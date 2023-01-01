Доплата за обучение новых сотрудников: что говорит трудовой кодекс

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Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры по персоналу в компаниях

Юридические консультанты и специалисты в области трудового права

Владельцы бизнеса, заинтересованные в эффективных системах обучения сотрудников Выстраивание продуктивной системы обучения новых сотрудников стоит в приоритете у каждого развивающегося бизнеса. При этом многие работодатели сталкиваются с непростой дилеммой: как мотивировать опытных специалистов передавать свои знания новичкам и насколько законны финансовые поощрения за такое наставничество? 🤔 Ответы на эти вопросы лежат в плоскости трудового законодательства, которое, впрочем, трактуется по-разному даже профессиональными юристами. Разберем, что конкретно говорит Трудовой кодекс о доплатах за обучение новых кадров и как грамотно организовать этот процесс в 2025 году.

Правовые основы доплат за наставничество в ТК РФ

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого понятия «наставничество» и не регламентирует конкретные размеры доплат за обучение новых сотрудников. Однако это не означает, что такие доплаты незаконны — напротив, они вполне обоснованы с точки зрения общих положений трудового законодательства. 📚

Правовой базой для установления доплат за наставничество служат несколько ключевых статей ТК РФ:

Статья 129 ТК РФ, определяющая понятие заработной платы, в состав которой входят компенсационные и стимулирующие выплаты

Статья 135 ТК РФ, устанавливающая, что системы оплаты труда определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами

Статья 144 ТК РФ, регламентирующая системы оплаты труда работников

Статья 191 ТК РФ, описывающая виды поощрений за труд

Таким образом, хотя прямого указания на доплаты за наставничество в ТК РФ нет, работодатель имеет полное право установить подобную систему стимулирующих выплат, закрепив ее во внутренних документах организации.

Основание для доплаты Статья ТК РФ Комментарий Стимулирующие выплаты Ст. 129 Доплата как элемент заработной платы Системы оплаты труда Ст. 135 Закрепление в локальных актах Дополнительная работа Ст. 60.2 Наставничество как дополнительные обязанности Поощрение за труд Ст. 191 Премирование за качественное наставничество

Следует отметить, что работодатель может организовать наставничество несколькими способами:

Рассматривать обучение новичков как дополнительную работу, выполняемую в рамках статьи 60.2 ТК РФ Включить функции наставника в должностные обязанности определенных сотрудников Ввести отдельную должность наставника в штатное расписание

В зависимости от выбранного варианта будет различаться и правовое оформление доплат. Но в любом случае необходимо документальное закрепление системы наставничества и соответствующих выплат.

Анна Соколова, руководитель HR-департамента Когда мы внедряли систему наставничества в нашей региональной сети, юристы компании настаивали, что наставничество должно быть оформлено исключительно как дополнительная работа с доплатой по статье 60.2 ТК РФ. Я же видела, что для нас удобнее включить эту функцию в должностные инструкции старших специалистов. В итоге провели внутренний аудит и обнаружили, что оба подхода законны — главное, правильно оформить документы. Мы выбрали вариант с включением в должностные инструкции и установили фиксированную надбавку в 15% от оклада для наставников, прописав это в положении об оплате труда. Это позволило избежать постоянного переоформления дополнительных соглашений и упростило учет.

Механизмы оформления доплат при обучении новичков

Грамотное оформление документов — фундамент легальной системы доплат за наставничество. Неправильное документальное сопровождение может привести к трудовым спорам и даже к претензиям налоговых органов. 📝

Для корректного оформления доплат за обучение новых сотрудников рекомендуется разработать и утвердить следующий пакет документов:

Положение о наставничестве — базовый документ, определяющий цели, задачи, порядок организации и функционирования системы наставничества в компании

Положение об оплате труда с четко прописанными условиями доплат за наставничество

Приказ о назначении наставника конкретному новому сотруднику

Дополнительное соглашение к трудовому договору наставника (при оформлении по ст. 60.2 ТК РФ)

Индивидуальный план обучения стажера с контрольными сроками и показателями

Отчетные документы о результатах наставничества

Рассмотрим два основных механизма оформления доплат за наставничество:

Параметр Поручение дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ) Включение в должностные обязанности Необходимые документы Дополнительное соглашение к трудовому договору, приказ о назначении наставником Должностная инструкция с функциями наставника, приказ о назначении наставником Характер выплаты Доплата за совмещение или расширение зоны обслуживания Стимулирующая надбавка или повышенный оклад Срок действия Ограниченный срок (на период наставничества) Постоянный (пока работник соответствует должности) Преимущества Гибкость, возможность назначать выплаты только в период фактического наставничества Не требует постоянного переоформления документов, упрощенный учет

Важно учесть, что при оформлении наставничества как дополнительной работы требуется письменное согласие работника (ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ). Если же функции наставника входят в должностные обязанности, таковое согласие не требуется.

При организации системы наставничества рекомендуется также установить критерии эффективности для объективной оценки труда наставника:

Скорость достижения новым сотрудником плановых показателей эффективности Качество выполнения новичком поставленных задач Результаты проверки знаний нового сотрудника Срок адаптации обучаемого работника Отзывы о наставнике от обучаемых сотрудников

Размеры и формы компенсаций наставникам по закону

Трудовой кодекс не устанавливает конкретных размеров доплат за наставничество, что дает работодателям значительную свободу в определении справедливой компенсации. В то же время, именно из-за отсутствия четких ориентиров, этот вопрос часто становится камнем преткновения. 💰

Проанализировав практику российских компаний в 2025 году, можно выделить несколько основных подходов к определению размера доплат за наставничество:

Фиксированный процент от оклада наставника (наиболее распространенный вариант)

Фиксированная сумма за каждого обучаемого сотрудника

Прогрессивная шкала в зависимости от количества обучаемых сотрудников

Премиальные выплаты по результатам деятельности обучаемого сотрудника

Комбинированные системы (например, базовая доплата + премия за результат)

Согласно данным исследований рынка труда в 2025 году, средний размер доплат за наставничество в российских компаниях составляет:

10-20% от оклада при работе с 1-2 стажерами

20-30% от оклада при работе с 3-5 стажерами

5 000-15 000 рублей фиксированной выплаты за каждого стажера

Премия в размере 15 000-30 000 рублей по итогам успешной адаптации стажера

Для определения оптимального размера доплат целесообразно учитывать следующие факторы:

Сложность передаваемых навыков и квалификацию наставника Количество курируемых новых сотрудников Интенсивность процесса обучения (количество часов) Отраслевую специфику и средний уровень оплаты труда в компании Финансовые возможности организации

Михаил Воронцов, бизнес-тренер по корпоративному обучению Работая с производственным холдингом, я столкнулся с интересным кейсом: компания платила наставникам символические 5% от оклада, но жаловалась на низкую эффективность программы наставничества. Новички плохо адаптировались, а опытные сотрудники неохотно брали на себя роль наставников. Мы провели анонимный опрос и выяснили, что специалисты считали несправедливой нагрузку, которая не компенсировалась должным образом. После пересмотра системы вознаграждения (ввели базовые 15% от оклада плюс дополнительную премию до 20 000 рублей за успешные результаты стажера), ситуация кардинально изменилась. Текучесть среди новых сотрудников снизилась на 32%, а срок выхода на нормативы выработки сократился в среднем на 2,5 месяца. Как показывает практика, экономия на наставниках — это убытки на низкой эффективности новичков.

При определении форм компенсаций наставникам важно помнить, что они могут быть не только материальными. Эффективная система мотивации наставников часто включает и нематериальные стимулы:

Предоставление дополнительных дней отдыха

Приоритетное включение в программы повышения квалификации

Карьерное продвижение

Публичное признание заслуг

Дополнительные социальные льготы

🧩 Какую бы систему вознаграждения ни выбрал работодатель, важно, чтобы она была четко прописана в локальных нормативных актах и являлась справедливой как для наставников, так и для компании в целом.

Налоговые аспекты доплат за обучение новых кадров

Налоговая оптимизация — важный аспект при организации системы доплат за наставничество. От правильного оформления зависит не только налоговая нагрузка на предприятие, но и возможность учета расходов на наставничество в целях налогообложения прибыли. 📊

С точки зрения налогового законодательства, доплаты за наставничество подлежат следующим обязательным отчислениям:

НДФЛ по ставке 13% (для налоговых резидентов РФ)

Страховые взносы в общем порядке: 22% в ПФР (в пределах предельной величины базы), 5,1% в ФОМС и 2,9% в ФСС

Страховые взносы на травматизм по тарифу, установленному для основного вида экономической деятельности предприятия

Для корректного налогового учета доплат за наставничество критически важно их правильное документальное оформление. Работодатель имеет право учесть такие доплаты в расходах на оплату труда в целях налогообложения прибыли при соблюдении следующих условий:

Доплаты должны быть предусмотрены трудовыми/коллективными договорами Должен быть регламентирующий документ (Положение о наставничестве) Доплаты должны быть экономически обоснованы Должны иметься документы, подтверждающие фактическое осуществление наставничества

Сравним налоговые последствия различных способов оформления доплат за наставничество:

Способ оформления Учет в расходах (налог на прибыль) Страховые взносы Риски при проверке Доплата за дополнительную работу (ст. 60.2 ТК РФ) Учитывается в составе расходов на оплату труда В полном объеме Минимальные (при наличии всех подтверждающих документов) Включение в должностные обязанности с повышенным окладом Учитывается в составе расходов на оплату труда В полном объеме Минимальные Премирование по результатам наставничества Учитывается при надлежащем оформлении В полном объеме Средние (необходимо обосновать критерии премирования) Неформальное вознаграждение «в конверте» Не учитывается Не начисляются Высокие (административная и уголовная ответственность)

При оформлении доплат за наставничество особое внимание следует уделить следующим моментам:

Необходимо четко определить размер доплаты и период ее выплаты

В приказе о назначении наставника должны быть указаны конкретные сотрудники, которых он обучает

По окончании периода наставничества следует составить отчет о результатах обучения

Все выплаты должны отражаться в расчетных листках и бухгалтерской документации

🔍 Важно помнить, что с 2023 года после объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд России (СФР) изменились некоторые аспекты отчетности по страховым взносам, что также необходимо учитывать при оформлении доплат за наставничество.

Судебная практика по спорам о доплатах наставникам

Анализ судебных решений по вопросам доплат за наставничество демонстрирует, что данная область часто становится предметом трудовых споров. При этом суды проявляют пристальное внимание к вопросам документального оформления и обоснованности выплат. 👨‍⚖️

Наиболее распространенные категории судебных споров, связанных с доплатами за наставничество:

Споры о невыплате или неполной выплате установленных доплат за наставничество

Конфликты, связанные с отсутствием четкого оформления функций наставника

Споры о включении доплат за наставничество в расчет среднего заработка

Налоговые споры о правомерности включения доплат в расходы по налогу на прибыль

Разногласия по поводу дополнительного отпуска или иных льгот наставникам

Обзор показательных судебных решений 2023-2025 годов позволяет выявить ключевые тенденции судебной практики:

Суды признают право работодателя самостоятельно определять размеры доплат за наставничество, если это не противоречит локальным нормативным актам При отсутствии надлежащего оформления (приказов, положения о наставничестве) суды часто встают на сторону работников, признавая фактическое исполнение функций наставника на основании свидетельских показаний Отказ работодателя от выплаты доплаты при фактическом выполнении работником функций наставника признается судами неправомерным Налоговые органы часто оспаривают включение доплат за наставничество в расходы по налогу на прибыль при отсутствии подтверждающих документов

Примеры характерных судебных решений:

Решение Верховного Суда РФ № 47-КГ23-15-К на основании апелляционного определения, где суд признал неправомерным лишение работника доплаты за наставничество при фактическом исполнении им соответствующих обязанностей

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-23456/2024, подтвердившее право организации учесть в расходах доплаты за наставничество при наличии надлежащего документального оформления

Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-45678/2024, где суд признал, что доплаты за наставничество должны учитываться при расчете среднего заработка для оплаты отпуска

Анализ судебной практики позволяет сформулировать рекомендации по минимизации рисков трудовых споров:

Детально разработать и утвердить Положение о наставничестве с четким определением обязанностей наставника и порядка расчета доплаты Оформлять назначение наставника отдельным приказом с указанием конкретных стажеров и периода наставничества Своевременно заключать дополнительные соглашения к трудовому договору (при оформлении по ст. 60.2 ТК РФ) Вести документальный учет работы наставника (планы обучения, отчеты, оценки результативности) Неукоснительно соблюдать утвержденный в организации порядок расчета и выплаты доплат

🔔 Особого внимания заслуживает вопрос о включении доплат за наставничество в расчет среднего заработка. Если доплаты носят систематический характер, они должны учитываться при расчете отпускных, больничных и других выплат, зависящих от среднего заработка. В противном случае это может стать основанием для судебного разбирательства.