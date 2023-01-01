Должностные обязанности уборщика в детском саду: полный перечень

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Для кого эта статья:

Работники и кандидаты на должность уборщика в детском саду

Специалисты в области управления персоналом и HR-менеджеры

Родители и опекуны, интересующиеся вопросами безопасности и чистоты в детских учреждениях Уборщик в детском саду — это не просто человек с тряпкой и ведром. Это специалист, обеспечивающий безопасную среду для самых маленьких граждан страны. В дошкольных учреждениях к чистоте предъявляются повышенные требования, а санитарные нормы регламентируются строже, чем в других организациях. Разберём детально, какие обязанности входят в функционал уборщика ДОУ в 2025 году, с учётом всех действующих санитарно-эпидемиологических правил и актуальных рекомендаций СанПиН. ???

Должностные обязанности уборщика в детском саду

Должность уборщика служебных помещений в детском саду имеет свои особенности. Обязанности этого специалиста регламентируются несколькими нормативными документами: Трудовым кодексом РФ, СанПиН для дошкольных учреждений и внутренними правилами конкретного детского сада. ??

Уборщик дошкольного образовательного учреждения выполняет следующие ключевые функции:

Поддержание чистоты во всех помещениях общего пользования детского сада

Проведение ежедневной влажной уборки

Выполнение периодических генеральных уборок

Дезинфекция санитарно-технического оборудования

Соблюдение правил хранения и использования моющих средств

Поддержание в рабочем состоянии хозяйственного инвентаря

Участие в уборке территории при необходимости

Важно понимать, что уборщик не занимается помещениями групп — за них отвечают помощники воспитателей (няни). Зона ответственности уборщика — коридоры, лестницы, административные помещения, туалеты для персонала, музыкальный и спортивный залы.

Документ Что регламентирует СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ Должностная инструкция Конкретные обязанности, права и ответственность уборщика в данном учреждении Инструкция по охране труда Правила безопасного выполнения работ График уборки Периодичность и очередность выполнения работ

Елена Петрова, руководитель отдела кадров сети детских садов

При подборе уборщиков в наши учреждения я всегда акцентирую внимание кандидатов на специфике работы. Помню случай с Мариной, которая пришла к нам из бизнес-центра. Первую неделю она была в шоке от разницы требований! «В офисах я просто протирала пыль и мыла полы, а здесь целый перечень дезинфекционных мероприятий и особые требования к химии», — делилась она. Через месяц Марина адаптировалась и признала, что строгие стандарты имеют смысл, когда речь идет о безопасности детей. Сейчас она один из самых ответственных сотрудников, а детский сад, где она работает, регулярно получает высшие оценки от санитарных служб.

Ежедневные задачи по уборке и санитарной обработке

Ежедневный график работы уборщика в детском саду строго регламентирован и включает ряд обязательных мероприятий. Утро обычно начинается еще до прихода детей, а вечерняя уборка проводится после их ухода. В течение дня выполняются поддерживающие мероприятия. ??

Стандартный ежедневный график работы уборщика включает:

Утренняя уборка (6:00-8:00): влажная уборка коридоров, лестниц, протирание перил, дверных ручек, выключателей

влажная уборка коридоров, лестниц, протирание перил, дверных ручек, выключателей Дневная поддерживающая уборка (12:00-13:00): уборка санузлов для персонала, проветривание коридоров

уборка санузлов для персонала, проветривание коридоров Вечерняя уборка (18:00-20:00): комплексная влажная уборка всех закрепленных помещений с использованием дезинфицирующих средств

Особое внимание уделяется так называемым "контактным поверхностям" — тем, к которым чаще всего прикасаются дети и взрослые. Это дверные ручки, выключатели, перила лестниц, поручни, поверхности столов в общих помещениях.

Вид работы Периодичность Используемые средства Влажная уборка полов 2 раза в день Моющие средства, разрешенные для ДОУ Протирание контактных поверхностей 2-3 раза в день Дезинфицирующие средства Уборка санузлов 3 раза в день Специализированные дезсредства для санузлов Проветривание коридоров Каждые 2 часа по 10-15 минут – Вынос мусора 2 раза в день –

Каждая уборка документируется в специальном журнале с указанием времени и перечнем выполненных работ. Это необходимо для контроля качества и регулярности выполнения санитарных требований. ??

Важно! При проведении уборки во время присутствия детей необходимо использовать только нетоксичные моющие средства, разрешенные к применению в детских учреждениях, и обеспечивать безопасность процесса (ограждение влажных участков, использование предупреждающих знаков).

Периодические работы в графике уборщика ДОУ

Помимо ежедневных обязанностей, в функционал уборщика детского сада входят периодические работы, которые выполняются согласно утвержденному графику. Эти задачи требуют больше времени и часто проводятся в выходные дни или во время отсутствия детей в учреждении. ??

К основным периодическим работам относятся:

Еженедельные задачи:

Мытьё окон с внутренней стороны в коридорах и общественных помещениях

Чистка ковровых покрытий в общественных зонах

Протирание плинтусов, радиаторов отопления

Удаление пыли с осветительных приборов

Ежемесячные задачи:

Генеральная уборка всех закрепленных помещений

Мытье стен на высоту 1,8 м в коридорах и общественных зонах

Дезинфекция мусорных контейнеров

Чистка вентиляционных решеток

Сезонные задачи:

Мытье окон с обеих сторон (весна, осень)

Помощь в подготовке помещений к новому учебному году (август)

Генеральная уборка перед началом и после окончания карантинных мероприятий

Участие в подготовке помещений к праздничным мероприятиям

Отдельно стоит отметить генеральные уборки — комплексные мероприятия, которые проводятся по особому графику и включают полную дезинфекцию всех поверхностей, перестановку мебели для очистки труднодоступных мест, обработку всего инвентаря и оборудования. ??

График периодических работ составляется заместителем заведующего по хозяйственной части или завхозом детского сада и согласуется с руководителем учреждения. Копия графика всегда должна находиться на рабочем месте уборщика.

Требования к безопасности и специфика работы с детьми

Работа уборщика в детском саду имеет особую специфику, связанную с необходимостью обеспечения безопасности детей. Эта специфика налагает дополнительные требования и ограничения, которые необходимо строго соблюдать. ???

Основные требования к безопасности при уборке в ДОУ:

Использование моющих средств:

Применять только сертифицированные средства, разрешенные для использования в детских учреждениях

Строго соблюдать инструкции по разведению и применению

Хранить моющие средства в недоступном для детей месте под замком

Маркировать все емкости с рабочими растворами

Организация процесса уборки:

Проводить влажную уборку в отсутствие детей или минимизировать их контакт с обрабатываемыми поверхностями

Использовать предупреждающие знаки "Осторожно, мокрый пол!"

Не оставлять без присмотра уборочный инвентарь

Проветривать помещения строго по графику, не допуская сквозняков при нахождении детей

Безопасность персонала:

Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, при необходимости — маску)

Соблюдать правила электробезопасности при работе с электрооборудованием

Применять безопасные приемы работы на высоте при мытье окон, светильников

Проходить регулярные медицинские осмотры и обучение санминимуму

Ирина Соколова, старший воспитатель

В нашем детском саду произошел случай, который наглядно показал важность соблюдения правил безопасности. Новый уборщик Алексей оставил ведро с разведенным моющим средством на полу в коридоре, отлучившись на минуту. Любопытный малыш из младшей группы успел подойти и опустить туда руку. К счастью, воспитатель была рядом и сразу заметила происходящее. Ребенку немедленно промыли руку, а с Алексеем провели серьезную беседу. После этого случая мы ввели дополнительный инструктаж для всего технического персонала и разработали систему визуальных напоминаний о правилах безопасности. Сейчас Алексей — один из самых ответственных сотрудников, который неукоснительно соблюдает все правила и помогает адаптироваться новым коллегам.

Особое внимание стоит уделить выбору времени для уборки. Оптимально проводить основные работы ранним утром до прихода детей или вечером после их ухода. Если необходимо выполнить уборку в присутствии детей, следует:

Предупредить воспитателей о предстоящих работах

Согласовать маршрут передвижения детей

Огородить обрабатываемый участок

Использовать минимальное количество воды и быстросохнущие составы

Важно помнить, что дети отличаются повышенной восприимчивостью к химическим веществам, поэтому концентрация моющих средств должна быть минимально эффективной. После обработки поверхностей дезинфицирующими средствами необходимо тщательно промывать их чистой водой. ??

Права и ответственность уборщика служебных помещений

Должность уборщика предполагает не только обязанности, но и определенные права, а также зоны ответственности. Четкое понимание своих прав помогает сотруднику эффективно выполнять работу и защищать свои интересы, а осознание ответственности стимулирует качественное исполнение обязанностей. ??

Права уборщика в детском саду:

Требовать обеспечения необходимым инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве

Получать спецодежду и средства индивидуальной защиты согласно нормативам

Вносить предложения по улучшению условий труда и организации уборочных работ

Запрашивать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей

Отказываться от выполнения работ, не входящих в должностные обязанности или создающих угрозу здоровью

Получать льготы и компенсации согласно законодательству (доплаты за вредные условия труда, дополнительный отпуск при соответствующих условиях)

Проходить профессиональное обучение для повышения квалификации

Ответственность уборщика:

За качественное и своевременное выполнение всех закрепленных должностных обязанностей

За соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил

За рациональное использование моющих средств и сохранность инвентаря

За соблюдение правил техники безопасности и противопожарной защиты

За неразглашение персональных данных детей и сотрудников детского сада

За соблюдение этических норм поведения в коллективе

За причинение материального ущерба — в пределах, определенных трудовым законодательством

Важно понимать, что ответственность уборщика может быть дисциплинарной, административной, материальной и даже уголовной — в зависимости от характера нарушения и его последствий. ??

Например, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание детей, может привести к серьезным правовым последствиям. Поэтому критически важно выполнять все требования инструкций и рекомендаций руководства.

Все права и зоны ответственности должны быть четко прописаны в должностной инструкции, с которой сотрудник знакомится под подпись при трудоустройстве. Это документ, который защищает интересы как работника, так и работодателя.