ДВФУ: топ специальностей для успешной карьеры на Дальнем Востоке

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Для кого эта статья:

Будущие абитуриенты и их родители

Студенты, рассматривающие продолжение образования в магистратуре или аспирантуре

Заинтересованные в карьерных возможностях и трудоустройстве после получения образования Дальневосточный федеральный университет — флагманский вуз российского Дальнего Востока, открывающий перед абитуриентами впечатляющий спектр образовательных возможностей. В 2025 году ДВФУ предлагает более 200 образовательных программ в области технологий, медицины, экономики и гуманитарных наук. Расположенный на острове Русский, кампус университета считается одним из самых современных в России и привлекает талантливых студентов со всей страны. Разберёмся, какие специальности предлагает ДВФУ и чем они могут заинтересовать будущих абитуриентов. ??

ДВФУ во Владивостоке: обзор специальностей и направлений

Дальневосточный федеральный университет предлагает образовательные программы по всем уровням высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура. В 2025 году университет реализует подготовку по 9 укрупненным группам направлений, охватывая практически все сферы знаний и профессиональной деятельности.

ДВФУ отличается от других дальневосточных вузов не только масштабом, но и разнообразием доступных специальностей. Университет целенаправленно развивает стратегически важные для региона направления подготовки, обеспечивая Дальний Восток высококвалифицированными специалистами. ??

Структурно образовательный процесс организован в рамках пяти основных школ (институтов):

Политехнический институт

Институт Мирового океана

Школа экономики и менеджмента

Институт медицины и наук о жизни

Школа искусств и гуманитарных наук

Каждая школа ДВФУ объединяет родственные направления подготовки и специальности, что позволяет создать единую образовательную среду для студентов со схожими профессиональными интересами.

Особенность ДВФУ — ориентация на потребности Азиатско-Тихоокеанского региона. Университет предлагает уникальные программы по востоковедению, международным отношениям в АТР, морскому делу и биотехнологиям — направлениям, особенно актуальным для Приморского края и всего Дальнего Востока.

Антон Рябинин, руководитель приемной комиссии К нам часто приходят абитуриенты, которые знают только, что хотят учиться во Владивостоке, но не определились с направлением. История Марины из Хабаровска показательна: девушка приехала поступать на «Международные отношения», но после консультации с нашими специалистами и экскурсии по лабораториям Института Мирового океана полностью изменила свой выбор. Её впечатлили перспективы морской биотехнологии — направления, о котором она даже не думала раньше. Сегодня Марина — аспирантка, занимающаяся исследованиями биоактивных веществ из морских организмов. Поэтому мы всегда рекомендуем абитуриентам не ограничиваться изучением только одного направления, а познакомиться со всем спектром возможностей ДВФУ.

Институты ДВФУ и их ключевые образовательные программы

Каждый институт ДВФУ имеет свою специализацию и предлагает уникальный набор образовательных программ. Рассмотрим подробнее, что представляет собой каждая школа и какие возможности она предоставляет абитуриентам. ???

Политехнический институт ДВФУ — крупнейшая школа университета, готовящая инженеров и специалистов технического профиля. Здесь сосредоточены программы в области IT, строительства, энергетики, машиностроения и транспорта.

Ключевые направления подготовки:

Информационные системы и технологии

Прикладная математика и информатика

Строительство уникальных зданий и сооружений

Ядерная энергетика и теплофизика

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Институт Мирового океана представляет собой уникальное образовательное подразделение, специализирующееся на изучении морских ресурсов, экологии моря и прибрежныхterritорий. Этот институт является визитной карточкой ДВФУ, отражающей географическое положение университета.

Ключевые направления подготовки:

Гидрометеорология

Экология и природопользование

Водные биоресурсы и аквакультура

Биотехнология

Техносферная безопасность

Школа экономики и менеджмента готовит специалистов в области экономики, финансов, менеджмента и государственного управления. Отличительной чертой школы является акцент на экономические связи со странами АТР.

Ключевые направления подготовки:

Экономика

Менеджмент

Государственное и муниципальное управление

Бизнес-информатика

Торговое дело

Институт медицины и наук о жизни — одно из наиболее динамично развивающихся подразделений университета. Здесь готовят врачей, фармацевтов и специалистов в области биомедицинских технологий.

