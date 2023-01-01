Если уволиться во время испытательного срока: законная процедура

Для кого эта статья:

Соискатели на новую работу, находящиеся на испытательном сроке

Люди, интересующиеся трудовым законодательством и своими правами

Специалисты HR и юристы, работающие в области трудового права Решение покинуть новое место работы в период испытательного срока — шаг, требующий правильного юридического оформления 📝 Незнание процедуры может обернуться задержкой расчета, некорректными записями в трудовой книжке или даже судебными разбирательствами. Испытательный срок — двусторонний процесс: не только работодатель оценивает вас, но и вы вправе решить, подходит ли вам эта компания. Разберем детально, как уволиться на испытательном сроке без юридических последствий, сколько дней нужно отработать и какие документы оформить.

Увольнение во время испытательного срока: ваши права

Согласно статье 71 Трудового кодекса РФ, сотрудник имеет полное право уволиться в период испытательного срока по собственному желанию. При этом законодательство предоставляет работнику существенное преимущество — сокращенный срок предупреждения об увольнении: всего 3 календарных дня вместо стандартных двух недель 🗓️

Важно понимать, что испытательный срок — это не только проверка вас как специалиста, но и ваша возможность оценить условия работы, коллектив, соответствие обещанного при найме реальным условиям труда.

Елена Соколова, адвокат по трудовому праву Ко мне обратился клиент Алексей, который устроился в IT-компанию на должность разработчика. Уже через две недели испытательного срока стало ясно, что реальные задачи сильно отличаются от обсужденных на собеседовании. Вместо работы над новым продуктом Алексея поставили на поддержку устаревшего кода. Когда он поднял этот вопрос, руководитель отдела пообещал «вскоре» перевести его на интересные задачи, но конкретных сроков не назвал. После нашей консультации Алексей правильно оформил увольнение с трехдневным уведомлением, избежав потенциального профессионального выгорания. Через месяц он нашел позицию, полностью соответствующую его ожиданиям. Главное, что Алексей воспользовался своим законным правом и не потратил время на бесперспективную должность.

Давайте разберемся, какими правами вы располагаете при увольнении в период испытания:

Право Описание Нормативное обоснование Сокращенный срок предупреждения 3 календарных дня вместо 14 Статья 71 ТК РФ Получение полного расчета Включая заработную плату за фактически отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск Статья 140 ТК РФ Нейтральная запись в трудовой Без указания причины «не прошел испытание» Статьи 66, 84.1 ТК РФ Отзыв заявления Право передумать до истечения срока предупреждения Статья 80 ТК РФ

Важно учесть, что испытательный срок не устанавливается для определенных категорий сотрудников. К ним относятся:

Беременные женщины и женщины с детьми до 1,5 лет

Лица, не достигшие 18 лет

Выпускники, впервые поступающие на работу по специальности в течение года после окончания обучения

Лица, избранные на выборную должность

Сотрудники, принятые по результатам конкурса

При переводе от одного работодателя к другому по согласованию между работодателями

Если вы относитесь к одной из этих категорий, но работодатель все равно установил вам испытательный срок, такое условие трудового договора является недействительным ⚖️ При этом общие правила увольнения по собственному желанию (с двухнедельным сроком предупреждения) для вас продолжают действовать.

Сколько дней уведомлять при уходе с испытания

Законодательство однозначно определяет срок уведомления при увольнении в период испытательного срока — достаточно предупредить работодателя всего за 3 календарных дня. Это существенно меньше, чем стандартный срок в 14 календарных дней при обычном увольнении.

При расчете трехдневного срока важно помнить следующие нюансы:

Отсчет начинается со следующего дня после подачи заявления

В трехдневный срок включаются выходные и праздничные дни

Если третий день приходится на нерабочий день, датой увольнения будет первый следующий за ним рабочий день

День подачи заявления не входит в трехдневный срок

Разберем конкретный пример расчета даты увольнения:

Событие Дата Комментарий Подача заявления Понедельник, 10 июля День подачи не входит в срок отработки Первый день отработки Вторник, 11 июля День 1 из 3 Второй день отработки Среда, 12 июля День 2 из 3 Третий день отработки Четверг, 13 июля День 3 из 3 Дата увольнения Четверг, 13 июля Последний рабочий день

Есть ситуации, когда вы можете уволиться без предупреждения даже на испытательном сроке:

При нарушении работодателем трудового законодательства, условий трудового договора или коллективного договора

В связи с невозможностью продолжения работы (зачисление в учебное заведение, выход на пенсию и др.)

По состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением

По соглашению сторон (если работодатель не возражает против немедленного увольнения)

Работодатель не имеет права увеличить трехдневный срок предупреждения. Если в вашем трудовом договоре указан более длительный срок для увольнения в период испытания — это незаконно и может быть оспорено 🚫 Ваше право на трехдневное предупреждение закреплено в Трудовом кодексе и имеет приоритет над любыми локальными нормативными актами компании.

Правильное заявление об увольнении в период испытания

Корректно составленное заявление об увольнении во время испытательного срока — ключевой документ, который защищает ваши права и минимизирует возможные конфликты. Несмотря на то, что трудовое законодательство не устанавливает строго регламентированной формы такого заявления, существуют определенные правила и рекомендации, которые следует соблюдать.

Правильно составленное заявление должно включать:

Полное наименование организации и должность руководителя (в правом верхнем углу)

ФИО заявителя и его должность

Четкую формулировку просьбы об увольнении с указанием статьи 71 ТК РФ

Конкретную дату увольнения (с учетом трехдневного срока предупреждения)

Дату составления заявления

Личную подпись

Пример формулировки основной части заявления:

«Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии со статьей 71 Трудового кодекса РФ (в период испытательного срока) с 13.07.2023.»

Обратите внимание на несколько важных моментов при подаче заявления:

Подавайте заявление в двух экземплярах. На вашем экземпляре должна быть проставлена отметка о принятии с датой, подписью и должностью принявшего лица. При отказе принять заявление, отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении или воспользуйтесь услугами нотариуса для засвидетельствования факта отказа. Если работодатель игнорирует ваше заявление, фиксируйте этот факт (например, составив акт с подписями свидетелей). Не указывайте причину увольнения, если не хотите — это ваше право. При наличии неиспользованного отпуска можно попросить предоставить его с последующим увольнением.

Максим Петров, юрист по трудовому праву К нам в юридическую консультацию обратилась Ирина, которая работала маркетологом в крупной компании всего три недели. Она была крайне расстроена, поскольку работодатель отказывался принять её заявление об увольнении, утверждая, что «сначала нужно закончить проект». Начальник говорил, что она «подводит команду» и «должна отработать хотя бы месяц». Мы помогли Ирине составить грамотное заявление с указанием статьи 71 ТК РФ и отправили его заказным письмом с уведомлением. Кроме того, мы подготовили обращение в трудовую инспекцию на случай дальнейшего противодействия со стороны работодателя. После получения официального письма компания изменила позицию и правильно оформила увольнение с соблюдением трехдневного срока. Ирина получила полный расчет и корректную запись в трудовой книжке, а главное — сохранила профессиональную репутацию.

При неправомерном удержании трудовой книжки или задержке расчета вы имеете право на компенсацию в размере среднего заработка за каждый день задержки. В подобных случаях стоит сразу обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру 📊.

Что пишут в трудовую при уходе с испытания

Трудовая книжка — важный документ, который может влиять на вашу дальнейшую карьеру. Правильная запись при увольнении во время испытательного срока имеет большое значение для будущих трудоустройств. Хорошая новость: при увольнении по собственному желанию во время испытательного срока в трудовой книжке НЕ указывается и не должно указываться, что вы были на испытательном сроке.

