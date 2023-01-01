Есть ли у волонтеров зарплата: финансовая сторона добровольчества

Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в волонтерской деятельности и ее финансовых аспектах.

Волонтеры и потенциальные участники волонтерских программ, желающие получить информацию о компенсациях и стипендиях.

Профессионалы, ищущие пути для карьерного роста и развития навыков через волонтерство. Вопрос оплаты волонтерского труда вызывает много противоречий. С одной стороны, сама суть добровольчества предполагает безвозмездную деятельность, с другой – реальность диктует необходимость финансового обеспечения даже для тех, кто помогает другим. По данным исследования Global Volunteer Study 2024, более 67% потенциальных волонтеров называют финансовые опасения основным барьером для участия в добровольческих программах. Давайте разберемся, существует ли зарплата у волонтеров и что на самом деле представляет собой финансовая сторона добровольчества. 💰

Существует ли зарплата у волонтеров: мифы и реальность

Классическое определение волонтерства предполагает безвозмездную деятельность. Это краеугольный камень, отличающий добровольчество от работы по найму. Однако реальность не всегда вписывается в чистые определения, создавая пространство для многочисленных мифов.

Миф №1: "Волонтеры всегда работают бесплатно". Частично верно, но не до конца. По закону, волонтерская деятельность осуществляется без заключения трудового договора и без получения заработной платы. Однако законодательство многих стран, включая Россию, предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с волонтерской деятельностью.

Миф №2: "Если платят деньги, это уже не волонтерство". Данное утверждение требует уточнения. Отличие заработной платы от компенсаций и стипендий состоит в их целевом назначении. Зарплата – это оплата за труд, а компенсация и стипендия – это возмещение расходов и поддержка, позволяющая заниматься волонтерством.

Миф №3: "Волонтерские программы не могут предлагать финансовую поддержку". Это не так. Многие крупные международные и национальные программы включают стипендии, покрытие расходов на проживание, питание и даже медицинскую страховку.

Тип финансирования Определение Применимо к волонтерству? Заработная плата Регулярная оплата за выполнение трудовых обязанностей Нет Компенсация расходов Возмещение затрат, связанных с деятельностью Да Стипендия Финансовая поддержка для обеспечения участия Да Льготы и привилегии Нефинансовые преимущества Да

Важно отметить, что в международной практике существует разграничение между "волонтерством" и "оплачиваемым добровольчеством" (stipended volunteering). Последнее ближе к стажировкам или спонсируемым программам, где стипендия позволяет сосредоточиться на служении обществу, не беспокоясь о базовых потребностях.

Марина Соколова, координатор правовой поддержки волонтерских программ В 2023 году ко мне обратилась Анна, разработчик по профессии, которая хотела стать волонтером образовательного проекта для детей из малообеспеченных семей. Она была полна энтузиазма, но беспокоилась, что не сможет посвящать проекту достаточно времени из-за необходимости зарабатывать на жизнь. Мы нашли решение через программу корпоративного волонтерства, где ее компания предоставляла сотрудникам 8 оплачиваемых часов в месяц на волонтерскую деятельность. Дополнительно она получила грант от фонда, поддерживающего образовательные инициативы, который покрывал ее транспортные расходы и материалы для занятий. Сейчас Анна ведет еженедельные бесплатные воркшопы по программированию, не испытывая финансового стресса. Это пример того, как компенсации и поддержка могут сделать волонтерство доступным для профессионалов без ущерба для их благосостояния.

Согласно исследованию Deloitte 2024 года о волонтерстве, 43% опрошенных организаций признают, что предоставление определенной финансовой поддержки волонтерам значительно увеличивает устойчивость их программ и снижает текучесть добровольцев. 🔍

Компенсационные выплаты: что могут получать волонтеры

Хотя волонтеры не получают заработную плату, во многих программах предусмотрены различные формы компенсаций, которые помогают покрыть расходы, связанные с их деятельностью. Это не противоречит принципам добровольчества, а делает его более доступным для широкого круга людей.

Основные типы компенсационных выплат, доступных волонтерам:

Транспортные расходы – оплата проезда к месту волонтерской деятельности и обратно. Может включать билеты на общественный транспорт, компенсацию расходов на бензин или даже международные перелеты для программ за рубежом.

– оплата проезда к месту волонтерской деятельности и обратно. Может включать билеты на общественный транспорт, компенсацию расходов на бензин или даже международные перелеты для программ за рубежом. Питание – обеспечение питанием во время волонтерской деятельности или выплата суточных на питание, особенно при многодневных проектах.

– обеспечение питанием во время волонтерской деятельности или выплата суточных на питание, особенно при многодневных проектах. Проживание – предоставление жилья или компенсация расходов на него, особенно актуально для волонтеров, работающих далеко от дома.

– предоставление жилья или компенсация расходов на него, особенно актуально для волонтеров, работающих далеко от дома. Связь – оплата расходов на телефонную связь и интернет, необходимый для координации деятельности.

– оплата расходов на телефонную связь и интернет, необходимый для координации деятельности. Специальное оборудование – предоставление или компенсация затрат на приобретение необходимого для волонтерской деятельности оборудования, инструментов, формы.

В России, согласно Федеральному закону "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (№135-ФЗ), организаторы добровольческой деятельности вправе предоставлять волонтерам питание, форменную и специальную одежду, оборудование, средства индивидуальной защиты, оплачивать проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и обратно, а также обеспечивать добровольцев страховкой.

Интересно, что компенсации могут выплачиваться как в денежной форме (возмещение уже понесенных расходов), так и в натуральной (предоставление бесплатного проезда, питания и т.д.).

Петр Одинцов, руководитель экологических волонтерских проектов Прошлым летом я координировал проект по восстановлению лесов после пожаров в Сибири. Нам требовалось 50 волонтеров на две недели в труднодоступной местности. Первоначально мы получили только 12 заявок – людей останавливали расходы на дорогу и невозможность две недели быть без заработка. После того как мы нашли дополнительное финансирование и смогли предложить полное покрытие транспортных расходов, бесплатное проживание в палаточном лагере, трехразовое питание и небольшую стипендию (5000 рублей в неделю на карманные расходы), количество заявок выросло до 178. Более того, почти 70% волонтеров сказали в финальном опросе, что без этой финансовой поддержки их участие было бы невозможным, несмотря на высокую мотивацию помогать природе. Этот опыт показал мне, что компенсации – не вопрос "испорченности" волонтерства деньгами, а вопрос его доступности для обычных людей, у которых есть финансовые обязательства.

Компенсационные выплаты часто регламентируются внутренними положениями организаций и могут значительно различаться. Например, один благотворительный фонд может компенсировать только стоимость билетов на общественный транспорт, а другой – предоставлять корпоративное такси. Поэтому при выборе волонтерской программы важно заранее уточнять детали возмещения расходов. ✅

Волонтерские программы со стипендиями и льготами

Помимо компенсаций существуют волонтерские программы, предоставляющие более существенную финансовую поддержку в виде стипендий и дополнительных льгот. Такие программы часто требуют больших временных затрат и имеют конкурсный отбор.

Наиболее распространенные типы волонтерских программ со стипендиями:

Корпус мира (Peace Corps) – американская программа с ежемесячной стипендией, покрывающей базовые расходы на проживание в стране назначения, медицинскую страховку и единовременную выплату после завершения службы.

– американская программа с ежемесячной стипендией, покрывающей базовые расходы на проживание в стране назначения, медицинскую страховку и единовременную выплату после завершения службы. Европейский корпус солидарности (European Solidarity Corps) – предлагает ежемесячную стипендию, оплату проживания, питания, страховку и языковые курсы.

– предлагает ежемесячную стипендию, оплату проживания, питания, страховку и языковые курсы. AmeriCorps – американская национальная программа, предоставляющая стипендию на образование после завершения срока службы.

– американская национальная программа, предоставляющая стипендию на образование после завершения срока службы. Добровольческий корпус ООН (UN Volunteers) – оплачивает проживание, предоставляет страховку и ежемесячное пособие на жизнь.

