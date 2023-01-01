Должностные обязанности водителя автобуса в организации: перечень

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Для кого эта статья:

Работодатели и руководители транспортных компаний

HR-менеджеры, занимающиеся наймом водителей автобусов

Специалисты по безопасности дорожного движения и юридическим вопросам в области перевозок Как работодателю разработать должностную инструкцию водителя автобуса, чтобы избежать трудовых споров и обеспечить безопасность пассажиров? Чёткое определение обязанностей водителя — фундамент эффективной работы транспортного подразделения любой организации. В 2025 году требования к перевозкам стали ещё строже, а ответственность за нарушения возросла. Грамотно составленный перечень должностных обязанностей не только дисциплинирует сотрудника, но и юридически защищает компанию в случае непредвиденных ситуаций. ??

Общие требования к водителю автобуса в организации

Должность водителя автобуса в организации предполагает соответствие кандидата строгим квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ. В 2025 году к соискателям предъявляются повышенные требования, связанные с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. ??

Квалификационные требования Нормативное обоснование Наличие водительского удостоверения категории D ФЗ "О безопасности дорожного движения" Минимальный стаж вождения транспортных средств категории D — 3 года Постановление Правительства РФ №1177 Прохождение профессиональной переподготовки (не реже 1 раза в 5 лет) Приказ Минтранса России №282 Отсутствие медицинских противопоказаний Приказ Минздрава №29н Отсутствие судимости за тяжкие преступления ТК РФ, ст. 351.1

Водитель автобуса должен обладать следующими компетенциями:

Глубокое знание Правил дорожного движения и регулярное обновление знаний с учетом изменений

Владение навыками оказания первой помощи

Знание устройства автобуса и принципов его технического обслуживания

Умение действовать в экстренных ситуациях

Владение основами психологии работы с пассажирами

Знание маршрутной сети и особенностей дорожной обстановки в зоне движения

Ирина Павлова, HR-директор транспортной компании Три года назад мы столкнулись с серьезной проблемой: отсутствие четко прописанных требований к водителям автобусов приводило к найму неподходящих кандидатов. После случая, когда водитель не смог правильно среагировать в нестандартной ситуации на маршруте, мы полностью пересмотрели подход к формированию требований. Внедрили систему проверки профессиональных навыков при найме, включая тестирование на знание ПДД и симуляцию критических ситуаций. За два года количество нештатных ситуаций снизилось на 73%, а удовлетворенность пассажиров выросла. Ключевым оказалось не просто наличие категории D, а проверка реального опыта работы с пассажирами и психологической устойчивости.

Кроме того, в современных организациях приветствуется владение цифровыми навыками для работы с электронными путевыми листами, навигационными системами и приложениями для отслеживания расхода топлива.

Основные должностные обязанности водителя автобуса

Водитель автобуса в организации выполняет широкий спектр функций, связанных как непосредственно с управлением транспортным средством, так и с обеспечением безопасности и комфорта пассажиров. Должностные обязанности водителя автобуса можно разделить на несколько ключевых блоков. ??

Предрейсовая подготовка:

Проходить медицинский осмотр перед началом рабочего дня

Получать путевые документы и проверять их правильность

Проверять техническое состояние автобуса перед выездом на линию

Контролировать наличие необходимой экипировки и документации в автобусе

Получать инструктаж по маршруту следования и особенностям перевозки

Управление автобусом:

Осуществлять безопасную перевозку пассажиров согласно маршруту

Строго соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим

Выбирать оптимальный режим движения с учетом дорожной и погодной обстановки

Своевременно реагировать на изменения дорожной ситуации

Следить за расходом топлива и смазочных материалов

Работа с пассажирами:

Обеспечивать комфортную и безопасную посадку/высадку пассажиров

Соблюдать нормы вместимости автобуса

Информировать пассажиров о правилах поведения в автобусе

Оказывать помощь пассажирам с ограниченными возможностями

Решать конфликтные ситуации в соответствии с регламентом организации

Завершение рейса:

Производить послерейсовый осмотр автобуса

Сдавать путевую документацию с отметками о выполненной работе

Докладывать руководству о выявленных неисправностях и происшествиях

Заправлять автобус и ставить его на стоянку согласно инструкции

Проходить послерейсовый медицинский осмотр

В зависимости от профиля организации, водитель автобуса может выполнять дополнительные функции: сопровождение экскурсий, междугородние перевозки, обслуживание корпоративных мероприятий или регулярная перевозка сотрудников.

Обеспечение безопасности перевозок и техническое обслуживание

Безопасность пассажирских перевозок — первостепенная задача водителя автобуса. В должностные обязанности входит комплекс мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций и поддержание транспортного средства в исправном состоянии. ???

Проверка технического состояния автобуса:

Ежедневный контроль работоспособности тормозной системы

Проверка рулевого управления и ходовой части

Контроль состояния световых приборов и сигнализации

Проверка уровня технических жидкостей

Осмотр состояния шин и давления в них

Контроль работы дверей и аварийных выходов

Участие в техническом обслуживании:

Своевременное информирование о необходимости планового ТО

Выполнение мелкого ремонта в пределах компетенции

Контроль сроков замены расходных материалов

Ведение журнала технического состояния автобуса

Присутствие при проведении ремонтных работ

Обеспечение безопасности в пути:

Соблюдение скоростного режима с учетом погодных условий

Поддержание безопасной дистанции

Контроль размещения пассажиров и багажа

Исключение отвлекающих факторов во время движения

Обеспечение соблюдения режима труда и отдыха

Применение противоаварийных приемов вождения

Действия в экстренных ситуациях:

Применение алгоритмов эвакуации пассажиров

Оказание первой помощи пострадавшим

Использование средств пожаротушения

Взаимодействие с экстренными службами

Минимизация последствий ДТП или технической неисправности

Периодичность проверок Состав проверки Ответственное лицо Ежедневно перед выездом Визуальный осмотр, проверка основных систем Водитель + механик Еженедельно Расширенная проверка систем, диагностика Механик при участии водителя Ежемесячно Полная диагностика, инструментальный контроль Инженер ТО Каждые 15000 км Плановое ТО с заменой расходников Сервисный центр 2 раза в год Технический осмотр с допуском Аккредитованный центр ТО

Водитель автобуса обязан фиксировать в специальном журнале все выявленные неисправности и информировать о них механика или диспетчера. Сокрытие информации о технических проблемах транспортного средства является грубым нарушением должностных обязанностей.

Михаил Дорохов, инструктор по безопасности дорожного движения В моей практике был показательный случай. Компания пригласила меня провести аудит системы безопасности корпоративных перевозок после серии мелких ДТП. Анализ показал, что в должностных инструкциях водителей автобусов отсутствовал пункт о ежедневной проверке тормозной системы и рулевого управления – водители ограничивались общим осмотром. Мы внедрили подробный чек-лист предрейсовой проверки с персональной подписью водителя по 27 пунктам технического состояния автобуса. За первые три месяца было выявлено 12 потенциально опасных неисправностей до выезда на линию. Простое добавление конкретных пунктов в должностную инструкцию и чек-лист предотвратили возможные ДТП и связанные с ними финансовые и репутационные потери.

Документационное сопровождение работы водителя

Важной составляющей работы водителя автобуса является грамотное ведение и своевременное оформление документации. В 2025 году документооборот водителя включает как традиционные бумажные носители, так и цифровые формы отчетности. ??

Основные документы, с которыми работает водитель автобуса:

Обязательные документы при себе:

Водительское удостоверение с открытой категорией D

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Страховой полис ОСАГО

Путевой лист с отметками медработника и механика

Карта водителя для тахографа (для междугородних перевозок)

Документ о прохождении технического осмотра

Лицензионная карточка (при коммерческих перевозках)

Ежедневная документация:

Оформление путевого листа с указанием пробега и расхода топлива

Ведение журнала технического состояния автобуса

Заполнение листа предрейсового осмотра

Составление отчета о выполненных рейсах

Фиксация показаний одометра и расхода топлива

Периодическая отчетность:

Подготовка отчетов о расходе ГСМ (еженедельно/ежемесячно)

Оформление заявок на техническое обслуживание

Участие в инвентаризации автопарка

Подготовка объяснительных записок при необходимости

Оформление документов для страховых случаев

Документы при происшествиях:

Заполнение европротокола или извещения о ДТП

Составление акта о нештатной ситуации

Подготовка объяснительной записки

Сбор контактных данных свидетелей

Фото и видеофиксация обстоятельств происшествия

С 2025 года многие организации перешли на электронный документооборот, поэтому в обязанности водителя входит также работа со специальными приложениями и программами:

Использование электронных путевых листов

Работа с системами GPS/ГЛОНАСС мониторинга

Ведение электронного журнала расхода топлива

Передача показаний одометра через мобильное приложение

Работа с системой электронного документооборота организации

Водитель автобуса несет персональную ответственность за достоверность предоставляемой информации в документах и своевременность их оформления. Нарушение правил документооборота может привести к дисциплинарным взысканиям, включая лишение премии или увольнение. ??

Права и ответственность водителя автобуса в организации

Помимо обязанностей, должностная инструкция водителя автобуса должна содержать четкое описание его прав и границ ответственности. Это защищает как интересы работодателя, так и самого работника, создавая прозрачную систему трудовых отношений. ??

Права водителя автобуса:

Требовать от руководства обеспечения технически исправным транспортным средством

Отказаться от выезда на линию при обнаружении неисправностей, угрожающих безопасности

Получать полную информацию о маршруте следования и особенностях перевозки

Требовать соблюдения установленных норм труда и отдыха

Обращаться к руководству с предложениями по улучшению организации перевозок

Получать дополнительное профессиональное обучение за счет работодателя

Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством

Требовать от пассажиров соблюдения правил поведения и безопасности в автобусе

Вносить предложения по оптимизации маршрутов и графиков движения

Ответственность водителя автобуса:

В соответствии с действующим законодательством, водитель автобуса может нести следующие виды ответственности:

Дисциплинарная ответственность:

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

За нарушение внутреннего трудового распорядка

За несоблюдение конфиденциальности служебной информации

За отказ от прохождения медицинских осмотров

Материальная ответственность:

За причинение ущерба имуществу организации

За перерасход топлива и ГСМ по вине водителя

За повреждение автобуса при нарушении правил эксплуатации

За утрату документов или оборудования

Административная ответственность:

За нарушение Правил дорожного движения

За нарушение режима труда и отдыха водителей

За эксплуатацию технически неисправного транспортного средства

За нарушение правил перевозки пассажиров

Уголовная ответственность:

За нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть

За оставление в опасности пассажиров

За управление транспортным средством в состоянии опьянения

Важно отметить, что с 2025 года ужесточена ответственность водителей автобусов за нарушения, связанные с безопасностью перевозок. Так, за повторное управление автобусом с неисправными тормозами или рулевым управлением предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.