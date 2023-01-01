Если на собеседовании сказали, что перезвонят: скрытый смысл фразы

Для кого эта статья:

Кандидаты, проходящие собеседования и ожидающие обратной связи от работодателей.

Соискатели, которые хотят узнать, как правильно реагировать на фразы рекрутеров.

Люди, интересующиеся развитием своих карьерных навыков и стратегий поиска работы. Знакомая ситуация: вы только что блестяще (как вам кажется) прошли собеседование, и в конце слышите сакраментальное "Мы вам обязательно перезвоним". И вот проходит день, два, неделя... Что же на самом деле кроется за этой универсальной фразой, которую произносят практически все рекрутеры? Действительно ли это шифр для вежливого отказа, или за ней скрываются сложные процессы отбора? Давайте разберемся в скрытом смысле этих слов и научимся правильно реагировать на загадочное "мы с вами свяжемся" ??????

Фраза "мы вам перезвоним" стала неотъемлемой частью собеседований — настолько привычной, что кандидаты часто перестают обращать на неё внимание. Однако за этими словами может скрываться целый спектр смыслов, и понимание того, что на самом деле происходит после вашего ухода, может дать серьезное преимущество.

Правда состоит в том, что многие рекрутеры 2025 года испытывают настоящую перегрузку. По данным исследования Society for Human Resource Management, на одну вакансию в среднем приходится рассмотрение 118 резюме и проведение собеседований с 8-10 кандидатами. При таком объеме работы фраза "перезвоним" часто становится автоматической.

Анна Сергеева, руководитель отдела рекрутинга Однажды у нас была ситуация, когда мы искали руководителя направления. После интервью с одним перспективным кандидатом я сказала стандартное "мы с вами свяжемся в течение недели". Когда он ушел, мой директор поинтересовался: "Ну что, берем его?" — я кивнула. Но потом начались совещания, отчеты, и я совершенно забыла позвонить кандидату. Через пять дней он сам прислал вежливое follow-up письмо, что напомнило мне о необходимости связаться с ним. В итоге он получил оффер и сейчас это один из наших ключевых руководителей. Не получи я того письма, возможно, вспомнила бы о нем слишком поздно.

В реальности за фразой "мы вам перезвоним" скрывается несколько объективных причин:

Необходимость согласования . Рекрутер редко принимает решение единолично. Ему нужно обсудить кандидатуру с линейным руководителем, HR-директором или командой.

. Рекрутер редко принимает решение единолично. Ему нужно обсудить кандидатуру с линейным руководителем, HR-директором или командой. Сравнение кандидатов . Компании проводят параллельные собеседования с несколькими соискателями и хотят увидеть всех претендентов перед принятием решения.

. Компании проводят параллельные собеседования с несколькими соискателями и хотят увидеть всех претендентов перед принятием решения. Бюрократические процедуры . Во многих организациях, особенно крупных, требуется заполнение оценочных форм, получение подписей и одобрений.

. Во многих организациях, особенно крупных, требуется заполнение оценочных форм, получение подписей и одобрений. Стратегическая пауза. Иногда рекрутеры намеренно выдерживают паузу, чтобы проверить вашу мотивацию и заинтересованность.

Согласно опросу 2025 года среди HR-специалистов, только в 18% случаев фраза "мы вам перезвоним" является вежливой формой отказа. В остальных 82% ситуаций рекрутеры действительно планируют дальнейшую коммуникацию, хотя сроки могут сильно варьироваться. ??

Расшифровка фразы "мы вам перезвоним": 5 возможных значений

Давайте честно: одна и та же фраза "мы вам перезвоним" может иметь совершенно разные значения в зависимости от контекста, тона и даже языка тела рекрутера. Вот 5 основных вариантов расшифровки этого загадочного послания:

Что сказали Что это может означать Признаки распознавания "Мы вам обязательно перезвоним в течение 2-3 дней" Высокая заинтересованность в кандидате Конкретные сроки, энтузиазм в голосе, вопросы о вашей доступности для следующих этапов "Мы рассмотрим вашу кандидатуру и свяжемся с вами" Вы в пуле кандидатов, но не фаворит Формальный тон, отсутствие конкретики по срокам, меньше вопросов о ваших планах "Наш процесс подбора занимает время, мы вам перезвоним" Вы соответствуете требованиям, но решение принимается коллегиально Пояснения о процессе отбора, упоминание других лиц, принимающих решение "Мы свяжемся, если будем готовы двигаться дальше" Скорее вежливый отказ Условное наклонение, отсутствие конкретики, сдержанность в общении "Спасибо за интерес к нашей компании, мы вам перезвоним" Почти наверняка отказ Стандартная формулировка, короткое заключение встречи, отсутствие обсуждения следующих шагов

Стоит отметить, что контекст имеет огромное значение. Например, фраза "мы вам перезвоним к концу недели" в малом бизнесе часто означает реальное намерение связаться, тогда как в крупных корпорациях подобные временные рамки могут быть более условными из-за сложных процессов согласования.

Обратите внимание на дополнительные вопросы, которые задает рекрутер перед тем, как попрощаться:

"Как быстро вы могли бы приступить к работе?" — высокая заинтересованность.

"Рассматриваете ли вы другие предложения?" — вы в приоритетном списке кандидатов.

"У вас есть другие вопросы о позиции?" — нейтральный интерес, решение еще не принято.

Отсутствие дополнительных вопросов — вероятно, вы не подходите.

Дмитрий Волков, карьерный консультант Моя клиентка Марина прошла собеседование на позицию маркетолога в крупной FMCG-компании. В конце интервью рекрутер сказала: "Мы обязательно с вами свяжемся в течение недели". Марина была воодушевлена, но дни шли, а звонка не было. Она уже начала сомневаться в своем успехе, когда на 10-й день раздался звонок с предложением работы. Оказалось, что рекрутер заболела, а ее коллега не имел доступа к базе кандидатов. Компания действительно хотела пригласить Марину с первого дня, но непредвиденные обстоятельства затянули процесс. Этот случай наглядно демонстрирует, что даже при высокой заинтересованности компании в кандидате могут возникать задержки по независящим от вас причинам.

Не стоит забывать и о невербальных сигналах. Рекрутер, который действительно заинтересован, обычно проявляет это через более активный язык тела, улыбку при прощании и часто провожает кандидата до выхода. А вот быстрое завершение встречи и формальное прощание чаще свидетельствуют о низкой заинтересованности. ??

Что делать, если после собеседования обещали перезвонить, но молчат

Ситуация, знакомая многим: вам пообещали перезвонить "в ближайшее время", но прошла неделя, две, а телефон молчит. Ваши действия в такой момент могут существенно повлиять на исход собеседования. Разберемся, как действовать грамотно, сохраняя профессионализм и не переходя тонкую грань между настойчивостью и навязчивостью.

Прежде всего, важно понимать средние сроки ожидания ответа в зависимости от типа компании и позиции:

Тип организации/позиции Обычный срок ожидания Когда начинать действовать Стартапы и малый бизнес 2-5 рабочих дней Через неделю после собеседования Средний бизнес 5-10 рабочих дней Через 8-10 рабочих дней Крупные корпорации 2-4 недели Через 2 недели после собеседования Государственные учреждения 1-2 месяца Через 3-4 недели после собеседования Топ-менеджерские позиции 3-6 недель Через 3 недели после последнего интервью

Если указанный рекрутером срок прошел, а ответа нет, вот алгоритм действий, который поможет получить информацию без риска испортить впечатление о себе:

Первый follow-up: Отправьте вежливое напоминание о себе через 2-3 дня после обещанного срока звонка. Формат – электронное письмо с выражением продолжающегося интереса к позиции. Второй follow-up: Если нет ответа через 5-7 дней после первого напоминания, можно отправить еще одно письмо или позвонить непосредственно рекрутеру. Важно сохранять дружелюбный тон. Финальный follow-up: Через 10-14 дней после второго напоминания можно отправить последнее сообщение, указав, что вы по-прежнему заинтересованы, но рассматриваете и другие возможности.

Важно понимать, что в 2025 году рынок рекрутинга сильно трансформировался. По данным исследования LinkedIn, 63% процессов найма затягиваются из-за внутренних согласований и бюрократических процедур, а не из-за отсутствия интереса к кандидату.

Вот примерный шаблон первого follow-up письма, который показывает хорошие результаты:

Тема: Уточнение статуса по вакансии [Название должности] Добрый день, [Имя рекрутера]! Надеюсь, у Вас все хорошо. Хотел(а) узнать о статусе рассмотрения моей кандидатуры на позицию [название должности]. Наша встреча [дата собеседования] оставила у меня самые положительные впечатления, и я по-прежнему очень заинтересован(а) в возможности присоединиться к команде [название компании]. Буду признателен(на) за любую информацию о текущем статусе отбора. С уважением,<br> [Ваше имя]<br> [Контактный телефон]

Если после всех напоминаний ответа так и нет, стоит сделать для себя выводы о корпоративной культуре компании и двигаться дальше в поисках работы. Помните: отсутствие ответа — тоже ответ, и, возможно, это говорит о том, что вы избежали сотрудничества с работодателем, который не ценит коммуникацию. ?????

Когда стоит отправить follow-up письмо работодателю

Follow-up коммуникация — это искусство, которое может существенно повысить ваши шансы на получение работы. Исследование CareerBuilder показывает, что 22% рекрутеров более благосклонно относятся к кандидатам, которые отправляют грамотные follow-up сообщения. Однако важно выбрать правильный момент и формат для такой коммуникации. ??

Оптимальные сроки для отправки follow-up письма зависят от нескольких факторов:

Конкретность обещания . Если рекрутер назвал точный срок ("перезвоню во вторник"), допустимо написать через 1-2 дня после указанной даты.

. Если рекрутер назвал точный срок ("перезвоню во вторник"), допустимо написать через 1-2 дня после указанной даты. Неопределенность сроков . Если вам сказали расплывчато ("свяжемся в ближайшее время"), лучше подождать 5-7 рабочих дней.

. Если вам сказали расплывчато ("свяжемся в ближайшее время"), лучше подождать 5-7 рабочих дней. Срочность вакансии . Для позиций, требующих срочного закрытия, follow-up уместен уже через 3-4 дня.

. Для позиций, требующих срочного закрытия, follow-up уместен уже через 3-4 дня. Сезонность. В периоды отпусков (особенно летом) и праздников сроки обычно увеличиваются на 30-50%.

При отправке follow-up сообщения важно учитывать следующие моменты:

Выбор канала связи. Лучше использовать тот же канал, через который вы общались с рекрутером. Если собеседование было организовано по email, используйте email для follow-up. Время отправки. Оптимальное время — вторник-четверг с 10:00 до 15:00, когда рекрутеры наиболее продуктивны. Содержание письма. Ваше сообщение должно быть кратким (5-7 предложений), содержать напоминание о позиции и дате интервью, выражение продолжающегося интереса и вежливый запрос о статусе.

Вот несколько практических шаблонов follow-up коммуникации, адаптированных под разные ситуации:

Напоминание после конкретного обещания: Добрый день, [Имя рекрутера]! На нашей встрече [дата] по поводу вакансии [название позиции] Вы упомянули, что решение будет принято к [обещанная дата]. Хотел(а) уточнить, есть ли уже какие-то новости по моей кандидатуре? Остаюсь заинтересованным(ой) в присоединении к вашей команде и готов(а) предоставить дополнительную информацию, если это потребуется. С уважением,<br> [Ваше имя] Follow-up после длительного молчания: Добрый день, [Имя рекрутера]! Пишу Вам в продолжение нашего собеседования [дата] на позицию [название]. Прошло уже [количество] недель, и я хотел(а) бы узнать, рассматривается ли еще моя кандидатура? Я по-прежнему очень заинтересован(а) в этой возможности и уверен(а), что мой опыт в [ключевая компетенция] будет полезен для решения задач, которые мы обсуждали. С уважением,<br> [Ваше имя] Финальный follow-up перед закрытием вопроса: Добрый день, [Имя рекрутера]! Я по-прежнему очень заинтересован(а) в позиции [название], которую мы обсуждали [дата]. Однако, поскольку прошло значительное время без обратной связи, я рассматриваю и другие карьерные возможности. Буду признателен(на), если Вы сможете предоставить информацию о статусе моей кандидатуры, чтобы я мог(ла) принять взвешенное решение относительно своего профессионального пути. С уважением,<br> [Ваше имя]

Важно помнить, что настойчивость должна быть разумной. По данным опроса HR-специалистов, проведенного в 2025 году, оптимальное количество follow-up сообщений — не более трех с интервалом 5-7 дней. Более частые напоминания могут создать впечатление навязчивости и снизить ваши шансы. ??

Как психологически настроиться на ожидание ответа после интервью

Ожидание ответа после собеседования может превратиться в настоящее психологическое испытание. Неопределенность вызывает стресс, а постоянные проверки почты и телефона только усиливают тревогу. Давайте разберемся, как сохранить внутреннее равновесие в этот непростой период и превратить время ожидания в продуктивный этап. ?????

Согласно исследованиям психологов, ожидание ответа активирует те же зоны мозга, что и физическая боль. Это объясняет, почему период после собеседования часто сопровождается дискомфортом и беспокойством. Вот несколько эффективных стратегий для управления этим состоянием:

Установите реалистичные ожидания. Заранее настройтесь на то, что процесс может занять больше времени, чем обещал рекрутер. По статистике 2025 года, фактические сроки принятия решения в среднем на 40% превышают изначально заявленные. Используйте правило "продолжайте поиски". Даже если собеседование прошло идеально, не останавливайте процесс поиска работы. Продолжайте откликаться на вакансии и проходить другие интервью. Это не только увеличит ваши шансы на трудоустройство, но и снизит психологическую зависимость от результата конкретного собеседования. Практикуйте техники "переключения внимания". Когда мысли о собеседовании начинают доминировать, сознательно переключайтесь на другие задачи или увлечения. Исследования показывают, что фокусировка на деятельности, требующей концентрации, значительно снижает тревожность. Ведите "дневник ожиданий". Записывайте свои мысли и ощущения во время ожидания. Это помогает структурировать эмоции и предотвращает бесконечное прокручивание одних и тех же мыслей в голове.

Особенно полезным может быть использование техники "ограниченного беспокойства". Выделите себе 15-20 минут в день, когда вы можете свободно беспокоиться о результатах собеседования. В остальное время, когда тревожные мысли начинают атаковать, откладывайте их до отведенного периода. Эта техника, по данным когнитивно-поведенческой терапии, снижает общий уровень тревоги на 30-40%.

Для тех, кто склонен к катастрофизации, полезно будет составить таблицу "Что, если?":

Тревожная мысль Вероятность (%) План действий в случае реализации "Мне не перезвонят вообще" 20% Продолжу поиск других вакансий, отправлю еще 10 резюме на следующей неделе "Мне откажут" 50% Запрошу обратную связь для улучшения, пройду дополнительное обучение по выявленным пробелам "Они предложат меньшую зарплату" 30% Подготовлю аргументы для переговоров или критерии, при которых я все равно соглашусь "Они сделают предложение, но я сомневаюсь в компании" 15% Составлю список дополнительных вопросов для прояснения сомнений

Такая таблица позволяет рационализировать страхи и подготовиться к различным сценариям, что снижает неопределенность и связанную с ней тревогу.

Не менее важно поддерживать физическое благополучие во время периода ожидания. Стресс может негативно влиять на иммунную систему и качество сна, поэтому:

Поддерживайте регулярную физическую активность (минимум 30 минут в день)

Обеспечьте полноценный сон (7-8 часов)

Ограничьте потребление кофеина и алкоголя, которые могут усиливать тревогу

Практикуйте техники расслабления: медитацию, глубокое дыхание, прогрессивную мышечную релаксацию

И наконец, помните о перспективе: через год вы вряд ли будете помнить о том, как ждали звонка после этого конкретного собеседования. Исследования показывают, что люди систематически переоценивают длительность и интенсивность своих эмоциональных реакций на будущие события — феномен, известный как "ошибка прогнозирования воздействия". ??