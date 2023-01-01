15 креативных игр для деления на команды: энергия с первых минут

Учителя и воспитатели, интересующиеся методами деления на команды для разных возрастных групп Деление на команды может стать либо скучным организационным моментом, либо ярким стартом всего мероприятия! Опытные тренеры знают: правильно подобранная игра на деление не только распределяет участников, но и заряжает энергией, ломает лёд и настраивает на продуктивную работу. Вместо привычного "рассчитайтесь на первый-второй" предлагаю 15 увлекательных методов, которые превратят рутинное деление на команды в первый успех вашего тренинга! 🚀

15 игр для разделения участников на команды: быстро и весело

Правильно организованный процесс деления на команды может задать тон всему мероприятию. Вот 15 проверенных игр, которые не только эффективно разделят участников, но и создадут позитивную атмосферу с первых минут тренинга. 🎮

Цветные стикеры: Участники вытягивают стикеры разных цветов и объединяются в команды согласно цвету. Пазлы: Разрежьте несколько картинок на части. Каждый участник получает фрагмент и должен найти тех, кто собирает ту же картинку. Любимое животное: Участники изображают звуки выбранного животного и находят "сородичей" с закрытыми глазами. Построение по дате рождения: Участники выстраиваются в линию по месяцам рождения без слов, затем делятся на равные команды. Цитаты из фильмов: Раздайте карточки с цитатами из фильмов, разрезанные на две части. Участники должны найти свою "половинку". Геометрические фигуры: На входе каждый получает наклейку с геометрической фигурой, которая определяет его команду. Карточный метод: Используйте игральные карты – одинаковые масти или номиналы формируют команды. Разноцветные нити: Участники держатся за концы запутанного клубка разноцветных нитей и, распутывая его, оказываются в командах. Знаменитые пары: Раздайте карточки с известными парами (Ромео-Джульетта, Бонни-Клайд) и предложите найти свою пару. Молекулы-атомы: Участники двигаются под музыку, при остановке формируют группы по называемому числу. Подбор по предметам: Участники вытягивают предметы, относящиеся к определенным категориям (спорт, искусство, наука). Цветные ленты: При рукопожатии передают цветные ленты, определяющие состав команд. Кораблекрушение: Участники получают роли членов экипажа корабля и должны найти своих коллег. Частички целого: Раздайте элементы, которые логически связаны (например, части автомобиля, органы чувств). Четыре стихии: Раздайте карточки с символами стихий (вода, огонь, земля, воздух) для формирования тематических команд.

Александр Петров, корпоративный тренер Однажды мне предстояло провести антикризисный тренинг для двух департаментов компании, между которыми существовала напряженность. Обычное деление могло усилить разделение, поэтому я использовал "Разноцветные нити". Запутанный клубок из 30 концов нитей четырех цветов лежал в центре комнаты. Каждый участник взял один конец и начал распутывать клубок, постоянно взаимодействуя с коллегами. Смех, переговоры и неожиданные альянсы возникали естественным образом. Когда клубок распутали, участники оказались в смешанных командах, где отделы были равномерно представлены. Самое удивительное — к концу первого дня тренинга люди забыли о департаментских границах и работали как единая команда. Метод сработал настолько хорошо, что руководство попросило использовать его и на других корпоративных мероприятиях.

Чтобы оптимально подобрать игру для вашего тренинга, учитывайте временные рамки и размер группы. В следующей таблице приведены рекомендации по выбору метода деления:

Метод деления Время на реализацию Оптимальный размер группы Уровень энергичности Цветные стикеры 1-2 минуты Любой Низкий Пазлы 5-7 минут До 30 человек Средний Любимое животное 3-5 минут 10-20 человек Высокий Молекулы-атомы 5 минут 15-40 человек Очень высокий Разноцветные нити 10-15 минут До 30 человек Средний

Креативные методы деления на группы для тренеров и фасилитаторов

Профессиональные тренеры постоянно ищут новые подходы к делению участников, понимая, что инновационные методы могут существенно повысить эффективность всего тренинга. Креативное деление на команды — это не просто организационный момент, а полноценный инструмент вовлечения. 🧩

Вот несколько нестандартных методов деления, которые особенно ценятся опытными фасилитаторами:

Ассоциативные карты : участники выбирают метафорические или ассоциативные карты, а затем объединяются по заданному принципу (например, по доминирующему цвету или эмоции на картинке).

