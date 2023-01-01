Характеристика на сотрудника: готовые примеры с места работы#HR-менеджмент #Обратная связь #Трудовое право
Ваша компания получает запрос на характеристику — и вот оно, знакомое чувство растерянности. Особенно если вы редко сталкиваетесь с оформлением таких документов. Как структурировать текст? Какие формулировки использовать? Эти вопросы отнимают драгоценное время, которого всегда не хватает. По статистике HR-специалистов, на создание одной качественной характеристики уходит до 2 часов рабочего времени. Этой статьей я сокращу ваши затраты до 15 минут 🚀, предоставив готовые шаблоны и профессиональные рекомендации по их адаптации.
Что такое характеристика с места работы и зачем она нужна
Характеристика — это официальный документ, отражающий профессиональные и личностные качества сотрудника, его достижения и отношение к работе. Фактически, это деловое портфолио специалиста, оформленное в виде структурированного текста на фирменном бланке организации. 📄
Документ может запрашиваться как внешними организациями, так и использоваться для внутренних процедур компании. Основные цели составления характеристик:
- Предоставление в правоохранительные органы или суд по официальному запросу
- Подача в образовательные учреждения при поступлении
- Перевод сотрудника между подразделениями или организациями
- Прохождение аттестации или аккредитации
- Подтверждение квалификации для получения наград, премий
В отличие от рекомендательных писем, характеристика содержит более формализованную информацию и подтверждается не только подписью руководителя, но и официальной печатью организации, что придает ей юридический вес.
|Тип запроса
|Организация-заявитель
|Особенности оформления
|Юридический
|Суд, полиция, следственные органы
|Строгая деловая стилистика, акцент на морально-этические качества
|Образовательный
|ВУЗы, колледжи, центры повышения квалификации
|Фокус на обучаемость, дисциплинированность, профессиональные навыки
|Корпоративный
|Другие компании при трудоустройстве
|Подчеркивание релевантного опыта, достижений, компетенций
|Внутренний
|Для внутренних процедур компании
|Детализация функциональных обязанностей, KPI, потенциала
Елена Ковалёва, HR-директор
Однажды к нам поступил срочный запрос из суда на характеристику сотрудника, против которого возбудили административное дело из-за дорожного происшествия. У нас не было готового шаблона, и мы потратили целый день, консультируясь с юристами и собирая информацию от руководителей. После этого случая я разработала и внедрила систему унифицированных шаблонов характеристик для разных запросов. Теперь вместо паники мы просто выбираем нужный формат и заполняем его конкретными данными о сотруднике — процесс занимает не более 30 минут.
Структура и правила оформления характеристики на сотрудника
Корректно составленная характеристика имеет четкую структуру и отвечает основным требованиям делового документооборота. Соблюдение этих норм гарантирует, что документ будет принят любой инстанцией без дополнительных запросов. 🧩
Базовая структура характеристики включает следующие блоки:
- Заголовок — название документа ("Характеристика") и ФИО сотрудника
- Анкетные данные — год рождения, образование, должность, стаж работы
- Профессиональная деятельность — обязанности, достижения, навыки
- Личностные качества — деловые и психологические характеристики
- Отношения в коллективе — коммуникабельность, лидерские способности
- Дисциплина — исполнительность, пунктуальность, ответственность
- Заключение — общая оценка деятельности и рекомендации
- Реквизиты и подписи — дата, подпись руководителя, печать
Принципиальное значение имеют технические аспекты оформления. Документ должен быть напечатан на фирменном бланке организации или содержать официальные реквизиты (полное наименование, юридический адрес, ИНН/КПП, контактные данные).
