатель обязан получить письменное согласие работника на работу в выходной день. Для этого необходимо:

  • Подготовить письменное уведомление с указанием причин необходимости работы в выходной день
  • Вручить уведомление работнику под роспись
  • Получить от работника письменное согласие или мотивированный отказ

Для льготных категорий работников (родители детей до 14 лет, инвалиды и др.) необходимо дополнительно указать в уведомлении о праве отказаться от работы в выходной день.

Шаг 2. Учет мнения профсоюза (при необходимости)

В некоторых случаях работодатель должен учесть мнение профсоюзного органа:

  • Если привлечение к работе происходит по причине производственной необходимости
  • Если работа в выходной планируется для всего коллектива или значительной его части

Шаг 3. Издание приказа

После получения согласия работника (и учета мнения профсоюза, если требуется) работодатель издает приказ о привлечении к работе в выходной или праздничный день. В приказе указывается:

  • Фамилия, имя, отчество и должность привлекаемого работника
  • Дата привлечения к работе
  • Причина необходимости работы в выходной день
  • Компенсация за работу (повышенная оплата или предоставление другого дня отдыха)
  • Основание для издания приказа (письменное согласие работника)

Приказ подписывается руководителем организации и доводится до сведения работника под роспись. ???

Шаг 4. Оформление табеля учета рабочего времени

Работа в выходной или праздничный день должна быть отражена в табеле учета рабочего времени с соответствующим кодом:

  • "РВ" — работа в выходной день
  • "ОВ" — отдых в связи с работой в выходной день (если работник выбрал компенсацию в виде другого дня отдыха)

Шаг 5. Оформление компенсации

В зависимости от выбора работника, компенсация может быть предоставлена в виде:

  • Повышенной оплаты (не менее чем в двойном размере)
  • Другого дня отдыха (в этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит)

Если работник выбирает предоставление другого дня отдыха, необходимо оформить дополнительное заявление и приказ о предоставлении такого дня. ??

Размер компенсации за труд в выходные по ТК РФ

Работа в выходной или нерабочий праздничный день, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, должна быть оплачена в повышенном размере либо компенсирована предоставлением другого дня отдыха. Разберемся подробнее, на какую компенсацию может рассчитывать работник. ??

Варианты компенсации за работу в выходной день:

  • Оплата в повышенном размере
  • Предоставление другого дня отдыха

Выбор способа компенсации остается за работником. Он должен указать предпочтительный вариант в своем согласии на работу в выходной день. Если работник хочет получить другой день отдыха, то работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Размер оплаты за работу в выходной день

Минимальные размеры оплаты труда в выходной день установлены Трудовым кодексом и составляют:

  • Для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам
  • Для работников с дневной или часовой ставкой — не менее двойной дневной или часовой ставки
  • Для работников, получающих оклад:
  • В размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени
  • В размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа выполнялась сверх месячной нормы

Важно отметить, что работодатель вправе установить более высокие размеры оплаты труда в выходные дни. Это может быть закреплено в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре с работником. ??

Формула расчета оплаты за работу в выходной для сотрудника на окладе

Для расчета оплаты работы в выходной день для сотрудника с окладом можно использовать следующую формулу:

Если работа в пределах месячной нормы: Сумма оплаты = Оклад / Количество рабочих дней в месяце ? 2 ? Количество отработанных выходных дней

Или для почасовой оплаты: Сумма оплаты = Оклад / Норма часов в месяце ? 2 ? Количество отработанных часов в выходной

Система оплаты труда Минимальный размер оплаты в выходной день Пример расчета
Сдельная оплата Не менее двойных сдельных расценок Обычная расценка за деталь — 100 руб., в выходной — 200 руб. За 10 деталей — 2000 руб.
Часовая ставка Не менее двойной часовой ставки Часовая ставка — 200 руб., в выходной — 400 руб. За 8 часов — 3200 руб.
Оклад (в пределах месячной нормы) Одинарная дневная ставка сверх оклада Оклад — 30000 руб., 21 рабочий день в месяце. За выходной: 30000/21 = 1429 руб.
Оклад (сверх месячной нормы) Двойная дневная ставка сверх оклада Оклад — 30000 руб., 21 рабочий день в месяце. За выходной: (30000/21) ? 2 = 2858 руб.

