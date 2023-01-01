Должностные обязанности дворника в школе: полный перечень задач

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Для кого эта статья:

Работники образовательных учреждений, ответственные за уборку и благоустройство территории

Начинающие HR-менеджеры и административный персонал школ

Соискатели на должности дворника в образовательных учреждениях Работа дворника в школе — это гораздо больше, чем просто уборка мусора. Это ответственная позиция, от которой зависит не только эстетический вид учебного заведения, но и безопасность детей. Чистая, ухоженная территория школы создает первое впечатление об учреждении и формирует комфортную среду для обучения. В 2025 году должностные обязанности школьного дворника значительно расширились, включив в себя не только традиционные задачи по поддержанию чистоты, но и ряд специфических функций, связанных с соблюдением современных санитарных норм и требований безопасности. ??

Должностные обязанности дворника в школе: общий обзор

Дворник в школе — это специалист, который обеспечивает поддержание чистоты и порядка на территории образовательного учреждения. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей, школьный дворник выполняет комплекс работ по уборке закрепленной территории, поддержанию её благоустройства и обеспечению безопасных условий для учащихся и персонала. ??

Основные должностные обязанности дворника в школе можно разделить на несколько ключевых категорий:

Ежедневная уборка территории школы и прилегающих участков

Поддержание чистоты и порядка на спортивных и игровых площадках

Своевременный вывоз мусора и утилизация отходов

Сезонные работы (уборка снега, листвы, покос травы)

Мелкий ремонт элементов благоустройства территории

Контроль состояния ограждений и входных групп

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил безопасности

В соответствии с актуальными требованиями 2025 года, дворник школы должен иметь четкое представление о зонах своей ответственности и границах обслуживаемой территории. Согласно нормативам, на одного дворника в образовательном учреждении приходится от 3000 до 5000 кв. м территории, в зависимости от её особенностей и степени благоустройства.

Категория обязанностей Периодичность выполнения Нормативные требования Уборка территории от мусора Ежедневно (2 раза в день) СанПиН 2.4.3648-20 Контроль состояния покрытий Еженедельно ГОСТ Р 52301-2013 Очистка урн Ежедневно СанПиН 2.1.3684-21 Сезонные работы По мере необходимости Методические рекомендации Минпросвещения Проверка элементов благоустройства Ежемесячно ГОСТ Р 55677-2013

Важно отметить, что требования к дворнику школы не ограничиваются только физическим трудом. В 2025 году от школьного дворника ожидается умение взаимодействовать с цифровыми системами контроля выполнения работ, заполнять электронные журналы и при необходимости использовать приложения для коммуникации с администрацией учреждения.

Елена Сергеева, руководитель отдела кадров образовательного комплекса

Наше учреждение долго не могло найти подходящего кандидата на должность дворника. Проблема была в том, что соискатели не представляли реального объема работ. Когда мы разработали детальную должностную инструкцию с четким перечнем обязанностей и графиком их выполнения, ситуация изменилась. Теперь у нас работает Михаил Петрович — дворник с 15-летним стажем, который точно знает свои задачи и выполняет их безупречно. Родители отмечают, что территория школы всегда ухожена, а дети в восторге от чистых игровых площадок. Четкая инструкция помогла найти идеального сотрудника и выстроить эффективную систему работы.

Уборка и содержание пришкольной территории

Уборка и содержание пришкольной территории составляют основу ежедневных обязанностей дворника. Эта работа требует системного подхода и соблюдения определенной последовательности действий для обеспечения максимальной эффективности. ??

Ежедневные обязанности дворника по уборке пришкольной территории включают:

Уборка мусора с газонов, тротуаров и дорожек (утром до начала занятий и вечером после их окончания)

Подметание асфальтированных участков и площадок с твердым покрытием

Очистка и дезинфекция урн для мусора

Уборка крыльца и входных групп школы

Протирка информационных стендов и указателей на территории

Проверка целостности ограждения и отсутствия посторонних предметов

Контроль состояния люков, решеток ливневой канализации

В современных школах зона ответственности дворника чётко регламентирована и обычно включает несколько функциональных зон, каждая из которых требует особого подхода к уборке и содержанию. В 2025 году особое внимание уделяется экологичности используемых методов уборки и материалов.

