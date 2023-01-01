Характеристика на сотрудника: готовые примеры с места работы

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по работе с персоналом

Руководители и сотрудники, занимающиеся оформлением характеристик

Студенты и специалисты, совершенствующие свои навыки в документообороте и деловом письме Ваша компания получает запрос на характеристику — и вот оно, знакомое чувство растерянности. Особенно если вы редко сталкиваетесь с оформлением таких документов. Как структурировать текст? Какие формулировки использовать? Эти вопросы отнимают драгоценное время, которого всегда не хватает. По статистике HR-специалистов, на создание одной качественной характеристики уходит до 2 часов рабочего времени. Этой статьей я сокращу ваши затраты до 15 минут 🚀, предоставив готовые шаблоны и профессиональные рекомендации по их адаптации.

Что такое характеристика с места работы и зачем она нужна

Характеристика — это официальный документ, отражающий профессиональные и личностные качества сотрудника, его достижения и отношение к работе. Фактически, это деловое портфолио специалиста, оформленное в виде структурированного текста на фирменном бланке организации. 📄

Документ может запрашиваться как внешними организациями, так и использоваться для внутренних процедур компании. Основные цели составления характеристик:

Предоставление в правоохранительные органы или суд по официальному запросу

Подача в образовательные учреждения при поступлении

Перевод сотрудника между подразделениями или организациями

Прохождение аттестации или аккредитации

Подтверждение квалификации для получения наград, премий

В отличие от рекомендательных писем, характеристика содержит более формализованную информацию и подтверждается не только подписью руководителя, но и официальной печатью организации, что придает ей юридический вес.

Тип запроса Организация-заявитель Особенности оформления Юридический Суд, полиция, следственные органы Строгая деловая стилистика, акцент на морально-этические качества Образовательный ВУЗы, колледжи, центры повышения квалификации Фокус на обучаемость, дисциплинированность, профессиональные навыки Корпоративный Другие компании при трудоустройстве Подчеркивание релевантного опыта, достижений, компетенций Внутренний Для внутренних процедур компании Детализация функциональных обязанностей, KPI, потенциала

Елена Ковалёва, HR-директор Однажды к нам поступил срочный запрос из суда на характеристику сотрудника, против которого возбудили административное дело из-за дорожного происшествия. У нас не было готового шаблона, и мы потратили целый день, консультируясь с юристами и собирая информацию от руководителей. После этого случая я разработала и внедрила систему унифицированных шаблонов характеристик для разных запросов. Теперь вместо паники мы просто выбираем нужный формат и заполняем его конкретными данными о сотруднике — процесс занимает не более 30 минут.

Структура и правила оформления характеристики на сотрудника

Корректно составленная характеристика имеет четкую структуру и отвечает основным требованиям делового документооборота. Соблюдение этих норм гарантирует, что документ будет принят любой инстанцией без дополнительных запросов. 🧩

Базовая структура характеристики включает следующие блоки:

Заголовок — название документа ("Характеристика") и ФИО сотрудника Анкетные данные — год рождения, образование, должность, стаж работы Профессиональная деятельность — обязанности, достижения, навыки Личностные качества — деловые и психологические характеристики Отношения в коллективе — коммуникабельность, лидерские способности Дисциплина — исполнительность, пунктуальность, ответственность Заключение — общая оценка деятельности и рекомендации Реквизиты и подписи — дата, подпись руководителя, печать

Принципиальное значение имеют технические аспекты оформления. Документ должен быть напечатан на фирменном бланке организации или содержать официальные реквизиты (полное наименование, юридический адрес, ИНН/КПП, контактные данные).

Элемент оформления Требования Распространенные ошибки Бланк Фирменный, с реквизитами организации Использование неактуального логотипа или устаревших реквизитов Шрифт и форматирование Times New Roman или Arial, 12-14 пт, межстрочный интервал 1-1,5 Применение декоративных шрифтов, чрезмерное выделение Нумерация Только при необходимости, арабскими цифрами Использование различных типов нумерации в одном документе Подпись Должность, подпись, расшифровка Отсутствие полной должности подписывающего лица Печать Гербовая или основная, захватывающая часть подписи Нечеткий оттиск, смазанная печать

При составлении характеристики критически важно соблюдать деловой стиль — исключить разговорные выражения, жаргонизмы, эмоционально окрашенные фразы. Текст должен быть нейтральным, объективным, основанным на фактах, а не личных симпатиях или антипатиях составителя. ⚖️

Готовые образцы характеристик для разных специальностей

Рассмотрим готовые образцы характеристик для разных должностей, которые можно использовать как шаблоны, адаптируя их под конкретные ситуации. 📋

Пример характеристики для менеджера по продажам:

ХАРАКТЕРИСТИКА на Иванова Ивана Ивановича, менеджера по продажам ООО «Торговый Дом»

Иванов Иван Иванович, 1985 года рождения, образование высшее экономическое, работает в должности менеджера по продажам отдела корпоративных клиентов ООО «Торговый Дом» с 10 февраля 2020 года по настоящее время.

За время работы Иванов И.И. зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, профессионально выполняющий свои должностные обязанности. В сферу его ответственности входит поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, заключение договоров, сопровождение сделок.

Благодаря активной работе Иванова И.И. объем продаж по отделу вырос на 27% по итогам 2023 года. Им лично привлечено 18 крупных корпоративных клиентов, что значительно превышает плановые показатели. Специалист постоянно совершенствует профессиональные навыки, в 2022 году прошел курсы повышения квалификации по направлению «Эффективные продажи B2B сегмента».

К личностным качествам Иванова И.И. следует отнести целеустремленность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Сотрудник легко устанавливает контакты с людьми различного должностного уровня, умеет работать в условиях многозадачности и дефицита времени.

В коллективе поддерживает доброжелательные отношения, готов оказать помощь коллегам. Активно участвует в корпоративных мероприятиях, выступает с инициативами по улучшению рабочих процессов.

Трудовую дисциплину соблюдает, к выполнению должностных обязанностей относится добросовестно, порученные задания выполняет в установленные сроки. Взысканий не имеет.

Характеристика выдана для предоставления по месту требования.

Директор ООО «Торговый Дом» _ /Петров П.П./ М.П.

Пример характеристики для бухгалтера:

ХАРАКТЕРИСТИКА на Смирнову Елену Александровну, главного бухгалтера АО «ФинансСервис»

Смирнова Елена Александровна, 1978 года рождения, образование высшее экономическое (СПбГУ, 2000 г., специальность «Бухгалтерский учет и аудит»), работает в должности главного бухгалтера АО «ФинансСервис» с 15 марта 2015 года по настоящее время.

В функциональные обязанности Смирновой Е.А. входит организация бухгалтерского и налогового учета компании, внутренний финансовый контроль, формирование отчетности для контролирующих органов, управление отделом бухгалтерии из 5 сотрудников.

За период работы Смирнова Е.А. наладила эффективную систему учета, оптимизировала налоговое планирование, что позволило компании сократить издержки на 15%. Под ее руководством была успешно внедрена автоматизированная система учета 1С:ERP, проведена интеграция с системой электронного документооборота.

Все налоговые и аудиторские проверки в период работы Смирновой Е.А. проходили без существенных замечаний. Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается своевременно и без ошибок. Сотрудница регулярно проходит повышение квалификации, имеет аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России.

Смирнова Е.А. обладает аналитическим мышлением, внимательностью к деталям, высокой работоспособностью. Проявляет инициативу в оптимизации бизнес-процессов компании, вносит предложения по совершенствованию финансового планирования.

В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, умеет эффективно организовать работу подчиненных, справедлива в оценке их деятельности. Корректна в общении с коллегами и руководством.

К исполнению своих обязанностей относится ответственно, дисциплинарных взысканий не имеет. Отличается пунктуальностью и высокой требовательностью к себе и подчиненным.

Характеристика выдана для предоставления в аттестационную комиссию ИПБ России.

Генеральный директор АО «ФинансСервис» _ /Кузнецов А.В./ М.П.

Пример характеристики для технического специалиста:

ХАРАКТЕРИСТИКА на Сидорова Алексея Петровича, инженера-программиста ООО «ИТ-Решения»

Сидоров Алексей Петрович, 1990 года рождения, образование высшее техническое (МГТУ им. Баумана, 2012 г., специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»), работает в должности инженера-программиста в отделе разработки ООО «ИТ-Решения» с 01 сентября 2018 года по настоящее время.

В должностные обязанности Сидорова А.П. входит разработка программного обеспечения для автоматизированных систем управления производством, тестирование и отладка программных модулей, участие в проектировании архитектуры информационных систем.

За время работы Сидоров А.П. принял участие в реализации 7 крупных проектов, два из которых возглавлял в качестве технического лидера. Особо следует отметить его вклад в разработку системы автоматизированного планирования производственных мощностей для АО «ПромХолдинг», что позволило заказчику повысить эффективность использования оборудования на 23%.

Сидоров А.П. обладает глубокими знаниями в области программирования (Java, Python, JavaScript), проектирования баз данных, ведения документации по программному обеспечению. Постоянно совершенствует свою квалификацию, в 2023 году получил международный сертификат Oracle Certified Professional Java Programmer.

К личностным качествам Сидорова А.П. относятся аналитический склад ума, методичность, внимательность к деталям. Сотрудник проявляет творческий подход к решению технических задач, способен эффективно работать в условиях сжатых сроков.

В коллективе Сидоров А.П. поддерживает конструктивные отношения, активно делится опытом с младшими сотрудниками, участвует в проведении внутрикорпоративных обучающих мероприятий. Отличается корректностью в общении с коллегами и заказчиками.

Трудовую дисциплину соблюдает, работу выполняет качественно и в срок. За достижения в профессиональной деятельности неоднократно поощрялся руководством компании.

Характеристика выдана для предоставления по месту требования.

Директор по разработке ООО «ИТ-Решения» _ /Васильев И.С./ М.П.

Все представленные образцы можно модифицировать в зависимости от конкретной специальности и цели составления характеристики, сохраняя общую структуру и стиль изложения. 🔄

Ключевые формулировки для положительной характеристики

Язык официальной характеристики имеет свои особенности — важно использовать профессиональную лексику и избегать клише, но при этом сохранять объективность и конкретику. Грамотно составленные формулировки помогают создать точный профессиональный портрет сотрудника. 🖋️

Предлагаю набор эффективных формулировок по ключевым блокам характеристики:

Для описания профессиональных навыков и достижений:

"Демонстрирует глубокие знания в области [конкретная область]"

"Успешно реализовал проект [название], что привело к [конкретный измеримый результат]"

"Владеет современными методиками [конкретные методики]"

"Эффективно применяет на практике теоретические знания в сфере [область]"

"Внес значительный вклад в оптимизацию [процесс], что позволило [результат]"

"Систематически повышает профессиональную квалификацию"

Для описания личностных качеств:

"Проявляет высокую степень ответственности при выполнении поставленных задач"

"Демонстрирует аналитический склад ума и системный подход к решению проблем"

"Обладает развитыми организаторскими способностями"

"Характеризуется высоким уровнем работоспособности и стрессоустойчивости"

"Проявляет инициативность и нацеленность на результат"

"Отличается внимательностью к деталям и скрупулезностью в работе"

Для описания взаимодействия в коллективе:

"Успешно взаимодействует с коллегами различных должностных уровней"

"Эффективно координирует работу [подразделения/команды]"

"Способствует формированию позитивной рабочей атмосферы"

"Демонстрирует готовность к обмену опытом и оказанию профессиональной поддержки"

"Проявляет лидерские качества при организации командной работы"

"Участвует в наставничестве и адаптации новых сотрудников"

