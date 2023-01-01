Электронная трудовая книжка при увольнении: что делать работодателю#Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Кадровые специалисты и HR-менеджеры
- Работодатели, занимающиеся оформлением увольнений
Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои знания в области трудового законодательства и кадрового учета
Переход на электронные трудовые книжки стал серьезным вызовом для кадровых специалистов и работодателей — особенно когда дело касается увольнения сотрудников. Ошибки в этом процессе могут обернуться штрафами и судебными разбирательствами. По статистике Роструда, количество нарушений при оформлении увольнений с ЭТК в 2024 году снизилось на 15%, но всё еще остается значительным. Как правильно оформить увольнение сотрудника с электронной трудовой книжкой и избежать юридических проблем? Разберем пошагово. ??
Электронные трудовые книжки: особенности процесса увольнения
С января 2020 года работодатели начали переход на электронные трудовые книжки (ЭТК), и к 2025 году этот процесс стал практически повсеместным. Электронная трудовая книжка — это цифровая версия документа, содержащая сведения о трудовой деятельности работника, которые передаются в информационную систему Пенсионного фонда России (с 2023 года — Социального фонда России).
При увольнении сотрудника с электронной трудовой книжкой возникают определенные особенности, которые необходимо учитывать работодателю:
- Отсутствие необходимости делать запись в физическом документе
- Обязательное предоставление сведений о трудовой деятельности (форма СТД-Р)
- Передача информации об увольнении в Социальный фонд России
- Соблюдение строгих сроков для отправки отчетности
Главное отличие от классической процедуры — вместо внесения записи в бумажную трудовую книжку работодатель обязан предоставить сотруднику форму СТД-Р в день увольнения и направить соответствующие сведения в СФР.
Елена Павлова, главный специалист по кадровому учету
В прошлом году я столкнулась с непростой ситуацией при увольнении IT-специалиста, перешедшего на электронную трудовую книжку. Из-за незнания точной процедуры мы не предоставили ему форму СТД-Р в день увольнения, а отправили позже по электронной почте. Сотрудник подал жалобу в трудовую инспекцию, и компании пришлось заплатить штраф. После этого случая я разработала четкий алгоритм действий при увольнении для сотрудников с ЭТК, и теперь этот процесс проходит без сбоев. Главный урок — нельзя пренебрегать формальностями, даже если кажется, что электронный формат упрощает процедуру.
Важно понимать, что сама процедура увольнения не меняется в зависимости от типа трудовой книжки. Основания для увольнения, соблюдение сроков предупреждения, выплаты — всё это регулируется Трудовым кодексом и не зависит от формата ведения сведений о трудовой деятельности. ??
|Действие
|Бумажная трудовая книжка
|Электронная трудовая книжка
|Запись об увольнении
|В бумажный документ
|В электронную базу СФР
|Документ на руки при увольнении
|Трудовая книжка
|Форма СТД-Р
|Ответственность за хранение
|Работник (после увольнения)
|СФР (постоянно)
|Доступ к сведениям
|Только при физическом наличии книжки
|Через личный кабинет на Госуслугах, МФЦ, СФР
Документальное оформление: что подготовить работодателю
Правильное документальное оформление увольнения сотрудника с электронной трудовой книжкой — залог отсутствия претензий как со стороны работника, так и контролирующих органов. Рассмотрим подробный перечень документов, которые необходимо подготовить работодателю:
- Приказ об увольнении — оформляется по унифицированной форме Т-8 или по форме, разработанной организацией, с обязательным указанием основания увольнения и ссылкой на статью ТК РФ.
- Форма СТД-Р — сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем. Этот документ выдается сотруднику с электронной трудовой книжкой вместо бумажной трудовой.
- Расчетный лист — документ с детализацией всех выплат, причитающихся работнику при увольнении.
- Справка о заработке за два года (форма по приказу Минтруда России от 30.04.2013 № 182н) — необходима для расчета пособий на новом месте работы.
- Форма СЗВ-СТАЖ — сведения о страховом стаже застрахованных лиц.
Особое внимание следует уделить заполнению формы СТД-Р. В ней должны быть указаны:
- Полное наименование работодателя, его ИНН и КПП
- Данные о работнике (ФИО, дата рождения, СНИЛС)
- Сведения о приеме на работу и переводах (при наличии)
- Информация об увольнении с точным указанием даты, основания и реквизитов приказа
Форма СТД-Р должна быть заверена подписью руководителя или уполномоченного лица. При наличии электронной подписи документ может быть предоставлен в электронном виде (при согласии работника). ??
|Документ
|Срок предоставления
|Форма
|Форма СТД-Р
|В день увольнения
|Бумажная или электронная (при наличии ЭЦП)
|Расчетный лист
|В день увольнения
|Бумажная
|Справка о заработке
|В день увольнения
|Бумажная
|СЗВ-СТАЖ
|В день увольнения
|Бумажная
|СЗВ-ТД
|Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа
|Электронная (в СФР)
Важно помнить, что отказ в выдаче работнику документов, связанных с работой, или нарушение сроков их выдачи влечет административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Штрафы за такие нарушения для юридических лиц могут достигать 50 000 рублей. ??
Порядок передачи данных в ПФР при увольнении сотрудника
Ключевым этапом оформления увольнения сотрудника с электронной трудовой книжкой является передача сведений в Социальный фонд России (бывший ПФР). Этот процесс регламентируется Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ и имеет свои особенности.
Информация об увольнении передается в СФР посредством формы СЗВ-ТД (сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица). Рассмотрим поэтапно весь процесс:
- Подготовка формы СЗВ-ТД. В отчет включаются данные только о факте увольнения сотрудника с указанием даты, основания (ссылка на статью ТК РФ) и реквизитов приказа.
- Проверка корректности заполнения. Особое внимание следует уделить правильности указания кодов и формулировок оснований увольнения.
- Отправка отчета. Форма СЗВ-ТД направляется в СФР в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
- Получение подтверждения. После отправки отчета следует дождаться протокола проверки от СФР, подтверждающего прием сведений или указывающего на ошибки.
Дмитрий Никитин, руководитель отдела кадров
Когда мы только начинали работать с электронными трудовыми книжками, я допустил серьезную ошибку при увольнении финансового директора. Мы своевременно оформили все документы и выдали ему форму СТД-Р, но из-за технического сбоя отправка СЗВ-ТД в ПФР затянулась на три дня. Бывший сотрудник не смог своевременно оформиться на новое место работы, поскольку данные о его увольнении отсутствовали в системе. В результате мы не только получили штраф, но и потеряли репутацию надежного работодателя. С тех пор я внедрил практику проверки доставки отчетов в день отправки и настроил систему оповещений о критических сроках сдачи отчетности.
Важно отметить, что с 2023 года изменились сроки передачи сведений об увольнении. Если ранее работодателю давалось время до 15-го числа следующего месяца, то теперь информацию необходимо передать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении. ??
При возникновении ошибок в ранее поданных сведениях об увольнении необходимо:
- Немедленно сформировать и отправить уточняющую форму СЗВ-ТД
- В графе "Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении" проставить значение "1"
- Одновременно внести правильные сведения об увольнении
Сроки и ответственность работодателя при работе с ЭТК
Соблюдение установленных законодательством сроков при работе с электронными трудовыми книжками — критически важный аспект деятельности работодателя. Нарушение этих сроков влечет за собой административную ответственность, которая может существенно ударить по бюджету организации. ??
Основные сроки, которые необходимо соблюдать при увольнении сотрудника с электронной трудовой книжкой:
- Предоставление формы СТД-Р работнику — в день увольнения (последний рабочий день)
- Передача сведений в СФР (форма СЗВ-ТД) — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении
- Выдача справок о заработке и стаже — в день увольнения
- Выплата всех причитающихся сумм — в день увольнения
Ответственность работодателя за нарушение правил работы с ЭТК регламентируется ст. 5.27 КоАП РФ и включает следующие санкции:
- Предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей для должностных лиц
- Штраф от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц
- При повторном нарушении — штраф от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет для должностных лиц
- При повторном нарушении — штраф от 50 000 до 70 000 рублей для юридических лиц
Помимо административной ответственности, несоблюдение сроков может привести к судебным разбирательствам с бывшими сотрудниками, которые вправе требовать компенсацию за задержку выдачи документов и материальный ущерб, если из-за этого они не смогли своевременно трудоустроиться. ??
Чтобы избежать нарушений и связанных с ними рисков, рекомендуется:
- Внедрить систему напоминаний о критических сроках сдачи отчетности
- Назначить ответственное лицо за своевременную передачу данных в СФР
- Проводить регулярный внутренний аудит процесса оформления увольнений
- Обеспечить бесперебойную работу программного обеспечения для отправки отчетности
- Иметь резервные каналы связи для передачи данных в СФР
Важно также учитывать, что ответственность за достоверность сведений, передаваемых в СФР, лежит на работодателе. Поэтому перед отправкой формы СЗВ-ТД необходимо тщательно проверять все данные, особенно основания увольнения и реквизиты приказов.
Отличия процедур увольнения с бумажной и электронной ТК
Несмотря на то, что основные принципы трудового законодательства одинаковы для всех работников, процедура увольнения сотрудников с электронными и бумажными трудовыми книжками имеет ряд существенных различий. Понимание этих отличий позволит работодателю избежать ошибок и корректно оформить все необходимые документы. ??
Рассмотрим ключевые отличия в процедурах увольнения:
|Критерий
|Бумажная трудовая книжка
|Электронная трудовая книжка
|Фиксация факта увольнения
|Запись в бумажной трудовой книжке
|Передача сведений в СФР по форме СЗВ-ТД
|Документы на руки работнику
|Трудовая книжка с записью об увольнении
|Форма СТД-Р
|Сроки передачи информации в СФР
|При наличии бумажной ТК — до 15 числа следующего месяца (до 2023 года)
|Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа
|Заверение записей
|Подпись руководителя, печать организации (при наличии)
|Электронная подпись для отчета в СФР, подпись руководителя на СТД-Р
|Исправление ошибок
|Зачеркивание неверной записи, внесение правильной
|Отправка уточняющей формы СЗВ-ТД с признаком отмены
Важно отметить, что при увольнении сотрудника с бумажной трудовой книжкой работодатель по-прежнему обязан передавать сведения в СФР, но делать это можно было до 15 числа следующего месяца (до 2023 года). Сейчас сроки унифицированы для всех типов трудовых книжек.
При оформлении увольнения работника с ЭТК следует учитывать несколько практических нюансов:
- Форма СТД-Р должна содержать все сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, а не только информацию об увольнении
- При выдаче формы СТД-Р в электронном виде необходимо получить письменное согласие работника
- Если работник отказывается получать форму СТД-Р, следует составить акт об отказе
- При увольнении работника в выходной день форма СТД-Р выдается в последний рабочий день перед выходным
Особое внимание следует уделить согласованию дат. Дата увольнения в приказе, форме СТД-Р и отчете СЗВ-ТД должна быть одинаковой. Расхождение в датах может привести к путанице в информационных системах и проблемам при последующем трудоустройстве работника. ??
Успешная работа с электронными трудовыми книжками требует от HR-специалистов и кадровиков глубокого понимания всех аспектов цифрового кадрового учета. Правильное оформление увольнения, своевременная передача данных в СФР и четкое следование законодательным нормам — залог безопасности компании и уважения прав сотрудников. Держите руку на пульсе изменений в трудовом законодательстве, инвестируйте в профессиональное развитие кадровой службы и используйте современные технологические решения для автоматизации кадрового учета.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву