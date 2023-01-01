Дополнительный выходной: кому положен и как его получить

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Для кого эта статья:

Работники, имеющие право на дополнительные выходные дни

HR-специалисты и руководители компаний

Адвокаты и юристы, занимающиеся трудовым правом Представьте: вы возвращаетесь с работы измотанные, а завтра снова в офис. Ситуация знакома? Хорошая новость: российское трудовое законодательство предусматривает дополнительные выходные для определённых категорий граждан. Знаете ли вы, что донор крови имеет право на дополнительный день отдыха, а родитель ребёнка-инвалида — на четыре дополнительных выходных в месяц? Разбираемся, кто может взять законный дополнительный выходной и как правильно оформить это право. 🧐

Дополнительные выходные дни: правовые основания

Право на дополнительные выходные дни закреплено в Трудовом кодексе РФ и других нормативных актах. В отличие от стандартных выходных, которые предоставляются всем работникам, дополнительные выходные имеют целевой характер и предоставляются определённым категориям сотрудников при наступлении установленных законом условий.

Основные нормативные документы, регулирующие предоставление дополнительных выходных:

Трудовой кодекс РФ (статьи 186, 262, 319)

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов»

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 №1048 (правила предоставления дополнительных выходных родителям детей-инвалидов)

Коллективные договоры и локальные нормативные акты предприятий

Важно понимать, что дополнительные выходные дни — это не право работодателя, а его обязанность при соблюдении сотрудником установленных условий. Отказ работодателя в предоставлении таких дней является нарушением трудового законодательства и может быть обжалован в трудовой инспекции или суде. 📝

Тип дополнительного выходного Правовое основание Оплата Донорaм крови ст. 186 ТК РФ С сохранением среднего заработка Родителям детей-инвалидов ст. 262 ТК РФ С сохранением среднего заработка Работникам Крайнего Севера ст. 319 ТК РФ Без сохранения заработной платы На диспансеризацию ст. 185.1 ТК РФ С сохранением места работы и среднего заработка

Михаил Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай. Руководитель небольшой компании отказал сотруднице предоставить четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом, мотивируя это производственной необходимостью. Работница обратилась в трудовую инспекцию. Результат проверки — штраф работодателю 40 000 рублей и предписание о немедленном предоставлении положенных выходных дней. Дополнительно сотруднице была выплачена компенсация морального вреда по решению суда в размере 15 000 рублей. Этот пример наглядно демонстрирует, что дополнительные выходные — не привилегия, а законное право сотрудника, которое работодатель обязан соблюдать.

Категории работников с правом на дополнительный отдых

Российское законодательство устанавливает несколько категорий работников, имеющих право на дополнительные выходные дни. Рассмотрим основные из них. 👨‍👩‍👧‍👦

Доноры крови и её компонентов. После каждого дня сдачи крови донору предоставляется дополнительный день отдыха. Этот день можно использовать сразу после донации или присоединить к отпуску. Родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов. Им предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребёнком. Женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При наличии детей до 16 лет им предоставляется один дополнительный выходной в месяц без сохранения заработной платы. Работники, проходящие диспансеризацию. Сотрудники в возрасте от 40 лет имеют право на один оплачиваемый день ежегодно для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста и пенсионеры — на два рабочих дня ежегодно. Участники ЕГЭ и ОГЭ. Работники, чьи дети сдают государственные экзамены, имеют право на дополнительный выходной в день проведения экзамена. Лица, осуществляющие учебную деятельность. Работники, совмещающие работу с получением образования, имеют право на дополнительные выходные дни для сдачи экзаменов и защиты дипломной работы.

Обратите внимание, что некоторые категории работников могут претендовать на дополнительные выходные дни согласно коллективным договорам или внутренним нормативным актам компании. Например, дополнительные выходные по случаю бракосочетания, рождения ребёнка или смерти близкого родственника.

Доноры крови: как получить дополнительный выходной

Донорство крови — социально значимая деятельность, которую государство поощряет, в том числе предоставлением дополнительных дней отдыха. В 2025 году продолжают действовать положения статьи 186 ТК РФ и Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов». Вот что важно знать о дополнительных выходных для доноров: 🩸

В день сдачи крови донор освобождается от работы.

После каждого дня сдачи крови предоставляется дополнительный день отдыха.

Дополнительный день отдыха можно использовать в любой день в течение года после сдачи крови.

При сдаче крови в выходной или праздничный день, донор также получает право на дополнительный день отдыха.

При сдаче крови во время отпуска донор имеет право на дополнительный день отдыха.

Для оформления дополнительного выходного после сдачи крови необходимо предоставить работодателю справку из медицинского учреждения о сдаче крови и заявление на предоставление дополнительного дня отдыха. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого дня.

Ситуация Положенные выходные Особые условия Стандартная сдача крови в рабочий день День сдачи + 1 дополнительный день Оба дня оплачиваются Сдача крови в выходной/праздничный день 1 дополнительный день По желанию донора Сдача во время отпуска 1 дополнительный день Можно присоединить к отпуску Сдача компонентов крови (плазма, тромбоциты) День сдачи + 1 дополнительный день Аналогично цельной крови

В соответствии с последними изменениями в законодательстве, за работником сохраняется средний заработок и за день сдачи крови, и за предоставленный впоследствии дополнительный день отдыха. Это правило действует независимо от того, работает человек по основному месту работы или по совместительству.

Особые условия для родителей детей-инвалидов

Воспитание ребёнка-инвалида требует значительных физических и эмоциональных ресурсов. Государство предоставляет родителям таких детей дополнительную поддержку в виде дополнительных выходных дней. В 2025 году эта поддержка регулируется статьёй 262 ТК РФ. 👪

Елена Соколова, руководитель отдела кадров В нашу компанию устроилась женщина, воспитывающая 12-летнего ребенка-инвалида. Во время оформления она не знала о своем праве на дополнительные выходные дни. Мы провели консультацию и помогли ей оформить необходимые документы. Теперь она берет 4 дополнительных дня в месяц, распределяя их в соответствии с медицинскими процедурами ребенка. Это позволило ей сбалансировать работу и заботу о ребенке. Важный момент: когда отец ребенка впервые обратился по месту своей работы за дополнительными выходными, работодатель отказал, не зная, что эти дни можно делить между родителями. После предоставления юридической консультации отцу также были предоставлены положенные выходные дни.

Основные положения, касающиеся дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов:

Родителям (опекунам, попечителям) ребёнка-инвалида предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

Эти дни могут быть использованы одним из родителей либо разделены между ними по их усмотрению.

Дополнительные выходные дни не переносятся на следующий месяц, если не были использованы.

Дни предоставляются до достижения ребёнком возраста 18 лет.

Оплата производится в размере среднего дневного заработка.

Для оформления дополнительных выходных дней необходимо предоставить работодателю следующие документы:

Заявление о предоставлении дополнительных выходных дней. Справку, подтверждающую инвалидность ребёнка. Документы, подтверждающие родство или опекунство. Справка с места работы второго родителя о неполучении им дополнительных выходных дней в этом месяце (или о получении меньшего количества дней). Документ о совместном проживании с ребёнком-инвалидом (при необходимости).

Важно отметить, что с 2023 года действуют новые правила, согласно которым единственному родителю, усыновителю или опекуну ребёнка-инвалида предоставляются все 4 выходных дня без необходимости предоставления дополнительных справок. Также упрощена процедура подачи документов — теперь некоторые справки нужно предоставлять не ежемесячно, а раз в год. 📝

Работодатель не имеет права отказать в предоставлении дополнительных выходных дней при соблюдении всех формальных требований. Эти дни могут быть использованы как вместе, так и по отдельности, в зависимости от потребностей семьи.

Оформление дополнительного выходного: пошаговая инструкция

Процесс оформления дополнительного выходного дня зависит от основания, по которому он предоставляется. Однако существует общий алгоритм, которого стоит придерживаться вне зависимости от категории дополнительного выходного. 📋

Шаг 1: Определите своё право на дополнительный выходной Проверьте, относитесь ли вы к категориям работников с правом на дополнительный выходной. Изучите соответствующие статьи Трудового кодекса или проконсультируйтесь с юристом по трудовому праву.

Шаг 2: Соберите необходимые документы

Для доноров: справка о сдаче крови из медицинского учреждения.

Для родителей детей-инвалидов: справка МСЭ, свидетельство о рождении ребёнка, справка с места работы второго родителя.

Для диспансеризации: подтверждение возраста (для лиц от 40 лет и предпенсионеров).

Другие документы в зависимости от конкретного основания для выходного.

Шаг 3: Напишите заявление Составьте заявление на имя руководителя организации с просьбой предоставить дополнительный выходной день. В заявлении укажите:

ФИО и должность.

Основание для предоставления выходного.

Конкретную дату (или даты), когда вы планируете использовать выходной.

Список прилагаемых документов.

Дату и подпись.

Шаг 4: Подайте документы заблаговременно Рекомендуется подавать заявление минимум за 5-7 рабочих дней до желаемой даты выходного. Это даст работодателю время правильно организовать рабочий процесс в ваше отсутствие.

Шаг 5: Получите отметку о принятии заявления Убедитесь, что ваше заявление зарегистрировано в канцелярии или отделе кадров. Желательно сохранить копию заявления с отметкой о принятии.

Шаг 6: Дождитесь приказа На основании вашего заявления работодатель должен издать приказ о предоставлении дополнительного выходного дня. Ознакомьтесь с приказом под подпись.

Шаг 7: Используйте выходной по назначению Важно использовать дополнительный выходной в соответствии с заявленной целью, особенно если речь идёт о диспансеризации или других медицинских процедурах.

В случае, если работодатель отказывается предоставить дополнительный выходной день при наличии законных оснований, вы имеете право обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Помните, что отказ в предоставлении законного выходного является нарушением трудового законодательства и может быть основанием для привлечения работодателя к административной ответственности. 🔍