Идет ли стажировка в стаж работы: юридические нюансы и правила учета

Для кого эта статья:

Молодые специалисты и студенты, заинтересованные в стажировках

Работодатели, принимающие стажеров и оформляющие трудовые отношения

Юридические специалисты и консультанты в области трудового права Стажировка — это инвестиция в будущую карьеру, но многие забывают спросить, как эти месяцы повлияют на их трудовой стаж и пенсионные накопления. Эта дилемма особенно актуальна в 2025 году, когда рынок труда становится все более конкурентным, а каждый день официального стажа может оказаться решающим при расчете пенсии или получении кредита. Юридические нюансы учета стажировок в трудовом стаже — это та серая зона, которая требует пристального внимания и понимания как от стажеров, так и от работодателей. ??

Стажировка и трудовой стаж: основные правовые аспекты

Ключевой вопрос, волнующий большинство стажеров, звучит предельно просто: идет ли стажировка в трудовой стаж? Ответ на него зависит от множества факторов, главный из которых — характер юридических отношений между стажером и организацией. ??

В российском законодательстве стажировка может быть оформлена несколькими способами, каждый из которых по-разному влияет на учет рабочего стажа:

Стажировка с заключением трудового договора

Стажировка на основе гражданско-правового договора

Стажировка в рамках образовательной программы (производственная практика)

Неоформленная (неофициальная) стажировка

Согласно Трудовому кодексу РФ, в общий трудовой стаж включаются только периоды, когда человек официально трудоустроен и за него производятся отчисления в Пенсионный фонд. Это основополагающий принцип, определяющий судьбу вашей стажировки в контексте трудового стажа.

Форма стажировки Включение в трудовой стаж Основание С трудовым договором Да, полностью ст. 66 ТК РФ С гражданско-правовым договором Да, при наличии страховых взносов ФЗ "О страховых пенсиях" Производственная практика Нет, за исключением оплачиваемой практики с трудовым договором ФЗ "Об образовании в РФ" Неофициальная стажировка Нет Отсутствие юридических оснований

Елена Кравцова, юрист по трудовому праву К нам обратилась Мария, недавняя выпускница экономического факультета. Она прошла годичную стажировку в крупной компании, но при устройстве на новую работу обнаружила, что этот период не учитывается в её трудовом стаже. При анализе документов выяснилось, что компания оформила с ней договор о безвозмездной стажировке без внесения записи в трудовую книжку и без страховых отчислений. Мы помогли Марии через суд доказать, что её отношения с работодателем фактически были трудовыми: она выполняла конкретные функции в определенное время, подчинялась правилам внутреннего распорядка. Суд постановил внести запись в трудовую книжку и произвести все полагающиеся отчисления. Теперь эта стажировка официально входит в её трудовой стаж.

Стоит отметить, что многие компании используют термин "стажировка" в качестве испытательного срока для новых сотрудников. В таком случае, если вы приняты по трудовому договору с формулировкой "на период стажировки", этот срок полностью входит в трудовой стаж при условии наличия записи в трудовой книжке и отчислений в ПФР.

Законодательное регулирование учета стажировок в стаже

Законодательное регулирование учета стажировок в России имеет свои особенности и нюансы, которые существенно влияют на будущие пенсионные права стажеров. Рассмотрим основные нормативные акты, регламентирующие этот вопрос в 2025 году. ??

Ключевыми документами, определяющими правила учета стажировок, являются:

Трудовой кодекс РФ (особенно статьи 59, 66, 70)

Федеральный закон "О страховых пенсиях"

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ "О трудовых книжках"

Согласно ст. 66 ТК РФ, работодатель обязан вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если эта работа является для работника основной. Именно запись в трудовой книжке служит главным подтверждением трудового стажа.

При этом статья 59 ТК РФ допускает заключение срочного трудового договора для прохождения стажировки. В таком случае период стажировки полностью включается в трудовой стаж. Это наиболее благоприятный для стажера вариант оформления отношений.

Сергей Васильев, специалист по кадровому делопроизводству В моей практике был показательный случай. Крупная IT-компания запустила программу стажировок для студентов последних курсов. 15 стажеров были оформлены по-разному: часть по трудовым договорам, часть по договорам ГПХ, а несколько человек вообще без оформления — "на испытательный период". Через полгода компания решила взять на постоянную работу всех стажеров. Тут и возник юридический казус: у одинаково работавших людей трудовой стаж оказался разным. Те, кто был оформлен по трудовому договору, получили полные полгода стажа. Работавшие по ГПХ получили стаж, но с меньшими пенсионными коэффициентами. А неоформленные стажеры юридически начали свой трудовой путь только с момента подписания трудового договора. Это создало напряженность в коллективе и потребовало дополнительных юридических консультаций.