Функциональная зона Особенности уборки Используемый инвентарь Входная группа Повышенная частота уборки, контроль за отсутствием препятствий Метла, совок, моющие средства для твердых покрытий Спортивные площадки Тщательная проверка на наличие опасных предметов Грабли, метла с жестким ворсом, щетки Игровые зоны Регулярная дезинфекция поверхностей Безопасные дезинфицирующие средства, мягкие щетки Газоны и клумбы Бережный сбор мусора без повреждения растений Садовые грабли, мусорные мешки, перчатки Автостоянка и подъездные пути Очистка от загрязнений, контроль разметки Жесткие метлы, скребки, средства для удаления масляных пятен

Согласно последним нормативам, дворник школы должен обеспечивать не только чистоту, но и безопасность территории. Это включает ежедневный осмотр игрового и спортивного оборудования на предмет повреждений, проверку целостности покрытий и своевременное информирование администрации о выявленных недостатках.

Особое внимание уделяется профилактике травматизма: дворник обязан немедленно устранять скользкие участки, следить за отсутствием наледи на дорожках в зимний период и оперативно убирать опавшие ветки после непогоды. В его обязанности также входит регулярная проверка состояния ограждения школьной территории для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц.

Сезонные работы в обязанностях школьного дворника

Сезонные работы составляют значительную часть должностных обязанностей дворника в школе и требуют особого внимания к планированию и выполнению. Каждое время года предъявляет свои требования к содержанию пришкольной территории, что отражается в графике работ и используемых методах уборки. ??????

В зимний период школьный дворник выполняет следующие обязанности:

Ежедневная очистка территории от снега и наледи до начала учебных занятий (не позднее 7:30)

Обработка пешеходных дорожек и крылец противогололедными материалами

Очистка от снега пожарных гидрантов, подъездов к мусорным контейнерам

Удаление сосулек и снежных навесов с козырьков входных групп

Расчистка эвакуационных выходов и путей эвакуации

Уборка снега после снегопада (норматив: уборка должна быть завершена в течение 2-3 часов после окончания снегопада)

Контроль за состоянием кровли и своевременное информирование о скоплении снега

Весенний период характеризуется особыми видами работ:

Уборка территории от зимних загрязнений и мусора, накопившегося под снегом

Восстановление газонов после зимы (уборка прошлогодней листвы, рыхление почвы)

Ремонт и покраска уличной мебели, игрового оборудования

Подготовка клумб и цветников к посадкам

Промывка и дезинфекция урн после зимнего периода

Проверка состояния ограждений и малых архитектурных форм

Участие в организации субботников (подготовка инвентаря, координация работ)

Летние обязанности дворника включают:

Регулярный покос травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см)

Полив газонов и насаждений в утренние или вечерние часы

Прополка цветников и клумб

Стрижка кустарников и уход за живыми изгородями

Мытье и чистка уличной мебели, игрового оборудования

Уборка пришкольных спортивных площадок

Подготовка территории к новому учебному году (август)

Осенью дворник выполняет следующие работы:

Ежедневная уборка опавшей листвы (особенно на пешеходных дорожках)

Подготовка системы водоотведения к осенним осадкам (очистка ливневых решеток)

Обрезка деревьев и кустарников

Сбор и компостирование растительных остатков

Подготовка зеленых насаждений к зимнему периоду

Проверка и подготовка снегоуборочного инвентаря

Консервация элементов летнего благоустройства (фонтаны, поливочные системы)

В 2025 году в должностные инструкции дворников школ внесены дополнительные требования по экологичности выполнения сезонных работ. Это включает раздельный сбор растительных отходов, использование безопасных реагентов для борьбы с наледью и минимизацию использования химических веществ при уходе за территорией.

Сергей Иванович, старший дворник школьного комплекса

За 12 лет работы в школе я столкнулся с самыми разными сезонными вызовами. Помню случай, когда за ночь выпало почти полметра снега, а утром — городская олимпиада в нашей школе. Пришлось прибыть на работу в 4 утра и привлечь помощников из числа технического персонала. Мы организовали работу по секторам: один человек занимался крыльцом и входом, двое расчищали основные дорожки, я работал на участках возле запасных выходов и пожарных лестниц. К 7:30 территория была полностью готова, участники олимпиады даже не догадывались о нашем авральном режиме. Этот случай научил меня, что в сезонных работах главное — правильное планирование и умение быстро мобилизовать ресурсы. Теперь у меня всегда есть план действий на случай экстремальных погодных явлений.

Правила безопасности в работе дворника учебного заведения

Соблюдение правил безопасности — неотъемлемая часть должностных обязанностей дворника в школе. Данный аспект работы приобретает особую значимость, поскольку дворник не только обеспечивает безопасность учащихся и персонала, но и сам должен защищать свое здоровье при выполнении трудовых функций. ??

Основные правила техники безопасности при выполнении работ дворником включают:

Обязательное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, спецодежда, защитные очки при необходимости

Соблюдение эргономичных приемов при работе с инвентарем (правильное положение тела при подметании, уборке снега)

Использование исправного и сертифицированного инвентаря и оборудования

Особая осторожность при работе на высоте (очистка козырьков, навесов)

Соблюдение мер предосторожности при обращении с химическими веществами и реагентами

Выполнение работ по уборке территории только в отсутствие детей на убираемом участке

Немедленное информирование администрации о любых выявленных угрозах безопасности

В 2025 году особое внимание уделяется предупреждению травматизма среди школьников в зонах, обслуживаемых дворником. Это включает в себя ежедневный осмотр игровых конструкций, спортивных сооружений и малых архитектурных форм на предмет повреждений, выступающих элементов или острых краев. Дворник обязан огораживать участки, представляющие потенциальную опасность, и немедленно сообщать о них ответственному лицу.

Важным аспектом является соблюдение правил при обращении с противогололедными материалами. Современные нормативы требуют использования экологичных реагентов, безопасных для детей, домашних животных и растений. Дворник должен строго соблюдать инструкции по применению таких веществ, включая дозировку и способы распределения.

Отдельного внимания заслуживают правила безопасности при использовании механизированного оборудования — газонокосилок, снегоуборочных машин, триммеров:

Проведение работ с механизированным оборудованием только во внеучебное время или в отсутствие детей

Наличие специального обучения и допуска к работе с данным видом оборудования

Проверка исправности оборудования перед каждым использованием

Ограждение территории при проведении работ с механизированным оборудованием

Использование специальных СИЗ (защитные наушники, маски, специальная обувь)

Соблюдение регламентов по времени непрерывной работы с вибрирующим оборудованием

Еще одним важным аспектом безопасности является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В 2025 году школьный дворник обязан строго придерживаться графика дезинфекции контактных поверхностей на территории школы, таких как перила, поручни, ручки дверей входных групп, игровое оборудование. Это особенно актуально в периоды сезонных заболеваний.

Документация и взаимодействие с администрацией школы

Эффективное взаимодействие с администрацией школы и правильное ведение документации — важные составляющие работы дворника образовательного учреждения. В 2025 году требования к документационному обеспечению деятельности технического персонала значительно модернизировались, что отразилось на должностных обязанностях дворника. ??

Основные документы, с которыми работает дворник школы:

Журнал ежедневного осмотра территории (с отметками о выявленных недостатках)

График выполнения сезонных и внеплановых работ

Акты выполненных работ по благоустройству территории

Журнал учета используемых материалов и средств

Журнал проверки состояния игрового и спортивного оборудования

Документы по технике безопасности (инструктажи, расписки)

Заявки на приобретение инвентаря и расходных материалов

Большинство школ перешли на электронный документооборот, поэтому современный дворник должен владеть базовыми навыками работы с цифровыми устройствами и простыми программами. Многие учебные заведения используют специальные приложения для контроля выполнения хозяйственных работ, где дворник отмечает проделанную работу и прикрепляет фотоотчеты.

Тип взаимодействия Форма коммуникации Периодичность Отчет о ежедневной работе Электронный журнал/приложение Ежедневно (конец рабочего дня) Информирование о выявленных проблемах Оперативное сообщение (мессенджер/телефон) Немедленно при обнаружении Планирование сезонных работ Совещание с заместителем директора по АХЧ Ежеквартально Заявки на материалы и инвентарь Электронная форма По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) Участие в комиссии по проверке территории Очное присутствие, подпись в актах Согласно графику проверок (обычно 1 раз в месяц)

Важной частью должностных обязанностей дворника является участие в регулярных инструктажах и обучающих мероприятиях. Это могут быть как инструктажи по технике безопасности, так и ознакомление с новыми регламентами по содержанию территории образовательного учреждения. В обязанности дворника входит внимательное изучение материалов и подтверждение ознакомления личной подписью.

Взаимодействие с администрацией школы строится на принципах оперативности и прозрачности. Дворник подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) или завхозу. Все указания по выполнению работ дворник получает от своего непосредственного руководителя и отчитывается перед ним о выполнении.

Современный подход к организации работы предполагает наличие четкого распорядка дня дворника с указанием времени выполнения определенных работ. Это помогает избежать пересечения с активностями учащихся и обеспечить максимальную эффективность работ. Дворник обязан соблюдать этот распорядок и своевременно информировать администрацию о любых отклонениях.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (обильный снегопад, ураган, обледенение) дворник взаимодействует с администрацией по специальному протоколу, который предусматривает оперативное оповещение и мобилизацию дополнительных ресурсов. В таких ситуациях дворник может привлекаться к работе в нерабочее время с соответствующей компенсацией согласно Трудовому кодексу.