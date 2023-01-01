Где искать вакансии для копирайтера без опыта?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в копирайтинге, ищущие первые вакансии.

Люди, недавно прошедшие курсы копирайтинга или заинтересованные в профессии.

Те, кто хочет развивать навыки копирайтинга и найти клиентов без опыта работы. Вы только что прошли курсы копирайтинга или решили самостоятельно освоить профессию, но перед вами встал закономерный вопрос: где найти первых клиентов? 🤔 Ситуация знакомая — без портфолио не берут на работу, а без работы не создашь портфолио. Но паниковать рано! Рынок копирайтинга активно растёт, и даже новичкам без опыта есть куда податься. В этой статье я собрала проверенные источники вакансий, которые действительно работают в 2025 году и помогут вам сделать первые шаги в профессии.

Как найти работу копирайтером: возможности для новичков

Первое, что нужно понять новичку — в копирайтинге существует несколько входных ворот, подходящих для разного уровня подготовки. Важно трезво оценить свои навыки и выбрать оптимальный путь 📝.

Основные возможности для старта в копирайтинге без опыта:

Текстовые биржи с низким порогом входа

Платформы фриланса с проектной работой

Стажировки в компаниях и агентствах

Волонтёрские проекты для создания портфолио

Целевой поиск вакансий для начинающих

Важно понимать: первые заказы могут быть низкооплачиваемыми, но они дадут вам то, что ценнее денег на старте — опыт и работы в портфолио. По статистике, копирайтерам требуется в среднем 2-3 месяца активной работы, чтобы сформировать достаточное портфолио и перейти на следующий уровень.

Путь старта Плюсы Минусы Срок выхода на доход 30-40 тыс. руб. Текстовые биржи Быстрый старт, гарантированные заказы Низкие ставки, нет роста 3-5 месяцев Фриланс-платформы Разнообразные проекты, выше оплата Высокая конкуренция 2-4 месяца Стажировки Обучение, карьерный рост Сложный отбор, часто без оплаты 4-6 месяцев Прямой поиск клиентов Высокие ставки, интересные задачи Требует навыков продаж 1-3 месяца при удачном сценарии

Ирина Светлова, копирайтер-ментор Когда я начинала карьеру копирайтера в 2023 году, у меня не было ни одной публикации. Я выбрала стратегию максимального погружения: зарегистрировалась на трёх биржах контента одновременно, взяла пробные тестовые задания везде, где только можно. Первый месяц работала практически круглосуточно — днём писала тексты для бирж по 50-100 рублей за 1000 знаков, вечерами создавала тестовые задания для потенциальных клиентов. Из 15 отправленных заявок откликнулись только три, но одна из них превратилась в постоянного клиента. Спустя три месяца у меня появилось портфолио из 30+ разноплановых текстов, и я смогла уйти с бирж. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю — главное было не бояться браться за разные типы текстов и активно искать заказы параллельно в нескольких местах.

Биржи контента и фриланса: первый шаг начинающего автора

Биржи контента — самый доступный способ войти в профессию без опыта и рекомендаций. Здесь требуется только базовое умение писать тексты и желание работать. Типичный сценарий: регистрация, прохождение тестового задания, получение доступа к заказам 👨‍💻.

Топ-5 бирж контента для новичков в 2025 году:

Etxt.ru — низкий порог входа, много заказов, но низкие ставки (от 30 руб./1000 знаков)

— низкий порог входа, много заказов, но низкие ставки (от 30 руб./1000 знаков) Advego.ru — популярная биржа с разнообразными заказами, строгая модерация

— популярная биржа с разнообразными заказами, строгая модерация Text.ru — платформа с растущим количеством заказов и адекватной оплатой

— платформа с растущим количеством заказов и адекватной оплатой ContentMonster.ru — биржа с более высокими ставками и возможностью роста

— биржа с более высокими ставками и возможностью роста Workhard.online — новая перспективная площадка с упором на качественный контент

Параллельно с биржами контента стоит зарегистрироваться на площадках фриланса, где можно найти более интересные и высокооплачиваемые проекты:

Fl.ru — старейшая фриланс-биржа с большим количеством заказов

— старейшая фриланс-биржа с большим количеством заказов Kwork.ru — биржа с упрощённой системой заказов и быстрой оплатой

— биржа с упрощённой системой заказов и быстрой оплатой YouDo.com — платформа для поиска исполнителей с растущим разделом копирайтинга

— платформа для поиска исполнителей с растущим разделом копирайтинга Workspace.ru — биржа с акцентом на качественные заказы

Важно понимать, что на биржах приходится конкурировать с опытными авторами. Ваше преимущество — готовность брать заказы дешевле на старте и внимательное отношение к требованиям клиента. По данным исследований, более 60% заказчиков готовы продолжить сотрудничество с копирайтером-новичком, если первый текст был сдан в срок и с минимумом правок.

Максим Громов, руководитель контент-отдела В наше агентство часто приходят копирайтеры с небольшим опытом работы на биржах. И мы заметили: те, кто умеет работать в рамках технического задания и соблюдать дедлайны, обычно быстро вырастают в квалификации. Один из наших лучших авторов пришёл с Advego всего год назад. Парень начал с текстов по 150 рублей за 1000 знаков, но очень ответственно подходил к работе — изучал тему, не пропускал сроки, задавал уточняющие вопросы. Через три месяца мы перевели его на ставку 350 рублей, а сейчас, спустя год, он возглавляет группу копирайтеров с окладом 90 тысяч. На биржах главное — не столько писать идеальные тексты, сколько демонстрировать профессиональный подход к работе.

Работа копирайтером без опыта: каталог сайтов и платформ

Помимо бирж существуют специализированные сайты вакансий, где регулярно появляются предложения для копирайтеров без опыта. Здесь конкуренция ниже, чем на фриланс-биржах, а условия часто лучше 🔍.

Название сайта Тип вакансий Особенности Средняя зарплата для новичка hh.ru Полный день, удалённая работа Много вакансий с пометкой "без опыта" 35-45 тыс. руб. Habr Career IT и digital-компании Технический копирайтинг 40-60 тыс. руб. moikrug.ru IT и смежные области Вакансии для технических писателей 45-55 тыс. руб. Работа.ру Разнообразные вакансии Удобный фильтр "без опыта" 30-40 тыс. руб. SuperJob Полный и неполный день Много стажировок 30-45 тыс. руб.

Помимо общих сайтов вакансий, существуют специализированные ресурсы для поиска работы копирайтером:

Copylancer.ru — агрегатор заказов для копирайтеров с удобной системой поиска

— агрегатор заказов для копирайтеров с удобной системой поиска Wordlist.ru — сообщество копирайтеров с разделом вакансий

— сообщество копирайтеров с разделом вакансий Workspace.ru/copywriting — специализированный раздел для копирайтеров

— специализированный раздел для копирайтеров ContentMonster.ru/job — раздел вакансий на бирже контента

— раздел вакансий на бирже контента Textbroker.ru/vakansii — вакансии для авторов разного уровня

При поиске работы через сайты вакансий обязательно обращайте внимание на раздел "Требования". Даже если указано "опыт от 1-2 лет", но вы уверены в своих силах — отправляйте резюме с сопроводительным письмом. По данным рекрутинговых агентств, до 30% компаний готовы рассмотреть кандидатов без опыта, если те демонстрируют сильную мотивацию и базовые навыки.

Для усиления резюме начинающим копирайтерам рекомендую создать 2-3 демонстрационных текста разных типов (информационный, продающий, SEO-текст) и прикладывать их к отклику на вакансии. Текстовое портфолио компенсирует отсутствие формального опыта и демонстрирует ваши реальные навыки.

Социальные сети как источник вакансий для копирайтеров

Не недооценивайте социальные сети как источник заказов! Специализированные сообщества в социальных сетях часто становятся местом, где публикуются эксклюзивные вакансии, не доходящие до обычных сайтов поиска работы 📱.

Топ-площадок для поиска работы копирайтером в социальных сетях:

Telegram-каналы : "Копирайтеры | Вакансии", "Биржа копирайтинга", "Удаленка | Тексты | Копирайтинг"

: "Копирайтеры | Вакансии", "Биржа копирайтинга", "Удаленка | Тексты | Копирайтинг" ВКонтакте : группы "Копирайтинг. Заказы, работа, вакансии", "Биржа копирайтинга", "Копирайтеры и редакторы"

: группы "Копирайтинг. Заказы, работа, вакансии", "Биржа копирайтинга", "Копирайтеры и редакторы" Профессиональные Discord-серверы: "Copywriting Pro", "Content Masters"

Помимо пассивного наблюдения за появляющимися вакансиями, социальные сети дают возможность активно заявить о себе. Создайте профессиональные аккаунты, где будете публиковать полезный контент по теме копирайтинга и примеры своих работ. Это привлечет внимание потенциальных заказчиков.

Эффективная стратегия самопродвижения в социальных сетях:

Регулярно публикуйте профессиональные посты (советы по написанию текстов, разборы рекламных кампаний)

Активно комментируйте публикации потенциальных клиентов, демонстрируя экспертность

Участвуйте в отраслевых обсуждениях, предлагайте конструктивные идеи

Публикуйте кейсы и примеры своих работ, даже если это учебные проекты

Используйте хештеги #ищукопирайтера #нужентекст #копирайтингзаказ

По исследованиям агентства ContentMarketingInstitute, около 35% компаний находят копирайтеров именно через социальные сети и отраслевые сообщества. Причём для многих заказчиков активность в соцсетях является подтверждением, что копирайтер действительно увлечён темой текстов и постоянно развивается.

Альтернативные способы трудоустройства копирайтера-новичка

Если стандартные методы поиска работы не приносят результатов, пора мыслить нестандартно. Существуют альтернативные способы войти в профессию и наработать портфолио, о которых знают немногие 🚀.

Креативные подходы к поиску первой работы копирайтером:

Волонтёрство в некоммерческих организациях — НКО часто нуждаются в текстах для сайтов и соцсетей

— НКО часто нуждаются в текстах для сайтов и соцсетей Предложение бесплатного пробного текста — пишите компаниям, предлагая улучшить конкретную страницу их сайта бесплатно

— пишите компаниям, предлагая улучшить конкретную страницу их сайта бесплатно Хакатоны и конкурсы — участвуйте в профильных мероприятиях, где можно показать себя

— участвуйте в профильных мероприятиях, где можно показать себя Стажёрские программы — многие агентства набирают стажёров на лето или на проектную работу

— многие агентства набирают стажёров на лето или на проектную работу Блог о своей нише — создайте собственный блог в вашей целевой области (например, о туризме или технологиях)

Особое внимание обратите на нишевую специализацию. Вместо того чтобы конкурировать со всеми копирайтерами сразу, выберите узкую область, в которой вы разбираетесь лучше других. Например, если вы увлекаетесь йогой, предлагайте услуги по написанию текстов для студий йоги и производителей сопутствующих товаров.

По данным опросов работодателей, 80% руководителей контент-отделов предпочитают нанимать авторов со специализацией в конкретной теме, даже если у них меньше общего опыта работы. Нишевый эксперт быстрее погружается в задачу и создаёт более ценный контент.

Ещё одним действенным методом является метод холодных писем. Составьте список из 50-100 потенциальных клиентов, изучите их сайты и найдите слабые места в текстах. Напишите персонализированное письмо, где укажете на конкретные недочёты и предложите свои услуги по их исправлению. По статистике, эффективность таких писем составляет 3-5% — то есть из 100 писем вы получите 3-5 заказов, что уже хороший результат для начинающего копирайтера.

Не забывайте про нетворкинг — посещайте отраслевые мероприятия, конференции по маркетингу и копирайтингу. Личное знакомство с потенциальными заказчиками значительно повышает шансы на получение работы. В 2025 году популярность набирают онлайн-нетворкинги в Zoom и других платформах, где можно познакомиться с заказчиками из любой точки страны.