Предоставление другого дня отдыха

Если работник предпочитает вместо повышенной оплаты получить другой день отдыха, то:

  • Работа в выходной день оплачивается в одинарном размере
  • День отдыха оплате не подлежит
  • Конкретная дата предоставления дня отдыха определяется по соглашению с работодателем
  • День отдыха может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован отдельно

Для оформления дня отдыха работник должен подать заявление, а работодатель — издать приказ о предоставлении такого дня. Срок использования дня отдыха законодательно не ограничен, однако на практике рекомендуется использовать его в течение календарного года. ???

Важно учесть, что, если работник увольняется, не использовав день отдыха за работу в выходной, работодатель обязан компенсировать этот день в денежной форме — в размере не менее двойной дневной ставки.

Что делать, если принуждают работать в выходной

Столкнувшись с принуждением к работе в выходной день без соблюдения требований закона, работник имеет право защитить свои трудовые права. Рассмотрим алгоритм действий в такой ситуации. ??

Шаг 1. Проверьте законность требований работодателя

Прежде всего, определите, имеет ли работодатель право привлекать вас к работе в выходной день:

  • Относитесь ли вы к категории работников, которых запрещено привлекать к работе в выходные (беременные женщины, работники до 18 лет)
  • Является ли ситуация чрезвычайной, когда ваше согласие не требуется
  • Соблюдена ли процедура получения письменного согласия
  • Предложена ли вам соответствующая компенсация

Шаг 2. Сообщите работодателю о нарушении

Если вы считаете, что ваши права нарушены, сообщите об этом работодателю в письменной форме:

  • Составьте заявление на имя руководителя организации
  • Укажите, что привлечение к работе в выходной день происходит с нарушением требований ТК РФ
  • Сошлитесь на соответствующие статьи закона (ст. 113, 153 ТК РФ)
  • Подайте заявление в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии оставьте себе

Шаг 3. Обратитесь в профсоюз (при наличии)

Если в организации есть профсоюз, обратитесь за помощью к его представителям:

  • Профсоюз может провести переговоры с работодателем
  • Помочь в составлении документов
  • Представлять ваши интересы при разрешении трудового спора

Шаг 4. Обратитесь в контролирующие органы

Если работодатель продолжает нарушать ваши права, вы можете обратиться в:

  • Государственную инспекцию труда — с жалобой на нарушение трудового законодательства
  • Прокуратуру — с заявлением о нарушении трудовых прав
  • Суд — с иском о восстановлении нарушенных прав и компенсации морального вреда

При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить доказательства нарушения ваших прав: копии заявлений, письменные требования работодателя, свидетельские показания коллег и т.д. ???

Шаг 5. Фиксируйте все нарушения

Важно документально подтверждать факты нарушений:

  • Сохраняйте все письменные распоряжения о работе в выходной день
  • Фиксируйте устные требования (например, отправив себе на email описание разговора с указанием даты и времени)
  • Просите коллег подтвердить факт вашей работы в выходной день
  • Сохраняйте электронную переписку с руководством

Шаг 6. Соблюдайте сроки обращения

Помните о сроках обращения за защитой нарушенных трудовых прав:

  • В государственную инспекцию труда или прокуратуру — в течение 3 месяцев со дня нарушения
  • В суд — в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права
  • По спорам об оплате труда — в течение 1 года со дня установленного срока выплаты

Нужно понимать, что отказ от работы в выходной день, если привлечение к работе происходит с нарушением закона, не является дисциплинарным проступком и не может служить основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. ??

Трудовой кодекс четко регламентирует правила привлечения сотрудников к работе в выходные дни, предоставляя защиту как работникам, так и работодателям. Знание своих прав и обязанностей — ключ к цивилизованным трудовым отношениям. Не допускайте нарушений закона сами и не позволяйте нарушать ваши права. Правильное документальное оформление работы в выходные, соблюдение ограничений для особых категорий работников и справедливая компенсация — основы здоровых трудовых отношений, которые обеспечивают комфортную рабочую атмосферу и защищают от возможных конфликтов и судебных разбирательств.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

