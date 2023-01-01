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Должностные обязанности водителя автобуса в организации: перечень
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Должностные обязанности водителя автобуса в организации: перечень

#Профессии в логистике  #Трудовое право  #Обязанности и задачи  
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Для кого эта статья:

  • Работодатели и руководители транспортных компаний
  • HR-менеджеры, занимающиеся наймом водителей автобусов

  • Специалисты по безопасности дорожного движения и юридическим вопросам в области перевозок

    Как работодателю разработать должностную инструкцию водителя автобуса, чтобы избежать трудовых споров и обеспечить безопасность пассажиров? Чёткое определение обязанностей водителя — фундамент эффективной работы транспортного подразделения любой организации. В 2025 году требования к перевозкам стали ещё строже, а ответственность за нарушения возросла. Грамотно составленный перечень должностных обязанностей не только дисциплинирует сотрудника, но и юридически защищает компанию в случае непредвиденных ситуаций. ??

Общие требования к водителю автобуса в организации

Должность водителя автобуса в организации предполагает соответствие кандидата строгим квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ. В 2025 году к соискателям предъявляются повышенные требования, связанные с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. ??

Квалификационные требования Нормативное обоснование
Наличие водительского удостоверения категории D ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Минимальный стаж вождения транспортных средств категории D — 3 года Постановление Правительства РФ №1177
Прохождение профессиональной переподготовки (не реже 1 раза в 5 лет) Приказ Минтранса России №282
Отсутствие медицинских противопоказаний Приказ Минздрава №29н
Отсутствие судимости за тяжкие преступления ТК РФ, ст. 351.1

Водитель автобуса должен обладать следующими компетенциями:

  • Глубокое знание Правил дорожного движения и регулярное обновление знаний с учетом изменений
  • Владение навыками оказания первой помощи
  • Знание устройства автобуса и принципов его технического обслуживания
  • Умение действовать в экстренных ситуациях
  • Владение основами психологии работы с пассажирами
  • Знание маршрутной сети и особенностей дорожной обстановки в зоне движения

Ирина Павлова, HR-директор транспортной компании Три года назад мы столкнулись с серьезной проблемой: отсутствие четко прописанных требований к водителям автобусов приводило к найму неподходящих кандидатов. После случая, когда водитель не смог правильно среагировать в нестандартной ситуации на маршруте, мы полностью пересмотрели подход к формированию требований. Внедрили систему проверки профессиональных навыков при найме, включая тестирование на знание ПДД и симуляцию критических ситуаций. За два года количество нештатных ситуаций снизилось на 73%, а удовлетворенность пассажиров выросла. Ключевым оказалось не просто наличие категории D, а проверка реального опыта работы с пассажирами и психологической устойчивости.

Кроме того, в современных организациях приветствуется владение цифровыми навыками для работы с электронными путевыми листами, навигационными системами и приложениями для отслеживания расхода топлива.

Пошаговый план для смены профессии

Основные должностные обязанности водителя автобуса

Водитель автобуса в организации выполняет широкий спектр функций, связанных как непосредственно с управлением транспортным средством, так и с обеспечением безопасности и комфорта пассажиров. Должностные обязанности водителя автобуса можно разделить на несколько ключевых блоков. ??

  • Предрейсовая подготовка:
  • Проходить медицинский осмотр перед началом рабочего дня
  • Получать путевые документы и проверять их правильность
  • Проверять техническое состояние автобуса перед выездом на линию
  • Контролировать наличие необходимой экипировки и документации в автобусе

  • Получать инструктаж по маршруту следования и особенностям перевозки

  • Управление автобусом:
  • Осуществлять безопасную перевозку пассажиров согласно маршруту
  • Строго соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим
  • Выбирать оптимальный режим движения с учетом дорожной и погодной обстановки
  • Своевременно реагировать на изменения дорожной ситуации

  • Следить за расходом топлива и смазочных материалов

  • Работа с пассажирами:
  • Обеспечивать комфортную и безопасную посадку/высадку пассажиров
  • Соблюдать нормы вместимости автобуса
  • Информировать пассажиров о правилах поведения в автобусе
  • Оказывать помощь пассажирам с ограниченными возможностями

