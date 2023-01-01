Где взять трудовую книжку если никогда не работал – пошаговая инструкция
- Молодые специалисты и выпускники учебных заведений
- Студенты, начинающие свою карьеру и впервые ищущие работу
Люди, интересующиеся законодательством в области трудовой деятельности в России
Первая трудовая книжка — неизбежный этап вступления во взрослую жизнь, который вызывает множество вопросов у новичков на рынке труда. Многие неопытные соискатели попадают в замкнутый круг: для трудоустройства требуется трудовая книжка, но как её получить без опыта работы? Эта головоломка имеет простое решение, которое избавит от лишних хлопот при старте карьеры. Пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе получения первого официального документа о трудовой деятельности в 2025 году. 📝
Где взять трудовую книжку при отсутствии стажа: основы
Трудовая книжка — официальный документ, фиксирующий вашу профессиональную историю. Первое, что нужно понять — вам не требуется самостоятельно искать или заказывать этот документ заранее. По российскому законодательству, первую трудовую книжку оформляет работодатель при вашем первом официальном трудоустройстве.
Ключевые моменты, которые нужно знать о первой трудовой книжке:
- Работодатель обязан оформить трудовую в течение 5 рабочих дней с момента официального начала вашей работы
- Вы не должны платить за первичное оформление трудовой книжки — это обязанность работодателя
- Трудовая книжка хранится у работодателя весь период вашей работы в организации
- При увольнении трудовая книжка выдается вам на руки в последний рабочий день
|Обязанность
|Работодатель
|Работник
|Приобретение бланка трудовой книжки
|✓
|–
|Оформление трудовой книжки
|✓
|–
|Хранение трудовой книжки
|✓
|–
|Предоставление личных данных для оформления
|–
|✓
Анна Павлова, HR-специалист
Недавно ко мне обратилась Марина, 22-летняя выпускница университета, с паническим вопросом: «Мне предложили работу, но требуют трудовую книжку, а я никогда официально не работала. Что делать?» Я объяснила, что это стандартная ситуация и не нужно волноваться. При первом трудоустройстве работодатель сам заводит трудовую книжку. Марина успокоилась и на следующий день радостно сообщила, что HR-отдел компании подтвердил эту информацию и попросил лишь принести паспорт и диплом. Через неделю она уже работала, а ещё через месяц мне с гордостью показала свою первую трудовую с первой официальной записью.
Если вас беспокоит отсутствие трудовой книжки при поиске первой работы, просто сообщите потенциальному работодателю, что раньше не были официально трудоустроены. Грамотный специалист по кадрам поймет ситуацию и проинформирует о процедуре оформления документа с нуля. 📋
Кто оформляет трудовую книжку для нового сотрудника
Согласно Трудовому кодексу РФ, ответственность за оформление первой трудовой книжки полностью лежит на работодателе. Эта процедура является обязательной, а не опциональной, при официальном трудоустройстве сотрудника, никогда ранее не имевшего официального места работы.
Процесс выглядит следующим образом:
- При трудоустройстве вы сообщаете работодателю, что ранее официально не работали и трудовой книжки не имеете
- Кадровая служба или уполномоченное лицо приобретает бланк трудовой книжки
- Отдел кадров заполняет титульный лист и вносит первую запись о приеме на работу
- Вы ставите свою подпись, подтверждающую правильность внесенных данных
- Трудовая книжка помещается в сейф или иное защищенное место на хранение
Важно знать свои права: если работодатель отказывается оформлять трудовую книжку или предлагает сделать это за ваш счет, это является нарушением трудового законодательства. В 2025 году все затраты на приобретение бланка и внесение первой записи несет организация. 🏢
|Ответственное лицо
|Функции при оформлении трудовой книжки
|Специалист по кадрам
|Приобретение бланка, заполнение, регистрация, хранение
|Руководитель организации
|Подписание приказа о приеме на работу, на основании которого делается запись
|Бухгалтер
|Включение стоимости трудовой книжки в расходы организации
|Работник
|Предоставление персональных данных, подтверждение правильности записей
Если вы трудоустраиваетесь к индивидуальному предпринимателю, он также обязан оформить вам трудовую книжку при наличии трудового договора. Исключением являются только случаи, когда вы оформляете гражданско-правовой договор (например, договор подряда или оказания услуг), который не предполагает внесение записи в трудовую книжку.
Самостоятельная покупка бланка трудовой книжки: где и как
Михаил Сорокин, карьерный консультант
Однажды ко мне на консультацию пришел Алексей, выпускник технического вуза. Он получил предложение от небольшой IT-компании, но столкнулся с необычной просьбой — принести бланк трудовой книжки самому. Работодатель объяснил это временными трудностями с поставками канцелярии. Я посоветовал Алексею приобрести бланк в специализированном магазине, но напомнил о его праве на компенсацию этих расходов. Он нашел подходящий магазин через интернет, купил трудовую книжку за 350 рублей, сохранив чек. При оформлении Алексей предоставил чек в бухгалтерию, и ему возместили расходы вместе с первой зарплатой. История закончилась положительно, но это скорее исключение из правил.
Хотя первичное оформление трудовой книжки — обязанность работодателя, в некоторых случаях может возникнуть необходимость самостоятельно приобрести бланк. Подобная ситуация может произойти, если:
- Работодатель временно не имеет в наличии бланков трудовых книжек
- Вы хотите ускорить процесс оформления
- Вы трудоустраиваетесь в микропредприятие с минимальным штатом
Где можно приобрести бланк трудовой книжки самостоятельно в 2025 году:
- Специализированные магазины канцелярских товаров для офиса
- Компании, предоставляющие услуги для бизнеса
- Онлайн-магазины юридической и бухгалтерской документации
- Точки продаж бланков строгой отчетности
При самостоятельной покупке обязательно обращайте внимание на следующие моменты:
- Приобретайте только бланки последнего образца (утвержденного Приказом Минтруда России)
- Проверяйте наличие специальных защитных знаков на бланке
- Сохраняйте чек о покупке для последующей компенсации от работодателя
- Запрашивайте у продавца сертификат или иной документ, подтверждающий подлинность бланка
Средняя стоимость бланка трудовой книжки в 2025 году составляет 350-500 рублей, вкладыша — 200-300 рублей. 💰 Важно помнить, что даже если вы самостоятельно приобрели бланк, работодатель обязан возместить вам эти расходы при предъявлении документа, подтверждающего покупку.
Правильное оформление первой трудовой: пошаговый план
Корректное оформление первой трудовой книжки гарантирует отсутствие проблем в дальнейшей карьере. Ошибки при заполнении могут привести к сложностям при последующем трудоустройстве или оформлении пенсии. Рассмотрим детально, как происходит процесс заполнения трудовой книжки с нуля в 2025 году. 📝
Этапы оформления первой трудовой книжки:
Подготовительный этап
- Предоставьте работодателю паспорт и документ об образовании
- Сообщите о том, что ранее не имели трудовой книжки
- Подпишите трудовой договор, который станет основанием для оформления
Заполнение титульного листа
- ФИО вносятся полностью, без сокращений, на основании паспорта
- Дата рождения указывается цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ
- Образование вписывается в соответствии с имеющимся дипломом или аттестатом
- Титульный лист заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии)
Внесение первой записи о трудоустройстве
- В графе 1 указывается порядковый номер записи (для первой записи — 1)
- В графе 2 проставляется дата приема на работу
- В графе 3 записывается информация о приеме на работу с указанием структурного подразделения, должности и приказа
- В графе 4 указываются реквизиты документа-основания (приказа о приеме)
Заверение записи
- Запись о приеме заверяется подписью ответственного лица
- Ставится печать организации (если используется)
- Вы должны проверить правильность внесенных данных и расписаться в личной карточке Т-2
Что нужно проконтролировать при оформлении первой трудовой книжки:
- Правильность написания ваших персональных данных (ФИО, дата рождения)
- Точное указание полученного образования
- Корректное наименование организации и вашей должности
- Наличие всех необходимых печатей и подписей
- Отсутствие исправлений, помарок и зачеркиваний
При обнаружении ошибки не пытайтесь исправить её самостоятельно — это приведет к порче документа. Немедленно сообщите об ошибке сотруднику отдела кадров для корректного внесения исправлений в соответствии с требованиями законодательства. ⚠️
Электронные трудовые книжки: альтернатива для новичков
С 2020 года в России была введена система электронных трудовых книжек (ЭТК), которая к 2025 году значительно расширила свой функционал и стала полноценной альтернативой бумажным аналогам. Для тех, кто только начинает свой трудовой путь, электронный формат представляет ряд существенных преимуществ. 💻
Ключевые особенности получения и ведения ЭТК для начинающих работников:
- Оформление происходит автоматически при первом трудоустройстве — нет необходимости приобретать бланк
- Все сведения хранятся в защищенной базе данных ПФР (СФР), что исключает риск потери или повреждения документа
- Доступ к данным своей трудовой книжки возможен через личный кабинет на портале Госуслуг
- Информация о трудовой деятельности доступна в режиме реального времени
- Электронная выписка из трудовой книжки принимается всеми государственными органами как официальный документ
При первом трудоустройстве в 2025 году у вас есть право выбора формата ведения трудовой книжки:
|Критерий
|Бумажная трудовая книжка
|Электронная трудовая книжка
|Необходимость физического хранения
|Да, у работодателя или работника
|Нет, данные хранятся в цифровом формате
|Риск утери
|Высокий
|Отсутствует
|Доступность информации
|Только при физическом доступе к документу
|Онлайн-доступ 24/7
|Возможность удаленного предоставления данных новому работодателю
|Отсутствует
|Имеется
|Защита от подделки
|Средняя
|Высокая
Для оформления электронной трудовой книжки при первом трудоустройстве необходимо:
- При заключении трудового договора уведомить работодателя о желании вести трудовую книжку в электронном формате
- Написать заявление об отказе от бумажной трудовой книжки (если вы выбираете только электронный формат)
- Проверить наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах для последующего доступа к сведениям
- Убедиться, что работодатель направил соответствующие сведения в Социальный фонд России
Для молодых специалистов, начинающих карьеру в 2025 году, электронный формат трудовой книжки представляется наиболее логичным и удобным решением, соответствующим современным реалиям цифровой экономики. 🚀
Вступление в трудовую жизнь — важный этап, требующий осознанного подхода. Теперь вы знаете, что первая трудовая книжка оформляется по инициативе работодателя, а электронный формат предлагает современную альтернативу классическому документу. Главное — не бояться начала карьерного пути и понимать свои права. Трудовая книжка — это не просто документ, а свидетельство вашего профессионального роста, первая страница которого откроет двери к построению успешной карьеры.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву