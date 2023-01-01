Должностные обязанности дворника в школе: полный перечень задач#Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Работники образовательных учреждений, ответственные за уборку и благоустройство территории
- Начинающие HR-менеджеры и административный персонал школ
Соискатели на должности дворника в образовательных учреждениях
Работа дворника в школе — это гораздо больше, чем просто уборка мусора. Это ответственная позиция, от которой зависит не только эстетический вид учебного заведения, но и безопасность детей. Чистая, ухоженная территория школы создает первое впечатление об учреждении и формирует комфортную среду для обучения. В 2025 году должностные обязанности школьного дворника значительно расширились, включив в себя не только традиционные задачи по поддержанию чистоты, но и ряд специфических функций, связанных с соблюдением современных санитарных норм и требований безопасности. ??
Должностные обязанности дворника в школе: общий обзор
Дворник в школе — это специалист, который обеспечивает поддержание чистоты и порядка на территории образовательного учреждения. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей, школьный дворник выполняет комплекс работ по уборке закрепленной территории, поддержанию её благоустройства и обеспечению безопасных условий для учащихся и персонала. ??
Основные должностные обязанности дворника в школе можно разделить на несколько ключевых категорий:
- Ежедневная уборка территории школы и прилегающих участков
- Поддержание чистоты и порядка на спортивных и игровых площадках
- Своевременный вывоз мусора и утилизация отходов
- Сезонные работы (уборка снега, листвы, покос травы)
- Мелкий ремонт элементов благоустройства территории
- Контроль состояния ограждений и входных групп
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил безопасности
В соответствии с актуальными требованиями 2025 года, дворник школы должен иметь четкое представление о зонах своей ответственности и границах обслуживаемой территории. Согласно нормативам, на одного дворника в образовательном учреждении приходится от 3000 до 5000 кв. м территории, в зависимости от её особенностей и степени благоустройства.
|Категория обязанностей
|Периодичность выполнения
|Нормативные требования
|Уборка территории от мусора
|Ежедневно (2 раза в день)
|СанПиН 2.4.3648-20
|Контроль состояния покрытий
|Еженедельно
|ГОСТ Р 52301-2013
|Очистка урн
|Ежедневно
|СанПиН 2.1.3684-21
|Сезонные работы
|По мере необходимости
|Методические рекомендации Минпросвещения
|Проверка элементов благоустройства
|Ежемесячно
|ГОСТ Р 55677-2013
Важно отметить, что требования к дворнику школы не ограничиваются только физическим трудом. В 2025 году от школьного дворника ожидается умение взаимодействовать с цифровыми системами контроля выполнения работ, заполнять электронные журналы и при необходимости использовать приложения для коммуникации с администрацией учреждения.
Елена Сергеева, руководитель отдела кадров образовательного комплекса
Наше учреждение долго не могло найти подходящего кандидата на должность дворника. Проблема была в том, что соискатели не представляли реального объема работ. Когда мы разработали детальную должностную инструкцию с четким перечнем обязанностей и графиком их выполнения, ситуация изменилась. Теперь у нас работает Михаил Петрович — дворник с 15-летним стажем, который точно знает свои задачи и выполняет их безупречно. Родители отмечают, что территория школы всегда ухожена, а дети в восторге от чистых игровых площадок. Четкая инструкция помогла найти идеального сотрудника и выстроить эффективную систему работы.
Уборка и содержание пришкольной территории
Уборка и содержание пришкольной территории составляют основу ежедневных обязанностей дворника. Эта работа требует системного подхода и соблюдения определенной последовательности действий для обеспечения максимальной эффективности. ??
Ежедневные обязанности дворника по уборке пришкольной территории включают:
- Уборка мусора с газонов, тротуаров и дорожек (утром до начала занятий и вечером после их окончания)
- Подметание асфальтированных участков и площадок с твердым покрытием
- Очистка и дезинфекция урн для мусора
- Уборка крыльца и входных групп школы
- Протирка информационных стендов и указателей на территории
- Проверка целостности ограждения и отсутствия посторонних предметов
- Контроль состояния люков, решеток ливневой канализации
В современных школах зона ответственности дворника чётко регламентирована и обычно включает несколько функциональных зон, каждая из которых требует особого подхода к уборке и содержанию. В 2025 году особое внимание уделяется экологичности используемых методов уборки и материалов.
|Функциональная зона
|Особенности уборки
|Используемый инвентарь
|Входная группа
|Повышенная частота уборки, контроль за отсутствием препятствий
|Метла, совок, моющие средства для твердых покрытий
|Спортивные площадки
|Тщательная проверка на наличие опасных предметов
|Грабли, метла с жестким ворсом, щетки
|Игровые зоны
|Регулярная дезинфекция поверхностей
|Безопасные дезинфицирующие средства, мягкие щетки
|Газоны и клумбы
|Бережный сбор мусора без повреждения растений
|Садовые грабли, мусорные мешки, перчатки
|Автостоянка и подъездные пути
|Очистка от загрязнений, контроль разметки
|Жесткие метлы, скребки, средства для удаления масляных пятен
Согласно последним нормативам, дворник школы должен обеспечивать не только чистоту, но и безопасность территории. Это включает ежедневный осмотр игрового и спортивного оборудования на предмет повреждений, проверку целостности покрытий и своевременное информирование администрации о выявленных недостатках.
Особое внимание уделяется профилактике травматизма: дворник обязан немедленно устранять скользкие участки, следить за отсутствием наледи на дорожках в зимний период и оперативно убирать опавшие ветки после непогоды. В его обязанности также входит регулярная проверка состояния ограждения школьной территории для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц.
Сезонные работы в обязанностях школьного дворника
Сезонные работы составляют значительную часть должностных обязанностей дворника в школе и требуют особого внимания к планированию и выполнению. Каждое время года предъявляет свои требования к содержанию пришкольной территории, что отражается в графике работ и используемых методах уборки. ??????
В зимний период школьный дворник выполняет следующие обязанности:
- Ежедневная очистка территории от снега и наледи до начала учебных занятий (не позднее 7:30)
- Обработка пешеходных дорожек и крылец противогололедными материалами
- Очистка от снега пожарных гидрантов, подъездов к мусорным контейнерам
- Удаление сосулек и снежных навесов с козырьков входных групп
- Расчистка эвакуационных выходов и путей эвакуации
- Уборка снега после снегопада (норматив: уборка должна быть завершена в течение 2-3 часов после окончания снегопада)
- Контроль за состоянием кровли и своевременное информирование о скоплении снега
Весенний период характеризуется особыми видами работ:
- Уборка территории от зимних загрязнений и мусора, накопившегося под снегом
- Восстановление газонов после зимы (уборка прошлогодней листвы, рыхление почвы)
- Ремонт и покраска уличной мебели, игрового оборудования
- Подготовка клумб и цветников к посадкам
- Промывка и дезинфекция урн после зимнего периода
- Проверка состояния ограждений и малых архитектурных форм
- Участие в организации субботников (подготовка инвентаря, координация работ)
Летние обязанности дворника включают:
- Регулярный покос травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см)
- Полив газонов и насаждений в утренние или вечерние часы
- Прополка цветников и клумб
- Стрижка кустарников и уход за живыми изгородями
- Мытье и чистка уличной мебели, игрового оборудования
- Уборка пришкольных спортивных площадок
- Подготовка территории к новому учебному году (август)
Осенью дворник выполняет следующие работы:
- Ежедневная уборка опавшей листвы (особенно на пешеходных дорожках)
- Подготовка системы водоотведения к осенним осадкам (очистка ливневых решеток)
- Обрезка деревьев и кустарников
- Сбор и компостирование растительных остатков
- Подготовка зеленых насаждений к зимнему периоду
- Проверка и подготовка снегоуборочного инвентаря
- Консервация элементов летнего благоустройства (фонтаны, поливочные системы)
В 2025 году в должностные инструкции дворников школ внесены дополнительные требования по экологичности выполнения сезонных работ. Это включает раздельный сбор растительных отходов, использование безопасных реагентов для борьбы с наледью и минимизацию использования химических веществ при уходе за территорией.
Сергей Иванович, старший дворник школьного комплекса
За 12 лет работы в школе я столкнулся с самыми разными сезонными вызовами. Помню случай, когда за ночь выпало почти полметра снега, а утром — городская олимпиада в нашей школе. Пришлось прибыть на работу в 4 утра и привлечь помощников из числа технического персонала. Мы организовали работу по секторам: один человек занимался крыльцом и входом, двое расчищали основные дорожки, я работал на участках возле запасных выходов и пожарных лестниц. К 7:30 территория была полностью готова, участники олимпиады даже не догадывались о нашем авральном режиме. Этот случай научил меня, что в сезонных работах главное — правильное планирование и умение быстро мобилизовать ресурсы. Теперь у меня всегда есть план действий на случай экстремальных погодных явлений.
Правила безопасности в работе дворника учебного заведения
Соблюдение правил безопасности — неотъемлемая часть должностных обязанностей дворника в школе. Данный аспект работы приобретает особую значимость, поскольку дворник не только обеспечивает безопасность учащихся и персонала, но и сам должен защищать свое здоровье при выполнении трудовых функций. ??
Основные правила техники безопасности при выполнении работ дворником включают:
- Обязательное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, спецодежда, защитные очки при необходимости
- Соблюдение эргономичных приемов при работе с инвентарем (правильное положение тела при подметании, уборке снега)
- Использование исправного и сертифицированного инвентаря и оборудования
- Особая осторожность при работе на высоте (очистка козырьков, навесов)
- Соблюдение мер предосторожности при обращении с химическими веществами и реагентами
- Выполнение работ по уборке территории только в отсутствие детей на убираемом участке
- Немедленное информирование администрации о любых выявленных угрозах безопасности
В 2025 году особое внимание уделяется предупреждению травматизма среди школьников в зонах, обслуживаемых дворником. Это включает в себя ежедневный осмотр игровых конструкций, спортивных сооружений и малых архитектурных форм на предмет повреждений, выступающих элементов или острых краев. Дворник обязан огораживать участки, представляющие потенциальную опасность, и немедленно сообщать о них ответственному лицу.
Важным аспектом является соблюдение правил при обращении с противогололедными материалами. Современные нормативы требуют использования экологичных реагентов, безопасных для детей, домашних животных и растений. Дворник должен строго соблюдать инструкции по применению таких веществ, включая дозировку и способы распределения.
Отдельного внимания заслуживают правила безопасности при использовании механизированного оборудования — газонокосилок, снегоуборочных машин, триммеров:
- Проведение работ с механизированным оборудованием только во внеучебное время или в отсутствие детей
- Наличие специального обучения и допуска к работе с данным видом оборудования
- Проверка исправности оборудования перед каждым использованием
- Ограждение территории при проведении работ с механизированным оборудованием
- Использование специальных СИЗ (защитные наушники, маски, специальная обувь)
- Соблюдение регламентов по времени непрерывной работы с вибрирующим оборудованием
Еще одним важным аспектом безопасности является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В 2025 году школьный дворник обязан строго придерживаться графика дезинфекции контактных поверхностей на территории школы, таких как перила, поручни, ручки дверей входных групп, игровое оборудование. Это особенно актуально в периоды сезонных заболеваний.
Документация и взаимодействие с администрацией школы
Эффективное взаимодействие с администрацией школы и правильное ведение документации — важные составляющие работы дворника образовательного учреждения. В 2025 году требования к документационному обеспечению деятельности технического персонала значительно модернизировались, что отразилось на должностных обязанностях дворника. ??
Основные документы, с которыми работает дворник школы:
- Журнал ежедневного осмотра территории (с отметками о выявленных недостатках)
- График выполнения сезонных и внеплановых работ
- Акты выполненных работ по благоустройству территории
- Журнал учета используемых материалов и средств
- Журнал проверки состояния игрового и спортивного оборудования
- Документы по технике безопасности (инструктажи, расписки)
- Заявки на приобретение инвентаря и расходных материалов
Большинство школ перешли на электронный документооборот, поэтому современный дворник должен владеть базовыми навыками работы с цифровыми устройствами и простыми программами. Многие учебные заведения используют специальные приложения для контроля выполнения хозяйственных работ, где дворник отмечает проделанную работу и прикрепляет фотоотчеты.
|Тип взаимодействия
|Форма коммуникации
|Периодичность
|Отчет о ежедневной работе
|Электронный журнал/приложение
|Ежедневно (конец рабочего дня)
|Информирование о выявленных проблемах
|Оперативное сообщение (мессенджер/телефон)
|Немедленно при обнаружении
|Планирование сезонных работ
|Совещание с заместителем директора по АХЧ
|Ежеквартально
|Заявки на материалы и инвентарь
|Электронная форма
|По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц)
|Участие в комиссии по проверке территории
|Очное присутствие, подпись в актах
|Согласно графику проверок (обычно 1 раз в месяц)
Важной частью должностных обязанностей дворника является участие в регулярных инструктажах и обучающих мероприятиях. Это могут быть как инструктажи по технике безопасности, так и ознакомление с новыми регламентами по содержанию территории образовательного учреждения. В обязанности дворника входит внимательное изучение материалов и подтверждение ознакомления личной подписью.
Взаимодействие с администрацией школы строится на принципах оперативности и прозрачности. Дворник подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной части (АХЧ) или завхозу. Все указания по выполнению работ дворник получает от своего непосредственного руководителя и отчитывается перед ним о выполнении.
Современный подход к организации работы предполагает наличие четкого распорядка дня дворника с указанием времени выполнения определенных работ. Это помогает избежать пересечения с активностями учащихся и обеспечить максимальную эффективность работ. Дворник обязан соблюдать этот распорядок и своевременно информировать администрацию о любых отклонениях.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (обильный снегопад, ураган, обледенение) дворник взаимодействует с администрацией по специальному протоколу, который предусматривает оперативное оповещение и мобилизацию дополнительных ресурсов. В таких ситуациях дворник может привлекаться к работе в нерабочее время с соответствующей компенсацией согласно Трудовому кодексу.
Должностные обязанности дворника в школе представляют собой многогранный комплекс задач, требующих не только физического труда, но и организационных навыков, знания техники безопасности и умения взаимодействовать с администрацией. Правильно организованная работа дворника создает основу для безопасного и комфортного пребывания детей в образовательном учреждении. Четкое понимание своих обязанностей, следование сезонным графикам работ и соблюдение нормативных требований — залог профессионального успеха на этой позиции и благополучия всего школьного коллектива.
Инга Козина
редактор про рынок труда