Где должен находиться работник во время простоя – требования ТК РФ
Простой на предприятии — явление, способное вызвать замешательство у обеих сторон трудовых отношений. Сотрудники задаются вопросом: нужно ли каждый день приходить на работу и просиживать восемь часов, если оборудование вышло из строя? Работодатели сомневаются: вправе ли они требовать присутствия персонала на рабочих местах при отсутствии возможности выполнять трудовые функции? Разберёмся, что говорит об этом Трудовой кодекс РФ по состоянию на 2025 год, и как защитить свои интересы в ситуации временной приостановки работы. ??
Правовое регулирование местонахождения работника при простое
Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ст. 72.2 ТК РФ). Ключевой вопрос для большинства сотрудников: обязан ли работник находиться на рабочем месте в период простоя?
Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания на то, где должен находиться работник в период простоя. Этот вопрос решается индивидуально в каждой конкретной ситуации и зависит от нескольких факторов:
- Причина простоя (вина работодателя, работника или форс-мажор)
- Продолжительность простоя
- Возможность использования работника на других работах
- Условия коллективного договора и локальных нормативных актов
Важно понимать, что независимо от причины простоя, трудовые отношения между работником и работодателем не прекращаются. Сотрудник по-прежнему подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и должен выполнять законные распоряжения руководства.
Алексей Романов, руководитель юридического отдела
В нашей практике был показательный случай. Крупный производственный комплекс объявил простой из-за поломки основного оборудования. Руководство предприятия выпустило приказ, согласно которому все сотрудники должны были присутствовать на рабочих местах полный рабочий день. Работники обратились в профсоюз с жалобой, считая требование необоснованным.
После анализа ситуации выяснилось, что в приказе не был указан перечень обязанностей сотрудников в период простоя. Мы помогли профсоюзу составить обращение к руководству с требованием конкретизировать, чем именно должны заниматься сотрудники, находясь на рабочих местах. В результате приказ был пересмотрен: часть сотрудников была временно переведена на другие участки, другим поручили работу по инвентаризации и наведению порядка на рабочих местах с сокращенным рабочим днем, а третьим разрешили находиться дома с обязательной доступностью по телефону.
Судебная практика подтверждает, что работодатель вправе требовать присутствия сотрудников на рабочих местах при простое, но это требование должно быть обоснованным и разумным. Например, работодатель может обязать сотрудников проходить обучение, заниматься документацией или выполнять другие задачи, не связанные с основной деятельностью.
|Нормативный акт
|Регулируемый аспект
|Содержание нормы
|Статья 72.2 ТК РФ
|Определение простоя
|Временная приостановка работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам
|Статья 157 ТК РФ
|Оплата времени простоя
|Регламентирует размер оплаты в зависимости от причины простоя
|Статья 220 ТК РФ
|Отказ от работы
|Право работника отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью
|Локальные нормативные акты
|Порядок объявления простоя
|Может детализировать порядок действий работников при простое
Обязан ли сотрудник находиться на рабочем месте при простое
Прямого требования о присутствии сотрудника на рабочем месте в период простоя в ТК РФ нет. Однако, согласно статье 56 ТК РФ, работник обязан лично выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию и подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка.
Это означает, что решение о местонахождении работников в период простоя принимает работодатель, исходя из конкретных обстоятельств:
- Если простой вызван аварией или техногенной катастрофой, работники, как правило, не должны находиться на рабочих местах из соображений безопасности
- При простое из-за отсутствия заказов или сырья работодатель может обязать сотрудников присутствовать на рабочих местах, если это обосновано производственной необходимостью
- В случае длительного простоя работодатель может предложить сотрудникам взять отпуск (основной или без сохранения заработной платы)
Решение о местонахождении работника должно быть зафиксировано в приказе о простое. Если в нем указано, что сотрудник должен находиться на рабочем месте, то отсутствие без уважительной причины может быть расценено как дисциплинарный проступок. ??
Важно понимать, что и в период простоя работник остается в подчинении работодателя. Если руководитель решил, что сотрудник должен присутствовать на рабочем месте, то такое указание является обязательным для исполнения.
Марина Соколова, HR-директор
В моей практике был случай, когда из-за сбоя в поставках комплектующих производственная линия встала на две недели. Руководство компании объявило простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника. В приказе было указано, что сотрудники должны находиться на рабочих местах и заниматься техническим обслуживанием оборудования, уборкой помещений и инвентаризацией.
Несколько человек решили, что раз работы по их прямым обязанностям нет, то они могут не приходить. В результате они получили замечания за нарушение трудовой дисциплины. Один из работников обратился в трудовую инспекцию, однако его жалоба не была удовлетворена, поскольку требование работодателя о присутствии на рабочем месте было обоснованным и документально оформленным.
Этот опыт научил меня важности четкой коммуникации с персоналом в период простоя. Теперь мы не только издаем приказ, но и проводим разъяснительные беседы с сотрудниками, объясняя им их права и обязанности в данной ситуации.
Однако требование о присутствии на рабочем месте должно быть разумным. Например, если в помещении нет отопления зимой или оно находится в аварийном состоянии, настаивать на присутствии сотрудников работодатель не вправе.
