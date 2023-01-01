Должностные обязанности уборщика в детском саду: полный перечень#Профессии в образовании #Уборка и порядок #Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Работники и кандидаты на должность уборщика в детском саду
- Специалисты в области управления персоналом и HR-менеджеры
Родители и опекуны, интересующиеся вопросами безопасности и чистоты в детских учреждениях
Уборщик в детском саду — это не просто человек с тряпкой и ведром. Это специалист, обеспечивающий безопасную среду для самых маленьких граждан страны. В дошкольных учреждениях к чистоте предъявляются повышенные требования, а санитарные нормы регламентируются строже, чем в других организациях. Разберём детально, какие обязанности входят в функционал уборщика ДОУ в 2025 году, с учётом всех действующих санитарно-эпидемиологических правил и актуальных рекомендаций СанПиН. ???
Должностные обязанности уборщика в детском саду
Должность уборщика служебных помещений в детском саду имеет свои особенности. Обязанности этого специалиста регламентируются несколькими нормативными документами: Трудовым кодексом РФ, СанПиН для дошкольных учреждений и внутренними правилами конкретного детского сада. ??
Уборщик дошкольного образовательного учреждения выполняет следующие ключевые функции:
- Поддержание чистоты во всех помещениях общего пользования детского сада
- Проведение ежедневной влажной уборки
- Выполнение периодических генеральных уборок
- Дезинфекция санитарно-технического оборудования
- Соблюдение правил хранения и использования моющих средств
- Поддержание в рабочем состоянии хозяйственного инвентаря
- Участие в уборке территории при необходимости
Важно понимать, что уборщик не занимается помещениями групп — за них отвечают помощники воспитателей (няни). Зона ответственности уборщика — коридоры, лестницы, административные помещения, туалеты для персонала, музыкальный и спортивный залы.
|Документ
|Что регламентирует
|СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями)
|Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
|Должностная инструкция
|Конкретные обязанности, права и ответственность уборщика в данном учреждении
|Инструкция по охране труда
|Правила безопасного выполнения работ
|График уборки
|Периодичность и очередность выполнения работ
Елена Петрова, руководитель отдела кадров сети детских садов
При подборе уборщиков в наши учреждения я всегда акцентирую внимание кандидатов на специфике работы. Помню случай с Мариной, которая пришла к нам из бизнес-центра. Первую неделю она была в шоке от разницы требований! «В офисах я просто протирала пыль и мыла полы, а здесь целый перечень дезинфекционных мероприятий и особые требования к химии», — делилась она. Через месяц Марина адаптировалась и признала, что строгие стандарты имеют смысл, когда речь идет о безопасности детей. Сейчас она один из самых ответственных сотрудников, а детский сад, где она работает, регулярно получает высшие оценки от санитарных служб.
Ежедневные задачи по уборке и санитарной обработке
Ежедневный график работы уборщика в детском саду строго регламентирован и включает ряд обязательных мероприятий. Утро обычно начинается еще до прихода детей, а вечерняя уборка проводится после их ухода. В течение дня выполняются поддерживающие мероприятия. ??
Стандартный ежедневный график работы уборщика включает:
- Утренняя уборка (6:00-8:00): влажная уборка коридоров, лестниц, протирание перил, дверных ручек, выключателей
- Дневная поддерживающая уборка (12:00-13:00): уборка санузлов для персонала, проветривание коридоров
- Вечерняя уборка (18:00-20:00): комплексная влажная уборка всех закрепленных помещений с использованием дезинфицирующих средств
Особое внимание уделяется так называемым "контактным поверхностям" — тем, к которым чаще всего прикасаются дети и взрослые. Это дверные ручки, выключатели, перила лестниц, поручни, поверхности столов в общих помещениях.
|Вид работы
|Периодичность
|Используемые средства
|Влажная уборка полов
|2 раза в день
|Моющие средства, разрешенные для ДОУ
|Протирание контактных поверхностей
|2-3 раза в день
|Дезинфицирующие средства
|Уборка санузлов
|3 раза в день
|Специализированные дезсредства для санузлов
|Проветривание коридоров
|Каждые 2 часа по 10-15 минут
|–
|Вынос мусора
|2 раза в день
|–
Каждая уборка документируется в специальном журнале с указанием времени и перечнем выполненных работ. Это необходимо для контроля качества и регулярности выполнения санитарных требований. ??
Важно! При проведении уборки во время присутствия детей необходимо использовать только нетоксичные моющие средства, разрешенные к применению в детских учреждениях, и обеспечивать безопасность процесса (ограждение влажных участков, использование предупреждающих знаков).
Периодические работы в графике уборщика ДОУ
Помимо ежедневных обязанностей, в функционал уборщика детского сада входят периодические работы, которые выполняются согласно утвержденному графику. Эти задачи требуют больше времени и часто проводятся в выходные дни или во время отсутствия детей в учреждении. ??
К основным периодическим работам относятся:
- Еженедельные задачи:
- Мытьё окон с внутренней стороны в коридорах и общественных помещениях
- Чистка ковровых покрытий в общественных зонах
- Протирание плинтусов, радиаторов отопления
- Удаление пыли с осветительных приборов
- Ежемесячные задачи:
- Генеральная уборка всех закрепленных помещений
- Мытье стен на высоту 1,8 м в коридорах и общественных зонах
- Дезинфекция мусорных контейнеров
- Чистка вентиляционных решеток
- Сезонные задачи:
- Мытье окон с обеих сторон (весна, осень)
- Помощь в подготовке помещений к новому учебному году (август)
- Генеральная уборка перед началом и после окончания карантинных мероприятий
- Участие в подготовке помещений к праздничным мероприятиям
Отдельно стоит отметить генеральные уборки — комплексные мероприятия, которые проводятся по особому графику и включают полную дезинфекцию всех поверхностей, перестановку мебели для очистки труднодоступных мест, обработку всего инвентаря и оборудования. ??