  • Решать конфликтные ситуации в соответствии с регламентом организации

  • Завершение рейса:
  • Производить послерейсовый осмотр автобуса
  • Сдавать путевую документацию с отметками о выполненной работе
  • Докладывать руководству о выявленных неисправностях и происшествиях
  • Заправлять автобус и ставить его на стоянку согласно инструкции
  • Проходить послерейсовый медицинский осмотр

В зависимости от профиля организации, водитель автобуса может выполнять дополнительные функции: сопровождение экскурсий, междугородние перевозки, обслуживание корпоративных мероприятий или регулярная перевозка сотрудников.

Обеспечение безопасности перевозок и техническое обслуживание

Безопасность пассажирских перевозок — первостепенная задача водителя автобуса. В должностные обязанности входит комплекс мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций и поддержание транспортного средства в исправном состоянии. ???

  • Проверка технического состояния автобуса:
  • Ежедневный контроль работоспособности тормозной системы
  • Проверка рулевого управления и ходовой части
  • Контроль состояния световых приборов и сигнализации
  • Проверка уровня технических жидкостей
  • Осмотр состояния шин и давления в них

  • Контроль работы дверей и аварийных выходов

  • Участие в техническом обслуживании:
  • Своевременное информирование о необходимости планового ТО
  • Выполнение мелкого ремонта в пределах компетенции
  • Контроль сроков замены расходных материалов
  • Ведение журнала технического состояния автобуса

  • Присутствие при проведении ремонтных работ

  • Обеспечение безопасности в пути:
  • Соблюдение скоростного режима с учетом погодных условий
  • Поддержание безопасной дистанции
  • Контроль размещения пассажиров и багажа
  • Исключение отвлекающих факторов во время движения
  • Обеспечение соблюдения режима труда и отдыха

  • Применение противоаварийных приемов вождения

  • Действия в экстренных ситуациях:
  • Применение алгоритмов эвакуации пассажиров
  • Оказание первой помощи пострадавшим
  • Использование средств пожаротушения
  • Взаимодействие с экстренными службами
  • Минимизация последствий ДТП или технической неисправности
Периодичность проверок Состав проверки Ответственное лицо
Ежедневно перед выездом Визуальный осмотр, проверка основных систем Водитель + механик
Еженедельно Расширенная проверка систем, диагностика Механик при участии водителя
Ежемесячно Полная диагностика, инструментальный контроль Инженер ТО
Каждые 15000 км Плановое ТО с заменой расходников Сервисный центр
2 раза в год Технический осмотр с допуском Аккредитованный центр ТО

Водитель автобуса обязан фиксировать в специальном журнале все выявленные неисправности и информировать о них механика или диспетчера. Сокрытие информации о технических проблемах транспортного средства является грубым нарушением должностных обязанностей.

Михаил Дорохов, инструктор по безопасности дорожного движения В моей практике был показательный случай. Компания пригласила меня провести аудит системы безопасности корпоративных перевозок после серии мелких ДТП. Анализ показал, что в должностных инструкциях водителей автобусов отсутствовал пункт о ежедневной проверке тормозной системы и рулевого управления – водители ограничивались общим осмотром. Мы внедрили подробный чек-лист предрейсовой проверки с персональной подписью водителя по 27 пунктам технического состояния автобуса. За первые три месяца было выявлено 12 потенциально опасных неисправностей до выезда на линию. Простое добавление конкретных пунктов в должностную инструкцию и чек-лист предотвратили возможные ДТП и связанные с ними финансовые и репутационные потери.

Документационное сопровождение работы водителя

Важной составляющей работы водителя автобуса является грамотное ведение и своевременное оформление документации. В 2025 году документооборот водителя включает как традиционные бумажные носители, так и цифровые формы отчетности. ??

Основные документы, с которыми работает водитель автобуса:

  • Обязательные документы при себе:
  • Водительское удостоверение с открытой категорией D
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства
  • Страховой полис ОСАГО
  • Путевой лист с отметками медработника и механика
  • Карта водителя для тахографа (для междугородних перевозок)
  • Документ о прохождении технического осмотра

  • Лицензионная карточка (при коммерческих перевозках)

  • Ежедневная документация:
  • Оформление путевого листа с указанием пробега и расхода топлива
  • Ведение журнала технического состояния автобуса
  • Заполнение листа предрейсового осмотра
  • Составление отчета о выполненных рейсах

  • Фиксация показаний одометра и расхода топлива

  • Периодическая отчетность:
  • Подготовка отчетов о расходе ГСМ (еженедельно/ежемесячно)
  • Оформление заявок на техническое обслуживание
  • Участие в инвентаризации автопарка
  • Подготовка объяснительных записок при необходимости

  • Оформление документов для страховых случаев

  • Документы при происшествиях:
  • Заполнение европротокола или извещения о ДТП
  • Составление акта о нештатной ситуации
  • Подготовка объяснительной записки
  • Сбор контактных данных свидетелей
  • Фото и видеофиксация обстоятельств происшествия

С 2025 года многие организации перешли на электронный документооборот, поэтому в обязанности водителя входит также работа со специальными приложениями и программами:

  • Использование электронных путевых листов
  • Работа с системами GPS/ГЛОНАСС мониторинга
  • Ведение электронного журнала расхода топлива
  • Передача показаний одометра через мобильное приложение
  • Работа с системой электронного документооборота организации

Водитель автобуса несет персональную ответственность за достоверность предоставляемой информации в документах и своевременность их оформления. Нарушение правил документооборота может привести к дисциплинарным взысканиям, включая лишение премии или увольнение. ??

Права и ответственность водителя автобуса в организации

Помимо обязанностей, должностная инструкция водителя автобуса должна содержать четкое описание его прав и границ ответственности. Это защищает как интересы работодателя, так и самого работника, создавая прозрачную систему трудовых отношений. ??

Права водителя автобуса:

  • Требовать от руководства обеспечения технически исправным транспортным средством
  • Отказаться от выезда на линию при обнаружении неисправностей, угрожающих безопасности
  • Получать полную информацию о маршруте следования и особенностях перевозки
  • Требовать соблюдения установленных норм труда и отдыха
  • Обращаться к руководству с предложениями по улучшению организации перевозок
  • Получать дополнительное профессиональное обучение за счет работодателя
  • Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством
  • Требовать от пассажиров соблюдения правил поведения и безопасности в автобусе
  • Вносить предложения по оптимизации маршрутов и графиков движения

Ответственность водителя автобуса:

В соответствии с действующим законодательством, водитель автобуса может нести следующие виды ответственности:

  • Дисциплинарная ответственность:
  • За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
  • За нарушение внутреннего трудового распорядка
  • За несоблюдение конфиденциальности служебной информации

  • За отказ от прохождения медицинских осмотров

  • Материальная ответственность:
  • За причинение ущерба имуществу организации
  • За перерасход топлива и ГСМ по вине водителя
  • За повреждение автобуса при нарушении правил эксплуатации

  • За утрату документов или оборудования

  • Административная ответственность:
  • За нарушение Правил дорожного движения
  • За нарушение режима труда и отдыха водителей
  • За эксплуатацию технически неисправного транспортного средства

  • За нарушение правил перевозки пассажиров

  • Уголовная ответственность:
  • За нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть
  • За оставление в опасности пассажиров
  • За управление транспортным средством в состоянии опьянения

Важно отметить, что с 2025 года ужесточена ответственность водителей автобусов за нарушения, связанные с безопасностью перевозок. Так, за повторное управление автобусом с неисправными тормозами или рулевым управлением предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Правильно составленные должностные инструкции водителей автобусов — не просто формальность, а важнейший инструмент обеспечения безопасности и эффективности транспортных перевозок. Они должны регулярно обновляться с учетом изменений в законодательстве и технологиях, быть понятными всем участникам процесса и отражать реальные условия работы. Только такой подход позволит создать прозрачную систему ответственности, минимизировать риски для организации и обеспечить высокий уровень безопасности пассажиров.

Инга Козина

редактор про рынок труда

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