Должностная инструкция уборщика помещений в РБ: образец, правила

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Для кого эта статья:

Руководители организаций и управленцы, отвечающие за кадровое делопроизводство

Специалисты по охране труда и санитарным нормам

HR-менеджеры и профессионалы, заинтересованные в составлении должностных инструкций Правильно составленная должностная инструкция уборщика помещений — это не просто формальность, а документ, защищающий интересы как работодателя, так и сотрудника. В Республике Беларусь к таким документам предъявляются строгие требования, отражающие специфику национального трудового законодательства. Грамотно составленная инструкция предотвращает конфликты, четко определяет границы ответственности и становится основой для эффективного взаимодействия. Давайте разберемся, как правильно оформить этот важный документ с учетом всех нюансов белорусского законодательства в 2025 году. ????

Что такое должностная инструкция уборщика помещений в РБ

Должностная инструкция уборщика помещений в Республике Беларусь представляет собой нормативный документ, определяющий функциональные обязанности, права, ответственность и взаимоотношения работника в рамках конкретной организации. Этот документ относится к локальным нормативным актам и разрабатывается с учетом специфики деятельности предприятия, требований санитарных норм и правил, а также трудового законодательства РБ. ??

В отличие от общих положений трудового договора, должностная инструкция содержит детализированный перечень трудовых функций, требований к квалификации и конкретные критерии оценки работы сотрудника. По сути, это регламент, устанавливающий стандарты качества выполнения работ по уборке помещений.

Елена Петрова, главный специалист по кадровому делопроизводству Недавно я консультировала клининговую компанию, столкнувшуюся с серьезными трудностями при проверке Департаментом государственной инспекции труда. Основной проблемой стали неактуальные должностные инструкции уборщиков, в которых отсутствовали обязанности по соблюдению современных санитарно-эпидемиологических требований. Компании пришлось выплатить крупный штраф и срочно пересматривать всю документацию. После внедрения обновленных инструкций, включающих детальные протоколы уборки с учетом новых нормативов РБ, не только удалось избежать дальнейших санкций, но и значительно повысилась эффективность работы персонала.

Следует понимать, что должностная инструкция уборщика в РБ имеет несколько важных функций:

Регламентирует порядок выполнения работ по поддержанию чистоты

Устанавливает границы ответственности сотрудника

Является основанием для оценки качества работы

Служит инструментом для адаптации и обучения новых сотрудников

Защищает интересы как работодателя, так и работника при возникновении трудовых споров

Важно отметить, что с 2023 года в РБ действуют обновленные требования к содержанию данного документа, учитывающие изменения в Трудовом кодексе и санитарных нормативах. Несоответствие должностной инструкции актуальным требованиям может стать причиной административных взысканий при проверках контролирующими органами. ??

Характеристика Описание Юридический статус Локальный нормативный акт предприятия Обязательность Не является строго обязательным по ТК РБ, но настоятельно рекомендуется Основание для разработки ЕТКС, отраслевые стандарты, специфика предприятия Срок действия До замены новым документом или внесения изменений Охват регулирования Конкретное рабочее место уборщика в организации

Законодательная база и нормативные акты Республики Беларусь

Разработка и применение должностных инструкций для уборщиков помещений в Республике Беларусь регулируется комплексом нормативных правовых актов, которые необходимо учитывать при составлении данного документа. Знание правовой базы позволяет создать юридически корректную инструкцию, соответствующую всем требованиям белорусского законодательства. ??

Основополагающим документом является Трудовой кодекс Республики Беларусь, определяющий общие принципы регулирования трудовых отношений. Однако для полноценной разработки должностной инструкции уборщика необходимо опираться на специализированные нормативные акты:

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 1 "Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики"

Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 28.12.2017 № 93 "О видах выплат стимулирующего характера и порядке их применения"

Санитарные нормы и правила "Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных инфекций"

Постановление Министерства здравоохранения РБ "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников"

Закон РБ "Об охране труда" в последней редакции

С 2024 года особое внимание уделяется соответствию должностных инструкций требованиям экологической безопасности при использовании чистящих средств, что нашло отражение в новых экологических нормативах РБ. ??

Александр Иванович, начальник отдела кадров В нашем медицинском центре мы долгое время использовали стандартные должностные инструкции для уборщиков без учета специфики учреждения. Однако после внеплановой проверки Министерства здравоохранения нам указали на серьезные недостатки документации. В инструкциях отсутствовали требования к обработке помещений с повышенными санитарными требованиями и алгоритмы действий при обнаружении биологических загрязнений. После переработки инструкций с учетом всех нормативных требований РБ мы внедрили систему обучения персонала. Результаты превзошли ожидания: количество замечаний от проверяющих органов сократилось до нуля, а удовлетворенность пациентов чистотой помещений выросла на 27% по данным опросов.

