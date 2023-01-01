Эффективные техники прохождения видео-собеседования: как подготовиться

Для кого эта статья: – Соискатели, готовящиеся к видео-собеседованиям – Рекрутёры и HR-специалисты, интересующиеся новыми форматами интервью – Карьера и профессиональное развитие для специалистов в разных сферах

Звонок в Zoom, Microsoft Teams или Google Meet — и вот вы уже на собеседовании с потенциальным работодателем. Видео-интервью кардинально изменило процесс найма, и это не временное явление. По данным исследования LinkedIn за 2023 год, 89% рекрутеров продолжают использовать видео-собеседования даже после снятия ограничений на личные встречи. Почему? Потому что это эффективно, экономит время и расширяет географию поиска талантов. Но как уверенно выступить перед камерой, когда от этого зависит ваша карьера? Давайте разберемся в техниках, которые превратят видео-собеседование из стресса в ваше конкурентное преимущество.

Почему видео-собеседования стали новой нормой

Статистика говорит сама за себя: согласно отчету HireVue за 2024 год, 82% компаний планируют сохранить или увеличить количество видео-собеседований в процессе найма. Этот формат экономит в среднем 67 минут на каждого кандидата по сравнению с традиционным очным интервью.

Для работодателей видео-собеседования стали незаменимым инструментом оценки не только профессиональных навыков, но и цифровой грамотности кандидатов. В эпоху распределенных команд и гибридного формата работы умение эффективно коммуницировать через экран становится ключевой компетенцией.

Для соискателей это возможность пройти интервью с компаниями из других городов и даже стран без необходимости переезда. По данным Glassdoor, 45% успешно трудоустроенных в 2023 году кандидатов прошли только дистанционные этапы отбора.

Преимущества видео-собеседований Для компаний Для кандидатов Экономия времени На 70% быстрее процесс найма Не нужно тратить время на дорогу Экономия ресурсов Снижение затрат на рекрутинг до 25% Нет расходов на перемещение Расширение географии Доступ к глобальному пулу талантов Возможность работать с компаниями по всему миру Гибкость Возможность проводить больше интервью Удобное планирование в личном графике

Однако с этими преимуществами приходят и новые вызовы. Технические сбои, сложности с невербальной коммуникацией и неформальными аспектами общения требуют дополнительных навыков и подготовки от соискателей.

Технические аспекты: подготовка оборудования и среды

Екатерина Соколова, карьерный консультант Один из моих клиентов, Алексей, претендовал на позицию ведущего разработчика в международной IT-компании. За день до ключевого интервью он решил проверить свое оборудование и обнаружил, что встроенный микрофон ноутбука искажает его голос, а интернет-соединение нестабильно. Мы срочно организовали внешний микрофон и резервный мобильный интернет. Во время собеседования произошел сбой Wi-Fi, но Алексей спокойно переключился на резервный канал и продолжил разговор без паузы. Рекрутер позже отметил его профессионализм и готовность к непредвиденным ситуациям — это сыграло решающую роль в финальном выборе кандидата.

Технические проблемы могут перечеркнуть ваши профессиональные достижения и тщательную подготовку. Поэтому к техническим аспектам видео-собеседования стоит отнестись с особым вниманием.

Проверьте оборудование заранее. Минимум за 24 часа до интервью протестируйте камеру, микрофон и динамики. Запишите тестовый видеозвонок, чтобы оценить качество изображения и звука.

Минимум за 24 часа до интервью протестируйте камеру, микрофон и динамики. Запишите тестовый видеозвонок, чтобы оценить качество изображения и звука. Обеспечьте стабильное интернет-соединение. Скорость интернета должна быть не менее 10 Мбит/с. Проверить можно на speedtest.net. Подготовьте резервный источник интернета — например, раздачу с телефона.

Скорость интернета должна быть не менее 10 Мбит/с. Проверить можно на speedtest.net. Подготовьте резервный источник интернета — например, раздачу с телефона. Установите и освойте платформу. Заранее установите Zoom, Teams, Google Meet или другую платформу, на которой будет проходить собеседование. Изучите базовые функции: как включать/выключать камеру и микрофон, как демонстрировать экран.

Заранее установите Zoom, Teams, Google Meet или другую платформу, на которой будет проходить собеседование. Изучите базовые функции: как включать/выключать камеру и микрофон, как демонстрировать экран. Позаботьтесь об освещении. Основной источник света должен быть перед вами, а не за спиной. Избегайте резких теней на лице.

Настройка пространства вокруг так же важна, как и работоспособность техники:

Выберите нейтральный, аккуратный фон. Лучше всего — однотонная стена без отвлекающих элементов. Если это невозможно, используйте виртуальный фон, но убедитесь, что он выглядит профессионально.

Лучше всего — однотонная стена без отвлекающих элементов. Если это невозможно, используйте виртуальный фон, но убедитесь, что он выглядит профессионально. Минимизируйте шумы. Предупредите домашних о предстоящем собеседовании, выключите уведомления на всех устройствах, закройте окна, если за ними шумно.

Предупредите домашних о предстоящем собеседовании, выключите уведомления на всех устройствах, закройте окна, если за ними шумно. Разместите камеру на уровне глаз. Это создает эффект зрительного контакта и обеспечивает наиболее выгодный ракурс.

Подготовка к собеседованию: исследование и практика

Подготовка к видео-собеседованию включает те же этапы, что и к очному, но с дополнительными нюансами. Анализ показывает, что 76% неудачных видео-интервью связаны с недостаточной подготовкой кандидата, а не с техническими проблемами.

Изучите компанию доскональнее. В видео-формате труднее считывать реакцию собеседника, поэтому ваши ответы должны быть максимально точными и релевантными. Изучите не только общую информацию о компании, но и последние новости, ключевые проекты, ценности организации.

В видео-формате труднее считывать реакцию собеседника, поэтому ваши ответы должны быть максимально точными и релевантными. Изучите не только общую информацию о компании, но и последние новости, ключевые проекты, ценности организации. Подготовьте пространство для заметок. Разместите стикеры с ключевыми тезисами вокруг камеры так, чтобы они были видны вам, но не отвлекали от зрительного контакта с собеседником.

Разместите стикеры с ключевыми тезисами вокруг камеры так, чтобы они были видны вам, но не отвлекали от зрительного контакта с собеседником. Адаптируйте ответы на стандартные вопросы. Классические вопросы о сильных и слабых сторонах, достижениях и неудачах требуют в видео-формате более структурированных и сжатых ответов. Используйте методику STAR (Situation, Task, Action, Result) для построения историй.

Классические вопросы о сильных и слабых сторонах, достижениях и неудачах требуют в видео-формате более структурированных и сжатых ответов. Используйте методику STAR (Situation, Task, Action, Result) для построения историй. Проведите не менее двух пробных видео-собеседований. Запишите их и проанализируйте свою речь, жесты, выражение лица.

Эффективная подготовка к интервью включает несколько уровней исследования:

Уровень исследования Что изучать Где искать информацию Базовый История компании, миссия, ценности, продукты/услуги Официальный сайт, раздел "О нас" Продвинутый Последние новости, проекты, финансовые показатели Пресс-релизы, отраслевые издания, годовые отчеты Экспертный Корпоративная культура, стиль работы, типичные карьерные пути Отзывы сотрудников, профили компании на карьерных порталах VIP-подготовка Информация об интервьюере, его профессиональный путь, взгляды Профессиональные социальные сети, публикации, выступления

Особое внимание уделите подготовке вопросов, которые вы зададите работодателю. Они должны демонстрировать ваш интерес к компании и глубокое понимание позиции. Сформулируйте 5-7 вопросов разного уровня: о непосредственных обязанностях, о команде, о перспективах роста и о стратегических целях организации.

Психологические приемы для управления стрессом

Михаил Воронин, коуч по карьерному развитию Марина пришла ко мне после трех неудачных видео-собеседований. Талантливый аналитик, она терялась перед камерой — говорила слишком тихо, часто сбивалась, не могла сконцентрироваться на вопросах. Мы выяснили источник проблемы: Марина испытывала так называемый "эффект наблюдателя" — постоянное осознание, что ее снимают, вызывало тревогу. Мы разработали ритуал подготовки: за 30 минут до собеседования она делала дыхательные упражнения, затем записывала двухминутное видео с ответом на случайный профессиональный вопрос и завершала практикой силовой позы. На следующем собеседовании Марина чувствовала себя значительно увереннее и получила предложение о работе. "Камера перестала быть врагом," — сказала она, — "я просто представляла, что общаюсь с коллегой через офисную перегородку."

