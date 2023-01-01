Должностная инструкция уборщика служебных помещений в школе: права и обязанности

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Для кого эта статья:

Руководители образовательных учреждений

HR-специалисты, занимающиеся кадровым документооборотом

Сотрудники, ответственные за организацию уборки и санитарные нормы в школах Правильно составленная должностная инструкция уборщика служебных помещений — ключевой документ, обеспечивающий порядок и чистоту в школе. Этот документ не просто формальность, а реальный инструмент регулирования трудовых отношений, определяющий границы ответственности технического персонала. В 2025 году требования к санитарному состоянию образовательных учреждений ужесточились, что делает корректную должностную инструкцию особенно актуальной как для руководства школы, так и для сотрудников, отвечающих за чистоту и безопасность учебной среды. ??

Структура должностной инструкции уборщика в школе

Правильно составленная должностная инструкция уборщика служебных помещений в школе должна иметь четкую структуру, соответствующую требованиям трудового законодательства и специфике образовательного учреждения. Документ регламентирует все аспекты деятельности технического персонала и служит основой для организации эффективного трудового процесса. ??

Стандартная должностная инструкция уборщика школьных помещений включает следующие разделы:

Общие положения — раздел, содержащий информацию о квалификационных требованиях, подчиненности, порядке назначения и освобождения от должности

— раздел, содержащий информацию о квалификационных требованиях, подчиненности, порядке назначения и освобождения от должности Должностные обязанности — подробное описание всех рабочих функций и задач уборщика

— подробное описание всех рабочих функций и задач уборщика Права — перечень полномочий, которыми наделяется сотрудник для качественного выполнения своих обязанностей

— перечень полномочий, которыми наделяется сотрудник для качественного выполнения своих обязанностей Ответственность — описание мер ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

— описание мер ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Взаимоотношения и связи по должности — регламентирует порядок взаимодействия с другими сотрудниками школы

— регламентирует порядок взаимодействия с другими сотрудниками школы Заключительные положения — информация о порядке внесения изменений в инструкцию

Рассмотрим требования к уборщику служебных помещений в школе с учетом образования и опыта работы:

Параметр Требование Комментарий Образование Основное общее образование Специальное образование не требуется Опыт работы Без предъявления требований к стажу Преимуществом может быть опыт в аналогичной должности Специальные навыки Знание правил уборки и санитарных норм Обязательно знание правил применения дезинфицирующих средств Медицинские требования Наличие медицинской книжки Регулярное прохождение медосмотров

При составлении должностной инструкции важно учитывать специфику школы — площадь убираемых помещений, количество учащихся, режим работы учреждения. Документ должен быть адаптирован к конкретным условиям работы, но при этом соответствовать общим нормативным требованиям.

Елена Петрова, директор по персоналу Когда я начала работать в крупной школе, мне пришлось столкнуться с постоянной текучкой среди уборщиков служебных помещений. Причина оказалась в неструктурированных должностных инструкциях, которые не соответствовали реальным условиям работы. Одни сотрудники были перегружены обязанностями, другие — недогружены. Мы полностью пересмотрели документ, четко прописав зоны ответственности каждого уборщика с учетом площадей и специфики помещений. В результате текучесть снизилась на 40%, а качество уборки заметно улучшилось. Правильная должностная инструкция — это не просто формальность, а рабочий инструмент, который помогает и руководству, и сотрудникам.

Основные обязанности уборщика служебных помещений

Обязанности уборщика служебных помещений в школе — ключевой раздел должностной инструкции, детально регламентирующий трудовые функции сотрудника. В 2025 году с учетом повышенных требований к санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных учреждений список обязанностей существенно расширился. ??

Основные обязанности уборщика школьных помещений можно разделить на несколько категорий:

Ежедневные обязанности: влажная уборка помещений, удаление пыли, опорожнение и чистка урн, мытье полов, протирка плинтусов, дверей, подоконников

влажная уборка помещений, удаление пыли, опорожнение и чистка урн, мытье полов, протирка плинтусов, дверей, подоконников Периодические обязанности: мытье стен, радиаторов отопления, осветительной арматуры, чистка ковровых покрытий, полировка мебели

мытье стен, радиаторов отопления, осветительной арматуры, чистка ковровых покрытий, полировка мебели Сезонные обязанности: мытье окон и рам (не менее 2 раз в год), подготовка помещений к новому учебному году, генеральные уборки

мытье окон и рам (не менее 2 раз в год), подготовка помещений к новому учебному году, генеральные уборки Специальные обязанности: проведение дезинфекции помещений по графику, внеплановые уборки при неблагоприятной эпидемиологической обстановке

В таблице ниже представлены нормативы частоты уборки различных школьных помещений:

Тип помещения Частота влажной уборки Частота дезинфекции Учебные классы После каждой смены Ежедневно Коридоры, рекреации Не менее 2 раз в день Ежедневно Санузлы Не менее 3 раз в день После каждой уборки Спортивный зал После каждого урока физкультуры Ежедневно Столовая После каждого приема пищи После каждой уборки

Помимо непосредственной уборки, в обязанности уборщика входит:

Рациональное использование моющих и дезинфицирующих средств

Соблюдение концентрации и условий применения химических средств

Проветривание помещений согласно графику

Уход за инвентарем, его маркировка и хранение в соответствии с СанПиН

Незамедлительное информирование администрации о неисправностях в системах канализации, отопления, водоснабжения

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности

Особое внимание в должностной инструкции уделяется обязанностям по обеспечению безопасности образовательного процесса. Уборщик должен знать и применять безопасные методы работы, использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, следить за отсутствием на закрепленной территории предметов, представляющих опасность для здоровья детей.

Права уборщика школьных помещений по инструкции

Права уборщика служебных помещений в школе — важнейшая часть должностной инструкции, обеспечивающая законные интересы работника и создающая необходимые условия для эффективного выполнения трудовых обязанностей. Четкое определение прав помогает избежать конфликтных ситуаций и способствует формированию здоровых трудовых отношений. ??

Основные права уборщика школьных помещений включают:

Право на безопасные условия труда — работник вправе требовать обеспечения всеми необходимыми средствами защиты, исправным инвентарем, безопасными моющими средствами

— работник вправе требовать обеспечения всеми необходимыми средствами защиты, исправным инвентарем, безопасными моющими средствами Право на получение полной информации — уборщик должен быть своевременно ознакомлен с графиком работы, планом эвакуации, инструкциями по эксплуатации оборудования

— уборщик должен быть своевременно ознакомлен с графиком работы, планом эвакуации, инструкциями по эксплуатации оборудования Право вносить предложения — работник может предлагать меры по улучшению организации труда, условий работы, качества уборки

— работник может предлагать меры по улучшению организации труда, условий работы, качества уборки Право на отказ от работы — в случаях, угрожающих жизни и здоровью, уборщик имеет право отказаться от выполнения работы до устранения опасности

— в случаях, угрожающих жизни и здоровью, уборщик имеет право отказаться от выполнения работы до устранения опасности Право на информирование руководства — о любых недостатках, выявленных в процессе работы, которые могут повлиять на качество уборки или безопасность учащихся

— о любых недостатках, выявленных в процессе работы, которые могут повлиять на качество уборки или безопасность учащихся Право на социальные гарантии — включая оплату больничных, отпуск, пенсионное обеспечение и другие гарантии в соответствии с трудовым законодательством

Современная должностная инструкция уборщика должна также включать следующие профессиональные права:

Право требовать создания условий для хранения инвентаря и моющих средств

Право на своевременное получение необходимых для работы материалов

Право на ознакомление с новыми технологиями уборки и дезинфекции

Право на защиту профессиональной чести и достоинства

Право на дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности

Важно отметить, что уборщик служебных помещений в школе имеет право на получение доплат за работу с дезинфицирующими средствами, а также за уборку санузлов. Эти доплаты относятся к категории компенсационных выплат за работу во вредных условиях труда и должны быть предусмотрены в положении об оплате труда образовательного учреждения.