|Элемент оформления
|Требования
|Распространенные ошибки
|Бланк
|Фирменный, с реквизитами организации
|Использование неактуального логотипа или устаревших реквизитов
|Шрифт и форматирование
|Times New Roman или Arial, 12-14 пт, межстрочный интервал 1-1,5
|Применение декоративных шрифтов, чрезмерное выделение
|Нумерация
|Только при необходимости, арабскими цифрами
|Использование различных типов нумерации в одном документе
|Подпись
|Должность, подпись, расшифровка
|Отсутствие полной должности подписывающего лица
|Печать
|Гербовая или основная, захватывающая часть подписи
|Нечеткий оттиск, смазанная печать
При составлении характеристики критически важно соблюдать деловой стиль — исключить разговорные выражения, жаргонизмы, эмоционально окрашенные фразы. Текст должен быть нейтральным, объективным, основанным на фактах, а не личных симпатиях или антипатиях составителя. ⚖️
Готовые образцы характеристик для разных специальностей
Рассмотрим готовые образцы характеристик для разных должностей, которые можно использовать как шаблоны, адаптируя их под конкретные ситуации. 📋
Пример характеристики для менеджера по продажам:
ХАРАКТЕРИСТИКА на Иванова Ивана Ивановича, менеджера по продажам ООО «Торговый Дом»
Иванов Иван Иванович, 1985 года рождения, образование высшее экономическое, работает в должности менеджера по продажам отдела корпоративных клиентов ООО «Торговый Дом» с 10 февраля 2020 года по настоящее время.
За время работы Иванов И.И. зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, профессионально выполняющий свои должностные обязанности. В сферу его ответственности входит поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, заключение договоров, сопровождение сделок.
Благодаря активной работе Иванова И.И. объем продаж по отделу вырос на 27% по итогам 2023 года. Им лично привлечено 18 крупных корпоративных клиентов, что значительно превышает плановые показатели. Специалист постоянно совершенствует профессиональные навыки, в 2022 году прошел курсы повышения квалификации по направлению «Эффективные продажи B2B сегмента».
К личностным качествам Иванова И.И. следует отнести целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Сотрудник легко устанавливает контакты с людьми различного должностного уровня, умеет работать в условиях многозадачности и дефицита времени.
В коллективе поддерживает доброжелательные отношения, готов оказать помощь коллегам. Активно участвует в корпоративных мероприятиях, выступает с инициативами по улучшению рабочих процессов.
Трудовую дисциплину соблюдает, к выполнению должностных обязанностей относится добросовестно, порученные задания выполняет в установленные сроки. Взысканий не имеет.
Характеристика выдана для предоставления по месту требования.
Директор ООО «Торговый Дом» _ /Петров П.П./ М.П.
Пример характеристики для бухгалтера:
ХАРАКТЕРИСТИКА на Смирнову Елену Александровну, главного бухгалтера АО «ФинансСервис»
Смирнова Елена Александровна, 1978 года рождения, образование высшее экономическое (СПбГУ, 2000 г., специальность «Бухгалтерский учет и аудит»), работает в должности главного бухгалтера АО «ФинансСервис» с 15 марта 2015 года по настоящее время.
В функциональные обязанности Смирновой Е.А. входит организация бухгалтерского и налогового учета компании, внутренний финансовый контроль, формирование отчетности для контролирующих органов, управление отделом бухгалтерии из 5 сотрудников.
За период работы Смирнова Е.А. наладила эффективную систему учета, оптимизировала налоговое планирование, что позволило компании сократить издержки на 15%. Под ее руководством была успешно внедрена автоматизированная система учета 1С:ERP, проведена интеграция с системой электронного документооборота.
Все налоговые и аудиторские проверки в период работы Смирновой Е.А. проходили без существенных замечаний. Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается своевременно и без ошибок. Сотрудница регулярно проходит повышение квалификации, имеет аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России.
Смирнова Е.А. обладает аналитическим мышлением, внимательностью к деталям, высокой работоспособностью. Проявляет инициативу в оптимизации бизнес-процессов компании, вносит предложения по совершенствованию финансового планирования.
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, умеет эффективно организовать работу подчиненных, справедлива в оценке их деятельности. Корректна в общении с коллегами и руководством.
К исполнению своих обязанностей относится ответственно, дисциплинарных взысканий не имеет. Отличается пунктуальностью и высокой требовательностью к себе и подчиненным.
Характеристика выдана для предоставления в аттестационную комиссию ИПБ России.
Генеральный директор АО «ФинансСервис» _ /Кузнецов А.В./ М.П.