Стресс — естественная реакция на оценивающую ситуацию, но его можно контролировать. 73% рекрутеров отмечают нервозность кандидатов на видео-собеседованиях как фактор, снижающий шансы на успех. Вот научно обоснованные техники, которые помогут справиться с тревогой:

Техника 4-7-8. Перед собеседованием: вдохните на счет 4, задержите дыхание на счет 7, выдохните на счет 8. Повторите 4 раза. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снижает уровень кортизола.

Перед собеседованием: вдохните на счет 4, задержите дыхание на счет 7, выдохните на счет 8. Повторите 4 раза. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снижает уровень кортизола. Силовая поза. За 2 минуты до начала встречи примите уверенную позу: выпрямите спину, расправьте плечи, поднимите подбородок. Исследования показывают, что это повышает уровень тестостерона и снижает кортизол, делая вас увереннее.

За 2 минуты до начала встречи примите уверенную позу: выпрямите спину, расправьте плечи, поднимите подбородок. Исследования показывают, что это повышает уровень тестостерона и снижает кортизол, делая вас увереннее. Метод якорей. Разместите на рабочем столе предмет, ассоциирующийся с успехом или спокойствием (вне зоны видимости камеры). В моменты волнения переключайте внимание на этот предмет.

Разместите на рабочем столе предмет, ассоциирующийся с успехом или спокойствием (вне зоны видимости камеры). В моменты волнения переключайте внимание на этот предмет. Техника "2 минуты". Перед включением камеры запишите 2-минутное видео, в котором ответьте на типичный вопрос собеседования. Это "разогреет" вас и сделает переход к реальному интервью более плавным.

Если во время собеседования вы чувствуете, что нервничаете:

Используйте паузы. Если вопрос застал врасплох, не торопитесь. Фраза "Это интересный вопрос, позвольте мне секунду подумать" даст время собраться.

Если вопрос застал врасплох, не торопитесь. Фраза "Это интересный вопрос, позвольте мне секунду подумать" даст время собраться. Практикуйте осознанность. Если чувствуете нарастающую тревогу, сосредоточьтесь на дыхании на 10-15 секунд. Обратите внимание на ощущения в теле, это вернет вас в настоящий момент.

Если чувствуете нарастающую тревогу, сосредоточьтесь на дыхании на 10-15 секунд. Обратите внимание на ощущения в теле, это вернет вас в настоящий момент. Используйте технику "Разговор с камерой". Представьте, что камера — это глаза друга или коллеги, с которым вам комфортно общаться.

Психологическая подготовка должна начинаться минимум за 3 дня до интервью. Регулярно практикуйте техники релаксации и визуализируйте успешное прохождение собеседования, создавая в уме детальную картину события со всеми позитивными ощущениями.

Невербальная коммуникация в виртуальном пространстве

В видео-формате невербальные сигналы имеют критическое значение. Исследование Princeton University показало, что 55% впечатления формируется на основе визуальных сигналов, и только 7% зависит от содержания сказанного. При этом в видео-формате считывание невербальных сигналов затруднено, что требует их намеренного усиления.

Зрительный контакт. Смотрите в камеру, а не на экран с собеседником. Это создает иллюзию прямого взгляда. Если сложно постоянно смотреть в камеру, используйте правило "70/30" — 70% времени смотрите в камеру, 30% — на экран.

Смотрите в камеру, а не на экран с собеседником. Это создает иллюзию прямого взгляда. Если сложно постоянно смотреть в камеру, используйте правило "70/30" — 70% времени смотрите в камеру, 30% — на экран. Осанка и положение. Сидите прямо, слегка наклонившись вперед. Это демонстрирует вовлеченность и интерес. Исследования показывают, что такая поза воспринимается как признак уверенности и компетентности.

Сидите прямо, слегка наклонившись вперед. Это демонстрирует вовлеченность и интерес. Исследования показывают, что такая поза воспринимается как признак уверенности и компетентности. Жестикуляция. Используйте открытые жесты в зоне видимости камеры. Они должны быть немного более выразительными, чем при личном общении, но без преувеличения.

Используйте открытые жесты в зоне видимости камеры. Они должны быть немного более выразительными, чем при личном общении, но без преувеличения. Мимика. Улыбайтесь естественно, но чаще, чем при очном разговоре. В видео-формате выражения лица могут казаться более нейтральными, чем они есть на самом деле.

Важно помнить об эффекте "задержки мимики" — особенности восприятия выражения лица через видео. То, что кажется нам нейтральным, на экране может выглядеть как безразличие или даже неприязнь. Поэтому:

Слегка усильте выражение заинтересованности — чуть шире откройте глаза, немного активнее кивайте.

Периодически делайте заметки — это демонстрирует вовлеченность и внимание к словам собеседника.

Используйте вокальное разнообразие — варьируйте тон, темп и громкость голоса, чтобы компенсировать ограничения видео-формата.

Особое внимание стоит уделить одежде. В видео-формате некоторые цвета и узоры могут создавать нежелательные эффекты:

Избегайте мелких узоров и полосок — они могут создавать эффект ряби на экране.

Предпочтите однотонную одежду средней насыщенности — не слишком яркую и не слишком темную.

Откажитесь от светоотражающих материалов и крупных украшений, которые могут создавать блики.

Помните, что в видео-формате зона видимости ограничена, поэтому ваш образ должен быть безупречен от макушки до середины груди — именно эта часть будет в кадре большую часть времени.

Следующие шаги: закрепление успеха после интервью

Собеседование не заканчивается в момент прощания — послеинтервьюная стратегия может стать решающим фактором. По данным TopResume, 68% рекрутеров положительно оценивают кандидатов, которые правильно выстраивают коммуникацию после интервью.

Отправьте письмо благодарности. Сделайте это в течение 24 часов после собеседования. Упомяните 2-3 конкретных момента разговора и подчеркните, почему вы заинтересованы в позиции.

Сделайте это в течение 24 часов после собеседования. Упомяните 2-3 конкретных момента разговора и подчеркните, почему вы заинтересованы в позиции. Проведите самоанализ. Запишите основные вопросы, которые задавали, и свои ответы. Отметьте, что прошло хорошо, и где вы могли бы улучшить свою презентацию.

Запишите основные вопросы, которые задавали, и свои ответы. Отметьте, что прошло хорошо, и где вы могли бы улучшить свою презентацию. Подготовьте дополнительные материалы. Если во время интервью возникли темы, требующие подтверждения ваших навыков, подготовьте примеры работ или дополнительную информацию о вашем опыте.

Если во время интервью возникли темы, требующие подтверждения ваших навыков, подготовьте примеры работ или дополнительную информацию о вашем опыте. Настройтесь на следующие этапы. 47% кандидатов проходят более одного видео-интервью перед получением предложения. Будьте готовы к техническому собеседованию, встрече с командой или тестовому заданию.

Интервал ожидания после видео-собеседования часто кажется бесконечным. Правильная стратегия последующих действий:

Через 5-7 рабочих дней после интервью (если не было указано конкретных сроков) уместно отправить вежливое напоминание с запросом о статусе рассмотрения вашей кандидатуры.

Используйте этот период для подготовки к потенциальному предложению: определите минимально приемлемые условия, подготовьтесь к переговорам о зарплате.

Продолжайте поиск и прохождение других собеседований — это не только расширяет ваши возможности, но и укрепляет уверенность в переговорах.

Если вы получили отказ после видео-собеседования, отнеситесь к этому как к возможности роста:

Запросите обратную связь — около 35% рекрутеров готовы ее предоставить, если запрос сформулирован профессионально.

Проанализируйте запись собеседования, если вы ее сделали (с разрешения интервьюера), или восстановите по памяти ключевые моменты.

Скорректируйте подготовку к следующим интервью с учетом полученного опыта.