Отличия местонахождения при разных видах простоя
Трудовой кодекс РФ различает три вида простоя в зависимости от причины его возникновения:
- По вине работодателя
- По причинам, не зависящим от работодателя и работника
- По вине работника
Местонахождение сотрудника может различаться в зависимости от вида простоя:
|Вид простоя
|Местонахождение работника
|Примечания
|По вине работодателя
|Определяется работодателем (может быть как на рабочем месте, так и дома)
|Если работодатель требует присутствия, он должен обеспечить безопасные условия труда
|По независящим от сторон причинам
|Определяется работодателем с учетом характера причины простоя
|При чрезвычайных ситуациях работники, как правило, освобождаются от присутствия
|По вине работника
|Работник обязан находиться на рабочем месте
|Исключение — если пребывание на рабочем месте представляет угрозу жизни и здоровью
При простое по вине работодателя (например, несвоевременное обеспечение сырьем, нарушение сроков ремонта оборудования) работник имеет больше оснований для отсутствия на рабочем месте, особенно если в локальных нормативных актах не установлено иное.
Если простой вызван обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, эпидемия), то нахождение работников на рабочих местах может быть небезопасным. В таких случаях работодатель обычно не требует присутствия сотрудников.
При простое по вине работника (например, поломка оборудования из-за неправильной эксплуатации) сотрудник обязан находиться на рабочем месте и устранять последствия своих действий или бездействия.
Существуют также ситуации, когда местонахождение работника во время простоя регламентируется специальными нормами:
- В случае объявления простоя из-за забастовки, в которой работник не участвует, он может быть освобожден от обязанности присутствовать на рабочем месте
- При простое, связанном с неблагоприятными погодными условиями (например, аномальная жара без кондиционирования), работодатель может разрешить сотрудникам работать удаленно или сократить рабочий день
- В случае временного запрета деятельности организации по решению государственных органов работники могут быть освобождены от присутствия на рабочих местах
Важно помнить: даже если работник не находится на рабочем месте в период простоя, он должен быть готов приступить к работе немедленно после получения соответствующего уведомления от работодателя. ??
Оплата труда в период простоя согласно ТК РФ
Размер оплаты времени простоя напрямую зависит от причины его возникновения и не связан с местонахождением работника. Согласно статье 157 ТК РФ, оплата производится следующим образом:
- При простое по вине работодателя — не менее 2/3 среднего заработка работника
- При простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника — не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя
- При простое по вине работника — оплата не производится
Коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором могут быть предусмотрены более высокие размеры оплаты времени простоя.
Требование о нахождении работника на рабочем месте или разрешение находиться дома не влияет на размер оплаты простоя. Если работодатель требует присутствия сотрудника на рабочем месте, это не означает, что оплата должна производиться в полном размере.
Актуальные данные на 2025 год свидетельствуют, что многие организации устанавливают в коллективных договорах дополнительные гарантии для работников на период простоя:
- Сохранение полной заработной платы при кратковременном простое (до 5 рабочих дней)
- Выплату премий и надбавок, предусмотренных системой оплаты труда
- Дополнительные компенсации при длительном простое
Если работодатель в период простоя поручает работнику выполнение иной работы (не предусмотренной трудовым договором), то такая работа должна оплачиваться отдельно, исходя из фактически отработанного времени и выполненного объема работ.
Документальное оформление и защита прав при простое
Правильное документальное оформление простоя — гарантия защиты прав как работодателя, так и работника. Отсутствие надлежащего оформления может привести к трудовым спорам и финансовым потерям обеих сторон.
Алгоритм документального оформления простоя включает следующие шаги:
- Составление акта о простое с указанием причины, даты начала и предполагаемой даты окончания
- Издание приказа о простое с указанием причины, продолжительности, порядка оплаты и местонахождения работников
- Ознакомление работников с приказом под подпись
- Издание приказа о прекращении простоя при возобновлении работы
В приказе о простое работодатель должен четко указать, где должны находиться работники в этот период. Если в приказе нет прямого указания на необходимость присутствия на рабочем месте, работник может предполагать, что он не обязан находиться на территории организации.
Для защиты своих прав в период простоя работник может предпринять следующие действия:
- Запросить у работодателя копию приказа о простое
- Письменно уведомить работодателя о начале простоя, если он возник по независящим от сторон причинам и работодатель не издал соответствующий приказ
- Потребовать от работодателя обеспечения безопасных условий труда, если во время простоя необходимо находиться на рабочем месте
- Обратиться в трудовую инспекцию или суд в случае нарушения трудовых прав
Работодатель в свою очередь должен:
- Своевременно и корректно оформить все документы, связанные с простоем
- Четко регламентировать местонахождение работников в период простоя
- Обеспечить безопасные условия труда, если требуется присутствие работников на рабочих местах
- Производить своевременную оплату времени простоя в соответствии с ТК РФ
Спорные ситуации, связанные с местонахождением работника в период простоя, как правило, разрешаются в пользу работника, если работодатель не смог документально подтвердить обоснованность своих требований. ??
Судебная практика показывает, что суды признают незаконными дисциплинарные взыскания за отсутствие на рабочем месте во время простоя, если:
- В приказе о простое не содержится прямого указания на необходимость присутствия работника
- Простой вызван обстоятельствами, при которых пребывание на рабочем месте небезопасно
- Работодатель не обеспечил надлежащие условия труда в период простоя
Вопрос о местонахождении работника во время простоя является одним из самых неоднозначных в трудовом законодательстве. Трудовой кодекс не дает прямого ответа, оставляя решение на усмотрение работодателя. Ключевое правило: требование о присутствии на рабочем месте должно быть обоснованным, документально оформленным и не нарушать права работника на безопасные условия труда. Работнику следует внимательно изучить приказ о простое и при наличии сомнений обратиться за разъяснениями к работодателю или юристу. Помните: трудовые отношения — это всегда диалог, и в большинстве случаев спорные ситуации можно разрешить путем конструктивных переговоров.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву