Бесплатное обучение в декрете: как получить новую профессию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Мамы, находящиеся в декретном отпуске

Женщины, заинтересованные в получении новой квалификации и повышении профессиональных навыков

Лица, желающие вести карьеру и совмещать её с материнством Декретный отпуск — не приговор для карьеры, а золотая возможность для профессионального роста! Пока одни мамы впадают в уныние от бесконечных пеленок и прикорма, другие получают новую квалификацию абсолютно бесплатно 🎓 Государство предлагает женщинам в декрете уникальный шанс: освоить востребованную профессию или повысить квалификацию за счет бюджета. Программы от центров занятости в 2024 году стали еще доступнее и разнообразнее. Раскрываем все карты: как стать участницей программы, какие направления выбрать и какие документы подготовить, чтобы ваш декрет стал трамплином к новым карьерным высотам.

Государственная программа обучения для мам в декрете

Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» — именно так официально называется государственная инициатива, позволяющая мамам учиться бесплатно во время декрета. Программа начала работу в 2021 году и продолжает активно развиваться в 2024 году, расширяя возможности для женщин с детьми. 📊

Основная цель программы — помочь мамам адаптироваться к изменившимся условиям рынка труда после декретного отпуска. Государство понимает: пока женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, профессиональный ландшафт меняется, появляются новые требования и технологии. Чтобы не оказаться «за бортом» карьерного корабля, мамам предлагают актуальные знания и навыки.

Кто может участвовать в программе обучения:

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

Мамы детей дошкольного возраста (до 7 лет), не состоящие в трудовых отношениях

Женщины в декрете, зарегистрированные в службе занятости как ищущие работу

Принципиальное отличие программы 2024 года от предыдущих версий — расширенный перечень образовательных организаций. Теперь обучение проводят не только центры занятости, но и ведущие российские вузы, такие как РАНХиГС, Томский государственный университет и Worldskills Russia.

Параметр программы 2023 год 2024 год Количество доступных направлений 146 курсов 250+ курсов Максимальный срок обучения 3 месяца 6 месяцев Формат обучения Преимущественно очный Очный, дистанционный, смешанный Количество образовательных организаций 35 более 80

Важно понимать: государственное финансирование образования — это инвестиция, требующая отдачи. После прохождения обучения вам потребуется трудоустройство или регистрация в качестве самозанятого/ИП (в зависимости от выбранного направления). Центры занятости отслеживают трудоустройство участников программы, и это является одним из ключевых показателей успешности проекта.

Елена Викторовна, руководитель отдела профессионального обучения центра занятости Программу обучения для мам в декрете часто недооценивают, считая её формальностью. Это серьезное заблуждение! За три года работы проекта мы наблюдаем колоссальную трансформацию женщин. Ко мне приходят растерянные мамы, выпавшие из профессионального контекста на год-два-три, а выпускаются уверенные специалисты с актуальными навыками и чётким карьерным планом. В 2023 году из 1500 мам, прошедших обучение в нашем регионе, 83% трудоустроились в течение трёх месяцев после окончания курсов. Причём 46% устроились на позиции с более высоким окладом, чем до декрета. Самое главное — перестать воспринимать декрет как карьерную паузу. Это время профессиональной трансформации, которое при грамотном подходе может стать мощным карьерным ускорителем.

Доступные направления курсов от центров занятости

Палитра образовательных возможностей для мам в декрете в 2024 году поражает разнообразием. Центры занятости совместно с образовательными партнерами предлагают более 250 различных программ обучения — от классических специальностей до инновационных цифровых профессий. 💻

Все направления условно можно разделить на несколько категорий:

Цифровые навыки и IT-профессии — самый популярный и востребованный блок (веб-разработка, SMM, аналитика данных, тестирование)

— самый популярный и востребованный блок (веб-разработка, SMM, аналитика данных, тестирование) Предпринимательство и самозанятость — для мам, планирующих открыть собственное дело

— для мам, планирующих открыть собственное дело Офисные и административные навыки — делопроизводство, бухгалтерия, кадровое дело

— делопроизводство, бухгалтерия, кадровое дело Творческие специальности — дизайн, фотография, видеопроизводство

— дизайн, фотография, видеопроизводство Образование и развитие — педагогика, детская психология, обучение детей

— педагогика, детская психология, обучение детей Красота и здоровье — косметология, массаж, фитнес-инструктор

Наиболее востребованные курсы 2024 года связаны с цифровыми профессиями. По данным центров занятости, более 65% мам в декрете выбирают именно IT-направления для переквалификации. Это объясняется возможностью удаленной работы и высоким уровнем оплаты труда в данной сфере.

Направление обучения Продолжительность Форма обучения Перспективы трудоустройства Интернет-маркетолог 3-4 месяца Дистанционная Высокие (востребованность 8/10) Бухгалтер со знанием 1С 2-3 месяца Очная/дистанционная Средние (востребованность 7/10) Графический дизайнер 4-5 месяцев Очная/дистанционная Выше среднего (востребованность 7.5/10) Тестировщик ПО 3-4 месяца Дистанционная Высокие (востребованность 8.5/10) Специалист по кадрам 2 месяца Очная Средние (востребованность 6/10)

При выборе направления обучения рекомендую руководствоваться не только популярностью профессии, но и собственными склонностями, а также текущей ситуацией на рынке труда в вашем регионе. Центры занятости располагают актуальной аналитикой по востребованным специальностям и готовы проконсультировать при выборе.

Длительность курсов варьируется от 1 до 6 месяцев в зависимости от сложности программы. Большинство обучающих программ для мам предусматривают гибкий график — занятия 2-3 раза в неделю по 2-4 часа или полностью асинхронный формат для онлайн-курсов, что позволяет совмещать учебу с уходом за ребенком. 🗓️

Как оформить бесплатное обучение: пошаговая инструкция

Процесс оформления на бесплатное обучение для мам в декрете стал значительно проще в 2024 году. Большинство этапов можно пройти дистанционно, что экономит драгоценное время молодых мам. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий: 📝

Выберите подходящий курс — изучите список доступных программ на официальном портале «Работа России» (trudvsem.ru) или на сайте регионального центра занятости Подайте заявку — заполните электронную форму на портале «Работа России» или через Госуслуги, либо обратитесь лично в центр занятости населения Подготовьте и предоставьте документы (можно в электронном виде через личный кабинет) Пройдите профориентационное тестирование (по требованию центра занятости) Заключите трехсторонний договор между вами, центром занятости и образовательной организацией Приступите к обучению по индивидуальному графику

Необходимые документы для оформления:

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС

Документ об образовании (аттестат, диплом)

Свидетельство о рождении ребенка

Справка с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком (для работающих мам)

Трудовая книжка или её заверенная копия (для неработающих мам)

Особое внимание следует уделить срокам подачи заявки. Набор на государственные программы обучения происходит квартально, то есть 4 раза в год. Самый активный период — начало года (январь-февраль) и начало осени (сентябрь). Именно в эти периоды предлагается наибольшее количество курсов и направлений.

Важно понимать, что количество бесплатных мест ограничено — государство выделяет определенные квоты для каждого региона. Поэтому чем раньше вы подадите заявку, тем выше вероятность попасть на желаемый курс. 🏃‍♀️

Марина Соколова, карьерный консультант Я сама прошла путь обучения через центр занятости, будучи мамой годовалого малыша. Этот опыт кардинально изменил мою профессиональную траекторию. После 10 лет работы бухгалтером я освоила HR-менеджмент и сейчас помогаю другим мамам строить карьеру после декрета. Вот что важно знать из личного опыта: самое сложное — не заполнение документов или само обучение, а психологический барьер. Многие мамы боятся, что "уже поздно", что "не получится совмещать", что "мозг в декрете не работает". Все это мифы! В моей группе учились 18 мам разного возраста, с детьми от 8 месяцев до 6 лет. Закончили все. Да, приходилось слушать лекции под детские крики, делать домашние задания ночью, просить мужа взять на себя часть обязанностей. Но результат того стоил! Мой главный совет — не откладывайте заявку "до лучших времен". Лучшие времена наступят, когда вы начнете действовать. И еще: обязательно сообщите о своих планах семье. Поддержка близких — ключевой фактор успеха в обучении для мам.

