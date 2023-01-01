Где должен находиться работник во время простоя – требования ТК РФ

Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся вопросами трудового законодательства РФ Простой на предприятии — явление, способное вызвать замешательство у обеих сторон трудовых отношений. Сотрудники задаются вопросом: нужно ли каждый день приходить на работу и просиживать восемь часов, если оборудование вышло из строя? Работодатели сомневаются: вправе ли они требовать присутствия персонала на рабочих местах при отсутствии возможности выполнять трудовые функции? Разберёмся, что говорит об этом Трудовой кодекс РФ по состоянию на 2025 год, и как защитить свои интересы в ситуации временной приостановки работы. ??

Правовое регулирование местонахождения работника при простое

Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ст. 72.2 ТК РФ). Ключевой вопрос для большинства сотрудников: обязан ли работник находиться на рабочем месте в период простоя?

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания на то, где должен находиться работник в период простоя. Этот вопрос решается индивидуально в каждой конкретной ситуации и зависит от нескольких факторов:

Причина простоя (вина работодателя, работника или форс-мажор)

Продолжительность простоя

Возможность использования работника на других работах

Условия коллективного договора и локальных нормативных актов

Важно понимать, что независимо от причины простоя, трудовые отношения между работником и работодателем не прекращаются. Сотрудник по-прежнему подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и должен выполнять законные распоряжения руководства.

Алексей Романов, руководитель юридического отдела В нашей практике был показательный случай. Крупный производственный комплекс объявил простой из-за поломки основного оборудования. Руководство предприятия выпустило приказ, согласно которому все сотрудники должны были присутствовать на рабочих местах полный рабочий день. Работники обратились в профсоюз с жалобой, считая требование необоснованным. После анализа ситуации выяснилось, что в приказе не был указан перечень обязанностей сотрудников в период простоя. Мы помогли профсоюзу составить обращение к руководству с требованием конкретизировать, чем именно должны заниматься сотрудники, находясь на рабочих местах. В результате приказ был пересмотрен: часть сотрудников была временно переведена на другие участки, другим поручили работу по инвентаризации и наведению порядка на рабочих местах с сокращенным рабочим днем, а третьим разрешили находиться дома с обязательной доступностью по телефону.

Судебная практика подтверждает, что работодатель вправе требовать присутствия сотрудников на рабочих местах при простое, но это требование должно быть обоснованным и разумным. Например, работодатель может обязать сотрудников проходить обучение, заниматься документацией или выполнять другие задачи, не связанные с основной деятельностью.

Нормативный акт Регулируемый аспект Содержание нормы Статья 72.2 ТК РФ Определение простоя Временная приостановка работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам Статья 157 ТК РФ Оплата времени простоя Регламентирует размер оплаты в зависимости от причины простоя Статья 220 ТК РФ Отказ от работы Право работника отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью Локальные нормативные акты Порядок объявления простоя Может детализировать порядок действий работников при простое

Обязан ли сотрудник находиться на рабочем месте при простое

Прямого требования о присутствии сотрудника на рабочем месте в период простоя в ТК РФ нет. Однако, согласно статье 56 ТК РФ, работник обязан лично выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию и подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка.

Это означает, что решение о местонахождении работников в период простоя принимает работодатель, исходя из конкретных обстоятельств:

Если простой вызван аварией или техногенной катастрофой, работники, как правило, не должны находиться на рабочих местах из соображений безопасности

При простое из-за отсутствия заказов или сырья работодатель может обязать сотрудников присутствовать на рабочих местах, если это обосновано производственной необходимостью

В случае длительного простоя работодатель может предложить сотрудникам взять отпуск (основной или без сохранения заработной платы)

Решение о местонахождении работника должно быть зафиксировано в приказе о простое. Если в нем указано, что сотрудник должен находиться на рабочем месте, то отсутствие без уважительной причины может быть расценено как дисциплинарный проступок. ??

Важно понимать, что и в период простоя работник остается в подчинении работодателя. Если руководитель решил, что сотрудник должен присутствовать на рабочем месте, то такое указание является обязательным для исполнения.

Марина Соколова, HR-директор В моей практике был случай, когда из-за сбоя в поставках комплектующих производственная линия встала на две недели. Руководство компании объявило простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника. В приказе было указано, что сотрудники должны находиться на рабочих местах и заниматься техническим обслуживанием оборудования, уборкой помещений и инвентаризацией. Несколько человек решили, что раз работы по их прямым обязанностям нет, то они могут не приходить. В результате они получили замечания за нарушение трудовой дисциплины. Один из работников обратился в трудовую инспекцию, однако его жалоба не была удовлетворена, поскольку требование работодателя о присутствии на рабочем месте было обоснованным и документально оформленным. Этот опыт научил меня важности четкой коммуникации с персоналом в период простоя. Теперь мы не только издаем приказ, но и проводим разъяснительные беседы с сотрудниками, объясняя им их права и обязанности в данной ситуации.

Однако требование о присутствии на рабочем месте должно быть разумным. Например, если в помещении нет отопления зимой или оно находится в аварийном состоянии, настаивать на присутствии сотрудников работодатель не вправе.

