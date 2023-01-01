Где взять трудовую книжку если никогда не работал – пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Молодые специалисты и выпускники учебных заведений

Студенты, начинающие свою карьеру и впервые ищущие работу

Люди, интересующиеся законодательством в области трудовой деятельности в России Первая трудовая книжка — неизбежный этап вступления во взрослую жизнь, который вызывает множество вопросов у новичков на рынке труда. Многие неопытные соискатели попадают в замкнутый круг: для трудоустройства требуется трудовая книжка, но как её получить без опыта работы? Эта головоломка имеет простое решение, которое избавит от лишних хлопот при старте карьеры. Пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе получения первого официального документа о трудовой деятельности в 2025 году. 📝

Где взять трудовую книжку при отсутствии стажа: основы

Трудовая книжка — официальный документ, фиксирующий вашу профессиональную историю. Первое, что нужно понять — вам не требуется самостоятельно искать или заказывать этот документ заранее. По российскому законодательству, первую трудовую книжку оформляет работодатель при вашем первом официальном трудоустройстве.

Ключевые моменты, которые нужно знать о первой трудовой книжке:

Работодатель обязан оформить трудовую в течение 5 рабочих дней с момента официального начала вашей работы

Вы не должны платить за первичное оформление трудовой книжки — это обязанность работодателя

Трудовая книжка хранится у работодателя весь период вашей работы в организации

При увольнении трудовая книжка выдается вам на руки в последний рабочий день

Обязанность Работодатель Работник Приобретение бланка трудовой книжки ✓ – Оформление трудовой книжки ✓ – Хранение трудовой книжки ✓ – Предоставление личных данных для оформления – ✓

Анна Павлова, HR-специалист Недавно ко мне обратилась Марина, 22-летняя выпускница университета, с паническим вопросом: «Мне предложили работу, но требуют трудовую книжку, а я никогда официально не работала. Что делать?» Я объяснила, что это стандартная ситуация и не нужно волноваться. При первом трудоустройстве работодатель сам заводит трудовую книжку. Марина успокоилась и на следующий день радостно сообщила, что HR-отдел компании подтвердил эту информацию и попросил лишь принести паспорт и диплом. Через неделю она уже работала, а ещё через месяц мне с гордостью показала свою первую трудовую с первой официальной записью.

Если вас беспокоит отсутствие трудовой книжки при поиске первой работы, просто сообщите потенциальному работодателю, что раньше не были официально трудоустроены. Грамотный специалист по кадрам поймет ситуацию и проинформирует о процедуре оформления документа с нуля. 📋

Кто оформляет трудовую книжку для нового сотрудника

Согласно Трудовому кодексу РФ, ответственность за оформление первой трудовой книжки полностью лежит на работодателе. Эта процедура является обязательной, а не опциональной, при официальном трудоустройстве сотрудника, никогда ранее не имевшего официального места работы.

Процесс выглядит следующим образом:

При трудоустройстве вы сообщаете работодателю, что ранее официально не работали и трудовой книжки не имеете Кадровая служба или уполномоченное лицо приобретает бланк трудовой книжки Отдел кадров заполняет титульный лист и вносит первую запись о приеме на работу Вы ставите свою подпись, подтверждающую правильность внесенных данных Трудовая книжка помещается в сейф или иное защищенное место на хранение

Важно знать свои права: если работодатель отказывается оформлять трудовую книжку или предлагает сделать это за ваш счет, это является нарушением трудового законодательства. В 2025 году все затраты на приобретение бланка и внесение первой записи несет организация. 🏢

Ответственное лицо Функции при оформлении трудовой книжки Специалист по кадрам Приобретение бланка, заполнение, регистрация, хранение Руководитель организации Подписание приказа о приеме на работу, на основании которого делается запись Бухгалтер Включение стоимости трудовой книжки в расходы организации Работник Предоставление персональных данных, подтверждение правильности записей

Если вы трудоустраиваетесь к индивидуальному предпринимателю, он также обязан оформить вам трудовую книжку при наличии трудового договора. Исключением являются только случаи, когда вы оформляете гражданско-правовой договор (например, договор подряда или оказания услуг), который не предполагает внесение записи в трудовую книжку.

Самостоятельная покупка бланка трудовой книжки: где и как

Михаил Сорокин, карьерный консультант Однажды ко мне на консультацию пришел Алексей, выпускник технического вуза. Он получил предложение от небольшой IT-компании, но столкнулся с необычной просьбой — принести бланк трудовой книжки самому. Работодатель объяснил это временными трудностями с поставками канцелярии. Я посоветовал Алексею приобрести бланк в специализированном магазине, но напомнил о его праве на компенсацию этих расходов. Он нашел подходящий магазин через интернет, купил трудовую книжку за 350 рублей, сохранив чек. При оформлении Алексей предоставил чек в бухгалтерию, и ему возместили расходы вместе с первой зарплатой. История закончилась положительно, но это скорее исключение из правил.

Хотя первичное оформление трудовой книжки — обязанность работодателя, в некоторых случаях может возникнуть необходимость самостоятельно приобрести бланк. Подобная ситуация может произойти, если:

Работодатель временно не имеет в наличии бланков трудовых книжек

Вы хотите ускорить процесс оформления

Вы трудоустраиваетесь в микропредприятие с минимальным штатом

Где можно приобрести бланк трудовой книжки самостоятельно в 2025 году:

Специализированные магазины канцелярских товаров для офиса Компании, предоставляющие услуги для бизнеса Онлайн-магазины юридической и бухгалтерской документации Точки продаж бланков строгой отчетности

При самостоятельной покупке обязательно обращайте внимание на следующие моменты:

Приобретайте только бланки последнего образца (утвержденного Приказом Минтруда России)

Проверяйте наличие специальных защитных знаков на бланке

Сохраняйте чек о покупке для последующей компенсации от работодателя

Запрашивайте у продавца сертификат или иной документ, подтверждающий подлинность бланка

Средняя стоимость бланка трудовой книжки в 2025 году составляет 350-500 рублей, вкладыша — 200-300 рублей. 💰 Важно помнить, что даже если вы самостоятельно приобрели бланк, работодатель обязан возместить вам эти расходы при предъявлении документа, подтверждающего покупку.

Правильное оформление первой трудовой: пошаговый план

Корректное оформление первой трудовой книжки гарантирует отсутствие проблем в дальнейшей карьере. Ошибки при заполнении могут привести к сложностям при последующем трудоустройстве или оформлении пенсии. Рассмотрим детально, как происходит процесс заполнения трудовой книжки с нуля в 2025 году. 📝

Этапы оформления первой трудовой книжки:

Подготовительный этап Предоставьте работодателю паспорт и документ об образовании

Сообщите о том, что ранее не имели трудовой книжки

Подпишите трудовой договор, который станет основанием для оформления Заполнение титульного листа ФИО вносятся полностью, без сокращений, на основании паспорта

Дата рождения указывается цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ

Образование вписывается в соответствии с имеющимся дипломом или аттестатом

Титульный лист заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии) Внесение первой записи о трудоустройстве В графе 1 указывается порядковый номер записи (для первой записи — 1)

В графе 2 проставляется дата приема на работу

В графе 3 записывается информация о приеме на работу с указанием структурного подразделения, должности и приказа

В графе 4 указываются реквизиты документа-основания (приказа о приеме) Заверение записи Запись о приеме заверяется подписью ответственного лица

Ставится печать организации (если используется)

Вы должны проверить правильность внесенных данных и расписаться в личной карточке Т-2

Что нужно проконтролировать при оформлении первой трудовой книжки:

Правильность написания ваших персональных данных (ФИО, дата рождения)

Точное указание полученного образования

Корректное наименование организации и вашей должности

Наличие всех необходимых печатей и подписей

Отсутствие исправлений, помарок и зачеркиваний

При обнаружении ошибки не пытайтесь исправить её самостоятельно — это приведет к порче документа. Немедленно сообщите об ошибке сотруднику отдела кадров для корректного внесения исправлений в соответствии с требованиями законодательства. ⚠️

Электронные трудовые книжки: альтернатива для новичков

С 2020 года в России была введена система электронных трудовых книжек (ЭТК), которая к 2025 году значительно расширила свой функционал и стала полноценной альтернативой бумажным аналогам. Для тех, кто только начинает свой трудовой путь, электронный формат представляет ряд существенных преимуществ. 💻

Ключевые особенности получения и ведения ЭТК для начинающих работников:

Оформление происходит автоматически при первом трудоустройстве — нет необходимости приобретать бланк

Все сведения хранятся в защищенной базе данных ПФР (СФР), что исключает риск потери или повреждения документа

Доступ к данным своей трудовой книжки возможен через личный кабинет на портале Госуслуг

Информация о трудовой деятельности доступна в режиме реального времени

Электронная выписка из трудовой книжки принимается всеми государственными органами как официальный документ

При первом трудоустройстве в 2025 году у вас есть право выбора формата ведения трудовой книжки:

Критерий Бумажная трудовая книжка Электронная трудовая книжка Необходимость физического хранения Да, у работодателя или работника Нет, данные хранятся в цифровом формате Риск утери Высокий Отсутствует Доступность информации Только при физическом доступе к документу Онлайн-доступ 24/7 Возможность удаленного предоставления данных новому работодателю Отсутствует Имеется Защита от подделки Средняя Высокая

Для оформления электронной трудовой книжки при первом трудоустройстве необходимо:

При заключении трудового договора уведомить работодателя о желании вести трудовую книжку в электронном формате Написать заявление об отказе от бумажной трудовой книжки (если вы выбираете только электронный формат) Проверить наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах для последующего доступа к сведениям Убедиться, что работодатель направил соответствующие сведения в Социальный фонд России

Для молодых специалистов, начинающих карьеру в 2025 году, электронный формат трудовой книжки представляется наиболее логичным и удобным решением, соответствующим современным реалиям цифровой экономики. 🚀