Ирина Соколова, специалист по охране труда В одной из школ, где я проводила аудит должностных инструкций, обнаружилась интересная ситуация. Уборщица отказывалась мыть окна на втором этаже, что вызывало постоянные конфликты с администрацией. При изучении должностной инструкции выяснилось, что в ней отсутствовало четкое указание на необходимость работы на высоте. Мы провели специальную оценку условий труда, обучили сотрудницу безопасным методам работы на высоте и внесли соответствующие изменения в инструкцию. Также были закуплены телескопические швабры для мытья окон с пола. Конфликт был исчерпан, а школа получила четкий регламент выполнения этого вида работ. Этот случай показывает, насколько важно детально прописывать не только обязанности, но и права сотрудников.

Ответственность и подчинение в должностной инструкции

Раздел об ответственности и подчинении в должностной инструкции уборщика служебных помещений школы регламентирует иерархические взаимоотношения и определяет последствия нарушения трудовых обязанностей. Корректное оформление этой части документа защищает интересы как работодателя, так и сотрудника. ??

Система подчинения уборщика служебных помещений в типичной школе выглядит следующим образом:

Непосредственное подчинение — заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу)

— заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) Функциональное подчинение — может подчиняться дежурному администратору во время его дежурства

— может подчиняться дежурному администратору во время его дежурства Замещение — в период отсутствия уборщика его обязанности могут быть возложены на другого сотрудника по письменному приказу директора школы

Уборщик служебных помещений несет ответственность в следующих случаях:

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей

За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности

За причинение материального ущерба имуществу школы

За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка

За нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности

За несоблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе выполнения трудовых обязанностей

В зависимости от тяжести проступка и его последствий, к уборщику могут быть применены различные виды дисциплинарных взысканий:

Замечание

Выговор

Увольнение по соответствующим основаниям

Важно понимать, что применение дисциплинарных взысканий должно происходить строго в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Администрация школы обязана затребовать письменное объяснение от работника перед наложением взыскания. Срок привлечения к дисциплинарной ответственности — не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка.

Материальная ответственность уборщика служебных помещений может наступить в случае порчи имущества школы по его вине. Как правило, уборщик несет ограниченную материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Полная материальная ответственность возникает только в случаях, предусмотренных статьей 243 Трудового кодекса РФ.

Нормативная база для составления инструкции уборщика

Грамотно составленная должностная инструкция уборщика служебных помещений в школе должна опираться на актуальную нормативно-правовую базу. Это обеспечивает юридическую защиту как образовательного учреждения, так и работника, а также гарантирует соответствие требованиям контролирующих органов. ??

Основные нормативные документы, которые необходимо учитывать при разработке должностной инструкции уборщика:

Трудовой кодекс Российской Федерации — регламентирует трудовые отношения между работником и работодателем

— регламентирует трудовые отношения между работником и работодателем Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих — содержит квалификационные характеристики должностей работников образования

— содержит квалификационные характеристики должностей работников образования Профессиональный стандарт "Специалист по профессиональной уборке" — определяет трудовые функции, необходимые знания и умения

— определяет трудовые функции, необходимые знания и умения СанПиН 2.4.3648-20 — устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

— устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 3.5.2.3472-17 — регламентирует санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий

— регламентирует санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий СП 2.4.3648-20 — определяет санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта

При составлении должностной инструкции также следует учитывать локальные нормативные акты образовательного учреждения:

Устав школы

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение об оплате труда

Коллективный договор (при наличии)

Инструкции по охране труда

Программу производственного контроля

Сравнительный анализ требований различных нормативных документов к должности уборщика:

Нормативный документ Требования к образованию Особенности регулирования ЕКС (раздел "Общеотраслевые должности служащих") Основное общее образование Базовые квалификационные характеристики Профстандарт "Специалист по профессиональной уборке" Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки Детализированные трудовые функции и действия СанПиН 2.4.3648-20 Не регламентирует образование Строгие требования к процессу уборки и применению дезинфицирующих средств Трудовой кодекс РФ Не устанавливает специальных требований Общие требования к трудовым отношениям

Важно отметить, что должностная инструкция уборщика служебных помещений должна регулярно актуализироваться в соответствии с изменениями в законодательстве. Рекомендуется пересматривать документ не реже одного раза в три года или при существенных изменениях в нормативной базе.

Корректное указание нормативных документов в преамбуле должностной инструкции придает ей юридическую силу и служит основанием для правомерного регулирования трудовых отношений. Это особенно важно при возникновении спорных ситуаций между работником и администрацией школы.