Где взять трудовую книжку если никогда не работал – пошаговая инструкция

#Трудовое право  #ТК РФ  
Для кого эта статья:

  • Молодые специалисты и выпускники учебных заведений
  • Студенты, начинающие свою карьеру и впервые ищущие работу

  • Люди, интересующиеся законодательством в области трудовой деятельности в России

    Первая трудовая книжка — неизбежный этап вступления во взрослую жизнь, который вызывает множество вопросов у новичков на рынке труда. Многие неопытные соискатели попадают в замкнутый круг: для трудоустройства требуется трудовая книжка, но как её получить без опыта работы? Эта головоломка имеет простое решение, которое избавит от лишних хлопот при старте карьеры. Пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе получения первого официального документа о трудовой деятельности в 2025 году. 📝

Где взять трудовую книжку при отсутствии стажа: основы

Трудовая книжка — официальный документ, фиксирующий вашу профессиональную историю. Первое, что нужно понять — вам не требуется самостоятельно искать или заказывать этот документ заранее. По российскому законодательству, первую трудовую книжку оформляет работодатель при вашем первом официальном трудоустройстве.

Ключевые моменты, которые нужно знать о первой трудовой книжке:

  • Работодатель обязан оформить трудовую в течение 5 рабочих дней с момента официального начала вашей работы
  • Вы не должны платить за первичное оформление трудовой книжки — это обязанность работодателя
  • Трудовая книжка хранится у работодателя весь период вашей работы в организации
  • При увольнении трудовая книжка выдается вам на руки в последний рабочий день
Обязанность Работодатель Работник
Приобретение бланка трудовой книжки
Оформление трудовой книжки
Хранение трудовой книжки
Предоставление личных данных для оформления

Анна Павлова, HR-специалист

Недавно ко мне обратилась Марина, 22-летняя выпускница университета, с паническим вопросом: «Мне предложили работу, но требуют трудовую книжку, а я никогда официально не работала. Что делать?» Я объяснила, что это стандартная ситуация и не нужно волноваться. При первом трудоустройстве работодатель сам заводит трудовую книжку. Марина успокоилась и на следующий день радостно сообщила, что HR-отдел компании подтвердил эту информацию и попросил лишь принести паспорт и диплом. Через неделю она уже работала, а ещё через месяц мне с гордостью показала свою первую трудовую с первой официальной записью.

Если вас беспокоит отсутствие трудовой книжки при поиске первой работы, просто сообщите потенциальному работодателю, что раньше не были официально трудоустроены. Грамотный специалист по кадрам поймет ситуацию и проинформирует о процедуре оформления документа с нуля. 📋

Пошаговый план для смены профессии

Кто оформляет трудовую книжку для нового сотрудника

Согласно Трудовому кодексу РФ, ответственность за оформление первой трудовой книжки полностью лежит на работодателе. Эта процедура является обязательной, а не опциональной, при официальном трудоустройстве сотрудника, никогда ранее не имевшего официального места работы.

Процесс выглядит следующим образом:

  1. При трудоустройстве вы сообщаете работодателю, что ранее официально не работали и трудовой книжки не имеете
  2. Кадровая служба или уполномоченное лицо приобретает бланк трудовой книжки
  3. Отдел кадров заполняет титульный лист и вносит первую запись о приеме на работу
  4. Вы ставите свою подпись, подтверждающую правильность внесенных данных
  5. Трудовая книжка помещается в сейф или иное защищенное место на хранение

Важно знать свои права: если работодатель отказывается оформлять трудовую книжку или предлагает сделать это за ваш счет, это является нарушением трудового законодательства. В 2025 году все затраты на приобретение бланка и внесение первой записи несет организация. 🏢

Ответственное лицо Функции при оформлении трудовой книжки
Специалист по кадрам Приобретение бланка, заполнение, регистрация, хранение
Руководитель организации Подписание приказа о приеме на работу, на основании которого делается запись
Бухгалтер Включение стоимости трудовой книжки в расходы организации
Работник Предоставление персональных данных, подтверждение правильности записей

Если вы трудоустраиваетесь к индивидуальному предпринимателю, он также обязан оформить вам трудовую книжку при наличии трудового договора. Исключением являются только случаи, когда вы оформляете гражданско-правовой договор (например, договор подряда или оказания услуг), который не предполагает внесение записи в трудовую книжку.

Самостоятельная покупка бланка трудовой книжки: где и как

Михаил Сорокин, карьерный консультант

Однажды ко мне на консультацию пришел Алексей, выпускник технического вуза. Он получил предложение от небольшой IT-компании, но столкнулся с необычной просьбой — принести бланк трудовой книжки самому. Работодатель объяснил это временными трудностями с поставками канцелярии. Я посоветовал Алексею приобрести бланк в специализированном магазине, но напомнил о его праве на компенсацию этих расходов. Он нашел подходящий магазин через интернет, купил трудовую книжку за 350 рублей, сохранив чек. При оформлении Алексей предоставил чек в бухгалтерию, и ему возместили расходы вместе с первой зарплатой. История закончилась положительно, но это скорее исключение из правил.