Преимущества переквалификации во время декретного отпуска

Декретный отпуск — уникальный период, который предоставляет женщине не только возможность сосредоточиться на материнстве, но и переосмыслить профессиональный путь. Бесплатное обучение в это время несет целый комплекс преимуществ, выходящих далеко за рамки простого получения новых знаний. 🌟

Финансовые преимущества

Экономический аспект обучения во время декрета невозможно переоценить:

Полностью бесплатное образование (экономия от 40 000 до 150 000 рублей в зависимости от выбранного курса)

Отсутствие затрат на проезд при дистанционном формате обучения

Возможность получения стипендии (в некоторых регионах предусмотрены выплаты от 1 500 до 3 000 рублей)

Бесплатные учебные материалы и доступ к образовательным платформам

Повышение личного "финансового потолка" после возвращения на рынок труда

Карьерные преимущества

С точки зрения профессионального развития, обучение в декрете формирует мощный фундамент для будущего карьерного роста:

Сглаживание "провала" в резюме — вместо пустого периода декрета появляется запись о повышении квалификации

Актуализация навыков в соответствии с современными требованиями рынка

Возможность сменить нелюбимую или неперспективную профессию

Расширение сети профессиональных контактов

Повышение конкурентоспособности при возвращении на рынок труда

Психологические преимущества

Не менее значимы психологические аспекты обучения в декрете:

Сохранение интеллектуальной активности и профессиональной идентичности

Снижение рисков послеродовой депрессии благодаря социальным контактам и ощущению развития

Повышение самооценки и уверенности в себе

Плавный переход от роли "только мамы" к роли "профессионала и мамы"

Предотвращение страха возвращения на работу после длительного перерыва

Статистические данные подтверждают эффективность переквалификации в декрете. По исследованиям Министерства труда, 76% женщин, прошедших обучение во время отпуска по уходу за ребенком, трудоустраиваются в течение 6 месяцев после его окончания. Для сравнения: среди мам без дополнительного обучения этот показатель составляет лишь 34%.

Характерно и то, что 42% прошедших переквалификацию мам отмечают рост дохода после возвращения на работу (в среднем на 15-30%), тогда как без обновления навыков уровень зарплаты после декрета часто снижается. 💰

Истории успеха: новые профессии после декретного обучения

Теория хороша, но именно реальные истории успеха показывают, как на практике работает система профессиональной переподготовки для мам в декрете. Рассмотрим несколько примеров трансформации карьеры женщин, воспользовавшихся государственной программой обучения. 🌈

Изучая опыт участниц программы бесплатного обучения, можно выделить несколько типичных сценариев профессиональной трансформации:

Полная смена сферы деятельности — когда мама осваивает принципиально новую профессию, не связанную с прежним опытом

— когда мама осваивает принципиально новую профессию, не связанную с прежним опытом Специализация в смежной области — расширение профессиональных компетенций в близкой к прежней работе сфере

— расширение профессиональных компетенций в близкой к прежней работе сфере Глубокое погружение в ту же сферу — получение новых навыков, повышающих ценность в прежней профессии

— получение новых навыков, повышающих ценность в прежней профессии Старт собственного бизнеса — приобретение навыков предпринимательства и самозанятости

Согласно исследованиям центров занятости, самый успешный сценарий — специализация в смежной области. Такой путь выбирают около 48% мам, и именно в этом случае наблюдается наиболее высокий процент трудоустройства (92%).

Вот несколько показательных историй успеха, демонстрирующих эффективность программы:

Имя Прошлая профессия Курс в декрете Новая карьера Результат Анна, 29 лет Офис-менеджер Интернет-маркетинг SMM-специалист Удаленная работа, доход +40% Екатерина, 34 года Учитель русского языка Копирайтинг Контент-маркетолог Фриланс, гибкий график Светлана, 32 года Бухгалтер 1С-программирование Консультант 1С Собственные клиенты, доход +65% Ольга, 36 лет Менеджер по продажам Управление проектами Проджект-менеджер Карьерный рост, руководящая должность Ирина, 30 лет Дизайнер интерьеров Веб-дизайн UX/UI дизайнер Трудоустройство в IT-компанию

Особенно показателен случай с переходом из офлайн-профессий в онлайн. Более 60% мам отмечают, что именно возможность удаленной работы стала решающим фактором при выборе направления переквалификации.

Стоит отметить, что для успешного перехода в новую профессию после декрета критически важны три фактора:

Формирование портфолио — практические работы, выполненные во время обучения Нетворкинг — связи, установленные с преподавателями и сокурсницами Гибкость ожиданий — готовность начать с начальных позиций или неполного рабочего дня

Истории участниц программы доказывают: декрет — не карьерный тупик, а точка профессиональной трансформации и личностного роста. Правильно использованное время в отпуске по уходу за ребенком может стать мощным трамплином к более интересной и высокооплачиваемой работе. 🚀