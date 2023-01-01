Графики выполнения работ в строительстве: типы, составление, примеры

Для кого эта статья:

Профессионалы в области строительства и проектного управления

Студенты и специалисты, желающие улучшить навыки планирования строительных проектов

Руководители и менеджеры, ищущие методы оптимизации процессов в строительстве Грамотное планирование — ключ к успеху любого строительного проекта. Графики выполнения работ превращают хаос строительного процесса в упорядоченную последовательность действий, позволяя контролировать сроки, ресурсы и бюджет. Умение составлять и интерпретировать такие графики — незаменимый навык для каждого, кто связан со строительством. От линейных диаграмм до сложных сетевых моделей — каждый тип графика решает определённые задачи планирования и требует особого подхода к составлению. Рассмотрим основные инструменты временно́го планирования, которые помогут вам реализовать проект без срывов сроков и перерасхода средств. 📊🏗️

Роль графиков в планировании строительных проектов

Графики выполнения работ в строительстве — это не просто формальная документация, а мощный инструмент управления, обеспечивающий структурированным подходом к реализации проекта. Эффективное временное планирование позволяет решить целый комплекс задач:

Определение точных сроков выполнения каждого этапа строительных работ

Рациональное распределение материальных и трудовых ресурсов

Минимизация простоев техники и рабочей силы

Оптимизация поставок материалов «точно в срок»

Обеспечение согласованности действий всех участников строительного процесса

По данным Международной ассоциации управления проектами, применение профессионально составленных графиков снижает вероятность срыва сроков строительства на 62% и позволяет сэкономить до 15% бюджета за счет оптимизации ресурсов. 📈

Артём Викторович, главный инженер проекта

В 2021 году наша команда взялась за реконструкцию торгового центра площадью 35 000 м². Первоначальный график работ был составлен «на глаз», без детального анализа последовательностей и взаимосвязей. Результат — через месяц работы отставание от плана составило почти две недели. Пришлось остановить проект на три дня и полностью пересмотреть подход к планированию. Мы разработали детальный сетевой график с точным распределением ресурсов, учетом критического пути и расчетом резервов времени. Это позволило не только наверстать отставание, но и завершить проект на 9 дней раньше контрактного срока. Ключевой вывод: инвестиция времени в качественное планирование всегда окупается экономией ресурсов и сокращением сроков в дальнейшем. Теперь мы используем многоуровневые графики для всех проектов, даже небольших.

Основные функции графиков выполнения строительных работ:

Функция Практическое значение Эффект для проекта Планирование Определение продолжительности и последовательности работ Структурированный подход к реализации проекта Координация Согласование действий между подрядчиками Исключение простоев и нестыковок Контроль Сравнение фактических показателей с плановыми Своевременное выявление отклонений Оптимизация Выявление и использование резервов времени Сокращение общих сроков строительства Прогнозирование Моделирование последствий принимаемых решений Предупреждение потенциальных проблем

Использование графиков особенно критично на сложных объектах с большим количеством участников строительного процесса. График выполнения строительно-монтажных работ становится единым документом, синхронизирующим действия заказчика, генподрядчика, субподрядчиков, поставщиков материалов и оборудования.

Основные типы графиков выполнения СМР и их особенности

В строительной практике используются различные типы графиков, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Выбор оптимального формата зависит от масштаба и сложности проекта, квалификации команды и требований заказчика. 🔍

Рассмотрим основные типы графиков выполнения строительно-монтажных работ:

Линейные (календарные) графики – классический инструмент планирования, представляющий работы в виде отрезков на временной шкале. Сетевые графики – отображают логические взаимосвязи между работами в виде сети, состоящей из узлов и стрелок. Циклограммы – специализированные графики для объектов с повторяющимися операциями (например, многоэтажное строительство). Графики ресурсов – отражают динамику потребления ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) во времени. Комбинированные графики – интегрируют элементы различных типов графиков для комплексного планирования.

Наиболее распространенным инструментом остается диаграмма Ганта — линейный график, названный в честь американского инженера Генри Ганта. Популярность этого формата обусловлена его наглядностью и простотой интерпретации даже для неспециалистов.