Ключевые направления подготовки:

Лечебное дело

Стоматология

Фармация

Медицинская биофизика

Сестринское дело

Школа искусств и гуманитарных наук объединяет гуманитарные, социальные и творческие направления подготовки. Особое внимание уделяется востоковедению и языкам стран АТР.

Ключевые направления подготовки:

Востоковедение и африканистика

Филология

Лингвистика

Журналистика

Психология

Институт Количество программ бакалавриата Количество программ магистратуры Отличительные особенности Политехнический институт 24 18 Современные лаборатории, сотрудничество с промышленными предприятиями Институт Мирового океана 12 8 Собственный флот для исследований, уникальные морские биотехнологии Школа экономики и менеджмента 15 10 Международные аккредитации, сотрудничество с ведущими компаниями АТР Институт медицины и наук о жизни 8 5 Медицинский центр ДВФУ, высокотехнологичное оборудование Школа искусств и гуманитарных наук 20 15 Изучение 14 восточных языков, международные стажировки

Бакалавриат и специалитет ДВФУ: направления и проходные баллы

Для абитуриентов, планирующих поступление на программы бакалавриата и специалитета, важно не только знать доступные направления подготовки, но и ориентироваться в проходных баллах. В 2025 году ДВФУ предлагает широкий выбор программ первого уровня высшего образования с различным конкурсом. ??

Проходные баллы в ДВФУ значительно варьируются в зависимости от направления подготовки. Наиболее высокий конкурс традиционно наблюдается на специальностях медицинского профиля, юриспруденции, международных отношениях и востоковедении.

Рассмотрим популярные направления бакалавриата и специалитета ДВФУ с указанием проходных баллов 2024 года (бюджетная форма обучения):

Направление подготовки Проходной балл (бюджет) Количество бюджетных мест Стоимость обучения (руб/год) Лечебное дело 270 120 380 000 Юриспруденция 255 50 290 000 Востоковедение и африканистика 248 65 280 000 Информационная безопасность 235 75 270 000 Экономика 230 45 260 000 Биотехнология 220 40 240 000 Строительство 200 90 230 000 Физика 190 50 210 000

Технические и естественнонаучные направления в ДВФУ часто имеют более низкие проходные баллы при достаточно большом количестве бюджетных мест, что делает их привлекательными для абитуриентов, интересующихся данными областями знаний.

Для поступающих на контрактную форму обучения важно учитывать не только стоимость программы, но и возможности получения скидок и грантов. ДВФУ предлагает различные формы финансовой поддержки талантливых студентов, включая скидки за высокие баллы ЕГЭ и победы в олимпиадах.

Среди программ специалитета ДВФУ особой популярностью пользуются:

Лечебное дело (6 лет обучения)

Стоматология (5 лет обучения)

Фармация (5 лет обучения)

Судебная экспертиза (5 лет обучения)

Строительство уникальных зданий и сооружений (6 лет обучения)

Компьютерная безопасность (5,5 лет обучения)

При поступлении в ДВФУ абитуриентам важно учитывать особенности приёмной кампании: минимальные баллы ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания на творческих направлениях и возможность получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Университет поощряет участие абитуриентов в олимпиадах, волонтёрской деятельности и спортивных достижениях. ??

Магистратура и аспирантура: специальности для продолжения обучения

ДВФУ предоставляет широкие возможности для продолжения образования на уровне магистратуры и аспирантуры. Программы этих уровней ориентированы на углубленное изучение специальности и развитие исследовательских компетенций. ??

Магистерские программы ДВФУ разработаны с учетом актуальных тенденций развития науки и потребностей рынка труда. Многие программы реализуются в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными университетами, что позволяет выпускникам получать двойные дипломы.

Среди наиболее востребованных направлений магистратуры ДВФУ:

Цифровая трансформация в бизнесе

Биотехнология

Международные отношения в АТР

Исследования морских экосистем

Искусственный интеллект и большие данные

Ядерные технологии

Инженерное дело в области управления водными ресурсами и систем водоснабжения

Особенностью магистерских программ ДВФУ является возможность кросс-дисциплинарного обучения, когда студенты могут выбирать курсы из разных областей знаний, формируя индивидуальную образовательную траекторию.

Аспирантура ДВФУ предлагает подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации по широкому спектру научных специальностей. Университет активно развивает свою научную инфраструктуру, создавая условия для проведения исследований мирового уровня.

Основные направления аспирантуры ДВФУ:

Математика и механика

Физика и астрономия

Химические науки

Науки о Земле

Биологические науки

Информатика и вычислительная техника

Клиническая медицина

Языкознание и литературоведение

Философия, этика и религиоведение

Экономика

Марина Корчагина, руководитель отдела магистратуры Я регулярно встречаюсь с выпускниками бакалавриата, которые сомневаются в необходимости продолжения обучения. Показателен случай Дмитрия, который окончил бакалавриат по направлению «Программная инженерия» и уже имел предложение о работе от IT-компании. Он колебался, стоит ли тратить ещё два года на магистратуру. Мы предложили ему программу «Искусственный интеллект и анализ данных», которая реализуется в партнёрстве с Университетом Циньхуа (Китай). Программа предусматривала гибкий график обучения и включала семестр за рубежом. Сегодня Дмитрий — руководитель направления в российско-китайской IT-компании с окладом втрое превышающим первоначальное предложение. По его словам, решающим фактором в карьере стали именно компетенции и связи, приобретенные в магистратуре.

Важным преимуществом обучения в магистратуре и аспирантуре ДВФУ является доступ к уникальному научному оборудованию. Университет располагает современными лабораториями и исследовательскими центрами, включая Центр морской биологии, Лабораторию ядерных процессов, Дальневосточный центр нанотехнологий и многие другие.

Для иностранных студентов ДВФУ предлагает англоязычные магистерские программы, что делает университет привлекательным для абитуриентов из стран АТР. Также развиваются совместные образовательные программы с ведущими университетами Китая, Японии, Республики Корея и других стран региона.

Перспективные направления ДВФУ: трудоустройство выпускников

Успешное трудоустройство выпускников — один из ключевых показателей эффективности образовательной программы. ДВФУ уделяет особое внимание подготовке специалистов, востребованных на региональном и международном рынках труда. ??

По данным мониторинга трудоустройства выпускников, более 80% окончивших ДВФУ находят работу в течение первого года после выпуска. При этом значительная часть выпускников остается работать на Дальнем Востоке, внося вклад в развитие региона.

Наиболее высокие показатели трудоустройства демонстрируют следующие направления подготовки:

IT-специальности (программная инженерия, информационная безопасность, прикладная информатика) — 95% трудоустройства

Медицинские специальности (лечебное дело, стоматология) — 92% трудоустройства

Нефтегазовое дело — 90% трудоустройства

Строительство — 88% трудоустройства

Востоковедение — 85% трудоустройства

ДВФУ активно развивает сотрудничество с работодателями, привлекая их к разработке образовательных программ и организации практик для студентов. Среди партнеров университета — крупнейшие компании региона и страны: Роснефть, Газпром, Сбербанк, Ростелеком, Русагро, а также международные корпорации, работающие на Дальнем Востоке.

Для содействия трудоустройству выпускников в ДВФУ действует Центр карьеры, который организует ярмарки вакансий, мастер-классы по развитию карьеры и консультации по вопросам трудоустройства. Ежегодно в университете проводится «Карьерный форум ДВФУ», собирающий десятки работодателей и сотни студентов.

Особое внимание уделяется взаимодействию с резидентами Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Эти компании получают налоговые и административные преференции и активно набирают молодых специалистов. Для выпускников ДВФУ это открывает дополнительные возможности трудоустройства на Дальнем Востоке.

Средний уровень заработной платы выпускников ДВФУ в зависимости от направления подготовки (данные 2024 года):

IT-специальности — от 90 000 до 180 000 рублей

Нефтегазовое дело — от 100 000 до 200 000 рублей

Медицинские специальности — от 70 000 до 150 000 рублей

Экономика и менеджмент — от 60 000 до 120 000 рублей

Строительство — от 70 000 до 130 000 рублей

Юриспруденция — от 65 000 до 140 000 рублей

Выпускники ДВФУ востребованы не только в России, но и за рубежом, особенно в странах АТР. Владение восточными языками и знание специфики ведения бизнеса в азиатских странах дает выпускникам конкурентное преимущество при трудоустройстве в международные компании.

Университет также поддерживает предпринимательские инициативы студентов. В ДВФУ действует бизнес-инкубатор, где студенты могут получить консультационную и финансовую поддержку для реализации собственных проектов. Это способствует развитию инновационной экосистемы региона и созданию новых рабочих мест.