– оплачивает проживание, предоставляет страховку и ежемесячное пособие на жизнь. Национальные волонтерские программы – в России это, например, программа "Волонтеры культуры", предоставляющая участникам проектные гранты и образовательные привилегии.

Размер стипендии в таких программах может значительно варьироваться. Например, в Корпусе мира волонтеры получают ежемесячно от $200 до $800, в зависимости от страны назначения, а после завершения двухлетней программы – единовременную выплату около $10,000.

Название программы Стипендия (в месяц) Дополнительные льготы Продолжительность Peace Corps $200-800 Страховка, авиабилеты, разовая выплата после окончания 27 месяцев European Solidarity Corps €150-500 Проживание, питание, языковые курсы 2-12 месяцев AmeriCorps $1,100-1,800 Грант на образование $6,495 10-12 месяцев UN Volunteers $1,500-2,500 Страховка, авиабилеты, пенсионный фонд 6-24 месяца "Волонтеры культуры" (РФ) Проектное финансирование Обучение, профессиональная сеть Различная

Кроме денежных стипендий, программы долгосрочного волонтерства часто предоставляют значительные нематериальные льготы:

Образовательные ваучеры для оплаты обучения в вузах

Медицинскую страховку премиум-класса

Возможность зачесть период волонтерства в трудовой стаж

Приоритет при поступлении в определенные учебные заведения

Профессиональное обучение и сертификацию

Отсрочку от выплаты студенческих займов (актуально для США)

Важно понимать, что такие программы требуют полной занятости и часто предполагают отказ от другой работы на период волонтерства. Поэтому стипендия в данном случае не является зарплатой, а скорее способом обеспечить базовые потребности волонтера, позволяя ему полностью сосредоточиться на служении обществу. 🌟

Налогообложение волонтерских компенсаций

Финансовая сторона волонтерства включает важный аспект – налогообложение. Особенно это касается случаев, когда волонтеры получают компенсации, стипендии или иные материальные выгоды. Непонимание налоговых обязательств может привести к неприятным последствиям как для волонтеров, так и для организаций.

В Российской Федерации ситуация с налогообложением волонтерских компенсаций регулируется Налоговым кодексом. Согласно статье 217 НК РФ (пункт 3.1), освобождаются от налогообложения НДФЛ следующие доходы добровольцев:

Возмещение расходов на приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты

Компенсация расходов на проезд, проживание, питание, страхование жизни/здоровья

Доходы в натуральной форме, полученные при осуществлении волонтерской деятельности

Важно отметить, что для освобождения от налогообложения необходимо соблюдение ряда условий:

Наличие договора с волонтером, где прописаны условия компенсаций

Документальное подтверждение расходов (чеки, билеты и т.д.)

Соответствие волонтерской деятельности законодательному определению

Для международных программ со стипендиями ситуация может отличаться. Например, стипендия AmeriCorps в США облагается федеральным подоходным налогом, но освобождается от налога штата. А стипендии Peace Corps не подлежат налогообложению в США, но могут облагаться налогами в принимающей стране.

Распространенные ошибки в налогообложении волонтерских выплат:

Отсутствие договора – компенсации без документального оформления могут быть расценены налоговыми органами как скрытая оплата труда.

– компенсации без документального оформления могут быть расценены налоговыми органами как скрытая оплата труда. Превышение разумных размеров компенсации – если компенсация значительно превышает обычные расходы на соответствующие нужды, это может вызвать вопросы у контролирующих органов.

– если компенсация значительно превышает обычные расходы на соответствующие нужды, это может вызвать вопросы у контролирующих органов. Отсутствие подтверждающих документов – выплаты без подтверждения фактически понесенных расходов могут быть признаны доходом, подлежащим налогообложению.

– выплаты без подтверждения фактически понесенных расходов могут быть признаны доходом, подлежащим налогообложению. Игнорирование местных налоговых требований – волонтеры в международных программах часто забывают о необходимости разобраться с налоговыми обязательствами в принимающей стране.

