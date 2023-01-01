Где можно работать в декрете: 15 вариантов для мам с гибким графиком

Люди, интересующиеся возможностями удаленной работы и фриланса Декретный отпуск — не причина ставить карьеру на паузу! Сегодняшний рынок труда предлагает множество возможностей для мам, желающих совмещать заботу о малыше с профессиональной самореализацией. От копирайтинга до онлайн-консультирования, от удаленной бухгалтерии до создания собственного бизнеса — вариантов работы с гибким графиком становится все больше. Давайте рассмотрим 15 реальных направлений, которые помогут сохранить финансовую независимость и не потерять профессиональные навыки, пока вы наслаждаетесь материнством. ????

Где можно работать в декрете: как совместить материнство и карьеру

Декретный отпуск — это время, когда мама может не только заботиться о малыше, но и развиваться профессионально. Гибкая занятость позволяет распределять время между семьей и работой без ущерба для обеих сфер. Рассмотрим 15 вариантов работы, которые идеально подходят для мам в декрете.

Прежде всего, стоит определить свои приоритеты и возможности. Сколько часов в день вы готовы уделять работе? Какими навыками обладаете? Какой доход хотите получать? Ответив на эти вопросы, вы сможете выбрать оптимальный вариант занятости.

Тип занятости Преимущества Особенности Удаленная работа по специальности Сохранение профессиональных навыков, стабильный доход Требует четкого планирования времени Фриланс Максимальная гибкость, выбор проектов Нестабильность загрузки, необходимость поиска клиентов Подработка в сфере услуг Возможность работать несколько часов в неделю Может требовать присутствия вне дома Собственный микробизнес Полная свобода в организации процессов Требует начальных инвестиций и предпринимательских навыков Обучение новой профессии Инвестиция в будущее, смена карьерной траектории Результат отложен во времени

Вот 5 первых вариантов работы для мам в декрете:

Онлайн-преподавание — если вы владеете иностранным языком, математикой или другими предметами, можно проводить уроки через Zoom или Skype.

— если вы владеете иностранным языком, математикой или другими предметами, можно проводить уроки через Zoom или Skype. Администрирование социальных сетей — ведение аккаунтов компаний можно осуществлять в удобное время, когда ребенок спит.

— ведение аккаунтов компаний можно осуществлять в удобное время, когда ребенок спит. Тестирование сайтов и приложений — не требует специальных навыков, достаточно внимательности и базового понимания пользовательских интерфейсов.

— не требует специальных навыков, достаточно внимательности и базового понимания пользовательских интерфейсов. Расшифровка ауди и видео — набор текста с аудиозаписей можно выполнять по частям в любое удобное время.

— набор текста с аудиозаписей можно выполнять по частям в любое удобное время. Виртуальный ассистент — обработка электронной почты, организация встреч, составление отчетов для руководителей и предпринимателей.

Екатерина Новикова, карьерный консультант по гибкой занятости

Когда Марина ушла в декрет с должности HR-менеджера, она была уверена, что вернется к работе не раньше чем через три года. Однако уже через 6 месяцев она почувствовала, что скучает по профессиональной деятельности. "Я люблю своего ребенка безумно, но мне не хватало интеллектуальной нагрузки и общения с коллегами," — рассказывает Марина. Она начала с консультирования знакомых по вопросам трудоустройства, составляла резюме и проводила подготовку к собеседованиям в формате видеозвонков, пока сын спал. Постепенно сарафанное радио привело к ней первых платных клиентов. "Я работала не более 10-15 часов в неделю, но это давало мне не только дополнительный доход, но и чувство профессиональной востребованности. К моменту официального выхода из декрета у меня была база клиентов и актуальный опыт, что позволило договориться с работодателем о частичной удаленке."

Важно помнить, что совмещение работы и материнства — это всегда поиск баланса. Не стремитесь сразу к полной занятости, начните с нескольких часов в день и постепенно увеличивайте нагрузку, если почувствуете, что справляетесь. ???

Удаленная работа для мам в декрете: топ-5 востребованных профессий

Удаленный формат работы стал настоящим спасением для мам в декрете. Он позволяет выполнять профессиональные обязанности, находясь дома с ребенком, и самостоятельно регулировать рабочую нагрузку. Рассмотрим пять самых востребованных профессий для удаленной работы в 2025 году.

