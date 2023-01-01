Если на собеседовании сказали что посмотрят других кандидатов: что делать

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и проходящие собеседования

Люди, заинтересованные в повышении своих карьерных шансов и понимании HR-процессов

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки самопрезентации и ведения переговоров с работодателями Вы вытерли вспотевшие ладони, ответили на все каверзные вопросы и даже заставили рекрутера улыбнуться. А потом услышали это: "Спасибо за интересную беседу, мы рассмотрим и других кандидатов, а затем свяжемся с вами". И вместо чёткого "да" или "нет" — туманная неопределённость. Что это — вежливый отказ или действительно часть процесса отбора? Большинство соискателей воспринимают такой ответ как провал, но опытные карьерные стратеги знают — это может быть началом вашего успеха, если правильно действовать дальше. 🤔

Что на самом деле означает фраза про других кандидатов

Когда рекрутер говорит: "Мы посмотрим других кандидатов", это может означать несколько сценариев. Давайте разберём их все, чтобы понимать, с чем вы имеете дело. 📊

Фраза рекрутера Возможная интерпретация Вероятность положительного исхода "Нам нужно посмотреть других кандидатов, мы свяжемся с вами в ближайшие дни" Стандартная процедура компании, вы действительно в шорт-листе Высокая "Мы рассматриваем и других претендентов, решение займёт время" Вы подходите, но есть сомнения или более сильные кандидаты Средняя "Спасибо, мы посмотрим ещё кандидатов и при необходимости свяжемся" Вежливый отказ Низкая

Важно понимать: в 65% случаев компании действительно проводят несколько раундов собеседований с разными кандидатами, прежде чем принять решение. Это стандартная практика найма в 2025 году, а не признак вашей профессиональной несостоятельности.

Марина Соколова, руководитель отдела рекрутинга Недавно мы искали разработчика в крупный банк. Один из кандидатов, Алексей, блестяще прошёл техническое интервью, но на встрече с командой был напряжён и немногословен. Когда ему сказали классическое "мы рассмотрим других кандидатов", он не опустил руки. На следующий день прислал имейл с благодарностью за интервью и добавил презентацию со своим видением первых шагов в проекте. Это настолько впечатлило команду, что, несмотря на наличие других сильных кандидатов, выбор пал именно на него. Инициатива и проактивность перевесили небольшие коммуникативные шероховатости.

Обратите внимание на невербальные сигналы во время произнесения этой фразы. Если рекрутер поддерживает зрительный контакт, улыбается и говорит о конкретных сроках обратной связи — скорее всего, вы действительно в числе приоритетных кандидатов. Если же взгляд бегает, а формулировки размыты — готовьтесь к тому, что шансы невысоки.

Почему работодатели говорят о просмотре других соискателей

Понимание мотивации рекрутеров поможет вам правильно интерпретировать их слова и выстроить дальнейшую стратегию. Вот ключевые причины, по которым компании не спешат с ответом даже перспективным кандидатам:

Корпоративные протоколы — во многих компаниях есть требование просмотреть минимальное количество кандидатов (обычно от 3 до 7) перед принятием решения

— во многих компаниях есть требование просмотреть минимальное количество кандидатов (обычно от 3 до 7) перед принятием решения Бюджетные и административные согласования — даже если вы идеально подходите, HR ждёт финального одобрения бюджета на позицию

— даже если вы идеально подходите, HR ждёт финального одобрения бюджета на позицию Сравнительный анализ — компаниям нужна "точка отсчёта" для оценки уровня кандидатов

— компаниям нужна "точка отсчёта" для оценки уровня кандидатов Страховка от ошибки найма — неверное решение при подборе персонала обходится компаниям в среднем в 30% годовой зарплаты сотрудника

— неверное решение при подборе персонала обходится компаниям в среднем в 30% годовой зарплаты сотрудника Переговорная тактика — создание искусственной конкуренции может быть методом снижения ваших зарплатных ожиданий

Согласно исследованиям LinkedIn за 2024 год, средняя компания рассматривает 6-10 кандидатов на одну позицию среднего уровня. Для руководящих должностей это число может возрасти до 15-20. Так что фраза о "других кандидатах" чаще всего отражает реальное положение дел, а не является вежливой формой отказа. 🔍

Александр Новиков, карьерный коуч Моя клиентка Ирина претендовала на позицию финансового аналитика в инвестиционной компании. После третьего раунда собеседований ей сказали стандартное "мы ещё смотрим кандидатов". Она была уверена, что это вежливый отказ, и уже психологически настроилась на поиск новых вакансий. Я посоветовал ей всё-таки отправить благодарственное письмо с кратким предложением по оптимизации одного из процессов, о котором говорили на интервью. Через неделю ей позвонили и сделали предложение. Позже HR призналась, что компания действительно рассматривала ещё двух финансистов с лучшим образованием, но именно проактивность Ирины и её готовность сразу включиться в работу стали решающими аргументами в её пользу.

Пять шагов после неопределенного ответа на собеседовании

Вместо того чтобы пассивно ждать или, напротив, сразу ставить крест на этой возможности, следуйте проактивному плану действий. Эта стратегия максимизирует ваши шансы на получение работы, даже если изначально вы не были фаворитом. 🚀

Отправьте благодарственное письмо в течение 24 часов. Упомяните 2-3 конкретных момента с собеседования, которые вас заинтересовали, и добавьте ценность — краткое предложение или идею по решению обсуждавшейся проблемы. По данным исследования TopResume, 68% рекрутеров положительно оценивают кандидатов, отправивших персонализированные благодарственные письма. Проведите "постмортем" интервью. Проанализируйте свои ответы, выявите слабые места и вопросы, на которые вы могли ответить лучше. Запишите эти размышления — они пригодятся для подготовки к следующим раундам или собеседованиям в других компаниях. Усильте своё онлайн-присутствие. 71% рекрутеров проверяют социальные сети кандидатов перед финальным решением. Обновите LinkedIn-профиль, добавьте новые достижения или рекомендации. Это может стать дополнительным аргументом в вашу пользу в момент принятия решения. Получите дополнительную рекомендацию. Если у вас есть контакты внутри компании или в профессиональных кругах, связанных с потенциальным работодателем, попросите о рекомендации. Внутренние отзывы повышают шансы на трудоустройство на 40%. Поставьте вежливый follow-up через обозначенный срок + 2-3 рабочих дня. Если рекрутер обещал связаться через неделю, а прошло уже 10 дней, отправьте короткое напоминание о своём интересе к позиции и спросите о статусе вашей кандидатуры.

Важно соблюдать баланс между проактивностью и навязчивостью. Одно благодарственное письмо и один follow-up — оптимальный подход. Более частые напоминания могут создать впечатление отчаяния и снизить ваши шансы.

Как повысить шансы, если вы в "листе ожидания"

Если вы понимаете, что находитесь не в первой позиции шорт-листа, можно предпринять дополнительные шаги для усиления своей кандидатуры. Эти тактики особенно эффективны, когда решение ещё не принято окончательно. 💼

Стратегия Реализация Эффективность Продемонстрировать экспертизу Отправить краткую презентацию, статью или анализ по теме, близкой к будущей работе Высокая — показывает проактивность и экспертность Получить новую квалификацию Пройти сертификацию или курс, о необходимости которого упоминалось на собеседовании Высокая — демонстрирует готовность развиваться Скорректировать ожидания Уточнить возможность гибких условий по зарплате, графику или другим параметрам Средняя — работает при близких позициях кандидатов Предложить пробный период Инициировать возможность проектной работы перед полноценным наймом Средняя — эффективно для творческих и консалтинговых позиций

Исследование Harvard Business Review показывает, что 28% успешных кандидатов получили предложение о работе благодаря нестандартным действиям после собеседования. Превосходя ожидания потенциального работодателя в период ожидания, вы значительно повышаете свои шансы.

Важно понимать психологию принимающих решения: им нужны не просто квалифицированные, а мотивированные сотрудники, готовые решать проблемы компании. Каждый ваш шаг должен быть направлен на демонстрацию именно этих качеств.

Если во время интервью обсуждалась конкретная бизнес-задача, подготовьте краткое решение и включите его в follow-up

Нашли статью или исследование, касающееся обсуждавшихся на собеседовании тем? Поделитесь ими с рекрутером, добавив собственные мысли

Задали вам техническое задание после интервью? Перевыполните его в срок и с дополнительными «бонусами»

Получили конструктивную критику на встрече? Продемонстрируйте, как вы уже работаете над указанными недостатками

По данным опроса Jobvite, 33% рекрутеров изменили решение в пользу кандидата после получения дополнительных материалов, которые не были запрошены, но продемонстрировали высокую заинтересованность и компетентность. 🎯

Когда стоит ждать, а когда продолжать поиски работы

Тактика правильного распределения своих ресурсов в период ожидания может быть не менее важна, чем впечатление на самом собеседовании. Вы должны определить, стоит ли эта вакансия приостановки поисков, или лучше продолжать активный поиск параллельно. ⏳

Вот ключевые сигналы, на которые стоит обратить внимание при принятии решения:

Конкретные сроки — если рекрутер назвал точную дату для обратной связи (например, "до пятницы", "в течение недели"), это положительный знак

— если рекрутер назвал точную дату для обратной связи (например, "до пятницы", "в течение недели"), это положительный знак Детализация следующих этапов — упоминание возможных дополнительных раундов собеседований указывает на реальный интерес

— упоминание возможных дополнительных раундов собеседований указывает на реальный интерес Обсуждение практических деталей — вопросы о возможной дате выхода, обсуждение компенсационного пакета или деталей будущих проектов

— вопросы о возможной дате выхода, обсуждение компенсационного пакета или деталей будущих проектов Знакомство с командой — если вас представили будущим коллегам или провели по офису, шансы высоки

— если вас представили будущим коллегам или провели по офису, шансы высоки Проверка рекомендаций — запрос контактов бывших руководителей указывает на серьезные намерения

Однако даже при наличии всех положительных сигналов не стоит полностью останавливать поиск. Статистика показывает, что до 15% "почти гарантированных" предложений о работе срываются на последнем этапе по не зависящим от кандидата причинам: заморозка найма, реструктуризация, внутренние перестановки.

Оптимальный подход — двигаться параллельными путями:

Поддерживайте контакт с интересующей компанией, следуя рекомендациям из предыдущих разделов Продолжайте отвечать на подходящие вакансии и проходить собеседования Если получаете другое предложение, но предпочитаете первую компанию — используйте это как рычаг, дав понять рекрутеру, что у вас есть альтернативы, но вы по-прежнему заинтересованы Установите себе дедлайн (обычно 2-3 недели), после которого мысленно "закрываете" эту возможность и полностью переключаетесь на поиски

Исследования психологов показывают, что неопределенность является одним из сильнейших стрессовых факторов. Установка четких временных рамок ожидания поможет вам сохранить эмоциональное равновесие, необходимое для успешного трудоустройства в любой компании.