Важно понимать иерархию нормативных документов при разработке должностной инструкции:

Уровень документа Примеры документов Приоритет применения Законодательные акты РБ Трудовой кодекс, Закон об охране труда Высший (обязательное соблюдение) Подзаконные акты министерств и ведомств Постановления Министерства труда, Минздрава Высокий (обязательное соблюдение) Технические нормативные акты ЕТКС, санитарные нормы и правила Средний (применяются в соответствующей части) Отраслевые стандарты Отраслевые соглашения, стандарты организаций Средний (учитываются при необходимости) Локальные нормативные акты Правила внутреннего трудового распорядка Низкий (не должны противоречить вышестоящим)

При составлении должностных инструкций следует учитывать, что в случае противоречия между документами разного уровня, приоритет всегда имеет документ более высокого уровня. Например, локальный акт организации не может устанавливать нормы, противоречащие Трудовому кодексу РБ. ??

Структура и содержание должностной инструкции уборщика

Грамотно составленная должностная инструкция уборщика помещений в РБ имеет четкую структуру, состоящую из нескольких обязательных разделов. Каждый раздел выполняет свою функцию и содержит конкретную информацию, необходимую для регламентации трудовой деятельности работника. Рассмотрим типовую структуру документа с учетом актуальных требований белорусского законодательства в 2025 году. ??

Стандартная должностная инструкция уборщика помещений в РБ включает следующие разделы:

Общие положения — раздел, определяющий место должности в структуре организации, порядок назначения и освобождения от должности, требования к квалификации Должностные обязанности — детальный перечень функций, которые должен выполнять уборщик Права — перечисление правомочий работника в рамках исполнения своих обязанностей Ответственность — описание видов ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Взаимоотношения (связи по должности) — регламентация взаимодействия с другими сотрудниками

В разделе "Общие положения" обязательно указываются:

Полное наименование должности согласно ЕТКС

Подчиненность (кому непосредственно подчиняется уборщик)

Порядок назначения, перемещения и освобождения от должности

Требования к образованию и опыту работы

Перечень нормативных документов, которыми должен руководствоваться работник

Условия замещения (кто замещает уборщика в его отсутствие)

Важно отметить, что с 2024 года в РБ введены дополнительные требования к содержанию данного раздела — необходимо указывать знания и навыки в области экологически безопасных методов уборки и обращения с отходами различных классов опасности. ??

Раздел "Должностные обязанности" должен содержать исчерпывающий перечень трудовых функций с детализацией по видам работ, периодичности их выполнения и критериям качества. Например:

Влажная уборка помещений (полов, плинтусов, подоконников, радиаторов отопления) — ежедневно

Очистка и дезинфекция санитарно-технического оборудования — дважды в день

Удаление пыли с мебели, оргтехники, светильников — через день

Мытье окон — по графику, но не реже двух раз в год

Обработка поверхностей дезинфицирующими средствами — по утвержденному регламенту

Раздел "Права" уборщика помещений должен включать перечень полномочий, необходимых для эффективного выполнения обязанностей:

Право требовать от руководства обеспечения необходимыми средствами и инвентарем

Право на получение информации и документов для выполнения должностных обязанностей

Право вносить предложения по улучшению условий труда

Право отказаться от выполнения работ в случае возникновения угрозы здоровью

Право на дополнительное обучение по применению новых технологий уборки

В разделе "Ответственность" следует четко указать меры ответственности за различные нарушения:

Дисциплинарная ответственность за невыполнение обязанностей

Материальная ответственность за порчу имущества

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Ответственность за несоблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности

Заключительный раздел "Взаимоотношения" регламентирует порядок взаимодействия уборщика с другими сотрудниками и подразделениями организации. Здесь указывается, от кого уборщик получает задания, кому предоставляет отчеты о выполненной работе, с кем согласовывает свои действия. ??

Ключевые обязанности и права уборщика помещений в РБ

Точное определение обязанностей и прав уборщика помещений является краеугольным камнем эффективной должностной инструкции. В Республике Беларусь существуют определенные стандарты и типовые формулировки, которые рекомендуется использовать при разработке этих разделов документа. Рассмотрим подробнее, какие именно обязанности и права должны быть закреплены в инструкции согласно актуальным требованиям законодательства РБ в 2025 году. ????

Обязанности уборщика помещений можно разделить на несколько функциональных блоков:

Регулярные уборочные работы — основной комплекс мероприятий по поддержанию чистоты Периодические уборочные работы — мероприятия, выполняемые по графику Санитарно-гигиенические мероприятия — дезинфекция, обработка специальными средствами Вспомогательные функции — поддержание запасов расходных материалов, уход за инвентарем Контрольные функции — проверка состояния помещений, информирование о выявленных недостатках

Конкретные обязанности уборщика помещений должны включать:

Сухую и влажную уборку полов в закрепленных помещениях

Очистку ковровых покрытий пылесосом или вручную

Удаление пыли с мебели, подоконников, радиаторов отопления, дверей

Очистку и дезинфекцию санитарно-технического оборудования

Мытье стен, перегородок, панелей, окон

Очистку урн от мусора и их дезинфекцию

Сбор и транспортировку отходов в установленное место

Расстановку урн для мусора, наполнение их полиэтиленовыми пакетами

Своевременное информирование руководства о неисправностях оборудования, инвентаря

Соблюдение правил санитарии и гигиены на убираемом участке

С 2023 года в РБ существенно расширились требования к обязанностям уборщиков в связи с эпидемиологической ситуацией. В должностные инструкции рекомендуется включать следующие обязанности:

Проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, перил) не реже 2 раз в день

Применение сертифицированных дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями производителя

Ведение журнала учета дезинфицирующих мероприятий

Соблюдение принципа разделения инвентаря для различных зон (санузлы, служебные помещения, места общего пользования)

Права уборщика помещений в РБ должны быть четко сформулированы и включать:

Право требовать создания условий для безопасного и эффективного труда

Право на обеспечение современным инвентарем, оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

Право получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей

Право вносить предложения по совершенствованию процесса уборки

Право на защиту от неправомерных действий со стороны других сотрудников

Право на обучение безопасным методам работы

Право отказаться от выполнения работ при возникновении опасности для жизни и здоровья

Важно отметить, что согласно последним изменениям в трудовом законодательстве РБ, уборщики помещений имеют дополнительные права, связанные с условиями труда:

Право на регламентированные перерывы при работе с химическими средствами

Право на дополнительный отпуск при работе во вредных условиях

Право на бесплатное прохождение медицинских осмотров

Право на доплаты за использование дезинфицирующих средств

Необходимо также включить в должностную инструкцию положения об ответственности уборщика за нарушение своих обязанностей:

Дисциплинарная ответственность за некачественное выполнение работ

Материальная ответственность за ущерб, причиненный имуществу организации

Административная ответственность за нарушение санитарных норм (если это привело к созданию угрозы для здоровья окружающих)

Оптимальный баланс между обязанностями и правами в должностной инструкции способствует формированию справедливых трудовых отношений и повышает эффективность работы уборщика помещений. ??

Порядок составления и утверждения инструкции для уборщиков

Процесс разработки, согласования и утверждения должностной инструкции уборщика помещений в Республике Беларусь имеет свои особенности и должен соответствовать установленному порядку. Правильное оформление документа и соблюдение всех процедурных аспектов обеспечивает его юридическую силу и практическую применимость. Рассмотрим поэтапно весь процесс с учетом современных требований белорусского законодательства. ??

Процесс составления и утверждения должностной инструкции уборщика включает следующие этапы:

Подготовительный этап (сбор информации и изучение нормативной базы) Составление проекта инструкции Согласование документа с заинтересованными лицами Утверждение инструкции руководителем организации Ознакомление работника с инструкцией Внесение изменений и актуализация (при необходимости)

На подготовительном этапе необходимо:

Изучить ЕТКС и другие нормативные документы, касающиеся работы уборщиков

Проанализировать специфику конкретной организации (площадь убираемых помещений, их назначение, режим работы)

Определить необходимый набор трудовых функций и квалификационных требований

Собрать информацию о существующих регламентах уборки для различных типов помещений

При составлении проекта инструкции следует придерживаться следующих правил:

Использовать четкие, недвусмысленные формулировки

Избегать расплывчатых определений типа "и др.", "и т.д.", "и т.п."

Соблюдать логическую последовательность изложения обязанностей

Конкретизировать периодичность выполнения работ

Указывать точные параметры качества уборки

Детализировать взаимоотношения с другими работниками

Согласование проекта должностной инструкции проводится с:

Юридической службой (на предмет соответствия законодательству)

Службой охраны труда (для проверки соблюдения требований безопасности)

Непосредственным руководителем уборщика (заведующим хозяйством, комендантом)

Профсоюзным комитетом (при его наличии)

Важно отметить, что с 2024 года в РБ введены дополнительные требования к согласованию должностных инструкций для работников, деятельность которых связана с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия. Рекомендуется также получить визу специалиста по гигиене труда или санитарного врача организации. ??

Утверждение инструкции производится руководителем организации или уполномоченным им лицом. Документ должен содержать:

Гриф утверждения с указанием должности утверждающего лица

Подпись руководителя и ее расшифровку

Дату утверждения

Печать организации (при наличии)

Ознакомление работника с должностной инструкцией является обязательным и должно быть оформлено письменно. На последней странице инструкции размещается отметка об ознакомлении, содержащая:

Формулировку "С инструкцией знакомлен(а)"

Личную подпись работника

Расшифровку подписи

Дату ознакомления

Согласно трудовому законодательству РБ, ознакомление с должностной инструкцией должно происходить до подписания трудового договора или одновременно с ним. Это обеспечивает информированное согласие работника на выполнение определенных трудовых функций. ??

Актуализация должностной инструкции производится в следующих случаях:

При изменении организационной структуры предприятия

При введении новых методов уборки или технологических процессов

При изменении законодательства, влияющего на содержание работы

При существенном изменении условий труда

Любые изменения в должностной инструкции оформляются в виде дополнений или путем утверждения новой редакции документа. В любом случае работник должен быть ознакомлен с изменениями под подпись. ??