Копирайтер/контент-менеджер — создание текстов для сайтов, блогов, социальных сетей. Средний доход: 30 000–70 000 ? в месяц при частичной занятости. Требуются грамотность, умение искать информацию и адаптировать ее под запросы аудитории. SMM-специалист — ведение социальных сетей компаний, разработка контент-планов, общение с аудиторией. Средний доход: 40 000–90 000 ? в месяц. Необходимы креативность, понимание принципов продвижения в социальных медиа. Дизайнер — разработка визуальных материалов от логотипов до полиграфии и веб-дизайна. Средний доход: 50 000–120 000 ? в месяц. Требуется владение графическими редакторами и художественный вкус. Онлайн-консультант/специалист техподдержки — консультирование клиентов по продуктам компании через чат или телефон. Средний доход: 25 000–45 000 ? в месяц. Необходимы коммуникабельность и умение решать проблемы клиентов. Удаленный бухгалтер — ведение бухгалтерии для небольших компаний или ИП. Средний доход: 40 000–80 000 ? в месяц. Требуется профильное образование и опыт работы с бухгалтерскими программами.

При выборе удаленной профессии важно учитывать не только свои навыки и предпочтения, но и особенности распорядка дня с маленьким ребенком. Некоторые профессии требуют присутствия в определенные часы (например, онлайн-консультант), другие позволяют работать в любое удобное время (копирайтинг, дизайн).

Профессия Преимущества для мам Сложности Время на освоение Копирайтер Можно работать в любое время Высокая конкуренция 1-2 месяца SMM-специалист Творческая работа, частично автоматизируется Требует регулярности и планирования 2-4 месяца Дизайнер Высокие ставки за проект Требует специального ПО и навыков 6-12 месяцев Онлайн-консультант Быстрый старт без опыта Фиксированный график смен 1-2 недели Удаленный бухгалтер Высокий спрос, стабильность Необходимо профильное образование Требуется базовое образование

Перед тем как выбрать направление, попробуйте взять тестовое задание или небольшой проект, чтобы оценить, насколько комфортно вам будет совмещать такую работу с заботой о ребенке. Многие мамы начинают с нескольких небольших заказов и постепенно увеличивают нагрузку, формируя портфолио и клиентскую базу. ????

Фриланс для молодых мам: варианты заработка с гибким графиком

Фриланс открывает перед мамами в декрете практически безграничные возможности. Главное преимущество такого формата работы — абсолютная гибкость, позволяющая самостоятельно решать, когда и сколько времени уделять проектам. Рассмотрим наиболее перспективные направления фриланса в 2025 году.

Копирайтинг и создание контента — написание текстов для сайтов, блогов, коммерческих предложений. Стартовый порог входа низкий, главное — грамотность и умение интересно излагать мысли.

— написание текстов для сайтов, блогов, коммерческих предложений. Стартовый порог входа низкий, главное — грамотность и умение интересно излагать мысли. Переводы — если вы владеете иностранным языком, можно заниматься переводом текстов различной тематики. Особенно востребованы технические и медицинские переводы.

— если вы владеете иностранным языком, можно заниматься переводом текстов различной тематики. Особенно востребованы технические и медицинские переводы. Дизайн и иллюстрация — создание логотипов, оформление социальных сетей, разработка полиграфической продукции, иллюстрации для книг и сайтов.

— создание логотипов, оформление социальных сетей, разработка полиграфической продукции, иллюстрации для книг и сайтов. Обработка фотографий — ретушь, цветокоррекция, создание коллажей и фотоманипуляций. Не требует выхода из дома и может выполняться в любое удобное время.

— ретушь, цветокоррекция, создание коллажей и фотоманипуляций. Не требует выхода из дома и может выполняться в любое удобное время. Разработка сайтов и мобильных приложений — если у вас есть навыки программирования, можно брать заказы на создание сайтов или приложений. Оплата за такие проекты обычно выше средней.

Еще 5 вариантов фриланса, которые подойдут мамам с разными навыками:

Виртуальный ассистент — удаленная административная поддержка предпринимателей: ответы на письма, организация встреч, работа с документами.

— удаленная административная поддержка предпринимателей: ответы на письма, организация встреч, работа с документами. Интернет-маркетинг — настройка и ведение рекламных кампаний, SEO-оптимизация, email-маркетинг.

— настройка и ведение рекламных кампаний, SEO-оптимизация, email-маркетинг. Создание и монтаж видео — обработка видеоматериалов для YouTube, социальных сетей, образовательных платформ.

— обработка видеоматериалов для YouTube, социальных сетей, образовательных платформ. Ведение бухгалтерии — удаленное сопровождение малого бизнеса, подготовка и сдача отчетности.

— удаленное сопровождение малого бизнеса, подготовка и сдача отчетности. Создание обучающих курсов — если вы эксперт в какой-либо области, можно создавать онлайн-курсы и продавать их на образовательных платформах.

Алина Петрова, консультант по удаленной работе

История Ольги начиналась типично — уход в декрет с позиции офис-менеджера и полное погружение в материнство. Первые полгода она наслаждалась новой ролью, но потом почувствовала потребность в профессиональной реализации и дополнительном доходе. "Я всегда любила фотографировать и имела базовые навыки работы в Photoshop. Начала с обработки фотографий для знакомых, затем зарегистрировалась на фриланс-бирже. Первые заказы были небольшими — ретушь семейных фотосессий, обработка фото для интернет-магазинов. Работала вечерами и во время дневного сна дочки, тратя на это 2-3 часа в день. Через полгода я уже могла выбирать проекты и установила фиксированную ставку за час работы. К концу декрета мой доход от фриланса превысил зарплату на прежнем месте работы, при этом я могла уделять дочери столько времени, сколько требовалось. Сейчас, спустя три года, у меня постоянные клиенты и своя ниша — обработка фотографий для свадебных фотографов и глянцевых журналов."

Для успешного старта во фрилансе важно правильно оценивать свои возможности по времени. Начните с небольших проектов, которые можно выполнить за 1-2 часа в день. По мере адаптации к совмещению работы и материнства можно увеличивать объем заказов.

Также стоит обратить внимание на сезонность в некоторых направлениях фриланса. Например, спрос на создание и оформление сайтов обычно выше осенью и в начале года, а заказы на обработку фотографий увеличиваются в период свадеб и отпусков.

Не забывайте и о саморазвитии — выделяйте время на изучение новых инструментов и технологий в своей области. Это позволит повышать ставки и брать более интересные проекты. ????

Как организовать рабочее пространство дома с маленьким ребенком

Эффективная работа из дома с маленьким ребенком требует грамотной организации пространства и времени. Правильно обустроенное рабочее место и четкий план действий помогут совмещать профессиональные задачи с материнством без стресса и выгорания.

Начнем с организации физического пространства:

Выделите отдельную зону для работы — даже если это просто угол в комнате. Главное, чтобы эта территория ассоциировалась у вас с работой, а у ребенка — с маминой занятостью.

— даже если это просто угол в комнате. Главное, чтобы эта территория ассоциировалась у вас с работой, а у ребенка — с маминой занятостью. Позаботьтесь об эргономике — удобный стул, стол правильной высоты, хорошее освещение. Работа не должна вызывать физический дискомфорт, иначе продуктивность снизится.

— удобный стул, стол правильной высоты, хорошее освещение. Работа не должна вызывать физический дискомфорт, иначе продуктивность снизится. Минимизируйте шум — по возможности выбирайте тихое помещение или используйте наушники с шумоподавлением для звонков и совещаний.

— по возможности выбирайте тихое помещение или используйте наушники с шумоподавлением для звонков и совещаний. Создайте детский уголок рядом с рабочим местом — подготовьте игрушки, книжки, раскраски, которые малыш будет использовать, пока вы работаете. Это пространство должно быть безопасным и не требующим вашего постоянного контроля.

— подготовьте игрушки, книжки, раскраски, которые малыш будет использовать, пока вы работаете. Это пространство должно быть безопасным и не требующим вашего постоянного контроля. Подготовьте "экстренный набор" — новые или редко используемые игрушки, которые можно предложить ребенку во время важных звонков или срочных задач.

Теперь поговорим о временной организации:

Время дня Тип задач Особенности работы с ребенком Раннее утро (до пробуждения ребенка) Задачи, требующие концентрации и тишины Работа без перерывов, высокая продуктивность Утро Рутинные задачи, не требующие глубокой концентрации Совмещение с играми ребенка, частые короткие перерывы Дневной сон ребенка Важные звонки, видеоконференции, сложные задачи Планирование встреч на это время, интенсивная работа День Задачи, которые можно выполнять с перерывами Чередование работы и активных игр с ребенком Вечер (после укладывания ребенка) Планирование следующего дня, подведение итогов Работа с меньшей интенсивностью, риск усталости

Практические советы по организации рабочего процесса:

Используйте технику тайм-блокинга — разбивайте день на блоки по 25-30 минут, чередуя работу и время с ребенком.

— разбивайте день на блоки по 25-30 минут, чередуя работу и время с ребенком. Приоритизируйте задачи — в начале дня определите 2-3 самых важных дела, которые необходимо выполнить. Остальное можно перенести, если день пойдет не по плану.

— в начале дня определите 2-3 самых важных дела, которые необходимо выполнить. Остальное можно перенести, если день пойдет не по плану. Делегируйте часть забот — не стесняйтесь просить помощи у партнера, родственников или няни хотя бы на несколько часов в неделю для выполнения срочных рабочих задач.

— не стесняйтесь просить помощи у партнера, родственников или няни хотя бы на несколько часов в неделю для выполнения срочных рабочих задач. Используйте технологии — приложения для тайм-менеджмента, напоминания, автоматизация рутинных задач помогут сэкономить время.