Тип графика Преимущества Недостатки Оптимальное применение Линейный график (диаграмма Ганта) Наглядность, простота восприятия, легкость внесения изменений Сложно отслеживать взаимосвязи между работами при большом количестве операций Небольшие и средние проекты с ясной структурой работ Сетевой график Четкое отображение логических взаимосвязей, выявление критического пути Требует специальных знаний для составления и интерпретации Сложные проекты с множеством взаимозависимых операций Циклограмма Эффективность при планировании повторяющихся процессов Ограниченная применимость для уникальных работ Многоэтажное строительство, поточное производство График ресурсов Оптимизация использования ресурсов, выявление перегрузок Не отражает всей последовательности технологических операций Ресурсно-критичные проекты, контроль затрат Комбинированный график Всесторонний охват параметров проекта Сложность создания и поддержания актуальности Крупные инфраструктурные проекты, высотное строительство

При выборе типа графика необходимо учитывать следующие факторы:

Масштаб и сложность проекта

Требуемый уровень детализации

Квалификация персонала, который будет работать с графиком

Необходимость интеграции с другими системами управления проектом

Доступность программного обеспечения для поддержки выбранного типа графика

Для крупных строительных проектов оптимальным решением является применение многоуровневой системы графиков: генеральный (стратегический) график на весь период строительства, детальные графики на ближайшие 3-6 месяцев и недельно-суточные графики для оперативного управления.

Марина Сергеевна, руководитель проектного офиса

Наша компания реализовывала жилой комплекс из семи многоквартирных домов. Изначально все планирование велось на основе классической диаграммы Ганта. Когда проект достиг 30% готовности, мы столкнулись с серьезной проблемой: из-за задержек с поставками инженерного оборудования возникла угроза срыва всего графика. Ситуация потребовала перехода на сетевое планирование с выделением критического пути. Мы провели полный анализ взаимосвязей между работами и обнаружили, что при традиционном линейном планировании не учитывались многие зависимости. Сетевой график позволил выявить скрытые резервы времени и перераспределить ресурсы таким образом, чтобы минимизировать влияние задержек с поставками. Результат превзошел ожидания: несмотря на проблемы с поставщиками, проект был завершен всего с двухнедельной задержкой вместо прогнозируемых изначально трех месяцев. С тех пор мы используем комбинированный подход: стратегическое планирование на основе сетевых графиков и оперативное управление с помощью диаграмм Ганта.

Современное строительство часто требует применения специализированных типов графиков, таких как графики поставки материалов и оборудования, графики движения рабочей силы и финансовые графики (план-факт), которые интегрируются с основным графиком выполнения СМР. 🏗️

Методика составления графика организации работ в строительстве

Разработка эффективного графика организации работ — это методичный процесс, требующий не только технических знаний, но и понимания специфики строительного производства. Правильно составленный график должен быть одновременно амбициозным и реалистичным, детальным и гибким. ⏱️

Процесс создания графика выполнения строительно-монтажных работ включает следующие этапы:

Анализ проектной документации и определение полного перечня работ Структурная декомпозиция работ (WBS) с разбивкой на управляемые пакеты Определение последовательности и взаимосвязей между работами Оценка продолжительности каждой работы с учетом нормативов и ресурсных ограничений Определение ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы Выявление критического пути и расчет резервов времени Оптимизация графика для достижения целевых показателей проекта Согласование графика со всеми участниками строительного процесса

При определении продолжительности работ можно использовать различные подходы:

Нормативный метод — основан на использовании строительных норм и правил (СНиП, ГЭСН, ЕНиР)

— основан на использовании строительных норм и правил (СНиП, ГЭСН, ЕНиР) Аналоговый метод — использование данных по аналогичным завершенным проектам

— использование данных по аналогичным завершенным проектам Экспертный метод — оценки опытных специалистов для работ с высокой степенью неопределенности

— оценки опытных специалистов для работ с высокой степенью неопределенности Параметрический метод — расчет продолжительности на основе количественных параметров работ

Важным аспектом составления графика является учет технологических перерывов, особенно для процессов, требующих времени на набор прочности, высыхание или технологическую выдержку. Недооценка этих факторов может привести к нереалистичным срокам и снижению качества строительства.

При создании графика организации работ следует придерживаться следующих принципов:

Принцип непрерывности — минимизация технологических перерывов

Принцип равномерности — поддержание стабильной интенсивности использования ресурсов

Принцип параллельности — максимально возможное совмещение работ без нарушения технологии

Принцип ритмичности — устойчивый темп выполнения однотипных работ

Принцип пропорциональности — сбалансированность мощностей на всех участках работ

Не менее важно учитывать факторы риска при составлении графика. Опытные планировщики включают в график временные буферы на критических участках работ или используют методы вероятностного планирования (PERT), учитывающие оптимистичную, пессимистичную и наиболее вероятную продолжительность работ.

Для улучшения качества графика выполнения строительно-монтажных работ можно использовать следующие методы оптимизации:

Сжатие графика — сокращение продолжительности работ за счет дополнительных ресурсов

— сокращение продолжительности работ за счет дополнительных ресурсов Быстрое прохождение (fast-tracking) — частичное перекрытие фаз, которые обычно выполняются последовательно

(fast-tracking) — частичное перекрытие фаз, которые обычно выполняются последовательно Выравнивание ресурсов — перераспределение работ для устранения перегрузок

— перераспределение работ для устранения перегрузок Метод критической цепи — управление буферами времени для защиты проекта от неопределенности

После разработки первоначального варианта графика необходимо провести его проверку на реалистичность и соответствие нормативным требованиям. Особое внимание следует уделить координации графика выполнения СМР с графиками поставок материалов и графиками финансирования.

Программные инструменты для создания строительных графиков

Современное планирование строительных работ невозможно представить без специализированного программного обеспечения. Выбор подходящего инструмента может существенно повысить эффективность планирования и точность прогнозирования сроков завершения проекта. 💻

Наиболее распространенные программные продукты для создания графиков выполнения строительно-монтажных работ:

Программа Тип графиков Основные возможности Оптимальный масштаб проектов Microsoft Project Линейные, сетевые Универсальный инструмент с широкими возможностями, интеграция с Office Малые и средние проекты Oracle Primavera Линейные, сетевые, ресурсные Мощный профессиональный инструмент, многопользовательский режим Крупные и сверхкрупные проекты Spider Project Все типы графиков Российская разработка с учетом местных нормативов, продвинутая аналитика Средние и крупные проекты ГЕКТОР: Планировщик строительства Линейные, циклограммы Интеграция с нормативной базой РФ, специализация на строительстве Малые и средние проекты GanttPRO Линейные Облачное решение, простота использования, коллаборация онлайн Малые проекты

При выборе программного обеспечения для создания графиков следует учитывать следующие критерии:

Соответствие функциональности масштабу и сложности ваших проектов

Удобство интерфейса и кривая обучения для персонала

Возможности интеграции с другими системами (бухгалтерия, сметы, документооборот)

Наличие специфических строительных функций (работа с нормативами, специализированные отчеты)

Доступность технической поддержки и обновлений

Совместимость с форматами файлов, используемыми партнерами и заказчиками

Для небольших проектов часто достаточно базовых инструментов, таких как Microsoft Excel с надстройками для создания диаграмм Ганта. Однако при увеличении масштаба и сложности проекта возрастает потребность в специализированных решениях.

Современные программные продукты предлагают расширенные возможности для создания и управления графиками выполнения СМР:

Автоматическое обновление графика при изменении исходных данных

Отслеживание хода выполнения работ в реальном времени

Анализ сценариев "что если" для оценки влияния изменений

Мобильные приложения для контроля графика непосредственно на строительной площадке

Облачное хранение данных и совместная работа распределенных команд

Визуализация в виде 4D-моделей (интеграция графика с 3D-моделью здания)

Тенденцией последних лет стало внедрение элементов искусственного интеллекта и машинного обучения в процесс создания графиков. Алгоритмы анализируют данные предыдущих проектов и предлагают оптимизацию новых графиков на основе исторического опыта. 🤖

Важно помнить, что даже самое совершенное программное обеспечение не заменит профессиональных знаний и опыта планировщика. Программа — это инструмент, эффективность которого зависит от квалификации специалиста, использующего его.

График выполнения строительно-монтажных работ: практикум

Рассмотрим практический пример создания графика выполнения строительно-монтажных работ для типового двухэтажного коммерческого здания площадью 1200 м². Этот практикум поможет освоить основные принципы планирования на конкретном примере. 🛠️

Шаг 1: Определение перечня работ и их структуризация

Начинаем с разбивки проекта на логические этапы и составления структурной декомпозиции работ (WBS):

Подготовительные работы

Получение разрешительной документации

Устройство временных зданий и сооружений

Инженерная подготовка территории

Нулевой цикл

Земляные работы

Устройство фундаментов

Гидроизоляция фундаментов

Подземные коммуникации

Возведение надземной части

Монтаж каркаса

Устройство стен и перегородок

Монтаж плит перекрытия

Устройство кровли

Внутренние инженерные системы

Электроснабжение

Водоснабжение и канализация

Отопление и вентиляция

Слаботочные системы

Отделочные работы

Черновая отделка

Чистовая отделка

Монтаж дверей и окон

Устройство полов

Благоустройство территории

Пусконаладочные работы и сдача объекта

Шаг 2: Определение последовательности и взаимосвязей между работами

После составления перечня работ необходимо установить логические связи между ними. Основные типы зависимостей:

Финиш-Старт (FS) : предшествующая работа должна завершиться, прежде чем начнется последующая

: предшествующая работа должна завершиться, прежде чем начнется последующая Старт-Старт (SS) : последующая работа может начаться после начала предшествующей

: последующая работа может начаться после начала предшествующей Финиш-Финиш (FF) : последующая работа не может завершиться до завершения предшествующей

: последующая работа не может завершиться до завершения предшествующей Старт-Финиш (SF): предшествующая работа должна начаться, прежде чем завершится последующая (редко используется)

Например, для нашего проекта:

Земляные работы могут начаться только после завершения инженерной подготовки территории (FS)

Монтаж каркаса второго этажа может начаться только после завершения монтажа каркаса первого этажа (FS)

Прокладка внутренних инженерных систем может начаться после возведения стен с задержкой в 5 дней (FS+5)

Черновая отделка может начаться параллельно с монтажом инженерных систем с задержкой в 3 дня (SS+3)

Шаг 3: Оценка продолжительности работ

Для оценки продолжительности работ используем нормативный метод, основанный на ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы) с учетом планируемых ресурсов. Для примера:

Земляные работы: 5 рабочих дней (бригада из 5 человек, 1 экскаватор)

Устройство фундаментов: 10 рабочих дней (бригада из 8 человек)

Монтаж каркаса: 15 рабочих дней (бригада из 10 человек, 1 кран)

Устройство кровли: 7 рабочих дней (бригада из 6 человек)

Шаг 4: Составление предварительного графика

Используя программное обеспечение (например, Microsoft Project), вносим все работы, их продолжительность и взаимосвязи. Определяем дату начала проекта (например, 1 марта 2023 года) и получаем первоначальный расчет графика, включая даты начала и окончания каждой работы, а также общую продолжительность проекта.

Шаг 5: Анализ критического пути

Выявляем последовательность работ, определяющую минимальную продолжительность проекта (критический путь). Для нашего примера критический путь может включать:

Получение разрешительной документации

Инженерная подготовка территории

Земляные работы

Устройство фундаментов

Монтаж каркаса

Устройство стен и перегородок

Черновая отделка

Чистовая отделка

Пусконаладочные работы

Работы критического пути требуют особого внимания при мониторинге, так как любая задержка в их выполнении приведет к смещению даты завершения всего проекта.

Шаг 6: Оптимизация графика

После анализа предварительного графика выявляем возможности для оптимизации:

Увеличение степени параллельности работ

Перераспределение ресурсов с некритических на критические работы

Разбивка длительных работ на подэтапы для лучшего контроля

Ускорение критических работ за счет дополнительных ресурсов

Например, можно сократить продолжительность устройства фундаментов с 10 до 8 дней за счет увеличения бригады с 8 до 10 человек, что уменьшит общую продолжительность проекта на 2 дня.

Шаг 7: Ресурсное планирование

Составляем график движения рабочей силы и механизмов, стремясь к равномерной загрузке ресурсов. Выявляем периоды пиковой потребности в ресурсах и принимаем решения по их выравниванию.

Шаг 8: Финансовое планирование

На основе графика выполнения работ составляем график финансирования, определяя потребность в денежных средствах на каждый период. Это помогает заказчику планировать бюджет и избегать кассовых разрывов.

Шаг 9: Утверждение и распространение графика

После согласования со всеми заинтересованными сторонами график утверждается и становится обязательным документом для всех участников строительного процесса. Важно обеспечить доступ к актуальной версии графика для всех исполнителей.

Шаг 10: Мониторинг и актуализация

В процессе строительства необходимо регулярно (обычно еженедельно) обновлять статус выполнения работ и при необходимости корректировать график. Система мониторинга должна обеспечивать раннее выявление отклонений и оперативное реагирование на них.

Практический опыт показывает, что грамотно составленный график выполнения строительно-монтажных работ позволяет сократить общую продолжительность строительства на 15-20% по сравнению с традиционным подходом без детального планирования. 🚀

Грамотное планирование времени в строительстве — не просто техническая процедура, а искусство, требующее понимания технологических процессов, ресурсных возможностей и человеческого фактора. Правильно составленный график превращает хаотичное нагромождение задач в стройную систему взаимосвязанных операций, минимизируя простои, оптимизируя использование ресурсов и обеспечивая предсказуемость результатов. Применяйте различные типы графиков в зависимости от конкретных задач, используйте современные программные инструменты и не забывайте, что даже идеальный план требует постоянного мониторинга и гибкой адаптации к меняющимся условиям.