Хотя первичное оформление трудовой книжки — обязанность работодателя, в некоторых случаях может возникнуть необходимость самостоятельно приобрести бланк. Подобная ситуация может произойти, если:

  • Работодатель временно не имеет в наличии бланков трудовых книжек
  • Вы хотите ускорить процесс оформления
  • Вы трудоустраиваетесь в микропредприятие с минимальным штатом

Где можно приобрести бланк трудовой книжки самостоятельно в 2025 году:

  1. Специализированные магазины канцелярских товаров для офиса
  2. Компании, предоставляющие услуги для бизнеса
  3. Онлайн-магазины юридической и бухгалтерской документации
  4. Точки продаж бланков строгой отчетности

При самостоятельной покупке обязательно обращайте внимание на следующие моменты:

  • Приобретайте только бланки последнего образца (утвержденного Приказом Минтруда России)
  • Проверяйте наличие специальных защитных знаков на бланке
  • Сохраняйте чек о покупке для последующей компенсации от работодателя
  • Запрашивайте у продавца сертификат или иной документ, подтверждающий подлинность бланка

Средняя стоимость бланка трудовой книжки в 2025 году составляет 350-500 рублей, вкладыша — 200-300 рублей. 💰 Важно помнить, что даже если вы самостоятельно приобрели бланк, работодатель обязан возместить вам эти расходы при предъявлении документа, подтверждающего покупку.

Правильное оформление первой трудовой: пошаговый план

Корректное оформление первой трудовой книжки гарантирует отсутствие проблем в дальнейшей карьере. Ошибки при заполнении могут привести к сложностям при последующем трудоустройстве или оформлении пенсии. Рассмотрим детально, как происходит процесс заполнения трудовой книжки с нуля в 2025 году. 📝

Этапы оформления первой трудовой книжки:

  1. Подготовительный этап

    • Предоставьте работодателю паспорт и документ об образовании
    • Сообщите о том, что ранее не имели трудовой книжки
    • Подпишите трудовой договор, который станет основанием для оформления

  2. Заполнение титульного листа

    • ФИО вносятся полностью, без сокращений, на основании паспорта
    • Дата рождения указывается цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ
    • Образование вписывается в соответствии с имеющимся дипломом или аттестатом
    • Титульный лист заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии)

  3. Внесение первой записи о трудоустройстве

    • В графе 1 указывается порядковый номер записи (для первой записи — 1)
    • В графе 2 проставляется дата приема на работу
    • В графе 3 записывается информация о приеме на работу с указанием структурного подразделения, должности и приказа
    • В графе 4 указываются реквизиты документа-основания (приказа о приеме)

  4. Заверение записи

    • Запись о приеме заверяется подписью ответственного лица
    • Ставится печать организации (если используется)
    • Вы должны проверить правильность внесенных данных и расписаться в личной карточке Т-2

Что нужно проконтролировать при оформлении первой трудовой книжки:

  • Правильность написания ваших персональных данных (ФИО, дата рождения)
  • Точное указание полученного образования
  • Корректное наименование организации и вашей должности
  • Наличие всех необходимых печатей и подписей
  • Отсутствие исправлений, помарок и зачеркиваний

При обнаружении ошибки не пытайтесь исправить её самостоятельно — это приведет к порче документа. Немедленно сообщите об ошибке сотруднику отдела кадров для корректного внесения исправлений в соответствии с требованиями законодательства. ⚠️

Электронные трудовые книжки: альтернатива для новичков

С 2020 года в России была введена система электронных трудовых книжек (ЭТК), которая к 2025 году значительно расширила свой функционал и стала полноценной альтернативой бумажным аналогам. Для тех, кто только начинает свой трудовой путь, электронный формат представляет ряд существенных преимуществ. 💻

Ключевые особенности получения и ведения ЭТК для начинающих работников:

  • Оформление происходит автоматически при первом трудоустройстве — нет необходимости приобретать бланк
  • Все сведения хранятся в защищенной базе данных ПФР (СФР), что исключает риск потери или повреждения документа
  • Доступ к данным своей трудовой книжки возможен через личный кабинет на портале Госуслуг
  • Информация о трудовой деятельности доступна в режиме реального времени
  • Электронная выписка из трудовой книжки принимается всеми государственными органами как официальный документ

При первом трудоустройстве в 2025 году у вас есть право выбора формата ведения трудовой книжки:

Критерий Бумажная трудовая книжка Электронная трудовая книжка
Необходимость физического хранения Да, у работодателя или работника Нет, данные хранятся в цифровом формате
Риск утери Высокий Отсутствует
Доступность информации Только при физическом доступе к документу Онлайн-доступ 24/7
Возможность удаленного предоставления данных новому работодателю Отсутствует Имеется
Защита от подделки Средняя Высокая

Для оформления электронной трудовой книжки при первом трудоустройстве необходимо:

  1. При заключении трудового договора уведомить работодателя о желании вести трудовую книжку в электронном формате
  2. Написать заявление об отказе от бумажной трудовой книжки (если вы выбираете только электронный формат)
  3. Проверить наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах для последующего доступа к сведениям
  4. Убедиться, что работодатель направил соответствующие сведения в Социальный фонд России

Для молодых специалистов, начинающих карьеру в 2025 году, электронный формат трудовой книжки представляется наиболее логичным и удобным решением, соответствующим современным реалиям цифровой экономики. 🚀

Вступление в трудовую жизнь — важный этап, требующий осознанного подхода. Теперь вы знаете, что первая трудовая книжка оформляется по инициативе работодателя, а электронный формат предлагает современную альтернативу классическому документу. Главное — не бояться начала карьерного пути и понимать свои права. Трудовая книжка — это не просто документ, а свидетельство вашего профессионального роста, первая страница которого откроет двери к построению успешной карьеры.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

Свежие материалы
PM в IT: как стать директором оркестра цифровых проектов
25 августа 2025
Технологии в банках: как IT трансформирует финансовый сектор
25 августа 2025
IT-медицина: как построить карьеру на стыке технологий и здоровья
25 августа 2025

Загрузка...