Для описания трудовой дисциплины:

"Неукоснительно соблюдает требования внутреннего трудового распорядка"

"Отличается пунктуальностью и рациональным распределением рабочего времени"

"Выполняет поручения руководства своевременно и качественно"

"Полностью соответствует предъявляемым должностным требованиям"

"Соблюдает корпоративные стандарты и регламенты"

"Ответственно относится к сохранности материальных ценностей и документации"

При составлении характеристики важно соблюдать баланс между позитивной оценкой и фактической достоверностью. Избегайте чрезмерных восхвалений и общих фраз, лишенных конкретного содержания — каждое утверждение должно подтверждаться примерами или достижениями. 🎯

Михаил Соколов, руководитель отдела кадров Я участвовал в служебном расследовании, когда плохо составленная характеристика сотрудника для суда создала серьезные проблемы. HR-специалист использовал шаблонные формулировки ("исключительно положительный работник", "морально устойчив") без конкретики, что вызвало вопросы у судьи и потребовало дополнительных разъяснений. После этого инцидента мы внедрили практику: каждая характеристика должна содержать минимум три конкретных факта, подтверждающих заявленные качества. Например, не просто "ответственный сотрудник", а "ни разу за два года не нарушил сроки подготовки ежемесячной отчетности". Такой подход сделал наши характеристики гораздо убедительнее.

Как адаптировать готовый шаблон под конкретного работника

Превращение шаблона в персонализированную характеристику — ключевой этап, требующий внимания к деталям и специфике конкретного сотрудника. Адаптированный документ должен быть не только формально корректным, но и точно отражать индивидуальность работника. 🔍

Предлагаю алгоритм адаптации шаблона в 5 шагов:

Сбор информации — перед началом работы соберите актуальные данные: точные даты трудоустройства, полученное образование, должностную инструкцию, историю карьеры в компании, информацию о прохождении обучения или повышении квалификации. Формулировка конкретных достижений — заменить общие фразы о продуктивности на конкретные показатели: "перевыполнил план продаж на 37%" вместо "показал высокие результаты". Персонализация личностного портрета — выделите действительно присущие сотруднику качества, проиллюстрировав их примерами из рабочей практики. Адаптация под цель характеристики — акцентируйте внимание на тех аспектах, которые наиболее значимы для целевой аудитории документа: для банка — финансовая надежность, для образовательного учреждения — обучаемость. Проверка и согласование — после составления документа проверьте его на фактические ошибки, согласуйте с непосредственным руководителем характеризуемого сотрудника.

При адаптации шаблона следует избегать нескольких распространенных ошибок:

Копирование блоков текста без изменений для разных сотрудников

Использование обобщенных характеристик без конкретизации

Включение нерелевантной информации, не имеющей отношения к профессиональной деятельности

Оценочные суждения без фактического подтверждения

Использование эмоционально окрашенной лексики

Грамотная адаптация шаблона — это искусство балансирования между стандартизацией и индивидуализацией. Персонализированный подход значительно повышает эффективность и достоверность документа. ⚖️

Рассмотрим пример практической адаптации шаблона:

Стандартная формулировка шаблона: "[ФИО] обладает высоким профессионализмом и компетентностью в своей области. Успешно справляется с поставленными задачами, демонстрирует ответственный подход к работе."

Адаптированная персонализированная версия: "Петрова А.Н. демонстрирует высокий профессионализм в сфере клиентского сервиса, что подтверждается стабильно высокими оценками удовлетворенности клиентов (средний балл 4,8 из 5 за 2023 год). Успешно разрешила 97% сложных клиентских обращений без эскалации на вышестоящий уровень. В марте 2023 года предложила и внедрила новый алгоритм обработки рекламаций, сокративший время реакции на 35%."

Ключевым показателем качественной адаптации шаблона служит отсутствие возможности "подставить другое имя" — характеристика должна быть настолько персонализированной, что будет однозначно относиться только к конкретному сотруднику. 🧩