Федеральный закон "О страховых пенсиях" устанавливает, что в страховой стаж включаются периоды работы, в течение которых за гражданина уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Это означает, что даже при отсутствии трудового договора, но при наличии страховых отчислений (например, при работе по договору ГПХ), период стажировки может быть засчитан в страховой стаж.

Нормативный акт Положение относительно стажировок Практическое значение ТК РФ, ст. 59 Допускает заключение срочного трудового договора для стажировки Стажировка с трудовым договором входит в трудовой стаж ФЗ "О страховых пенсиях" В страховой стаж включаются периоды с уплатой страховых взносов Даже договор ГПХ может давать страховой стаж при наличии взносов ФЗ "Об образовании" Регулирует статус производственной практики Практика без трудового договора не входит в стаж Постановление о трудовых книжках Определяет порядок внесения записей о стажировке Подтверждает стажировку как часть трудового пути

Важно отметить, что в 2025 году действуют обновленные правила ведения электронных трудовых книжек, что упрощает процесс учета трудового стажа, включая периоды стажировок. Однако это не отменяет необходимости правильного юридического оформления отношений между стажером и организацией.

Оплачиваемая и неоплачиваемая стажировка: различия в учете

Вопрос о включении стажировки в трудовой стаж существенно зависит от того, является ли она оплачиваемой или неоплачиваемой. Различия между этими типами стажировок с точки зрения учета стажа и юридических последствий значительны. ??

Оплачиваемая стажировка имеет гораздо больше шансов быть включенной в трудовой стаж, поскольку наличие вознаграждения предполагает формирование трудовых или гражданско-правовых отношений, которые подлежат официальному оформлению.

Ключевые различия в учете оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок:

Оплачиваемая стажировка с трудовым договором безусловно включается в общий трудовой и страховой стаж

Оплачиваемая стажировка по договору ГПХ включается в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов

Неоплачиваемая стажировка по договору о прохождении стажировки обычно не включается в трудовой стаж

Неоплачиваемая производственная практика в рамках учебного процесса не учитывается в трудовом стаже

Для оплачиваемой стажировки работодатель обязан производить все установленные законодательством отчисления, включая взносы в Пенсионный фонд. Именно эти отчисления являются основанием для включения периода стажировки в страховой стаж, который используется при расчете пенсии.

Неоплачиваемая стажировка, особенно оформленная как договор о безвозмездном оказании услуг или прохождении практики, не предполагает отчислений в пенсионную систему. Как следствие, такие периоды не учитываются при подсчете стажа для пенсионных целей.

Однако существуют исключения. Например, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что под видом неоплачиваемой стажировки фактически скрывались трудовые отношения (стажер выполнял работу по должности, подчинялся распорядку, имел рабочее место), суд может обязать работодателя оформить трудовые отношения задним числом и включить этот период в трудовой стаж.

Сравнение оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок с точки зрения правовых последствий:

Критерий Оплачиваемая стажировка Неоплачиваемая стажировка Включение в трудовой стаж Да (при наличии трудового договора) Обычно нет Включение в страховой стаж Да (при наличии страховых отчислений) Нет Запись в трудовой книжке Да (при трудовом договоре) Нет Социальные гарантии Да (больничные, отпуск и т.д.) Нет Возможность судебной защиты Высокая Ограниченная

Стоит отметить, что в 2025 году многие крупные компании предпочитают оформлять даже краткосрочные стажировки по трудовому законодательству, поскольку это снижает юридические риски и повышает репутацию работодателя на рынке труда. Для стажера такое оформление означает не только включение периода в трудовой стаж, но и получение всех социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом. ??

Как стажировка влияет на пенсионные отчисления

Влияние стажировки на пенсионные отчисления — критически важный аспект, который часто остается за рамками внимания молодых специалистов. Однако именно этот фактор имеет долгосрочные последствия для финансового благополучия в будущем. ??

В российской пенсионной системе размер будущей пенсии зависит от двух основных параметров:

Страхового стажа (периодов, за которые производились отчисления в ПФР)

Объема пенсионных коэффициентов (баллов), накопленных за трудовую жизнь

Стажировка может влиять на оба этих параметра, но только при определенных условиях. Главным условием является официальное оформление отношений и уплата страховых взносов.

При оформлении стажировки по трудовому договору работодатель обязан производить за стажера следующие отчисления:

22% от заработной платы на обязательное пенсионное страхование

5,1% на обязательное медицинское страхование

2,9% на обязательное социальное страхование

Именно отчисления на пенсионное страхование формируют будущие пенсионные права стажера. При этом важно понимать, что размер этих отчислений напрямую влияет на количество пенсионных коэффициентов, которые начисляются за период стажировки.