Организациям, привлекающим волонтеров с компенсацией расходов, рекомендуется разработать четкую политику относительно налогообложения выплат и включить соответствующие положения в договоры с добровольцами. Волонтерам же стоит заранее уточнять налоговый статус получаемых компенсаций и стипендий. ⚖️

Карьерные и финансовые преимущества волонтерства

Помимо прямых компенсаций и стипендий, волонтерство может принести существенные долгосрочные финансовые выгоды через карьерные возможности. Фактически, добровольческий опыт может стать инвестицией в будущее финансовое благополучие.

Основные преимущества волонтерства для карьеры и финансового будущего:

Профессиональный опыт – приобретение навыков, которые могут быть востребованы на рынке труда. По данным LinkedIn, 41% работодателей рассматривают волонтерский опыт наравне с оплачиваемой работой.

– приобретение навыков, которые могут быть востребованы на рынке труда. По данным LinkedIn, 41% работодателей рассматривают волонтерский опыт наравне с оплачиваемой работой. Сетевые возможности – установление профессиональных контактов, которые могут привести к трудоустройству. Исследование Deloitte показало, что 85% работодателей готовы рассмотреть кандидата с рекомендацией от совместной волонтерской деятельности.

– установление профессиональных контактов, которые могут привести к трудоустройству. Исследование Deloitte показало, что 85% работодателей готовы рассмотреть кандидата с рекомендацией от совместной волонтерской деятельности. Развитие soft skills – формирование коммуникативных, лидерских и организационных навыков, высоко ценимых на рынке труда. Согласно опросу CNBC, 80% HR-специалистов обращают особое внимание на развитые soft skills.

– формирование коммуникативных, лидерских и организационных навыков, высоко ценимых на рынке труда. Согласно опросу CNBC, 80% HR-специалистов обращают особое внимание на развитые soft skills. Профессиональное тестирование – возможность попробовать себя в новой сфере без смены работы. Около 23% профессионалов используют волонтерство для проверки своей пригодности к новой карьерной траектории.

– возможность попробовать себя в новой сфере без смены работы. Около 23% профессионалов используют волонтерство для проверки своей пригодности к новой карьерной траектории. Конкурентное преимущество – выделение резюме среди других кандидатов. По данным Corporation for National and Community Service, волонтеры имеют на 27% больше шансов найти работу после периода безработицы, чем невовлеченные в добровольчество.

Финансовая выгода от волонтерства может реализоваться разными способами:

Повышение зарплаты – навыки, приобретенные через волонтерство, могут привести к повышению квалификации и, соответственно, заработной платы.

– навыки, приобретенные через волонтерство, могут привести к повышению квалификации и, соответственно, заработной платы. Карьерный рост – возможность продвижения на более высокооплачиваемые должности благодаря опыту управления проектами или командами, полученному в волонтерстве.

– возможность продвижения на более высокооплачиваемые должности благодаря опыту управления проектами или командами, полученному в волонтерстве. Доступ к образовательным грантам – многие университеты и образовательные фонды предоставляют стипендии студентам с богатым волонтерским опытом.

– многие университеты и образовательные фонды предоставляют стипендии студентам с богатым волонтерским опытом. Переход в высокооплачиваемые секторы – например, волонтерство в IT-проектах может открыть двери в технологическую индустрию с ее высокими зарплатами.

Особенно ценен волонтерский опыт для людей, находящихся на этапе карьерного старта или изменения профессионального пути. Согласно исследованию Harvard Business Review, упоминание значимого волонтерского опыта в резюме может увеличить шансы на приглашение на собеседование на 24%.

Интересно, что ценность волонтерского опыта зависит от его релевантности целевой должности. Например, координирование волонтеров на крупном фестивале может быть значимым преимуществом для позиции проектного менеджера, но мало что добавит к резюме технического специалиста. Поэтому стратегический подход к выбору волонтерских проектов с учетом долгосрочных карьерных целей может значительно увеличить финансовую отдачу от добровольческой деятельности. 💼