: участники выбирают метафорические или ассоциативные карты, а затем объединяются по заданному принципу (например, по доминирующему цвету или эмоции на картинке). Ценностный компас : в разных углах комнаты размещаются карточки с разными ценностями. Участники выбирают наиболее близкую им ценность и формируют команды.

: в разных углах комнаты размещаются карточки с разными ценностями. Участники выбирают наиболее близкую им ценность и формируют команды. Предпочтения в еде : участники делятся на команды согласно своим кулинарным предпочтениям (сладкоежки, любители остренького, приверженцы здорового питания).

: участники делятся на команды согласно своим кулинарным предпочтениям (сладкоежки, любители остренького, приверженцы здорового питания). Путешествие по времени : каждый получает карточку с определенной эпохой и должен найти "современников".

: каждый получает карточку с определенной эпохой и должен найти "современников". Карта мира: участники размещаются в пространстве, символизирующем карту мира, в соответствии с местом, где они хотели бы побывать.

Эти методы имеют дополнительный бонус — они позволяют участникам раскрыться и поделиться личной информацией в безопасном контексте, что способствует быстрому установлению контакта в новых командах.

Екатерина Смирнова, бизнес-тренер На многодневном выездном тренинге для IT-компании я столкнулась с проблемой: каждое утро нужно было формировать новые команды, но стандартные методы быстро наскучили бы. Тогда я создала систему "Тренинговой валюты". В первый день каждый участник получил конверт с набором разноцветных фишек. Каждое утро объявлялось новое правило формирования команд: "Сегодня в команду объединяются те, кто суммарно собрал 10 зеленых фишек" или "Команды формируются по принципу наличия как минимум одной фишки каждого цвета". Участники начинали активно обмениваться фишками, договариваться, убеждать друг друга – так естественным образом возникала коммуникация между людьми, которые обычно не взаимодействовали. К третьему дню некоторые даже разработали стратегии "накопления" определенных фишек, предвидя возможные правила. Руководство было в восторге: помимо задач тренинга, мы решили проблему разобщенности отделов, а сотрудники увидели пользу от стратегического мышления.

Продвинутые фасилитаторы часто используют принцип "деление с обучением", когда сам процесс формирования команд уже несет образовательную ценность:

Теория поколений : участники группируются по поколениям (X, Y, Z), а затем в каждой команде должны быть представители разных генераций.

: участники группируются по поколениям (X, Y, Z), а затем в каждой команде должны быть представители разных генераций. Командные роли по Белбину : после короткого теста участники определяют свою доминирующую командную роль и формируют сбалансированные команды.

: после короткого теста участники определяют свою доминирующую командную роль и формируют сбалансированные команды. MBTI-типирование: облегченная версия диагностики личностных типов помогает создать команды с разнообразными психологическими профилями.

При подготовке креативных методов деления важно учитывать контекст тренинга и профессиональный фон участников. Для технических специалистов отлично работают логические головоломки, для творческих профессий — художественные элементы, для руководителей — стратегические компоненты.

Игры на деление в команды для разных возрастов и мероприятий

Возраст участников и формат мероприятия существенно влияют на выбор оптимального метода деления на команды. Каждая возрастная группа имеет свои психологические особенности, которые следует учитывать для достижения максимального эффекта. 👨‍👩‍👧‍👦

При работе с детьми младшего школьного возраста (7-10 лет) наиболее эффективны яркие, динамичные игры с простыми правилами:

Фруктовый салат : каждый ребенок получает название фрукта, затем по команде все "яблоки", "бананы" и т.д. объединяются в команды.

: каждый ребенок получает название фрукта, затем по команде все "яблоки", "бананы" и т.д. объединяются в команды. Цветные ленточки : дети вытягивают разноцветные ленточки из мешочка и повязывают их на руку, формируя команды по цветам.

: дети вытягивают разноцветные ленточки из мешочка и повязывают их на руку, формируя команды по цветам. Звериная ферма: дети вытягивают карточки с животными и, изображая их звуки (без слов), находят свою "стаю".

Для подростков (11-16 лет) подходят игры с элементами соревнования и самовыражения:

Музыкальные предпочтения : участники группируются по любимым музыкальным жанрам.

: участники группируются по любимым музыкальным жанрам. Киновселенные : подростки выбирают карточки с персонажами из популярных фильмов и объединяются по вселенным.

: подростки выбирают карточки с персонажами из популярных фильмов и объединяются по вселенным. Квестовое деление: участники решают головоломки, ответы к которым указывают на их команду.

Для взрослых на корпоративных мероприятиях работают методы, учитывающие профессиональный контекст:

Профессиональное колесо : участники получают элементы, относящиеся к разным аспектам их работы, и группируются соответственно.

: участники получают элементы, относящиеся к разным аспектам их работы, и группируются соответственно. Стратегический пазл : каждый получает элемент корпоративной стратегии и ищет тех, с кем составляет полную картину.

: каждый получает элемент корпоративной стратегии и ищет тех, с кем составляет полную картину. Ценности компании: деление происходит на основе корпоративных ценностей, которые наиболее близки участникам.

Для пожилых людей подойдут спокойные методы с элементами ностальгии:

Ретро-фотографии : участники получают фрагменты старых фотографий и ищут "свою" полную картину.

: участники получают фрагменты старых фотографий и ищут "свою" полную картину. Песни молодости: раздаются строчки из популярных песен прошлых лет, нужно найти тех, кто имеет строки из той же песни.

Возрастная группа Рекомендуемые методы Чего избегать Оптимальное время Дети (7-10 лет) Яркие, динамичные игры с простыми правилами Сложных инструкций, длительных периодов ожидания 2-3 минуты Подростки (11-16 лет) Игры с элементами современной культуры и технологий Слишком детских или слишком формальных методов 3-5 минут Молодые взрослые (17-25 лет) Социальные эксперименты, творческие задания Очевидных манипуляций, скучных формальностей 5-7 минут Взрослые (26-55 лет) Профессиональный контекст, интеллектуальные элементы Слишком простых или инфантильных методов 3-5 минут Пожилые люди (56+) Спокойные методы с элементами ностальгии Физически активных игр, сложных технических решений 5-7 минут

Помимо возраста, важно учитывать тип мероприятия. Для игр на деление на команды в лагере подойдут активные игры на свежем воздухе, такие как "Построение по росту с закрытыми глазами" или "Поиск своей команды по цвету одежды".

При выборе метода учитывайте физические возможности участников, культурный контекст и общий эмоциональный настрой группы. Тот же метод может работать по-разному в зависимости от времени дня (утро требует более энергичных методов) и предыдущих активностей (после интенсивной работы лучше выбрать спокойный метод).

Справедливое разделение: как избежать конфликтов при формировании групп

Даже самые безобидные игры на деление могут спровоцировать напряжение, если участники воспринимают процесс как несправедливый. Проблема "неравных" команд — один из главных рисков при организации групповой работы, особенно в соревновательном формате. 🤝

Основные причины возникновения конфликтов при формировании команд:

Субъективное распределение по симпатиям ("своих" в одну команду)

Неравномерное распределение опытных/неопытных участников

Включение в одну команду людей с напряженными отношениями

Неравное гендерное распределение в контекстах, где это важно

Разделение устоявшихся групп и дружеских пар против их желания

Для минимизации конфликтов используйте следующие принципы справедливого деления:

Принцип случайности: участники должны четко видеть, что распределение происходит случайным образом, без заранее продуманной схемы. Принцип прозрачности: правила деления понятны всем и объявляются до начала процесса. Принцип равных возможностей: после случайного деления можно провести быструю оценку сбалансированности команд и при необходимости скорректировать состав. Принцип ротации: если тренинг длительный, используйте разные методы деления в разные дни, чтобы участники поработали в разных командах. Принцип добровольности: в некоторых случаях стоит предоставить участникам ограниченную возможность выбора команды.

Особые ситуации и их решения:

Конфликтующие участники : используйте метод "Заполнение пробелов" — сначала распределите конфликтующих в разные команды, затем случайным образом добавляйте остальных.

: используйте метод "Заполнение пробелов" — сначала распределите конфликтующих в разные команды, затем случайным образом добавляйте остальных. Разный уровень подготовки : примените "Метод капитанов наоборот" — наиболее опытные участники становятся капитанами и по очереди выбирают по одному менее опытному участнику в свои команды.

: примените "Метод капитанов наоборот" — наиболее опытные участники становятся капитанами и по очереди выбирают по одному менее опытному участнику в свои команды. Нечетное количество участников: создайте роль "наблюдателя" или "эксперта", который может присоединяться к разным командам или иметь специальные функции.

Психологические приемы для снижения напряжения при делении:

Используйте юмор: "Сегодня нам важно сформировать не идеальные, а самые креативные команды"

Подчеркивайте временный характер деления: "Эти команды только на первое упражнение, потом будем перемешиваться"

Даём преимущества всем командам: "Команда A получает дополнительные 5 минут на подготовку, команда B может использовать дополнительные материалы"

Если вы замечаете недовольство после деления, не игнорируйте его. Можно кратко объяснить образовательную ценность работы в разных составах и подчеркнуть, что в течение тренинга каждый получит возможность поработать с разными людьми.

Адаптация игр на деление под разные форматы тренингов и событий

Универсальных методов деления не существует — каждый формат тренинга или мероприятия требует специфического подхода. Умение адаптировать игры под конкретный контекст отличает профессионального тренера от новичка. 🔄

Ключевые форматы тренингов и рекомендации по адаптации игр на деление:

Образовательные тренинги : используйте деление, связанное с темой обучения. Например, на тренинге по продажам можно разделить участников по типам клиентов или этапам воронки продаж.

: используйте деление, связанное с темой обучения. Например, на тренинге по продажам можно разделить участников по типам клиентов или этапам воронки продаж. Командообразующие мероприятия : применяйте методы, требующие активного взаимодействия уже на этапе деления. Отлично работает "Построение команды по неочевидному признаку".

: применяйте методы, требующие активного взаимодействия уже на этапе деления. Отлично работает "Построение команды по неочевидному признаку". Стратегические сессии : деление должно учитывать разнообразие мнений и опыта. Используйте методы, смешивающие представителей разных отделов или уровней иерархии.

: деление должно учитывать разнообразие мнений и опыта. Используйте методы, смешивающие представителей разных отделов или уровней иерархии. Креативные воркшопы : подойдут нестандартные методы с элементами творчества, например, "Найди своих по цветовым предпочтениям" или "Абстрактные ассоциации".

: подойдут нестандартные методы с элементами творчества, например, "Найди своих по цветовым предпочтениям" или "Абстрактные ассоциации". Онлайн-тренинги: адаптируйте методы для виртуальной среды, используя функционал платформы (комнаты для обсуждений, опросы, случайные группы).

Адаптация традиционных игр для онлайн-формата:

Виртуальные карточки : используйте виртуальные доски, где участники могут выбрать карточку, определяющую их команду.

: используйте виртуальные доски, где участники могут выбрать карточку, определяющую их команду. Случайные комнаты : большинство платформ позволяют автоматически распределять участников по комнатам.

: большинство платформ позволяют автоматически распределять участников по комнатам. Цифровые жребии : используйте онлайн-генераторы случайных чисел, результаты которых видны всем участникам.

: используйте онлайн-генераторы случайных чисел, результаты которых видны всем участникам. Визуальные предпочтения: участники выбирают изображение, которое им ближе, и объединяются в соответствующие группы.

Особые случаи и их решения:

Многодневные тренинги: разрабатывайте систему ротации, чтобы каждый участник поработал в разных командах. Фиксируйте составы, чтобы не было повторений. Мультикультурные группы: избегайте методов, требующих глубокого знания местной культуры. Используйте универсальные темы (природа, цвета, геометрические фигуры). Участники с ограниченными возможностями: адаптируйте методы так, чтобы все могли полноценно участвовать. Например, для участников с нарушениями слуха используйте визуальные методы деления.

Прогрессивная сложность деления в рамках одного тренинга:

Начинайте с простых методов случайного деления

Переходите к методам, требующим активного взаимодействия

Завершайте методами, связанными с содержанием тренинга или его целями

При адаптации игр важно сохранять их основной принцип, при этом подстраивая детали под специфику ситуации. Например, классический метод "Построение по дате рождения" можно трансформировать в "Построение по стажу работы в компании" для корпоративного мероприятия или в "Построение по количеству прочитанных книг за год" для литературного клуба.

Помните, что качественная адаптация игр требует предварительного анализа аудитории, целей мероприятия и физического пространства. Пробуйте разные варианты, собирайте обратную связь и создавайте собственную библиотеку проверенных методов деления для различных ситуаций.

Грамотное деление на команды — это гораздо больше, чем просто организационный момент. Это первый шаг к успешному взаимодействию, инструмент диагностики группы и возможность задать нужный эмоциональный тон всему мероприятию. Применяя описанные методы и адаптируя их под свои задачи, вы превратите рутинный процесс распределения участников в ценный элемент тренинга. Главное помнить: цель деления не просто создать группы, а заложить фундамент для продуктивной совместной работы. Экспериментируйте, комбинируйте разные подходы и наблюдайте, как меняется динамика взаимодействия в зависимости от выбранного метода!