В случае неоплачиваемой стажировки или оформления через договор о безвозмездном оказании услуг страховые взносы не уплачиваются, следовательно, пенсионные права за этот период не формируются. Это означает, что с точки зрения будущей пенсии такая стажировка бесполезна, сколько бы времени она ни занимала.

Если стажировка оформлена через гражданско-правовой договор с выплатой вознаграждения, ситуация неоднозначна. По действующему законодательству, с выплат по таким договорам также должны производиться отчисления в ПФР, но они учитываются по особым правилам. Количество пенсионных коэффициентов в этом случае обычно меньше, чем при трудовом договоре с аналогичной оплатой.

Для более наглядного представления, рассмотрим, как различные формы стажировки влияют на пенсионные накопления:

Форма оформления Отчисления в ПФР Накопление пенсионных коэффициентов Влияние на будущую пенсию Трудовой договор 22% от заработной платы В полном объеме Положительное Договор ГПХ 22% от вознаграждения По специальной формуле (обычно меньше) Умеренно положительное Неоплачиваемая стажировка Отсутствуют Не начисляются Отсутствует Производственная практика Отсутствуют (если нет трудового договора) Не начисляются Отсутствует

Важно отметить, что в 2025 году для получения права на страховую пенсию необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов. Если ваша стажировка не приносит пенсионных коэффициентов, она не приближает вас к этим минимальным требованиям. ??

Для молодых специалистов это означает, что при выборе между оплачиваемой стажировкой с официальным трудоустройством и неоплачиваемой стажировкой даже в более престижной компании, следует серьезно задуматься о долгосрочных последствиях. Потеря даже нескольких месяцев пенсионных отчислений в начале карьеры может иметь ощутимые финансовые последствия в будущем из-за эффекта сложного процента и индексации пенсионных коэффициентов.

Документальное оформление стажировки для учета в стаж

Правильное документальное оформление стажировки является ключевым фактором для ее последующего включения в трудовой стаж. Недостаточно просто работать в организации — необходимо иметь документальное подтверждение характера ваших отношений с работодателем. ??

Для того чтобы стажировка гарантированно вошла в трудовой стаж, необходимо собрать и сохранить следующие документы:

Трудовой договор или контракт на стажировку

Приказ о приеме на работу (стажировку)

Справку о заработной плате с указанием начисленных страховых взносов

Запись в трудовой книжке (бумажной или электронной)

Документы, подтверждающие уплату страховых взносов (при необходимости)

Оптимальным вариантом является оформление стажировки через трудовой договор с четким указанием должности, функций, размера оплаты и срока стажировки. В этом случае работодатель обязан внести соответствующую запись в трудовую книжку, что служит прямым доказательством включения этого периода в трудовой стаж.

В случае оформления стажировки через гражданско-правовой договор (договор подряда, оказания услуг) важно убедиться, что в нем четко указано вознаграждение и что с этого вознаграждения работодатель уплачивает страховые взносы. Для подтверждения включения такой стажировки в страховой стаж может потребоваться выписка из индивидуального лицевого счета в ПФР.

Если стажировка является частью образовательного процесса (производственная практика), стоит проверить наличие договора между образовательным учреждением и организацией. В большинстве случаев такая практика не включается в трудовой стаж, если только она не сопровождается заключением трудового договора.

Алгоритм действий для обеспечения включения стажировки в трудовой стаж:

До начала стажировки уточните, какой тип договора будет заключен Настаивайте на заключении трудового договора, даже если речь идет о краткосрочной стажировке Проверьте внесение записи в трудовую книжку при трудоустройстве Сохраните копии всех документов, связанных со стажировкой По окончании стажировки получите справку о периоде работы и характере выполняемых обязанностей Проверьте внесение записи об увольнении в трудовую книжку Запросите выписку из индивидуального лицевого счета в ПФР для подтверждения страховых отчислений

В случае возникновения споров о включении периода стажировки в трудовой стаж, именно наличие полного комплекта документов может сыграть решающую роль. При отсутствии письменного трудового договора потребуется доказывать наличие фактических трудовых отношений, что значительно сложнее.

Для работодателей также важно правильно оформить документы при приеме стажера. Неправильное оформление может привести к штрафам со стороны трудовой инспекции и налоговых органов, а также к судебным искам со стороны стажеров.

При заключении договора о стажировке обратите внимание на следующие критические моменты:

Точное наименование должности или выполняемой работы

Конкретные даты начала и окончания стажировки

Размер оплаты труда и порядок ее выплаты

Условия страхования и социальных гарантий

Порядок учета рабочего времени

Даже если работодатель утверждает, что стажировка неоплачиваемая и не предполагает включения в трудовой стаж, вы можете защитить свои права. Если вы фактически выполняете трудовые функции, подчиняетесь правилам внутреннего распорядка и выполняете работу по определенной специальности, это может быть признано трудовыми отношениями вне зависимости от наименования договора. ???