Отличия местонахождения при разных видах простоя

Трудовой кодекс РФ различает три вида простоя в зависимости от причины его возникновения:

По вине работодателя

По причинам, не зависящим от работодателя и работника

По вине работника

Местонахождение сотрудника может различаться в зависимости от вида простоя:

Вид простоя Местонахождение работника Примечания По вине работодателя Определяется работодателем (может быть как на рабочем месте, так и дома) Если работодатель требует присутствия, он должен обеспечить безопасные условия труда По независящим от сторон причинам Определяется работодателем с учетом характера причины простоя При чрезвычайных ситуациях работники, как правило, освобождаются от присутствия По вине работника Работник обязан находиться на рабочем месте Исключение — если пребывание на рабочем месте представляет угрозу жизни и здоровью

При простое по вине работодателя (например, несвоевременное обеспечение сырьем, нарушение сроков ремонта оборудования) работник имеет больше оснований для отсутствия на рабочем месте, особенно если в локальных нормативных актах не установлено иное.

Если простой вызван обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, эпидемия), то нахождение работников на рабочих местах может быть небезопасным. В таких случаях работодатель обычно не требует присутствия сотрудников.

При простое по вине работника (например, поломка оборудования из-за неправильной эксплуатации) сотрудник обязан находиться на рабочем месте и устранять последствия своих действий или бездействия.

Существуют также ситуации, когда местонахождение работника во время простоя регламентируется специальными нормами:

В случае объявления простоя из-за забастовки, в которой работник не участвует, он может быть освобожден от обязанности присутствовать на рабочем месте

При простое, связанном с неблагоприятными погодными условиями (например, аномальная жара без кондиционирования), работодатель может разрешить сотрудникам работать удаленно или сократить рабочий день

В случае временного запрета деятельности организации по решению государственных органов работники могут быть освобождены от присутствия на рабочих местах

Важно помнить: даже если работник не находится на рабочем месте в период простоя, он должен быть готов приступить к работе немедленно после получения соответствующего уведомления от работодателя. ??

Оплата труда в период простоя согласно ТК РФ

Размер оплаты времени простоя напрямую зависит от причины его возникновения и не связан с местонахождением работника. Согласно статье 157 ТК РФ, оплата производится следующим образом:

При простое по вине работодателя — не менее 2/3 среднего заработка работника

При простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника — не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя

При простое по вине работника — оплата не производится

Коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором могут быть предусмотрены более высокие размеры оплаты времени простоя.

Требование о нахождении работника на рабочем месте или разрешение находиться дома не влияет на размер оплаты простоя. Если работодатель требует присутствия сотрудника на рабочем месте, это не означает, что оплата должна производиться в полном размере.

Актуальные данные на 2025 год свидетельствуют, что многие организации устанавливают в коллективных договорах дополнительные гарантии для работников на период простоя:

Сохранение полной заработной платы при кратковременном простое (до 5 рабочих дней)

Выплату премий и надбавок, предусмотренных системой оплаты труда

Дополнительные компенсации при длительном простое

Если работодатель в период простоя поручает работнику выполнение иной работы (не предусмотренной трудовым договором), то такая работа должна оплачиваться отдельно, исходя из фактически отработанного времени и выполненного объема работ.

Документальное оформление и защита прав при простое

Правильное документальное оформление простоя — гарантия защиты прав как работодателя, так и работника. Отсутствие надлежащего оформления может привести к трудовым спорам и финансовым потерям обеих сторон.

Алгоритм документального оформления простоя включает следующие шаги:

Составление акта о простое с указанием причины, даты начала и предполагаемой даты окончания Издание приказа о простое с указанием причины, продолжительности, порядка оплаты и местонахождения работников Ознакомление работников с приказом под подпись Издание приказа о прекращении простоя при возобновлении работы

В приказе о простое работодатель должен четко указать, где должны находиться работники в этот период. Если в приказе нет прямого указания на необходимость присутствия на рабочем месте, работник может предполагать, что он не обязан находиться на территории организации.

Для защиты своих прав в период простоя работник может предпринять следующие действия:

Запросить у работодателя копию приказа о простое

Письменно уведомить работодателя о начале простоя, если он возник по независящим от сторон причинам и работодатель не издал соответствующий приказ

Потребовать от работодателя обеспечения безопасных условий труда, если во время простоя необходимо находиться на рабочем месте

Обратиться в трудовую инспекцию или суд в случае нарушения трудовых прав

Работодатель в свою очередь должен:

Своевременно и корректно оформить все документы, связанные с простоем

Четко регламентировать местонахождение работников в период простоя

Обеспечить безопасные условия труда, если требуется присутствие работников на рабочих местах

Производить своевременную оплату времени простоя в соответствии с ТК РФ

Спорные ситуации, связанные с местонахождением работника в период простоя, как правило, разрешаются в пользу работника, если работодатель не смог документально подтвердить обоснованность своих требований. ??

Судебная практика показывает, что суды признают незаконными дисциплинарные взыскания за отсутствие на рабочем месте во время простоя, если:

В приказе о простое не содержится прямого указания на необходимость присутствия работника

Простой вызван обстоятельствами, при которых пребывание на рабочем месте небезопасно

Работодатель не обеспечил надлежащие условия труда в период простоя