Стандартная запись выглядит следующим образом:

№ записи Дата Сведения о приеме и увольнении Основание 12 18.06.2023 Принят на должность менеджера по продажам в ООО "Компания" Приказ от 18.06.2023 № 45-к 13 13.07.2023 Уволен по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации Приказ от 13.07.2023 № 82-к

Обратите внимание на следующие важные моменты:

В записи об увольнении НЕЛЬЗЯ указывать фразу "не прошел испытание" или "в период испытательного срока" — такая формулировка допустима только при увольнении по инициативе работодателя

Правильная ссылка — на пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника)

При увольнении на испытательном сроке по вашей инициативе в трудовой НЕ делается отметка о статье 71 ТК РФ — это внутреннее основание для сокращения срока предупреждения

Трудовая книжка должна быть выдана вам в последний рабочий день

Что делать, если работодатель сделал некорректную запись в трудовой книжке:

Зафиксируйте факт неправильной записи, сделав фотокопию Обратитесь в отдел кадров с письменным заявлением об исправлении ошибки При отказе — обратитесь в трудовую инспекцию или суд Неправильная запись может быть признана недействительной, и на том же листе трудовой книжки будет сделана правильная запись

С 2020 года многие работодатели полностью перешли на электронные трудовые книжки. Если вы отказались от бумажной трудовой, то сведения о вашем увольнении работодатель передает в Пенсионный фонд в электронном виде. Эту информацию вы можете проверить, запросив выписку из электронной трудовой через личный кабинет на сайте Госуслуг 📱

Помните, что запись в трудовой книжке при увольнении по собственному желанию в период испытательного срока ничем не отличается от обычного увольнения по собственному желанию и не создает негативного впечатления у будущих работодателей.

Юридические последствия ухода с испытательного срока

Решение об увольнении в период испытательного срока часто вызывает опасения у работников относительно возможных негативных последствий для карьеры. Рассмотрим юридические и практические аспекты такого решения.

С юридической точки зрения, увольнение по собственному желанию в период испытательного срока:

Не влечет никаких штрафов или санкций

Не лишает вас права на получение пособия по безработице (при соблюдении прочих условий)

Не создает "черной метки" в официальных базах данных

Не обязывает вас возвращать затраты на обучение (если иное не предусмотрено ученическим договором)

Не ограничивает ваших прав на последующее трудоустройство в государственные структуры

В то же время существуют некоторые практические нюансы, которые стоит учитывать:

Аспект Потенциальные риски Как минимизировать Репутация в профессиональном сообществе В узких профессиональных кругах информация о частой смене работы может распространяться Сохранять профессиональные отношения с коллегами, не критиковать работодателя публично Отношение будущих работодателей Вопросы о причинах короткого периода работы на собеседованиях Подготовить конструктивное объяснение, фокусируясь на несоответствии ожиданий или карьерных целях Финансовая стабильность Период поиска новой работы может затянуться Иметь финансовую подушку, начать поиск работы до увольнения Рекомендации Сложности с получением положительных рекомендаций Заранее договориться о возможности получения нейтральной рекомендации

Важно понимать, что испытательный срок — это двусторонний процесс оценки. Ваше решение уволиться может быть таким же обоснованным, как и решение работодателя о непрохождении испытания 🔄 Более того, быстрое осознание несоответствия ожиданиям может рассматриваться как признак профессиональной зрелости.

Вот несколько стратегий, которые помогут минимизировать возможные негативные последствия:

Сохраняйте профессионализм при увольнении — корректно завершите все начатые проекты, передайте дела, не критикуйте компанию Подготовьте конструктивное объяснение для будущих работодателей — например, «осознал несоответствие корпоративной культуры моим ценностям» или «искал возможности для развития в определенном направлении» Не указывайте короткий опыт работы в резюме, если он не добавляет ценности вашему профессиональному профилю (это не обязательно для периодов менее 3 месяцев) Инвестируйте в самообразование в период поиска новой работы, чтобы объяснить перерыв в опыте Используйте сеть контактов для поиска новой работы — рекомендации знакомых часто перевешивают краткосрочный опыт работы

Юридически работодатель не имеет права внести испытательный срок в запись трудовой книжки или указать, что вы были уволены в этот период. Вместе с тем, при проверке фактов трудовой биографии некоторые компании могут запрашивать информацию у прежних работодателей, поэтому стоит стремиться к сохранению профессиональных отношений.