Должностные обязанности водителя автобуса в организации: перечень#Профессии в логистике #Трудовое право #Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Работодатели и руководители транспортных компаний
- HR-менеджеры, занимающиеся наймом водителей автобусов
Специалисты по безопасности дорожного движения и юридическим вопросам в области перевозок
Как работодателю разработать должностную инструкцию водителя автобуса, чтобы избежать трудовых споров и обеспечить безопасность пассажиров? Чёткое определение обязанностей водителя — фундамент эффективной работы транспортного подразделения любой организации. В 2025 году требования к перевозкам стали ещё строже, а ответственность за нарушения возросла. Грамотно составленный перечень должностных обязанностей не только дисциплинирует сотрудника, но и юридически защищает компанию в случае непредвиденных ситуаций. ??
Общие требования к водителю автобуса в организации
Должность водителя автобуса в организации предполагает соответствие кандидата строгим квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ. В 2025 году к соискателям предъявляются повышенные требования, связанные с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. ??
|Квалификационные требования
|Нормативное обоснование
|Наличие водительского удостоверения категории D
|ФЗ "О безопасности дорожного движения"
|Минимальный стаж вождения транспортных средств категории D — 3 года
|Постановление Правительства РФ №1177
|Прохождение профессиональной переподготовки (не реже 1 раза в 5 лет)
|Приказ Минтранса России №282
|Отсутствие медицинских противопоказаний
|Приказ Минздрава №29н
|Отсутствие судимости за тяжкие преступления
|ТК РФ, ст. 351.1
Водитель автобуса должен обладать следующими компетенциями:
- Глубокое знание Правил дорожного движения и регулярное обновление знаний с учетом изменений
- Владение навыками оказания первой помощи
- Знание устройства автобуса и принципов его технического обслуживания
- Умение действовать в экстренных ситуациях
- Владение основами психологии работы с пассажирами
- Знание маршрутной сети и особенностей дорожной обстановки в зоне движения
Ирина Павлова, HR-директор транспортной компании Три года назад мы столкнулись с серьезной проблемой: отсутствие четко прописанных требований к водителям автобусов приводило к найму неподходящих кандидатов. После случая, когда водитель не смог правильно среагировать в нестандартной ситуации на маршруте, мы полностью пересмотрели подход к формированию требований. Внедрили систему проверки профессиональных навыков при найме, включая тестирование на знание ПДД и симуляцию критических ситуаций. За два года количество нештатных ситуаций снизилось на 73%, а удовлетворенность пассажиров выросла. Ключевым оказалось не просто наличие категории D, а проверка реального опыта работы с пассажирами и психологической устойчивости.
Кроме того, в современных организациях приветствуется владение цифровыми навыками для работы с электронными путевыми листами, навигационными системами и приложениями для отслеживания расхода топлива.
Основные должностные обязанности водителя автобуса
Водитель автобуса в организации выполняет широкий спектр функций, связанных как непосредственно с управлением транспортным средством, так и с обеспечением безопасности и комфорта пассажиров. Должностные обязанности водителя автобуса можно разделить на несколько ключевых блоков. ??
- Предрейсовая подготовка:
- Проходить медицинский осмотр перед началом рабочего дня
- Получать путевые документы и проверять их правильность
- Проверять техническое состояние автобуса перед выездом на линию
- Контролировать наличие необходимой экипировки и документации в автобусе
Получать инструктаж по маршруту следования и особенностям перевозки
- Управление автобусом:
- Осуществлять безопасную перевозку пассажиров согласно маршруту
- Строго соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим
- Выбирать оптимальный режим движения с учетом дорожной и погодной обстановки
- Своевременно реагировать на изменения дорожной ситуации
Следить за расходом топлива и смазочных материалов
- Работа с пассажирами:
- Обеспечивать комфортную и безопасную посадку/высадку пассажиров
- Соблюдать нормы вместимости автобуса
- Информировать пассажиров о правилах поведения в автобусе
- Оказывать помощь пассажирам с ограниченными возможностями
Решать конфликтные ситуации в соответствии с регламентом организации
- Завершение рейса:
- Производить послерейсовый осмотр автобуса
- Сдавать путевую документацию с отметками о выполненной работе
- Докладывать руководству о выявленных неисправностях и происшествиях
- Заправлять автобус и ставить его на стоянку согласно инструкции
- Проходить послерейсовый медицинский осмотр
В зависимости от профиля организации, водитель автобуса может выполнять дополнительные функции: сопровождение экскурсий, междугородние перевозки, обслуживание корпоративных мероприятий или регулярная перевозка сотрудников.
Обеспечение безопасности перевозок и техническое обслуживание
Безопасность пассажирских перевозок — первостепенная задача водителя автобуса. В должностные обязанности входит комплекс мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций и поддержание транспортного средства в исправном состоянии. ???
- Проверка технического состояния автобуса:
- Ежедневный контроль работоспособности тормозной системы
- Проверка рулевого управления и ходовой части
- Контроль состояния световых приборов и сигнализации
- Проверка уровня технических жидкостей
- Осмотр состояния шин и давления в них
Контроль работы дверей и аварийных выходов
- Участие в техническом обслуживании:
- Своевременное информирование о необходимости планового ТО
- Выполнение мелкого ремонта в пределах компетенции
- Контроль сроков замены расходных материалов
- Ведение журнала технического состояния автобуса
Присутствие при проведении ремонтных работ
- Обеспечение безопасности в пути:
- Соблюдение скоростного режима с учетом погодных условий
- Поддержание безопасной дистанции
- Контроль размещения пассажиров и багажа
- Исключение отвлекающих факторов во время движения
- Обеспечение соблюдения режима труда и отдыха
Применение противоаварийных приемов вождения
- Действия в экстренных ситуациях:
- Применение алгоритмов эвакуации пассажиров
- Оказание первой помощи пострадавшим
- Использование средств пожаротушения
- Взаимодействие с экстренными службами
- Минимизация последствий ДТП или технической неисправности
|Периодичность проверок
|Состав проверки
|Ответственное лицо
|Ежедневно перед выездом
|Визуальный осмотр, проверка основных систем
|Водитель + механик
|Еженедельно
|Расширенная проверка систем, диагностика
|Механик при участии водителя
|Ежемесячно
|Полная диагностика, инструментальный контроль
|Инженер ТО
|Каждые 15000 км
|Плановое ТО с заменой расходников
|Сервисный центр
|2 раза в год
|Технический осмотр с допуском
|Аккредитованный центр ТО
Водитель автобуса обязан фиксировать в специальном журнале все выявленные неисправности и информировать о них механика или диспетчера. Сокрытие информации о технических проблемах транспортного средства является грубым нарушением должностных обязанностей.
Михаил Дорохов, инструктор по безопасности дорожного движения В моей практике был показательный случай. Компания пригласила меня провести аудит системы безопасности корпоративных перевозок после серии мелких ДТП. Анализ показал, что в должностных инструкциях водителей автобусов отсутствовал пункт о ежедневной проверке тормозной системы и рулевого управления – водители ограничивались общим осмотром. Мы внедрили подробный чек-лист предрейсовой проверки с персональной подписью водителя по 27 пунктам технического состояния автобуса. За первые три месяца было выявлено 12 потенциально опасных неисправностей до выезда на линию. Простое добавление конкретных пунктов в должностную инструкцию и чек-лист предотвратили возможные ДТП и связанные с ними финансовые и репутационные потери.
Документационное сопровождение работы водителя
Важной составляющей работы водителя автобуса является грамотное ведение и своевременное оформление документации. В 2025 году документооборот водителя включает как традиционные бумажные носители, так и цифровые формы отчетности. ??
Основные документы, с которыми работает водитель автобуса:
- Обязательные документы при себе:
- Водительское удостоверение с открытой категорией D
- Свидетельство о регистрации транспортного средства
- Страховой полис ОСАГО
- Путевой лист с отметками медработника и механика
- Карта водителя для тахографа (для междугородних перевозок)
- Документ о прохождении технического осмотра
Лицензионная карточка (при коммерческих перевозках)
- Ежедневная документация:
- Оформление путевого листа с указанием пробега и расхода топлива
- Ведение журнала технического состояния автобуса
- Заполнение листа предрейсового осмотра
- Составление отчета о выполненных рейсах
Фиксация показаний одометра и расхода топлива
- Периодическая отчетность:
- Подготовка отчетов о расходе ГСМ (еженедельно/ежемесячно)
- Оформление заявок на техническое обслуживание
- Участие в инвентаризации автопарка
- Подготовка объяснительных записок при необходимости
Оформление документов для страховых случаев
- Документы при происшествиях:
- Заполнение европротокола или извещения о ДТП
- Составление акта о нештатной ситуации
- Подготовка объяснительной записки
- Сбор контактных данных свидетелей
- Фото и видеофиксация обстоятельств происшествия
С 2025 года многие организации перешли на электронный документооборот, поэтому в обязанности водителя входит также работа со специальными приложениями и программами:
- Использование электронных путевых листов
- Работа с системами GPS/ГЛОНАСС мониторинга
- Ведение электронного журнала расхода топлива
- Передача показаний одометра через мобильное приложение
- Работа с системой электронного документооборота организации
Водитель автобуса несет персональную ответственность за достоверность предоставляемой информации в документах и своевременность их оформления. Нарушение правил документооборота может привести к дисциплинарным взысканиям, включая лишение премии или увольнение. ??
Права и ответственность водителя автобуса в организации
Помимо обязанностей, должностная инструкция водителя автобуса должна содержать четкое описание его прав и границ ответственности. Это защищает как интересы работодателя, так и самого работника, создавая прозрачную систему трудовых отношений. ??
Права водителя автобуса:
- Требовать от руководства обеспечения технически исправным транспортным средством
- Отказаться от выезда на линию при обнаружении неисправностей, угрожающих безопасности
- Получать полную информацию о маршруте следования и особенностях перевозки
- Требовать соблюдения установленных норм труда и отдыха
- Обращаться к руководству с предложениями по улучшению организации перевозок
- Получать дополнительное профессиональное обучение за счет работодателя
- Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством
- Требовать от пассажиров соблюдения правил поведения и безопасности в автобусе
- Вносить предложения по оптимизации маршрутов и графиков движения
Ответственность водителя автобуса:
В соответствии с действующим законодательством, водитель автобуса может нести следующие виды ответственности:
- Дисциплинарная ответственность:
- За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
- За нарушение внутреннего трудового распорядка
- За несоблюдение конфиденциальности служебной информации
За отказ от прохождения медицинских осмотров
- Материальная ответственность:
- За причинение ущерба имуществу организации
- За перерасход топлива и ГСМ по вине водителя
- За повреждение автобуса при нарушении правил эксплуатации
За утрату документов или оборудования
- Административная ответственность:
- За нарушение Правил дорожного движения
- За нарушение режима труда и отдыха водителей
- За эксплуатацию технически неисправного транспортного средства
За нарушение правил перевозки пассажиров
- Уголовная ответственность:
- За нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть
- За оставление в опасности пассажиров
- За управление транспортным средством в состоянии опьянения
Важно отметить, что с 2025 года ужесточена ответственность водителей автобусов за нарушения, связанные с безопасностью перевозок. Так, за повторное управление автобусом с неисправными тормозами или рулевым управлением предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.
Правильно составленные должностные инструкции водителей автобусов — не просто формальность, а важнейший инструмент обеспечения безопасности и эффективности транспортных перевозок. Они должны регулярно обновляться с учетом изменений в законодательстве и технологиях, быть понятными всем участникам процесса и отражать реальные условия работы. Только такой подход позволит создать прозрачную систему ответственности, минимизировать риски для организации и обеспечить высокий уровень безопасности пассажиров.
Инга Козина
редактор про рынок труда