Пример характеристики для технического специалиста:
ХАРАКТЕРИСТИКА на Сидорова Алексея Петровича, инженера-программиста ООО «ИТ-Решения»
Сидоров Алексей Петрович, 1990 года рождения, образование высшее техническое (МГТУ им. Баумана, 2012 г., специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»), работает в должности инженера-программиста в отделе разработки ООО «ИТ-Решения» с 01 сентября 2018 года по настоящее время.
В должностные обязанности Сидорова А.П. входит разработка программного обеспечения для автоматизированных систем управления производством, тестирование и отладка программных модулей, участие в проектировании архитектуры информационных систем.
За время работы Сидоров А.П. принял участие в реализации 7 крупных проектов, два из которых возглавлял в качестве технического лидера. Особо следует отметить его вклад в разработку системы автоматизированного планирования производственных мощностей для АО «ПромХолдинг», что позволило заказчику повысить эффективность использования оборудования на 23%.
Сидоров А.П. обладает глубокими знаниями в области программирования (Java, Python, JavaScript), проектирования баз данных, ведения документации по программному обеспечению. Постоянно совершенствует свою квалификацию, в 2023 году получил международный сертификат Oracle Certified Professional Java Programmer.
К личностным качествам Сидорова А.П. относятся аналитический склад ума, методичность, внимательность к деталям. Сотрудник проявляет творческий подход к решению технических задач, способен эффективно работать в условиях сжатых сроков.
В коллективе Сидоров А.П. поддерживает конструктивные отношения, активно делится опытом с младшими сотрудниками, участвует в проведении внутрикорпоративных обучающих мероприятий. Отличается корректностью в общении с коллегами и заказчиками.
Трудовую дисциплину соблюдает, работу выполняет качественно и в срок. За достижения в профессиональной деятельности неоднократно поощрялся руководством компании.
Характеристика выдана для предоставления по месту требования.
Директор по разработке ООО «ИТ-Решения» _ /Васильев И.С./ М.П.
Все представленные образцы можно модифицировать в зависимости от конкретной специальности и цели составления характеристики, сохраняя общую структуру и стиль изложения. 🔄
Ключевые формулировки для положительной характеристики
Язык официальной характеристики имеет свои особенности — важно использовать профессиональную лексику и избегать клише, но при этом сохранять объективность и конкретику. Грамотно составленные формулировки помогают создать точный профессиональный портрет сотрудника. 🖋️
Предлагаю набор эффективных формулировок по ключевым блокам характеристики:
Для описания профессиональных навыков и достижений:
- "Демонстрирует глубокие знания в области [конкретная область]"
- "Успешно реализовал проект [название], что привело к [конкретный измеримый результат]"
- "Владеет современными методиками [конкретные методики]"
- "Эффективно применяет на практике теоретические знания в сфере [область]"
- "Внес значительный вклад в оптимизацию [процесс], что позволило [результат]"
- "Систематически повышает профессиональную квалификацию"
Для описания личностных качеств:
- "Проявляет высокую степень ответственности при выполнении поставленных задач"
- "Демонстрирует аналитический склад ума и системный подход к решению проблем"
- "Обладает развитыми организаторскими способностями"
- "Характеризуется высоким уровнем работоспособности и стрессоустойчивости"
- "Проявляет инициативность и нацеленность на результат"
- "Отличается внимательностью к деталям и скрупулезностью в работе"
Для описания взаимодействия в коллективе:
- "Успешно взаимодействует с коллегами различных должностных уровней"
- "Эффективно координирует работу [подразделения/команды]"
- "Способствует формированию позитивной рабочей атмосферы"
- "Демонстрирует готовность к обмену опытом и оказанию профессиональной поддержки"
- "Проявляет лидерские качества при организации командной работы"
- "Участвует в наставничестве и адаптации новых сотрудников"
Для описания трудовой дисциплины:
- "Неукоснительно соблюдает требования внутреннего трудового распорядка"
- "Отличается пунктуальностью и рациональным распределением рабочего времени"
- "Выполняет поручения руководства своевременно и качественно"
- "Полностью соответствует предъявляемым должностным требованиям"
- "Соблюдает корпоративные стандарты и регламенты"
- "Ответственно относится к сохранности материальных ценностей и документации"
При составлении характеристики важно соблюдать баланс между позитивной оценкой и фактической достоверностью. Избегайте чрезмерных восхвалений и общих фраз, лишенных конкретного содержания — каждое утверждение должно подтверждаться примерами или достижениями. 🎯
Михаил Соколов, руководитель отдела кадров
Я участвовал в служебном расследовании, когда плохо составленная характеристика сотрудника для суда создала серьезные проблемы. HR-специалист использовал шаблонные формулировки ("исключительно положительный работник", "морально устойчив") без конкретики, что вызвало вопросы у судьи и потребовало дополнительных разъяснений. После этого инцидента мы внедрили практику: каждая характеристика должна содержать минимум три конкретных факта, подтверждающих заявленные качества. Например, не просто "ответственный сотрудник", а "ни разу за два года не нарушил сроки подготовки ежемесячной отчетности". Такой подход сделал наши характеристики гораздо убедительнее.
Как адаптировать готовый шаблон под конкретного работника
Превращение шаблона в персонализированную характеристику — ключевой этап, требующий внимания к деталям и специфике конкретного сотрудника. Адаптированный документ должен быть не только формально корректным, но и точно отражать индивидуальность работника. 🔍
Предлагаю алгоритм адаптации шаблона в 5 шагов:
- Сбор информации — перед началом работы соберите актуальные данные: точные даты трудоустройства, полученное образование, должностную инструкцию, историю карьеры в компании, информацию о прохождении обучения или повышении квалификации.
- Формулировка конкретных достижений — заменить общие фразы о продуктивности на конкретные показатели: "перевыполнил план продаж на 37%" вместо "показал высокие результаты".
- Персонализация личностного портрета — выделите действительно присущие сотруднику качества, проиллюстрировав их примерами из рабочей практики.
- Адаптация под цель характеристики — акцентируйте внимание на тех аспектах, которые наиболее значимы для целевой аудитории документа: для банка — финансовая надежность, для образовательного учреждения — обучаемость.
- Проверка и согласование — после составления документа проверьте его на фактические ошибки, согласуйте с непосредственным руководителем характеризуемого сотрудника.
При адаптации шаблона следует избегать нескольких распространенных ошибок:
- Копирование блоков текста без изменений для разных сотрудников
- Использование обобщенных характеристик без конкретизации
- Включение нерелевантной информации, не имеющей отношения к профессиональной деятельности
- Оценочные суждения без фактического подтверждения
- Использование эмоционально окрашенной лексики
Грамотная адаптация шаблона — это искусство балансирования между стандартизацией и индивидуализацией. Персонализированный подход значительно повышает эффективность и достоверность документа. ⚖️
Рассмотрим пример практической адаптации шаблона:
Стандартная формулировка шаблона: "[ФИО] обладает высоким профессионализмом и компетентностью в своей области. Успешно справляется с поставленными задачами, демонстрирует ответственный подход к работе."
Адаптированная персонализированная версия: "Петрова А.Н. демонстрирует высокий профессионализм в сфере клиентского сервиса, что подтверждается стабильно высокими оценками удовлетворенности клиентов (средний балл 4,8 из 5 за 2023 год). Успешно разрешила 97% сложных клиентских обращений без эскалации на вышестоящий уровень. В марте 2023 года предложила и внедрила новый алгоритм обработки рекламаций, сокративший время реакции на 35%."
Ключевым показателем качественной адаптации шаблона служит отсутствие возможности "подставить другое имя" — характеристика должна быть настолько персонализированной, что будет однозначно относиться только к конкретному сотруднику. 🧩
Характеристика сотрудника — это не просто формальность, а важный инструмент профессиональной коммуникации. Качественно составленный документ не только решает текущую задачу, но и формирует профессиональный имидж как самого работника, так и организации. Используя предложенные шаблоны, формулировки и методики адаптации, вы сможете превратить рутинную задачу в возможность точно и объективно представить достижения и потенциал каждого специалиста. Помните — за каждой характеристикой стоит реальный человек с уникальным набором качеств и достижений, которые заслуживают быть профессионально документированными.
Марина Калашникова
HR бизнес-партнёр