График периодических работ составляется заместителем заведующего по хозяйственной части или завхозом детского сада и согласуется с руководителем учреждения. Копия графика всегда должна находиться на рабочем месте уборщика.
Требования к безопасности и специфика работы с детьми
Работа уборщика в детском саду имеет особую специфику, связанную с необходимостью обеспечения безопасности детей. Эта специфика налагает дополнительные требования и ограничения, которые необходимо строго соблюдать. ???
Основные требования к безопасности при уборке в ДОУ:
- Использование моющих средств:
- Применять только сертифицированные средства, разрешенные для использования в детских учреждениях
- Строго соблюдать инструкции по разведению и применению
- Хранить моющие средства в недоступном для детей месте под замком
- Маркировать все емкости с рабочими растворами
- Организация процесса уборки:
- Проводить влажную уборку в отсутствие детей или минимизировать их контакт с обрабатываемыми поверхностями
- Использовать предупреждающие знаки "Осторожно, мокрый пол!"
- Не оставлять без присмотра уборочный инвентарь
- Проветривать помещения строго по графику, не допуская сквозняков при нахождении детей
- Безопасность персонала:
- Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, при необходимости — маску)
- Соблюдать правила электробезопасности при работе с электрооборудованием
- Применять безопасные приемы работы на высоте при мытье окон, светильников
- Проходить регулярные медицинские осмотры и обучение санминимуму
Ирина Соколова, старший воспитатель
В нашем детском саду произошел случай, который наглядно показал важность соблюдения правил безопасности. Новый уборщик Алексей оставил ведро с разведенным моющим средством на полу в коридоре, отлучившись на минуту. Любопытный малыш из младшей группы успел подойти и опустить туда руку. К счастью, воспитатель была рядом и сразу заметила происходящее. Ребенку немедленно промыли руку, а с Алексеем провели серьезную беседу. После этого случая мы ввели дополнительный инструктаж для всего технического персонала и разработали систему визуальных напоминаний о правилах безопасности. Сейчас Алексей — один из самых ответственных сотрудников, который неукоснительно соблюдает все правила и помогает адаптироваться новым коллегам.
Особое внимание стоит уделить выбору времени для уборки. Оптимально проводить основные работы ранним утром до прихода детей или вечером после их ухода. Если необходимо выполнить уборку в присутствии детей, следует:
- Предупредить воспитателей о предстоящих работах
- Согласовать маршрут передвижения детей
- Огородить обрабатываемый участок
- Использовать минимальное количество воды и быстросохнущие составы
Важно помнить, что дети отличаются повышенной восприимчивостью к химическим веществам, поэтому концентрация моющих средств должна быть минимально эффективной. После обработки поверхностей дезинфицирующими средствами необходимо тщательно промывать их чистой водой. ??
Права и ответственность уборщика служебных помещений
Должность уборщика предполагает не только обязанности, но и определенные права, а также зоны ответственности. Четкое понимание своих прав помогает сотруднику эффективно выполнять работу и защищать свои интересы, а осознание ответственности стимулирует качественное исполнение обязанностей. ??
Права уборщика в детском саду:
- Требовать обеспечения необходимым инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве
- Получать спецодежду и средства индивидуальной защиты согласно нормативам
- Вносить предложения по улучшению условий труда и организации уборочных работ
- Запрашивать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей
- Отказываться от выполнения работ, не входящих в должностные обязанности или создающих угрозу здоровью
- Получать льготы и компенсации согласно законодательству (доплаты за вредные условия труда, дополнительный отпуск при соответствующих условиях)
- Проходить профессиональное обучение для повышения квалификации
Ответственность уборщика:
- За качественное и своевременное выполнение всех закрепленных должностных обязанностей
- За соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил
- За рациональное использование моющих средств и сохранность инвентаря
- За соблюдение правил техники безопасности и противопожарной защиты
- За неразглашение персональных данных детей и сотрудников детского сада
- За соблюдение этических норм поведения в коллективе
- За причинение материального ущерба — в пределах, определенных трудовым законодательством
Важно понимать, что ответственность уборщика может быть дисциплинарной, административной, материальной и даже уголовной — в зависимости от характера нарушения и его последствий. ??
Например, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание детей, может привести к серьезным правовым последствиям. Поэтому критически важно выполнять все требования инструкций и рекомендаций руководства.
Все права и зоны ответственности должны быть четко прописаны в должностной инструкции, с которой сотрудник знакомится под подпись при трудоустройстве. Это документ, который защищает интересы как работника, так и работодателя.
Должность уборщика в детском саду — это гораздо больше, чем просто поддержание чистоты. Это ответственная работа, направленная на создание безопасной и здоровой среды для развития детей. Профессиональный подход к выполнению всех обязанностей, соблюдение санитарных норм и требований безопасности — залог не только успешной работы самого сотрудника, но и благополучия целого детского коллектива. Помните: чистота в детском саду — это основа здоровья будущего поколения.
Инга Козина
редактор про рынок труда