— приложения для тайм-менеджмента, напоминания, автоматизация рутинных задач помогут сэкономить время. Будьте гибкими — план дня с маленьким ребенком может меняться. Готовность адаптироваться к новым обстоятельствам снизит уровень стресса.

Важно помнить, что эффективность работы дома с ребенком во многом зависит от возраста малыша. Для детей до года характерны частые, но короткие периоды сна, что позволяет работать небольшими отрезками времени. Дети 1-3 лет обычно спят один раз в день, но дольше, что дает возможность выполнять более сложные задачи.

Не забывайте о собственном благополучии — планируйте короткие перерывы для отдыха, следите за питанием и физической активностью. Уставшая мама не сможет быть ни эффективным работником, ни внимательным родителем. ????

Сервисы и платформы для поиска работы в декретном отпуске

Поиск подходящей работы в декрете может стать настоящим квестом. К счастью, существует множество специализированных платформ и сервисов, которые облегчают этот процесс. Рассмотрим наиболее эффективные ресурсы для поиска работы с гибким графиком в 2025 году.

Фриланс-биржи — идеальное место для поиска проектной работы:

FL.ru — одна из крупнейших русскоязычных бирж фриланса с большим количеством заказов в различных сферах.

— одна из крупнейших русскоязычных бирж фриланса с большим количеством заказов в различных сферах. Freelance.ru — платформа с проверенными заказчиками и системой безопасных сделок.

— платформа с проверенными заказчиками и системой безопасных сделок. Kwork — сервис с фиксированными ценами на услуги, удобный для новичков.

— сервис с фиксированными ценами на услуги, удобный для новичков. Upwork — международная платформа с высокооплачиваемыми проектами (требуется знание английского языка).

— международная платформа с высокооплачиваемыми проектами (требуется знание английского языка). Fiverr — глобальный маркетплейс услуг фрилансеров с возможностью создания собственных пакетов услуг.

Платформы для удаленной работы на постоянной основе:

hh.ru — крупнейший сайт по поиску работы с фильтром "удаленная работа".

— крупнейший сайт по поиску работы с фильтром "удаленная работа". Worki — приложение для поиска работы с функцией быстрого отклика.

— приложение для поиска работы с функцией быстрого отклика. SuperJob — портал с возможностью поиска вакансий с гибким графиком.

— портал с возможностью поиска вакансий с гибким графиком. Работа.ру — сайт с удобной системой фильтрации вакансий по типу занятости.

— сайт с удобной системой фильтрации вакансий по типу занятости. Профи.ру — платформа для специалистов в сфере услуг с возможностью работы по гибкому графику.

Специализированные ресурсы для мам:

Мама работает — проект, помогающий мамам найти работу с гибким графиком или на дому.

— проект, помогающий мамам найти работу с гибким графиком или на дому. МамаМожет — платформа, где публикуются вакансии, подходящие для мам в декрете.

— платформа, где публикуются вакансии, подходящие для мам в декрете. Workingmama — сообщество работающих мам с разделом вакансий и советами по совмещению карьеры и материнства.

Социальные сети и профессиональные сообщества также могут стать источником интересных предложений:

LinkedIn — профессиональная сеть, где можно найти удаленные вакансии и установить контакты с потенциальными работодателями.

— профессиональная сеть, где можно найти удаленные вакансии и установить контакты с потенциальными работодателями. Telegram-каналы — существуют специализированные каналы с подборками удаленных вакансий и проектов.

— существуют специализированные каналы с подборками удаленных вакансий и проектов. Профессиональные группы ВКонтакте — сообщества по интересам часто публикуют релевантные вакансии.

Советы по эффективному использованию платформ для поиска работы:

Создайте профессиональное резюме, делая акцент на навыках, которые можно применять удаленно. Укажите в профиле желаемый формат работы (частичная занятость, проектная работа, гибкий график). Настройте уведомления о новых вакансиях, соответствующих вашим критериям. Регулярно обновляйте профиль и портфолио, чтобы оставаться в топе поисковой выдачи. Активно откликайтесь на интересующие вас предложения — в удаленной работе скорость реакции часто имеет решающее значение.

При выборе платформы обращайте внимание на отзывы других пользователей, систему защиты от мошенничества и комиссию сервиса. Некоторые биржи берут процент от суммы заказа, другие работают по подписке или предлагают премиум-аккаунты с расширенными возможностями.

Не ограничивайтесь одной платформой — регистрация на нескольких ресурсах увеличивает шансы найти подходящую работу. При этом важно реалистично оценивать свои временные возможности и не браться сразу за множество проектов. ????